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Potansiyel Müşteri Yakalama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Şirketler, son derece rekabetçi pazarlarda yeni satış fırsatlarını ortaya çıkarmak için potansiyel müşteri yakalama yazılımlarından yararlanıyor. Yoğun rekabet karşısında işletmelerin proaktif olarak yeni iş yollarını rakiplerinden önce belirlemesi hayati önem taşıyor. Satış profesyonelleri, potansiyel müşterileri belirlemek için doğrudan potansiyel müşteriler, satış temsilcileri, pazarlama uzmanları ve müşteri destek temsilcileri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilerden yararlanarak müşteri adayı yakalama yazılımını kullanır. Ancak yeni iş fırsatlarını yakalamak, satış yolculuğunun yalnızca başlangıç aşamasını temsil eder. Şirketler, müşteri adayı yakalama yazılımını kullanmanın ötesinde, müşteri adayı madenciliği, müşteri adayı puanlama ve müşteri adayı istihbaratı gibi ek müşteri adayı yaratma çözümlerini entegre etmelidir. Ayrıca, fırsatları başarılı bir şekilde somut satışlara dönüştürmek için satış performansı yönetimi ve satış zekası gibi araçların kullanılması zorunlu hale geliyor.
Yeni Uygulama Gönder
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri, işletmelerin her bir müşteri adayını pazarlama yolculuklarıyla takip etmesine ve ilişkilendirmesine, her çağrıyı, mesajı, sohbeti ve formu yakalayıp yönetmesine ve pazarlamalarını optimize etmek için gerçek zamanlı bilgileri kullanmasına yardımcı olur.
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Typeform
typeform.com
Typeform, kodsuz, özenle tasarlanmış, insan dostu formlar, testler, anketler ve eşzamansız video çözümlerinin altın standardıdır. Müşterileriniz için kişisel deneyimler yaratın, marka kimliği ve sadakati oluşturun ve büyümenizi hızlandırın. 120'den fazla mevcut entegrasyonla Typeform, ihtiyaç duyduğunuz verilerin iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde eklenmesini sağlar ve geniş ölçekte iletişim kurmanıza olanak tanır. Kurumsal düzeyde güvenlik ve bu
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
Popl
popl.co
Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri toplama ve geniş ölçekte kurumsal düzeyde veri güvenliği sağlayarak bizi kurumsal düzeydeki müşterilerin tercihi haline getiriyor. Popl, 5.000'den fazla uygulamayla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek yöneticilere iş akışlarını kolaylaştıracak çok çeşitli güçlü araçlar sağlar. Platformumuzla şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşterileri doğrudan CRM sisteminize aktarın - Ekip üyelerinizi aktif dizin (İK) platformlarından senkronize edin - Hataları ortadan kaldırmak ve zamandan tasarruf etmek için veri girişini otomatikleştirin - Dönüşümleri ve geliri artırmak için pazarlama otomasyonları oluşturun Popl'da, benzersiz müşteri hizmetleri ve desteği sağlamaya kararlıdır. Platformumuzun gücünü çalışırken görmek için, bugün bizimle ücretsiz bir demo planlamak üzere yukarıdaki düğmeye tıklayın.
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yılı aşkın kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. AWeber, ödüllü 7/24 ABD merkezli müşteri desteğinin yanı sıra, hızlı bir şekilde duyarlı açılış sayfaları oluşturma, kişileri yükleme ve yönetme, harika e-postalar gönderme, anında anlık bildirimler gönderme ve bir teknoloji dehası olmanıza gerek kalmadan sonuçları analiz etme yeteneği sunar. . AWeber, 1.000'den fazla iş ortağı yazılım çözümüyle çalışarak müşterilerin çalışmak ve büyümek için güvendikleri uygulama ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına olanak tanır. Özel bir şirket olan AWeber'in genel merkezi Chalfont, Pennsylvania'da bulunmaktadır.
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destekler: • İş hedeflerinizle uyumlu, niyeti yüksek potansiyel müşterileri belirleyerek ve önceliklendirerek • Potansiyel müşterilerin ilgisini çeken ve onları dönüşüme doğru yönlendiren anlamlı mesajlar oluşturarak • İletişim tarzınızı doğru olanı sunacak şekilde uyarlamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak mesajı doğru şekilde iletin CoPilot AI, satış stratejinizi geliştirmek, dönüşüm oranlarınızı yükseltmek ve daha fazla anlaşma yapmak için akıllı bir müttefik olarak hareket etmek üzere tasarlanmıştır.
Privyr
privyr.com
Privyr, çevrimiçi potansiyel müşteriler oluşturan ve telefonlarından veya dizüstü bilgisayarlarından potansiyel müşterilere erişmenin, iletişim kurmanın ve potansiyel müşterileri dönüştürmenin kolay bir yoluna ihtiyaç duyan satış ve pazarlama profesyonelleri için tasarlanmıştır. Neredeyse her sektördeki yüzlerce meslekte bize güveniliyor. Mobil CRM'miz doğrudan Facebook, TikTok, Google ve WordPress gibi popüler potansiyel kaynaklara bağlanır ve WhatsApp, SMS, iMessage, e-posta ve telefon çağrılarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Manycontacts
manycontacts.com
WhatsApp için CRM Satış ve destek için Whatsapp aracı Gelen Kutunuzu ekibinizle paylaşmak, tüm sohbetlerinizi aynı arayüzde yanıtlamak ve düzenlemek için WhatsApp Business'ınızı (veya API'nizi) ManyContacts'a bağlayın.
