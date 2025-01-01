Alternatifler - Teambook

Slack
slack.com
Slack, ekip iletişimini kolaylaştıran bir işbirliği platformudur. Mesajlaşma, ses ve video görüşmeleri ile dosya paylaşımı sunar.
Trello
trello.com
Trello, ekiplerin projelerini organize etmelerine ve izlemelerine yardımcı olan web tabanlı bir yapılandırma uygulamasıdır. Kartlar ve listeler kullanarak görevleri yönetir.
ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
Asana
asana.com
Asana, ekiplerin görevleri ve projeleri düzenlemesine, izleme yapmasına ve işbirliği sağlamasına yardımcı olan bir proje yönetim uygulamasıdır.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.
Zoho People
zoho.com
Zoho People, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Çalışan verileri, zaman takibi ve performans yönetimi sağlar.
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet, görev atama, proje takibi, takvim yönetimi ve belge paylaşımı için tasarlanmış bir iş yönetimi ve işbirliği platformudur.
Backlog
backlog.com
Backlog, projeleri yönetmek, görevleri takip etmek ve kod sürüm kontrolü sağlamak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, çok kanallı müşteri desteği sunan bir platformdur. Otomasyon ve AI ile etkileşimleri yönetir, bilet sistemi ve self servis imkanı sağlar.
Upbase
upbase.io
Upbase, görevler, mesajlar, belgeler ve gerçek zamanlı sohbet gibi özellikler sunan, bireyler ve küçük ekipler için tasarlanmış bir proje yönetim platformudur.
YouTrack
jetbrains.com
YouTrack, projeleri yönetmek ve sorunları takip etmek için özelleştirilebilir bir araçtır. Çağdaş iş akışlarını destekler ve ekip işbirliğini geliştirir.
Any.do
any.do
Any.do, kişisel görevleri ve ekip projelerini yönetmeye yardımcı olan, yapılacaklar listeleri oluşturan ve hatırlatıcılar ayarlayan bir uygulamadır.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, uzak ekipler için iletişim, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sağlayan bir proje yönetim platformudur.
Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
SmartSuite
smartsuite.com
SmartSuite, iş süreçlerini yönetmek, projeleri takip etmek ve görevleri düzenlemek için tek bir platform sunan kapsamlı bir çalışma yönetimi uygulamasıdır.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, işletmelere CRM, proje yönetimi, iletişim ve web sitesi oluşturma gibi araçlar sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
Toodledo
toodledo.com
Toodledo, görevleri, notları, listeleri ve alışkanlıkları yönetmek için kapsamlı bir uygulamadır. İşbirliği ve senkronizasyon özellikleri sunar.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator, özel iş uygulamaları oluşturmak, veri yönetmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için düşük kodlu bir geliştirme platformudur.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase, küçük işletmelerin saatlik ekiplerini yönetmesi için çalışan planlaması, zaman takibi ve bordro yönetimi sunan bir uygulamadır.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu, projeleri, müşteri etkileşimlerini ve finansal süreçleri tek bir platformda yönetmeyi sağlayan bir işletme yönetimidir.
Beekeeper
beekeeper.io
Arıcı, cephe işçileri için iletişim ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır. Çalışanlar arasında güncel bilgileri paylaşır ve katılımı artırır.
When I Work
wheniwork.com
Çalıştığımda, işletmelerin çalışan programlarını oluşturmasını, zaman takibini yapmasını ve iletişim kurmasını sağlar.
ZingHR
zinghr.com
ZingHR, İK süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Uzaktan iş gücü yönetimi ve çeşitli İK fonksiyonları sunar.