Alternatifler - TestGorilla

Indeed
indeed.com
Indeed uygulaması, iş arayanları çeşitli sektör ve lokasyonlarda iş ilanlarıyla buluşturan bir iş arama platformudur.
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank, yazılım geliştiricilerin becerilerini değerlendirip işe almak için kullanılan bir platformdur. 3000'den fazla müşteri tarafından tercih edilmektedir.
Moodle
moodle.org
Moodle, çevrimiçi öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme imkanları sunar.
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı ve yapay zeka destekli araçlar sunarak işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal, geliştiricilerin becerilerini değerlendiren bir platformdur. Şirketler, verimli testler yaparak aday performansını analiz edebilir.
Metaview
metaview.ai
Metaview, mülakatları daha iyi hale getirmek için veriler ve geri bildirim sağlayarak, tutarlı ve kaliteli bir işe alım süreci sunar.
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth, kodlama yeteneklerini değerlendiren, 22,000'den fazla soru içeren çevrimiçi bir platformdur. Adayların pratik becerilerini analiz eder ve hızlı kıyaslama sağlar.
Bob HR
hibob.com
Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
CoderPad
coderpad.io
CoderPad, adayların gerçek zamanlı kodlama yapabildiği bir görüşme ve değerlendirme platformudur. 65'ten fazla dil ve çerçeve desteği sunar.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR, işe alım sürecini otomatikleştiren ve yönetimi kolaylaştıran bir bulut tabanlı İK yazılımıdır. Aday izleme ve mülakat planlama sağlar.
iMocha
imocha.io
iMocha, organizasyonların adayların teknik becerilerini değerlendirmesi ve iç yetenek gelişimini desteklemesi için kapsamlı bir platformdur.
Codility
codility.com
Codility, yazılımcı adaylarını değerlendirmek için çevrimiçi testler ve canlı görüşmeler sunan bir platformdur.
Karat
karat.com
Karat, teknik işe alım süreçlerini geliştirmek isteyen organizasyonlar için kapsamlı bir çözümdür, mülakatlar ve veri analizi sunar.
Glider AI
glider.ai
Glider AI, adayları değerlendirmek için sanal sınavlar ve özelleştirilebilir testler sunan bir beceri zekası platformudur.
Searchie
searchie.io
Searchie, dijital kurslar, üyelik siteleri ve koçluk gibi içeriklerinizi oluşturmanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır.
Canditech
canditech.io
Canditech, İK profesyonellerinin teknik ve yumuşak becerileri değerlendirmesine olanak tanıyan bir istihdam öncesi platformdur.
Evalgator
evalgator.com
Evalgator, işe alım sürecini kolaylaştıran bir dijital değerlendirme platformudur. Teknik ve teknik olmayan pozisyonlar için adayları değerlendirir.
Mettl
mettl.com
Mettl, adayların teknik ve yumuşak becerilerini değerlendiren, işe alım süreçlerini kolaylaştıran çevrimiçi bir değerlendirme platformudur.
Filtered
filtered.ai
Filtered, teknik yetenekleri işe almanın sürecini otomatikleştirir. İşe alımda uygun adayları belirlemek için iş simülasyonları sunar.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR, İK süreçlerini kolaylaştırarak, bordro yönetimi, katılım izleme ve yerel düzenlemelere uyum sağlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Interviewer.AI
interviewer.ai
Röportajcı.ai, işverenler ve iş arayanlar için sanal görüşmeler ve AI destekli değerlendirmeler sunan bir işe alım platformudur.
Hireflix
hireflix.com
Hireflix, tek yönlü video görüşmeleri kolaylaştıran bir platformdur. Adayların her cihazdan katılmasını sağlar, zaman kazandırır.
HiPeople
hipeople.io
Hipeople, adayları değerlendirip referans kontrollerini otomatikleştirerek işe alım sürecini geliştiren bir yetenek değerlendirme platformudur.
Vocal Video
vocalvideo.com
Vocal Video, video referansları kolayca toplamak, düzenlemek ve paylaşmak için kullanılan bir platformdur. Müşteri ve çalışan videoları için idealdir.
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire, video görüşme platformu olup, işletmelerin adaylarla etkili röportajlar yapmasını sağlar. Hem tek yönlü hem de canlı görüşmeler sunar.
Workable
workable.com
Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace, şirketlerin mühendis ve veri bilimcisi adaylarını değerlendirmelerine yardımcı olan bir beceri değerlendirme platformudur.
Vizzy
vizzy.com
Vizzy, erken kariyer işe alım süreçlerini modernleştiren bir platformdur. Adayların yeteneklerini gösteren etkileşimli profiller oluşturmasına olanak tanır.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeleri destekleyen, işe alım sürecini kolaylaştıran bir video görüşme platformudur.