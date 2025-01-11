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Üretken Yapay Zeka Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
Üretken Yapay Zeka Yazılımı, bağımsız olarak içerik oluşturmak için üretken yapay zeka algoritmalarını kullanan bir yazılım uygulamaları kategorisini ifade eder. Bu algoritmalar tipik olarak derin öğrenme tekniklerine, özellikle üretken çekişmeli ağlara (GAN'ler) veya değişken otomatik kodlayıcılara (VAE'ler) dayanır. Üretken Yapay Zeka Yazılımı, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir: * Görüntüler: Gerçekçi veya soyut görüntüler, fotogerçekçi yüzler, manzaralar ve daha fazlasını oluşturma. * Videolar: Video dizileri, animasyonlar ve görsel efektler oluşturma. * Metin: Makaleler, hikayeler, şiirler ve kod parçacıkları dahil olmak üzere doğal dilde metin oluşturma. * Müzik: Müzik parçaları, melodiler ve hatta kompozisyonların tamamını bestelemek. * Tasarım: Ürünler, logolar, kullanıcı arayüzleri ve mimari düzenler için tasarımlar oluşturmak. Bu yazılım araçları, yaratıcı süreçlerini kolaylaştırmak, yeni fikirler keşfetmek veya mevcut iş akışlarını geliştirmek isteyen sanatçılar, tasarımcılar, geliştiriciler ve diğer profesyoneller için değerlidir. Üretken Yapay Zeka Yazılımı genellikle kullanıcıların üretim sürecini yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için çeşitli parametreleri veya giriş kısıtlamalarını kontrol etmesine olanak tanır.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini, Google'ın en iyi yapay zeka modelleri ailesine doğrudan erişmenizi sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz: - Yazma, beyin fırtınası yapma, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan özetleyin ve hızlı bilgi bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak biliniyordu.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, sorguları doğal dildeki tahmini metni kullanarak yanıtlayan, AI sohbet robotu destekli bir araştırma ve konuşmaya dayalı arama motorudur. 2022'de kullanıma sunulan Perplexity, web'deki kaynakları kullanarak yanıtlar üretiyor ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtiyor.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs bir Yapay Zeka Ses araştırma ve dağıtım şirketidir. Araştırma ekibimiz gerçekçi, çok yönlü ve bağlama duyarlı konuşma ve ses efektleri üreten Yapay Zeka Ses modelleri geliştiriyor. Ürün ekibimiz bu modelleri günlük kullanıcıların, üreten tüketicilerin ve işletmelerin içerik oluşturması ve yerelleştirmesi için erişilebilir hale getirir. Teknolojimiz sesli kitapları ve haber makalelerini seslendirmek, video oyunu karakterlerini canlandırmak, film ön prodüksiyonuna yardımcı olmak, eğlencede yerelleştirme süreçlerini otomatikleştirmek, sosyal medya ve reklamcılık için dinamik ses içeriği oluşturmak ve tıp profesyonellerini eğitmek için kullanılır. Aynı zamanda sesini kaybedenlerin sesini geri verdi ve erişilebilirlik ihtiyaçları olan bireylerin günlük yaşamlarına yardımcı oldu.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED, video prodüksiyonunu ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. 200'den fazla ülkedeki pazarlama, satış, eğitim ve geliştirme ve sosyal medyadaki müşteriler, her zamankinden 30 kat daha hızlı video oluşturuyor. VEED aşağıdakileri yapmak için gücü ekibinizin ellerine verir: * Kaliteli içeriği kaydedin * Videoları kolaylıkla düzenleyin * Otomatik olarak metne dönüştür Hantal ve pahalı düzenleme yazılımlarını öğrenmeyi veya ajanslara güvenmeyi unutun. VEED sezgisel video araçları paketinizdir. CEO'dan stajyere kadar herkes, profesyonel becerilere ihtiyaç duymadan profesyonel videolar üretmek için bunu kullanabilir. VEED Enterprise şunları yapmanızı sağlar: * Diğer ekip üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın * 30.000'den fazla hazır medya varlığı içeren bir kitaplığa erişin * Zamandan tasarruf etmek için özel şablonlar kullanın VEED, üretimi 10 kat daha verimli hale getirecek bir dizi yapay zeka aracına sahiptir. VEED AI şunları yapmanızı sağlar: * AI Avatarlarıyla metni videolara dönüştürün * Otomatik olarak doğru altyazılar oluşturun * Video ve resim arka planlarını anında kaldırın * Ve daha fazlası VEED, 3 milyondan fazla yaratıcının birinci sınıf video stratejilerini destekleyen bir yazılımdır. * VEED, otomatik altyazı, içerik algılama ve çeşitli tasarım seçenekleri gibi özellikler sunan bir video düzenleme platformudur. * Kullanıcılar sıklıkla kullanım kolaylığından, altyazı özelliğinin doğruluğundan, yaratıcı düzenleme ve profesyonel kalitede videolara olanak tanıyan tasarım seçeneklerinin çeşitliliğinden bahsediyor. * İncelemeyi yapanlar, üyelik düzeyine bağlı olarak özelliklerde sınırlamalar, ara sıra yavaş işlem süreleri ve temel planda daha gelişmiş özelliklere yönelik istek gibi sorunlarla karşılaştı.