Alternatifler - Teambook

Slack

Slack

slack.com

Slack, ekip iletişimini kolaylaştıran bir işbirliği platformudur. Mesajlaşma, ses ve video görüşmeleri ile dosya paylaşımı sunar.

Trello

Trello

trello.com

Trello, ekiplerin projelerini organize etmelerine ve izlemelerine yardımcı olan web tabanlı bir yapılandırma uygulamasıdır. Kartlar ve listeler kullanarak görevleri yönetir.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.

Asana

Asana

asana.com

Asana, ekiplerin görevleri ve projeleri düzenlemesine, izleme yapmasına ve işbirliği sağlamasına yardımcı olan bir proje yönetim uygulamasıdır.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.

monday.com

monday.com

monday.com

Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Çalışan verileri, zaman takibi ve performans yönetimi sağlar.

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet, görev atama, proje takibi, takvim yönetimi ve belge paylaşımı için tasarlanmış bir iş yönetimi ve işbirliği platformudur.

Backlog

Backlog

backlog.com

Backlog, projeleri yönetmek, görevleri takip etmek ve kod sürüm kontrolü sağlamak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk, çok kanallı müşteri desteği sunan bir platformdur. Otomasyon ve AI ile etkileşimleri yönetir, bilet sistemi ve self servis imkanı sağlar.

Upbase

Upbase

upbase.io

Upbase, görevler, mesajlar, belgeler ve gerçek zamanlı sohbet gibi özellikler sunan, bireyler ve küçük ekipler için tasarlanmış bir proje yönetim platformudur.

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

YouTrack, projeleri yönetmek ve sorunları takip etmek için özelleştirilebilir bir araçtır. Çağdaş iş akışlarını destekler ve ekip işbirliğini geliştirir.

Any.do

Any.do

any.do

Any.do, kişisel görevleri ve ekip projelerini yönetmeye yardımcı olan, yapılacaklar listeleri oluşturan ve hatırlatıcılar ayarlayan bir uygulamadır.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp, uzak ekipler için iletişim, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sağlayan bir proje yönetim platformudur.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

SmartSuite

SmartSuite

smartsuite.com

SmartSuite, iş süreçlerini yönetmek, projeleri takip etmek ve görevleri düzenlemek için tek bir platform sunan kapsamlı bir çalışma yönetimi uygulamasıdır.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24, işletmelere CRM, proje yönetimi, iletişim ve web sitesi oluşturma gibi araçlar sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.

Toodledo

Toodledo

toodledo.com

Toodledo, görevleri, notları, listeleri ve alışkanlıkları yönetmek için kapsamlı bir uygulamadır. İşbirliği ve senkronizasyon özellikleri sunar.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator, özel iş uygulamaları oluşturmak, veri yönetmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için düşük kodlu bir geliştirme platformudur.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase, küçük işletmelerin saatlik ekiplerini yönetmesi için çalışan planlaması, zaman takibi ve bordro yönetimi sunan bir uygulamadır.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu, projeleri, müşteri etkileşimlerini ve finansal süreçleri tek bir platformda yönetmeyi sağlayan bir işletme yönetimidir.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Arıcı, cephe işçileri için iletişim ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır. Çalışanlar arasında güncel bilgileri paylaşır ve katılımı artırır.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

Çalıştığımda, işletmelerin çalışan programlarını oluşturmasını, zaman takibini yapmasını ve iletişim kurmasını sağlar.

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

ZingHR, İK süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Uzaktan iş gücü yönetimi ve çeşitli İK fonksiyonları sunar.

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