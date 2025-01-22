Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, sorguları doğal dildeki tahmini metni kullanarak yanıtlayan, AI sohbet robotu destekli bir araştırma ve konuşmaya dayalı arama motorudur. 2022'de kullanıma sunulan Perplexity, web'deki kaynakları kullanarak yanıtlar üretiyor ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtiyor.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED, video prodüksiyonunu ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. 200'den fazla ülkedeki pazarlama, satış, eğitim ve geliştirme ve sosyal medyadaki müşteriler, her zamankinden 30 kat daha hızlı video oluşturuyor. VEED aşağıdakileri yapmak için gücü ekibinizin ellerine verir: * Kaliteli içeriği kaydedin * Videoları kolaylıkla düzenleyin * Otomatik olarak metne dönüştür Hantal ve pahalı düzenleme yazılımlarını öğrenmeyi veya ajanslara güvenmeyi unutun. VEED sezgisel video araçları paketinizdir. CEO'dan stajyere kadar herkes, profesyonel becerilere ihtiyaç duymadan profesyonel videolar üretmek için bunu kullanabilir. VEED Enterprise şunları yapmanızı sağlar: * Diğer ekip üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın * 30.000'den fazla hazır medya varlığı içeren bir kitaplığa erişin * Zamandan tasarruf etmek için özel şablonlar kullanın VEED, üretimi 10 kat daha verimli hale getirecek bir dizi yapay zeka aracına sahiptir. VEED AI şunları yapmanızı sağlar: * AI Avatarlarıyla metni videolara dönüştürün * Otomatik olarak doğru altyazılar oluşturun * Video ve resim arka planlarını anında kaldırın * Ve daha fazlası VEED, 3 milyondan fazla yaratıcının birinci sınıf video stratejilerini destekleyen bir yazılımdır. * VEED, otomatik altyazı, içerik algılama ve çeşitli tasarım seçenekleri gibi özellikler sunan bir video düzenleme platformudur. * Kullanıcılar sıklıkla kullanım kolaylığından, altyazı özelliğinin doğruluğundan, yaratıcı düzenleme ve profesyonel kalitede videolara olanak tanıyan tasarım seçeneklerinin çeşitliliğinden bahsediyor. * İncelemeyi yapanlar, üyelik düzeyine bağlı olarak özelliklerde sınırlamalar, ara sıra yavaş işlem süreleri ve temel planda daha gelişmiş özelliklere yönelik istek gibi sorunlarla karşılaştı.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini, Google'ın en iyi yapay zeka modelleri ailesine doğrudan erişmenizi sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz: - Yazma, beyin fırtınası yapma, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan özetleyin ve hızlı bilgi bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak biliniyordu.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic, Anthropic tarafından geliştirilmiş ve en iyi çalışmanızı yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve emniyetli olacak şekilde eğitilmiş yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalarından görüntüler üretir.
Runway
runwayml.com
Runway, sanat, eğlence ve insan yaratıcılığının bir sonraki çağını şekillendiren uygulamalı bir yapay zeka araştırma şirketidir. Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük yapay zeka arkadaşınız. Microsoft Copilot üretkenliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak için yapay zekanın gücünden yararlanır ve basit bir sohbet deneyimiyle bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, Yapay Zeka tarafından desteklenen, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat oluşturma, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını içeren çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Yapay zeka destekli işlevleri sayesinde görüntüleri bir profesyonel gibi düzenlemenin acemi dostu bir yolunu sunar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogerçekçi görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller oluşturmak için gerçek ve sentetik görüntülerin birleşimini deneyebilir. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri ilgi çekici kompozisyonlarda harmanlamanın dinamik bir yolu olan 'Karışık Görüntü Düzenleme'yi de sunarak muazzam bir yaratıcı esneklik sunar. Playground AI'nın sunduğu teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine genişletmesine, çeşitli sahnelerdeki nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı konseptlerini görsel gerçekliğe dönüştürmesine olanak tanıyarak standart görüntü düzenlemenin ötesine geçiyor. Fikirleri başkalarıyla birleştiren ve böylece yaratıcılığın kapsamını genişleten özellikler sağlayarak işbirliği potansiyelini daha da artırır. Güçlü yeteneklerine rağmen Playground AI, kullanıcı dostu olma, erişilebilirlik ve kapsayıcılık taahhüdünü sürdürüyor ve bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya cesaret eden acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
HeyGen
heygen.com
Profesyonel AI videoları yalnızca yazarak, tıklayarak, sürükleyerek yapılabilir, işte bu kadar! Benzersiz özelleştirme ve kişiselleştirme deneyimiyle HeyGen'in 100'den fazla gerçekçi AI avatarı, pazarlama promosyonu, kişiselleştirilmiş satış konuşması, e-Öğrenim, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve nasıl yapılır gibi çeşitli kullanım durumları için farklı aksanlarla 40'tan fazla dilde konuşan ilgi çekici konuşmacınız olabilir. videolar. Artık pahalı ve zaman alıcı kamera ekibi, video ajansları veya aktörler/aktrisler yok. Artık elinizde kişisel bir video stüdyosu var! * Ürün, kullanıcıların yapay zeka avatarları ve metinden konuşmaya işleviyle videolar oluşturmasına olanak tanıyan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığını, avatarların ve dudak senkronizasyonunun kalitesini ve video oluşturma hızını beğeniyor. * İncelemeyi yapanlar müşteri hizmetleriyle ilgili sorunları, önizlemelerdeki gizli sınırları, pahalı kredi sistemini ve video çeviri özelliğiyle ilgili sorunları belirtti.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon bulunmaktadır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısında yerleşiktir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. girişiminin bir girişimidir. Artık bulutta ve şirket içinde mevcuttur. Şirketimizin 2024 yılında 12 milyondan fazla kuruluşu bulunmaktadır. Bitrix24, küçük kuruluşlardan Fortune 500 şirketlerine kadar müşterilerine hizmet vermekten gurur duymaktadır.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs bir Yapay Zeka Ses araştırma ve dağıtım şirketidir. Araştırma ekibimiz gerçekçi, çok yönlü ve bağlama duyarlı konuşma ve ses efektleri üreten Yapay Zeka Ses modelleri geliştiriyor. Ürün ekibimiz bu modelleri günlük kullanıcıların, üreten tüketicilerin ve işletmelerin içerik oluşturması ve yerelleştirmesi için erişilebilir hale getirir. Teknolojimiz sesli kitapları ve haber makalelerini seslendirmek, video oyunu karakterlerini canlandırmak, film ön prodüksiyonuna yardımcı olmak, eğlencede yerelleştirme süreçlerini otomatikleştirmek, sosyal medya ve reklamcılık için dinamik ses içeriği oluşturmak ve tıp profesyonellerini eğitmek için kullanılır. Aynı zamanda sesini kaybedenlerin sesini geri verdi ve erişilebilirlik ihtiyaçları olan bireylerin günlük yaşamlarına yardımcı oldu.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
Verbatik
verbatik.com
Verbatik, gelişmiş yapay zeka seslerini kullanarak metni doğal sesli konuşmaya dönüştüren yenilikçi bir metin okuma (TTS) hizmetidir. Kullanıcılar yalnızca 5 tıklamayla herhangi bir metni yüksek kaliteli ses mp3 veya wav dosyalarına dönüştürebilir. Verbatik, gerçekçi sesler üretmek için son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarını kullanır. Kullanıcılar basitçe: * 142 dil ve aksanda 600'ün üzerinde yapay zeka sesi arasından seçim yapın * Düzenleyiciye metin girişi * Ses tonunu, duyguyu, telaffuzu özelleştirin * Sentezle tuşuna basın ve sesi indirin Verbatik, doğal görünen sonuçlar üretmek için her uzunluktaki veya karmaşıklıktaki metni işler.
