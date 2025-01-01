Alternatifler - Track-POD

Verizon
verizon.com
Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.
Motive
gomotive.com
Motive, filo yönetimi için güvenlik, verimlilik ve uyumluluğu artıran bir uygulamadır. Araçlar, ekipmanlar ve harcamalar tek sistemde yönetilir.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps, kullanıcıların etkileşimli haritalar oluşturmasını, düzenlemesini ve paylaşmasını sağlayan online bir harita oluşturma ve işbirliği uygulamasıdır.
Samsara
samsara.com
Samsara, filo yönetimini optimize eden, gerçek zamanlı veri analizi ve kullanıcı dostu arayüz ile güvenlik ve maliyetleri iyileştiren bir platformdur.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit, satış ekiplerine potansiyel müşteri yönetimi, performans takibi ve satış analizi gibi işlevler sunan bir satış yönetim uygulamasıdır.
Fleet Complete
ecofleet.com
Filo Complete, filo yönetimi, araç izleme ve sürücü davranışı takibi yapan, işletmelerin verimliliğini artırmayı amaçlayan bir uygulamadır.
Route4Me
route4me.com
Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.
Coupa
coupa.com
Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio, araç ve ekipman yönetimini kolaylaştıran, verimliliği artıran ve gerçek zamanlı veri takibi sağlayan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar, işletmelere araç izleme, sürücü yönetimi ve rota optimizasyonu sunarak filo operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Detrack
detrack.com
Detrack, lojistik yönetimi için gerçek zamanlı takip, elektronik doğum kanıtı ve rota optimizasyonu sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Tookan
jungleworks.com
Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.
Rand McNally
randmcnally.com
Rand McNally uygulaması, filo yönetimi, araç izleme ve uyumluluk sağlamak için navigasyon ve veri yönetimi araçları sunar.
Momentum IoT
momentumiot.com
Momentum IoT, işletmelere bulut tabanlı filo yönetimi sağlayarak gerçek zamanlı operasyonel görünürlük ve maliyet takibi sunar.
Circuit for Teams
getcircuit.com
Circuit for Teams, teslimat rotalarını planlayan ve optimize eden bir uygulamadır. Gerçek zamanlı izleme, teslimat kanıtı ve ayrıntılı rota bilgileri sunar.
Transvirtual
transvirtual.com
Transvirtual, bulut tabanlı lojistik yönetim sistemi olup, yük planlama, rota optimizasyonu ve elektronik teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Skynamo
skynamo.com
Skynamo, sahada satış yapan ekipler için müşteri ilişkilerini yönetme, sipariş alma ve raporlama işlevlerini sunan kapsamlı bir uygulamadır.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse, kullanıcıların konumlarını geçici olarak paylaşmalarını sağlayan basit ve güvenli bir uygulamadır. GPS özellikleri ile çalışır ve kullanıcıların gizliliğini korur.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.
Routific
routific.com
Rutifik, lojistik ve teslimat süreçlerini optimize etmek için rota planlaması ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapan bir platformdur.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.
FarEye
fareye.com
Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.
LocoNav
loconav.com
LocoNav, filo yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur; GPS izleme, yakıt analizi ve sürücü davranışını optimize etme gibi özellikler sunar.
FleetGO
fleetgo.com
FleetGO, filo yöneticilerinin araçları uzaktan izlemelerini ve denetimlerini yapmalarını sağlayan bir filo yönetim uygulamasıdır.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Filo, filo bakımını ve yönetimini kolaylaştıran, yakıt tüketimini izleyen, araç denetimleri ve sürücü yönetimi sunan bir uygulamadır.
GoShare
goshare.co
Goshare, kamyon ve van sahiplerini işletmelerle buluşturan, talep üzerine teslimat hizmetleri sunan bir lojistik platformudur.
Azuga
azuga.com
Azuga, filo yönetimini optimize eden, güvenliği artıran ve maliyetleri azaltan bir uygulamadır. Araç izleme ve sürücü davranışını analiz etme imkanı sunar.