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar, müşteri adayı kalifikasyonu ve segmentasyonu için formlar ve kişilik testleri, satış dönüşümü için fiyat hesaplayıcıları ve dijital satış asistanları ve müşteri deneyimini ölçmek için ürün ve müşteri memnuniyeti anketlerini kolayca oluşturabilir ve yayınlayabilir. .
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış kanalındaki potansiyel müşterileri yönetin 3. Doğru potansiyel müşterileri doğru satış yöneticilerine atayın ve faaliyetlerini takip edin 4. Potansiyel müşterilerle e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim kurun 5. Satışları kişi bazında ayrıntılı olarak alın raporlama ve gelecekteki gelir potansiyeli 6. Birkaç tıklamayla Teklifleri, Faturaları, Satış Siparişlerini gönderin 7. Ve satış iş akışınızı basitleştirecek daha birçok şey...
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeleri için Yüksek Hızlı satışlara olanak tanıyan GenAI destekli bir yazılım paketidir. Floww.ai'nin entegre satış platformu, modern iletişim yığınıyla entegre Satış Yürütme CRM, NoCode Anında Analiz, Pazarlama ve İş Akışı Otomasyonları sunar. Floww.ai'nin gelişmiş Üretken Yapay Zeka araçları Sales Co-Pliot ve Analytics Co-Pliot, anlık analizler ve derinlemesine içgörülerle etkin ve yüksek kaliteli satış yaklaşımlarını mümkün kılıyor. CRM'lerin çoğunluğu öncelikli olarak B2B kullanım senaryoları için oluşturulmuştur ve B2C ve B2B2C işletmeleri için etkili bir şekilde uyum sağlamakta başarısız olmaktadır. Modern B2C satışlarının yüksek hızı ve hacmi, dinamik pazar ortamlarına hızla uyum sağlamak için çevik satış yönetimine olanak tanıyan entegre bir satış platformunu gerektirir.
Avochato
avochato.com
Günümüzün bağlantılı dünyasında müşteriler sürücü koltuğundadır. Müşteriler, işletmelerle herhangi bir kanal üzerinden iletişim kurma esnekliğini istiyor ve bunu yaptıklarında deneyimlerinin kişiselleştirilmesi, anında ve her zaman açık olması gerekiyor. Artan müşteri talepleri karşısında satış, pazarlama ve müşteri destek ekiplerinin bu duruma ayak uydurması gerekiyor. Neyse ki Avochato, tüm ekiplerin müşterilerle bağlantı kurmasını ve müşteri adayı yakalama ve yetiştirmeden satış sonrası desteğe kadar her adımda kusursuz ve verimli bir deneyim sunmasını kolaylaştırıyor. Sonuç: Müşterilerinizle etkileşimi artırırsınız ve her zamankinden daha hızlı bir şekilde daha fazla anlaşma yaparsınız.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satışlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olan 1 numaralı eylem odaklı satış CRM'sidir. Bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine odaklanın, her müşteri adayını takip edin, ekibi aynı fikirde tutun ve her seferinde tek bir satış eylemiyle daha fazla anlaşma yapın. Zamandan tasarruf edin ve yöneticinizi ve veri girişinizi otomatikleştirin. Web'in herhangi bir yerinden bir tıklamayla potansiyel müşteriler oluşturun. iOS ve Android mobil uygulamalarıyla hareket halindeyken CRM avantajlarından yararlanın. 37 saniyeden kısa sürede fırsatlar oluşturun ve satış teklifleri gönderin. Sorularınız var mı? E-posta, telefon ve sohbet yoluyla destek sunuyoruz.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Size daha fazla trafik, daha fazla abone, daha fazla müşteri ve daha fazla müşteri kazandırmak için oluşturulmuş, inanılmaz derecede hızlı WordPress şablonları ve eklentileri.
Brave
getbrave.io
Brave, WordPress web sitesine sahip olan herkese, takıp ziyaretçileri dönüştürmeye başlayabileceğiniz 200'den fazla dönüşüm widget'ı sağlayan bir ziyaretçi dönüşüm motorudur. Ayrıca Gelişmiş Analytics ile potansiyel müşteri toplamak ve dönüşümleri gerçek zamanlı olarak izlemek için popüler EMS veya CRM'yi web sitelerinize entegre edebilirsiniz. Potansiyel müşteri mıknatısları, Sosyal Kayıtlar, Woocommerce Ek Satışları, İlgili Blog Gönderileri, Özel Banner Reklamları, Anketler, Testler ve çok daha fazlası gibi 20 farklı widget türüyle ziyaretçileri kolayca müşteriye ve müşterilere dönüştürün.
