Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Genellikle iş mesajlaşma yazılımı olarak adlandırılan iç iletişim yazılımı, bir kuruluş içinde hem doğrudan hem de grup iletişimi için anlık mesajlaşma platformları sunar. Bu araçlar, ekip üyeleri arasında hızlı etkileşime olanak sağlayacak şekilde kullanıcı dostu ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Artık çalışanların kısa yanıtlar almak için uzun e-postalar göndermesine gerek yok. İş mesajlaşma araçları, iş arkadaşlarıyla iletişimi basitleştirerek bunu arkadaşlarla sosyal medyada veya mesaj yoluyla sohbet etmek kadar zahmetsiz hale getirir. Bu platformların çoğu, işyerinde gerçek ve doğal konuşmaları teşvik eden emojiler ve GIF'ler gibi özellikler içerir.
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Zoom
zoom.us
Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir videotelefoni yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, üç veya daha fazla katılımcının toplantılarına sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık zaman kısıtlaması ile aynı anda 100'e kadar cihaza izin veren bir görüntülü sohbet hizmeti sunar. Kullanıcılar planlarından birine abone olarak yükseltme seçeneğine sahiptir, en yüksek olanı aynı anda 1000 kişiye izin vermez. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve çevrimiçi sosyal ilişkiler.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, işyerinde sohbet, video toplantıları, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 Abonelik Ofisi Verimlilik Suite ile entegre olur ve Microsoft olmayan ürünlerle entegre olabilecek uzantılar içerir. Microsoft Teams, Slack gibi hizmetlerde bir rakiptir ve Microsoft Skype for Business.Microsoft'un New York'taki bir etkinlikte açıklanan ekipleri duyurdu ve 14 Mart 2017'de dünya çapında hizmeti başlattı. Hackathon şirket merkezinde ve şu anda Microsoft'un kurumsal başkan yardımcısı Brian MacDonald tarafından yönetiliyor.
Slack
slack.com
Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen özel bir iş iletişim platformudur. Slack, konu, özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma tarafından düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar) dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza güç veren akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, hoparlör tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı ses notları oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin toplantılar, röportajlar, dersler ve önemli konuşmaların gerçekleşmesinde daha odaklanmış, işbirlikçi ve verimli olmalarına yardımcı olur.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekipleri olan kuruluşların iletişimi geliştirmelerine, personeli korumasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış sağlam bir araç seti içeren ilk bir Mobil İş Gücü Yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomatik pilot üzerine koymalarına ve iş büyümesine odaklanırken, aynı zamanda çalışanları daha üretken, profesyonel ve memnun olmalarını sağlar. Zamandan tasarruf edin ve mobil ilk özel kontrol listeleri, formları ve raporları ile verimliliği artırın; GPS zaman saati ile vardiyaları planlayın ve çalışma saatlerini izleyin; Çalışan iletişimini basitleştirin, profesyonel becerileri geliştirin, günlük görevleri yönetin ve çok daha fazlası, hepsi bir uygulamada. Active Directory Tek Oturum Açma (SSO) ile sistem yöneticileri için güvenli ve kolay bir giriş sağlayın.
ClickUp
clickup.com
Clickup, hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Takımların görevleri, dokümanları, sohbetleri, hedeflerini, beyaz tahtaları ve daha fazlasını kullanarak iş üzerinde planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldikleri merkezdir. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilen Clickup, her tür ve boyuttan ekiplerin işleri daha etkili bir şekilde sunmasına ve üretkenliği yeni yüksekliklere artırmasına izin verir.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetim aracıdır. 2020 itibariyle şirket, teknik olmayan birçok kuruluş da dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye dayanarak 150 milyon dolar topladı. Pazartesi.com, kategori uygulamalarında Mobile & Voice'da 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adıyla Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak çalışan bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği arasında kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan ve maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetinin artması sağlayan tek eksiksiz müşteri hizmeti çözümüdür. Müşteri konuşmalarının çoğunun insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü ve ekibi daha yüksek değerli müşteri konuşmaları üzerinde çalışmaya bıraktığı bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business dahil olmak üzere 25.000'den fazla küresel kuruluş, herhangi bir ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Interkom'a güveniyor. İnterkom platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılır ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşimler sağlar. 2011 yılında kurulan ve Kleiner Perkins, Bessemer Girişim Ortakları ve Sosyal Sermaye de dahil olmak üzere önde gelen girişim kapitalistleri tarafından desteklenen Intercom, İnternet işini kişisel hale getirme görevinde.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, Chicago, Illinois merkezli bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37Signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa edildi. İlk ticari uygulaması Basecamp, ardından sırt çantası, kamp ateşi ve Highrise idi. Açık kaynaklı web uygulama çerçevesi Ruby on Rails, başlangıçta 37Signal'de dahili kullanım için oluşturuldu. 2004'te halka açık olarak yayınlanmadan önce. Şubat 2014'te, şirket tamamen amiral gemisi ürününe, Basecamp adlı yazılım paketi, aynı zamanda Basecamp adlı yazılım paketine odaklanan yeni bir strateji benimsedi. ve şirketi 37Signal'den Basecamp'a yeniden adlandırıyor. Jason Fried ve David Heinemeier Hansson, 37Signals adı altında birkaç kitap yayınladılar.
