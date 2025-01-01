Alternatifler - Upstart

Podium
podium.com
Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.
Carsforsale.com
carsforsale.com
Carsforsale.com uygulaması, kullanıcıların araç araması, karşılaştırması ve satın alması için kapsamlı bir platform sunar.
DealerSocket
dealersocket.com
Dealersocket, bayiliklerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış süreçlerini optimize etmelerine ve pazarlama faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.
Impel
impel.ai
Impel, otomotiv sektöründeki müşteri etkileşimlerini geliştiren, AI ve veri analizine dayalı bir dijital platformdur. Müşteri deneyimlerini ve verimliliği artırır.
CDK
cdkglobal.com
CDK Global, 15.000'den fazla bayilik ile bağlantı kurarak, iş potansiyelinizi artırmanıza yardımcı olan yazılım çözümleri sunar.
LoanStreet
loan-street.com
Loanstreet, kredi sendikaları ve bankalar için kredi paylaşımını ve yönetimini kolaylaştıran bir dijital platformdur.
Dealer
dealer.com
Dealer uygulaması, otomotiv endüstrisi için web siteleri, reklam, dijital perakendecilik ve yönetilen hizmetler sunarak müşteri etkileşimini kolaylaştırır.
Orbee
orbee.com
Orbee, otomotiv perakende deneyimini geliştirerek verileri merkezi hale getiren veri yönetimi ve ara katman yazılımıdır.
Activengage
activengage.com
Activengage, otomotiv sektöründe müşteri etkileşimlerini artırmak için çok kanallı iletişim ve otomasyon araçları sunan bir platformdur.
Gubagoo
gubagoo.com
Gubagoo, otomotiv sektöründeki işletmelere gerçek zamanlı sohbet ve müşteri etkileşimi sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen bir platformdur.
Axe Credit Portal
axefinance.com
Axe Kredi Portalı, kredi yaşam döngüsünü otomatikleştiren, AI destekli bir dijital kredi platformudur. Kredi değerlendirmesi, onayı ve hizmeti entegre eder.
Roopya
roopya.money
Roopya, Hindistan merkezli bir fintech uygulamasıdır. Finansal kuruluşlara veri odaklı bir platformla kredi sürecini kolaylaştırma hizmeti sunar.
Lendr
joinlendr.com
Lendr, özel ve zor kredi verenler için tasarlanmış bir kredi sağlama ve yönetim platformudur. Çoklu kredileri yönetmeyi kolaylaştırır.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite, kredi yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir çözümdür. Kredi süreçlerini otomatikleştirir ve özelleştirme seçenekleri sunar.
Driftrock
driftrock.com
Driftrock, otomotiv pazarlama platformudur; yüksek kaliteli müşteri adayları ve araç satışlarını artırmaya yönelik otomatik özellikler sunar.
BrytSoftware.com
brytsoftware.com
BrytSoftware, kredi yönetimi için kapsamlı bir yazılım olup, kredi işlemleri, belge otomasyonu ve raporlama gibi özellikler sunar.
GoDocs
godocs.com
GoDocs, ticari kredi belgesi otomasyonu sağlayan bir yazılım platformudur. Kredi kuruluşlarına belge oluşturma ve uyumluluk güncellemeleri sunar.
LoanPro
loanpro.io
LoanPro, kredi yönetimi ve hizmetleri için otomatikleştirilmiş bir sistemdir. Kredi verenlerin işlemlerini verimli bir şekilde yönetmelerini sağlar.
The Mortgage Office
themortgageoffice.com
Mortgage Ofisi uygulaması, ipotek yönetimi için süreçleri kolaylaştıran, belge takibi ve iletişim sağlayan bir platformdur.
Mortgage Automator
mortgageautomator.com
Mortgage Automator, Kuzey Amerika'daki özel kredi verenler için ipotek süreçlerini otomatikleştiren kapsamlı bir yazılımdır.
Shift Marketing
automotive.shiftmarketing.io
Shift Marketing, otomotiv sektöründe veri tabanı pazarlama teknolojisi sunar. Shift One platformu ile otomobil bayileri müşterilere sadakat etkinlikleri ile ulaşır.
Matador
matador.ai
Matador, işletmelere yapay zeka ve otomasyon ile kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimleri oluşturma konusunda yardımcı olan bir uygulamadır.