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödün vermeden fikirlerini aktarmalarına ve sonuç almalarına yardımcı olur. Harika yazmanın işin yapılmasını sağladığına inanıyoruz. Grammarly'nin ürün teklifleri (Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free ve Grammarly for Education) sizin yaptığınız yerde çalışır ve 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak uygun yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, TIME'ın En Etkili 100 Şirketinden biri, Fast Company'nin Yapay Zeka Alanındaki En Yenilikçi Şirketlerinden biri ve Inc.'in En İyi İşyerlerinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7. sırada yer almaktadır. Uzaktan öncelikli hibrit çalışma modeliyle çalışıyoruz; bu, öncelikle evden çalıştığımız ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluştuğumuz anlamına geliyor.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic, Anthropic tarafından geliştirilmiş ve en iyi çalışmanızı yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve emniyetli olacak şekilde eğitilmiş yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük yapay zeka arkadaşınız. Microsoft Copilot üretkenliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak için yapay zekanın gücünden yararlanır ve basit bir sohbet deneyimiyle bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, kullanıcıların bir tarayıcı kullanarak kod yazmasına ve uygulamalar ve web siteleri oluşturmasına olanak tanıyor. Ek olarak Repl.it, kullanıcıların projeleri çeşitli yollarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca belirli bir temaya dayalı kodlama yarışmaları olan "reçellere" de ev sahipliği yapıyorlar. Yarışma ödülleri genellikle geçici hesap yükseltme, para, kripto para birimi veya hediye kartından farklılık gösterir. Repl.it'teki bir repl, etkileşimli bir programlama ortamıdır. En popüler programlama dillerinde, size kodunuzun çalışabileceği bir sanal makine üzerinde bir kapsayıcının verildiği bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir repl'de iki ana bölüm vardır: editör ve konsol. Düzenleyici, Visual Studio Code'u destekleyen teknolojinin aynısı olan Monaco'yu kullanır. Mobil cihazlarda editör Ace'dir. Repl.it'in Hacker planı adı verilen bir premium katmanı var. Bir projede daha fazla depolama alanı, özel kod ve sınırsız ortak çalışana olanak tanır ve Github Eğitim planı, Hacker planından 3 ay ücretsiz yararlanmayı içerir. Repl.it'te Python, Ruby, HTML ve Java dahil 60'ın üzerinde farklı programlama dili bulunmaktadır. Şirket, Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta ve diğerlerinden fon aldı. " Şirketin haftalık 500.000'den fazla aktif geliştiricisi ve 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Repl.it sitesinde ayrıca bir Talk forumu bulunmaktadır. Bu forum dünya çapında birçok geliştirici tarafından yarattıklarını paylaşmak için kullanılıyor. Forum, Repl Talk Moderatörleri tarafından temiz tutulur.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, Yapay Zeka tarafından desteklenen, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat oluşturma, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını içeren çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Yapay zeka destekli işlevleri sayesinde görüntüleri bir profesyonel gibi düzenlemenin acemi dostu bir yolunu sunar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogerçekçi görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller oluşturmak için gerçek ve sentetik görüntülerin birleşimini deneyebilir. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri ilgi çekici kompozisyonlarda harmanlamanın dinamik bir yolu olan 'Karışık Görüntü Düzenleme'yi de sunarak muazzam bir yaratıcı esneklik sunar. Playground AI'nın sunduğu teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine genişletmesine, çeşitli sahnelerdeki nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı konseptlerini görsel gerçekliğe dönüştürmesine olanak tanıyarak standart görüntü düzenlemenin ötesine geçiyor. Fikirleri başkalarıyla birleştiren ve böylece yaratıcılığın kapsamını genişleten özellikler sağlayarak işbirliği potansiyelini daha da artırır. Güçlü yeteneklerine rağmen Playground AI, kullanıcı dostu olma, erişilebilirlik ve kapsayıcılık taahhüdünü sürdürüyor ve bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya cesaret eden acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühendislerindeki büyümeyi hızlandırın ve mühendis sayısını 10 kat artırarak ~100 milyondan 1 milyara çıkarın
Runway
runwayml.com
Runway, sanat, eğlence ve insan yaratıcılığının bir sonraki çağını şekillendiren uygulamalı bir yapay zeka araştırma şirketidir. Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.