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedeflemeden iletişim bilgilerine, veritabanı segmentasyonuna ve işe alıma kadar çok çeşitli iş ihtiyaçlarını çözün. Bugün ücretsiz deneyin.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı yayından gelen verileri bir araya getirir . Swordfish, dünyanın önde gelen savunma, teknoloji ve devlet kurumlarındaki dünyanın en iyi işe alım görevlileri, satış ve araştırmacı profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Fortune 500 Yönetici işe alım uzmanlarından solo girişimcilere kadar Swordfish, iletişim kaynaklarınızı verimli, doğru ve kullanımı kolay hale getirmek için yanınızda. 5 ürünümüz hayatı kolaylaştırmak için tasarlandı.. Chrome Uzantısı - Web'deki tüm iletişim verilerini bulun Dosya Zenginleştirme - Müşteri listelerini toplu olarak zenginleştirerek zamandan tasarruf edin Ters Arama Motoru - Giriş verilerine göre herkesi bulun Entegrasyonlar - Swordfish, araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar ve entegrasyonlarımız ve API'miz aracılığıyla CRM'ler. Prospector - Güçlü B2B iletişim veri tabanımıza erişim sayesinde potansiyel müşterilerinizi bulun, bağlayın ve kapatın.
about.me
about.me
Sadece birkaç dakika içinde ücretsiz, tek sayfalık web sitenizi oluşturun. Serbest çalışanlar ve girişimciler, hedef kitlelerini büyütmek ve daha fazla müşteri kazanmak için about.me'yi kullanıyor.
Landbot
landbot.io
Landbot.io, işletmelerin uçtan uca sorunsuz konuşma deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir sohbet robotu platformudur. Görüşmeleri kârlı sonuçlara dönüştüren Landbot, Pazarlama, Operasyon ve Müşteri Hizmetleri ekiplerinin verimliliklerini üç katına çıkarmasına ve işletme maliyetlerini %30 veya daha fazla azaltmasına yardımcı oluyor. İster WhatsApp, Web veya Messenger olsun, müşterilerle daha iyi etkileşim kurmak ve dönüşüm oranlarını artırmak için herkes otomatik sohbet robotu akışları oluşturabilir. Landbot ayrıca, Landbot'un kodsuz yeteneklerini diğer Büyük Dil Modelleriyle birleştirerek sohbet robotu oluşturma deneyimini daha da erişilebilir hale getirmeye yardımcı olmak için GPT ve yapay zekadaki son gelişmelerden de yararlanıyor.
AroundDeal
arounddeal.com
Küresel B2B Veri İstihbaratı Platformu 2020 yılında kurulan NearDeal, dünya çapında 100.000'den fazla müşteri ve kullanıcının güvendiği, Asya-Pasifik'te (APAC) lider bir B2B veri istihbarat platformu olarak dünya çapında tanınmaktadır. Veritabanımız, e-postalar ve telefon numaraları gibi kapsamlı ve doğru verilerin yanı sıra değerli şirket içgörü verileri sağlayan 120 milyondan fazla kişiyi ve 30 milyon şirketi içermektedir. NearDeal yalnızca veri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda akıllı bir platform da sunuyor. Amacımız pazarlamacılara, satış temsilcilerine ve işe alım uzmanlarına hedef kişileri hızlı bir şekilde bulma ve bağlantı kurma, rekabet ortamını değerlendirme, yüksek değerli iş zekası ve büyüme fırsatları elde etme konusunda yardımcı olmaktır. 1. Prospector - Daha İyi Verilerle Bir Sonraki Müşterinizi Bulun 100 milyondan fazla kişi verisi ile hızlı bir şekilde hedeflenen potansiyel müşteri listeleri oluşturun ve kişiler iş değiştirdiğinde uyarı alın. 2. Katılım - Satış Katılımınızı Otomatikleştirin Otomatik satış dizileri oluşturun ve satış fırsatlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyın. 3. Chrome uzantısı - Her Yerde Potansiyel Müşteri Bulun Hedeflenen iletişim ve şirket bilgilerini doğrudan LinkedIn, Şirket web sitesi ve CRM'den (Salesforce veya HubSpot) alın. 4. Zenginleştirme - Verilerinizi Otomatik Olarak Zenginleştirin Kayıtlarınızı, iş e-postası, telefon, unvan, şirket adı ve daha fazlasını içeren, EtrafındaDeal veritabanındaki 50'den fazla firmagrafik alanla zenginleştirin. 5. Ziyaretçiler - Web Sitesi Ziyaretçilerini Nitelikli Potansiyel Müşterilere Dönüştürün Web sitenizi hangi şirketlerin ziyaret ettiğini öğrenin ve onlarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşime geçin.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, profesyonel dijital flipbook'lar oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir araç ve masaüstü yazılımıdır. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den fazla şirket, kullanımı kolay çevrimiçi belgeler oluşturmak, web üzerinden içerik sunmak ve iletişim süreçlerini geliştirmek için FlippingBook'u kullanıyor. Hizmet, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır ve Zapier, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre edilebilir. FlippingBook, küçük işletmelere ve Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle gibi büyük tanınmış markalara yardımcı olur.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, kelimenin tam anlamıyla Gmail'inizin ve diğer Google Workspace uygulamalarınızın içinde yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini geliştirmesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olur. İşletmeler NetHunt CRM ile 5 kat büyüyor, müşteri hikayelerini kontrol edin - https://nethunt.com/case-studies
