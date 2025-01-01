Alternatifler - Team Procure

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

Zoho Inventory, işletmelerin stok yönetimini, sipariş takibini ve depo işlemlerini kolaylaştıran bir envanter yönetim yazılımıdır.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob, dünya genelinde e-ticaret markalarına envanter yönetimi, sipariş yerine getirme ve nakliye hizmetleri sunan bir platformdur.

SAP

SAP

sap.com

SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.

Flexport

Flexport

flexport.com

Flexport, yük taşımacılığını global ölçekte yöneten bir lojistik platformudur. Tedarik zinciri yönetimi ve gümrük hizmetleri sunar.

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

inFlow Envanteri, küçük işletmelerin envanter yönetimini, satış ve satın alma takibini basit ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlayan bir yazılımdır.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.

Cin7

Cin7

cin7.com

Cin7, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kapsamlı envanter yönetimi, satış entegrasyonu ve otomasyon sunan bir yazılımdır.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence, uyum, sorumlu tedarik, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri görünürlüğü için çözümler sunan bir yazılım uygulamasıdır.

Stord

Stord

stord.com

Stord, bulut tabanlı tedarik zinciri yönetimi sunan bir platformdur; depolama, taşıma ve sipariş tamamlama işlemlerini entegre bir şekilde yönetir.

SourceDay

SourceDay

sourceday.com

SourceDay, tedarik zinciri sorunlarını önlemeye yardımcı olan bir yazılımdır. Sipariş ve değişim bilgilerini tedarikçilerle paylaşarak teslimat süreçlerini düzenler.

Zip

Zip

ziphq.com

Zip, çalışanların satın alma taleplerini başlatmasına yardımcı olan, finans ve tedarik süreçlerini tek bir platformda yöneten bir uygulamadır.

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero, envanter seviyelerini izlemeye ve yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır. Barkod taraması, stok uyarıları ve veri yedekleme gibi özellikler sunar.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks, çok kanallı perakendecilerin envanter, sipariş yönetimi ve listeleme işlemlerini merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.

TealBook

TealBook

tealbook.com

TealBook, tedarikçi verilerini toplayan, doğrulayan ve zenginleştiren bir platformdur. İşletmelere doğru veri sunarak tedarik süreçlerini optimize eder.

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder, stok yönetimi ve müşteri ilişkileri için kapsamlı bir yazılımdır. Farklı konumlarda envanter takibi, sipariş yönetimi ve raporlama yapar.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.

Avetta

Avetta

avetta.com

Avetta, tedarikçi güvenliği, işçi yetkinliği ve sürdürülebilirliği yönetmek için kapsamlı bir risk yönetim platformudur.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor, işletmelerin finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve üretim süreçlerini yönetmelerini sağlayan modüler bir ERP yazılımıdır.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp, markaların envanter yönetimini basit bir şekilde entegre eden, merkezi bir çözüm sunarak satış kanallarını yönetir.

Finale Inventory

Finale Inventory

finaleinventory.com

Finale Envanteri, çok kanallı e-ticaret ve depo yönetimi için bulut tabanlı envanter yönetim yazılımıdır. Stok takibi ve sipariş süreçlerini optimize eder.

SKULabs

SKULabs

skulabs.com

Skulabs, e-ticaret markalarının depo ve envanter yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır. Siparişleri verimli bir şekilde yönetir ve stok takibi yapar.

MESH Works

MESH Works

meshworks.com

MESH Works, otomotiv imalatı için bulut tabanlı bir yazılımdır; tedarik, kalite ve ürün geliştirme süreçlerini tek sistemde düzenler.

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl, markaların tedarikçileri yönetmesini, üretimi denetlemesini ve ürün verilerini izlemesini sağlayan bir üretim yönetim platformudur.

Unicommerce

Unicommerce

unicommerce.com

Unicommerce, e-ticaret operasyonlarını yönetmek için envanter kontrolü, sipariş işleme ve lojistik hizmetleri sunan bir yazılım platformudur.

Isometric Technologies

Isometric Technologies

iso.io

Isometric Technologies, taşımacılık performans yönetimi yazılımıdır. Verileri düzenleyerek maliyetleri ölçer ve tedarik zincirindeki sorunları belirler.

ShipHero

ShipHero

shiphero.com

ShipHero, e-ticaret ve dağıtım için depo yönetimi ve sipariş yerine getirme çözümü sunar, envanter güncellemeleri ve çoklu depo yönetimi sağlar.

Flowspace

Flowspace

flow.space

Flowspace, bağımsız sipariş yönetimi sağlayan bir uygulamadır. Envanter, sipariş ve yerine getirme bilgilerini tek bir panelde toplar.

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Sellercloud, e-ticaret işletmelerinin envanter, sipariş ve ürünlerini birden fazla satış kanalında merkezi olarak yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

Shipedge, e-ticaret operasyonlarını otomatikleştiren modüler bir bulut tabanlı platformdur. Sipariş ve depo yönetimi işlevselliği sunar.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.