Alternatifler - TealBook

QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online, işletmelere gelir-gider takibi, fatura oluşturma ve bordro yönetimi gibi finansal işlemlerini bulut tabanlı olarak yönetme imkanı sunar.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Mercury
mercury.com
Mercury, girişimciler için dijital bankacılık hizmetleri sunan bir platformdur. Hesaplar, kredi ve finansal yönetim araçları sağlar.
Ramp
ramp.com
Ramp, gider yönetimi ve kurumsal kartlar gibi finansal işlemleri otomatikleştiren bir platformdur. İşletmelere basit ve merkezi bir çözüm sunar.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
SqlDBM
sqldbm.com
SQLDBM, veritabanı tasarımı için kullanıcı dostu bir çevrimiçi araçtır. ERD oluşturma, yönetim ve işbirliği imkanı sunar.
Rydoo
rydoo.com
Rydoo, çalışanların giderlerini gerçek zamanlı olarak yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır. Harcamaları kolayca kaydetme ve raporlama imkanı sunar.
SAP
sap.com
SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.
Navan
navan.com
Navan, iş seyahatlerini planlama, rezervasyon ve yönetim için kapsamlı bir platformdur; masrafları otomatik ve gerçek zamanlı olarak yönetir.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto, güvenlik uyumluluğunu otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir platformdur. Farklı standartlarla uyumu yönetir ve denetim süreçlerini hızlandırır.
Airwallex
airwallex.com
Airwallex, işletmelerin uluslararası ödemeleri ve finansal işlemleri kolaylaştıran, çok para birimi hesapları ve döviz yönetimi sunan bir finansal teknoloji platformudur.
dbt
getdbt.com
DBT, SQL kullanarak veri dönüşümlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcıların veri modelleri oluşturarak işbirliği yapmasına olanak tanır.
Pleo
pleo.io
Pleo, çalışan giderlerini basitçe yönetmek için sanal ve fiziksel kartlar sunan bir harcama yönetim uygulamasıdır.
Pipefy
pipefy.com
Pipefy, kodlama bilgisi gerektirmeden iş akışlarını otomatikleştiren, kullanıcı dostu bir süreç yönetim platformudur.
Planhat
planhat.com
Planhat, müşteri verilerini yönetir, iş akışlarını otomatikleştirir ve müşteri deneyimini geliştirmek için analiz yapar.
Coupa
coupa.com
Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.
DATEV
datev.de
DateV uygulaması, finansal yönetim süreçlerini kolaylaştırarak faturalandırma, defter tutma ve vergi uyumluluğu gibi işlemleri yapar.
Segment
segment.com
Segment, ilk parti müşteri verilerini toplayan bir platformdur. Ekipler arasında veri erişimini kolaylaştırır ve verileri farklı sistemlere yönlendirir.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation, işletmelerin uyumluluk süreçlerini otomatikleştirerek güvenlik kontrollerini izlemelerini ve düzenleyici gereksinimlere uyum sağlamalarını sağlar.
Spendesk
spendesk.com
Spendesk, şirket harcamalarını yönetmek için kurumsal kartlar, fatura ödemeleri ve bütçeleme gibi işlemleri merkezi bir platformda sunan bir harcama yönetim uygulamasıdır.
Brex
brex.com
Brex, gider yönetimi, kurumsal kartlar ve finansal işlemleri birleştiren bir platformdur. Küresel işletmeler için özelleştirilebilir ve otomasyon sunar.
Airbase
airbase.io
Airbase, işletmeler için kapsamlı bir harcama yönetim platformudur. Fatura işleme, gider yönetimi ve kurumsal kartları bir arada sunarak finansal süreçleri kolaylaştırır.
Payhawk
payhawk.com
Payhawk, işletmeler için harcama yönetimi sunan bir platformdur. Kurumsal kartlar, fatura işleme ve bütçe takibi gibi özellikleri ile finansal kontrol sağlar.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence, uyum, sorumlu tedarik, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri görünürlüğü için çözümler sunan bir yazılım uygulamasıdır.
Team Procure
teamprocure.com
Team Tedariki, işletmelere elektronik ihaleleri, teklif toplama ve sipariş takibi gibi tedarik süreçlerini merkezi bir platformdan yönetme imkanı sağlar.
Everstream Analytics
everstream.ai
Everstream Analytics, tedarik zinciri risklerini öngörmek ve içgörüler sağlamak için yapay zeka ve analitik kullanarak işletmelere veri temelli destek sunar.
Mission Grey
missiongrey.com
Mission Grey, jeopolitik ve jeoekonomik olayları analiz eden, işletme stratejileri için gerçek zamanlı raporlar ve risk değerlendirmeleri sunan bir AI tabanlı araçtır.
Prodensus
prodensus.com
Prodensus, geleneksel ihale süreçlerini aşarak sürekli kaynak sağlamanızı ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmenizi sağlar.
Part Analytics
partanalytics.com
Part Analytics uygulaması, doğrudan malzeme tedarik süreçlerini otomatikleştirir ve ekip üyelerine maliyet, risk ve kaynak bilgileri sunar.
Mine
saymine.com
Mine, işletmelerin sürekli ve otomatik veri gizliliği işlemleri gerçekleştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
© 2025 WebCatalog, Inc.