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo, mevcut çözümlerin maliyetinin üstesinden gelmek için mevcut pazar zorlukları dikkate alınarak özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş, en güvenilir ve lider AI tabanlı %100 İnsan Seslendirmesi Metinden Konuşmaya dönüştürme aracından biridir. İster Eğitmen, Youtuber, Serbest Çalışan veya profesyonel videolar üzerinde çalışan, IVR ve Telefon hizmetleri için ses kaydeden bir Şirket olun, Speakatoo diğerleri arasında en iyisi olduğunu kanıtladı. Basitliği ve güçlü Yönetici Paneli sayesinde herhangi bir Metni hızlı ve kolay bir şekilde Seslendirmeye dönüştürebilirsiniz.
Coqui
coqui.ai
Coqui, açık konuşma teknolojisine ve konuşma araştırmacılarının, geliştiricilerinin ve uygulayıcılarının bir araya geldiği bir merkez olarak hizmet etmeye kendini adamıştır. Projelerimiz arasında derin öğrenmeye dayalı STT ve TTS motorları, bir iş zamanlayıcı yer alıyor ve daha fazlası da gelecek.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip, uzun çekimlerinizi zahmetsizce tek bir tıklamayla viral kullanıma hazır kısa videolara dönüştüren üretken bir yapay zeka video düzenleme platformudur. Opus Clip, video içeriği oluşturmayı demokratikleştirme misyonuyla oluşturuldu ve yalnızca içerik oluşturma veya video düzenleme konusunda uzmanlığa sahip olanlar için değil, anlatacak bir hikayesi veya paylaşma tutkusu olan herkes için erişilebilir olmasını sağladı.
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai, herhangi bir metni ultra gerçekçi seslerle kolayca sese dönüştürmek için yapay zekayı kullanan yenilikçi bir araçtır. Birkaç tıklamayla metni bir ses dosyasına dönüştürmenize ve aynı zamanda izleyicileriniz için büyüleyici podcast'ler ve sesli kitaplar oluşturmanıza olanak tanır! Metninizin sesini mükemmel bir şekilde somutlaştırmak için hem erkek hem de kadın olmak üzere geniş bir gerçekçi ses seçeneğiniz vardır. 120'den fazla dilde 900'den fazla ses içerir! Sesler, yapay zekadaki en son gelişmelerle üretilerek yüksek kalitede ses elde edilir. Özellikler: * Metni sese dönüştürün * Metinden podcast'ler oluşturun * Metinden sesli kitap oluşturun * 900'den fazla yapay zeka tarafından oluşturulan ses * 120'den fazla dil sunulmaktadır * Birden fazla muhatap ekleyin * .mp3 dosyasına aktarın ve bağlantıları paylaşın * Hız, perde, ses seviyesi, telaffuz şekli gibi telaffuz için özelleştirme seçenekleri… Odio.ai ile tüm metinlerinizi göz açıp kapayıncaya kadar ses dosyasına dönüştürebileceksiniz. Tek yapmanız gereken metninizi kopyalayıp yapıştırmak, istediğiniz sesleri seçmek ve araç ses dosyanızı otomatik olarak dışa aktarmaktır. Duraklama süreleri, hız, perde, kelimelerin telaffuz şekli gibi telaffuzun en küçük ayrıntılarını ayarlayabileceksiniz, bu da metinlerinizde istediğiniz tüm duyguyu iletmek için gerçekçi görseller elde etmenize olanak tanıyacak. Okuma sırasında dinamik bir diyalog oluşturmak için aynı projeye birden fazla muhatap da ekleyebilirsiniz. * Yapay zeka ile metni sese dönüştürün * İstediğiniz sesleri seçin * Konuşma özelleştirme * Tek bir projeye birden fazla ses ekleyin * Oluşturduğunuz ses dosyasını kolayca dışa aktarın Odio.ai, özellikleri sayesinde kendi podcast'inizi oluşturmanıza ve barındırmanıza olanak tanır. Metinlerinizin seslerinden farklı bölümlerinizi oluşturabilir ve barındırma sayfasını kolayca paylaşabilirsiniz. Podcast'inizi başka bir platformda paylaşmak istiyorsanız Odio ayrıca bir rss akışına erişmenizi sağlar. * Bir podcast yapın * Sese dönüştürülmüş metinlerden bölümler oluşturun * Herkese açık bir barındırma sayfasına erişin * RSS beslemesini paylaşın Odio ayrıca sesli versiyonda kitaplar oluşturmanıza da olanak tanır. Bu özellik aynı zamanda metinlerinize hayat vermek için ses transkripsiyonunun yapay zekasını da kullanır. Kitabınızın ses versiyonunu bölüm bölüm oluşturup profesyonel ses kalitesiyle paylaşabilirsiniz. Odio aynı zamanda kitabınızın herkese açık sayfasına ödeme bağlantısı içeren bir düğme ekleme olanağı da verir; örneğin yalnızca bir alıntıyı paylaşmak veya basılı bir sürümü satın alma olanağı sunmak istiyorsanız,… * Sesli kitap oluşturun * Dönüştürülen metinlerden ses bölümleri oluşturun * Bölümlerinizi okumak için gerçekçi sesler kullanın * Sesli kitabınız için herkese açık bir barındırma sayfasına erişin * Ödeme bağlantısı eklemek için bir düğme ekleyin
