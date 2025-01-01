Alternatifler - TruVideo

ALLDATA
alldata.com
Alldata, otomotiv servisleri için onarım ve teşhis bilgisi sağlayan kapsamlı bir uygulamadır. Kullanıcılar aracılık bilgilerine kolayca erişir ve süreçleri yönetir.
DealerCenter
dealercenter.com
DealerCenter, bağımsız otomobil bayileri için envanter takibi, müşteri veritabanı, kredi raporlaması ve formlar sunan kapsamlı bir yönetim yazılımıdır.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay, bulut tabanlı ağır hizmet yönetim yazılımıdır. Araç bakımını planlar, envanteri yönetir ve önleyici bakım ile onarımları takip eder.
PartsTech
partstech.com
PartsTech, onarım atölyelerinin doğru otomotiv parçalarını hızlı bir şekilde bulmalarını ve sipariş etmelerini sağlayan bir uygulamadır.
Shop-Ware
shop-ware.com
Shop-Ware, otomotiv onarım atölyeleri için yönetim yazılımıdır. Teknisyenlerin verimliliğini artırır, müşteri iletişimini kolaylaştırır ve raporlar sunar.
Orderry
orderry.com
Orderry, işlerin yönetimi, müşteri ilişkileri, envanter ve çalışan takibi gibi operasyonları otomatikleştiren bir yazılım uygulamasıdır.
Carsforsale.com
carsforsale.com
Carsforsale.com uygulaması, kullanıcıların araç araması, karşılaştırması ve satın alması için kapsamlı bir platform sunar.
FixIQ Pro
fixiq.pro
FixIQ Pro, tüm iş süreçlerini otomatikleştiren bir araç servisi yönetim uygulamasıdır. İş yükünü yönetir ve performansı analiz eder.
AutoLeap
autoleap.com
AutoLeap, otomobil onarım atölyeleri için bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır. İşlemleri kolaylaştırır, müşteri iletişimini ve randevu yönetimini optimize eder.
CDK
cdkglobal.com
CDK Global, 15.000'den fazla bayilik ile bağlantı kurarak, iş potansiyelinizi artırmanıza yardımcı olan yazılım çözümleri sunar.
AutoRaptor CRM
autoraptor.com
Autoraptor CRM, otomotiv bayileri için müşteri ilişkileri yönetimi aracıdır. Olası satışları yönetir, iletişimi kolaylaştırır ve takip süreçlerini otomatikleştirir.
Space Auto
space.auto
Space Auto CRM, satış personelinin müşterileri takip etmesine ve anlaşmalar oluşturmasına imkân tanır. Masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir.
Shopgenie
shopgenie.io
Shopgenie, otomotiv onarım atölyeleri için birleşik bir pazarlama, CRM ve çevrimiçi randevu platformudur. Ürünü tamamen ücretsiz çevrimiçi randevu aracıdır.
EverLogic
everlogic.com
Autoflow
autoflow.com
Autoflow, otomotiv tamir atölyeleri için iş akışı yönetimi ve müşteri iletişimini geliştiren dijital bir platformdur.
WebbRes
webbres.com
WebbRes, satış, kiralama ve servis işlemlerini bir araya getiren kullanımı kolay bir yazılım sistemidir.