Alternatifler - Workstatus

ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects, projeleri planlayıp yürütmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir proje yönetim uygulamasıdır.
Zoho People
zoho.com
Zoho People, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Çalışan verileri, zaman takibi ve performans yönetimi sağlar.
Clockify
clockify.me
Clockify, ekiplerin projelerdeki zamanlarını izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan ücretsiz bir zaman izleme uygulamasıdır.
Toggl Track
toggl.com
Toggl Track, zaman izleme ve raporlama hizmetleri sunan bir uygulamadır; projelere ve görevlere ayrıntılı zaman takibi yapmayı sağlar.
Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için faturalandırma, gider izleme ve finansal yönetim hizmetleri sunan çevrimiçi bir muhasebe platformudur.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.
Insightful
insightful.io
Insightful, çalışan verimliliğini izleyen, zaman takibi yapan ve uzaktan ekip yönetimi sağlayan bir iş gücü analitiği yazılımıdır.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
When I Work
wheniwork.com
Çalıştığımda, işletmelerin çalışan programlarını oluşturmasını, zaman takibini yapmasını ve iletişim kurmasını sağlar.
Harvest
getharvest.com
Harvest, çalışma sürelerini ve masrafları takip eden, raporlayan ve fatura oluşturan bir zaman izleme ve faturalama uygulamasıdır.
Deputy
deputy.com
Milletvekili, işgücü yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır; planlama, zaman izleme ve iletişimi basit bir arayüzle yönetir.
Wrike
wrike.com
Wrike, projeleri yönetmek ve ekiplerin işbirliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash, işletmeler için müşteri portalları, proje yönetimi, faturalama ve CRM gibi araçları bir arada sunan bulut tabanlı bir yönetim platformudur.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.
JustCall
justcall.io
JustCall, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim sağlayan, iş süreçlerini otomatikleştiren bir iş iletişim platformudur.
Nifty
nifty.pm
Nifty, ekiplerin projelerini, görevlerini ve iletişimlerini tek bir platformda yönetmelerine olanak tanır. Proje süreçlerini optimize eder ve işbirliğini kolaylaştırır.
todo.vu
todo.vu
todo.vu, serbest çalışanlar ve ekipler için görev ve proje yönetimi, zaman takibi ve faturalama işlevlerini birleştiren bir verimlilik aracıdır.
Timely
timely.com
Timely, ekiplerin çalışma saatlerini doğru bir şekilde izleyip raporlamalarını sağlamak için otomatik zaman takibi yapan bir zaman yönetimi yazılımıdır.
My Hours
myhours.com
Saatlerim, projeleri ve görevleri yönetirken zaman izleme ve raporlama yapmayı sağlayan bir uygulamadır.
Paymo
paymoapp.com
Paymo, proje yönetimi, zaman takibi ve faturalama yapmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır. Görev atama, iletişim ve mobilden fatura oluşturma özellikleri sunar.
ClockShark
clockshark.com
ClockShark, inşaat ve saha hizmetleri için tasarlanmış bir zaman izleme ve görev yönetim uygulamasıdır.
Hive
hive.com
Hive, ekiplerin daha hızlı çalışmasını sağlamaya yardımcı olan bir proje yönetim uygulamasıdır. Görev atama, iletişim ve zaman takibi gibi özellikler sunar.
Jibble
jibble.io
Jibble, çalışanların iş saatlerini web, mobil veya tablet üzerinden kaydetmelerini sağlayan bir zaman ve katılım yönetimi uygulamasıdır.
Pomodizer
pomodizer.com
Pomodizer, Pomodoro yöntemini kullanarak zaman yönetimi ve odaklanma sağlar. Kullanıcılar 25 dakika çalışıp kısa molalarla üretkenliklerini artırabilir.
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp, çalışma sürelerini izleyip verimliliği artırmak için tasarlanmış bir zaman izleme uygulamasıdır. Projeleri yönetir, raporlar sunar ve katılım izler.