D-ID
d-id.com
D-ID, durağan fotoğrafları dinamik yapay zeka video anlatımlarına ve dijital insanların yer aldığı etkileşimli deneyimlere dönüştüren, üretken yapay zeka ortamında bir yenilik bağlantı noktasıdır. Güçlü API'si, Müşteri Deneyimi (CX), Pazarlama ve Öğrenme ve Geliştirme gibi sektörlerde canlı yayın ve etkileşimli etkileşimlerin merkezinde yer alan gerçek zamanlı video oluşturmayı etkinleştirme becerisi açısından benzersizdir. Self-servis Creative Reality™ Studio ve mobil uygulamalar, D-ID'nin yenilikçi kapsamını genişleterek, yapay zeka tarafından oluşturulan videoların oluşturulmasını ve özelleştirilmesini basitleştirir ve D-ID'nin dijital iletişimi zenginleştirme konusundaki kararlılığını somutlaştırır.
getimg.ai
getimg.ai
Yapay zeka ile görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Büyülü yapay zeka sanat araçları. Orijinal görüntüler oluşturun, mevcut olanları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin ve daha fazlasını yapın.
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, kullanıcıların bir tarayıcı kullanarak kod yazmasına ve uygulamalar ve web siteleri oluşturmasına olanak tanıyor. Ek olarak Repl.it, kullanıcıların projeleri çeşitli yollarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca belirli bir temaya dayalı kodlama yarışmaları olan "reçellere" de ev sahipliği yapıyorlar. Yarışma ödülleri genellikle geçici hesap yükseltme, para, kripto para birimi veya hediye kartından farklılık gösterir. Repl.it'teki bir repl, etkileşimli bir programlama ortamıdır. En popüler programlama dillerinde, size kodunuzun çalışabileceği bir sanal makine üzerinde bir kapsayıcının verildiği bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir repl'de iki ana bölüm vardır: editör ve konsol. Düzenleyici, Visual Studio Code'u destekleyen teknolojinin aynısı olan Monaco'yu kullanır. Mobil cihazlarda editör Ace'dir. Repl.it'in Hacker planı adı verilen bir premium katmanı var. Bir projede daha fazla depolama alanı, özel kod ve sınırsız ortak çalışana olanak tanır ve Github Eğitim planı, Hacker planından 3 ay ücretsiz yararlanmayı içerir. Repl.it'te Python, Ruby, HTML ve Java dahil 60'ın üzerinde farklı programlama dili bulunmaktadır. Şirket, Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta ve diğerlerinden fon aldı. " Şirketin haftalık 500.000'den fazla aktif geliştiricisi ve 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Repl.it sitesinde ayrıca bir Talk forumu bulunmaktadır. Bu forum dünya çapında birçok geliştirici tarafından yarattıklarını paylaşmak için kullanılıyor. Forum, Repl Talk Moderatörleri tarafından temiz tutulur.
Free text to speech
text-to-speech.online
Ücretsiz metin okuma, metni çeşitli özelleştirmelerle doğal ve pürüzsüz insan sesine dönüştüren güçlü ve ücretsiz bir çevrimiçi metinden konuşmaya sentezleme aracıdır. Kullanıcıların aralarından seçim yapabileceği 100'den fazla konuşmacı sağlar, çoklu dil ve lehçeleri destekler ve hatta Çince-İngilizce'yi karıştırabilir. Ayrıca ses parametre yapılandırması açısından da esnek olup kullanıcıların konuşma hızını, ses perdesini, artikülasyonu, duraklamaları ve daha fazlasını ayarlamasına olanak tanır. Bu araç, haber okumada, seyahat navigasyonunda, akıllı donanım ve bildirim yayınında yaygın olarak kullanılır ve hatta metin içeriğini indirmek ve kaydetmek için MP3 dosyalarına dönüştürebilir. Ayrıca, 129 dil ve varyantta çeşitli sinir ağı sesleri sunarak küresel bir kitleye ulaşmayı kolaylaştırır. WeChat'in yanı sıra Chrome, Firefox ve Edge gibi tüm önemli tarayıcılarda desteklenir. Mobil kullanıcılar Chrome, Firefox ve Edge'in yeni sürümünü kullanmayı deneyebilir.