Podbean
podbean.com
Bir podcast'i tam olarak istediğiniz gibi başlatmak. PodBean ile tüm paketi alırsınız - güvenilir podcast barındırma, sınırsız depolama ve bant genişliği, promosyon araçları, podcast reklamları ve premium içerik. 180 binden fazla kişi çarpıcı podcast'lerini oluşturmak için Podbean'ı seçiyor. Podbean, bireyler ve işletmeler için ücretsiz ve premium barındırma paketleri sağlayan bir podcast yayıncılığı ve para kazanma hizmetidir. PodBean, yayıncılık, yönetim, sendikasyon ve analiz araçlarını kullanımı kolay bir podcasting paketine entegre eden kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Bu web tabanlı sistem, kullanıcıların podcast'leri bir nokta ve tıklama, blog benzeri bir ortamda yayınlamasına, yönetmesine ve tanıtmasına olanak tanır ve minimum teknik bilgi gerektirir. Podbean’ın paylaşımı ve gömme araçları, yayıncıların podcast'leri Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube ve WordPress dahil olmak üzere kendi web sitelerine, bloglarına ve sosyal ağlarına entegre etmelerini kolaylaştırır. PodBean uygulaması, iOS ve Android için en popüler podcast uygulamalarından biridir ve Amazon Alexa üzerinden podcast oynamak için de kullanılabilir. Podcast izleyicilerinin en sevdikleri podcast'lerin her yerde, her zaman tadını çıkarmaları için harika bir seçenektir. Podcasters ayrıca Podbean uygulamasından da kaydedebilir ve yayınlayabilir.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq, organize konuşmalar ve bulunması kolay bilgilerle iletişiminizi basitleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olan bir iş iletişimi yazılımıdır. Cliq, herhangi bir yerden herhangi bir cihaz üzerinden oturum açmak için oturum açabileceğiniz hibrit bir çalışma stilini mümkün kılmak üzere tasarlanmıştır. Bu, ekibinizin genel üretkenliğini artırmaya yardımcı olur ve dolayısıyla işletmenizin performansını olumlu yönde etkiler.
Guru
getguru.com
Kurumsal Yapay Zeka Arama, İntranet ve Wiki tek bir platformda. Guru halihazırda kullandığınız araçlarda yaşar, dolayısıyla bağlam değiştirmeye gerek yoktur. Herhangi bir uygulamada bilgi bulun, bulamıyorsanız bir uzmandan yardım alın ve Guru'nun proaktif olarak bilgi boşluklarını belirlemesine, bilgiyi çoğaltmasına ve 100 dile çevirmesine izin verin.. sizin ve geri kalanınız için akıllı bir arkadaş gibi şirket.
Keeper
keepersecurity.com
Milyonlarca insan ve binlerce işletme, tüm çalışan girişleri, uygulamalar ve sitelerde güçlü şifreleri yönetmek, güvence altına almak ve uygulamak için Keeper'ın şifre güvenlik ve yönetim platformuna güveniyor. Çalışanlar, tüm mobil işletim sistemlerinde, masaüstü bilgisayarlarda ve tarayıcılarda kaleciye yerel olarak erişebilir. Keeper ile işletmeniz yüksek mukavemetli şifreleri otomatik olarak oluşturabilir, şifreli bir dijital tonozda hassas dosyaları koruyabilir, kayıtları güvenli bir şekilde ekiplerle paylaşabilir ve SSO, LDAP ve 2FA ile sorunsuz bir şekilde entegre edebilir. Şimdi 14 günlük ücretsiz bir denemeye başlayın.
WorkJam
workjam.com
Workjam, tek bir kapsamlı platform aracılığıyla masumsuz çalışanları bağlamak ve güçlendirmek için tasarlanmış birleşik bir dijital işyeri çözümüdür. Bu yenilikçi araç, özellikle perakende, misafirperverlik, üretim, lojistik ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerdeki cephe takımlarına hitap etmektedir. İşlemleri basitleştirerek ve iletişimi geliştirerek Workjam, mevcut işgücü yönetimi (WFM) sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre ederek verimliliği ve verimliliği artırır. Platform, günlük görevlerini yönetmek için etkili araçlara ihtiyaç duyan önemli sayıda masasız işçiye sahip kuruluşlara odaklanan farklı bir hedef kitleye hizmet vermektedir. Workjam, tüm operasyonel ihtiyaçları için merkezi bir merkez sağlayarak, bu çalışanların karşılaştığı bilgi ve kaynaklara sınırlı erişim gibi benzersiz zorlukları ele almaktadır. Bu, zamanında iletişim ve görev yönetiminin başarı için kritik olduğu hızlı tempolu ortamlarda özellikle faydalıdır. Workjam, cephe işçilerinin özel ihtiyaçlarını karşılayan bir dizi özelliği kapsar. Platform, devam eden eğitimi kolaylaştırmak için günlük sorumlulukları düzenlemek için görev yönetimi, gerçek zamanlı güncellemeler ve işbirliği için iletişim araçları ve öğrenme ve geliştirme kaynaklarını içerir. Ayrıca, self servis işlevleri, çalışanların programlarını ve görevlerini bağımsız olarak yönetmeleri için güç verirken, benzersiz açık kaydırma pazarı esnek vardiya değiştirme ve kapsama izin verir. Bu özellikler, çalışan deneyimini toplu olarak geliştirerek işgücü arasında sahiplik ve katılım duygusu geliştirir. Frontline ekiplerini organizasyonel hedeflerle hizalayarak, Workjam günlük operasyonları düzenler ve genel katılımı artırır. Platform sadece daha iyi iletişim ve görev yönetimini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda sürekli öğrenme ve gelişim kültürünü de teşvik eder. İşgücü yönetimine yönelik bu bütünsel yaklaşım, kuruluşların daha mutlu, daha üretken bir cephe işgücü geliştirmesini, sonuçta iş başarısını artırmasını ve müşteri sadakatini artırmasını sağlar. Shell, Starbucks, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO ve Woolworths gibi küresel markalar tarafından güvenilir olan Workjam, masum çalışanların özel ihtiyaçlarını karşılayan entegre bir çözüm sunarak kategorisinde öne çıkıyor. Cephe işçileri için bağlantılı bir deneyim yaratma yeteneği, önemli bir farklılaştırıcıdır ve bu da operasyonlarını optimize etmek ve işgücünü güçlendirmek isteyen kuruluşlar için paha biçilmez bir araç haline getirir.