Hugging Face
huggingface.co
Yapay zeka topluluğu geleceği inşa ediyor. Makine öğreniminde referans açık kaynak tarafından desteklenen son teknoloji modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse için gerçek zamanlı AI ses değiştirici. Güvenle konuşun ve benzersiz, ultra gerçekçi, insan benzeri ses değiştiricilerle duygularınızın parlamasına izin verin.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite, kullanıcıların yüksek kaliteli yazılı içerik oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanan yenilikçi bir içerik oluşturma aracıdır. Gelişmiş algoritmaları, özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile GravityWrite, içerik oluşturma sürecini basitleştirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. GravityWrite, ilgi çekici ve iyi yapılandırılmış yazılı içerik oluşturmak için yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ve yüksek kaliteli makaleler, blog gönderileri, pazarlama metinleri ve daha fazlasını oluşturmayı kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. GravityWrite, içerik oluşturma sürecini otomatikleştirerek kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesini amaçlamaktadır. GravityWrite, içerik oluşturma sürecinizi geliştirebilecek çeşitli özellikler sunar: * Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi: GravityWrite, girdilerinize dayalı olarak yüksek kaliteli içerik önerileri oluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanır. Doğru ve alakalı içerik önerileri sağlamak için çeşitli kaynaklardan gelen verileri analiz eder. * Özelleştirme Seçenekleri: GravityWrite ile oluşturulan içeriği marka sesinize ve hedef kitlenize uyacak şekilde özelleştirme olanağına sahipsiniz. İçeriğin tonunu, stilini ve uzunluğunu özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. * Anahtar Kelime Optimizasyonu: GravityWrite, akıllı anahtar kelime optimizasyonunu birleştirerek, arama motoru sıralamalarınızı iyileştirebilecek SEO dostu içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Alakalı anahtar kelimeleri sorunsuz bir şekilde entegre ederek içeriğinizin görünürlüğünü artırabilir ve daha fazla organik trafik çekebilirsiniz. * İntihal Tespiti: GravityWrite, oluşturduğunuz içeriğin orijinal ve benzersiz olmasını sağlamak için yerleşik bir intihal tespit özelliği içerir. Bu, güvenilirliğinizi korumanıza ve arama motorlarından gelebilecek olası cezalardan kaçınmanıza yardımcı olur. * Zaman Kazandıran Verimlilik: GravityWrite, size iyi yapılandırılmış içerik önerileri sunarak içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. Bu, araştırma ve yazma konusunda size zaman kazandırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalarından görüntüler üretir.
Narakeet
narakeet.com
Gerçekçi Metinden Konuşmaya Kullanarak Kolayca Seslendirme Oluşturun. Sesinizi kaydetmeye, hataları düzenlemeye ve resim ile sesi senkronize etmeye zaman harcamayı bırakın. Sadece komut dosyanızı yazın veya yükleyin, 500'den fazla sesimizden birini seçin ve birkaç dakika içinde profesyonel sese veya videoya sahip olun. Narakeet'i gerçekçi metinden konuşmaya ücretsiz deneyin, kaydolmanıza gerek yok.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı taşları ve araçları sağlar. Bu hizmetlerden biri, kullanıcıların İnternet üzerinden her zaman erişebilecekleri sanal bir bilgisayar kümesine sahip olmalarını sağlayan Amazon Elastic Compute Cloud'dur (EC2). AWS'nin sanal bilgisayar sürümü, işleme için donanım merkezi işlem birimleri (CPU'lar) ve grafik işleme birimleri (GPU'lar) dahil olmak üzere gerçek bir bilgisayarın çoğu özelliğini taklit eder; yerel/RAM belleği; sabit disk/SSD depolama; işletim sistemi seçimi; ağ oluşturma; ve web sunucuları, veritabanları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi önceden yüklenmiş uygulama yazılımları. AWS teknolojisi dünya çapındaki sunucu çiftliklerinde uygulanmakta ve Amazon yan kuruluşu tarafından sürdürülmektedir. Ücretler, abonenin gerektirdiği kullanılabilirlik, yedeklilik, güvenlik ve hizmet seçenekleri tarafından seçilen kullanım ("Kullandığın kadar öde" modeli olarak bilinir), donanım, işletim sistemi, yazılım veya ağ özelliklerinin bir kombinasyonuna dayanır. Aboneler tek bir sanal AWS bilgisayarı, özel bir fiziksel bilgisayar veya bunların kümeleri için ödeme yapabilir. Abonelik sözleşmesinin bir parçası olarak Amazon, abonelerin sistemlerinin güvenliğini sağlar. AWS, Kuzey Amerika'daki 6 bölge de dahil olmak üzere birçok küresel coğrafi bölgede faaliyet göstermektedir. Amazon, AWS'yi abonelere, gerçek bir fiziksel sunucu grubu oluşturmaktan daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde büyük ölçekli bilgi işlem kapasitesi elde etmenin bir yolu olarak pazarlamaktadır. Tüm hizmetler kullanıma göre faturalandırılır ancak her hizmet, kullanımı farklı şekillerde ölçer. 2017 itibarıyla AWS, tüm bulutun (IaaS, PaaS) %34'üne hakim bir paya sahipken, Synergy Group'a göre sonraki üç rakip Microsoft, Google ve IBM sırasıyla %11, %8 ve %6'ya sahiptir.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine ve daha fazla anlaşma yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca platformumuz, düşünce liderliği oluşturmaya ve potansiyel müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olan ve aynı zamanda ekibin GTM yaklaşımının etkinliğini artırmaya yardımcı olan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
