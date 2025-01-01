Alternatifler - Turbot Pipes

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Red Hat Hibrid Bulut Konsolu, bulut kaynaklarını izlemek, yönetmek ve optimize etmek için kapsamlı bir yönetim platformudur.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate, kuruluşların güvenlik açıklarını tespit edip test etmelerini sağlayan bir siber güvenlik platformudur. Saldırı simülasyonları ile güvenlik duruşunu güçlendirir.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

Extrahop, ağ algılama, performans yönetimi ve güvenlik analizi için kullanılan kapsamlı bir ağ analiz platformudur.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

BMC

BMC

bmc.com

BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security, yazılım güvenliği için kod tarama ve bulut güvenlik değerlendirmeleri sunan bir platformdur. Bulut altyapısını ve uygulama kodunu korur.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo, bulut güvenliği için uygulama, kimlik ve veri silolarını analiz ederek güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir platformdur. Ücretsiz deneme imkanı sunar.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase, kuruluşların güvenlik ve uyumluluk süreçlerini otomatikleştirip yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

CloudQuery

CloudQuery

cloudquery.io

CloudQuery, çeşitli bulut kaynaklarından veri çıkaran, dönüştüren ve yükleyen bir veri entegrasyon çerçevesidir.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için tasarlanmış bir ağ güvenlik platformudur.

nOps

nOps

nops.io

nOps, AWS bulutunu optimize eden bir platformdur. Bulut maliyetlerini yönetir, analiz eder ve optimize ederken, kaynakların otomatik yönetimini sağlar.

Tufin

Tufin

tufin.com

Tufin, ağ güvenlik politikalarını merkezi olarak yöneterek güvenlik otomasyonu sağlar ve çoklu bulut ve ağ ortamlarında uyumluluğu artırır.

Cloudaware

Cloudaware

cloudaware.com

Cloudaware, kuruluşların çoklu bulut sağlayıcılar arasında kaynakları yönetmelerine, maliyetleri optimize etmelerine ve güvenliği sağlamalarına yardımcı olan bir bulut yönetim platformudur.

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion, AWS, Azure ve GCP üzerinde bulut güvenliği sağlar. Uygulama koruma, güvenlik duruşu yönetimi ve uyumluluk raporlama gibi işlevler sunar.

AlgoSec

AlgoSec

algosec.com

Torq

Torq

torq.io

Torq, siber güvenlik operasyonlarını otomatikleştiren ve AI araçlarını entegre eden bir platformdur. Güvenlik olaylarını hızlı ve etkili bir şekilde yönetir.

Stream Security

Stream Security

stream.security

Stream Security uygulaması, ajan kullanmadan gerçek zamanlı tespit yapar, kök neden analizi sunar ve hızlı yanıt için gerekli tüm bağlamı sağlar.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig, bulut güvenliği için kapsamlı bir platformdur. Tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit eder, yönetir ve güvenlik politikalarını özelleştirir.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security, AWS, Azure ve Google Cloud üzerinde kimlik, erişim ve izin güvenliği sağlayan bir bulut güvenlik platformudur.

Kloudle

Kloudle

kloudle.com

Kloudle, AWS, GCP ve Kubernetes gibi bulut platformlarında 300'den fazla güvenlik sorununu tarayan bir bulut güvenlik tarayıcısıdır.

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security, bulut ortamlarında riskleri belirleyen ve yöneten ajansız bir güvenlik platformudur; AWS, Azure, Google Cloud gibi birçok bulut hizmetini destekler.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica, bulut uygulamalarındaki güvenlik açıklarını tespit edip düzeltmek için geliştirilmiş bir bulut güvenlik platformudur.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework, bulut güvenliğini sağlam bir platform ile yöneterek, tehdit algılama, uyumluluk ve güvenlik açığı yönetimi sağlar.

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