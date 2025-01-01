Alternatifler - wrap

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo, video barındırma ve paylaşma platformudur. Ücretsiz ve reklamsız içerik sunarak, kullanıcıların yüksek kaliteli videolar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.

VEED

VEED

veed.io

VEED, video oluşturma ve düzenleme için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomatik altyazılar, AI araçları ve işbirliği özellikleri sunar.

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm, yüksek kaliteli ses ve video kayıtları yapmayı sağlayan, AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar uzaktan işbirliği ile içerik oluşturabilir.

Loom

Loom

loom.com

Loom, ekran kaydı yaparak video iletişimi sağlar. Kullanıcılar videoları kaydedip paylaşabilir, etkileşimli öğeler ekleyebilir ve analiz yapabilir.

Descript

Descript

descript.com

Descript, kullanıcıların ses ve video içeriklerini metin tabanlı bir şekilde düzenlemesine olanak tanıyan AI destekli bir video editörüdür.

Screenapp

Screenapp

screenapp.io

ScreenApp, ekran kaydı, otomatik transkripsiyon, video özetleme ve toplantı notları alma işlevleri sunan bir araçtır.

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle, ses ve video podcast'leri oluşturmayı, düzenlemeyi ve dağıtmayı kolaylaştıran yapay zeka destekli bir platformdur.

Scribe

Scribe

scribehow.com

Scribe, süreçleri adım adım görsel rehberlere dönüştüren AI destekli bir araçtır. Kullanıcılar, süreç belgeleri ve kılavuzlar oluşturabilirler.

Zight

Zight

zight.com

Zight, ekran kaydı ve GIF oluşturma gibi görsel içerik oluşturan bir iletişim aracıdır. Kullanıcılar içeriklerini bulut üzerinden paylaşabilirler.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch, AI destekli not alma, ekran kaydı ve işbirlikçi video merkezi sunarak toplantıları azaltmayı ve iş akışını kolaylaştırmayı sağlar.

Droplr

Droplr

droplr.com

Droplr, ekran görüntüsü ve kayıtlarını bulutta kaydeden, açıklama ekleyip paylaşmaya olanak tanıyan bir işbirliği aracıdır.

Markup Hero

Markup Hero

markuphero.com

Markup Hero, ekran görüntüsü almayı, görüntüleri ve PDF'leri açıklamayı sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Mac, Windows, Linux ve web tarayıcılarında kullanılabilir.

Screencastify

Screencastify

screencastify.com

Screencastify, Chrome için ekran kaydedici uzantısıdır. Ekranı kaydedip düzenlemeye ve videoları paylaşmaya olanak tanır.

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Cincopa, pazarlamacılar ve içerik üreticileri için görüntü ve video barındırma, yönetim ve paylaşım platformudur.

Tango

Tango

tango.us

Tango, yazılım eğitim walkthrough'ları ve ipuçları oluşturmayı kolaylaştıran bir dijital benimseme platformudur. Kullanıcılar, iş uygulamaları içinde kılavuzluk alır.

ScreenPal

ScreenPal

screenpal.com

ScreenPal, ekran kaydı ve video düzenleme için kullanıcı dostu bir araçtır. Eğitim videoları ve sunumlar oluşturmayı kolaylaştırır, çoklu platformları destekler.

Wistia

Wistia

wistia.com

Wistia, videoları oluşturma, barındırma, pazarlama ve analiz etme işlemlerini bir arada sunan kapsamlı bir video pazarlama platformudur.

Canvid

Canvid

canvid.com

Canvid, ekran kaydı yapmanızı sağlayan bir masaüstü uygulamasıdır. Profesyonel videolar oluşturmak için kolay kullanım ve çeşitli özellikler sunar.

VideoSends

VideoSends

videosends.com

VideoSends, sekme, uygulama veya tüm ekranı kaydetmeye olanak tanır. Kullanıcılar, videolarını sesli veya sessiz kaydedebilir.

Claap

Claap

claap.io

Claap, ekran kaydı, toplantı kaydı ve video wiki özelliklerini bir arada sunan bir video çalışma alanıdır.

Screendesk

Screendesk

screendesk.io

Screendesk, müşterilerinizle ekran kaydı talep etmenizi veya canlı ekran paylaşımı yapmanızı sağlar. Kurulum ihtiyacı yoktur, yardım masalarıyla entegre olur.

Berrycast

Berrycast

berrycast.com

Berrycast, ekran kaydı yaparak içeriği yakalama ve paylaşma imkanı sunan bir uygulamadır. Eğitim ve sunumlar için idealdir.

Guidde

Guidde

guidde.com

Guidde, ekibin videolu dokümantasyon oluşturmasını hızlandıran bir yapay zeka platformudur. Anlık, adım adım videolar ve belgeler oluşturmanızı sağlar.

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Consensus, demo otomasyonu alanında bir platformdur. Satış süreçlerini hızlandırarak, alıcı ihtiyaçlarını karşılamayı ve ekiplerin etkisini artırmayı sağlar.

Vidcast

Vidcast

vidcast.io

Vidcast, kullanıcıların ekranlarını kaydedip video mesajlar oluşturarak paylaşmalarını sağlayan asenkron bir iletişim platformudur.

Vowel

Vowel

vowel.com

Vowel, AI destekli video konferans ve toplantı aracıdır. Toplantı özetleri, transkripsiyon ve işbirliği özellikleri sunar.

Piktostory

Piktostory

piktochart.com

Piktostory, videoları kısa kliplere dönüştüren kullanıcı dostu bir video düzenleme platformudur.

Weet

Weet

weet.co

Weet, AI destekli bir video eğitim oluşturma aracıdır ve profesyonel kalitede videoları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmayı sağlar.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard, işletmelere kişiselleştirilmiş videolar oluşturma, paylaşma ve analiz etme imkanı sunarak satış ve pazarlama süreçlerinde etkili bir çözüm sağlar.

Jumpshare

Jumpshare

jumpshare.com

Jumpshare, ekran kaydı, ekran görüntüsü ve GIF paylaşımını kolaylaştıran çok yönlü bir görsel iletişim platformudur.

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