Element
element.io
Element, Matrix üzerine kurulu güvenli bir iletişim platformudur: merkezi olmayan ve uçtan uca şifrelenmiş bir protokol. Verilerinizin tam sahipliğini korurken ekiplerinizi bir araya getirin, üretkenliği ve iş yeri memnuniyetini artırın. Element, Forrester Wave: Güvenli İletişim raporunda lider konumdadır. 21. yüzyılın e-postası gibi görüntülü aramalar ve anlık mesajlaşma yoluyla iş ortaklarınız, tedarikçileriniz veya müşterilerinizle kolayca işbirliği yapın. Slack, MS Teams, WhatsApp hesaplarınızı bile bağlayabilirsiniz. Öte yandan Element, güvenli sınır ve etki alanları arası ağ geçitleri ve hatta hava boşluklu dağıtımlar kullanılarak yüksek güvenlikli ortamlar için kapatılabilir. Matrix üzerine inşa edildiğinden, merkezi olmayan ağ mimarisi sayesinde ağ için tek bir arıza noktası yoktur, bu da onu kritik görev ortamları için mükemmel kılar. İşletmenizin Element'ten nasıl yararlanabileceğini keşfetmek için lütfen bizimle iletişime geçin.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar, proaktif sosyal yardım araçları ve müşteri niyetini anlayan akıllı sanal ajanlar gibi gelişmiş AI seçenekleri ile çok kanallı bir müşteri katılım çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tam entegre, AI ile çalışan bir işgücü katılım yönetimi ve analitik çözümü sunar. RingCentral Contact Center, müşterilere kurumsal sınıf ses altyapısının faydalarını ve kesintisiz çapraz işlevsel işbirliğini sağlayan entegre birleşik iletişimin faydalarını sunan RingCentral MVP çözümü ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.
Legion
legion.co
Legion Technologies, endüstrinin en yenilikçi işgücü yönetim platformunu sunar. İşletmelerin işgücü verimliliğini ve çalışan katılımını aynı anda en üst düzeye çıkarmalarını sağlar. Legion WFM platformu akıllı, otomatik ve çalışan merkezlidir. Çizelge optimizasyonu, azaltılmış yıpranma, artan üretkenlik ve artan operasyonel verimlilik yoluyla 13x ROI sağladığı kanıtlanmıştır. Legion, kullanımı kolay bir platformda ve çalışanların sevdiği mobil uygulamada en son teknoloji sunar. Norwest Venture Partners, Stripes, İlk Yuvarlak Capital, XYZ Ventures, Webb Yatırım Ağı, Workday Ventures ve NTT DOCOMO Ventures tarafından desteklenen Legion, 2022 Inc. 5000'e göre Amerika'daki en hızlı büyüyen özel şirketlerden biri olarak tanınıyor. Deloitte 500 Sıralaması. <> Geliştirilmiş Planlama: -Stratejik bilgiler -Labor bütçeleme -Demand tahmin <> Yürütmeyi optimize etme: -Labor optimizasyonu -Outomed programlama -Zaman ve Katılım <> Çalışan Güçlendirme: -Frontline Communications -Legion InstantPay -Enforee Performance ve Ödüller
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (eski adıyla Nimbus), profesyonel hizmetlerin iş akışını kolaylaştırmasına ve müşteri portallarıyla olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir müşteri işbirliği aracıdır. Bu platform, gerçek zamanlı işbirliği, proje ve bilgi yönetimi ve hatta içerik oluşturmaya yönelik yüzlerce gelişmiş ancak sezgisel özellik ile profesyonel hizmetleri güçlendirir. Markanız altında hizmetler sunun ve iletişimi, proje ilerleme takibini ve bilgi yönetimini merkezileştiren beyaz etiketli müşteri portallarıyla olağanüstü, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunun. 2000'den fazla desteklenen entegrasyondan herhangi bir dosya formatı ve yerleştirmeyle etkileşimli süper belgeler oluşturmak için yenilikçi sürükle ve bırak belge oluşturucuyu kullanın. Verimli işbirliği için FuseBase (eski adıyla Nimbus) ekip çalışma alanlarındaki Kanban panolarını, proje izleme araçlarını, gerçek zamanlı düzenlemeyi ve daha fazla özelliği deneyin. Gelişmiş FuseBase (eski adıyla Nimbus) yapay zeka asistanıyla günlük operasyonları optimize edin, içerik oluşturma ve çeviri gibi görevleri otomatikleştirin, verilere dayalı kararlar almak için içgörüler elde edin ve işi ölçeklendirmek için boş zaman ayırın.