Interact
tryinteract.com
Interact AI, ilgi çekici testler oluşturma sürecini basitleştiren otomatik bir test oluşturma aracıdır. Kapsamlı AI bilgisine veya yazma istemlerine ihtiyaç duymadan sınavlar oluşturmak isteyen işletmeler için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Interact platformu, çeşitli iş promosyonları için özelleştirilmiş testler oluşturmaya yönelik kapsamlı bir özellikler paketi sağlar. Kullanıcılar, yalnızca web sitelerinin URL'sini girerek ilgili bir test oluşturmak için siteyi analiz eden test oluşturucuyu kullanabilirler. Oluşturulan test, lansmandan önce kullanımı kolay oluşturucu kullanılarak daha da özelleştirilebilir. Interact, test oluşturmanın yanı sıra, işletmelerin potansiyel müşteri toplamasına ve müşterileri hakkında fikir edinmesine yardımcı olmak için analizler ve yazılım entegrasyonları da sunar. İşletmeler, sağlanan sınav analizlerinden yararlanarak hedef kitleleri hakkında değerli bilgiler edinebilir. Interact AI, başlangıçta potansiyel müşteri yaratma sınavlarına odaklanan, yüksek katılımlı, yüksek dönüşüm sağlayan sınavlar oluşturma konusunda uzun yıllara dayanan uzmanlığa sahip bir ekip tarafından geliştirildi. Beta müşterileriyle yapılan kapsamlı testler yoluyla ChatGPT istemlerinde ince ayar yaptılar ve müşteri geri bildirimlerini, kullanıcılar ile yapay zeka destekli sınav oluşturucu arasında aracılık eden bir ankete etkili bir şekilde dönüştürdüler. Interact AI ile işletmeler, hızlı bir şekilde benzersiz ve yüksek kaliteli testler oluşturabilir, ürün veya hizmetlerini tanıtırken nitelikli potansiyel müşteriler elde edebilir. Sezgisel arayüzü ve güçlü yetenekleri, onu sınavlar aracılığıyla müşterileriyle etkileşime geçmek isteyen işletmeler için değerli bir araç haline getiriyor.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM, küçük işletmelerin potansiyel müşterileri ve müşterileri tek bir yerden takip etmesine olanak tanır. Bu basit mobil CRM uygulamasıyla potansiyel müşterileri satış temsilcileriniz arasında dağıtabilir, takibi planlayabilir, zamanında hatırlatmalar alabilir ve satış dönüşümlerini yakından takip edebilirsiniz.
Gleam
gleam.io
Gleam, işletmelerin eylemlere odaklanmasına yardımcı olan bir büyüme pazarlama platformudur. Bir eylem istediğiniz herhangi bir şey olabilir; bir e-posta abonesi, bir Facebook beğenisi, bir Twitter takipçisi veya #hashtag aracılığıyla şirketinizden bahseden biri olabilir.
Sender
sender.net
Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmeye mükemmel şekilde uyar. E-ticaret platformları için özel olarak hazırlanmış entegrasyonlar sayesinde, bir ürünün URL'sini kopyalayıp yapıştırarak bültenlerinize kolayca ürün ekleyebilirsiniz; Sender, ürün resimlerini, açıklamalarını, fiyatlarını ve daha fazlasını otomatik olarak çıkaracaktır. Blogcular ve bilgi pazarlamacıları, Sender'ın kapsamlı otomasyon özelliklerini kullanabilir ve haber bültenlerini sosyal medya takipçileriyle paylaşabilir ve sonuçları takip edebilir. Ayrıca Sender, anlık bildirimler, işlemsel ve otomatik e-posta dizileri, API entegrasyonları ve kullanımı kolay sürükle&bırak abonelik formu oluşturucu ile en iyi pazarlama sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olacak birçok ek özellik sunar. Bu özelliklerin tümü, her ay 2.500 aboneye 15.000'e kadar e-posta gönderilmesine olanak tanıyan cömert ÜCRETSİZ-SONSUZA KADAR planı da dahil olmak üzere tüm Sender planlarında mevcuttur.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr, LinkedIn'deki iletişim ayrıntılarını otomatik olarak alır. Potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerine anında erişmek için ücretsiz kaydolun ve Chrome Uzantımızı kullanmaya başlayın. Verileri zenginleştirerek, LinkedIn sosyal yardım kampanyaları oluşturarak ve tüm favori satış uygulamalarınızla entegre ederek potansiyel müşterilerinizi kontrol panelinden yönetin. Çeşitli sektörlerde 40.000'den fazla kullanıcı nitelikli, doğru ve GDPR ve CCPA uyumlu B2B verileri elde etmek için Kaspr Google Chrome uzantısını benimsedi. Potansiyel müşteri aramaya zaman ayırın, bunun yerine satışa odaklanın. Artık sınırsız B2B e-postalarına ücretsiz erişim imkanı var. Kredi kartı gerekmeden kaydolun.
