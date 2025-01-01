Alternatifler - WeVideo

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox, kullanıcıların dosyaları bulutta depolamasını, senkronize etmesini ve paylaşmasını sağlayan bir bulut depolama hizmetidir.

InVideo

InVideo

invideo.io

Invideo, metin istemleri ile video oluşturmanıza olanak tanıyan AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar, kolayca düzenlemek için çeşitli şablonlar ve medya kaynaklarına erişir.

Runway

Runway

runwayml.com

Runway, videoları hızlı bir şekilde düzenlemek ve içerik oluşturmak için AI araçları sunan, kullanıcı dostu bir platformdur.

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo, video barındırma ve paylaşma platformudur. Ücretsiz ve reklamsız içerik sunarak, kullanıcıların yüksek kaliteli videolar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.

Clipchamp

Clipchamp

clipchamp.com

Clipchamp, kullanıcıların video düzenlemelerini kolaylaştıran çevrimiçi bir video editörüdür. Profesyonel araçlar ile video oluşturma imkanı sunar.

VEED

VEED

veed.io

VEED, video oluşturma ve düzenleme için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomatik altyazılar, AI araçları ve işbirliği özellikleri sunar.

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm, yüksek kaliteli ses ve video kayıtları yapmayı sağlayan, AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar uzaktan işbirliği ile içerik oluşturabilir.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

HeyGen, metin girerek AI avatarlarıyla video oluşturmayı sağlayan bir platformdur. 40'tan fazla dilde kişiselleştirilmiş videolar üretir.

OpusClip

OpusClip

opus.pro

OpusClip, uzun videoları tek tıklamayla kısa kliplere dönüştüren yapay zeka tabanlı bir video düzenleme platformudur.

Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker, kullanıcıların dakikalar içinde 2D ve canlı animasyonlu videolar oluşturmasını sağlayan çevrimiçi bir platformdur.

D-ID

D-ID

d-id.com

D-ID, fotoğrafları ve metinleri canlandırarak dijital avatarlar oluşturur, etkileşimli videolar ve içerikler üretir. Kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Kapwing

Kapwing

kapwing.com

Kapwing, video düzenleme ve içerik oluşturma platformudur. Kullanıcılar videolar yapabilir, içerik düzenleyebilir ve sosyal medya için optimize edilebilir.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

DeepBrain AI, işletmelerin özelleştirilebilir AI avatarları ile yüksek kaliteli videolar oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur. 80'den fazla dil desteği sunar.

Wave.video

Wave.video

wave.video

Wave.video, kullanıcıların videolar oluşturup düzenleyebildiği çevrimiçi bir platformdur. Canlı yayın yapma ve video paylaşım entegrasyonu sunar.

Descript

Descript

descript.com

Descript, kullanıcıların ses ve video içeriklerini metin tabanlı bir şekilde düzenlemesine olanak tanıyan AI destekli bir video editörüdür.

Polotno Studio

Polotno Studio

polotno.com

Polotno Studio, sosyal medya ve sunumlar için görüntüleri ve videoları basit bir arayüzle tasarlamak için kullanılan bir çevrimiçi tasarım editörüdür.

Prezi

Prezi

prezi.com

Prezi, kullanıcıların etkileşimli sunumlar ve görseller oluşturmasına yardımcı olan çevrimiçi bir içerik tasarımı ve iletişim aracıdır.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest, videolar, grafik tasarımlar, logolar ve web siteleri oluşturan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlarla, teknik bilgi gerektirmeden içerik oluşturmayı sağlar.

FlexClip

FlexClip

flexclip.com

FlexClip, video düzenlemeyi ve yaratmayı kolaylaştıran bir çevrimiçi platformdur. Kullanıcılar için geniş şablonlar ve AI destekli araçlar sunar.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo, öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler için sınıf yönetimi ve iletişim aracı olarak çalışan bir uygulamadır.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia, metni profesyonel videolara dönüştüren AI tabanlı bir video oluşturma platformudur. Kullanıcılar, özelleştirilebilir avatarlarla videolar yaratabilir.

Remind

Remind

remind.com

Remind, öğrenciler ve ailelerle iletişim kurulmasını sağlayan bir platformdur. Eğitimde başarı için ilişkilerin önemli olduğuna inanır.

Lumen5

Lumen5

lumen5.com

Lumen5, kullanıcıların yazılı içeriği videolara dönüştürmelerini sağlayan bulut tabanlı bir video oluşturma platformudur.

Vyond

Vyond

vyond.com

Vyond, kullanıcıların eğitim, pazarlama ve iletişim için profesyonel animasyonlu videolar oluşturmasını sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.

Artlist

Artlist

artlist.io

Artlist, video projeleri için müzik, ses efektleri ve görsel materyaller sunan bir içerik platformudur. Kullanıcı dostu bir uygulamadır.

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Piktochart, görsel içerikler tasarlamak ve videoları düzenlemek için kullanıcı dostu bir platformdur. Infografik, sunum ve diğer materyalleri kolayca oluşturur.

Visme

Visme

visme.co

Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.

Wondershare Virbo

Wondershare Virbo

virbo.wondershare.com

Wondershare Virbo, AI avatarlar kullanarak çok çeşitli dillerde kişiselleştirilmiş video içerik oluşturan bir video üretim uygulamasıdır.

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