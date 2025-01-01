Alternatifler - Upstart

Podium

Podium

podium.com

Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.

Carsforsale.com

Carsforsale.com

carsforsale.com

Carsforsale.com uygulaması, kullanıcıların araç araması, karşılaştırması ve satın alması için kapsamlı bir platform sunar.

DealerSocket

DealerSocket

dealersocket.com

Dealersocket, bayiliklerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış süreçlerini optimize etmelerine ve pazarlama faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.

Impel

Impel

impel.ai

Impel, otomotiv sektöründeki müşteri etkileşimlerini geliştiren, AI ve veri analizine dayalı bir dijital platformdur. Müşteri deneyimlerini ve verimliliği artırır.

CDK

CDK

cdkglobal.com

CDK Global, 15.000'den fazla bayilik ile bağlantı kurarak, iş potansiyelinizi artırmanıza yardımcı olan yazılım çözümleri sunar.

LoanStreet

LoanStreet

loan-street.com

Loanstreet, kredi sendikaları ve bankalar için kredi paylaşımını ve yönetimini kolaylaştıran bir dijital platformdur.

Dealer

Dealer

dealer.com

Dealer uygulaması, otomotiv endüstrisi için web siteleri, reklam, dijital perakendecilik ve yönetilen hizmetler sunarak müşteri etkileşimini kolaylaştırır.

Orbee

Orbee

orbee.com

Orbee, otomotiv perakende deneyimini geliştirerek verileri merkezi hale getiren veri yönetimi ve ara katman yazılımıdır.

Activengage

Activengage

activengage.com

Activengage, otomotiv sektöründe müşteri etkileşimlerini artırmak için çok kanallı iletişim ve otomasyon araçları sunan bir platformdur.

Gubagoo

Gubagoo

gubagoo.com

Gubagoo, otomotiv sektöründeki işletmelere gerçek zamanlı sohbet ve müşteri etkileşimi sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen bir platformdur.

Axe Credit Portal

Axe Credit Portal

axefinance.com

Axe Kredi Portalı, kredi yaşam döngüsünü otomatikleştiren, AI destekli bir dijital kredi platformudur. Kredi değerlendirmesi, onayı ve hizmeti entegre eder.

Roopya

Roopya

roopya.money

Roopya, Hindistan merkezli bir fintech uygulamasıdır. Finansal kuruluşlara veri odaklı bir platformla kredi sürecini kolaylaştırma hizmeti sunar.

Lendr

Lendr

joinlendr.com

Lendr, özel ve zor kredi verenler için tasarlanmış bir kredi sağlama ve yönetim platformudur. Çoklu kredileri yönetmeyi kolaylaştırır.

TaskSuite

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite, kredi yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir çözümdür. Kredi süreçlerini otomatikleştirir ve özelleştirme seçenekleri sunar.

Driftrock

Driftrock

driftrock.com

Driftrock, otomotiv pazarlama platformudur; yüksek kaliteli müşteri adayları ve araç satışlarını artırmaya yönelik otomatik özellikler sunar.

BrytSoftware.com

BrytSoftware.com

brytsoftware.com

BrytSoftware, kredi yönetimi için kapsamlı bir yazılım olup, kredi işlemleri, belge otomasyonu ve raporlama gibi özellikler sunar.

GoDocs

GoDocs

godocs.com

GoDocs, ticari kredi belgesi otomasyonu sağlayan bir yazılım platformudur. Kredi kuruluşlarına belge oluşturma ve uyumluluk güncellemeleri sunar.

LoanPro

LoanPro

loanpro.io

LoanPro, kredi yönetimi ve hizmetleri için otomatikleştirilmiş bir sistemdir. Kredi verenlerin işlemlerini verimli bir şekilde yönetmelerini sağlar.

The Mortgage Office

The Mortgage Office

themortgageoffice.com

Mortgage Ofisi uygulaması, ipotek yönetimi için süreçleri kolaylaştıran, belge takibi ve iletişim sağlayan bir platformdur.

Mortgage Automator

Mortgage Automator

mortgageautomator.com

Mortgage Automator, Kuzey Amerika'daki özel kredi verenler için ipotek süreçlerini otomatikleştiren kapsamlı bir yazılımdır.

Shift Marketing

Shift Marketing

automotive.shiftmarketing.io

Shift Marketing, otomotiv sektöründe veri tabanı pazarlama teknolojisi sunar. Shift One platformu ile otomobil bayileri müşterilere sadakat etkinlikleri ile ulaşır.

Matador

Matador

matador.ai

Matador, işletmelere yapay zeka ve otomasyon ile kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimleri oluşturma konusunda yardımcı olan bir uygulamadır.

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