Alternatifler - Transporeon

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob, dünya genelinde e-ticaret markalarına envanter yönetimi, sipariş yerine getirme ve nakliye hizmetleri sunan bir platformdur.

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

Shiprocket, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi ve lojistik çözümleri sunar. Çoklu kargo ortakları ile hızlı ve etkili sevkiyat sağlar.

SAP

SAP

sap.com

SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps, kullanıcıların etkileşimli haritalar oluşturmasını, düzenlemesini ve paylaşmasını sağlayan online bir harita oluşturma ve işbirliği uygulamasıdır.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit, satış ekiplerine potansiyel müşteri yönetimi, performans takibi ve satış analizi gibi işlevler sunan bir satış yönetim uygulamasıdır.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.

Truckstop

Truckstop

truckstop.com

TruckStop, taşıyıcılar ve brokerler için yük yönetimi, izleme ve güvenli iletişim sağlayan bir platformdur.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Exensive, yüksek hacimli e-ticaret işletmeleri için envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

SeaRates

SeaRates

searates.com

Searates, yük taşımacılığını kolaylaştıran bir lojistik platformudur. Kullanıcılar, taşıma oranlarını karşılaştırabilir, rezervasyon yapabilir ve kargo takibi yapabilir.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.

Turvo

Turvo

turvo.com

Turvo, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir sistemdir. Nakliyecileri ve lojistik firmalarını dijital olarak bağlayarak süreçleri optimize eder.

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase, lojistik süreçlerini basitleştiren, bulut tabanlı bir ulaşım yönetim sistemidir. Tedarik zinciri görünürlüğü ve verimlilik sunar.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence, uyum, sorumlu tedarik, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri görünürlüğü için çözümler sunan bir yazılım uygulamasıdır.

Greenscreens.ai

Greenscreens.ai

greenscreens.ai

Greenscreens.ai, broker ve 3PL'ler için akıllı fiyatlandırma çözümleri sunan bir uygulamadır. Amaç, daha karlı iş kazanımlarını desteklemektir.

SuperProcure

SuperProcure

superprocure.com

SuperProcure, çeşitli sektörler için lojistik otomasyonu ve optimizasyonu sağlayan, çoklu işbirliği özellikli bir Tedarik Yönetim Sistemi (TMS) uygulamasıdır.

Circuit for Teams

Circuit for Teams

getcircuit.com

Circuit for Teams, teslimat rotalarını planlayan ve optimize eden bir uygulamadır. Gerçek zamanlı izleme, teslimat kanıtı ve ayrıntılı rota bilgileri sunar.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell, nakliye süreçlerini yönetmek için kullanılabilen kapsamlı bir lojistik ve tedarik zinciri yönetim platformudur.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

Transvirtual, bulut tabanlı lojistik yönetim sistemi olup, yük planlama, rota optimizasyonu ve elektronik teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.

Jiga

Jiga

jiga.io

Jiga, imalat parçalarını hızlı bir şekilde tedarik etmenizi sağlar; tedarikçilerle doğrudan iletişim kurar, teklif ve sipariş süreçlerini basitleştirir.

Zencargo

Zencargo

zencargo.com

Zencargo, uluslararası yük taşımacılığı ve lojistik yönetimi için dijital bir platformdur. Kullanıcılara yük takibi ve tedarik zinciri yönetimi imkanları sunar.

WarehouseQuote

WarehouseQuote

warehousequote.com

WarehouseQuote, kullanıcıların depo hizmetlerini yönetmelerini, farklı sağlayıcılardan alıntılar talep etmelerini ve fiyatları karşılaştırmalarını sağlayan bir platformdur.

Convoy

Convoy

convoy.com

Convoy uygulaması, taşıyıcıları nakliyecilerle bağlayan bir dijital yük ağıdır, lojistik süreçlerini basit hale getirir ve verimliliği artırır.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo, sahada satış yapan ekipler için müşteri ilişkilerini yönetme, sipariş alma ve raporlama işlevlerini sunan kapsamlı bir uygulamadır.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.

Routific

Routific

routific.com

Rutifik, lojistik ve teslimat süreçlerini optimize etmek için rota planlaması ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapan bir platformdur.

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