Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Şirketler, son derece rekabetçi pazarlarda yeni satış fırsatlarını ortaya çıkarmak için potansiyel müşteri yakalama yazılımlarından yararlanıyor. Yoğun rekabet karşısında işletmelerin proaktif olarak yeni iş yollarını rakiplerinden önce belirlemesi hayati önem taşıyor. Satış profesyonelleri, potansiyel müşterileri belirlemek için doğrudan potansiyel müşteriler, satış temsilcileri, pazarlama uzmanları ve müşteri destek temsilcileri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerden yararlanarak müşteri adayı yakalama yazılımını kullanır. Ancak yeni iş fırsatlarını yakalamak, satış yolculuğunun yalnızca başlangıç aşamasını temsil eder. Şirketler, müşteri adayı yakalama yazılımını kullanmanın ötesinde, müşteri adayı madenciliği, müşteri adayı puanlama ve müşteri adayı istihbaratı gibi ek müşteri adayı yaratma çözümlerini entegre etmelidir. Ayrıca, fırsatları başarılı bir şekilde somut satışlara dönüştürmek için satış performansı yönetimi ve satış zekası gibi araçların kullanılması zorunlu hale geliyor.
Yeni Uygulama Gönder
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri, işletmelerin her bir müşteri adayını pazarlama yolculuklarıyla takip etmesine ve ilişkilendirmesine, her çağrıyı, mesajı, sohbeti ve formu yakalayıp yönetmesine ve pazarlamalarını optimize etmek için gerçek zamanlı bilgileri kullanmasına yardımcı olur.
Popl
popl.co
Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri toplama ve geniş ölçekte kurumsal düzeyde veri güvenliği sağlayarak bizi kurumsal düzeydeki müşterilerin tercihi haline getiriyor. Popl, 5.000'den fazla uygulamayla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek yöneticilere iş akışlarını kolaylaştıracak çok çeşitli güçlü araçlar sağlar. Platformumuzla şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşterileri doğrudan CRM sisteminize aktarın - Ekip üyelerinizi aktif dizin (İK) platformlarından senkronize edin - Hataları ortadan kaldırmak ve zamandan tasarruf etmek için veri girişini otomatikleştirin - Dönüşümleri ve geliri artırmak için pazarlama otomasyonları oluşturun Popl'da, benzersiz müşteri hizmetleri ve desteği sağlamaya kararlıdır. Platformumuzun gücünü çalışırken görmek için, bugün bizimle ücretsiz bir demo planlamak üzere yukarıdaki düğmeye tıklayın.
Typeform
typeform.com
Typeform, kodsuz, özenle tasarlanmış, insan dostu formlar, testler, anketler ve eşzamansız video çözümlerinin altın standardıdır. Müşterileriniz için kişisel deneyimler yaratın, marka kimliği ve sadakati oluşturun ve büyümenizi hızlandırın. 120'den fazla mevcut entegrasyonla Typeform, ihtiyaç duyduğunuz verilerin iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde eklenmesini sağlar ve geniş ölçekte iletişim kurmanıza olanak tanır. Kurumsal düzeyde güvenlik ve bu
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destekler: • İş hedeflerinizle uyumlu, niyeti yüksek potansiyel müşterileri belirleyerek ve önceliklendirerek • Potansiyel müşterilerin ilgisini çeken ve onları dönüşüme doğru yönlendiren anlamlı mesajlar oluşturarak • İletişim tarzınızı doğru olanı sunacak şekilde uyarlamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak mesajı doğru şekilde iletin CoPilot AI, satış stratejinizi geliştirmek, dönüşüm oranlarınızı yükseltmek ve daha fazla anlaşma yapmak için akıllı bir müttefik olarak hareket etmek üzere tasarlanmıştır.
Brave
getbrave.io
Brave, WordPress web sitesine sahip olan herkese, takıp ziyaretçileri dönüştürmeye başlayabileceğiniz 200'den fazla dönüşüm widget'ı sağlayan bir ziyaretçi dönüşüm motorudur. Ayrıca Gelişmiş Analytics ile potansiyel müşteri toplamak ve dönüşümleri gerçek zamanlı olarak izlemek için popüler EMS veya CRM'yi web sitelerinize entegre edebilirsiniz. Potansiyel müşteri mıknatısları, Sosyal Kayıtlar, Woocommerce Ek Satışları, İlgili Blog Gönderileri, Özel Banner Reklamları, Anketler, Testler ve çok daha fazlası gibi 20 farklı widget türüyle ziyaretçileri kolayca müşteriye ve müşterilere dönüştürün.
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar, müşteri adayı kalifikasyonu ve segmentasyonu için formlar ve kişilik testleri, satış dönüşümü için fiyat hesaplayıcıları ve dijital satış asistanları ve müşteri deneyimini ölçmek için ürün ve müşteri memnuniyeti anketlerini kolayca oluşturabilir ve yayınlayabilir. .
about.me
about.me
Sadece birkaç dakika içinde ücretsiz, tek sayfalık web sitenizi oluşturun. Serbest çalışanlar ve girişimciler, hedef kitlelerini büyütmek ve daha fazla müşteri kazanmak için about.me'yi kullanıyor.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly, kuruluşların verileri toplama, bağlama ve koruma biçimini dönüştürür. * Toplama: Sezgisel, kodsuz form oluşturucuyla karmaşık ortamlarda veri toplamayı basitleştirin. * Bağlan: Çok aşamalı iş akışlarını otomatikleştirin ve Salesforce, Google ve Microsoft dahil iş açısından kritik sistemlerle kusursuz entegrasyon sağlayın. * Koruyun: Hassas verileri koruyun ve sınıfının en iyisi operasyonel standartlar ve sağlam güvenlik özellikleriyle uyumluluğu sağlayın.