Spike
spikenow.com
Spike, e -posta, takım sohbeti, işbirlikçi dokümanlar ve toplantıları bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu bir yem olarak çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e -postalarınızı sohbete dönüştüren konuşma e -posta uygulamasıyla daha iyi bir e -posta deneyimi alın. En önemli mesajlarınıza öncelik veren süper şarjlı bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibi, böylece en önemli şeylere odaklanabilirsiniz. Mevcut e-postanızı kullanın ve dağınık bir e-posta deneyiminin tadını çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunar. Takım sohbeti, e -posta, video toplantıları, AI araçları ve işbirlikçi belgeleri birleşik bir beslemede birleştirir. Spike, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar da dahil olmak üzere iç ekipler ve dış paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e -posta hizmetidir. Kendi e -posta etki alanınızı kullanarak veya Spike'dan özel bir etki alanı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Düzgün iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e -postanın ve mesajlaşmanın tadını çıkarın.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo, iletişimi basitleştiren ve çalışanların duyulmasına ve nerede çalışırlarsa çalışsın, herkesin dahil hissetmesine yardımcı olarak katılımı artıran bir çalışan deneyim platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılım, intranet ve ölçüm özelliklerini, organizasyonun kalp atışını yakalayan ve kültürünü hayata geçiren bir modern çalışan uygulamasında birleştirir. Basit tasarımı sayesinde, çalışanlar bilgilendirilmiş, nişanlı ve bağlı kalmak için WorkVivo'yu kolayca kullanabilirler. Sonuç olarak, şirket liderleri insanlara ulaşmak ve bunlara ulaşmak ve şirketin nabzını ve enerjisini gerçekten hissetmek için daha iyi gözetim ve doğrudan, filtrelenmemiş bir kanal kazanırlar. Yıllık% 200'ün üzerinde yıllık büyüme, 93'ten fazla ülkede 3 milyon+ kullanıcı ve Fortune 500 şirketlerinden teknoloji girişimlerine kadar değişen müşterilerle, WorkVivo bir görevde-herkesin çalışan deneyimini yükseltmek için.
Nifty
nifty.pm
Nifty, kuruluşunuz genelinde kişileri, projeleri ve işlevleri uyumlu tutmaya yönelik hepsi bir arada çalışma alanıdır. Sohbet, görevler, hedefler, belgeler ve dosyaların hepsi tek bir yerde olduğundan Nifty, araçlarla hokkabazlık yapmak yerine işinize odaklanmanızı sağlar. Nifty, proje yönetiminin tüm önemli özelliklerini tek bir yazılımda birleştirerek proje geliştirme döngülerinin azaltılmasına yardımcı olur ve ekip verimliliğini artırır. Nihai sonuç, her paydaşı aynı hizada tutan ve organizasyonel hedeflerin programa uygun kalmasını sağlayan kilometre taşı odaklı ilerleme otomasyonudur. Nifty'nin yazılımı görevleri Kanban, Liste ve Zaman Çizelgesi görünümleri aracılığıyla yönetmenize olanak tanır. Nifty üzerinde işbirliği yapmak doğaldır çünkü her projenin ayrı bir tartışma konusu vardır ve projelerin özel bir bilgi merkezine sahip olmasını teşvik eder. Nifty, departmanlar arası işbirliğini başka hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde teşvik etmek için tasarlandı. Yerleşik bir takvimle Nifty, Google, Outlook'un yanı sıra dosya ve belge paylaşımıyla da entegre edilebilir.
Teamwork
teamwork.com
Ekip çalışması, kuruluşların çeşitli karmaşık projeleri özgürce planlaması, izlemesi, yönetmesi ve sunması için tasarlanmış dünya lideri bir proje yönetim platformudur. Dünyada 20.000'den fazla işletme ve 6.000 ajans tarafından güvenilir. Ekip, piyasadaki en gelişmiş ürün yönetim platformunu sunarak müşterilerle sürekli olarak çalışır. İster şirket sahibi, ekip kurşun, proje yöneticisi veya bireysel katılımcı olun, ekip çalışması sizi günlük etkinlikleri sorunsuz bir şekilde yönetmek için tüm araçlarla donatır. Uygulama, projelerde meslektaşlarıyla işbirliği yapmak, iş akışlarına ilişkin bütünsel bir görünüm sağlamak, görevleri yönetmek, kaynakları izlemek ve en önemlisi projeleri zamanında sunmak için gereken özellikleri sunar.
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal bir bağlantı platformudur ve grupların, anlık mesajlaşmanın ve haber akışının kullanımını içerir. Geliştirme, İşyeri Başkan Yardımcısı Julien Codorniou ve İşyeri Başkanı Karandeep Anand tarafından yönetilmektedir.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost, tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca güvenli işbirliği için açık kaynaklı bir platformdur. Dünya çapında yüz binlerce geliştirici, ekip iletişimini, görev ve proje yönetimini ve iş akışı orkestrasyonunu çevik yazılım geliştirme için birleşik bir platformda bir araya getirerek üretkenliklerini artırma konusunda Mattermost'a güveniyor. 2016 yılında kurulan Mattermost'un açık kaynak platformu, geliştirici topluluğundan 4.000'den fazla katılımcının desteğiyle dünya çapında 800.000'den fazla çalışma alanına güç sağlıyor. Şirket, aralarında Avrupa Parlamentosu, NASA, Nasdaq, Samsung, SAP, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Wealthfront'un da bulunduğu 800'den fazla müşteriye hizmet veriyor ve Battery Ventures, Redpoint, S28 Capital, YC Continuity gibi birinci sınıf yatırımcılar tarafından destekleniyor. Daha fazla bilgi edinmek için www.mattermost.com adresini ziyaret edin.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - İletişimleri üzerinde daha fazla kontrol gerektiren kuruluşlar için inşa edilen yüksek düzenlenmiş kuruluşlar için güvenli işbirliği, veri sahipliği, özelleştirmeleri veya entegrasyonlardan ödün vermeden meslektaşları, ortakları, müşterileri, topluluklar ve hatta platformlar arasında işbirliğini mümkün kılar. 150'den fazla ülkede on milyonlarca kullanıcı ve Deutsche Bahn, ABD Donanması ve Credit Suisse Trust Rocket gibi kuruluşlar.
Blink
joinblink.com
Blink, insanlarınızı, sistemlerinizi ve kültürünüzü tek bir süper uygulamaya bağlayan mobil ilk çalışan deneyim platformudur. Dijital bölünmeyi masasız ve masa tabanlı işçiler arasında, çalışanların iletişimini ve McDonald's, Nokia, Domino’nun, JD Sports, Ratp Dev ve Stagecoach gibi sektör lideri şirketlerde katılımını süper şarj ediyor.
