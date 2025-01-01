Alternatifler - WayUp

Indeed
indeed.com
Indeed uygulaması, iş arayanları çeşitli sektör ve lokasyonlarda iş ilanlarıyla buluşturan bir iş arama platformudur.
Naukiri
naukri.com
Naukri, Hindistan'daki iş arayanlar için iş fırsatlarını bulmalarına ve başvurmalarına yardımcı olan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz sunar.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor, kullanıcıların şirket incelemeleri, maaş bilgileri ve iş ilanları bulmasını sağlayan bir iş arama platformudur.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter, işverenlerin adayları yönetmesine yardımcı olan bir uygulamadır. İş ilanları oluşturma, özgeçmişleri görüntüleme ve başvuru sürecini kolaylaştırır.
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir. Adayları, özgeçmişleri ve müşteri bilgilerini tek platformdan yönetir.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake, üniversite öğrencilerini iş ve staj fırsatlarıyla bağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, profil oluşturarak ilgili iş ilanlarına ulaşabilirler.
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
LinkedIn Recruiter uygulaması, işe alımcılara hareket halindeyken adaylarla iletişim kurma ve uygun adayları bulma imkanı sunar.
Monster
monster.com
Monster, iş arayanlar için iş fırsatları sunan bir platformdur. Kariyer tavsiyesi ve özgeçmiş oluşturma araçları sağlar.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Paychex
paychex.com
Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, deneyim verilerini toplamak, analiz etmek ve eyleme geçirmek için kapsamlı bir platform sunar. Müşteri, çalışan, ürün ve marka deneyimlerini yönetir.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound, girişimciler ile melek yatırımcıları ve iş arayanları bir araya getiren bir platformdur. 2010 yılında kuruldu ve iş bulma sürecini kolaylaştırır.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Remote
remote.com
Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.
Manatal
manatal.com
Manatal, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday yönetimi ve iletişim için çeşitli özellikler sunar.
Job Today
jobtoday.com
Job Today, iş arayanlarla işverenleri buluşturan bir platformdur. Kullanıcılar iş ilanlarına başvurabilir ve iletişime geçebilirler.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR, işe alım sürecini otomatikleştiren ve yönetimi kolaylaştıran bir bulut tabanlı İK yazılımıdır. Aday izleme ve mülakat planlama sağlar.
Paycor
paycor.com
Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.
TextUs
textus.com
TextUs, işe alım ve satış profesyonellerinin SMS iletişimini geliştirmelerini sağlayan bir platformdur.
Factorial
factorialhr.com
Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.
Otta
otta.com
Otta, iş arayanların ilgi alanlarına uygun iş fırsatlarını bulmalarına yardımcı olan bir platformdur. Şirket bilgileri ve kariyer kaynakları sunar.
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent, işletmelerin dünya çapında ücretsiz olarak uzaktan yetenek bulmasına yardımcı olan bir platformdur. İş ilanları yayınlama ve serbest çalışanlarla iletişim kurma imkanı sağlar.
Dice
dice.com
Dice, teknoloji sektöründe iş arayanlar ve işe alımcılar için iş ilanlarına erişim sağlayan bir iş arama platformudur.
Talent.com
talent.com
Talent.com, işletmelerin hızlı bir şekilde nitelikli aday bulmasını sağlayan bir işe alım platformudur.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder, iş arayanlar için iş ilanlarını arama, profiller oluşturma ve kariyer tavsiyeleri alma imkanı sunan bir iş arama platformudur.
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday deneyimini iyileştirir ve iş ilanları ile aday yönetimini sağlar.