Speechify
speechify.com
Speechify, dünyanın bilgiye erişmesini kolaylaştıran bir metinden konuşmaya uygulamasıdır. 20 milyondan fazla kişi Google Chrome uzantımızı, web uygulamamızı, iOS uygulamamızı ve Android uygulamamızı kullanıyor. Misyonumuz okumanın asla öğrenmeye engel olmadığından emin olmaktır. Harika kullanıcılarımız öğrenciler, profesyoneller ve üretkenlik tutkunlarıdır. Birçoğunun disleksi ve DEHB gibi öğrenme farklılıkları var, birçoğu ise sadece daha hızlı okumak ve hareket halindeyken dinlemek istiyor. Speechify ile herhangi bir kitabı, belgeyi veya web sitesini sese dönüştürebilir ve arabadayken, çamaşır yıkarken, köpeğinizi gezdirirken, akşam yemeği hazırlarken, egzersiz yaparken, paraşütle atlarken (günlük rutininiz ne olursa olsun) dinleyebilirsiniz! Speechify aynı zamanda Medium, Star Tribune, The Direct ve daha fazlasını da destekler. Web sitenize kolayca metinden konuşmaya ekleyin. Korkusuz CEO'muz Cliff Weitzman, üzerinde çalıştığı inanılmaz metinden konuşmaya yazılımını başkalarıyla paylaşabilmek için 2017 yılında Brown Üniversitesi'ndeki bir yurt odasında Speechify'ı kurdu. Cliff'in disleksi hastası ve okumanın ne kadar zaman ve enerji gerektirdiğinden hayal kırıklığına uğradı. Gelişmiş TTS teknolojisi oyunun kurallarını tamamen değiştirdi; okumalarını normal bir okuyucuya göre 3 kat daha hızlı bitirmesine ve bilgileri daha iyi anlayıp saklamasına olanak sağladı. Speechify'da amacımız, okumanın asla hiç kimse için öğrenmenin önünde bir engel olmamasıdır. Hiçbir şey sizi bilgiyi hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmekten alıkoyamaz. Speechify, yalnızca birkaç yıl içinde dünyanın dört bir yanına dağılmış 100'den fazla ekip üyesini istihdam edecek şekilde büyüdü. Daha önce Snapchat, Apple, Spotify, Amazon ve Uber gibi şirketlerde lider ve kıdemli mühendis olan üyelerden oluşan inanılmaz ekiple gurur duyuyoruz. Hepimiz sahiplenmeyi, hızla değer sunmayı, öğrenebildiğimiz kadar öğrenmeyi ve kullanıcılarımızın kendilerini güçlü hissetmelerini sağlamayı seviyor ve önceliklendiriyoruz.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI aracı, işletmelerin aralarından seçim yapabileceği çok çeşitli çekici AI avatarları sunar. Bu araç, her türlü iş ihtiyacına mükemmel uyum sağlamak için çeşitli etnik kökenler, yaşlar ve tarzlarla donatılmıştır. AI Studios ayrıca bu avatarları 80'den fazla dilde sunarak onları dünya çapındaki işletmeler için küresel bir çözüm haline getiriyor. Yapay Zeka Avatarları yalnızca birden fazla etnik köken ve meslekte mevcut olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu araç aynı zamanda avatarların belirli iş ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilmesine de olanak tanıyor. AI Avatar aracı aynı zamanda Rememory, Metinden Videoya, PowerPoint'ten Videoya, ChatGPT, Yüz Değiştirme ve Metinden Konuşmaya gibi özellikleri de içerir. Bu özellikler, işletmelere daha fazla esneklik sağlayarak, videoları kolaylıkla ve verimli bir şekilde oluşturmalarına olanak tanır. DeepBrain AI aracı; finansal hizmetler, perakende, eğitim ve medya dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faydalı olabilir. Ek olarak avatarlar, eğitim videoları, nasıl yapılır videoları ve çevrimiçi video yapımı dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Genel olarak DeepBrain AI aracı, işletmelere video oluşturma ihtiyaçları için dinamik bir çözüm sunuyor. Çok yönlü ve özelleştirilebilir olması, pazarlama stratejilerini geliştirmek için yaratıcı bir yaklaşım arayan işletmeler için mükemmel bir seçimdir.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer, AI metnini insan içeriğine dönüştürebilen gelişmiş bir AI algılama kaldırıcıdır. Yapay Zeka tespitini atlayacak kadar özgün görünmesini sağlamak için doğal, insani yazma stillerini kullanarak Yapay Zeka metnini insancıllaştırabilir.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu alanında profesyonel akademik editörler tarafından milyonlarca dil düzeltmesi konusunda eğitilmiş olan Paperpal, makine hızında insan hassasiyeti sunar. Paperpal ile fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparak yazma engelini aşabilir, net taslaklarla yazınızı hızlandırabilir ve 25'ten fazla dil için akademik çeviriler alabilirsiniz. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ve üsluba uygun olarak yeniden yazma, kelime azaltma ve doğru kelime seçimi konusunda yardımla birlikte derinlemesine dil ve dil bilgisi kontrollerinden de yararlanırsınız. Paperpal, ilk taslağın yazılmasından taslak gönderiminin hazırlığının sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Güvenilir çevrimiçi intihal denetleyicimiz ve 30'dan fazla taslak gönderim kontrolü de dahil olmak üzere premium özelliklere sınırsız erişim için ücretsiz olarak keşfedin veya Paperpal Prime'a (ayda 19 ABD doları) abone olun. Yazmak, kontrol etmek, düzeltmek ve başarılı olmak kadar basit – Şimdi başlayın!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip, uzun çekimlerinizi zahmetsizce tek bir tıklamayla viral kullanıma hazır kısa videolara dönüştüren üretken bir yapay zeka video düzenleme platformudur. Opus Clip, video içeriği oluşturmayı demokratikleştirme misyonuyla oluşturuldu ve yalnızca içerik oluşturma veya video düzenleme konusunda uzmanlığa sahip olanlar için değil, anlatacak bir hikayesi veya paylaşma tutkusu olan herkes için erişilebilir olmasını sağladı.