Happeo
happeo.com
Happeo, ekiplerin bilgi ve iç iletişimleri birleşik bir yerde yönetmelerine yardımcı olan yeni nesil bir intranettir. Şablon tabanlı bir sayfa oluşturucunun yanı sıra tüm şirket araçlarında entegrasyonlar ve evrensel arama sunan Happeo, herhangi bir büyüklükteki şirketler için kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolaydır. Bu yüzden Doctolib, Gant ve Marqeta gibi pazar liderleri, takımlarını bilgilendirme, hizalanmış ve üretken tutmak için Happeo'ya güveniyor. Evlat edinme oranları ile 3x endüstri ortalaması, Happsters kuruluşların olağanüstü şekillerde büyümelerine yardımcı olmak için bir görevdir.
IRCCloud
irccloud.com
Irccloud, hiçbir bagaj olmadan sizi bağlı tutan modern bir IRC müşterisidir. Web ve mobil uygulamalarımızla birlikte nerede olursanız olun senkronize edin ve bilgilendirin.
Hive
hive.com
Hive, ekiplerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Hive'ın sınıfının en iyisi proje yönetim platformu, ihtiyacınız olan ve istediğiniz tüm araçları içerir-ve değilse, bunları sizin için oluşturacaktır. Esnek proje görünümleri ve sonsuz özelleştirmelerle Hive, şartlarınızda proje yönetimi sunar, başarıyı garanti eder. Görev ataması, son tarih izleme ve gerçek zamanlı iletişim gibi özelliklerle Hive, dünyanın dört bir yanındaki binlerce takımın çalışmalarını daha verimli ve zamanında yapmasına yardımcı olur. Projeleri kolayca görüntülemek, görevler hakkında yorum yapmak, mesaj takım arkadaşlarını ve yapılacaklar listenizi yönetmek için mobil uygulamayı kullanın. Temel Özellikler: - Masaüstü uygulamasıyla doğrudan ve devam eden senkronizasyon -Hareket halindeyken görev ve proje oluşturun - İletişim kolaylığı için doğrudan ve grup sohbeti - Dosyaların doğrudan telefonunuzdan yüklenmesine izin veren ekler - Takım arkadaşlarını doğrudan aksiyon kartlarında yorumlama ve etiketleme yeteneği - İş deneyiminizi projelerinizde özelleştirin Hive, binlerce hızlı hareket eden takım tarafından yardımcı olmak için kullanılır: - Proje yönetimi - Araçları entegre etmek - Kaynak - Zaman izleme - Prova ve onaylar - Not alımı - Görev Yönetimi - Raporlama ve Analitik
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, tüm çalışanlar için iş deneyimini dönüştüren modern intranettir - nerede ve ne olursa olsun. Simpplr, çalışanların katılımını, etkinleştirmesini ve hizmetlerini birleştiren tek platformdur ve kesintisiz, uyumlu ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi sunmak için son teknoloji ürünü AI modellerinden yararlanır. Moderna, Snowflake, Splunk, Penske, Eurostar ve AAA dahil olmak üzere 700'den fazla küresel marka tarafından güvenilen Simpplr müşterileri, çalışanlarının verimliliği, elde tutma ve genel memnuniyetinde önemli bir iyileşme sağlıyor.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin etkinliklerini dahili ve dışsal olarak artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, iletişim merkezi, web sitesi oluşturucu, çevrimiçi mağaza, pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçları sunmaktadır. Buna ek olarak, güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon vardır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısına yerleştirilmiştir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. inisiyatifinin bir girişimidir. Şimdi bulut ve şirket içinde mevcuttur. 2024'te şirketimizin 12 milyondan fazla kuruluşu var. Bitrix24, küçük kuruluşlardan müşterilere Fortune 500 şirketlerine hizmet etmekten gurur duyuyor.
Gitter
gitter.im
Gitter, GitLab ve GitHub depolarının geliştiricileri ve kullanıcıları için açık kaynaklı bir anlık mesajlaşma ve sohbet odası sistemidir. Gitter, tüm temel özellikleri ve tek bir özel sohbet odası oluşturma olanağını sağlayan ücretsiz bir seçenek ile bireyler ve kuruluşlar için isteğe bağlı sayıda özel sohbet oluşturmalarına olanak tanıyan ücretli abonelik seçenekleriyle birlikte bir hizmet olarak yazılım olarak sunulmaktadır. odalar. GitHub'daki bireysel git depoları için bireysel sohbet odaları oluşturulabilir. Sohbet odası gizliliği, ilgili GitHub deposunun gizlilik ayarlarını takip eder: dolayısıyla, özel (yani yalnızca üyelere özel) GitHub deposuna yönelik bir sohbet odası, depoya erişimi olanlara da özeldir. Sohbet odasına bağlanan grafiksel bir rozet daha sonra git deposunun README dosyasına yerleştirilebilir ve bu, projenin tüm kullanıcılarının ve geliştiricilerinin dikkatine sunulabilir. Kullanıcılar GitHub aracılığıyla Gitter'e giriş yaparak sohbet odalarında sohbet edebilir veya erişim sahibi oldukları depolar için özel sohbet odalarına erişebilirler (bu, kullanıcının GitHub şifresinin Gitter ile paylaşılmasını gerektirmez). Gitter, Slack'e benzer. Slack gibi, tüm mesajları otomatik olarak buluta kaydeder.
Jostle
jostle.us
Jostle'ın çalışan başarısı platformu herkesin iş yerinde bağlantı kurduğu, iletişim kurduğu ve kutlama yaptığı yerdir. Bu, kendi şirketimizin kalbidir ve 1000'den fazla kuruluştaki çalışanların her yerde, her zaman kolayca ait olmalarına ve katkıda bulunmalarına yardımcı olmuştur. Sektör lideri katılım oranlarıyla işe neşe, organizasyonlara da hayat katıyoruz.