LOVO
lovo.ai
LOVO, pazarlama, reklam, e-Öğrenim, katılım ve yerelleştirme amaçlarına yönelik yüksek kaliteli ses ve video içeriği oluşturmak için Üretken Yapay Zeka ve gelişmiş metinden konuşmaya teknolojileriyle desteklenen profesyonel düzeyde bir içerik oluşturma platformudur. LOVO, 100'den fazla dilde 500'den fazla insan benzeri duygusal sesten oluşan, büyüyen bir kütüphaneye, ayrıntılı ses kontrolüne ve kullanımı kolay bir arayüze sahiptir. Bu nedenle 1.000.000'dan fazla profesyonel ses ve video içeriği ihtiyaçları için LOVO'ya güveniyor. * LOVO, kullanıcıların metinden ses oluşturmasına olanak tanıyan, çeşitli sesler ve diller sunan ve performansta ince ayar yapma olanağı sağlayan bir metinden yapay zekaya dönüştürme aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla LOVO'nun seslerinin doğal sesinden, kullanım kolaylığından ve küçük paragraflar veya tüm metinler için ses üreterek zamandan ve paradan tasarruf etme yeteneğinden bahsediyor. *Kullanıcılar ses seçimlerinde sınırlamalar olduğunu, bazı seslerde netlik sorunları olduğunu ve araçta 'duygu' veya 'duygu' seçeneklerinin bulunmadığını bildirdi.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
Speechify
speechify.com
Speechify, dünyanın bilgiye erişmesini kolaylaştıran bir metinden konuşmaya uygulamasıdır. 20 milyondan fazla kişi Google Chrome uzantımızı, web uygulamamızı, iOS uygulamamızı ve Android uygulamamızı kullanıyor. Misyonumuz okumanın asla öğrenmeye engel olmadığından emin olmaktır. Harika kullanıcılarımız öğrenciler, profesyoneller ve üretkenlik tutkunlarıdır. Birçoğunun disleksi ve DEHB gibi öğrenme farklılıkları var, birçoğu ise sadece daha hızlı okumak ve hareket halindeyken dinlemek istiyor. Speechify ile herhangi bir kitabı, belgeyi veya web sitesini sese dönüştürebilir ve arabadayken, çamaşır yıkarken, köpeğinizi gezdirirken, akşam yemeği hazırlarken, egzersiz yaparken, paraşütle atlarken (günlük rutininiz ne olursa olsun) dinleyebilirsiniz! Speechify aynı zamanda Medium, Star Tribune, The Direct ve daha fazlasını da destekler. Web sitenize kolayca metinden konuşmaya ekleyin. Korkusuz CEO'muz Cliff Weitzman, üzerinde çalıştığı inanılmaz metinden konuşmaya yazılımını başkalarıyla paylaşabilmek için 2017 yılında Brown Üniversitesi'ndeki bir yurt odasında Speechify'ı kurdu. Cliff'in disleksi hastası ve okumanın ne kadar zaman ve enerji gerektirdiğinden hayal kırıklığına uğradı. Gelişmiş TTS teknolojisi oyunun kurallarını tamamen değiştirdi; okumalarını normal bir okuyucuya göre 3 kat daha hızlı bitirmesine ve bilgileri daha iyi anlayıp saklamasına olanak sağladı. Speechify'da amacımız, okumanın asla hiç kimse için öğrenmenin önünde bir engel olmamasıdır. Hiçbir şey sizi bilgiyi hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmekten alıkoyamaz. Speechify, yalnızca birkaç yıl içinde dünyanın dört bir yanına dağılmış 100'den fazla ekip üyesini istihdam edecek şekilde büyüdü. Daha önce Snapchat, Apple, Spotify, Amazon ve Uber gibi şirketlerde lider ve kıdemli mühendis olan üyelerden oluşan inanılmaz ekiple gurur duyuyoruz. Hepimiz sahiplenmeyi, hızla değer sunmayı, öğrenebildiğimiz kadar öğrenmeyi ve kullanıcılarımızın kendilerini güçlü hissetmelerini sağlamayı seviyor ve önceliklendiriyoruz.
Fotor
fotor.com
Fotor'un AI Image Generator'ı, metin istemlerinden görüntüler oluşturmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır. Girdiye dayalı olarak yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserleri ve görseller oluşturarak kullanıcıların fikirleri neredeyse anında görselleştirmelerine olanak tanır. Yapay zeka destekli görüntü oluşturma özelliğine ek olarak Fotor, kapsamlı bir görüntü düzenleme araçları paketi de sunuyor. Bunlar, yeniden boyutlandırmayı, kırpmayı, bulanıklaştırmayı, keskinleştirmeyi ve görüntülere metin veya kenarlık eklemeyi içerir. Geleneksel düzenlemelerin yanı sıra, kullanıcılar fotoğrafları eskizlere veya karikatürlere dönüştürebilir, kolajlar oluşturabilir, görüntüleri birleştirebilir ve fotoğraf arka planlarını değiştirebilir. Platform ayrıca yüz özelliklerini değiştirmek, görüntüleri yükseltmek ve hatta PNG dosyaları oluşturmak için araçlar sağlar. Fotor'un yetenekleri, pazarlama amaçlı logolar, el ilanları ve posterlerin yanı sıra YouTube küçük resimleri veya Instagram gönderi tasarımları gibi sosyal medya varlıklarının oluşturulmasını da kapsar. Platform, görüntülerdeki metni düzenlemek, fotoğrafları renklendirmek ve görüntülerden nesneleri veya arka planları kaldırmak gibi çok çeşitli uygulamaları kapsıyor. Fotor, fotoğraf düzenlemenin yanı sıra video ve GIF oluşturmak ve geliştirmek için benzer yapay zeka araçları da sunuyor ve kullanıcıların filigranları veya nesneleri kaldırmasına da olanak tanıyor.