HiHello
hihello.com
HiHello, kurumsal şirketlere yönelik dijital kartvizitler için önde gelen çözümdür. HiHello ile şirketler, kağıt kartvizitleri, müşteriler, ortaklar ve potansiyel müşteriler üzerinde etki bırakacak profesyonel dijital kartvizitlerle değiştirebilir. HiHello'nun dijital kartvizitleri bir isim, unvan, şirket, şirket logosu, resim ve hatta bir video ve zamirleri içerebilir. Kartlar ayrıca telefon numaraları, adresler, web siteleri, sosyal medya profilleri, YouTube videoları, notlar ve daha fazlası gibi bilgileri de içerir. HiHello'nun iş teklifleri, işletmelerin kartlarını kurumsal markalarına uyacak şekilde özelleştirmelerine ve çalışanlarının dijital kartvizitleri üzerinde tam idari kontrole sahip olmalarına olanak tanır. Kartlar, şirketin yöneticisi tarafından herhangi bir zamanda düzenlenebilir veya değiştirilebilir. Kolaylaştırılmış katılım sürecimiz, her büyüklükteki şirketin dijital kartvizit çözümünü tüm ekibe sunmasını kolaylaştırır.
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder, dünya çapındaki işletmelerin ve bireylerin çevrimiçi formlar, anketler, anketler, testler ve anketler aracılığıyla veri toplamasına ve iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olan çevrimiçi bir form oluşturma yazılımıdır. Form oluşturucumuz, kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan formlar ve anketler oluşturmak için çok sayıda özellik sunar. Veri güvenliği bizim için her şeyden önemlidir ve işletmelerin kritik iş operasyonlarını akıllı çevrimiçi formlar aracılığıyla yönetebilecekleri, kağıtsız bir geleceğe inanıyoruz. Hem GDPR hem de HIPAA uyumlu, en yüksek güvenlik standartlarına sahip bir veri toplama platformu oluşturuyoruz
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedeflemeden iletişim bilgilerine, veritabanı segmentasyonuna ve işe alıma kadar çok çeşitli iş ihtiyaçlarını çözün. Bugün ücretsiz deneyin.
Sender
sender.net
Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmeye mükemmel şekilde uyar. E-ticaret platformları için özel olarak hazırlanmış entegrasyonlar sayesinde, bir ürünün URL'sini kopyalayıp yapıştırarak bültenlerinize kolayca ürün ekleyebilirsiniz; Sender, ürün resimlerini, açıklamalarını, fiyatlarını ve daha fazlasını otomatik olarak çıkaracaktır. Blogcular ve bilgi pazarlamacıları, Sender'ın kapsamlı otomasyon özelliklerini kullanabilir ve haber bültenlerini sosyal medya takipçileriyle paylaşabilir ve sonuçları takip edebilir. Ayrıca Sender, anlık bildirimler, işlemsel ve otomatik e-posta dizileri, API entegrasyonları ve kullanımı kolay sürükle&bırak abonelik formu oluşturucu ile en iyi pazarlama sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olacak birçok ek özellik sunar. Bu özelliklerin tümü, her ay 2.500 aboneye 15.000'e kadar e-posta gönderilmesine olanak tanıyan cömert ÜCRETSİZ-SONSUZA KADAR planı da dahil olmak üzere tüm Sender planlarında mevcuttur.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, sayfa çevirme efektiyle profesyonel çevrimiçi yayınlar oluşturmaya ve depolamaya yönelik bir yazılım ve bulut hizmetidir. PDF'lerinizi etkileşimli flipbook'lara dönüştürün ve müşterileriniz için ilgi çekici pazarlama materyalleri üretin. Belgelerinizi etkileşimli bir şekilde sunun: daha iyi müşteri etkileşimi için bağlantılar ve videolar ekleyin ve hareketli kitapları bağlantı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde paylaşın. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den fazla şirket, kullanımı kolay çevrimiçi belgeler oluşturmak, web üzerinden içerik sunmak ve iletişim süreçlerini geliştirmek için FlippingBook'u kullanıyor. Hizmet, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır ve Zapier, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre edilebilir. FlippingBook, küçük işletmelere ve Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle gibi büyük tanınmış markalara yardımcı olur.
GoSquared
gosquared.com
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformu. Daha iyi e-posta kampanyaları göndermek, hedef kitlenizi büyütmek ve gezegeni yeniden canlandırmak için MailChimp'ten geçiş yapın.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satışlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olan 1 numaralı eylem odaklı satış CRM'sidir. Bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine odaklanın, her müşteri adayını takip edin, ekibi aynı fikirde tutun ve her seferinde tek bir satış eylemiyle daha fazla anlaşma yapın. Zamandan tasarruf edin ve yöneticinizi ve veri girişinizi otomatikleştirin. Web'in herhangi bir yerinden bir tıklamayla potansiyel müşteriler oluşturun. iOS ve Android mobil uygulamalarıyla hareket halindeyken CRM avantajlarından yararlanın. 37 saniyeden kısa sürede fırsatlar oluşturun ve satış teklifleri gönderin. Sorularınız var mı? E-posta, telefon ve sohbet yoluyla destek sunuyoruz.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blogcular, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri oluşturmak ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri geliri artırmak için Mailmunch'a güveniyor. İşte Mailmunch ile yapabileceğiniz her şey: - Her sektör ve kullanım durumu için çok çeşitli katılım formları içeren e-posta listeleri oluşturun - Bu potansiyel müşterileri potansiyel müşteri yetiştirme dizileriyle besleyin - Alışveriş sepetini terk etme oranını azaltın ve oluşturulması kolay ürünlerle tekrar satışlar oluşturun otomatik yanıtlayıcılar - Yüksek teslim edilebilirlik yayınlarıyla yeni kampanyaları tanıtın veya ürün güncellemelerini duyurun - Yüksek çekiş için tasarlanmış göz alıcı açılış sayfalarımızla dönüşümleri artırın Mailmunch'un kurulumu da inanılmaz derecede kolaydır. Yüzlerce ücretsiz şablonun yanı sıra sezgisel sürükle ve bırak oluşturucumuz, ister bir katılım formu, ister bir e-posta kampanyası veya bir açılış sayfası olsun, herhangi bir kampanyayı birkaç dakika içinde başlatabilmenizi sağlar. Mailmunch'un kuruluşunuza uygun olup olmadığını merak ediyorsanız endişelenmeyin. Mailmunch'un her sektör ve sektör için bir seçeneği vardır. Mailmunch katılım formları hakkında daha fazla bilgi: - Altı farklı katılım formu türü - Her kullanım durumu için geniş şablon kütüphanesi - Gelişmiş görüntüleme kuralları ve A/B testi - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - İyi görünen mobil uyumlu formlar her cihazda Mailmunch açılış sayfaları hakkında daha fazla bilgi: - Her sektör için geniş şablon kitaplığı - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - Önde gelen e-posta pazarlama hizmetleriyle kullanıma hazır entegrasyonlar - Yüksek dönüşümler için optimize etmek için A/B testi Mailmunch e-posta pazarlaması hakkında daha fazla bilgi : - Her kampanya ve niş için geniş şablon kütüphanesi - Kolay özelleştirme için Sürükle ve bırak oluşturucu - Otomatik yanıtlayıcı dizileri - Tasarımı kolay ve yayınları planlamak Tüm e-posta pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılayacak güçlü araç paketimizde çok daha fazlası var. Tüm ücretli planlarımız, bulabileceğiniz en kolay potansiyel müşteri geliştirme ve e-posta pazarlama aracını deneme konusunda size güven vermek için 60 günlük para iade garantisiyle birlikte gelir.
