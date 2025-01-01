Alternatifler - Varsity Tutors

Preply

Preply

preply.com

Preply, öğrencilere sertifikalı öğretmenlerle çevrimiçi bire bir dil dersleri sunan bir platformdur. Öğrenciler, dillerini esnek bir şekilde öğrenme imkanı bulur.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo, öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler için sınıf yönetimi ve iletişim aracı olarak çalışan bir uygulamadır.

LRNKEY

LRNKEY

lrnkey.com

Lrnkey, çevrimiçi ders verme platformudur. Yeni beceriler geliştirebilir ve öğrenim yöntemleri bulabilirsiniz. Özel derslerinizi şimdi rezerve edin.

LiveBoard

LiveBoard

liveboard.online

LiveBoard, çevrimiçi eğitim ve iş eğitimleri için etkileşimli bir beyaz tahta uygulamasıdır, özelleştirilebilir çözüm ve gömme seçenekleri sunar.

WISE

WISE

wise.live

Wise, online eğitim ve özel ders uygulaması, programlama, hatırlatmalar ve faturalama gibi süreçleri otomatikleştirir.

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

Teach 'n Go, eğitim merkezleri için okul yönetimi yazılımıdır. Ders planlaması, katılım izleme ve içerik yönetimi gibi işlemleri kolaylaştırır.

TutorOcean

TutorOcean

tutorocean.com

Tutorocean, öğrencileri dünya genelindeki öğretmenlerle bağlayan bir çevrimiçi öğrenme platformudur, kişiselleştirilmiş eğitim desteği sunar.

Tutorful

Tutorful

tutorful.co.uk

Tutorful, öğrencilere özel dersler sunan bir eğitim platformudur. Esnek zamanlama seçenekleri ile öğrenmeyi destekler ve güvenli bir ortam sağlar.

VEDAMO

VEDAMO

vedamo.com

VEDAMO, etkileşimli sanal sınıflar oluşturarak öğretmenlerin öğrencilerle canlı oturumlar yapmasını sağlar. Kolay kullanım ve sınıf yönetimi araçları sunar.

Practice

Practice

practice.do

Practice, müşteri odaklı işletmelerin planlama ve işleme süreçlerini kolaylaştırarak, müşteri aktivitelerini merkezi hale getirir ve araçları bir araya getirir.

Tutor.id

Tutor.id

tutor.id

Tutor.id, öğrencilere nitelikli öğretmenlerle bağlantı kurma ve çevrimiçi ders alma imkanı sunan bir platformdur.

BookNook

BookNook

booknook.com

BookNook, okuryazarlık becerilerini geliştirmeye odaklanan öğretim ve öğrenme platformudur. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunar.

FavTutor

FavTutor

favtutor.com

FavTutor, öğrencilere bilgisayar bilimi ve veri bilimi derslerinde uzman öğretmenler ile bire bir çevrimiçi eğitim hizmeti sunan bir platformdur.

Planubo

Planubo

planubo.com

Planubo, çevrimiçi randevu ve müşteri yönetimi yazılımıdır. Kullanıcıların rezervasyon sayfası oluşturmasına, ödemeleri almasına ve süreçleri kolayca yönetmesine olanak tanır.

TutorShell

TutorShell

tutorshell.com

TutorShell, bulut tabanlı bir eğitmen yönetim yazılımıdır. Öğrenci, ders programı ve öğretmenleri yönetmeyi sağlar. 3 ay ücretsiz deneme imkanı vardır.

Oases

Oases

oasesonline.com

Oases, oturum tabanlı özel ders işletmelerini yönetmek için bir platformdur. Öğrencileri ve eğitmenleri eşleştirir, oturumları planlar ve ilerlemeyi takip eder.

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