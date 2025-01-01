Alternatifler - Turbot Pipes

Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hibrid Bulut Konsolu, bulut kaynaklarını izlemek, yönetmek ve optimize etmek için kapsamlı bir yönetim platformudur.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Akamai
akamai.com
Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate, kuruluşların güvenlik açıklarını tespit edip test etmelerini sağlayan bir siber güvenlik platformudur. Saldırı simülasyonları ile güvenlik duruşunu güçlendirir.
ExtraHop
extrahop.com
Extrahop, ağ algılama, performans yönetimi ve güvenlik analizi için kullanılan kapsamlı bir ağ analiz platformudur.
Qualys
qualys.com
Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
BMC
bmc.com
BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security, yazılım güvenliği için kod tarama ve bulut güvenlik değerlendirmeleri sunan bir platformdur. Bulut altyapısını ve uygulama kodunu korur.
Solvo
solvo.cloud
Solvo, bulut güvenliği için uygulama, kimlik ve veri silolarını analiz ederek güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir platformdur. Ücretsiz deneme imkanı sunar.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.
SafeBase
safebase.io
SafeBase, kuruluşların güvenlik ve uyumluluk süreçlerini otomatikleştirip yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery, çeşitli bulut kaynaklarından veri çıkaran, dönüştüren ve yükleyen bir veri entegrasyon çerçevesidir.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için tasarlanmış bir ağ güvenlik platformudur.
nOps
nops.io
nOps, AWS bulutunu optimize eden bir platformdur. Bulut maliyetlerini yönetir, analiz eder ve optimize ederken, kaynakların otomatik yönetimini sağlar.
Tufin
tufin.com
Tufin, ağ güvenlik politikalarını merkezi olarak yöneterek güvenlik otomasyonu sağlar ve çoklu bulut ve ağ ortamlarında uyumluluğu artırır.
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware, kuruluşların çoklu bulut sağlayıcılar arasında kaynakları yönetmelerine, maliyetleri optimize etmelerine ve güvenliği sağlamalarına yardımcı olan bir bulut yönetim platformudur.
Plerion
plerion.com
Plerion, AWS, Azure ve GCP üzerinde bulut güvenliği sağlar. Uygulama koruma, güvenlik duruşu yönetimi ve uyumluluk raporlama gibi işlevler sunar.
AlgoSec
algosec.com
Torq
torq.io
Torq, siber güvenlik operasyonlarını otomatikleştiren ve AI araçlarını entegre eden bir platformdur. Güvenlik olaylarını hızlı ve etkili bir şekilde yönetir.
Stream Security
stream.security
Stream Security uygulaması, ajan kullanmadan gerçek zamanlı tespit yapar, kök neden analizi sunar ve hızlı yanıt için gerekli tüm bağlamı sağlar.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig, bulut güvenliği için kapsamlı bir platformdur. Tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit eder, yönetir ve güvenlik politikalarını özelleştirir.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud üzerinde kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlayan bir bulut güvenlik platformudur.
Kloudle
kloudle.com
Kloudle, AWS, GCP ve Kubernetes gibi bulut platformlarında 300'den fazla güvenlik sorununu tarayan bir bulut güvenlik tarayıcısıdır.
Orca Security
orca.security
Orca Security, bulut ortamlarında riskleri belirleyen ve yöneten ajansız bir güvenlik platformudur; AWS, Azure, Google Cloud gibi birçok bulut hizmetini destekler.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, bulut uygulamalarındaki güvenlik açıklarını tespit edip düzeltmek için geliştirilmiş bir bulut güvenlik platformudur.
Lacework
lacework.com
Lacework, bulut güvenliğini sağlam bir platform ile yöneterek, tehdit algılama, uyumluluk ve güvenlik açığı yönetimi sağlar.