Texau
texau.com
TexAu, yeni potansiyel müşteriler oluşturmanıza, onlarla hızlı ve zahmetsizce iletişim kurmanıza ve kullanıcılarınız hakkındaki bilginizi geliştirmenize olanak tanıyan bir büyüme otomasyonu araç kutusudur.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı yayından gelen verileri bir araya getirir . Swordfish, dünyanın önde gelen savunma, teknoloji ve devlet kurumlarındaki dünyanın en iyi işe alım görevlileri, satış ve araştırmacı profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Fortune 500 Yönetici işe alım uzmanlarından solo girişimcilere kadar Swordfish, iletişim kaynaklarınızı verimli, doğru ve kullanımı kolay hale getirmek için yanınızda. 5 ürünümüz hayatı kolaylaştırmak için tasarlandı.. Chrome Uzantısı - Web'deki tüm iletişim verilerini bulun Dosya Zenginleştirme - Müşteri listelerini toplu olarak zenginleştirerek zamandan tasarruf edin Ters Arama Motoru - Giriş verilerine göre herkesi bulun Entegrasyonlar - Swordfish, araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar ve entegrasyonlarımız ve API'miz aracılığıyla CRM'ler. Prospector - Güçlü B2B iletişim veri tabanımıza erişim sayesinde potansiyel müşterilerinizi bulun, bağlayın ve kapatın.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Manycontacts
manycontacts.com
WhatsApp için CRM Satış ve destek için Whatsapp aracı Gelen Kutunuzu ekibinizle paylaşmak, tüm sohbetlerinizi aynı arayüzde yanıtlamak ve düzenlemek için WhatsApp Business'ınızı (veya API'nizi) ManyContacts'a bağlayın.
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Wiza
wiza.co
Doğru B2B iletişim bilgilerini bulmak acı vericidir. Satış görevlilerinin %40'ı potansiyel müşteri bulmanın işlerinin en zor kısmı olduğunu söylüyor. LinkedIn güncel bir potansiyel müşteri havuzu sunuyor ancak LinkedIn dışındaki potansiyel müşterilere ulaşmanın basit bir yolu yok. Veritabanı çözümleri iletişim bilgileri sunar, ancak iş bilgileri genellikle yanlıştır ve e-postalar geri döner. %99 teslim edilebilirlik ile gerçek zamanlı doğrulanmış iletişim verilerine erişin. Wiza'yı bugün kullanmaya başlayın!
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yılı aşkın kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. AWeber, ödüllü 7/24 ABD merkezli müşteri desteğinin yanı sıra, hızlı bir şekilde duyarlı açılış sayfaları oluşturma, kişileri yükleme ve yönetme, harika e-postalar gönderme, anında anlık bildirimler gönderme ve bir teknoloji dehası olmanıza gerek kalmadan sonuçları analiz etme yeteneği sunar. . AWeber, 1.000'den fazla iş ortağı yazılım çözümüyle çalışarak müşterilerin çalışmak ve büyümek için güvendikleri uygulama ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına olanak tanır. Özel bir şirket olan AWeber'in genel merkezi Chalfont, Pennsylvania'da bulunmaktadır.
Avochato
avochato.com
Bugünün bağlı dünyasında müşteriler sürücü koltuğunda. Müşteriler, herhangi bir kanaldaki işletmelerle iletişim kurma esnekliğini ve yaptıklarında deneyimlerinin kişiselleştirilmesi, anında ve her zaman açık olması gerekir. Artan müşteri talepleri, satış, pazarlama ve müşteri destek ekipleriyle karşı karşıya kalmak vesileyle yükselmelidir. Neyse ki, Avochato, tüm takımların müşterilerle bağlantı kurmasını ve olası satıştan ve beslenmeden satış sonrası desteğe kadar her adımda kesintisiz ve verimli bir deneyim sunmasını kolaylaştırıyor. Sonuç: Müşterilerinizle etkileşimi arttırırsınız, daha fazla anlaşmayı her zamankinden daha hızlı kapatırsınız.