D-ID
d-id.com
D-ID, durağan fotoğrafları dinamik yapay zeka video anlatımlarına ve dijital insanların yer aldığı etkileşimli deneyimlere dönüştüren, üretken yapay zeka ortamında bir yenilik bağlantı noktasıdır. Güçlü API'si, Müşteri Deneyimi (CX), Pazarlama ve Öğrenme ve Geliştirme gibi sektörlerde canlı yayın ve etkileşimli etkileşimlerin merkezinde yer alan gerçek zamanlı video oluşturmayı etkinleştirme becerisi açısından benzersizdir. Self-servis Creative Reality™ Studio ve mobil uygulamalar, D-ID'nin yenilikçi kapsamını genişleterek, yapay zeka tarafından oluşturulan videoların oluşturulmasını ve özelleştirilmesini basitleştirir ve D-ID'nin dijital iletişimi zenginleştirme konusundaki kararlılığını somutlaştırır.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü yapay zeka destekli tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için vazgeçilmez bir araçtır.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, bağımsız film yapımcılarının bütçenin çok küçük bir kısmıyla gişe rekorları kıran düzeyde VFX sunmalarına olanak sağlayacak bir yapay zeka prodüksiyon aracı geliştiren bir medya teknolojisi girişimidir.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri kolaylıkla oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Platform, kullanıcılara ses ve videoyu kaydedip düzenlemenin yanı sıra 10'a kadar katılımcıyla yapılan uzaktan röportajlardan podcast'ler oluşturmaları için bir araç paketi sunuyor. Stüdyo kalitesinde kayıtlar, yapay zeka destekli düzenleme ve kusursuz dışa aktarma işlemlerinin tümü tek bir web tabanlı platformda gerçekleştirilebilir. Araçlar arasında çok kanallı kayıt, ses transkripsiyonu, sezgisel düzenleme, metinden konuşmaya, Magic Dust, Revoice ve Silence Removal'ın yanı sıra arka plan gürültüsünü giderme, dolgu kelime algılama, sesten metne dönüştürme gibi yapay zeka destekli araçlardan oluşan bir paket yer alır. , podcast kaydı, MP3'ten metne ve format dönüştürme. Podcastle ayrıca hareket halindeyken kayıt yetenekleri sağlamak için iOS ve Android uygulamaları da sunar. Platform, deneyim düzeyi ne olursa olsun kullanıcıların hikayelerini paylaşmak ve hedef kitleleriyle bağlantı kurmak için podcast'ler oluşturmasını kolaylaştırmak için tasarlandı.
Fliki
fliki.ai
Fliki, üretken yapay zekanın gücüyle geniş ölçekte ses ve video içeriği oluşturmanıza yardımcı olur. * Fliki, kullanıcı tarafından sağlanan fikirlerden veya Amazon ürün bağlantılarından videolar oluşturmak için AI teknolojisini kullanan bir video oluşturma aracıdır. * İncelemeciler, Fliki'nin kullanıcı dostu arayüzünü, video oluşturmada zamandan tasarruf etme yeteneğini ve ürettiği videoların yüksek görsel kalitesini takdir ediyor. * Kullanıcılar seslendirmelerdeki aksaklıklar, 'dakika' kullanımıyla ilgili netlik eksikliği, ücretsiz sürümde ara sıra yaşanan hatalar, özelleştirme ve video düzenlemede sınırlamalar gibi sorunlardan bahsetti.
