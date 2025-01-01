Alternatifler - Zenfolio

Google Photos

Google Photos

google.com

Google Fotoğraflar, fotoğraf ve videolarınızı saklayan, düzenleyen ve paylaşan bir uygulamadır. Otomatik yedekleme, gelişmiş arama ve düzenleme özellikleri sunar.

Canva

Canva

canva.com

Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir grafik tasarım platformudur.

Wix

Wix

wix.com

Wix, kullanıcıların kolayca web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. E-ticaret, SEO ve blog araçları sunar.

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow, kod yazmadan görsel olarak web siteleri tasarlayıp oluşturmayı sağlayan bir platformdur.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Adobe Lightroom

Adobe Lightroom

lightroom.adobe.com

Adobe Lightroom, fotoğrafları tahribatsız düzenleme, yönetme ve paylaşma aracı sunar. AI destekli organizasyon özellikleriyle verimli çalışmayı destekler.

Behance

Behance

behance.net

Behance, yaratıcı profesyonellerin projelerini sergilediği ve diğerleriyle bağlantı kurduğu bir sosyal medya platformudur.

Adobe Firefly

Adobe Firefly

firefly.adobe.com

Adobe Firefly, metin istemleriyle görsel içerik oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan üretken AI tabanlı bir uygulamadır.

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GodAddy uygulaması, kullanıcıların web siteleri oluşturmasını, e-ticaret yapmasını ve sitelerini yönetmesini sağlayan araçlar sunar.

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

WordPress.com, kullanıcıların blog ve web siteleri oluşturup yönetmelerini sağlayan bir platformdur, özelleştirilebilir temalar ve eklentilerle desteklenmektedir.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

Squarespace

Squarespace

squarespace.com

Squarespace, kullanıcıların web siteleri, çevrimiçi mağazalar ve bloglar oluşturmasını sağlayan bir web tasarım ve barındırma platformudur.

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Hostinger uygulaması, web barındırma ve alan adı hizmetleri sunarak kullanıcıların web sitelerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.

Flickr

Flickr

flickr.com

Flickr, fotoğraf ve video paylaşımına olanak tanıyan bir medya platformudur. Kullanıcılar, içeriklerini yönetebilir, topluluklarla etkileşime girebilir.

Tilda

Tilda

tilda.cc

Tilda, kodlama bilgisi olmaksızın profesyonel web siteleri ve mağazalar oluşturmayı sağlayan kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturucusudur.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve güvenlik hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.

pCloud

pCloud

pcloud.com

pCloud, belgeler, fotoğraflar ve videolar gibi dijital içerikleri güvenli bir şekilde depolayan ve senkronize eden bulut depolama uygulamasıdır.

Imgur

Imgur

imgur.com

Imgur, kullanıcıların memler, GIF'ler ve diğer görsel içerikleri yüklediği, paylaştığı ve keşfettiği popüler bir görüntü barındırma uygulamasıdır.

Shutterstock

Shutterstock

shutterstock.com

Shutterstock, stok fotoğraf, video ve müzik sunan bir platformdur. Kullanıcılara çeşitli lisans seçenekleriyle içerik erişimi sağlar.

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

CompanyCam, yüklenicilerin fotoğraflarını projeye göre düzenlemesine, paylaşmasına ve belgeler oluşturmasına olanak tanıyan bir fotoğraf tabanlı uygulamadır.

Framer

Framer

framer.com

Framer, kodlama gerektirmeden etkileşimli web siteleri oluşturmayı sağlayan, kullanımı kolay bir prototipleme ve web tasarım aracıdır.

Bubble

Bubble

bubble.io

Bubble, teknik bilgi gerektirmeden web uygulamaları oluşturmayı sağlayan görsel bir programlama platformudur.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase, iş akışlarını kolaylaştıran ve müşteri projelerini yönetmeyi sağlayan AI destekli bir işbirliği platformudur.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest, videolar, grafik tasarımlar, logolar ve web siteleri oluşturan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlarla, teknik bilgi gerektirmeden içerik oluşturmayı sağlar.

Duda

Duda

duda.co

Duda, ajansların ve işletmelerin kod kullanmadan web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir platformdur.

WebWave

WebWave

webwave.me

WebWave, sürükle-bırak yöntemiyle benzersiz web siteleri oluşturmayı sağlayan bir site kurucudur. Hazır şablonlar sunarak kullanıcıların kolayca özelleştirmesine imkan tanır.

Elementor

Elementor

elementor.com

Elementor, kullanıcıların kodlama gerektirmeden sürükleyerek WordPress web siteleri oluşturmasını ve özelleştirmesini sağlayan bir platformdur.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels, kullanıcıların kolayca satış hunileri oluşturmasını sağlayan bir online platformdur. Şablonlar, sürükleme-bırak arayüzü ve entegrasyonlar sunar.

10Web

10Web

10web.io

10Web, yapay zeka ile web sitesi ve e-ticaret oluşturma araçları sunan bir platformdur. Kullanıcıların sitelerini kolayca yönetmesini sağlar.

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