Landbot
landbot.io
Landbot.io, işletmelerin uçtan uca sorunsuz konuşma deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir sohbet robotu platformudur. Görüşmeleri kârlı sonuçlara dönüştüren Landbot, Pazarlama, Operasyon ve Müşteri Hizmetleri ekiplerinin verimliliklerini üç katına çıkarmasına ve işletme maliyetlerini %30 veya daha fazla azaltmasına yardımcı oluyor. İster WhatsApp, Web veya Messenger olsun, müşterilerle daha iyi etkileşim kurmak ve dönüşüm oranlarını artırmak için herkes otomatik sohbet robotu akışları oluşturabilir. Landbot ayrıca, Landbot'un kodsuz yeteneklerini diğer Büyük Dil Modelleriyle birleştirerek sohbet robotu oluşturma deneyimini daha da erişilebilir hale getirmeye yardımcı olmak için GPT ve yapay zekadaki son gelişmelerden de yararlanıyor.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms, işletmelerin ve kuruluşların kolaylıkla özel formlar ve anketler oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir çevrimiçi form oluşturucudur. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü ve çok çeşitli stoklanabilir şablon ve temalarla Quill Forms, masaüstü ve mobil cihazlar için optimize edilmiş profesyonel görünümlü formlar tasarlamayı ve yayınlamayı kolaylaştırır. İletişim formlarına, potansiyel müşteri oluşturma formlarına, etkinlik kayıt formlarına veya geri bildirim anketlerine ihtiyacınız olsun, Quill Forms ihtiyacınızı karşılar. Koşullu mantık, önceden doldurulmuş alanlar ve özel doğrulama kuralları gibi gelişmiş özelliklerle, müşterilerinizden ve potansiyel müşterilerinizden tam olarak ihtiyaç duyduğunuz bilgileri alan formlar oluşturabilirsiniz. Quill Forms ayrıca güçlü analiz ve raporlama özellikleri de sunar; böylece form gönderimlerini takip edebilir, dönüşüm oranlarını izleyebilir ve kullanıcı davranışına ilişkin öngörüler elde edebilirsiniz. Ayrıca, popüler CRM'lere ve e-posta pazarlama platformlarına entegrasyonlar sayesinde form verilerinizi diğer iş araçlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. Sezgisel arayüzü, güçlü özellikleri ve esnek fiyatlandırma planlarıyla Quill Forms, güvenilir ve özelleştirilebilir bir form oluşturucuya ihtiyaç duyan her boyuttaki ve sektördeki işletmeler için ideal çözümdür.
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn E-posta Bulucu Potansiyel Müşteriye Ulaşmanın En Hızlı Yolu. Çok görevli B2B satış, işe alım ve pazarlama yöneticileri için lider bulma aracı.
Lusha
lusha.com
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış, pazara yönelik bir istihbarat platformudur. Lusha'nın yeni, dinamik ve yüksek kaliteli verileri ve içgörüleri gürültüyü ortadan kaldırmaya ve doğru kişilere doğru zamanda ulaşmaya yardımcı oluyor. Lusha, uzun katılım süreçleriyle uğraşmadan kolay bir kurulum sunar. Basit Salesforce ve API entegrasyonlarımızla, Lusha kullanıcıları yeni bir veritabanı tutabilir ve CRM'lerinin sürekli, otomatik olarak zenginleştirilmesini sağlayabilir. Lusha, gelişen gizlilik ve güvenlik düzenlemelerinin zirvesindedir ve GDPR ve CCPA ile tamamen uyumludur ve dünyadaki en yüksek uluslararası gizlilik standardı olan ISO 27701 kapsamında akredite edilen tek satış istihbaratı çözümüdür.
riyo.ai
riyo.ai
riyo.ai, tüm web sitesi sahiplerine yönelik bir web sitesi istihbaratı ve çözüm aracıdır. Traek, gelişmiş sohbet yardımı, iletişim formları, doğru bilgiler, analizler, web sitesi trafiğini izleme, kullanıcı uyarısı, ziyaretçi şirket ayrıntıları, web sitesi teknolojisi ve çok daha fazlasını sağlar.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM, küçük işletmelerin potansiyel müşterileri ve müşterileri tek bir yerden takip etmesine olanak tanır. Bu basit mobil CRM uygulamasıyla potansiyel müşterileri satış temsilcileriniz arasında dağıtabilir, takibi planlayabilir, zamanında hatırlatmalar alabilir ve satış dönüşümlerini yakından takip edebilirsiniz.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış kanalındaki potansiyel müşterileri yönetin 3. Doğru potansiyel müşterileri doğru satış yöneticilerine atayın ve faaliyetlerini takip edin 4. Potansiyel müşterilerle e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim kurun 5. Satışları kişi bazında ayrıntılı olarak alın raporlama ve gelecekteki gelir potansiyeli 6. Birkaç tıklamayla Teklifleri, Faturaları, Satış Siparişlerini gönderin 7. Ve satış iş akışınızı basitleştirecek daha birçok şey...
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ platformu, daha akıllıca potansiyel müşteriler bulmanıza ve satış hattını daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Potansiyel verileri bulun, satış tetikleyicilerini takip edin ve soğuk erişimi tek bir yerden kişiselleştirin. Satış araştırması hiç bu kadar zor olmamıştı. Potansiyel müşterileriniz her gün satıcılar tarafından spesifik olmayan, özelleştirilmemiş, genel mesajlarla bombalanıyor. Satış ekipleri nasıl satış yapılacağını unutmuş değil... ancak şirket olarak ölçeklenmenin ve büyümenin tek yolu bu oldu. LeadIQ olarak, geniş ölçekte özelleştirilmiş, kişisel mesajlarla doğru kişilere ulaşarak daha akıllıca potansiyel müşteriler bulabileceğinize ve satış hattını daha hızlı oluşturabileceğinize inanıyoruz. Potansiyel müşteri bulma platformumuz, potansiyel verileri bulmanıza, satış tetikleyicilerini takip etmenize ve soğuk erişimi tek bir yerden kişiselleştirmenize olanak tanır. Patentli yapay zeka teknolojimizden yararlanarak potansiyel müşteri bulmanın sinir bozucu, manuel ve düpedüz zor kısımlarını ortadan kaldırıyoruz, böylece potansiyel müşteri adaylığını yeniden kişiselleştirmeye odaklanabilirsiniz. Geniş ölçekte kişiselleştirme yoluyla daha fazla yanıt alın, daha fazla toplantı rezervasyonu yapın ve daha fazla işlem hattı oluşturun. Beklentileri hayal edin.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, Potansiyel müşteri yaratmada lider platform. Piyasadaki 1 numaralı satış otomasyon yazılımı.Kayıt olun ve platforma katılın
Privyr
privyr.com
Privyr, çevrimiçi potansiyel müşteriler oluşturan ve telefonlarından veya dizüstü bilgisayarlarından potansiyel müşterilere erişmenin, iletişim kurmanın ve potansiyel müşterileri dönüştürmenin kolay bir yoluna ihtiyaç duyan satış ve pazarlama profesyonelleri için tasarlanmıştır. Neredeyse her sektördeki yüzlerce meslekte bize güveniliyor. Mobil CRM'miz doğrudan Facebook, TikTok, Google ve WordPress gibi popüler potansiyel kaynaklara bağlanır ve WhatsApp, SMS, iMessage, e-posta ve telefon çağrılarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr, LinkedIn'deki iletişim ayrıntılarını otomatik olarak alır. Potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerine anında erişmek için ücretsiz kaydolun ve Chrome Uzantımızı kullanmaya başlayın. Verileri zenginleştirerek, LinkedIn sosyal yardım kampanyaları oluşturarak ve tüm favori satış uygulamalarınızla entegre ederek potansiyel müşterilerinizi kontrol panelinden yönetin. Çeşitli sektörlerde 40.000'den fazla kullanıcı nitelikli, doğru ve GDPR ve CCPA uyumlu B2B verileri elde etmek için Kaspr Google Chrome uzantısını benimsedi. Potansiyel müşteri aramaya zaman ayırın, bunun yerine satışa odaklanın. Artık sınırsız B2B e-postalarına ücretsiz erişim imkanı var. Kredi kartı gerekmeden kaydolun.
