Alternatifler - YunoJuno

Fiverr
fiverr.com
Fiverr, serbest çalışanların hizmetlerini sunabileceği bir çevrimiçi pazardır. Kullanıcılar, çeşitli alanlarda yetenekli freelancerlar ile iletişim kurabilir.
Upwork
upwork.com
Upwork, serbest çalışanlar ile işletmeleri buluşturan bir platformdur ve çeşitli sektörlerde uzaktan çalışma fırsatları sunar.
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online, işletmelere gelir-gider takibi, fatura oluşturma ve bordro yönetimi gibi finansal işlemlerini bulut tabanlı olarak yönetme imkanı sunar.
Square
squareup.com
Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.
Freelancer
freelancer.com
Freelancer, serbest çalışanları işverenlerle buluşturan bir platformdur. Projeleri arama, teklif alma ve iletişim kurma imkanı sunar.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble, tasarımcıların çalışmalarını paylaşıp ilham almak, geri bildirim almak ve iş fırsatları bulmak için kullandıkları bir platformdur.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.
Gusto
gusto.com
Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Deel
deel.com
Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.
Ramp
ramp.com
Ramp, gider yönetimi ve kurumsal kartlar gibi finansal işlemleri otomatikleştiren bir platformdur. İşletmelere basit ve merkezi bir çözüm sunar.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour, serbest çalışanlarla küçük işletmeleri buluşturan bir online pazardır. İş ilanı vererek profesyonel hizmetler alabilirsiniz.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.
Melio
meliopayments.com
Melio, faturaları banka transferi veya kredi kartıyla ödemeye olanak tanıyan, QuickBooks ile entegre bulut tabanlı bir ödeme platformudur.
Remote
remote.com
Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.
Malt
malt.com
Malt, serbest çalışanlarla işverenleri bir araya getiren bir platformdur. Proje yönetimi ve güvenli ödeme sistemleri sunar.
Airtasker
airtasker.com
Airtasker, yerel hizmetler sunan profesyonellerle iş ihtiyacı olanları bir araya getiren bir çevrimiçi platformdur.
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation, IT saha hizmetleri için şirketler ve bağımsız teknisyenleri bir araya getiren bir iş yönetimi platformudur.
Toptal
toptal.com
Toptal, işletmeleri no-code ve low-code geliştiricilerle 48 saatte bir araya getiren bir platformdur. Özelleştirilmiş projeler için güvenilir seçenekler sunar.
Contra
contra.com
Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
Alura Market
alura.io
Alura Market, Etsy satıcıları için freelance hizmetler sunan bir platformdur. Liste optimizasyonu, SEO ve pazar araştırması gibi araçlar sağlar.
Bark.com
bark.com
Bark.com, yerel işletmeleri inceleyerek işlerinizi hızlıca tamamlamak için en iyi profesyonelleri bulmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.
Comeup
comeup.com
2013 yılında kurulan Comeup, 100% çevrimiçi hizmetler sunan bir platformdur. Uygun hizmetleri seçip, birkaç tıklama ile sipariş verebilirsiniz.
Arc
arc.dev
Arc, geliştiricilerin uzaktan çalışarak kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir platformdur. Binlerce uzaktan geliştirici işini bir arada bulabilirsiniz.
Anytask
anytask.com
AnyTask, bank hesabı gerektirmeyen ve satıcı ücreti almayan bir serbest çalışma pazar yeridir. Tasarım, yazım ve kişisel yardım gibi hizmetler sunar.
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius, serbest çalışanları hızlı ve verimli bir şekilde bulup yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.
Warp
joinwarp.com
Warp, girişimciler için modern bir bordro, uyum ve yan haklar platformudur. Eyalet vergi kayıtlarını otomatikleştirir, kamu web sitelerine giriş yapmaya gerek kalmaz.
talent.io
talent.io
Talent.io, teknoloji yetenekleri ile işverenleri bir araya getiren, iş ilanları ve aday başvurusunu kolaylaştıran bir platformdur.
Truelancer
truelancer.com
Truelancer, işverenlerin profesyonel serbest çalışanları bulmasına ve serbest çalışanların projelerde çalışarak para kazanmasına olanak tanıyan bir çevrimiçi platformdur.