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsiniz. Herkesin katıldığı toplantılardan proje güncellemelerine kadar Rewatch, ekibinizin ihtiyaç duyduğu bilgileri parmaklarının ucuna getirir. Rewatch ile uyumlu kalın, daha hızlı işbirliği yapın ve işlerinizi ileriye taşıyın.
Lark
larksuite.com
Lark, iş akışlarını kolaylaştırmak ve iş sonuçlarına daha hızlı ulaşmak isteyen ekipler için hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. Lark, masaüstü ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunarak ekiplerin her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Lark, sohbetleri, iş akışlarını, e-postaları, belgeleri, sayfaları, proje yönetimini ve toplantıları tek bir yerde birleştiren süper iş uygulamasıdır. Ekibiniz işlerini kesintiye uğramadan planlayabilir, yürütebilir ve senkronize edebilir ve işletmeniz için önemli olan şeylere odaklanabilir.
Zulip
zulip.com
Zulip, gerçek zamanlı sohbetin yakınlığını zincirli konuşmaların üretkenlik avantajlarıyla birleştiren güçlü, açık kaynaklı bir grup sohbet uygulamasıdır. Zulip, açık kaynak projeleri, Fortune 500 şirketleri, büyük standart kuruluşları ve kullanıcıların günde yüzlerce veya binlerce mesajı kolayca işlemesine olanak tanıyan gerçek zamanlı bir sohbet sistemine ihtiyaç duyan diğerleri tarafından kullanılır.
Diligent Director
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
ProofHub
proofhub.com
2012 yılında kurulan ProofHub, dünya çapındaki ekipler tarafından kullanılan bulut tabanlı bir proje yönetimi ve ekip işbirliği platformudur. ProofHub, ekiplere günlük işlerde yardımcı olmak için tasarlanmış ve aralarında Netflix, Google, NASA, Nike ve Trip Advisor'ın da bulunduğu dünya çapında 85.000'den fazla ekip tarafından kullanılan, üst düzey bir iş yönetimi uygulamasıdır. ProofHub, görevlerin ve ilerlemenin birleştirilmiş bir görünümünü sağlayan şaşırtıcı derecede basit ama güçlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu proje yönetimi yazılımı, ekiplerin herhangi bir cihazı kullanarak herhangi bir yerden iş konusunda iletişim kurmasına olanak tanır. Zengin özelliklerin tek bir yerde toplandığı bu çevrimiçi SaaS aracı, işletmelerin her boyuttaki projeyi hızlı bir şekilde planlamasına, koordine etmesine, organize etmesine ve teslim etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ProofHub, çeşitli sektörlerdeki her büyüklükteki ekip ve işletmenin kullandığı uygun maliyetli bir çözümdür. ProofHub, görev yönetiminden zaman takibine, özel iş akışlarından çevrimiçi provaya ve çok daha fazlasına kadar çeşitli özelliklerle işletmelerin zamandan ve kaynaklardan tasarruf ederken iş süreçlerini yapılandırmalarına yardımcı olabilir. ProofHub, sohbet, tartışmalar, duyurular, üçüncü taraf entegrasyonları, dosya aktarımı ve daha fazlası gibi çok sayıda işbirliği özelliği sunar. ProofHub, kullanıcıların kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayan düşük öğrenme eğrisine sahip temiz ve basit bir düzene sahiptir. ProofHub, İngilizcenin yanı sıra Almanca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Felemenkçe, Çince (Tayvan), Türkçe ve Lehçe dillerinde de mevcuttur. ProofHub, çeşitli sektörlerdeki ekiplerin ve işletmelerin kullanabileceği uygun maliyetli bir çözümdür. ProofHub, proje oluşturmaktan görev atamaya, ilerlemeyi takip etmeye, ekibinizle etkileşime girmeye ve sonuçta projelerinizi zamanında tamamlamaya kadar işinizi verimli bir şekilde yapmak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sağlar.
Prokeep
prokeep.com
2016 yılında kurulan Prokeep, dağıtımın toptan distribütörler için önde gelen müşteri deneyimi yönetim yazılımıdır. ProKeep, iletişimi ticarete dönüştürerek ilişkileri ve işleri büyütür; Merkezi iletişim yoluyla satışların arttırılması, daha iyi bilgiler ve katılım fırsatları yoluyla müşteri deneyimini geliştirmek ve sistem otomasyonu yoluyla verimlilik eklemek. Prokeep, Kuzey Amerika'daki 8.000'den fazla distribütör tarafından kullanılır ve 11'den fazla milyondan fazla konuşma ve 6+ milyar dolar gelir sağlar. Dağıtım işinizi büyütün. Daha güçlü müşteri ilişkileri kurun. İşgücü verimliliğini artırın. Hepsi ProKeep'in Müşteri Deneyimi Yönetim Yazılımı ile Distribütörlerin modern pazarlarda gelişmesi için özel olarak inşa edilmiş. Prokeep: - 50 eyalet, 10 il ve 2 bölgede distribütörler tarafından kullanılmaktadır. - 11 milyondan fazla konuşma Prokeep'ten geçiyor - ProKeep'teki konuşmaların% 82'si satışa yol açar veya gelirle ilgilidir - Her ay çalışan başına 9 saat tasarruf eder - Kullanıcı başına ayda 3.000 $ yüklenici tutarsızlıklarından tasarruf sağlar Prokeep ile, siparişi daha verimli hale getirmek için iletişimi merkezileştireceksiniz, operasyon otomasyonu oluşturmak için 3. taraf sistemlerinizi bağlayacak ve daha fazla katılım sağlamak ve daha fazla para kazanmak için müşteri bilgilerini kullanacaksınız.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala, büyük grup iletişimi ve iş yönetimi için tasarlanmış bir mobil uygulama ve hizmettir. Kaizala, nerede olurlarsa olsunlar saha çalışanları, satıcılar, iş ortakları ve müşteriler de dahil olmak üzere değer zincirinizin tamamıyla bağlantı kurmanızı ve çalışmayı koordine etmenizi kolaylaştırır. Kaizala ile, kuruluşunuzda olmasalar bile bireylerle veya büyük gruplarla verimli bir şekilde görev atayıp takip edebilir veya onlarla veri toplayabilirsiniz.
