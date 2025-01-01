Alternatifler - ZeroSSL

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GodAddy uygulaması, kullanıcıların web siteleri oluşturmasını, e-ticaret yapmasını ve sitelerini yönetmesini sağlayan araçlar sunar.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve güvenlik hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.

IONOS

IONOS

ionos.com

IONOS uygulaması, sözleşmelere, ürünlere ve müşteri verilerine erişim sağlar; hizmetleri sipariş etme veya değiştirme imkanı sunar.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly, geliştiricilerin ve işletmelerin web uygulamalarını optimize etmelerine yardımcı olan bir kenar bulut platformudur. Güvenlik, içerik dağıtımı ve ölçeklenebilirlik hizmetleri sunar.

Web.com

Web.com

web.com

Web.com, kullanıcıların web sitelerini oluşturmasına, barındırmasına ve etki alanı kaydetmesine olanak tanıyan kapsamlı bir platformdur.

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Mlytics, web sitenizin performansını artırmak ve kesinti süresini önlemek için çoklu CDN çözümleri sunar. Tek bir platformdan birden fazla CDN'i yönetmenizi sağlar.

GlobalSign

GlobalSign

globalsign.com

GlobalSign uygulaması, güvenli kimlik doğrulama ve erişim yönetimi sunarak kullanıcıların dijital kimliklerini korumalarına yardımcı olur.

SSLs

SSLs

ssls.com

SSLS uygulaması, SSL sertifikaları yönetimi ve kurulumu kolaylaştırarak web sitelerinin güvenliğini artırır, kullanıcı verilerini korur ve SEO görünürlüğünü iyileştirir.

Xitoring

Xitoring

xitoring.com

Xitoring, IT altyapısını izleyen ve performansını optimize eden bir izleme platformudur. Sunucu, veritabanı ve hizmetleri izleme özellikleri sunar.

Keystash

Keystash

keystash.io

Keystash, kimlik erişim yönetimi ve SSH anahtar yönetimini birleştiren bir platformdur. Kullanıcı hesapları, anahtar dağıtımı ve sunucu politikaları ile yönetim sağlar.

Hostbillo

Hostbillo

hostbillo.com

Hostbillo, web barındırma yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar, araçlar ve gerçek zamanlı verilerle hizmetlerini optimize edebilir.

CheapSSLWeb

CheapSSLWeb

cheapsslweb.com

CheapSSLweb, uygun fiyatlı SSL sertifikaları sağlayarak web siteleri ve kullanıcılar arasında güvenli iletişim oluşturmayı amaçlayan bir platformdur.

DoxyChain

DoxyChain

doxychain.com

DoxyChain, belge yönetimi için blockchain tabanlı bir platformdur; belgeleri güvenli bir şekilde yönetir, doğrular ve paylaşır.

Akeyless

Akeyless

akeyless.io

Akeyless, şirketlerin kimlik bilgileri, sertifikalar ve anahtarları güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir SaaS tabanlı sır yönetimi çözümüdür.

TrackSSL

TrackSSL

trackssl.com

TrackSSL, SSL sertifikalarını düzenli olarak tarayan ve hataları kontrol eden bir uygulamadır. Sertifika süresinin dolması gibi sorunları izleyerek kullanıcıları uyarır.

ArkHost

ArkHost

arkhost.com

ArkHost, web barındırma hizmetlerini yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. E-posta ve alan yönetimi yapar, entegrasyon sağlar.

Approximated

Approximated

approximated.app

Approximated, işletmelere kullanıcılar için özelleştirilmiş alan adlarını otomatikleştirmeyi sağlayan yönetilen bir altyapı ve basit bir API sunar.

TRUSTZONE

TRUSTZONE

trustzone.com

TRUSTZONE, farklı boyuttaki şirketler için ölçeklenebilir sertifika ürünleri ve çözümleri sunan bir uygulamadır.

Venafi

Venafi

venafi.com

Venafi, makine kimliklerini bulma, koruma ve güvence altına alma amacıyla dijital sertifikaların yönetimini otomatikleştiren bir platformdur.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.