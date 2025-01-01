Alternatifler - Voyse

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir. Adayları, özgeçmişleri ve müşteri bilgilerini tek platformdan yönetir.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake, üniversite öğrencilerini iş ve staj fırsatlarıyla bağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, profil oluşturarak ilgili iş ilanlarına ulaşabilirler.

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

LinkedIn Recruiter uygulaması, işe alımcılara hareket halindeyken adaylarla iletişim kurma ve uygun adayları bulma imkanı sunar.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.

Personio

Personio

personio.de

Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday yönetimi ve iletişim için çeşitli özellikler sunar.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR, işe alım sürecini otomatikleştiren ve yönetimi kolaylaştıran bir bulut tabanlı İK yazılımıdır. Aday izleme ve mülakat planlama sağlar.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.

Sesame HR

Sesame HR

sesamehr.es

Susam İK, insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirip otomatikleştirerek, verimliliği artıran ve çalışan bilgilerini yöneten bir yazılımdır.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder, iş arayanlar için iş ilanlarını arama, profiller oluşturma ve kariyer tavsiyeleri alma imkanı sunan bir iş arama platformudur.

BrightMove

BrightMove

brightmove.com

BrightMove, işe alım sürecini kolaylaştıran ve geliştiren, özelleştirilebilir bir aday takip sistemidir.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday deneyimini iyileştirir ve iş ilanları ile aday yönetimini sağlar.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn, personel ve işe alım ajansları için işe alım süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır.

GoHire

GoHire

gohire.io

Gohire, işletmelerin işe alım süreçlerini kolaylaştıran, iş ilanlarını yönetme ve adayları takip etme imkanı sunan bir yazılımdır.

Built In

Built In

builtin.com

Dahili, teknoloji girişimleri için iş ilanları ve sektör haberleri sunan bir çevrimiçi topluluktur.

HROne

HROne

hrone.cloud

Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai, yapay zeka destekli bir iş gücü yönetim platformudur. İşe alım, çalışan gelişimi ve hedef takibi gibi süreçleri kolaylaştırır.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream, saatlik iş gücü için insan kaynakları, maaş ve işe alım süreçlerini merkezi bir platformda basitleştiren bir uygulamadır.

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