Dex
getdex.com
Dex, iletişimde kalmanızı hatırlatan kişisel bir CRM'dir. Nerede kaldığınızı hatırlayın, size ulaşmak için hatırlatıcılar ayarlayın ve daha güçlü ilişkiler kurun.
Missive
missiveapp.com
Missive, 2015 yılında Kanada'nın Quebec şehrinden fırlatıldı. Şu anda 3 kurucu ortak ve 2 çalışandan oluşmaktadır. Missive, takımların gelen kutularını ve sohbetlerini tek bir çatı altında toplayan bir uygulamadır. Ekibinizin iletişimini merkezileştirmek için işbirliği düşünülerek tasarlandı. Missive, birçok özelliğinin yanı sıra dört temel özellik sunmaktadır: - Ekip Gelen Kutuları. - Dahili Takım Sohbeti. - İş akışlarını otomatikleştirmeye yönelik kurallar. - Entegrasyonlar.
Flock
flock.com
Flock, modern ekipler ve işletmelere yönelik bir iletişim ve işbirliği uygulamasıdır. Flock, paylaşılan notlar, hatırlatıcılar, yapılacaklar, anketler gibi çok sayıda yerleşik üretkenlik aracı sağlayarak ekiplere güç verir. Kullanıcılar uzaktaki ekiplerle sesli ve görüntülü aramalar yoluyla konuşabilir. Ekran paylaşımı ekiplerin işbirliği yapmasına ve bilgileri daha iyi paylaşmasına olanak tanır. Flock ayrıca Google Drive ile derinlemesine entegre olarak gelir. Diğer popüler üçüncü taraf entegrasyonları arasında Google Takvim, Analytics, JIRA, Asana, Github, Twitter, Facebook ve çok daha fazlası yer alıyor. Flock'un App Store'u, ekiplerin uygulamaları Flock'a bağlamasına ve işleri tamamlamak için birden fazla araç arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırmasına olanak tanır. Flock'un son konuşmaları canlandırma, kolay klavye kısayolları ve son mesajın önizlemesi gibi özellikleri, ekiplerin sohbet sekmelerine tek tek tıklamak yerine sohbetleri kolayca kullanmasına olanak tanır. Flock'un sihirli araması, önemli özel kanalları ve kişileri yazmaya gerek kalmadan otomatik olarak görüntüler. Flock, ekipler, konuşmalar, uygulamalar ve çok daha fazlası arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Flock Uygulamaları, temel ürünle kusursuz bir şekilde uyum sağlayarak daha entegre bir deneyim sağlar.
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugün teknoloji, pazarlama, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce teknoloji destekli hizmet işletmesi Copilot'ta çalışıyor. Copilot 2020'de kuruldu, 2022'de 10 milyon dolarlık Seri A topladı ve genel merkezi New York City'de bulunuyor.
Pronto
pronto.io
Her Kayıt Önemlidir. Pronto'nun misyonu, üniversiteye girişten mezuniyete ve ötesine kadar tüm yolculukları boyunca öğrencilerle bağlantı kurarak ve onların ilgisini çekerek kurumların öğrencileri işe almasına ve elde tutmasına yardımcı olmaktır. Pronto tüm kampüsünüzü birbirine bağlayarak öğrencilere doğrudan mobil cihazlarından öğretim üyelerine, sınıf arkadaşlarına ve kurumsal destek hizmetlerine benzeri görülmemiş bir erişim sağlar. Pronto ile kampüsünüzü bugün bir topluluğa dönüştürün.
Hibox
hibox.co
Hibox, ekiplerin birlikte çalışma şeklini yeniden tasarlayan bir görev yönetimi aracıdır. Hibox, projeler oluşturmanıza, görev durumunu gözden geçirmenize, takvim görünümüyle bitiş tarihlerini görselleştirmenize ve planlamanıza, alt görevler ve yinelenen görevler oluşturmanıza, görev bildirimleri almanıza ve çok daha fazlasına olanak tanır. Hibox, ekip mesajlaşmasını ve video konferansı aynı araçta birleştirir, böylece telefonu açmanıza veya yüz yüze toplantıları koordine etmenize gerek kalmadan iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. Hibox'ın Android ve iOS için bir mobil uygulaması vardır, böylece görevlerinizi ve projelerinizi her yerden yönetebilirsiniz.
Pumble
pumble.com
Pumble, her büyüklükteki ekibin işbirliği yapmasına olanak tanıyan ücretsiz bir ekip sohbeti uygulamasıdır. Diğer takım sohbeti uygulamalarının aksine, Pumble sınırsız sayıda kullanıcıya ücretsiz olarak sunulmaktadır. Pumble, tarayıcıda çalışan çevrimiçi bir web uygulamasıdır, ancak kolaylık sağlamak için onu bilgisayarınıza veya cep telefonunuza yükleyebilirsiniz.
Workplace Chat
workplace.com
İşyeri sohbeti, her zaman, her yerde herkesle bağlantı kurmanın eğlenceli, sezgisel ve hızlı bir yoludur. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen bir kurumsal bağlantı platformudur ve grupların kullanımını, anlık mesajlaşma ve haber akışını içerir. Geliştirme, işyeri başkan yardımcısı Julien Codorniou ve işyeri başkanı Karandeep Anand tarafından yönetiliyor.