Purple
purple.com
Mor, ziyaretçilerin karmaşık alanlarla bağlantı kurma şeklini geliştirir. Perakende, sağlık, konaklama, turistik yerler, havalimanları ve stadyum sektörlerine hizmet veren Purple'ın çözümleri 120 ülkede kullanılıyor ve 70.000'den fazla mekanda günde 1 milyondan fazla son kullanıcıya hizmet veriyor. Purple'ın iç mekan konum hizmetleri sayesinde işletmeler, ziyaretçilerinin kim olduğunu ve tesisteyken nasıl davrandıklarını anlayarak ziyaretçi deneyimlerini geliştirebildi. Bu öngörü sayesinde işletmeler, operasyonlarını optimize etmek ve gelir akışlarını artırmak için öngörüye dayalı kararlar aldı.
TierPeak
tierpeak.com
KOBİ'ler için Hepsi Bir Arada Satış ve Pazarlama Platformu. KOBİ'ler için hepsi bir arada pazarlama ve satış platformu.
Wyng
wyng.com
Wyng, daha alakalı deneyimler sunmak için markaların büyümesine ve hedef kitlelerini anlamasına yardımcı oluyor. Wyng ile pazarlamacılar, müşterilerle doğru anlarda etkileşim kuran, tercihleri ve diğer sıfır taraf verilerini elde eden ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştiren etkileşimli dijital deneyimleri kolayca oluşturabilir. Deneyim ister ürün bulma testi, tanıtım veya tercih merkezi olsun; Wyng deneyimleri her zaman doğru zamanlanmıştır, kullanıcı dostudur ve tüketicilere gerçek değer sunar. Wyng, aralarında AAA, Disney, Estée Lauder, Sony ve Unilever'in de bulunduğu 250'den fazla global markaya hizmet veriyor ve bu markalar, katılımları artırmak, satışları artırmak ve tüketici güvenini ve marka bağlılığını güçlendirmek için Wyng'i kullanıyor.
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Çevrimiçi pazarlama stratejilerinizin kontrol merkezi. [http://bit.ly/2mj2mMJ] Pazarlama otomasyon yazılımımız Leadfox ile e-postalar, reklamlar, açılış sayfaları, açılır pencereler, banner'lar, A/B testleri dahil TÜM pazarlama taktiklerinizi dağıtabilir ve en üst düzeye çıkarabilirsiniz. 100'den fazla ülkede binlerce kullanıcı tarafından kullanılan Leadfox, uygun fiyatlı, kullanımı kolay, otomatik, hepsi bir arada pazarlama platformudur. Misyonumuz KOBİ'lerin ve ajansların erişilebilir, kullanımı kolay çözümler ve eğitim yoluyla dijital pazarlama dünyasına girmelerine yardımcı olmaktır. Daha fazla bilgi web sitemizde: http://bit.ly/2mj2mMJ
Leadferno
leadferno.com
LeadferNo, küçük işletmelerin dönüşüm, mesajlaşma ve daha iyi müşteri deneyimi için inşa edilmiş bir iş mesajlaşma platformudur. Özelleştirilebilir bir web-metin widget'ı aracılığıyla müşterilerle birlikte web sitenizden metin. Güçlü bir mesajlaşma gelen kutusu kullanarak tüketicilerle etkileşime geçin - böylece ekibiniz dönüşümleri artırabilir, daha hızlı açabilir ve müşterilerinizi memnun edebilir. LeadferNo'nun Leadbox, piyasadaki mesajlaşmaya güç veren en özelleştirilebilir web-metin widget'ı ve randevu rezervasyonu, tıklama, kurşun formları, yol tarifleri ve daha fazlası gibi diğer dönüşümlerinizdir. Hem bir tarayıcı uygulaması hem de mobil uygulamalar, ekibinizin otomatik repies, kaydedilmiş yanıtlar, planlanmış mesajlar, hatırlatıcılar ve daha fazlası gibi güçlü iş özellikleri kullanan müşterilerle etkileşime geçmesine yardımcı olur. Facebook Messenger, Google'ın iş mesajları, Google Analytics ile entegre edin ve Zapier veya API üzerinden CRM'niz gibi diğer uygulamalara bağlanın.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
LinkedIn, E-posta ve Twitter'da potansiyel müşterilerle sohbet etmenize olanak tanıyan ilk çok kanallı potansiyel müşteri bulma platformu La Growth Machine ile tanışın. La Growth Machine ile şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşteri bulma çabalarınızı kolayca yönetmek için LinkedIn'den potansiyel müşterileri veya bir CSV dosyasını içe aktarın. - Potansiyel müşterileriniz hakkında değerli bilgiler edinmek için kişinizin profilini profesyonel ve kişisel e-posta adresleri, telefon numaraları, LinkedIn ve Twitter profilleri dahil ayrıntılarıyla zenginleştirin. - Potansiyel müşterilerinizle birden fazla temas noktasında etkili bir şekilde etkileşime geçmek için çok kanallı bir potansiyel müşteri dizisi oluşturun. - Satış ve pazarlama çalışmalarınızı düzenli ve akıcı tutmak için CRM'nizdeki etkileşimleri (HubSpot ve Pipedrive veya Zapier ile yerel entegrasyonlar dahil) otomatik olarak senkronize edin. La Growth Machine'i kullanmak satış, pazarlama ve işe alım ekiplerinize zaman kazandırabilir ve müşteri adayı oluşturma ve yönetim çabalarınızı basitleştirerek üretkenliği artırabilir. Bize inanmıyor musun? LaGrowthMachine'in ücretsiz deneme sürümüne bugün kaydolun ve faydalarını kendiniz görün!
