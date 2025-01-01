Alternatifler - TestGorilla

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed uygulaması, iş arayanları çeşitli sektör ve lokasyonlarda iş ilanlarıyla buluşturan bir iş arama platformudur.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank, yazılım geliştiricilerin becerilerini değerlendirip işe almak için kullanılan bir platformdur. 3000'den fazla müşteri tarafından tercih edilmektedir.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle, çevrimiçi öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme imkanları sunar.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal, geliştiricilerin becerilerini değerlendiren bir platformdur. Şirketler, verimli testler yaparak aday performansını analiz edebilir.

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview, mülakatları daha iyi hale getirmek için veriler ve geri bildirim sağlayarak, tutarlı ve kaliteli bir işe alım süreci sunar.

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth, kodlama yeteneklerini değerlendiren, 22,000'den fazla soru içeren çevrimiçi bir platformdur. Adayların pratik becerilerini analiz eder ve hızlı kıyaslama sağlar.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPad, adayların gerçek zamanlı kodlama yapabildiği bir görüşme ve değerlendirme platformudur. 65'ten fazla dil ve çerçeve desteği sunar.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR, işe alım sürecini otomatikleştiren ve yönetimi kolaylaştıran bir bulut tabanlı İK yazılımıdır. Aday izleme ve mülakat planlama sağlar.

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha, organizasyonların adayların teknik becerilerini değerlendirmesi ve iç yetenek gelişimini desteklemesi için kapsamlı bir platformdur.

Codility

Codility

codility.com

Codility, yazılımcı adaylarını değerlendirmek için çevrimiçi testler ve canlı görüşmeler sunan bir platformdur.

Karat

Karat

karat.com

Karat, teknik işe alım süreçlerini geliştirmek isteyen organizasyonlar için kapsamlı bir çözümdür, mülakatlar ve veri analizi sunar.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI, adayları değerlendirmek için sanal sınavlar ve özelleştirilebilir testler sunan bir beceri zekası platformudur.

Searchie

Searchie

searchie.io

Searchie, dijital kurslar, üyelik siteleri ve koçluk gibi içeriklerinizi oluşturmanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır.

Canditech

Canditech

canditech.io

Canditech, İK profesyonellerinin teknik ve yumuşak becerileri değerlendirmesine olanak tanıyan bir istihdam öncesi platformdur.

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

Evalgator, işe alım sürecini kolaylaştıran bir dijital değerlendirme platformudur. Teknik ve teknik olmayan pozisyonlar için adayları değerlendirir.

Mettl

Mettl

mettl.com

Mettl, adayların teknik ve yumuşak becerilerini değerlendiren, işe alım süreçlerini kolaylaştıran çevrimiçi bir değerlendirme platformudur.

Filtered

Filtered

filtered.ai

Filtered, teknik yetenekleri işe almanın sürecini otomatikleştirir. İşe alımda uygun adayları belirlemek için iş simülasyonları sunar.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR, İK süreçlerini kolaylaştırarak, bordro yönetimi, katılım izleme ve yerel düzenlemelere uyum sağlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

Röportajcı.ai, işverenler ve iş arayanlar için sanal görüşmeler ve AI destekli değerlendirmeler sunan bir işe alım platformudur.

Hireflix

Hireflix

hireflix.com

Hireflix, tek yönlü video görüşmeleri kolaylaştıran bir platformdur. Adayların her cihazdan katılmasını sağlar, zaman kazandırır.

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

Hipeople, adayları değerlendirip referans kontrollerini otomatikleştirerek işe alım sürecini geliştiren bir yetenek değerlendirme platformudur.

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

Vocal Video, video referansları kolayca toplamak, düzenlemek ve paylaşmak için kullanılan bir platformdur. Müşteri ve çalışan videoları için idealdir.

Spark Hire

Spark Hire

sparkhire.com

Spark Hire, video görüşme platformu olup, işletmelerin adaylarla etkili röportajlar yapmasını sağlar. Hem tek yönlü hem de canlı görüşmeler sunar.

Workable

Workable

workable.com

Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.

Skillspace

Skillspace

skillspace.ai

Skillspace, şirketlerin mühendis ve veri bilimcisi adaylarını değerlendirmelerine yardımcı olan bir beceri değerlendirme platformudur.

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Vizzy, erken kariyer işe alım süreçlerini modernleştiren bir platformdur. Adayların yeteneklerini gösteren etkileşimli profiller oluşturmasına olanak tanır.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeleri destekleyen, işe alım sürecini kolaylaştıran bir video görüşme platformudur.

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