Respeecher
respeecher.com
Respeecher, orijinal konuşmacıdan ayırt edilemeyecek bir konuşma yaratan bir ses klonlama yazılımıdır. Hedef sesinizin her yönüne hakim olmak için gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimini kullanıyoruz. Klasik dijital sinyal işleme algoritmalarını tescilli derin üretken modelleme teknikleriyle birleştiriyoruz. Sonuç? Tam anlamıyla eşleşen, bilgisayar tarafından üretilen bir ses. Respeecher, Hollywood film stüdyolarından oyun geliştiricilerine kadar ses çoğaltma teknolojisinden yararlanacak herkes içindir. Projeniz üzerinde tam yaratıcı kontrol ve kusursuz kalite istiyorsanız — Respeecher tam size göre.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI aracı, işletmelerin aralarından seçim yapabileceği çok çeşitli çekici AI avatarları sunar. Bu araç, her türlü iş ihtiyacına mükemmel uyum sağlamak için çeşitli etnik kökenler, yaşlar ve tarzlarla donatılmıştır. AI Studios ayrıca bu avatarları 80'den fazla dilde sunarak onları dünya çapındaki işletmeler için küresel bir çözüm haline getiriyor. Yapay Zeka Avatarları yalnızca birden fazla etnik köken ve meslekte mevcut olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu araç aynı zamanda avatarların belirli iş ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilmesine de olanak tanıyor. AI Avatar aracı aynı zamanda Rememory, Metinden Videoya, PowerPoint'ten Videoya, ChatGPT, Yüz Değiştirme ve Metinden Konuşmaya gibi özellikleri de içerir. Bu özellikler, işletmelere daha fazla esneklik sağlayarak, videoları kolaylıkla ve verimli bir şekilde oluşturmalarına olanak tanır. DeepBrain AI aracı; finansal hizmetler, perakende, eğitim ve medya dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faydalı olabilir. Ek olarak avatarlar, eğitim videoları, nasıl yapılır videoları ve çevrimiçi video yapımı dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Genel olarak DeepBrain AI aracı, işletmelere video oluşturma ihtiyaçları için dinamik bir çözüm sunuyor. Çok yönlü ve özelleştirilebilir olması, pazarlama stratejilerini geliştirmek için yaratıcı bir yaklaşım arayan işletmeler için mükemmel bir seçimdir.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio, kullanıcıların pahalı kameralara, aktörlere veya stüdyolara ihtiyaç duymadan dakikalar içinde konuşan kafa tarzı videolar oluşturmasına ve tercüme etmesine olanak tanıyan bir AI video oluşturma aracıdır. VidVoice özelliği, 5 dilde gerçek zamanlı canlı dublaj ile 8 dile kusursuz dudak senkronizasyonu çevirileri sağlar. Yepic API, ölçeklenebilir, gerçek zamanlı video oluşturmaya olanak tanıyarak video iş akışı otomasyonunu daha verimli hale getirir. Yepic Studio, görüntüleri avatarlara dönüştüren konuşan fotoğraf özelliğiyle, avatar seçimini kullanarak videoları 68 dilde dinamik içerikle kişiselleştirebilir. VidVoice, video içeriğinin gerçek zamanlı olarak dinamik olarak kopyalanmasına olanak tanıyarak kullanıcıların dil engellerini zahmetsizce aşmasına olanak tanır. Yepic ve VidVoice'in kullanım örnekleri arasında e-ticaret, eğitim ve emlak yer alıyor. Video oluşturma aracı, G2 ve Trustpilot gibi inceleme platformlarında müşteriler tarafından yüksek puanlar aldı; kullanıcılar, kullanım kolaylığını, özelliklerinin çeşitliliğini ve kaliteli videolar oluşturmadaki etkinliğini övdü. Yepic araştırma ekibi, görsel-işitsel makine algısı araştırmalarında saygın bir kurum olan Surrey Üniversitesi'ndeki CVSSP ile ortak çalışıyor. Yepic, ekibine katılmak ve iletişimin çehresini değiştirmek isteyen, bilinçli, empatik ve meraklı kişileri aktif olarak işe alıyor.
Dubverse
dubverse.ai
Dijital içerik oluşturmanın hızlı dünyasında Dubverse.ai, video yapımcıları, eğitimciler ve işletmeler için ezber bozan bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Bu yenilikçi platform, özellikle dil engellerini aşmaya ve içeriği evrensel olarak erişilebilir hale getirmeye odaklanarak video üretim sürecini kolaylaştırmak ve geliştirmek için yapay zekanın yeteneklerinden yararlanıyor. Dubverse.ai'nin sunduğu hizmetlerin kalbinde, insan yaratıcılığını son teknoloji yapay zeka teknolojisiyle güçlendiren sağlam bir Sentetik Medya motoru yatıyor. Süreç basit ama güçlü: * Yapay Zeka Altyazıları: Çeşitli dillerde otomatik olarak doğru altyazılar oluşturarak izleyici etkileşimini ve kavramayı artırır. * Metinden Konuşmaya: Metni doğal ses veren seslendirmelere dönüştürerek videolarınızı daha dinamik ve daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirin. Dubverse.ai, çeşitli içerik oluşturma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir dizi işlevsellik içerir: * Çok Dilli Destek: 60'tan fazla dil desteği sayesinde içerik oluşturucular, dil kısıtlaması olmadan küresel bir hedef kitleye ulaşabilir. * Konuşmacı Seçimi: Videonuzun tonu ve tarzına en uygun olanı bulmak için geniş bir AI sesleri yelpazesinden seçim yapın. * Komut Dosyası Düzenleyici: Gerçek zamanlı çeviri özelliğine sahip sezgisel bir komut dosyası düzenleyici, düzenleme sürecini kolaylaştırır. * İnsan Gibi Sesler: Dubverse.ai'nin metinden konuşmaya motoru, kulağa doğal ve ilgi çekici gelen sesler sağlar. * Yerleşik Paylaşım: Başkalarıyla kolayca işbirliği yapın ve geri bildirimleri tek bir yerde toplayın. * İndirilebilir Altyazılar: Çok dilli altyazılarla videonuzun SEO'sunu ve erişilebilirliğini geliştirin.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların İnternet üzerinden her zaman erişebilecekleri sanal bir bilgisayar kümesine sahip olmalarını sağlayan Amazon Elastic Compute Cloud'dur (EC2). AWS'nin sanal bilgisayar sürümü, işleme için donanım merkezi işlem birimleri (CPU'lar) ve grafik işleme birimleri (GPU'lar) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın çoğu özelliğini taklit eder; yerel/RAM belleği; sabit disk/SSD depolama; işletim sistemi seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımları. AWS teknolojisi dünya çapındaki sunucu çiftliklerinde uygulanmakta ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülmektedir. Ücretler, abonenin gerektirdiği kullanılabilirlik, yedeklilik, güvenlik ve hizmet seçenekleri tarafından seçilen kullanım ("Kullandığın kadar öde" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya bunların kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemlerinin güvenliğini sağlar. AWS, Kuzey Amerika'daki 6 bölge de dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgede faaliyet göstermektedir. Amazon, AWS'yi abonelere, gerçek bir fiziksel sunucu grubu oluşturmaktan daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde büyük ölçekli bilgi işlem kapasitesi elde etmenin bir yolu olarak pazarlamaktadır. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır ancak her hizmet, kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibarıyla AWS, tüm bulutun (IaaS, PaaS) %34'üne hakim bir paya sahipken, Synergy Group'a göre sonraki üç rakip Microsoft, Google ve IBM sırasıyla %11, %8 ve %6'ya sahiptir.
