Alternatifler - TaskTag

Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend, ev inşaat ve tadilat projelerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yazılımdır. İşlerinizi, maliyetleri ve müşteri ilişkilerini tek bir platformda yönetmenizi sağlar.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus, çatı ve inşaat sektörlerine yönelik müşteri ilişkileri ve proje yönetimi araçları sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Contractor Foreman

Contractor Foreman

contractorforeman.com

Yüklenici Foreman, inşaat projelerini yönetmek için tahmin, zamanlama, günlükler ve faturalama gibi özellikler sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Houzz Pro

Houzz Pro

houzz.com

Houzz Pro, ev tasarımcıları için proje yönetimi, müşteri iletişimi ve belgeleri organize etme imkanı sunan kapsamlı bir işletme yönetimi uygulamasıdır.

Procore

Procore

procore.com

Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire, inşaat projeleri için görev yönetimi ve işbirliği sağlayan bir yazılımdır. Ekipler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımını kolaylaştırır.

Dashpivot

Dashpivot

sitemate.com

Dashpivot, inşaat ve benzeri sektörlerde belgeleri ve iş akışlarını yönetmeye yarayan, çevrimiçi ve çevrimdışı çalışan dijital bir platformdur.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.

VisiLean

VisiLean

visilean.com

VisiLean, inşaat projelerinde ekip işbirliğini ve gerçek zamanlı veri analizi sağlayan bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken, inşaat projelerinde veri toplama, izleme ve iletişimi kolaylaştıran bir saha yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcılar belgeleri ve raporları merkezi olarak yönetebilir.

Albiware

Albiware

albiware.com

Albiware, tüm iş süreçlerinizi tek bir sistemle yönetmenizi sağlayan verimlilik artırıcı bir uygulamadır.

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto, mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörlerinde işbirliği ve sorun takibi için tasarlanmış bir BIM platformudur.

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

ProjectManager, projeleri planlama, yönetme ve izleme için araçlar sunan bir proje yönetim yazılımıdır.

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

BuildPro, inşaat projelerini yönetmek için gerçek zamanlı planlama ve işbirliği sağlayan bir uygulamadır.

WorkMax

WorkMax

workmax.com

WorkMax, inşaat sektörü için mobil proje maliyet yönetimi sunan bulut tabanlı bir uygulamadır. Zaman izleme, varlık yönetimi ve raporlama gibi işlevler içerir.

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

Fieldly, inşaat ve kurulum profesyonelleri için geliştirilmiş, saha işlemlerini yönetmek ve organize etmek için kullanılan bir dijital proje yönetim aracıdır.

BrickControl

BrickControl

brickcontrol.com

BrickControl, inşaat projelerinin yönetimi için bulut tabanlı bir yazılımdır. Proje izleme, kaynak tahsisi ve finansal yönetim sağlar.

RDash

RDash

rdash.io

RDash, inşaat projelerini yöneten profesyoneller için otomatik iş akışları sağlayan bir yönetim platformudur. Tüm ekipler tek bir platformda iş birliği yapabilir.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio, inşaat yönetimini kolaylaştıran, finansları izleyen, görevleri yöneten ve ekiplerle işbirliği sağlayan kullanıcı dostu bir yazılımdır.

Builderhead

Builderhead

builderhead.com

Builderhead, proje yönetimi için tasarlanmış basit bir yazılımdır. Kullanıcıların projeleri planlamasına, takip etmesine ve ekip işbirliğini kolaylaştırmasına yardımcı olur.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc, konut tasarım ve inşaat süreçlerini kolaylaştırarak, 3D modelleme ve maliyet tahmini sunan bir platformdur.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact, inşaat tahmini ve proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile tahminler, bütçeler ve faturalama işlemlerini kolaylaştırır.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.

Corfix

Corfix

corfix.com

Corfix, inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış bir yazılımdır. Proje verilerini merkezileştirir, ekip işbirliğini kolaylaştırır ve risk yönetimi sağlar.

Outbuild

Outbuild

outbuild.com

Outbuild, inşaat projelerini daha etkili planlamak ve programlamak için Master Schedule, Lookahead ve Haftalık Planları bir arada oluşturan bir SaaS platformudur.

BuildBook

BuildBook

buildbook.co

BuildBook, inşaat yönetimi için kapsamlı bir uygulamadır. Projeleri düzenleme, ekip işbirliği ve belge yönetimi sağlayarak kullanıcıların verimliliğini artırır.

NextMinute

NextMinute

nextminute.com

NextMinute, zanaatkarlar için iş yönetimi, zaman çizelgeleri, teklif hazırlama ve faturalama gibi işlevler sunan merkezi bir yazılımdır.

Kojo

Kojo

usekojo.com

Kojo, inşaat müteahhitleri için malzeme tedarikini yöneten bir platformdur. Ofis ekipleri, saha grupları ve tedarikçiler arasında bağlantı kurar.

Materio

Materio

materio.co

Materio, iç mekan tasarımı ve inşaat firmaları için otomatik iş akışları oluşturarak projeleri basitleştirir ve etkileşimli kat planları ile netlik sağlar.

LetsBuild

LetsBuild

letsbuild.com

LetsBuild, inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Gerçek zamanlı bilgi akışı ve işbirliği sunar.

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