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz.
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn E-posta Bulucu Potansiyel Müşteriye Ulaşmanın En Hızlı Yolu. Çok görevli B2B satış, işe alım ve pazarlama yöneticileri için lider bulma aracı.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms, işletmelerin ve kuruluşların kolaylıkla özel formlar ve anketler oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir çevrimiçi form oluşturucudur. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü ve çok çeşitli stoklanabilir şablon ve temalarla Quill Forms, masaüstü ve mobil cihazlar için optimize edilmiş profesyonel görünümlü formlar tasarlamayı ve yayınlamayı kolaylaştırır. İletişim formlarına, potansiyel müşteri oluşturma formlarına, etkinlik kayıt formlarına veya geri bildirim anketlerine ihtiyacınız olsun, Quill Forms ihtiyacınızı karşılar. Koşullu mantık, önceden doldurulmuş alanlar ve özel doğrulama kuralları gibi gelişmiş özelliklerle, müşterilerinizden ve potansiyel müşterilerinizden tam olarak ihtiyaç duyduğunuz bilgileri alan formlar oluşturabilirsiniz. Quill Forms ayrıca güçlü analiz ve raporlama özellikleri de sunar; böylece form gönderimlerini takip edebilir, dönüşüm oranlarını izleyebilir ve kullanıcı davranışına ilişkin öngörüler elde edebilirsiniz. Ayrıca, popüler CRM'lere ve e-posta pazarlama platformlarına entegrasyonlar sayesinde form verilerinizi diğer iş araçlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. Sezgisel arayüzü, güçlü özellikleri ve esnek fiyatlandırma planlarıyla Quill Forms, güvenilir ve özelleştirilebilir bir form oluşturucuya ihtiyaç duyan her boyuttaki ve sektördeki işletmeler için ideal çözümdür.
Expandi
expandi.io
Expandi, çok kanallı bir yaklaşım kullanarak potansiyel müşterilere en güvenli şekilde ulaşmanızı sağlayan bir LinkedIn otomasyon aracıdır. Expandi ile sonuç almak ve LinkedIn sosyal yardım oyununuzu güçlendirmek için bir LinkedIn uzmanı olmanıza gerek yok. Potansiyel müşterilerinizle LinkedIn üzerinden veya akıllı, otomatikleştirilmiş sıralar aracılığıyla E-posta yoluyla iletişime geçin. İlk kampanyanızı 15 dakika içinde başlatın ve sonuçları 24 saat içinde görün. Misyonumuz, işletmeniz için çok kanallı destek sağlamanın en güvenli, en akıllı yolu olmaktır. Aşağıdaki gibi pazar lideri özelliklere sahiptir: • Akıllı kampanya oluşturucu: potansiyel müşterileri onaylama ve şirket sayfalarını takip etme gibi eylemlerle. • LinkedIn etkinlik özellikleri, ağınızı etkinliğinize katılmaya davet etmeyi veya ev sahipliği yaptığınız etkinliğe katılan herkese mesaj göndermeyi içerir. • Hyperise ile Entegrasyon: LinkedIn'de öne çıkmak için kişiselleştirilmiş görseller ve gif'ler gönderme yeteneği. • ... ve çok daha fazlası Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ücretsiz denemenizi başlatmak için web sitemizi ziyaret edin veya [email protected] ile iletişime geçin.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, konum, şirket büyüklüğü, sektör vb. gibi diğer birçok filtrenin yanı sıra, kullanılan teknolojiler ve ortak uygulamalar gibi gelişmiş arama yeteneklerine dayalı olarak potansiyel müşteri listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir satış istihbarat aracıdır. Listelerinizi oluşturduğunuzda, bunlara erişebilirsiniz. Bu şirketlerdeki önemli karar vericilerin iletişim bilgileri (iş e-postası ve cep telefonu), tamamı ölçekli ve sorunsuz bir şekilde.
UpViral
upviral.com
UpViral, nihai Viral Tavsiye Pazarlama platformudur. İnsanların akranlarıyla paylaşmak isteyeceği çekiliş, ödül, bekleme listesi gibi kampanyalar yürütmenize olanak tanır. İlk kampanyanızı oluşturduğunuzda, kulaktan kulağa pazarlamanın gerçek gücünü deneyimleyeceksiniz. Trafik oluşturmak, potansiyel müşteriler toplamak ve aboneleri müşteriye dönüştürmek. UpViral, işletmenizi çevrimiçi ortamda büyütmenin en hızlı ve en uygun maliyetli yoludur. 14 günlük deneme sürenizi bugün başlatın!
