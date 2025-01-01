Alternatifler - TaskTag

Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend, ev inşaat ve tadilat projelerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yazılımdır. İşlerinizi, maliyetleri ve müşteri ilişkilerini tek bir platformda yönetmenizi sağlar.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus, çatı ve inşaat sektörlerine yönelik müşteri ilişkileri ve proje yönetimi araçları sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Contractor Foreman
contractorforeman.com
Yüklenici Foreman, inşaat projelerini yönetmek için tahmin, zamanlama, günlükler ve faturalama gibi özellikler sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Houzz Pro
houzz.com
Houzz Pro, ev tasarımcıları için proje yönetimi, müşteri iletişimi ve belgeleri organize etme imkanı sunan kapsamlı bir işletme yönetimi uygulamasıdır.
Procore
procore.com
Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire, inşaat projeleri için görev yönetimi ve işbirliği sağlayan bir yazılımdır. Ekipler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot, inşaat ve benzeri sektörlerde belgeleri ve iş akışlarını yönetmeye yarayan, çevrimiçi ve çevrimdışı çalışan dijital bir platformdur.
JobTread
jobtread.com
JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.
VisiLean
visilean.com
VisiLean, inşaat projelerinde ekip işbirliğini ve gerçek zamanlı veri analizi sağlayan bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır.
Raken
rakenapp.com
Raken, inşaat projelerinde veri toplama, izleme ve iletişimi kolaylaştıran bir saha yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcılar belgeleri ve raporları merkezi olarak yönetebilir.
Albiware
albiware.com
Albiware, tüm iş süreçlerinizi tek bir sistemle yönetmenizi sağlayan verimlilik artırıcı bir uygulamadır.
Revizto
revizto.com
Revizto, mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörlerinde işbirliği ve sorun takibi için tasarlanmış bir BIM platformudur.
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager, projeleri planlama, yönetme ve izleme için araçlar sunan bir proje yönetim yazılımıdır.
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro, inşaat projelerini yönetmek için gerçek zamanlı planlama ve işbirliği sağlayan bir uygulamadır.
WorkMax
workmax.com
WorkMax, inşaat sektörü için mobil proje maliyet yönetimi sunan bulut tabanlı bir uygulamadır. Zaman izleme, varlık yönetimi ve raporlama gibi işlevler içerir.
Fieldly
fieldly.com
Fieldly, inşaat ve kurulum profesyonelleri için geliştirilmiş, saha işlemlerini yönetmek ve organize etmek için kullanılan bir dijital proje yönetim aracıdır.
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl, inşaat projelerinin yönetimi için bulut tabanlı bir yazılımdır. Proje izleme, kaynak tahsisi ve finansal yönetim sağlar.
RDash
rdash.io
RDash, inşaat projelerini yöneten profesyoneller için otomatik iş akışları sağlayan bir yönetim platformudur. Tüm ekipler tek bir platformda iş birliği yapabilir.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio, inşaat yönetimini kolaylaştıran, finansları izleyen, görevleri yöneten ve ekiplerle işbirliği sağlayan kullanıcı dostu bir yazılımdır.
Builderhead
builderhead.com
Builderhead, proje yönetimi için tasarlanmış basit bir yazılımdır. Kullanıcıların projeleri planlamasına, takip etmesine ve ekip işbirliğini kolaylaştırmasına yardımcı olur.
Higharc
higharc.com
Higharc, konut tasarım ve inşaat süreçlerini kolaylaştırarak, 3D modelleme ve maliyet tahmini sunan bir platformdur.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact, inşaat tahmini ve proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile tahminler, bütçeler ve faturalama işlemlerini kolaylaştırır.
Buildern
buildern.com
Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.
Corfix
corfix.com
Corfix, inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış bir yazılımdır. Proje verilerini merkezileştirir, ekip işbirliğini kolaylaştırır ve risk yönetimi sağlar.
Outbuild
outbuild.com
Outbuild, inşaat projelerini daha etkili planlamak ve programlamak için Master Schedule, Lookahead ve Haftalık Planları bir arada oluşturan bir SaaS platformudur.
BuildBook
buildbook.co
BuildBook, inşaat yönetimi için kapsamlı bir uygulamadır. Projeleri düzenleme, ekip işbirliği ve belge yönetimi sağlayarak kullanıcıların verimliliğini artırır.
NextMinute
nextminute.com
NextMinute, zanaatkarlar için iş yönetimi, zaman çizelgeleri, teklif hazırlama ve faturalama gibi işlevler sunan merkezi bir yazılımdır.
Kojo
usekojo.com
Kojo, inşaat müteahhitleri için malzeme tedarikini yöneten bir platformdur. Ofis ekipleri, saha grupları ve tedarikçiler arasında bağlantı kurar.
Materio
materio.co
Materio, iç mekan tasarımı ve inşaat firmaları için otomatik iş akışları oluşturarak projeleri basitleştirir ve etkileşimli kat planları ile netlik sağlar.
LetsBuild
letsbuild.com
LetsBuild, inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Gerçek zamanlı bilgi akışı ve işbirliği sunar.