Elai.io
elai.io
Elai.io, kurumsal öğrenmeye yönelik Hepsi Bir Arada AI video oluşturma platformudur. Fujitsu, Beiersdorf, Generali ve diğerleri gibi önde gelen şirketlerin de aralarında bulunduğu 2000'den fazla müşterinin güvendiği Elai, bir kameraya, stüdyoya veya yeşil ekrana ihtiyaç duymadan, dijital sunum yapan kişiler tarafından dakikalar içinde anlatılan etkileşimli video içeriği oluşturmanıza olanak tanır. Elai ile şunları yapabilirsiniz: * Metin veya URL girişlerinden eğitim videoları oluşturun. * Videolarınızı saniyeler içinde 75'ten fazla dile çevirin. * AI Storyboard ile eğitim senaryolarını sıfırdan oluşturun. * Videolarınıza etkileşimli testler ve iş akışları ekleyin. * 80'den fazla yüksek kaliteli avatardan oluşan bir kütüphaneye erişin. * Videolardan veya fotoğraflardan özel dijital avatarlar oluşturun. * 28'den fazla dilde sesinizi klonlayın. * Dinamik konuşmalar ve senaryoya dayalı öğrenme için birden fazla avatar ekleyin. * API ile Kişiselleştirilmiş video içeriği oluşturun Ve çok daha fazlası!
Build AI
buildai.space
İşletmenize özel olarak tasarlanmış kendi yapay zeka destekli web uygulamalarınızı oluşturun. Hiçbir teknik beceri gerekmez. Dakikalar içinde yapay zeka arayüzleri oluşturun. Sadece uygulamanızı tanımlayın ve gerisini platformumuza bırakın. Kodlamaya gerek yok!
Rephrase.ai
rephrase.ai
Üretken yapay zeka ve sizin tarafınızdan desteklenen metinden videoya dönüştürme. Rephrase Studio, video prodüksiyonunun karmaşıklığını ortadan kaldıran, birkaç dakika içinde dijital avatarla profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir metinden videoya oluşturma platformudur.
Reface
reface.ai
Yeniden Yüzleştirme – burada tek bir selfie ile video ve GIF'lerdeki yüzleri değiştirebilir, fotoğrafları canlandırabilir ve fotoğrafları karikatürlere dönüştürebilirsiniz.
Gerwin
gerwin.io
Gerwin, metin, metin ve görseller gibi benzersiz ve yüksek kaliteli içerikler üreten bir yapay zeka platformudur. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış orijinal içerik oluşturmak için GPT-3 gibi gelişmiş yapay zeka modellerini kullanır. Gerwin, işletmelerin, pazarlamacıların, metin yazarlarının ve yaratıcıların içerik oluşturmayı otomatikleştirmelerine ve çevrimiçi varlıklarını ölçeklendirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Gerwin, insan benzeri içerik üretmek için son teknoloji ürünü doğal dil işlemeyi ve üretken yapay zekayı kullanıyor. Kullanıcılar anahtar sözcükler, ton talimatları ve içerik yönergeleri içeren istemler sağlar. Gerwin'in yapay zekası daha sonra istemlere göre orijinal metin veya görseller oluşturuyor. Platform, çıktı kalitesini artırmak için sürekli olarak kullanıcı geri bildirimlerinden öğrenir. * Metin Oluşturma: Saniyeler içinde pazarlama metni, blog gönderileri, sosyal medya başlıkları, ürün açıklamaları ve daha fazlasını oluşturun. Yapay zeka, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, tamamen benzersiz içerik üretir. * Görüntü Oluşturma: Metin istemlerinden yüksek kaliteli görüntüler üretin. Sosyal medya gönderileri, reklamlar, sunumlar ve diğer görsel içerik ihtiyaçları için kullanışlıdır. * Ton Kontrolü: İstenilen tonu belirtin (profesyonel, arkadaş canlısı, ikna edici vb.) ve Gerwin bunu eşleştirecektir. Bu, oluşturulan içerikte marka tutarlılığı sağlar. * Geri Bildirim Sistemi: Gerwin, içerik kalitesini iyileştirmeye devam etmek için kullanıcı derecelendirmelerinden bilgi alır. Kullanıcılar ayrıca yapay zekanın çıktısını doğrudan düzenleyebilir. * İçerik Fikirleri: Gerwin, yaratıcılığınızı ve ilhamınızı harekete geçirecek başlıklar, konular ve fikirler önerebilir. * SEO Optimizasyonu: Oluşturulan içerik okunabilir, ilgi çekici ve arama motorları için optimize edilmiştir.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, derecelendirilmiş AI video oluşturma platformudur. Binlerce şirket bunu 120 dilde video oluşturmak için kullanıyor ve zamandan ve bütçeden %80'e kadar tasarruf sağlıyor. Accenture, BBC, Google, Amazon ve daha fazlası tarafından güvenilmektedir. Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü yapay zeka destekli tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için vazgeçilmez bir araçtır.
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller oluşturun. ClipDrop, Stability AI tarafından desteklenen, yapay zeka destekli bir görsel düzenleme ve oluşturma araçları paketidir. Platform, arka plan kaldırma, nesne temizleme, görüntü yükseltme, yeniden aydınlatma ve daha fazlası için araçlar dahil olmak üzere çok sayıda özelliğe sahiptir. ClipDrop ayrıca geliştiricilerin yapay zeka yeteneklerini kendi uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanıyan bir API sunar. ClipDrop'un en yeni özelliklerinden biri olan Reimagine XL, tasarım çalışmaları ve konsept çalışmaları için mükemmel olan, görsellerinizin sonsuz varyasyonlarını oluşturmanıza olanak tanır.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse için gerçek zamanlı AI ses değiştirici. Güvenle konuşun ve benzersiz, ultra gerçekçi, insan benzeri ses değiştiricilerle duygularınızın parlamasına izin verin.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, bağımsız film yapımcılarının bütçenin çok küçük bir kısmıyla gişe rekorları kıran düzeyde VFX sunmalarına olanak sağlayacak bir yapay zeka prodüksiyon aracı geliştiren bir medya teknolojisi girişimidir.
