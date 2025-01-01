Alternatifler - Transporeon

Verizon
verizon.com
Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob, dünya genelinde e-ticaret markalarına envanter yönetimi, sipariş yerine getirme ve nakliye hizmetleri sunan bir platformdur.
Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi ve lojistik çözümleri sunar. Çoklu kargo ortakları ile hızlı ve etkili sevkiyat sağlar.
SAP
sap.com
SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps, kullanıcıların etkileşimli haritalar oluşturmasını, düzenlemesini ve paylaşmasını sağlayan online bir harita oluşturma ve işbirliği uygulamasıdır.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit, satış ekiplerine potansiyel müşteri yönetimi, performans takibi ve satış analizi gibi işlevler sunan bir satış yönetim uygulamasıdır.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.
Truckstop
truckstop.com
TruckStop, taşıyıcılar ve brokerler için yük yönetimi, izleme ve güvenli iletişim sağlayan bir platformdur.
Route4Me
route4me.com
Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.
Extensiv
extensiv.com
Exensive, yüksek hacimli e-ticaret işletmeleri için envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.
Coupa
coupa.com
Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
SeaRates
searates.com
Searates, yük taşımacılığını kolaylaştıran bir lojistik platformudur. Kullanıcılar, taşıma oranlarını karşılaştırabilir, rezervasyon yapabilir ve kargo takibi yapabilir.
Tookan
jungleworks.com
Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.
Turvo
turvo.com
Turvo, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir sistemdir. Nakliyecileri ve lojistik firmalarını dijital olarak bağlayarak süreçleri optimize eder.
Cargobase
cargobase.com
Cargobase, lojistik süreçlerini basitleştiren, bulut tabanlı bir ulaşım yönetim sistemidir. Tedarik zinciri görünürlüğü ve verimlilik sunar.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence, uyum, sorumlu tedarik, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri görünürlüğü için çözümler sunan bir yazılım uygulamasıdır.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Greenscreens.ai, broker ve 3PL'ler için akıllı fiyatlandırma çözümleri sunan bir uygulamadır. Amaç, daha karlı iş kazanımlarını desteklemektir.
SuperProcure
superprocure.com
SuperProcure, çeşitli sektörler için lojistik otomasyonu ve optimizasyonu sağlayan, çoklu işbirliği özellikli bir Tedarik Yönetim Sistemi (TMS) uygulamasıdır.
Circuit for Teams
getcircuit.com
Circuit for Teams, teslimat rotalarını planlayan ve optimize eden bir uygulamadır. Gerçek zamanlı izleme, teslimat kanıtı ve ayrıntılı rota bilgileri sunar.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell, nakliye süreçlerini yönetmek için kullanılabilen kapsamlı bir lojistik ve tedarik zinciri yönetim platformudur.
Transvirtual
transvirtual.com
Transvirtual, bulut tabanlı lojistik yönetim sistemi olup, yük planlama, rota optimizasyonu ve elektronik teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.
Jiga
jiga.io
Jiga, imalat parçalarını hızlı bir şekilde tedarik etmenizi sağlar; tedarikçilerle doğrudan iletişim kurar, teklif ve sipariş süreçlerini basitleştirir.
Zencargo
zencargo.com
Zencargo, uluslararası yük taşımacılığı ve lojistik yönetimi için dijital bir platformdur. Kullanıcılara yük takibi ve tedarik zinciri yönetimi imkanları sunar.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote, kullanıcıların depo hizmetlerini yönetmelerini, farklı sağlayıcılardan alıntılar talep etmelerini ve fiyatları karşılaştırmalarını sağlayan bir platformdur.
Convoy
convoy.com
Convoy uygulaması, taşıyıcıları nakliyecilerle bağlayan bir dijital yük ağıdır, lojistik süreçlerini basit hale getirir ve verimliliği artırır.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo, sahada satış yapan ekipler için müşteri ilişkilerini yönetme, sipariş alma ve raporlama işlevlerini sunan kapsamlı bir uygulamadır.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.
Routific
routific.com
Rutifik, lojistik ve teslimat süreçlerini optimize etmek için rota planlaması ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapan bir platformdur.