Alternatifler - Uxcel

Physics Wallah
pw.live
Fizik Wallah, rekabetçi sınavlara hazırlık için ders notları, video dersler ve etkileşimli araçlar sunan bir eğitim platformudur.
Coursera
coursera.org
Coursera, üniversitelerle iş birliği yaparak çevrimiçi kurslar ve sertifikalar sunan bir öğrenme platformudur.
Testbook
testbook.com
Testbook, SSC, UPSC gibi rekabetçi sınavlara hazırlanmaya yardımcı olan bir uygulamadır. Mock testler, canlı koçluk ve performans analizi sunar.
edX
edx.org
EDX, dünya genelinden 2000'den fazla ücretsiz çevrimiçi kurs sunan bir platformdur. Kullanıcılar yeni beceriler kazanabilir ve tamamlandığında sertifika alabilir.
Khan Academy
khanacademy.org
Khan Academy, kullanıcıların videolar ve etkileşimli alıştırmalarla çeşitli konularda öğrenmelerini sağlayan ücretsiz bir eğitim uygulamasıdır.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, profesyonellere iş ve teknik alanlarda 21.000'den fazla kurs sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.
Scribd
scribd.com
Scribd, kullanıcılara e-kitap ve sesli kitap erişimi sunan bir dijital kütüphane uygulamasıdır. Çeşitli içerikler ve kişiselleştirilmiş öneriler ile kullanıcı deneyimini geliştirir.
Codecademy
codecademy.com
Codecademy, kodlama becerilerini öğretmek için çevrimiçi kurslar sunan bir platformdur. HTML, CSS, JavaScript gibi dillerde kurslar içermektedir.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp, veri bilimi ve yapay zeka konularında çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Her seviyedeki öğrenciler için uygulamalı eğitim sağlar.
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank, yazılım geliştiricilerin becerilerini değerlendirip işe almak için kullanılan bir platformdur. 3000'den fazla müşteri tarafından tercih edilmektedir.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.
Programiz
programiz.pro
Programiz, programlama becerilerini geliştirmek için interaktif dersler ve projeler sunan bir öğrenme platformudur.
Brilliant
brilliant.org
Brilliant, matematik, bilim ve programlama konularında etkileşimli içerikle öğrenim sağlayan bir eğitim uygulamasıdır. Kullanıcılar bulmaca ve egzersizlerle öğrenir.
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearn, dijital beceriler öğrenmek için geniş kurs yelpazesi sunan çevrimiçi bir eğitim platformudur.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare, yaratıcı konularda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Kullanıcılar, proje odaklı öğrenme ile yeni beceriler geliştirir.
Preply
preply.com
Preply, öğrencilere sertifikalı öğretmenlerle çevrimiçi bire bir dil dersleri sunan bir platformdur. Öğrenciler, dillerini esnek bir şekilde öğrenme imkanı bulur.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning, teknoloji ve iş alanında geniş bir içerik sunarak kullanıcıların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan dijital bir öğrenme platformudur.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight, teknoloji becerilerini geliştirmek için kurslar ve beceri değerlendirmeleri sunan bir öğrenme platformudur.
Hack The Box
hackthebox.com
Hack The Box, siber güvenlik becerilerini geliştirmek için sanal makinelerle penetrasyon testi ve etik hackleme eğitimi sunan çevrimiçi bir platformdur.
Perlego
perlego.com
Perlego, ders kitapları ve araştırma materyalleri sunan bir çevrimiçi akademik kaynak kütüphanesidir.
Udacity
udacity.com
Udacity, çeşitli alanlarda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Öğrenciler, pratik beceriler kazanarak dijital kariyerlerini geliştirebilirler.
Genially
genial.ly
Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S, öğrencilere video dersler ve kişiselleştirilmiş öğrenme ile derinlemesine konuları anlamalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.
Scrimba
scrimba.com
Scrimba, kullanıcıların kodlama becerilerini etkileşimli derslerle geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur. Çeşitli programlama dillerinde kurslar sunar.
Scaler
scaler.com
Scaler uygulaması, kişisel mentorluk ile kodlama becerilerinizi geliştirir ve mülakat simülasyonları ile kariyerinize yön vermenize yardımcı olur.
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy, dijital teknolojiler eğitimi için etkileşimli kaynaklar sunan bir eğitim platformudur. Öğrenme materyalleri ve işbirlikçi araçlar sağlar.
Chegg
chegg.com
Chegg, öğrencilere ders kitabı kiralama, sorulara çözüm, çevrimiçi ders ve akademik destek sunan bir eğitim platformudur.
Intellipaat
intellipaat.com
IntelliPaat, büyük veri, veri bilimi ve yapay zeka gibi alanlarda çevrimiçi eğitimler sunan bir platformdur. Kullanıcılara teknoloji ve dijital beceriler üzerinde kaynaklar sağlar.
Educative
educative.io
Eğitim, kullanıcıların programlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan etkileşimli bir öğrenme platformudur.
Platzi
platzi.com
Platzi, çevrimiçi kurslarla programlama, tasarım, pazarlama ve iş alanlarında pratik beceriler kazandıran bir eğitim platformudur.
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