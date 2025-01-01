Alternatifler - Zenfolio

Google Photos
google.com
Google Fotoğraflar, fotoğraf ve videolarınızı saklayan, düzenleyen ve paylaşan bir uygulamadır. Otomatik yedekleme, gelişmiş arama ve düzenleme özellikleri sunar.
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir grafik tasarım platformudur.
Wix
wix.com
Wix, kullanıcıların kolayca web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. E-ticaret, SEO ve blog araçları sunar.
Webflow
webflow.com
Webflow, kod yazmadan görsel olarak web siteleri tasarlayıp oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Adobe Lightroom
lightroom.adobe.com
Adobe Lightroom, fotoğrafları tahribatsız düzenleme, yönetme ve paylaşma aracı sunar. AI destekli organizasyon özellikleriyle verimli çalışmayı destekler.
Behance
behance.net
Behance, yaratıcı profesyonellerin projelerini sergilediği ve diğerleriyle bağlantı kurduğu bir sosyal medya platformudur.
Adobe Firefly
firefly.adobe.com
Adobe Firefly, metin istemleriyle görsel içerik oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan üretken AI tabanlı bir uygulamadır.
GoDaddy
godaddy.com
GodAddy uygulaması, kullanıcıların web siteleri oluşturmasını, e-ticaret yapmasını ve sitelerini yönetmesini sağlayan araçlar sunar.
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com, kullanıcıların blog ve web siteleri oluşturup yönetmelerini sağlayan bir platformdur, özelleştirilebilir temalar ve eklentilerle desteklenmektedir.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
Squarespace
squarespace.com
Squarespace, kullanıcıların web siteleri, çevrimiçi mağazalar ve bloglar oluşturmasını sağlayan bir web tasarım ve barındırma platformudur.
Hostinger
hostinger.com
Hostinger uygulaması, web barındırma ve alan adı hizmetleri sunarak kullanıcıların web sitelerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
Flickr
flickr.com
Flickr, fotoğraf ve video paylaşımına olanak tanıyan bir medya platformudur. Kullanıcılar, içeriklerini yönetebilir, topluluklarla etkileşime girebilir.
Tilda
tilda.cc
Tilda, kodlama bilgisi olmaksızın profesyonel web siteleri ve mağazalar oluşturmayı sağlayan kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturucusudur.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve güvenlik hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.
pCloud
pcloud.com
pCloud, belgeler, fotoğraflar ve videolar gibi dijital içerikleri güvenli bir şekilde depolayan ve senkronize eden bulut depolama uygulamasıdır.
Imgur
imgur.com
Imgur, kullanıcıların memler, GIF'ler ve diğer görsel içerikleri yüklediği, paylaştığı ve keşfettiği popüler bir görüntü barındırma uygulamasıdır.
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock, stok fotoğraf, video ve müzik sunan bir platformdur. Kullanıcılara çeşitli lisans seçenekleriyle içerik erişimi sağlar.
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam, yüklenicilerin fotoğraflarını projeye göre düzenlemesine, paylaşmasına ve belgeler oluşturmasına olanak tanıyan bir fotoğraf tabanlı uygulamadır.
Framer
framer.com
Framer, kodlama gerektirmeden etkileşimli web siteleri oluşturmayı sağlayan, kullanımı kolay bir prototipleme ve web tasarım aracıdır.
Bubble
bubble.io
Bubble, teknik bilgi gerektirmeden web uygulamaları oluşturmayı sağlayan görsel bir programlama platformudur.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase, iş akışlarını kolaylaştıran ve müşteri projelerini yönetmeyi sağlayan AI destekli bir işbirliği platformudur.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest, videolar, grafik tasarımlar, logolar ve web siteleri oluşturan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlarla, teknik bilgi gerektirmeden içerik oluşturmayı sağlar.
Duda
duda.co
Duda, ajansların ve işletmelerin kod kullanmadan web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir platformdur.
WebWave
webwave.me
WebWave, sürükle-bırak yöntemiyle benzersiz web siteleri oluşturmayı sağlayan bir site kurucudur. Hazır şablonlar sunarak kullanıcıların kolayca özelleştirmesine imkan tanır.
Elementor
elementor.com
Elementor, kullanıcıların kodlama gerektirmeden sürükleyerek WordPress web siteleri oluşturmasını ve özelleştirmesini sağlayan bir platformdur.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels, kullanıcıların kolayca satış hunileri oluşturmasını sağlayan bir online platformdur. Şablonlar, sürükleme-bırak arayüzü ve entegrasyonlar sunar.
10Web
10web.io
10Web, yapay zeka ile web sitesi ve e-ticaret oluşturma araçları sunan bir platformdur. Kullanıcıların sitelerini kolayca yönetmesini sağlar.