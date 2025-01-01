Alternatifler - Volza

Market Inside

Market Inside

marketinsidedata.com

Market Inside, 195+ ülkenin ithalat-ihracat verilerine ve 4+ milyon şirkete dair veri sağlayan, kullanıcı dostu bir pazar istihbarat platformudur.

Trademo

Trademo

trademo.com

Trademo, işletmelere küresel ticaret verilerini analiz etme, fırsatları keşfetme ve tedarik zincirlerini optimize etme imkanı sunan bir platformdur.

TradeWindow

TradeWindow

tradewindow.io

TradeWindow, ticaret yönetimi için modüler bir dijital platformdur. Kullanıcılara gerçek zamanlı veri sunarak işlemlerini kolaylaştırır.

Zonos

Zonos

zonos.com

Zonos, uluslararası ticareti basitleştirerek işletmelere kesin maliyet hesaplayarak sınır ötesi işlemlerini yönetme imkanı sunan bir yazılım uygulamasıdır.

TradeData.Pro

TradeData.Pro

tradedata.pro

TradeData.Pro, kullanıcıların küresel ticaret verilerini analiz etmesini sağlayarak ticaret fırsatlarını belirlemelerine ve kararlar almalarına yardımcı olan bir platformdur.

Export Genius

Export Genius

exportgenius.in

Export Genius, dış ticaret bilgileri sağlayan bir platformdur. İthalat-ihracat analizi sunarak çeşitli sektörlere global ticaret perspektifi sunar.

Xindus

Xindus

xindus.net

Xindus, Hindistan'daki KOBİ'lerin küresel ticarette rekabet etmelerini sağlayan bir platformdur. Teknolojiyi, yetenekleri ve iş birliğini kullanır.

Coreties

Coreties

coreties.com

Coreties, gümrük verilerine dayalı ürünler sunarak ticaret verilerini analiz eder ve başarılı lojistik ve nakliye için hedef belirlemede yardımcı olur.

Porth

Porth

porth.app

Porth, tedarik zinciri süreçlerini yönetmek, envanter kontrolü yapmak ve lojistik optimizasyonu sağlamak için yapay zeka tabanlı bir platformdur.

Freightgate

Freightgate

freightgate.net

Freightgate, küresel göndericiler ve taşıyıcılar için yük yönetimi çözümleri sunan, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde araçlar sağlayan bir platformdur.

ImportKey

ImportKey

importkey.com

ImportKey, ABD ithalat verilerini ve ticaret kayıtlarını grafiklerle sunarak şirketlerin tedarik zinciri ilişkilerini analiz etmeye olanak tanır.

FlavorCloud

FlavorCloud

flavorcloud.com

FlavorCloud, dünya genelinde 200'den fazla ülkeye e-ticaret gönderimi sağlayan bir lojistik ağdır. Hızlı teslimat ve uygun fiyatlarla uluslararası taşımacılığı yönetir.

Flytta

Flytta

flytta.uk

Flytta, ithalat ve ihracat gümrük beyannamesi sürecini otomatikleştiren bir dijital ticaret uygulamasıdır.

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