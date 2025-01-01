Alternatifler - Volza

Market Inside
marketinsidedata.com
Market Inside, 195+ ülkenin ithalat-ihracat verilerine ve 4+ milyon şirkete dair veri sağlayan, kullanıcı dostu bir pazar istihbarat platformudur.
Trademo
trademo.com
Trademo, işletmelere küresel ticaret verilerini analiz etme, fırsatları keşfetme ve tedarik zincirlerini optimize etme imkanı sunan bir platformdur.
TradeWindow
tradewindow.io
TradeWindow, ticaret yönetimi için modüler bir dijital platformdur. Kullanıcılara gerçek zamanlı veri sunarak işlemlerini kolaylaştırır.
Zonos
zonos.com
Zonos, uluslararası ticareti basitleştirerek işletmelere kesin maliyet hesaplayarak sınır ötesi işlemlerini yönetme imkanı sunan bir yazılım uygulamasıdır.
TradeData.Pro
tradedata.pro
TradeData.Pro, kullanıcıların küresel ticaret verilerini analiz etmesini sağlayarak ticaret fırsatlarını belirlemelerine ve kararlar almalarına yardımcı olan bir platformdur.
Export Genius
exportgenius.in
Export Genius, dış ticaret bilgileri sağlayan bir platformdur. İthalat-ihracat analizi sunarak çeşitli sektörlere global ticaret perspektifi sunar.
Xindus
xindus.net
Xindus, Hindistan'daki KOBİ'lerin küresel ticarette rekabet etmelerini sağlayan bir platformdur. Teknolojiyi, yetenekleri ve iş birliğini kullanır.
Coreties
coreties.com
Coreties, gümrük verilerine dayalı ürünler sunarak ticaret verilerini analiz eder ve başarılı lojistik ve nakliye için hedef belirlemede yardımcı olur.
Porth
porth.app
Porth, tedarik zinciri süreçlerini yönetmek, envanter kontrolü yapmak ve lojistik optimizasyonu sağlamak için yapay zeka tabanlı bir platformdur.
Freightgate
freightgate.net
Freightgate, küresel göndericiler ve taşıyıcılar için yük yönetimi çözümleri sunan, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde araçlar sağlayan bir platformdur.
ImportKey
importkey.com
ImportKey, ABD ithalat verilerini ve ticaret kayıtlarını grafiklerle sunarak şirketlerin tedarik zinciri ilişkilerini analiz etmeye olanak tanır.
FlavorCloud
flavorcloud.com
FlavorCloud, dünya genelinde 200'den fazla ülkeye e-ticaret gönderimi sağlayan bir lojistik ağdır. Hızlı teslimat ve uygun fiyatlarla uluslararası taşımacılığı yönetir.
Flytta
flytta.uk
Flytta, ithalat ve ihracat gümrük beyannamesi sürecini otomatikleştiren bir dijital ticaret uygulamasıdır.