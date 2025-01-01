Alternatifler - Urlbox

Gyazo

Gyazo

gyazo.com

Gyazo, ekran görüntüsü ve video kaydetme, paylaşma ve arama işlemlerini kolaylaştıran bir araçtır.

VisualPing

VisualPing

visualping.io

Visualping, web sayfalarındaki görsel ve içerik değişikliklerini izleyen bir araçtır. URL girerek izlemek istediğiniz alanı seçer, değişiklikleri bildiri ile bildirir.

ApiFlash

ApiFlash

apiflash.com

ApiFlash, modern şirketlerin ölçeklenebilir şekilde web sitelerinin keskin ekran görüntülerini almasına olanak tanıyan bir API'dir.

Screenshotmachine

Screenshotmachine

screenshotmachine.com

Screenshotmachine, web sayfalarının ekran görüntülerini yakalamak ve belgelemek için kullanılan bir hizmettir.

Gemoo

Gemoo

gemoo.com

Gemoo, ekran kaydı yapma, video düzenleme ve görsel içerik oluşturma imkanı sunan bir dijital içerik yönetim uygulamasıdır.

Pagescreen

Pagescreen

pagescreen.io

Pagescreen, web sayfalarını yakalamak ve arşivlemek için ekran görüntüsü otomasyonu ve değişiklik tespiti teknolojileri sunan bir platformdur.

Thum.io

Thum.io

thum.io

Thum.io, web sitelerinin anlık ekran görüntülerini almayı sağlayan hızlı ve güvenilir bir API'dir.

My Site Archive

My Site Archive

mysitearchive.com

Site Arşivim, web sitelerini anlık görüntülerle kaydeder, kaynak kodu indirir, Google Lighthouse puanlarını takip eder ve DNS kayıtlarını izler.

Capture

Capture

capture.page

Capture, yüksek kaliteli ekran görüntüleri alma, PDF oluşturma, içerik kazıma ve web sitelerinden meta veri çıkarma için sağlam bir API sunan çok yönlü bir hizmettir.

ScreenshotOne

ScreenshotOne

screenshotone.com

ScreenshotOne, geliştiricilere yönelik bir ekran görüntüsü API'sidir. Web sayfalarının anlık görüntülerini yönetmek için basit bir çözüm sunar.

MirrorWeb

MirrorWeb

mirrorweb.com

MirrorWeb, SEC, FINRA, FCA ve MiFID gereksinimlerine uygun olarak tüm elektronik iletişimleri kaydeden bir denetim platformudur.

Adwallet.io

Adwallet.io

adwallet.io

Adwallet, dijital reklam kampanyalarının görsel belgelerini otomatikleştiren bir araçtır. Ekran görüntülerini toplar ve PowerPoint şablonlarına aktarır.

Stillio

Stillio

stillio.com

Stillio, web sitelerinin otomatik ekran görüntülerini alarak arşivlemeyi, paylaşmayı ve düzeni kolaylaştırmayı sağlar.

LaunchBrightly

LaunchBrightly

launchbrightly.com

LaunchBrightly, müşteri destek ekipleri için otomatik ürün ekran görüntüsü alma platformudur. Ekran görüntüleri güvenli bir şekilde yakalanır ve destek merkezi ile senkronize edilir.

Doppio

Doppio

doppio.sh

Doppio, HTML'yi PDF'ye dönüştüren ve ekran görüntüsü alan bir API hizmetidir. Aylık 400 belgeye kadar ücretsiz kullanım sunar.

Hexowatch

Hexowatch

hexowatch.com

Hexowatch, web sitelerindeki görsel, içerik, kod, teknoloji, erişilebilirlik ve fiyat değişikliklerini izlemek için geliştirilmiş bir araçtır.

ChangeTower

ChangeTower

changetower.com

ChangeTower, web sitelerinde içerik, kod ve görsel değişikliklerini izler, bildirimler gönderir ve tam sayfa anlık görüntüleri arşivler.

Blit

Blit

blitapp.com

Blit, belirlenen web sitelerinin ekran görüntülerini otomatik alıp yönetmeyi sağlayan bir web uygulamasıdır. Kullanıcılar düzenli olarak ekran görüntüsü alabilir.

Raq.com

Raq.com

raq.com

Raq.com, özel sermaye için portföy, hedefler ve rakiplerin izlenmesini sağlar; tam görünürlük ve bilgi sunarak rekabet avantajı elde etmeye yardımcı olur.

Ad Reform

Ad Reform

adreform.com

Reklam Reformu, reklam kampanyası ekran görüntülerini otomatikleştirir ve reklam performansını artırmak için analiz ve raporlama araçları sunar.

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