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly, kuruluşların verileri toplama, bağlama ve koruma biçimini dönüştürür. * Toplama: Sezgisel, kodsuz form oluşturucuyla karmaşık ortamlarda veri toplamayı basitleştirin. * Bağlan: Çok aşamalı iş akışlarını otomatikleştirin ve Salesforce, Google ve Microsoft dahil iş açısından kritik sistemlerle kusursuz entegrasyon sağlayın. * Koruyun: Hassas verileri koruyun ve sınıfının en iyisi operasyonel standartlar ve sağlam güvenlik özellikleriyle uyumluluğu sağlayın.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
LinkedIn, E-posta ve Twitter'da potansiyel müşterilerle sohbet etmenize olanak tanıyan ilk çok kanallı potansiyel müşteri bulma platformu La Growth Machine ile tanışın. La Growth Machine ile şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşteri bulma çabalarınızı kolayca yönetmek için LinkedIn'den potansiyel müşterileri veya bir CSV dosyasını içe aktarın. - Potansiyel müşterileriniz hakkında değerli bilgiler edinmek için kişinizin profilini profesyonel ve kişisel e-posta adresleri, telefon numaraları, LinkedIn ve Twitter profilleri dahil ayrıntılarıyla zenginleştirin. - Potansiyel müşterilerinizle birden fazla temas noktasında etkili bir şekilde etkileşime geçmek için çok kanallı bir potansiyel müşteri dizisi oluşturun. - Satış ve pazarlama çalışmalarınızı düzenli ve akıcı tutmak için CRM'nizdeki etkileşimleri (HubSpot ve Pipedrive veya Zapier ile yerel entegrasyonlar dahil) otomatik olarak senkronize edin. La Growth Machine'i kullanmak satış, pazarlama ve işe alım ekiplerinize zaman kazandırabilir ve müşteri adayı oluşturma ve yönetim çabalarınızı basitleştirerek üretkenliği artırabilir. Bize inanmıyor musun? LaGrowthMachine'in ücretsiz deneme sürümüne bugün kaydolun ve faydalarını kendiniz görün!
Lusha
lusha.com
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış, pazara yönelik bir istihbarat platformudur. Lusha'nın yeni, dinamik ve yüksek kaliteli verileri ve içgörüleri gürültüyü ortadan kaldırmaya ve doğru kişilere doğru zamanda ulaşmaya yardımcı oluyor. Lusha, uzun katılım süreçleriyle uğraşmadan kolay bir kurulum sunar. Basit Salesforce ve API entegrasyonlarımızla, Lusha kullanıcıları yeni bir veritabanı tutabilir ve CRM'lerinin sürekli, otomatik olarak zenginleştirilmesini sağlayabilir. Lusha, gelişen gizlilik ve güvenlik düzenlemelerinin zirvesindedir ve GDPR ve CCPA ile tamamen uyumludur ve dünyadaki en yüksek uluslararası gizlilik standardı olan ISO 27701 kapsamında akredite edilen tek satış istihbaratı çözümüdür.
Jebbit
jebbit.com
Jebbit'in Kurumsal Deneyim Platformu, markaların her kanalda geniş ölçekte sıfır taraf verilerini yakalayan güzel etkileşimli deneyimler oluşturmasına olanak tanır. Ürün tavsiyesi ve kişilik testlerinden önemsiz bilgilere, alışveriş yapılabilir arama kitaplarına, daha iyi anketlere, oylamalara, formlara ve daha fazlasına kadar - Jebbit deneyimleri, tüketici beklentilerini aştığı ve tercihleri, ilgi alanları, yaşam tarzları ve davranışları hakkında ilgili bilgiler karşılığında gerçek değer sunduğu için daha yüksek etkileşim sağlar. niyetler. Tüketici tarafından beyan edilen bu sıfır taraf verileri, markalar için nihai rekabet avantajı sağlar ve müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında somut yatırım getirisi sağlar. L'Oréal, PepsiCo, Haleon, NFL, Shiseido Group, Live Nation, ASICS, NBA, JCPenney, Free People, Monster Worldwide ve daha fazlası dahil olmak üzere Jebbit'in müşterileri, endüstriyi yönlendiren daha iyi tüketici deneyimleri oluşturmak için Jebbit yazılım platformunu kullanıyor - etkileşime liderlik edin, yüksek miktarda sıfır taraf verisi toplayın, zenginleştirilmiş potansiyel müşteriler elde edin, daha fazla çevrimiçi dönüşüm sağlayın ve sadakati ve YBD'yi artırın.