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databricks, Spark ile çalışmak için otomatik küme yönetimi ve IPython tarzı dizüstü bilgisayarlar sağlayan web tabanlı bir platform geliştirir. Şirket, Databricks platformunu oluşturmanın yanı sıra Spark hakkında çok sayıda açık çevrimiçi kurs düzenliyor ve Spark ile ilgili en büyük konferansı - Spark Zirvesi'ni yürütüyor.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI, Web Yayıncılarının Orijinal İçerik ürettiklerinden emin olmalarına yardımcı olan bir araçtır. Orijinal İçerik = İnsanların Oluşturduğu Benzersiz İçerik... Google'ın ve okuyucuların istediği türden! Originality.AI, Orijinal içeriğin yayınlanabilmesini sağlar... AI Dedektörü - Originality.AI'nin dahili olarak oluşturulmuş yapay zekası, GPT-2, GPT-J, GPT-NEO ve GPT-3 (dünyanın GPT-3'ü tanımlayan ilk aracı) dahil olmak üzere popüler NLP API'lerinden herhangi biri tarafından oluşturulan içeriği tanımlamak için oluşturulmuştur. ). Originality.AI, içeriğin popüler AI yazma asistanlarından herhangi biri tarafından üretilip üretilmediğini tahmin edebilir. İntihal Denetleyicisi - Ciddi web yayıncıları/içerik pazarlamacıları, içeriklerinin en iyi sıralama şansına sahip olması için intihal içermeyen içerik yayınladıklarından emin olmalıdır. Originality.AI, yönetmesi gereken bir yazar ekibi olan ciddi web yayıncıları için tasarlanmış bir intihal denetleyicisidir. Sadece URL'nizi girerek ekip yönetimi, kontrol paneli, tarama geçmişi, otomatik krediler ve tam site taraması sunar.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri depolama, veri analitiği ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere bir dizi modüler bulut hizmeti sağlar. Kayıt için kredi kartı veya banka hesabı ayrıntıları gerekir. Google Cloud Platform, hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları sağlar. Nisan 2008'de Google, Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamaları geliştirmeye ve barındırmaya yönelik bir platform olan ve şirketin ilk bulut bilişim hizmeti olan App Engine'i duyurdu. Hizmet, Kasım 2011'de genel kullanıma sunuldu. App Engine'in duyurulmasından bu yana Google, platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerinin yanı sıra makine öğrenimi ve kurumsal haritalama hizmetlerine yönelik uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
Rask.ai
rask.ai
İçerik oluşturucuların ve şirketlerin videolarını 130'dan fazla dile hızlı ve verimli bir şekilde çevirmelerine olanak tanıyan tek noktadan yerelleştirme aracı Rask AI ile tanışın. "Metinden Sese" ve "Ses Klonlama" teknolojileri sayesinde, kaydetmeye veya seslendirme sanatçısı kiralamaya gerek kalmadan videolara profesyonel kalitede seslendirme ekleyebiliyorlar. Artık dublaj yaparken kendi sesinizi veya seslendirme tonunuzu koruyabilirsiniz. Nisan 2023'ün başlarında Rask AI, Product Hunt'ta Günün Ürünü ödülünü kazandı ve ilk birkaç hafta içinde proje, 10.000 kayıtla ilk kilometre taşına ulaştı! Ekip, aboneliği olan kullanıcılar için 20 dakikalık ve 100 MB sınırlarını kaldırdı. İçerik oluşturucular artık YouTube veya kurslar için uzun videoları herhangi bir kısıtlama olmaksızın kopyalayabilir. Ve harika bir şey daha: dublaj süreci üç kat daha hızlı ve daha verimli! Çok konuşmacılı algılama ve çeviri, bizi diğer hizmetlerden ayırdığına inandığımız benzersiz bir özelliktir. Rask'ın yapay zeka ekibi bu deneyimi ilk sağlayanlardan biri olmaktan gurur duyuyor. Araçlar, YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter ve TikTok gibi popüler video platformları ve sosyal medya siteleriyle tamamen entegredir. Mayıs ayı başlarında bir takım iki harika özellik ekleyecek. Dudak hareketlerini herhangi bir sese senkronize edeceksiniz. İkinci özellik özetlemedir. Veya kısaca Shorts. Yapay zeka, videodaki en vurucu anları seçecek ve bunları en heyecanlı bölümlerin bir özetine dönüştürecek. Rask AI ekibi dil engellerini ortadan kaldırır ve içerik oluşturucuların ve şirketlerin içeriklerini dünya çapında farklı hedef kitlelerle paylaşmalarına yardımcı olarak içeriklerinin potansiyel erişimini ve etkisini artırır.
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller yaratın
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon bulunmaktadır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısında yerleşiktir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. girişiminin bir girişimidir. Artık bulutta ve şirket içinde mevcuttur. Şirketimizin 2024 yılında 12 milyondan fazla kuruluşu bulunmaktadır. Bitrix24, küçük kuruluşlardan Fortune 500 şirketlerine kadar müşterilerine hizmet vermekten gurur duymaktadır.
