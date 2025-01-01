Alternatifler - ZeroSSL

GoDaddy
godaddy.com
GodAddy uygulaması, kullanıcıların web siteleri oluşturmasını, e-ticaret yapmasını ve sitelerini yönetmesini sağlayan araçlar sunar.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve güvenlik hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.
IONOS
ionos.com
IONOS uygulaması, sözleşmelere, ürünlere ve müşteri verilerine erişim sağlar; hizmetleri sipariş etme veya değiştirme imkanı sunar.
Fastly
fastly.com
Fastly, geliştiricilerin ve işletmelerin web uygulamalarını optimize etmelerine yardımcı olan bir kenar bulut platformudur. Güvenlik, içerik dağıtımı ve ölçeklenebilirlik hizmetleri sunar.
Web.com
web.com
Web.com, kullanıcıların web sitelerini oluşturmasına, barındırmasına ve etki alanı kaydetmesine olanak tanıyan kapsamlı bir platformdur.
Mlytics
mlytics.com
Mlytics, web sitenizin performansını artırmak ve kesinti süresini önlemek için çoklu CDN çözümleri sunar. Tek bir platformdan birden fazla CDN'i yönetmenizi sağlar.
GlobalSign
globalsign.com
GlobalSign uygulaması, güvenli kimlik doğrulama ve erişim yönetimi sunarak kullanıcıların dijital kimliklerini korumalarına yardımcı olur.
SSLs
ssls.com
SSLS uygulaması, SSL sertifikaları yönetimi ve kurulumu kolaylaştırarak web sitelerinin güvenliğini artırır, kullanıcı verilerini korur ve SEO görünürlüğünü iyileştirir.
Xitoring
xitoring.com
Xitoring, IT altyapısını izleyen ve performansını optimize eden bir izleme platformudur. Sunucu, veritabanı ve hizmetleri izleme özellikleri sunar.
Keystash
keystash.io
Keystash, kimlik erişim yönetimi ve SSH anahtar yönetimini birleştiren bir platformdur. Kullanıcı hesapları, anahtar dağıtımı ve sunucu politikaları ile yönetim sağlar.
Hostbillo
hostbillo.com
Hostbillo, web barındırma yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar, araçlar ve gerçek zamanlı verilerle hizmetlerini optimize edebilir.
CheapSSLWeb
cheapsslweb.com
CheapSSLweb, uygun fiyatlı SSL sertifikaları sağlayarak web siteleri ve kullanıcılar arasında güvenli iletişim oluşturmayı amaçlayan bir platformdur.
DoxyChain
doxychain.com
DoxyChain, belge yönetimi için blockchain tabanlı bir platformdur; belgeleri güvenli bir şekilde yönetir, doğrular ve paylaşır.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless, şirketlerin kimlik bilgileri, sertifikalar ve anahtarları güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir SaaS tabanlı sır yönetimi çözümüdür.
TrackSSL
trackssl.com
TrackSSL, SSL sertifikalarını düzenli olarak tarayan ve hataları kontrol eden bir uygulamadır. Sertifika süresinin dolması gibi sorunları izleyerek kullanıcıları uyarır.
ArkHost
arkhost.com
ArkHost, web barındırma hizmetlerini yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. E-posta ve alan yönetimi yapar, entegrasyon sağlar.
Approximated
approximated.app
Approximated, işletmelere kullanıcılar için özelleştirilmiş alan adlarını otomatikleştirmeyi sağlayan yönetilen bir altyapı ve basit bir API sunar.
TRUSTZONE
trustzone.com
TRUSTZONE, farklı boyuttaki şirketler için ölçeklenebilir sertifika ürünleri ve çözümleri sunan bir uygulamadır.
Venafi
venafi.com
Venafi, makine kimliklerini bulma, koruma ve güvence altına alma amacıyla dijital sertifikaların yönetimini otomatikleştiren bir platformdur.