Potansiyel Müşteri Yakalama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

Interact

tryinteract.com

Interact AI, ilgi çekici testler oluşturma sürecini basitleştiren otomatik bir test oluşturma aracıdır. Kapsamlı AI bilgisine veya yazma istemlerine ihtiyaç duymadan sınavlar oluşturmak isteyen işletmeler için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Interact platformu, çeşitli iş promosyonları için özelleştirilmiş testler oluşturmaya yönelik kapsamlı bir özellikler paketi sağlar. Kullanıcılar, yalnızca web sitelerinin URL'sini girerek ilgili bir test oluşturmak için siteyi analiz eden test oluşturucuyu kullanabilirler. Oluşturulan test, lansmandan önce kullanımı kolay oluşturucu kullanılarak daha da özelleştirilebilir. Interact, test oluşturmanın yanı sıra, işletmelerin potansiyel müşteri toplamasına ve müşterileri hakkında fikir edinmesine yardımcı olmak için analizler ve yazılım entegrasyonları da sunar. İşletmeler, sağlanan sınav analizlerinden yararlanarak hedef kitleleri hakkında değerli bilgiler edinebilir. Interact AI, başlangıçta potansiyel müşteri yaratma sınavlarına odaklanan, yüksek katılımlı, yüksek dönüşüm sağlayan sınavlar oluşturma konusunda uzun yıllara dayanan uzmanlığa sahip bir ekip tarafından geliştirildi. Beta müşterileriyle yapılan kapsamlı testler yoluyla ChatGPT istemlerinde ince ayar yaptılar ve müşteri geri bildirimlerini, kullanıcılar ile yapay zeka destekli sınav oluşturucu arasında aracılık eden bir ankete etkili bir şekilde dönüştürdüler. Interact AI ile işletmeler, hızlı bir şekilde benzersiz ve yüksek kaliteli testler oluşturabilir, ürün veya hizmetlerini tanıtırken nitelikli potansiyel müşteriler elde edebilir. Sezgisel arayüzü ve güçlü yetenekleri, onu sınavlar aracılığıyla müşterileriyle etkileşime geçmek isteyen işletmeler için değerli bir araç haline getiriyor.