HiHello
hihello.com
HiHello, kurumsal şirketlere yönelik dijital kartvizitler için önde gelen çözümdür. HiHello ile şirketler, kağıt kartvizitleri, müşteriler, ortaklar ve potansiyel müşteriler üzerinde etki bırakacak profesyonel dijital kartvizitlerle değiştirebilir. HiHello'nun dijital kartvizitleri bir isim, unvan, şirket, şirket logosu, resim ve hatta bir video ve zamirleri içerebilir. Kartlar ayrıca telefon numaraları, adresler, web siteleri, sosyal medya profilleri, YouTube videoları, notlar ve daha fazlası gibi bilgileri de içerir. HiHello'nun iş teklifleri, işletmelerin kartlarını kurumsal markalarına uyacak şekilde özelleştirmelerine ve çalışanlarının dijital kartvizitleri üzerinde tam idari kontrole sahip olmalarına olanak tanır. Kartlar, şirketin yöneticisi tarafından herhangi bir zamanda düzenlenebilir veya değiştirilebilir. Kolaylaştırılmış katılım sürecimiz, her büyüklükteki şirketin dijital kartvizit çözümünü tüm ekibe sunmasını kolaylaştırır.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep, markaların çekilişler, hediyeler, yarışmalar, anında kazançlar, yönlendirme kampanyaları ve daha fazlası gibi dijital pazarlama promosyonlarını oluşturmasına, yürütmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir yazılım aracıdır. Yazılım paketi, promosyonları optimize etmek için A/B testi, mevcut pazarlama yığınınıza bağlanmak için güçlü entegrasyonlar, katılımcı sahtekarlığını/spam önleme, çok markalı işlemler için kullanıcı yönetimi, sosyal eylemler aracılığıyla ek promosyon girişleri ve ayrıntılı bilgi gibi özellikler sunar. Katılımcı bilgilerinin analitiği.
GoSquared
gosquared.com
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformu. Daha iyi e-posta kampanyaları göndermek, hedef kitlenizi büyütmek ve gezegeni yeniden canlandırmak için MailChimp'ten geçiş yapın.
Surfe
surfe.com
Surfe'nin basit Chrome uzantısı aracılığıyla kişi ekleyin, nitelikli e-postaları bulun ve LinkedIn ve Sales Navigator görüşmelerini CRM ile senkronize edin. Surfe, aşağıdaki amaçlar için RM'nizi LinkedIn ile entegre etmek için 1 numaralı çözümdür: • manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırmak • zenginleştirme yoluyla veri kalitesini artırmak • iletişim, müşteri adayı ve anlaşma durumlarında görünürlük kazanmak • satış üretkenliğini artırmak HubSpot ile uyumlu , Salesforce, Pipedrive, Copper ve Salesloft. Google, Uber, AWS, Bolt tarafından sevilir. B2B potansiyel müşterilerinin %80'inden fazlası LinkedIn'den gelir, ancak satış için optimize edilmemiştir. Verilerin LinkedIn'den CRM'ye manuel olarak girilmesi saatler alır ve satış performansını olumsuz yönde etkileyen veri tutarsızlıklarına yol açabilir. Ayrıca, doğru verilere doğru zamanda erişmek zorlayıcı olabilir ve gelir elde edilmesini engelleyebilir. İdari görevlerde zamandan tasarruf etmek ve CRM verilerinde optimum doğruluğa ulaşmak isteyen satış ve gelir ekipleri için. GDPR uyumlu ve ISO27001 sertifikalı bir araç olan Surfe, ekibinizin altın standarttaki verilerle çalışmasına yardımcı olarak her şeyin yapılandırıldığından, kategorize edildiğinden, güncellendiğinden ve korunduğundan emin olur.
Kartra
home.kartra.com
Kartra bir platformdan daha fazlasıdır; yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları ve web sitelerinden gelişmiş e-posta pazarlama çözümlerine, üyelik sitelerine ve ötesine kadar her şeyi sağlayan, girişimcilik yolculuğunuzda bir ortaktır. Kartra platformu satışları artırmak için tasarlandı ve dijital pazarlama ve satış süreçlerini basitleştiren güçlü bir hepsi bir arada çözüm sunarak en iyi yaptığınız işe, yani hedef kitlenize değer yaratıp sunmaya odaklanmanıza olanak tanıyor. * Kolaylıkla Oluşturun: Büyüleyici web siteleri, videolar ve web seminerleriyle hedef kitlenizin ilgisini çekin. Dönüştürücü üyelikler veya çevrimiçi kurslar sunun ve entegre araçlar aracılığıyla programınızı ve faturalarınızı yönetin. * Hassas Pazar: Gelişmiş potansiyel müşteri yakalama tekniklerini kullanarak erişiminizi genişletin ve hedefli kampanyalar ve dönüşüm hunileriyle potansiyel müşterilerinizi besleyin. Tekliflerinizi e-posta veya SMS yoluyla etkili bir şekilde iletin ve özelleştirilebilir ödemeler aracılığıyla ödemeleri işleyin. * Vizyonunuzu Ölçeklendirin: Pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için gelişmiş etiketleme ve davranış temelli mesajlaşmadan yararlanın. Derinlemesine analizlerle büyümenizi otomatikleştirin ve bilinçli kararlar alın.
Texau
texau.com
TexAu, yeni potansiyel müşteriler oluşturmanıza, onlarla hızlı ve zahmetsizce iletişim kurmanıza ve kullanıcılarınız hakkındaki bilginizi geliştirmenize olanak tanıyan bir büyüme otomasyonu araç kutusudur.
