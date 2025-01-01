Alternatifler - Varsity Tutors

Preply
preply.com
Preply, öğrencilere sertifikalı öğretmenlerle çevrimiçi bire bir dil dersleri sunan bir platformdur. Öğrenciler, dillerini esnek bir şekilde öğrenme imkanı bulur.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo, öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler için sınıf yönetimi ve iletişim aracı olarak çalışan bir uygulamadır.
LRNKEY
lrnkey.com
Lrnkey, çevrimiçi ders verme platformudur. Yeni beceriler geliştirebilir ve öğrenim yöntemleri bulabilirsiniz. Özel derslerinizi şimdi rezerve edin.
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard, çevrimiçi eğitim ve iş eğitimleri için etkileşimli bir beyaz tahta uygulamasıdır, özelleştirilebilir çözüm ve gömme seçenekleri sunar.
WISE
wise.live
Wise, online eğitim ve özel ders uygulaması, programlama, hatırlatmalar ve faturalama gibi süreçleri otomatikleştirir.
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go, eğitim merkezleri için okul yönetimi yazılımıdır. Ders planlaması, katılım izleme ve içerik yönetimi gibi işlemleri kolaylaştırır.
TutorOcean
tutorocean.com
Tutorocean, öğrencileri dünya genelindeki öğretmenlerle bağlayan bir çevrimiçi öğrenme platformudur, kişiselleştirilmiş eğitim desteği sunar.
Tutorful
tutorful.co.uk
Tutorful, öğrencilere özel dersler sunan bir eğitim platformudur. Esnek zamanlama seçenekleri ile öğrenmeyi destekler ve güvenli bir ortam sağlar.
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO, etkileşimli sanal sınıflar oluşturarak öğretmenlerin öğrencilerle canlı oturumlar yapmasını sağlar. Kolay kullanım ve sınıf yönetimi araçları sunar.
Practice
practice.do
Practice, müşteri odaklı işletmelerin planlama ve işleme süreçlerini kolaylaştırarak, müşteri aktivitelerini merkezi hale getirir ve araçları bir araya getirir.
Tutor.id
tutor.id
Tutor.id, öğrencilere nitelikli öğretmenlerle bağlantı kurma ve çevrimiçi ders alma imkanı sunan bir platformdur.
BookNook
booknook.com
BookNook, okuryazarlık becerilerini geliştirmeye odaklanan öğretim ve öğrenme platformudur. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunar.
FavTutor
favtutor.com
FavTutor, öğrencilere bilgisayar bilimi ve veri bilimi derslerinde uzman öğretmenler ile bire bir çevrimiçi eğitim hizmeti sunan bir platformdur.
Planubo
planubo.com
Planubo, çevrimiçi randevu ve müşteri yönetimi yazılımıdır. Kullanıcıların rezervasyon sayfası oluşturmasına, ödemeleri almasına ve süreçleri kolayca yönetmesine olanak tanır.
TutorShell
tutorshell.com
TutorShell, bulut tabanlı bir eğitmen yönetim yazılımıdır. Öğrenci, ders programı ve öğretmenleri yönetmeyi sağlar. 3 ay ücretsiz deneme imkanı vardır.
Oases
oasesonline.com
Oases, oturum tabanlı özel ders işletmelerini yönetmek için bir platformdur. Öğrencileri ve eğitmenleri eşleştirir, oturumları planlar ve ilerlemeyi takip eder.