Alternatifler - Team Procure

Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Zoho Inventory
zoho.com
Zoho Inventory, işletmelerin stok yönetimini, sipariş takibini ve depo işlemlerini kolaylaştıran bir envanter yönetim yazılımıdır.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob, dünya genelinde e-ticaret markalarına envanter yönetimi, sipariş yerine getirme ve nakliye hizmetleri sunan bir platformdur.
SAP
sap.com
SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.
Flexport
flexport.com
Flexport, yük taşımacılığını global ölçekte yöneten bir lojistik platformudur. Tedarik zinciri yönetimi ve gümrük hizmetleri sunar.
inFlow Inventory
inflowinventory.com
inFlow Envanteri, küçük işletmelerin envanter yönetimini, satış ve satın alma takibini basit ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlayan bir yazılımdır.
Coupa
coupa.com
Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.
Cin7
cin7.com
Cin7, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kapsamlı envanter yönetimi, satış entegrasyonu ve otomasyon sunan bir yazılımdır.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence, uyum, sorumlu tedarik, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri görünürlüğü için çözümler sunan bir yazılım uygulamasıdır.
Stord
stord.com
Stord, bulut tabanlı tedarik zinciri yönetimi sunan bir platformdur; depolama, taşıma ve sipariş tamamlama işlemlerini entegre bir şekilde yönetir.
SourceDay
sourceday.com
SourceDay, tedarik zinciri sorunlarını önlemeye yardımcı olan bir yazılımdır. Sipariş ve değişim bilgilerini tedarikçilerle paylaşarak teslimat süreçlerini düzenler.
Zip
ziphq.com
Zip, çalışanların satın alma taleplerini başlatmasına yardımcı olan, finans ve tedarik süreçlerini tek bir platformda yöneten bir uygulamadır.
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero, envanter seviyelerini izlemeye ve yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır. Barkod taraması, stok uyarıları ve veri yedekleme gibi özellikler sunar.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks, çok kanallı perakendecilerin envanter, sipariş yönetimi ve listeleme işlemlerini merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.
TealBook
tealbook.com
TealBook, tedarikçi verilerini toplayan, doğrulayan ve zenginleştiren bir platformdur. İşletmelere doğru veri sunarak tedarik süreçlerini optimize eder.
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder, stok yönetimi ve müşteri ilişkileri için kapsamlı bir yazılımdır. Farklı konumlarda envanter takibi, sipariş yönetimi ve raporlama yapar.
Informatica
informatica.com
Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.
Avetta
avetta.com
Avetta, tedarikçi güvenliği, işçi yetkinliği ve sürdürülebilirliği yönetmek için kapsamlı bir risk yönetim platformudur.
Epicor
epicor.com
Epicor, işletmelerin finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve üretim süreçlerini yönetmelerini sağlayan modüler bir ERP yazılımıdır.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp, markaların envanter yönetimini basit bir şekilde entegre eden, merkezi bir çözüm sunarak satış kanallarını yönetir.
Finale Inventory
finaleinventory.com
Finale Envanteri, çok kanallı e-ticaret ve depo yönetimi için bulut tabanlı envanter yönetim yazılımıdır. Stok takibi ve sipariş süreçlerini optimize eder.
SKULabs
skulabs.com
Skulabs, e-ticaret markalarının depo ve envanter yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır. Siparişleri verimli bir şekilde yönetir ve stok takibi yapar.
MESH Works
meshworks.com
MESH Works, otomotiv imalatı için bulut tabanlı bir yazılımdır; tedarik, kalite ve ürün geliştirme süreçlerini tek sistemde düzenler.
Anvyl
anvyl.com
Anvyl, markaların tedarikçileri yönetmesini, üretimi denetlemesini ve ürün verilerini izlemesini sağlayan bir üretim yönetim platformudur.
Unicommerce
unicommerce.com
Unicommerce, e-ticaret operasyonlarını yönetmek için envanter kontrolü, sipariş işleme ve lojistik hizmetleri sunan bir yazılım platformudur.
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologies, taşımacılık performans yönetimi yazılımıdır. Verileri düzenleyerek maliyetleri ölçer ve tedarik zincirindeki sorunları belirler.
ShipHero
shiphero.com
ShipHero, e-ticaret ve dağıtım için depo yönetimi ve sipariş yerine getirme çözümü sunar, envanter güncellemeleri ve çoklu depo yönetimi sağlar.
Flowspace
flow.space
Flowspace, bağımsız sipariş yönetimi sağlayan bir uygulamadır. Envanter, sipariş ve yerine getirme bilgilerini tek bir panelde toplar.
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud, e-ticaret işletmelerinin envanter, sipariş ve ürünlerini birden fazla satış kanalında merkezi olarak yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge, e-ticaret operasyonlarını otomatikleştiren modüler bir bulut tabanlı platformdur. Sipariş ve depo yönetimi işlevselliği sunar.