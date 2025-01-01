Alternatifler - Zangerine

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online, işletmelere gelir-gider takibi, fatura oluşturma ve bordro yönetimi gibi finansal işlemlerini bulut tabanlı olarak yönetme imkanı sunar.

Xero

Xero

xero.com

Xero, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır. Faturalama, gider izleme ve finansal raporlama gibi işlevler sunar.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

Zoho Inventory, işletmelerin stok yönetimini, sipariş takibini ve depo işlemlerini kolaylaştıran bir envanter yönetim yazılımıdır.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite, finans, operasyonlar ve müşteri ilişkilerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP platformudur.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob, dünya genelinde e-ticaret markalarına envanter yönetimi, sipariş yerine getirme ve nakliye hizmetleri sunan bir platformdur.

Webgility

Webgility

webgility.com

Webgility, e-ticaret işletmeleri için muhasebe, envanter ve sipariş yönetimini otomatikleştiren bir yazılımdır.

Kintone

Kintone

kintone.com

Kintone, teknik bilgi gerektirmeden uygulama, iş akışı ve veri tabanı oluşturan bulut tabanlı bir kodsuz platformdur.

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Veeqo, envanter yönetimi ve sipariş işleme için çok kanallı bir platformdur. Nakliye işlemlerini kolaylaştırarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Flexport

Flexport

flexport.com

Flexport, yük taşımacılığını global ölçekte yöneten bir lojistik platformudur. Tedarik zinciri yönetimi ve gümrük hizmetleri sunar.

weclapp

weclapp

weclapp.com

weclapp, küçük ve orta ölçekli işletmeler için CRM ve ERP yazılımı sunan bulut tabanlı bir platformdur. Müşteri, proje ve fatura yönetimini kolaylaştırır.

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

inFlow Envanteri, küçük işletmelerin envanter yönetimini, satış ve satın alma takibini basit ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlayan bir yazılımdır.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Exensive, yüksek hacimli e-ticaret işletmeleri için envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için fatura ve finansal yönetimi kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir muhasebe yazılımıdır.

Cin7

Cin7

cin7.com

Cin7, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kapsamlı envanter yönetimi, satış entegrasyonu ve otomasyon sunan bir yazılımdır.

Turvo

Turvo

turvo.com

Turvo, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir sistemdir. Nakliyecileri ve lojistik firmalarını dijital olarak bağlayarak süreçleri optimize eder.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Tedariki, işletmelere elektronik ihaleleri, teklif toplama ve sipariş takibi gibi tedarik süreçlerini merkezi bir platformdan yönetme imkanı sağlar.

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

MRPeasy, küçük üreticiler için bulut tabanlı bir üretim planlama yazılımıdır. Üretim, CRM, satın alma ve envanter kontrolü modülleri sunar.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı ERP yazılımı sunarak finans, envanter ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini entegre eder.

Brightpearl

Brightpearl

brightpearlapp.com

Brightpearl, çok kanallı perakende işletmeleri için envanter, sipariş ve muhasebe yönetimi sağlayan bir bulut tabanlı perakende yönetim sistemidir.

Stord

Stord

stord.com

Stord, bulut tabanlı tedarik zinciri yönetimi sunan bir platformdur; depolama, taşıma ve sipariş tamamlama işlemlerini entegre bir şekilde yönetir.

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero, envanter seviyelerini izlemeye ve yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır. Barkod taraması, stok uyarıları ve veri yedekleme gibi özellikler sunar.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks, çok kanallı perakendecilerin envanter, sipariş yönetimi ve listeleme işlemlerini merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.

Angaza

Angaza

angaza.com

Angaza, dağıtıcılar için güneş enerjisi sistemleri ve su pompaları gibi ürünlerin satışını kolaylaştıran bir iş çözümüdür.

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder, stok yönetimi ve müşteri ilişkileri için kapsamlı bir yazılımdır. Farklı konumlarda envanter takibi, sipariş yönetimi ve raporlama yapar.

easySales

easySales

easy-sales.com

easySales, e-ticaret işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir platformdur. Çoklu kanallarda ürün listeleme ve sipariş yönetimi sağlar.

LeanDNA

LeanDNA

leandna.com

LeanDNA, üreticilere envanter yönetimi ve tedarik zinciri optimizasyonunda yardımcı olan AI destekli bir SaaS platformudur.

GeekSeller

GeekSeller

geekseller.com

GeekSeller, çeşitli e-ticaret platformlarında envanter ve sipariş yönetimi yapmayı sağlayan bir uygulamadır.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor, işletmelerin finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve üretim süreçlerini yönetmelerini sağlayan modüler bir ERP yazılımıdır.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp, markaların envanter yönetimini basit bir şekilde entegre eden, merkezi bir çözüm sunarak satış kanallarını yönetir.

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