Alternatifler - TruVideo

ALLDATA

ALLDATA

alldata.com

Alldata, otomotiv servisleri için onarım ve teşhis bilgisi sağlayan kapsamlı bir uygulamadır. Kullanıcılar aracılık bilgilerine kolayca erişir ve süreçleri yönetir.

DealerCenter

DealerCenter

dealercenter.com

DealerCenter, bağımsız otomobil bayileri için envanter takibi, müşteri veritabanı, kredi raporlaması ve formlar sunan kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.

Fullbay

Fullbay

fullbay.com

Fullbay, bulut tabanlı ağır hizmet yönetim yazılımıdır. Araç bakımını planlar, envanteri yönetir ve önleyici bakım ile onarımları takip eder.

PartsTech

PartsTech

partstech.com

PartsTech, onarım atölyelerinin doğru otomotiv parçalarını hızlı bir şekilde bulmalarını ve sipariş etmelerini sağlayan bir uygulamadır.

Shop-Ware

Shop-Ware

shop-ware.com

Shop-Ware, otomotiv onarım atölyeleri için yönetim yazılımıdır. Teknisyenlerin verimliliğini artırır, müşteri iletişimini kolaylaştırır ve raporlar sunar.

Orderry

Orderry

orderry.com

Orderry, işlerin yönetimi, müşteri ilişkileri, envanter ve çalışan takibi gibi operasyonları otomatikleştiren bir yazılım uygulamasıdır.

Carsforsale.com

Carsforsale.com

carsforsale.com

Carsforsale.com uygulaması, kullanıcıların araç araması, karşılaştırması ve satın alması için kapsamlı bir platform sunar.

FixIQ Pro

FixIQ Pro

fixiq.pro

FixIQ Pro, tüm iş süreçlerini otomatikleştiren bir araç servisi yönetim uygulamasıdır. İş yükünü yönetir ve performansı analiz eder.

AutoLeap

AutoLeap

autoleap.com

AutoLeap, otomobil onarım atölyeleri için bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır. İşlemleri kolaylaştırır, müşteri iletişimini ve randevu yönetimini optimize eder.

CDK

CDK

cdkglobal.com

CDK Global, 15.000'den fazla bayilik ile bağlantı kurarak, iş potansiyelinizi artırmanıza yardımcı olan yazılım çözümleri sunar.

AutoRaptor CRM

AutoRaptor CRM

autoraptor.com

Autoraptor CRM, otomotiv bayileri için müşteri ilişkileri yönetimi aracıdır. Olası satışları yönetir, iletişimi kolaylaştırır ve takip süreçlerini otomatikleştirir.

Space Auto

Space Auto

space.auto

Space Auto CRM, satış personelinin müşterileri takip etmesine ve anlaşmalar oluşturmasına imkân tanır. Masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir.

Shopgenie

Shopgenie

shopgenie.io

Shopgenie, otomotiv onarım atölyeleri için birleşik bir pazarlama, CRM ve çevrimiçi randevu platformudur. Ürünü tamamen ücretsiz çevrimiçi randevu aracıdır.

EverLogic

EverLogic

everlogic.com

Autoflow

Autoflow

autoflow.com

Autoflow, otomotiv tamir atölyeleri için iş akışı yönetimi ve müşteri iletişimini geliştiren dijital bir platformdur.

WebbRes

WebbRes

webbres.com

WebbRes, satış, kiralama ve servis işlemlerini bir araya getiren kullanımı kolay bir yazılım sistemidir.

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