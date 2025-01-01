Alternatifler - WayUp

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed uygulaması, iş arayanları çeşitli sektör ve lokasyonlarda iş ilanlarıyla buluşturan bir iş arama platformudur.

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Naukri, Hindistan'daki iş arayanlar için iş fırsatlarını bulmalarına ve başvurmalarına yardımcı olan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz sunar.

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

Glassdoor, kullanıcıların şirket incelemeleri, maaş bilgileri ve iş ilanları bulmasını sağlayan bir iş arama platformudur.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

ZipRecruiter, işverenlerin adayları yönetmesine yardımcı olan bir uygulamadır. İş ilanları oluşturma, özgeçmişleri görüntüleme ve başvuru sürecini kolaylaştırır.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir. Adayları, özgeçmişleri ve müşteri bilgilerini tek platformdan yönetir.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake, üniversite öğrencilerini iş ve staj fırsatlarıyla bağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, profil oluşturarak ilgili iş ilanlarına ulaşabilirler.

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

LinkedIn Recruiter uygulaması, işe alımcılara hareket halindeyken adaylarla iletişim kurma ve uygun adayları bulma imkanı sunar.

Monster

Monster

monster.com

Monster, iş arayanlar için iş fırsatları sunan bir platformdur. Kariyer tavsiyesi ve özgeçmiş oluşturma araçları sağlar.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics, deneyim verilerini toplamak, analiz etmek ve eyleme geçirmek için kapsamlı bir platform sunar. Müşteri, çalışan, ürün ve marka deneyimlerini yönetir.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound, girişimciler ile melek yatırımcıları ve iş arayanları bir araya getiren bir platformdur. 2010 yılında kuruldu ve iş bulma sürecini kolaylaştırır.

Personio

Personio

personio.de

Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Remote

Remote

remote.com

Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday yönetimi ve iletişim için çeşitli özellikler sunar.

Job Today

Job Today

jobtoday.com

Job Today, iş arayanlarla işverenleri buluşturan bir platformdur. Kullanıcılar iş ilanlarına başvurabilir ve iletişime geçebilirler.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR, işe alım sürecini otomatikleştiren ve yönetimi kolaylaştıran bir bulut tabanlı İK yazılımıdır. Aday izleme ve mülakat planlama sağlar.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs, işe alım ve satış profesyonellerinin SMS iletişimini geliştirmelerini sağlayan bir platformdur.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.

Otta

Otta

otta.com

Otta, iş arayanların ilgi alanlarına uygun iş fırsatlarını bulmalarına yardımcı olan bir platformdur. Şirket bilgileri ve kariyer kaynakları sunar.

Hubstaff Talent

Hubstaff Talent

talent.hubstaff.com

Hubstaff Talent, işletmelerin dünya çapında ücretsiz olarak uzaktan yetenek bulmasına yardımcı olan bir platformdur. İş ilanları yayınlama ve serbest çalışanlarla iletişim kurma imkanı sağlar.

Dice

Dice

dice.com

Dice, teknoloji sektöründe iş arayanlar ve işe alımcılar için iş ilanlarına erişim sağlayan bir iş arama platformudur.

Talent.com

Talent.com

talent.com

Talent.com, işletmelerin hızlı bir şekilde nitelikli aday bulmasını sağlayan bir işe alım platformudur.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder, iş arayanlar için iş ilanlarını arama, profiller oluşturma ve kariyer tavsiyeleri alma imkanı sunan bir iş arama platformudur.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday deneyimini iyileştirir ve iş ilanları ile aday yönetimini sağlar.

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