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder, dünya çapındaki işletmelerin ve bireylerin çevrimiçi formlar, anketler, anketler, testler ve anketler aracılığıyla veri toplamasına ve iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olan çevrimiçi bir form oluşturma yazılımıdır. Form oluşturucumuz, kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan formlar ve anketler oluşturmak için çok sayıda özellik sunar. Veri güvenliği bizim için her şeyden önemlidir ve işletmelerin kritik iş operasyonlarını akıllı çevrimiçi formlar aracılığıyla yönetebilecekleri, kağıtsız bir geleceğe inanıyoruz. Hem GDPR hem de HIPAA uyumlu, en yüksek güvenlik standartlarına sahip bir veri toplama platformu oluşturuyoruz
Purple
purple.com
Mor, ziyaretçilerin karmaşık alanlarla bağlantı kurma şeklini geliştirir. Perakende, sağlık, konaklama, turistik yerler, havalimanları ve stadyum sektörlerine hizmet veren Purple'ın çözümleri 120 ülkede kullanılıyor ve 70.000'den fazla mekanda günde 1 milyondan fazla son kullanıcıya hizmet veriyor. Purple'ın iç mekan konum hizmetleri sayesinde işletmeler, ziyaretçilerinin kim olduğunu ve tesisteyken nasıl davrandıklarını anlayarak ziyaretçi deneyimlerini geliştirebildi. Bu öngörü sayesinde işletmeler, operasyonlarını optimize etmek ve gelir akışlarını artırmak için öngörüye dayalı kararlar aldı.
WotNot
wotnot.io
WotNot, sohbet robotlarıyla müşteri etkileşimlerinizi geniş ölçekte otomatikleştirir. Daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla randevu almak, müşteri desteğinizi son teknoloji sohbet robotlarıyla ölçeklendirmek gibi iş zorluklarını çözün. Müşteriler WotNot'u mevcut veya gelecekteki müşterilerine 7/24 ulaşılabilir, anında yanıt veren, tamamen güvenilir ve müşterinin dilini konuşan kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunmak için kullanıyor. Birden fazla kullanım senaryosunu karşılamak için Emlak, Sigorta, Finans, Sağlık, Otomotiv, SaaS, Bankacılık, Tüketim Malları, Üretim ve Eğitim gibi herhangi bir sektöre bir sohbet robotu ekleyin. WotNot'un Kodsuz Bot Oluşturucusu ile sezgisel bir görsel oluşturucuyla oldukça kolay bir şekilde botlar oluşturabilirsiniz. Sizin tarafınızdan tanımlanan tetikleyicilere ve koşullara göre farklı etkinlikler için birden fazla botu yönetin. Ayrıca WotNot, deneyimli konuşma tasarımı uzmanlarından oluşan ekibimizin ihtiyaçlarınızı anladığı ve işletmenizin ihtiyaçlarına uygun bir konuşma akışını dikkatlice oluşturduğu ve sonuçları inceleyerek akışı optimize etmeye devam ettiği, size özel bir hizmet sunar. Müşteri etkileşimlerinde WotNot'a güvenen dünya çapında 3000'den fazla işletmeye katılın.
Beacon
beacon.by
Beacon, kurşun mıknatıslar için dakikalar içinde benzersiz, profesyonel bir tasarım oluşturmaya yardımcı olur.
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, Potansiyel müşteri yaratmada lider platform. Piyasadaki 1 numaralı satış otomasyon yazılımı.Kayıt olun ve platforma katılın
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: Çevrimiçi pazarlama stratejilerinizin kontrol merkezi. [http://bit.ly/2mj2mMJ] Pazarlama otomasyon yazılımımız Leadfox ile e-postalar, reklamlar, açılış sayfaları, açılır pencereler, banner'lar, A/B testleri dahil TÜM pazarlama taktiklerinizi dağıtabilir ve en üst düzeye çıkarabilirsiniz. 100'den fazla ülkede binlerce kullanıcı tarafından kullanılan Leadfox, uygun fiyatlı, kullanımı kolay, otomatik, hepsi bir arada pazarlama platformudur. Misyonumuz KOBİ'lerin ve ajansların erişilebilir, kullanımı kolay çözümler ve eğitim yoluyla dijital pazarlama dünyasına girmelerine yardımcı olmaktır. Daha fazla bilgi web sitemizde: http://bit.ly/2mj2mMJ
We-Connect
we-connect.io
We-Connect'te size piyasadaki en güvenli ve en gelişmiş sosyal yardım aracını sunuyoruz. Potansiyel müşterilerinizi kolayca yönetebileceğiniz, akıllı diziler yürütebileceğiniz ve bireysel potansiyel müşteri kampanyalarını analiz edebileceğiniz hepsi bir arada bir kontrol paneli sağlıyoruz. İşletmenizi ve müşterilerinizi korumak için bulut tabanlı yazılım kullanıyoruz; dolayısıyla güvenlik konusunda endişelenmenize gerek yok. Potansiyel müşteri bulmanın daha güvenli bir dünyasına atlamaya hazırsanız 14 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatın: https://account.we-connect.io/signup