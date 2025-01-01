Alternatifler - TealBook

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online, işletmelere gelir-gider takibi, fatura oluşturma ve bordro yönetimi gibi finansal işlemlerini bulut tabanlı olarak yönetme imkanı sunar.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Mercury

Mercury

mercury.com

Mercury, girişimciler için dijital bankacılık hizmetleri sunan bir platformdur. Hesaplar, kredi ve finansal yönetim araçları sağlar.

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp, gider yönetimi ve kurumsal kartlar gibi finansal işlemleri otomatikleştiren bir platformdur. İşletmelere basit ve merkezi bir çözüm sunar.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

SqlDBM

SqlDBM

sqldbm.com

SQLDBM, veritabanı tasarımı için kullanıcı dostu bir çevrimiçi araçtır. ERD oluşturma, yönetim ve işbirliği imkanı sunar.

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo, çalışanların giderlerini gerçek zamanlı olarak yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır. Harcamaları kolayca kaydetme ve raporlama imkanı sunar.

SAP

SAP

sap.com

SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.

Navan

Navan

navan.com

Navan, iş seyahatlerini planlama, rezervasyon ve yönetim için kapsamlı bir platformdur; masrafları otomatik ve gerçek zamanlı olarak yönetir.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto, güvenlik uyumluluğunu otomatikleştiren ve kolaylaştıran bir platformdur. Farklı standartlarla uyumu yönetir ve denetim süreçlerini hızlandırır.

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Airwallex, işletmelerin uluslararası ödemeleri ve finansal işlemleri kolaylaştıran, çok para birimi hesapları ve döviz yönetimi sunan bir finansal teknoloji platformudur.

dbt

dbt

getdbt.com

DBT, SQL kullanarak veri dönüşümlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcıların veri modelleri oluşturarak işbirliği yapmasına olanak tanır.

Pleo

Pleo

pleo.io

Pleo, çalışan giderlerini basitçe yönetmek için sanal ve fiziksel kartlar sunan bir harcama yönetim uygulamasıdır.

Pipefy

Pipefy

pipefy.com

Pipefy, kodlama bilgisi gerektirmeden iş akışlarını otomatikleştiren, kullanıcı dostu bir süreç yönetim platformudur.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat, müşteri verilerini yönetir, iş akışlarını otomatikleştirir ve müşteri deneyimini geliştirmek için analiz yapar.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.

DATEV

DATEV

datev.de

DateV uygulaması, finansal yönetim süreçlerini kolaylaştırarak faturalandırma, defter tutma ve vergi uyumluluğu gibi işlemleri yapar.

Segment

Segment

segment.com

Segment, ilk parti müşteri verilerini toplayan bir platformdur. Ekipler arasında veri erişimini kolaylaştırır ve verileri farklı sistemlere yönlendirir.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation, işletmelerin uyumluluk süreçlerini otomatikleştirerek güvenlik kontrollerini izlemelerini ve düzenleyici gereksinimlere uyum sağlamalarını sağlar.

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Spendesk, şirket harcamalarını yönetmek için kurumsal kartlar, fatura ödemeleri ve bütçeleme gibi işlemleri merkezi bir platformda sunan bir harcama yönetim uygulamasıdır.

Brex

Brex

brex.com

Brex, gider yönetimi, kurumsal kartlar ve finansal işlemleri birleştiren bir platformdur. Küresel işletmeler için özelleştirilebilir ve otomasyon sunar.

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbase, işletmeler için kapsamlı bir harcama yönetim platformudur. Fatura işleme, gider yönetimi ve kurumsal kartları bir arada sunarak finansal süreçleri kolaylaştırır.

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawk, işletmeler için harcama yönetimi sunan bir platformdur. Kurumsal kartlar, fatura işleme ve bütçe takibi gibi özellikleri ile finansal kontrol sağlar.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence, uyum, sorumlu tedarik, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri görünürlüğü için çözümler sunan bir yazılım uygulamasıdır.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Tedariki, işletmelere elektronik ihaleleri, teklif toplama ve sipariş takibi gibi tedarik süreçlerini merkezi bir platformdan yönetme imkanı sağlar.

Everstream Analytics

Everstream Analytics

everstream.ai

Everstream Analytics, tedarik zinciri risklerini öngörmek ve içgörüler sağlamak için yapay zeka ve analitik kullanarak işletmelere veri temelli destek sunar.

Mission Grey

Mission Grey

missiongrey.com

Mission Grey, jeopolitik ve jeoekonomik olayları analiz eden, işletme stratejileri için gerçek zamanlı raporlar ve risk değerlendirmeleri sunan bir AI tabanlı araçtır.

Prodensus

Prodensus

prodensus.com

Prodensus, geleneksel ihale süreçlerini aşarak sürekli kaynak sağlamanızı ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmenizi sağlar.

Part Analytics

Part Analytics

partanalytics.com

Part Analytics uygulaması, doğrudan malzeme tedarik süreçlerini otomatikleştirir ve ekip üyelerine maliyet, risk ve kaynak bilgileri sunar.

Mine

Mine

saymine.com

Mine, işletmelerin sürekli ve otomatik veri gizliliği işlemleri gerçekleştirmesine yardımcı olan bir platformdur.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.

Alternatifler - TealBook - WebCatalog