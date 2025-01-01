Alternatifler - Valant

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePractice, sağlık ve wellness sağlayıcıları için kapsamlı bir uygulama yönetim yazılımıdır. Randevu planlama, fatura, telehealth gibi araçlar sunar.

Whereby

Whereby

whereby.com

Whereby, kullanıcıların tarayıcı üzerinden kolayca video konferans yapmalarını sağlayan bir platformdur. İndirme gerektirmeden toplantılar düzenlenebilir.

Doxy.me

Doxy.me

doxy.me

Doxy.me, sağlık profesyonellerinin uzaktan istişare ve eğitim oturumları yapmasını sağlayan, HIPAA uyumlu bir teletıp platformudur.

Doctolib

Doctolib

doctolib.fr

Doctolib, kullanıcıların doktor ve sağlık uzmanlarıyla çevrimiçi randevu almasını sağlayan bir telehealth platformudur.

iPlum

iPlum

iplum.com

iPlum, iş profesyonelleri için mevcut akıllı telefonlarında ayrı bir hat sunan bir uygulamadır. Arama, SMS ve güvenlik özellikleri içerir.

Happify

Happify

happify.com

Happify, olumlu düşünmeyi ve duygusal esnekliği geliştiren etkinlikler sunarak stres ve kaygıyı yönetmeye yardımcı bir akıl sağlığı uygulamasıdır.

AdvancedMD

AdvancedMD

advancedmd.com

AdvancedMD, bağımsız sağlık pratiği için bulut tabanlı bir EHR ve uygulama yönetim sistemidir; klinik ve iş tarafını entegre eder.

IntakeQ

IntakeQ

intakeq.com

InTakeQ, sağlık hizmetleri için dijital hasta alım formları ve pratik yönetim yazılımı sunan bir platformdur.

Spruce Health

Spruce Health

sprucehealth.com

Spruce Health, hastalar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında güvenli iletişim, randevu yönetimi ve uzaktan konsültasyonlar sunan bir sağlık uygulamasıdır.

Tebra

Tebra

tebra.com

Tebra, bağımsız tıbbi uygulamalar için EHR çözümleri, faturalandırma ve hasta yönetimi sunan bir sağlık platformudur.

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

TherapyNotes, akıl sağlığı uygulamaları için çevrimiçi pratik yönetim ve elektronik sağlık kaydı yazılımı sunar. Randevu planlama, not alma ve faturalandırma işlemlerini kolaylaştırır.

Practo

Practo

practo.com

Practo, video danışmanlık, ilaç siparişi, randevu rezervasyonu ve laboratuvar testleri gibi sağlık hizmetleri sunan bir uygulamadır.

Practice Fusion

Practice Fusion

practicefusion.com

Practice Fusion, doktorlar ve hastalar için bulut tabanlı bir elektronik sağlık kaydı (EHR) platformudur. Hasta verilerini yönetir, randevu planlamasına ve güvenli iletişime olanak tanır.

CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

CollaborateMD, sağlık hizmeti sağlayıcıları için tıbbi faturalandırma ve uygulama yönetimi sunan bir platformdur. Talepleri izleme ve yönetme işlevleri içerir.

Weave

Weave

getweave.com

Weave, dünya standartlarında bir telefon sistemi ve büyüme araçlarını bir araya getirir, böylece yeni hastalara ulaşmayı ve ödeme almayı kolaylaştırır.

OhMD

OhMD

ohmd.com

OHMD, sağlık hizmeti sağlayıcıları ile hastalar arasında basit ve güvenli iletişim kurmayı sağlayan bir hasta iletişim platformudur.

Practice Better

Practice Better

practicebetter.io

Practice Better, sağlık ve wellness profesyonellerinin uygulama yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır. Randevu, faturalama ve müşteri etkileşimlerini yönetir.

DrChrono

DrChrono

drchrono.com

DrChrono, bulut tabanlı EHR, faturalandırma ve RCM hizmetleri sunarak sağlık hizmeti sağlayıcılarının hasta verilerini yönetmesini kolaylaştırır.

Quenza

Quenza

quenza.com

Quenza, koçlar ve akıl sağlığı uygulayıcıları için dijital ödevler, değerlendirmeler ve psikoeğitim sunarak müşteri katılımını artırmayı amaçlayan bir platformdur.

Nabla

Nabla

nabla.com

Nabla, sağlık uzmanlarına destek sağlayan, belgeleri düzenleyen ve hasta bakımını iyileştiren bir ambient AI asistanıdır.

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNest, zihinsel sağlık profesyonelleri için randevu yönetimi, faturalama ve uzaktan terapi hizmetleri sunan bir uygulama yönetimi yazılımıdır.

DeepScribe

DeepScribe

deepscribe.ai

DeepScribe, hasta ziyaretlerini gerçek zamanlı olarak kaydeden ve tıbbi belgeleri otomatik olarak oluşturan bir AI destekli tıbbi yazardır.

Jane

Jane

jane.app

Jane, sağlık hizmeti sağlayıcılarının randevu, faturalandırma, hasta yönetimi ve iletişim gibi idari işlemlerini kolaylaştıran bir yönetim platformudur.

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

Lyra, kullanıcıların zihinsel sağlık sorunlarını yönetmelerine yardımcı olan, araçlar ve kaynaklar sunan bir uygulamadır.

CentralReach

CentralReach

centralreach.com

CentralReach, ABA uygulamaları için EMR ve yönetim platformudur. Hasta verilerini yönetir, faturalama ve zamanlamayı otomatikleştirir, uyum sağlar.

Supanote

Supanote

supanote.ai

Supanote, terapistler için ilerleme notlarını otomatikleştiren bir yapay zeka not yazıcısıdır. Seanslarınızı dinleyerek notlar oluşturur.

Psych Scribe

Psych Scribe

psych-scribe.com

Psych Scribe, terapistlerin oturum notlarını gerçek zamanlı olarak yazmalarını sağlayan, kullanıcı dostu ve HIPAA uyumlu bir dokümantasyon platformudur.

Wellscribe

Wellscribe

wellscribe.in

Wellscribe, küçük kliniklere ve hekimlere yönelik elektronik sağlık kayıtları platformudur. Hasta verilerini güvenli bir şekilde depolar ve dijital reçeteleri yönetir.

Medesk

Medesk

medesk.net

Medesk, sağlık hizmeti sağlayıcıları için hasta yönetimi, randevu planlama ve teletıp gibi işlevler sunan bulut tabanlı bir uygulama yönetim sistemidir.

Clinicea

Clinicea

clinicea.com

Clinicea, dünya çapında 20'den fazla branş tarafından kullanılan, klinik yönetimi için kullanıcı dostu bir yazılım platformudur.

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