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit, internetin en büyük markalarının satışlarını artırmasına, yeni potansiyel müşteriler yakalamasına, vazgeçmeyi durdurmasına ve yeni müşteri kazanımını artırmasına yardımcı olan yönetilen dönüşüm optimizasyonu sağlar. Şirket içi yaratıcı ve geliştirme ekipleri, UpSellit'in teknolojilerini dönüşüm hunisinin hedeflenen aşamalarında mükemmel bir şekilde hizalayarak pazarlama ekibinizin bir uzantısı olarak hizmet verir. UpSellit'in esnek fiyatlandırma modelleri her türlü işletmenin ihtiyaçlarını karşılamaya uygundur ve her ölçekteki perakendecinin dönüşüm oranı optimizasyonunun gerçek etkisini görmesine olanak tanır. UpSellit'in yönetim hizmetleri paketi şunları içerir: - E-posta Yeniden Pazarlama - Teşvik Edilmiş Stratejiler - SMS Kampanyaları - Değer Odaklı Stratejiler - Sepet Yeniden Oluşturma Teknolojisi - Kontrol Grupları - Gelişmiş AB Testleri - Davranışsal Ayrıştırma - Yanlış Önleme Korumaları
Leadpipe
leadpipe.com
Web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilmek istediğiniz her şey... ...Fakat Analitikleriniz Size Hiç Söylemedi. Sayılar Kaç Kişinin Ziyaret Ettiğini Size Söyler. Leadpipe Size Kimin Olduğunu Söyler. Kişi Düzeyinde Tanımlama: Şirketten Kimlerin Ziyaret Ettiğini Tam Olarak Bilin. İsimleri, E-postaları ve İş Arkadaşı Verilerini Alın. Kimin Ziyaret Ettiğini Tahmin Etmeyin; Bunu Bil. Samanlıkta iğne arayan Microsoft'u kimin ziyaret ettiğini bilmek, şirketten kimin ziyaret ettiğini tam olarak bilmek. çalışanın adını, e-posta adresini ve telefon numarasını alın. Kimin ziyaret ettiğini ve iletişim bilgilerini bilmek, alıcının yolculuğunun sadece bir parçasıdır. alıcının hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ne kadar süre kaldığını, hangi anahtar kelimelerin kullanıldığını öğrenin ve yolculuk özetleri alın. bu ilişkiyi daha da güçlendirin. Ziyaretçilerinizin linkedin'ini öğrenin, böylece yalnızca e-postayla değil, daha derin ilişkiler için bağlantı kurabilir ve ziyaretçiniz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ziyaretçinizin iş arkadaşları ve isimler, e-postalar, telefon numaraları ve linkedin adresleri de dahil olmak üzere şirket çalışanlarının verileri hakkında bilgi alın. Ah, bunun ana paketlerimize dahil olduğunu söylemiş miydik? Ayrıca gidenlerle de iletişime geçmeniz gerektiğini ve her ideal müşteri profilinin web sitenizi (henüz) ziyaret etmediğini biliyoruz. 602 milyondan fazla kişiye erişin, e-postalarını, adlarını ve yardım için ihtiyacınız olan tüm verileri alın. Amacımız yeni bir platform öğrenmenizi sağlamak değil, firmanızın daha güvenilir ve geçerli verilere sahip olmasıdır. Kurşun boruyu, ayarlayıp unutabileceğiniz şekilde tasarladık. Birkaç tıklamayla verileri ve entegrasyonları otomatikleştirin ve bilgilerin CRM'nize otomatik olarak gönderilmesini sağlayın. ilk kez gelen ziyaretçiler ile geri gelen ziyaretçiler, konum, trafik kaynakları, etkileşime giren ve geri dönen ziyaretçiler, cihazlar, giriş ve çıkış sayfası verileri. Bu, basit bir şekilde sunularak, alıcının yolculuğunun tam olarak anlaşılması için gereken her şeyi kapsar. Size sunduğumuz tüm e-postalar doğrulanır. 40-100 arasında puan alıyoruz. 40'ın üzerinde herhangi bir şey varsa, e-postanın geçerli olduğundan eminiz. 40 yaş altının geçerli olabileceğini ve bunun için kredi talep etmeyeceğini düşünüyoruz. sen sakla. size ziyaret eden şirketin bilgilerini, şirketin tam çalışan ayrıntılarını, bir iş arkadaşı veri tabanını, onların linkedin profillerini, telefon numaralarını ve e-postalarını sağlıyoruz. LinkedIn'deki tüm kişilerin yer aldığı b2b veri tabanına erişim, basit entegrasyonlar ve güçlü analizler dahildir. bunların hepsi tek bir basit pakette sunuluyor
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme, talep yakalama, zenginleştirme, insan tarafından doğrulanmış potansiyel müşteriler gibi çeşitli araç ve yetenekleri içerir. Bu araçlar, pazarlamacıların hedef kitleleri için daha alakalı ve ilgi çekici deneyimler oluşturmasına olanak tanır; bu da sonuçta artan katılım, daha yüksek dönüşüm oranları ve daha fazla müşteri sadakati gibi daha iyi iş sonuçları elde edilmesine yardımcı olabilir. Alıcılar, daha iyi eğitim almalarına ve daha hızlı bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyan dinamik, kişiselleştirilmiş içerikten ve bağlantılı dijital deneyimlerden yararlanır.
Mimiran
mimiran.com
Mimiran, müşterilere hizmet etmeyi seven ancak "satıştan" nefret eden insanlar için bir CRM'dir. Bu, web sitenizden daha fazla potansiyel müşteri elde etmenizi, bu potansiyel müşterilerle daha fazla konuşma yapmanızı ve bu konuşmaları ilgi çekici, mobil uyumlu tekliflerle (e)imzalı müşterilere dönüştürmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmış CRM'ye farklı bir bakış açısıdır. Ayrıca sezgisel Arama Modu sayesinde önem verdiğiniz kişilerle iletişim halinde kalın. Satış hunisinin zirvesinde kalmak için sezgisel bir kontrol paneliyle uygulamanızı oluşturun. Ayrıca Google AdWords ve Facebook kampanyalarının gelire kadar etkinliğini ölçün.
