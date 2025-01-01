Alternatifler - Vuejobs

Indeed
indeed.com
Indeed uygulaması, iş arayanları çeşitli sektör ve lokasyonlarda iş ilanlarıyla buluşturan bir iş arama platformudur.
Naukiri
naukri.com
Naukri, Hindistan'daki iş arayanlar için iş fırsatlarını bulmalarına ve başvurmalarına yardımcı olan bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz sunar.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor, kullanıcıların şirket incelemeleri, maaş bilgileri ve iş ilanları bulmasını sağlayan bir iş arama platformudur.
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter, işverenlerin adayları yönetmesine yardımcı olan bir uygulamadır. İş ilanları oluşturma, özgeçmişleri görüntüleme ve başvuru sürecini kolaylaştırır.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake, üniversite öğrencilerini iş ve staj fırsatlarıyla bağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, profil oluşturarak ilgili iş ilanlarına ulaşabilirler.
Monster
monster.com
Monster, iş arayanlar için iş fırsatları sunan bir platformdur. Kariyer tavsiyesi ve özgeçmiş oluşturma araçları sağlar.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound, girişimciler ile melek yatırımcıları ve iş arayanları bir araya getiren bir platformdur. 2010 yılında kuruldu ve iş bulma sürecini kolaylaştırır.
Remote
remote.com
Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.
Job Today
jobtoday.com
Job Today, iş arayanlarla işverenleri buluşturan bir platformdur. Kullanıcılar iş ilanlarına başvurabilir ve iletişime geçebilirler.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
Otta
otta.com
Otta, iş arayanların ilgi alanlarına uygun iş fırsatlarını bulmalarına yardımcı olan bir platformdur. Şirket bilgileri ve kariyer kaynakları sunar.
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent, işletmelerin dünya çapında ücretsiz olarak uzaktan yetenek bulmasına yardımcı olan bir platformdur. İş ilanları yayınlama ve serbest çalışanlarla iletişim kurma imkanı sağlar.
Dice
dice.com
Dice, teknoloji sektöründe iş arayanlar ve işe alımcılar için iş ilanlarına erişim sağlayan bir iş arama platformudur.
Talent.com
talent.com
Talent.com, işletmelerin hızlı bir şekilde nitelikli aday bulmasını sağlayan bir işe alım platformudur.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder, iş arayanlar için iş ilanlarını arama, profiller oluşturma ve kariyer tavsiyeleri alma imkanı sunan bir iş arama platformudur.
Snagajob
snagajob.com
Snagajob, saatlik iş fırsatları sunan bir uygulamadır. İşçilerin esnek çalışma saatleri bulmasına ve iş başvurularını kolaylaştırmasına yardımcı olur.
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs, iş arayanların becerilerine uygun iş ilanlarına erişmesini sağlayan kapsamlı bir iş arama platformudur.
Built In
builtin.com
Dahili, teknoloji girişimleri için iş ilanları ve sektör haberleri sunan bir çevrimiçi topluluktur.
talent.io
talent.io
Talent.io, teknoloji yetenekleri ile işverenleri bir araya getiren, iş ilanları ve aday başvurusunu kolaylaştıran bir platformdur.
Idealist
idealist.org
İdealist, kar amacı gütmeyen sektör için iş ilanları, gönüllü pozisyonları ve sosyal etki kaynakları sunan bir platformdur.
PowerToFly
powertofly.com
PowerToFly, iş fırsatları bulma, ağ oluşturma ve kariyer gelişimi için uzaktan çalışma odaklı bir platformdur.
Queros
app.qureos.com
Queros, iş tanımlarını sorumluluk ve gereksinimleri yansıtarak oluşturan bir araçtır. Kullanıcıların ilanları özelleştirmesine imkan tanır.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase, iş arayanlar için özgeçmiş oluşturma ve kariyer tavsiyeleri sunan bir çevrimiçi topluluktur.
Dr. Job
drjobpro.com
Dr.Job, iş arayanlar ve serbest çalışanlar için iş fırsatları sunan yüksek teknolojili bir portal. İşverenler ve projelerle bir araya getirir.
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs, yarı zamanlı ve tam zamanlı işler için en iyi puan alan uygulamadır. Perakende, satış, pazarlama ve daha birçok alanda iş bulmanıza yardımcı olur.
Crypto Jobs List
cryptojobslist.com
Kripto İşler Listesi, kullanıcıları kripto, Web3 ve blockchain iş fırsatları ile buluşturan bir platformdur. İş ilanları çeşitli kategorilere ayrılmıştır.
Zippia
zippia.com
Zippia, iş arayanlara kariyer yollarını keşfetme, iş fırsatlarını araştırma ve iş piyasası hakkında bilgi edinme imkanı sunan bir kariyer platformudur.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, şirketlerin en iyi yetenekleri bulup işe almasına yardımcı olan bir işe alım platformudur. Süreçlerin otomatikleştirilmesini sağlar ve verimliliği artırır.
The Ladders
theladders.com
Ladders, üst düzey profesyonellere yüksek ücretli iş fırsatlarını bulma ve başvurma imkanı sunan bir iş arama platformudur.
Loopcv
loopcv.pro
Loopcv, özgeçmişinizi yükleyip iş tercihlerinizi ayarlayarak otomatik iş başvuruları yapmanıza olanak tanıyan bir platformdur.
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