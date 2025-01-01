Alternatifler - YunoJuno

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr, serbest çalışanların hizmetlerini sunabileceği bir çevrimiçi pazardır. Kullanıcılar, çeşitli alanlarda yetenekli freelancerlar ile iletişim kurabilir.

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork, serbest çalışanlar ile işletmeleri buluşturan bir platformdur ve çeşitli sektörlerde uzaktan çalışma fırsatları sunar.

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online, işletmelere gelir-gider takibi, fatura oluşturma ve bordro yönetimi gibi finansal işlemlerini bulut tabanlı olarak yönetme imkanı sunar.

Square

Square

squareup.com

Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

Freelancer, serbest çalışanları işverenlerle buluşturan bir platformdur. Projeleri arama, teklif alma ve iletişim kurma imkanı sunar.

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

Dribbble, tasarımcıların çalışmalarını paylaşıp ilham almak, geri bildirim almak ve iş fırsatları bulmak için kullandıkları bir platformdur.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Deel

Deel

deel.com

Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp, gider yönetimi ve kurumsal kartlar gibi finansal işlemleri otomatikleştiren bir platformdur. İşletmelere basit ve merkezi bir çözüm sunar.

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

PeoplePerHour, serbest çalışanlarla küçük işletmeleri buluşturan bir online pazardır. İş ilanı vererek profesyonel hizmetler alabilirsiniz.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio, faturaları banka transferi veya kredi kartıyla ödemeye olanak tanıyan, QuickBooks ile entegre bulut tabanlı bir ödeme platformudur.

Remote

Remote

remote.com

Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.

Malt

Malt

malt.com

Malt, serbest çalışanlarla işverenleri bir araya getiren bir platformdur. Proje yönetimi ve güvenli ödeme sistemleri sunar.

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

Airtasker, yerel hizmetler sunan profesyonellerle iş ihtiyacı olanları bir araya getiren bir çevrimiçi platformdur.

Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation, IT saha hizmetleri için şirketler ve bağımsız teknisyenleri bir araya getiren bir iş yönetimi platformudur.

Toptal

Toptal

toptal.com

Toptal, işletmeleri no-code ve low-code geliştiricilerle 48 saatte bir araya getiren bir platformdur. Özelleştirilmiş projeler için güvenilir seçenekler sunar.

Contra

Contra

contra.com

Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

Alura Market

Alura Market

alura.io

Alura Market, Etsy satıcıları için freelance hizmetler sunan bir platformdur. Liste optimizasyonu, SEO ve pazar araştırması gibi araçlar sağlar.

Bark.com

Bark.com

bark.com

Bark.com, yerel işletmeleri inceleyerek işlerinizi hızlıca tamamlamak için en iyi profesyonelleri bulmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.

Comeup

Comeup

comeup.com

2013 yılında kurulan Comeup, 100% çevrimiçi hizmetler sunan bir platformdur. Uygun hizmetleri seçip, birkaç tıklama ile sipariş verebilirsiniz.

Arc

Arc

arc.dev

Arc, geliştiricilerin uzaktan çalışarak kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir platformdur. Binlerce uzaktan geliştirici işini bir arada bulabilirsiniz.

Anytask

Anytask

anytask.com

AnyTask, bank hesabı gerektirmeyen ve satıcı ücreti almayan bir serbest çalışma pazar yeridir. Tasarım, yazım ve kişisel yardım gibi hizmetler sunar.

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

WorkGenius, serbest çalışanları hızlı ve verimli bir şekilde bulup yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp, girişimciler için modern bir bordro, uyum ve yan haklar platformudur. Eyalet vergi kayıtlarını otomatikleştirir, kamu web sitelerine giriş yapmaya gerek kalmaz.

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io, teknoloji yetenekleri ile işverenleri bir araya getiren, iş ilanları ve aday başvurusunu kolaylaştıran bir platformdur.

Truelancer

Truelancer

truelancer.com

Truelancer, işverenlerin profesyonel serbest çalışanları bulmasına ve serbest çalışanların projelerde çalışarak para kazanmasına olanak tanıyan bir çevrimiçi platformdur.

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