Mistral AI
mistral.ai
Hızlı, açık kaynaklı ve güvenli dil modelleri. Özel verilerden ve kullanım geri bildirimlerinden yararlanılarak iş kullanım senaryolarında modellerin uzmanlaştırılması kolaylaştırıldı. Avrupa'da, küresel pazarı hedefleyen birinci sınıf bir ekip tarafından oluşturulmuştur.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
Colossyan
colossyan.com
Colossyan'da öğrenmenin geleceği yapay zeka videolarıyla inşa edildi. Colossyan'ın kullanımı kolay AI video platformu, öğrenme ve geliştirme içeriği oluşturma ortamını yeniden şekillendiriyor. Novartis, Continental, WSP ve Paramount gibi önde gelen şirketlere katılın ve pahalı çekimlere, planlama gecikmelerine ve düşük katılıma elveda deyin. Colossyan, geleneksel üretimin maliyetinin çok altında bir maliyetle ve yalnızca metinden oluşan materyalden daha yüksek verimlilikle yapay zekayı kullanarak eğitim videoları oluşturmanıza olanak tanır. * Metinden videolar oluşturun Metinlerden, PDF'lerden, profesyonelce tasarlanmış şablonlardan veya yapay zeka destekli bir İstemden Videoya aracını kullanarak etkili videolar oluşturun. İlgi çekici kullanıma hazır şablonlar, yerelleştirme araçları ve basit ve sezgisel bir video düzenleyiciyle tamamlanan Colossyan'ın gelişmiş metinden konuşmaya teknolojisinin gücünden yararlanın. * Mükemmel yapay zeka sunucunuzu seçin Colossyan, 100'den fazla en iyi kalitede AI avatarından oluşan kapsamlı ve çeşitli bir kütüphane sunarak videolarınızı hiper gerçekçi sunumcularla kişiselleştirmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Tek bir sahnede birden fazla avatarla senaryo tabanlı öğrenme pratiği yapmak için Colossyan'ın benzersiz Konuşmalar özelliğinden yararlanın veya Colossyan'ın Özel Yapay Zeka Avatar eklentisiyle kendinize ait bir Yapay Zeka sunucusu oluşturun. * Dört tıklamayla yerelleştirin 70'ten fazla dilde ve aksanda videolar üretin ve otomatik çeviri özelliğimizi kullanarak Colossyan videolarınızı yalnızca dört tıklamayla kolayca çevirin. * Colossyan'ı ücretsiz deneyin 14 günlük risksiz deneme sürümümüzle Colossyan farkını yaşayın. Yapay zeka destekli video öğrenimiyle ekibinizin potansiyelini ortaya çıkarın.
Craft
craft.do
Craft, tüm ekibinizin bir araya gelerek not alabileceği, dokümanlar oluşturabileceği, çalışmayı yönetebileceği ve birlikte fikir üretebileceği ortak çalışma alanıdır. Craft'ın Günlük Notları ekip işbirliğinde bir paradigma değişikliği sunuyor. Tek bir yerden yapılandırılmış günlük güncellemelerle ekibinizin ilerlemesine güç verin, öncelikleri belirleyin ve engelleyicileri kaldırın. Yerleşik yapay zeka asistanıyla hızla fikir üretebilir, daha uzun içerikleri özetleyebilir veya belgelerinizi düzenleme konusunda yardım alabilirsiniz.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödün vermeden fikirlerini aktarmalarına ve sonuç almalarına yardımcı olur. Harika yazmanın işin yapılmasını sağladığına inanıyoruz. Grammarly'nin ürün teklifleri (Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free ve Grammarly for Education) sizin yaptığınız yerde çalışır ve 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak uygun yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, TIME'ın En Etkili 100 Şirketinden biri, Fast Company'nin Yapay Zeka Alanındaki En Yenilikçi Şirketlerinden biri ve Inc.'in En İyi İşyerlerinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7. sırada yer almaktadır. Uzaktan öncelikli hibrit çalışma modeliyle çalışıyoruz; bu, öncelikle evden çalıştığımız ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluştuğumuz anlamına geliyor.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen, kullanıcıların metin istemlerinden benzersiz görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir görüntü oluşturma aracıdır. ImgGen'in misyonu, görsel oluşturmayı kolay, hızlı ve herkes için erişilebilir hale getirmektir. ImgGen, insanların görsel fikirlerini hayata geçirebilmeleri için kullanıcı dostu bir web arayüzü sunmayı amaçlamaktadır. ImgGen, orijinal görünen görüntüler oluşturmak için AI teknolojisini kullanır. Modellerimiz, desenleri ve görsel kavramları yakalamak için milyonlarca görüntü üzerinde eğitilmiştir. ImgGen, 2023 yılında Hindistan merkezli deneyimli bir yazılım mühendisi olan Ramandeep Singh tarafından kuruldu. Günlük yaratıcı uygulamalar için görüntü oluşturmayı kullanılabilir hale getirme konusunda her zaman tutkulu oldum. Yapay zeka görüntü modellerindeki hızlı gelişmeleri gördükten sonra bu modeller etrafında kullanımı kolay bir web arayüzü oluşturmaya karar verdim.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator, Black Forest Labs tarafından geliştirilen son teknoloji ürünü bir metin-görüntü oluşturma modelidir. Gerçekçi ve sanatsal görseller üretmek için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanarak, metinsel komutlara dayalı yüksek kaliteli görüntüler oluşturur.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu alanında profesyonel akademik editörler tarafından milyonlarca dil düzeltmesi konusunda eğitilmiş olan Paperpal, makine hızında insan hassasiyeti sunar. Paperpal ile fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparak yazma engelini aşabilir, net taslaklarla yazınızı hızlandırabilir ve 25'ten fazla dil için akademik çeviriler alabilirsiniz. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ve üsluba uygun olarak yeniden yazma, kelime azaltma ve doğru kelime seçimi konusunda yardımla birlikte derinlemesine dil ve dil bilgisi kontrollerinden de yararlanırsınız. Paperpal, ilk taslağın yazılmasından taslak gönderiminin hazırlığının sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Güvenilir çevrimiçi intihal denetleyicimiz ve 30'dan fazla taslak gönderim kontrolü de dahil olmak üzere premium özelliklere sınırsız erişim için ücretsiz olarak keşfedin veya Paperpal Prime'a (ayda 19 ABD doları) abone olun. Yazmak, kontrol etmek, düzeltmek ve başarılı olmak kadar basit – Şimdi başlayın!
