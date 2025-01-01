Alternatifler - Urlbox

Gyazo
gyazo.com
Gyazo, ekran görüntüsü ve video kaydetme, paylaşma ve arama işlemlerini kolaylaştıran bir araçtır.
VisualPing
visualping.io
Visualping, web sayfalarındaki görsel ve içerik değişikliklerini izleyen bir araçtır. URL girerek izlemek istediğiniz alanı seçer, değişiklikleri bildiri ile bildirir.
ApiFlash
apiflash.com
ApiFlash, modern şirketlerin ölçeklenebilir şekilde web sitelerinin keskin ekran görüntülerini almasına olanak tanıyan bir API'dir.
Screenshotmachine
screenshotmachine.com
Screenshotmachine, web sayfalarının ekran görüntülerini yakalamak ve belgelemek için kullanılan bir hizmettir.
Gemoo
gemoo.com
Gemoo, ekran kaydı yapma, video düzenleme ve görsel içerik oluşturma imkanı sunan bir dijital içerik yönetim uygulamasıdır.
Pagescreen
pagescreen.io
Pagescreen, web sayfalarını yakalamak ve arşivlemek için ekran görüntüsü otomasyonu ve değişiklik tespiti teknolojileri sunan bir platformdur.
Thum.io
thum.io
Thum.io, web sitelerinin anlık ekran görüntülerini almayı sağlayan hızlı ve güvenilir bir API'dir.
My Site Archive
mysitearchive.com
Site Arşivim, web sitelerini anlık görüntülerle kaydeder, kaynak kodu indirir, Google Lighthouse puanlarını takip eder ve DNS kayıtlarını izler.
Capture
capture.page
Capture, yüksek kaliteli ekran görüntüleri alma, PDF oluşturma, içerik kazıma ve web sitelerinden meta veri çıkarma için sağlam bir API sunan çok yönlü bir hizmettir.
ScreenshotOne
screenshotone.com
ScreenshotOne, geliştiricilere yönelik bir ekran görüntüsü API'sidir. Web sayfalarının anlık görüntülerini yönetmek için basit bir çözüm sunar.
MirrorWeb
mirrorweb.com
MirrorWeb, SEC, FINRA, FCA ve MiFID gereksinimlerine uygun olarak tüm elektronik iletişimleri kaydeden bir denetim platformudur.
Adwallet.io
adwallet.io
Adwallet, dijital reklam kampanyalarının görsel belgelerini otomatikleştiren bir araçtır. Ekran görüntülerini toplar ve PowerPoint şablonlarına aktarır.
Stillio
stillio.com
Stillio, web sitelerinin otomatik ekran görüntülerini alarak arşivlemeyi, paylaşmayı ve düzeni kolaylaştırmayı sağlar.
LaunchBrightly
launchbrightly.com
LaunchBrightly, müşteri destek ekipleri için otomatik ürün ekran görüntüsü alma platformudur. Ekran görüntüleri güvenli bir şekilde yakalanır ve destek merkezi ile senkronize edilir.
Doppio
doppio.sh
Doppio, HTML'yi PDF'ye dönüştüren ve ekran görüntüsü alan bir API hizmetidir. Aylık 400 belgeye kadar ücretsiz kullanım sunar.
Hexowatch
hexowatch.com
Hexowatch, web sitelerindeki görsel, içerik, kod, teknoloji, erişilebilirlik ve fiyat değişikliklerini izlemek için geliştirilmiş bir araçtır.
ChangeTower
changetower.com
ChangeTower, web sitelerinde içerik, kod ve görsel değişikliklerini izler, bildirimler gönderir ve tam sayfa anlık görüntüleri arşivler.
Blit
blitapp.com
Blit, belirlenen web sitelerinin ekran görüntülerini otomatik alıp yönetmeyi sağlayan bir web uygulamasıdır. Kullanıcılar düzenli olarak ekran görüntüsü alabilir.
Raq.com
raq.com
Raq.com, özel sermaye için portföy, hedefler ve rakiplerin izlenmesini sağlar; tam görünürlük ve bilgi sunarak rekabet avantajı elde etmeye yardımcı olur.
Ad Reform
adreform.com
Reklam Reformu, reklam kampanyası ekran görüntülerini otomatikleştirir ve reklam performansını artırmak için analiz ve raporlama araçları sunar.