Albacross
albacross.com
Dünya çapındaki gelir ekipleri, daha fazla fırsat yaratmak ve geliri daha hızlı artırmak için Albacross'un Niyet Verilerini kullanıyor. Erken aşamadaki farkındalıktan son aşamadaki karara kadar, potansiyel alıcılarınızı ortaya çıkarmak, istedikleri şeyle etkileşime geçmek ve satın almaya hazır olduklarında bildirim almak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahipsiniz. İşte nasıl: - Satış üretkenliğini artırın: Web sitenizi ziyaret eden şirketlerin satın alma niyetini belirleyin ve satın almaya hazır olduklarında satış ekibinizi bilgilendirin. - Pazarlamada varsayımları ortadan kaldırın: Hangi hesapların içeriğinizle etkileşime geçtiğini ve onları en çok neyin ilgilendirdiğini anlayın. - İhtiyacınız olan tüm veri noktaları: Dünya çapında aylık 3 milyar olayı takip ediyoruz ve veri noktalarını haftalık olarak yeniliyoruz. - Halihazırda kullanmakta olduğunuz teknik araçlara sorunsuz bir şekilde entegre edin; öğrenilecek başka bir araç değildir.
Kartra
home.kartra.com
Kartra bir platformdan daha fazlasıdır; yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları ve web sitelerinden gelişmiş e-posta pazarlama çözümlerine, üyelik sitelerine ve ötesine kadar her şeyi sağlayan, girişimcilik yolculuğunuzda bir ortaktır. Kartra platformu satışları artırmak için tasarlandı ve dijital pazarlama ve satış süreçlerini basitleştiren güçlü bir hepsi bir arada çözüm sunarak en iyi yaptığınız işe, yani hedef kitlenize değer yaratıp sunmaya odaklanmanıza olanak tanıyor. * Kolaylıkla Oluşturun: Büyüleyici web siteleri, videolar ve web seminerleriyle hedef kitlenizin ilgisini çekin. Dönüştürücü üyelikler veya çevrimiçi kurslar sunun ve entegre araçlar aracılığıyla programınızı ve faturalarınızı yönetin. * Hassas Pazar: Gelişmiş potansiyel müşteri yakalama tekniklerini kullanarak erişiminizi genişletin ve hedefli kampanyalar ve dönüşüm hunileriyle potansiyel müşterilerinizi besleyin. Tekliflerinizi e-posta veya SMS yoluyla etkili bir şekilde iletin ve özelleştirilebilir ödemeler aracılığıyla ödemeleri işleyin. * Vizyonunuzu Ölçeklendirin: Pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için gelişmiş etiketleme ve davranış temelli mesajlaşmadan yararlanın. Derinlemesine analizlerle büyümenizi otomatikleştirin ve bilinçli kararlar alın.
KlickLead
klicklead.de
Potansiyel müşterilerinizi nitelendirmek amacıyla bireysel dönüşüm hunileri oluşturmak için KlickLead'i kullanın. KlickLead hunileri, web sitelerindeki normal formlara göre gözle görülür derecede daha iyi dönüşüm sağlar ve işletmeniz için yüksek kaliteli sorgular oluşturur. Bunu sunucumuzda barındırılan basit bir huni olarak kullanabilir veya web sitenize bir komut dosyası kopyalayabilirsiniz, böylece ziyaretçilerin sayfanızdan ayrılmasına gerek kalmaz.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep, markaların çekilişler, hediyeler, yarışmalar, anında kazançlar, yönlendirme kampanyaları ve daha fazlası gibi dijital pazarlama promosyonlarını oluşturmasına, yürütmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir yazılım aracıdır. Yazılım paketi, promosyonları optimize etmek için A/B testi, mevcut pazarlama yığınınıza bağlanmak için güçlü entegrasyonlar, katılımcı sahtekarlığını/spam önleme, çok markalı işlemler için kullanıcı yönetimi, sosyal eylemler aracılığıyla ek promosyon girişleri ve ayrıntılı bilgi gibi özellikler sunar. Katılımcı bilgilerinin analitiği.
