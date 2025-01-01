Alternatifler - WeVideo

Dropbox
dropbox.com
Dropbox, kullanıcıların dosyaları bulutta depolamasını, senkronize etmesini ve paylaşmasını sağlayan bir bulut depolama hizmetidir.
InVideo
invideo.io
Invideo, metin istemleri ile video oluşturmanıza olanak tanıyan AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar, kolayca düzenlemek için çeşitli şablonlar ve medya kaynaklarına erişir.
Runway
runwayml.com
Runway, videoları hızlı bir şekilde düzenlemek ve içerik oluşturmak için AI araçları sunan, kullanıcı dostu bir platformdur.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, video barındırma ve paylaşma platformudur. Ücretsiz ve reklamsız içerik sunarak, kullanıcıların yüksek kaliteli videolar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.
Clipchamp
clipchamp.com
Clipchamp, kullanıcıların video düzenlemelerini kolaylaştıran çevrimiçi bir video editörüdür. Profesyonel araçlar ile video oluşturma imkanı sunar.
VEED
veed.io
VEED, video oluşturma ve düzenleme için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomatik altyazılar, AI araçları ve işbirliği özellikleri sunar.
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm, yüksek kaliteli ses ve video kayıtları yapmayı sağlayan, AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar uzaktan işbirliği ile içerik oluşturabilir.
HeyGen
heygen.com
HeyGen, metin girerek AI avatarlarıyla video oluşturmayı sağlayan bir platformdur. 40'tan fazla dilde kişiselleştirilmiş videolar üretir.
OpusClip
opus.pro
OpusClip, uzun videoları tek tıklamayla kısa kliplere dönüştüren yapay zeka tabanlı bir video düzenleme platformudur.
Animaker
animaker.com
Animaker, kullanıcıların dakikalar içinde 2D ve canlı animasyonlu videolar oluşturmasını sağlayan çevrimiçi bir platformdur.
D-ID
d-id.com
D-ID, fotoğrafları ve metinleri canlandırarak dijital avatarlar oluşturur, etkileşimli videolar ve içerikler üretir. Kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
Kapwing
kapwing.com
Kapwing, video düzenleme ve içerik oluşturma platformudur. Kullanıcılar videolar yapabilir, içerik düzenleyebilir ve sosyal medya için optimize edilebilir.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI, işletmelerin özelleştirilebilir AI avatarları ile yüksek kaliteli videolar oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur. 80'den fazla dil desteği sunar.
Wave.video
wave.video
Wave.video, kullanıcıların videolar oluşturup düzenleyebildiği çevrimiçi bir platformdur. Canlı yayın yapma ve video paylaşım entegrasyonu sunar.
Descript
descript.com
Descript, kullanıcıların ses ve video içeriklerini metin tabanlı bir şekilde düzenlemesine olanak tanıyan AI destekli bir video editörüdür.
Polotno Studio
polotno.com
Polotno Studio, sosyal medya ve sunumlar için görüntüleri ve videoları basit bir arayüzle tasarlamak için kullanılan bir çevrimiçi tasarım editörüdür.
Prezi
prezi.com
Prezi, kullanıcıların etkileşimli sunumlar ve görseller oluşturmasına yardımcı olan çevrimiçi bir içerik tasarımı ve iletişim aracıdır.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest, videolar, grafik tasarımlar, logolar ve web siteleri oluşturan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlarla, teknik bilgi gerektirmeden içerik oluşturmayı sağlar.
FlexClip
flexclip.com
FlexClip, video düzenlemeyi ve yaratmayı kolaylaştıran bir çevrimiçi platformdur. Kullanıcılar için geniş şablonlar ve AI destekli araçlar sunar.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo, öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler için sınıf yönetimi ve iletişim aracı olarak çalışan bir uygulamadır.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, metni profesyonel videolara dönüştüren AI tabanlı bir video oluşturma platformudur. Kullanıcılar, özelleştirilebilir avatarlarla videolar yaratabilir.
Remind
remind.com
Remind, öğrenciler ve ailelerle iletişim kurulmasını sağlayan bir platformdur. Eğitimde başarı için ilişkilerin önemli olduğuna inanır.
Lumen5
lumen5.com
Lumen5, kullanıcıların yazılı içeriği videolara dönüştürmelerini sağlayan bulut tabanlı bir video oluşturma platformudur.
Vyond
vyond.com
Vyond, kullanıcıların eğitim, pazarlama ve iletişim için profesyonel animasyonlu videolar oluşturmasını sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Top Hat
tophat.com
Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.
Artlist
artlist.io
Artlist, video projeleri için müzik, ses efektleri ve görsel materyaller sunan bir içerik platformudur. Kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart, görsel içerikler tasarlamak ve videoları düzenlemek için kullanıcı dostu bir platformdur. Infografik, sunum ve diğer materyalleri kolayca oluşturur.
Visme
visme.co
Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo, AI avatarlar kullanarak çok çeşitli dillerde kişiselleştirilmiş video içerik oluşturan bir video üretim uygulamasıdır.