Trillian
trillian.im
Trillian, 20 yılı aşkın bir süredir insanlar, iş ve sağlık hizmetleri için modern ve güvenli anlık mesajlaşmadır, Trillian insanların bağlantıda kalmasına yardımcı olmaktadır. Bugünkü Trillian, sağlık uzmanlarına ve her boyuttaki işletmelere güvenli (ve HIPAA uyumlu) mesajlar getiriyor. Ve köklerimize sadık, eğer sadece ücretsiz anlık mesajlaşma arıyorsanız, buna da yardımcı olabiliriz!
Moxo
moxo.com
Müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla harici projeleri kolaylaştırın. Moxo ile hesap alımından katılıma ve hizmete kadar iş akışlarını hızlandırın. Ortak teslimatlara ulaşmak, kilometre taşlarını takip etmek, belge alışverişinde bulunmak, onayları toplamak ve daha fazlasını gerçekleştirmek için müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla koordinasyon sağlayın. Moxo; finansal hizmetler, danışmanlık, hukuk, muhasebe, sağlık hizmetleri ve daha fazlasını içeren çok çeşitli sektörlerdeki proje çalışma alanlarına güç sağlar. Müşterilerimiz arasında Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Modelleri, Hibernia College, BNP Paribas ve daha fazlası gibi şirketler bulunmaktadır. Ekibimiz, etkileşim alanında zengin bir öncü geçmişe sahiptir: Moxo'nun kurucu ortağı ve CEO'su Subrah Iyar, Webex'in kurucu ortağı ve CEO'suydu ve Moxo'nun kurucu ortağı ve CTO'su Stanley Huang, Webex'te üst düzey mühendislik yönetimi pozisyonlarında yer aldı. Cisco Sistemleri ve WebEx.
Chatway
chatway.app
Chatway, web siteleri için canlı sohbet ürünü ile çevrimiçi müşteri etkileşimlerini dönüştürür. Gerçek zamanlı iletişim, özelleştirilebilir widgetlar ve akıllı sohbet botları sunan kullanıcı deneyimini geliştirir. Cihazlar arasında duyarlı olan Chatway, işletmelere sorunları etkilemeleri, sorunları çözmeleri ve potansiyel müşterileri verimli bir şekilde dönüştürmeleri için güçlendirir. Çevrimiçi varlığınızı yükseltin ve Chatway ile kalıcı müşteri ilişkileri kurun.
Threema Work
threema.ch
Threema Work, şirketlerde ve kuruluşlarda mobil iletişimi kolaylaştıran, güvenli ve GDPR uyumlu bir iş mesajlaşma aracıdır. Mesajlaşma uygulamasının kullanımı kolaydır ve telefon numarası veya e-posta adresi gerektirmez. Threema Broadcast ile şirketler tüm çalışanlarına, bireysel alıcılarına ve dış ortaklarına tek tıkla ulaşabiliyor. Threema MDM, yöneticilerin uygulamayı önceden yapılandırmasına ve kurumsal politikalara uygun olarak kullanıldığından emin olmasına olanak tanır. Video: Threema Work ile Güvenli İş Mesajlaşması: https://thirdma.ch/work/secure-instant-messaging
Twist
twist.com
E-posta ve grup sohbeti gibi ekip çalışması araçları düzensiz, işlevsiz ve dikkat dağıtıcıdır. Twist, bilinçli iletişimi teşvik eden ve modern ekiplere bilgi tabanlarını büyütmeleri ve herkesin erişebileceği organize, konuyla ilgili konuşmalar yapmaları için merkezi bir yer sağlayan bir ekip iletişim uygulamasıdır. Twist, ekiplere, karmaşık fikirleri ve projeleri baştan sona, insanların hemen yanıt vermedikleri takdirde bir şeyleri kaçırdıkları hissine kapılmadan tam olarak tartışmaları için alan sağlar.
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape, ekibinizin tüm cihazlarda güvenli iletişim kurmasını sağlar. Derin hizmet entegrasyonunu kullanır, böylece tüm şirket verilerine tek bir yerden erişebilirsiniz, bu da onu piyasadaki en verimli iş sohbeti haline getirir.
Front
front.com
Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladılar, ardından sorunları çözmek ve ekiplerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak için yapay zeka ve otomasyonla güçlendirdiler. Müşteriler, ister basit, anında bir yanıt ister en karmaşık sorunlarıyla ilgili kişiselleştirilmiş yardım arıyor olsunlar, olağanüstü hizmet alırlar ve müşteri deneyimlerini optimize etmek için işlerinin ihtiyaç duyduğu analitik ve öngörülere ulaşırlar. ClickUp'tan Şube Sigortası'na, Echo Global Logistics'ten Reed & Mackay'a kadar her şekil ve boyutta 8.500'den fazla işletme, müşterileri ömür boyu kazanan ve elinde tutan, oyunun kurallarını değiştiren hizmet sunmak için Front'a güveniyor.
Edworking
edworking.com
Edworking ekibiniz ve işiniz için bir platformdur. Uzaktan çalışmak için ihtiyaç duydukları her şeyle takımlar için tek bir çözüm. Tüm görevleriniz, dosyalarınız, görüntüleriniz ve konuşmalarınız tek bir yerde ve sadece benzersiz bir abonelik. Takımlar, çalışmaları koordine etmek, iletişim kurmak ve yönetmek için Edworking'i kullanır. Müşterilerimiz, görev yönetimi için Trello ve Jira gibi ekibiyle işbirliği yapmak için birçok platform kullanmaktan, iletişim için Slack ve Zoom veya Dropbox ve dosyaları aktarmaya çalışarak sadece Edworking'e geçti. Bu, uygulamalar arasında daha fazla geçiş yapmadığı anlamına gelir! Topluluğumuza katılın: https://t.me/edworkingApp
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