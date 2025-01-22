Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Odio.ai

odio.ai

Odio.ai, herhangi bir metni ultra gerçekçi seslerle kolayca sese dönüştürmek için yapay zekayı kullanan yenilikçi bir araçtır. Birkaç tıklamayla metni bir ses dosyasına dönüştürmenize ve aynı zamanda izleyicileriniz için büyüleyici podcast'ler ve sesli kitaplar oluşturmanıza olanak tanır! Metninizin sesini mükemmel bir şekilde somutlaştırmak için hem erkek hem de kadın olmak üzere geniş bir gerçekçi ses seçeneğiniz vardır. 120'den fazla dilde 900'den fazla ses içerir! Sesler, yapay zekadaki en son gelişmelerle üretilerek yüksek kalitede ses elde edilir. Özellikler: * Metni sese dönüştürün * Metinden podcast'ler oluşturun * Metinden sesli kitap oluşturun * 900'den fazla yapay zeka tarafından oluşturulan ses * 120'den fazla dil sunulmaktadır * Birden fazla muhatap ekleyin * .mp3 dosyasına aktarın ve bağlantıları paylaşın * Hız, perde, ses seviyesi, telaffuz şekli gibi telaffuz için özelleştirme seçenekleri… Odio.ai ile tüm metinlerinizi göz açıp kapayıncaya kadar ses dosyasına dönüştürebileceksiniz. Tek yapmanız gereken metninizi kopyalayıp yapıştırmak, istediğiniz sesleri seçmek ve araç ses dosyanızı otomatik olarak dışa aktarmaktır. Duraklama süreleri, hız, perde, kelimelerin telaffuz şekli gibi telaffuzun en küçük ayrıntılarını ayarlayabileceksiniz, bu da metinlerinizde istediğiniz tüm duyguyu iletmek için gerçekçi görseller elde etmenize olanak tanıyacak. Okuma sırasında dinamik bir diyalog oluşturmak için aynı projeye birden fazla muhatap da ekleyebilirsiniz. * Yapay zeka ile metni sese dönüştürün * İstediğiniz sesleri seçin * Konuşma özelleştirme * Tek bir projeye birden fazla ses ekleyin * Oluşturduğunuz ses dosyasını kolayca dışa aktarın Odio.ai, özellikleri sayesinde kendi podcast'inizi oluşturmanıza ve barındırmanıza olanak tanır. Metinlerinizin seslerinden farklı bölümlerinizi oluşturabilir ve barındırma sayfasını kolayca paylaşabilirsiniz. Podcast'inizi başka bir platformda paylaşmak istiyorsanız Odio ayrıca bir rss akışına erişmenizi sağlar. * Bir podcast yapın * Sese dönüştürülmüş metinlerden bölümler oluşturun * Herkese açık bir barındırma sayfasına erişin * RSS beslemesini paylaşın Odio ayrıca sesli versiyonda kitaplar oluşturmanıza da olanak tanır. Bu özellik aynı zamanda metinlerinize hayat vermek için ses transkripsiyonunun yapay zekasını da kullanır. Kitabınızın ses versiyonunu bölüm bölüm oluşturup profesyonel ses kalitesiyle paylaşabilirsiniz. Odio aynı zamanda kitabınızın herkese açık sayfasına ödeme bağlantısı içeren bir düğme ekleme olanağı da verir; örneğin yalnızca bir alıntıyı paylaşmak veya basılı bir sürümü satın alma olanağı sunmak istiyorsanız,… * Sesli kitap oluşturun * Dönüştürülen metinlerden ses bölümleri oluşturun * Bölümlerinizi okumak için gerçekçi sesler kullanın * Sesli kitabınız için herkese açık bir barındırma sayfasına erişin * Ödeme bağlantısı eklemek için bir düğme ekleyin