SteosVoice
cybervoice.io
Herkes için Yapay Zekanın ses telleri. 1. Benzersiz içerik oluşturun; 2. Dub videoları, bağışlar, bağımsız oyunlar, modlar; 3. Podcast'ler oluşturun; 4. Destekçilerinizi tebrik edin; 5. Sesinizle para kazanın.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri depolama, veri analitiği ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere bir dizi modüler bulut hizmeti sağlar. Kayıt için kredi kartı veya banka hesabı ayrıntıları gerekir. Google Cloud Platform, hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları sağlar. Nisan 2008'de Google, Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamaları geliştirmeye ve barındırmaya yönelik bir platform olan ve şirketin ilk bulut bilişim hizmeti olan App Engine'i duyurdu. Hizmet, Kasım 2011'de genel kullanıma sunuldu. App Engine'in duyurulmasından bu yana Google, platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerinin yanı sıra makine öğrenimi ve kurumsal haritalama hizmetlerine yönelik uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker, konuşma sentezi hizmetleri sağlayan ve İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Çince, Japonca, Korece, Vietnamca vb. dahil olmak üzere birçok dili ve çeşitli ses stillerini destekleyen ücretsiz bir metinden konuşmaya aracıdır. Bunu metinleri ve e-kitapları yüksek sesle okumak veya ses dosyalarını ticari kullanım için indirmek için kullanabilirsiniz (tamamen ücretsizdir). Mükemmel bir ücretsiz TTS aracı olan TTSMaker, metni çevrimiçi olarak kolayca konuşmaya dönüştürebilir.
Hugging Face
huggingface.co
Yapay zeka topluluğu geleceği inşa ediyor. Makine öğreniminde referans açık kaynak tarafından desteklenen son teknoloji modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın.
Blogcast
blogcast.host
Kaydetmeden bir Podcast oluşturun. Metinden konuşmaya teknolojisini kullanarak blog gönderilerinizden ve podcast'ler, videolar ve daha fazlasına yönelik içeriklerden net, doğal sese sahip konuşmalar oluşturun. Mikrofona gerek yok!
Typecast
typecast.ai
Typecast ile Duygusal Metin Okuma özelliğine sahip AI Ses Oluşturucu, kullanıcıların metni gerçekçi konuşmaya dönüştürmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir araçtır. 400'den fazla hiper gerçekçi sesten oluşan bir kütüphaneye sahip olan bu araç, kullanıcıların içeriği tam istedikleri gibi oluşturmalarına olanak tanır. Hikaye anlatımı, sunum, ürün pazarlama, eğitim videoları, YouTube videoları ve eğitim dahil olmak üzere farklı amaçlara yönelik çeşitli özellikler ve işlevler sunar. Typecast'in Yapay Zeka Ses Oluşturucusu, kullanıcıların video içeriklerini büyüleyici seslerle güçlendirmelerine olanak tanıyan gerçekçi Yapay Zeka sesleri ve avatarları sağlamak üzere tasarlanmıştır. ve ilgi çekici ses. Kullanıcılar kolayca bir karaktere rol verebilir, istedikleri metni yazabilir, ses stilini seçebilir ve oluşturulan sesi indirebilir. Araç ayrıca sesli kitaplar, eğitim, satış, belgeseller, eğitim ve oyun gibi farklı kategoriler için metinden sese şablonlar sunarak kullanıcıların başlamalarını kolaylaştırır. Typecast'in AI Ses Oluşturucusunu kullanmanın en önemli avantajlarından biri, yeteneğidir. Zamandan tasarruf etmek ve üretim maliyetlerindeki sıkıntıyı ortadan kaldırmak için. Araç, ekran kaydı ve post prodüksiyon düzenleme ihtiyacını ortadan kaldırdığı için kullanıcıların oyuncu tutmasına, film ekibini yönetmesine veya bir stüdyo kiralamasına gerek yok. Kullanıcıların yazılı içeriklerini doğrudan platforma yazmalarına, yapıştırmalarına veya içe aktarmalarına olanak tanıyan basit ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.Genel olarak Typecast'in AI Ses Oluşturucusu, kullanıcılara içerik oluşturmak için geniş bir seçenek yelpazesi sunan web tabanlı bir platformdur. insan benzeri sanal avatarlara sahip yüksek kaliteli video içeriği. Duygusal metinden sese ayarlar, geniş bir seslendirme aktörleri kütüphanesi ve kusursuz bir düzenleme deneyimi sunar. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleriyle Typecast'in AI Ses Oluşturucusu, videolarını gerçekçi ve ilgi çekici sesle geliştirmek isteyen içerik oluşturucular için değerli bir araçtır.
Ai Sofiya
aisofiya.com
Sofiya, yalnızca TTS dönüşümü sağlamakla kalmayıp aynı zamanda metin oluşturma ve chatbot yeteneklerine de sahip olan çok işlevli bir Yapay Zeka aracıdır. Bu, onu müşteri hizmetleri sohbet robotları, sesli asistanlar, eğitici sohbet robotları, doğal dil işleme görevleri için metin oluşturma ve daha fazlası gibi çok çeşitli uygulama ve ayarlarda kullanılabilecek çok yönlü bir araç haline getiriyor.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
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