Landingi
landingi.com
Platform, açılış sayfalarını kullanarak pazarlama kampanyası oluşturmanın her adımında pazarlamacıları desteklemek için çok sayıda çözüm sunar: tasarımdan kampanyanın başlatılmasına, entegrasyonuna, optimizasyonuna ve dönüşüme kadar. Landingi platformu, güzel açılış sayfalarını, mobil sayfaları ve satış hunilerini zahmetsizce tasarlayabileceğiniz inanılmaz derecede sezgisel, piksel açısından mükemmel bir sürükle ve bırak düzenleyicisine sahiptir. Çeşitli sektörlere uyacak ve pazarlama kampanyası hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanmış 400'den fazla kullanıma hazır şablonla, yüksek dönüşüm sağlayan bir açılış sayfasının oluşturma süreci zamandan tasarruf sağlar ve sorunsuz hale gelir. Landingi, müşterinin iş akışını otomatikleştirmek, pazarlama etkinliğini artırmak ve sonuçta hedeflere daha hızlı ulaşmak için 150'den fazla entegrasyon sunuyor.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt, tam anlamıyla Gmail ve diğer Google çalışma alanı uygulamalarınızda yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini beslemesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşmayı kapatmasına yardımcı olur. Nethunt CRM hakkında daha fazla bilgi 🙂 Müşteri tabanınızı düzenleyin Müşteri tabanınızı en verimli şekilde organize etmek için Nethunt'taki Core CRM özelliklerini kullanın. ✓ Sonsuza dek sıkıcı veri girişine veda edin. ✓ Verilerinizi her zaman temiz tutmak için Nethunt’un kopya önleme özelliğini kullanın. ✓ Gerekli alanlarda, ihtiyacınız olanı aldığınızdan emin olmak için verilerinizi izler. ✓ Müşteri tabanınız, uygun erişim yönetimi ile sızıntılardan veya meraklı gözlerden korunan bir yerde güvenli bir şekilde saklanır. 📞 Birden çok kanaldan yeni potansiyel müşteriler yakalayın Nethunt CRM, farklı kaynaklardan yeni olası satışlar almanızı ve CRM kayıtlarında iletişim iletişimi almanızı sağlayan birden fazla araçla entegre edilmiştir. ✓ Gelen ve giden çağrılardan yeni olası satışlar oluşturun ✓ Web sitesi sohbetlerini yeni potansiyel müşterilere çevirin ✓ Sosyal medya platformlarından yeni olası satışlar alın ✓ Habercilerden CRM'ye yeni olası satışlar ekleyin ✓ Özel web formlarından olası satışları yakalama 📋 Segmentler ve müşteriler taban Müşteri tabanınızı, çeşitli makrolar - iş unvanı, ihtiyaç, şirket büyüklüğü ve daha fazlasını kullanarak kişiselleştirilmiş sahalar göndermek için hedeflenen segmentlere ayırın. ✓ Kişilerinizi segmentlere ayırmak için özel filtreler ve görünümler kullanın. ✓ Kendiniz için sınırsız sayıda segment kaydedin veya bunları ekiple paylaşın. ✓ Yeni kullanıcılar belirli parametrelerle eşleştiğinde bu segmentler otomatik olarak güncellendi. 💲 Satış boru hattı oluşturun Kontakları potansiyel müşterilere dönüştürün ve güzel, fonksiyonel boru hattını aşağı itin. ✓ Yeni fırsatlar, değerleri, kapanma olasılığı ve beklenen kapanış tarihi ekleyin. ✓ Track Fırsatlar Boru Hattı aşamalarında ilerleme. ✓ Boru hattının her aşamasında sıkışmış geliri bilin ✓ Spot bloke edilen olası satışlar ve bunları satın almaya nasıl zorlayacağınız. ✓ Ürün ve hizmetleriniz için bir veya birkaç özel boru hattı oluşturun. ✓ Güvenebileceğiniz tahminler oluşturun. ⭕ Görevleri yönetin İş gününüzü düzenleyin ve ekibinizin iş yükünü yönetin. Hepsi Gmail içinde. ✓ Görevleri yönetin ve Gmail içindeki ekibinizle işbirliği yapın. ✓ Belirli kriterlere veya yuvarlak robin algoritmasına göre görevleri otomatik olarak atayın. ✓ Görevleri e -postalara ve CRM kayıtlarına bağlayın. ✓ Gününüzü planlamak için günlük görevleri sindirin. 🤖 Gmail'deki satış süreçlerini otomatikleştirin Nethunt CRM, kullanıcıların olası satış sürecini otomatikleştirmelerine olanak tanır - olası satıştan anlaşmaların boru hattı aşamasına kadar bildirimlere kadar. ✓ Farklı kaynaklardan olası satışları yakalayın ve bunları CRM'nize ekleyin. ✓ Yöneticileri liderlere atayın ve kişiselleştirilmiş otomatik çekirdekler kurun. ✓ Davranışlarına bağlı olarak potansiyel müşterileri otomatik olarak önceliklendirin ✓ Dizileri beslemek için dizileri ayarlayın. ✓ E -posta konuşmalarını, sohbetleri, CRM profillerini otomatik olarak bağlayın. ✓ Bir algoritmanın, olası satışların yanıtına göre bir sonraki boru hattı aşamasına geçmesini sağlayın. ✓ Takım için otomatik görevler oluşturun. ✓ Boru hattında önemli değişiklikler olduğunda ekibe bildirimler ayarlayın. ✓ Veri girişini otomatikleştirin. ✉️ E -posta Otomasyonu ✓ Gmail'de kişisel ve paylaşılan e -posta şablonları oluşturun. ✓ Tekrarlayan e -postaları kolayca ve hızlı bir şekilde yazın. ✓ E -posta şablonlarını özel alanlarla kişiselleştirin. ✓ Günlük e -posta yazışmaları, e -posta kampanyaları veya otomatik e -posta dizilerinde e -posta şablonlarını kullanın. 📩 E -posta İzleme Gmail'de e -postanızın açılmasını ve tıklamalarını izleyin. ✓ Alıcının e-postalarınızı gerçek zamanlı olarak görüntüleyeceğini, ne zaman ve ne sıklıkta görüntüleyeceğini bilin. ✓ İnsanların ekibiniz için bilgi sağlamak için e -postalarınızı ne zaman açtığını bilin. ✓ Kaç kez e -postaları açtıklarına veya bağlantılara tıkladıklarına göre olası satışları önceliklendirin. ✓ Normal e -postalar, e -posta kampanyaları ve otomatik e -posta dizileri için e -posta izleme kullanın. 🔁 E -posta kampanyaları Gmail'de e-posta kampanyaları ve takip kampanyaları gönderin. ✓ Özel segmentlere veya tüm müşteri tabanınıza e -posta kampanyaları gönderin. ✓ Önceki e-posta kampanyalarına takip e-postalarını ayarlayın. ✓ Kampanyaları izleyin İstatistikler: açılır, tıklar, abonelikten çıkar, sıçrar ve yanıtlar. ✓ Gmail, Nethunt SMTP veya kendi SMTP sunucunuz üzerinden e -posta kampanyaları gönderin. 📊 Satış raporları Nethunt CRM'deki raporlarla kilit iş metriklerini ve takım performansını izleyin. ✓ Tüm ekibin ve her yöneticinin etkinliğini ayrı ayrı izleyin - gönderilen e -posta sayısı, yapılan sunumlar, yapılan çağrılar vb. ✓ Önceki dönemlere kıyasla iş büyümesini analiz edin - kapalı anlaşmaların sayısı ve elde edilen gelir. ✓ Geliri, bir yönetici tarafından, belirli bir ürün tarafından, ülkeye göre parçalayarak analiz edin. ✓ Kota kazanımınızı izleyin. ✓ Anlaşmalar kaybetme nedenlerini analiz edin. ✓ Güvenebileceğiniz bir satış tahmini oluşturun.
© 2025 WebCatalog, Inc.