Type
type.ai
Type, herkesin yüksek etkili içerik yazmasına yardımcı olan yapay zeka öncelikli belge düzenleyicidir. Bireyler ve ekipler, önemli içerikleri sıfırdan yazmak yerine, Type'ı kullanarak yazıları kendi seslerinde ve tarzlarında oluşturabilir, düzenleyebilir ve güzelleştirebilirler.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Rytr
rytr.me
Rytr, çeşitli içerik üretim ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış, yapay zeka destekli yazma çözümleri sunan bir platformdur. Araç, orijinal, yüksek kaliteli içeriği daha verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olarak hem bireysel metin yazarlarına hem de işletmelere yardımcı olur. İlgi çekici blog gönderileri oluşturma, SEO Meta Başlıkları, sosyal medya başlıkları ve incelemelere ve mesajlara yanıtlar dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları sunar. Ayrıca ürün açıklamaları, e-posta iletişimi, iş sunumları, Google Ads ve daha fazlasını içeren görevlerin yazılmasına yönelik özellikler de sağlar. Rytr API ayrıca diğer uygulamalarla entegrasyonu da sağlar. Rytr, oluşturulan içeriğin doğal görünmesini sağlamak için robotik yerine insana benzeyen bir ses tonu koruduğunu iddia ediyor. Rytr ayrıca içeriğin benzersiz olmasını sağlayan intihal kontrolü işlevselliği de sağlar. Benzersiz bir özellik, muhtemelen yapay zekanın kullanıcının yazma tarzına uyum sağlamasına olanak tanıyan 'Sesim' işlevidir. Ayrıca yazılım, otomatik düzenleme yeteneklerine, dilbilgisi kontrolüne sahiptir ve yeniden ifade etme seçenekleri sunabilir. 'Metin Şişirici' özelliği, orijinal anlamı korurken içeriği yeniden yazarak genişletir. Araç aynı zamanda yazmanın akışını ve kalitesini artırmaya yardımcı olan AI otomatik tamamlama metni özelliğini de sunuyor. Rytr ayrıca SEO çıktılarına yardımcı olan anahtar kelime çıkarma ve oluşturma özelliğini de içerir. Kullanıcılar bu araçla LinkedIn, Facebook ve Quora gibi çeşitli platformlar için özel içerik oluşturabiliyor. Yaratıcı yazım için bu araç şiirler, şarkı sözleri ve hikayeler oluşturmak için kullanılabilir. Son olarak açılış sayfaları, haber bültenleri, video açıklamaları ve madde işaretleri için içerik oluşturulmasına da yardımcı olur. Teknik yazıyı yaratıcı gereksinimlerle dengeliyor gibi görünüyor ve kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlandı.
dupdub
dupdub.com
DupDub, kullanıcıların zahmetsizce yüksek kaliteli içerik oluşturmasına ve iş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olmak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan yenilikçi, hepsi bir arada içerik oluşturma platformudur. DupDub'un kullanıcı dostu platformu, kullanıcıların fikirlerini ve içeriklerini sorunsuz bir şekilde çeşitli ilgi çekici formatlara dönüştürmelerine olanak tanıyan son teknoloji yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Fikirden metne dönüştürme özelliği, kullanıcıların pazarlama sunumları, podcast senaryoları, yaratıcı yazılar ve daha fazlası gibi ilgi çekici yazılı içerikleri kolayca oluşturmasına olanak tanır. Sadece kaba bir fikir veya taslak girin; DupDub'un gelişmiş yapay zekası yayına hazır, gösterişli, tutarlı metinler üretecektir. DupDub, 70'den fazla dilde ve aksanda 400'den fazla ultra gerçekçi insan benzeri sesten oluşan geniş bir yelpaze sunar. Güçlü metin-konuşma motoru, herhangi bir yazılı metni doğal ses veren seslendirmelere dönüştürerek kullanıcılara zaman ve para tasarrufu sağlar. Kullanıcılar gerçekçi konuşma ve duyguları uygulayarak hareketsiz görüntülere hayat verebilir. Bu çığır açan görsel hikaye anlatma teknolojisi, hikayeleri paylaşmak, videolar oluşturmak ve değerli anıları korumak için mükemmeldir. DupDub, video düzenlemeyi hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için kolaylaştırır. Akıllı video düzenleyici, transkripsiyon yoluyla otomatik olarak altyazı oluşturur, videoları 40'tan fazla dile çevirir ve kolay kırpma, birleştirme, efekt ve geçişlere olanak tanır.
Dubverse
dubverse.ai
Dijital içerik oluşturmanın hızlı dünyasında Dubverse.ai, video yapımcıları, eğitimciler ve işletmeler için ezber bozan bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Bu yenilikçi platform, özellikle dil engellerini aşmaya ve içeriği evrensel olarak erişilebilir hale getirmeye odaklanarak video üretim sürecini kolaylaştırmak ve geliştirmek için yapay zekanın yeteneklerinden yararlanıyor. Dubverse.ai'nin sunduğu hizmetlerin kalbinde, insan yaratıcılığını son teknoloji yapay zeka teknolojisiyle güçlendiren sağlam bir Sentetik Medya motoru yatıyor. Süreç basit ama güçlü: * Yapay Zeka Altyazıları: Çeşitli dillerde otomatik olarak doğru altyazılar oluşturarak izleyici etkileşimini ve kavramayı artırır. * Metinden Konuşmaya: Metni doğal ses veren seslendirmelere dönüştürerek videolarınızı daha dinamik ve daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirin. Dubverse.ai, çeşitli içerik oluşturma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir dizi işlevsellik içerir: * Çok Dilli Destek: 60'tan fazla dil desteği sayesinde içerik oluşturucular, dil kısıtlaması olmadan küresel bir hedef kitleye ulaşabilir. * Konuşmacı Seçimi: Videonuzun tonu ve tarzına en uygun olanı bulmak için geniş bir AI sesleri yelpazesinden seçim yapın. * Komut Dosyası Düzenleyici: Gerçek zamanlı çeviri özelliğine sahip sezgisel bir komut dosyası düzenleyici, düzenleme sürecini kolaylaştırır. * İnsan Gibi Sesler: Dubverse.ai'nin metinden konuşmaya motoru, kulağa doğal ve ilgi çekici gelen sesler sağlar. * Yerleşik Paylaşım: Başkalarıyla kolayca işbirliği yapın ve geri bildirimleri tek bir yerde toplayın. * İndirilebilir Altyazılar: Çok dilli altyazılarla videonuzun SEO'sunu ve erişilebilirliğini geliştirin.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
Botpress
botpress.com
Botpress, ChatGPT sohbet robotları oluşturmaya yönelik üretken bir yapay zeka platformudur ve kullanıcıların, OpenAI tarafından sunulan LLM'ler ve GPT'deki en son gelişmelerle desteklenen, sezgisel bir oluşturma deneyimine sahip sohbet robotları oluşturmasına olanak tanır. Platform, yeni nesil bir sohbet robotu düzenleyicisi sağlayan GPT-Native Engine ve Conversation Studio dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunuyor. Ayrıca platform, kullanıcıların sohbet robotlarını diğer araç ve hizmetlerle entegre etmek için kullanabilecekleri en geniş entegrasyon koleksiyonu olan Hub'ı da içeriyor. Ayrıca belgeler, video eğitimleri, SDK ve Discord'da bir topluluk forumu dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar sunar. Botpress Cloud, kullanıcıların sohbet robotlarını daha hızlı oluşturmak ve dağıtmak için deneyebilecekleri platformun yeni özelliğidir; Görsel Akış Düzenleyicisi ise kullanıcıların kullanıcılarının konuşmalarını hayata geçirmesine olanak tanıyan sezgisel, görsel bir akış düzenleyicisi sunar. Platform ayrıca, en büyük açık kaynak sohbet robotu topluluğu tarafından desteklenen çeşitli önceden oluşturulmuş entegrasyonlar ve beceriler sunarak kullanıcıların oluşturma süreçlerini hızlandırmasına olanak tanır. Kullanıcılar, sohbet robotlarını sürekli olarak geliştirmek için platformun Analitik, Yanlış Anlaşılan ve Duygu Analizi'nden elde ettiği içgörülerden yararlanabilir. Ek olarak Botpress, kullanıcılarla bulundukları yerde buluşmak için tüm kanallarında tek tıklamayla dağıtım olanağı sunuyor. Botpress binlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir ve Alışveriş Yardımcısı, Sağlık Botu Şablonu, Bankacılık Desteği, BT Asistanı, Telco Faturalama Danışmanı, Fitness Arkadaşı, İK Yardımcısı ve Dil Öğretmeni sohbet robotları dahil olmak üzere çeşitli şablonlar oluşturmuştur. Genel olarak Botpress, sohbet robotlarının oluşturulmasını ve dağıtılmasını daha hızlı ve zahmetsiz hale getiren çeşitli araçlar ve özellikler sunar.
Andi
andisearch.com
Andi, üretken yapay zekayı kullanarak yeni nesli arıyor. Andi, bağlantılar yerine size akıllı bir arkadaşınıza sormak gibi yanıtlar veriyor. Andi, sorulara yanıtlar oluşturmak ve en iyi kaynaklardan alınan bilgileri açıklamak ve özetlemek için canlı verilerle birleştirilmiş dil modellerini kullanıyor. Arama, SEO spam'ı, reklamlar ve gözetim kapitalizmi nedeniyle bozuldu. Andi, sizi doğrudan ihtiyacınız olan bilgiye ulaştırmak için karmaşayı ortadan kaldırıyor. Bunu görsel olarak anlaşılması kolay bir şekilde sunar ve sizi reklam teknolojisinden ve dikkatin dağılmasından korur.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai, işletmeler için satış araştırma süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Regie.ai, ana işlevleri arasında, halihazırda CRM sisteminizde bulunmayanlar bile, hedef hesapların ve ilgili kişilerin otomatik olarak tanımlanmasını ve etkileşime geçmesini kolaylaştırmak için Üretken Yapay Zeka'dan yararlanır. Araç, mesajlaşmayı her alıcı için markaya özgü ve bağlamla daha alakalı hale getirmeyi, böylece daha etkili erişim ve etkileşime yol açmayı amaçlıyor. Regie.ai ayrıca aktif satın alma döngüleri sırasında daha kesin hedefleme sağlamak için katılım ve niyet verilerine dayalı olarak sosyal yardıma öncelik veriyor. Bu aracın benzersiz bir özelliği, alıcı etkileşim düzeylerine bağlı olarak desteğin yoğunluğunu değiştirebilmesidir. Sonuç olarak, etkileşimi yüksek alıcılar tutarlı bir iletişim akışı alırken, etkileşimde olmayan potansiyel müşteriler satışa hazır olana kadar daha yavaş bir hızda beslenir, böylece veri tabanınızın sağlığı korunur ve toplantı süresine geçiş süresi iyileştirilir. Regie.ai, ek insan kaynağına veya üçüncü taraf dış kaynak kullanımına ihtiyaç duymadan günün her saati çalışan sanal Satış Geliştirme Temsilcileri (SDR'ler) olarak kavramsallaştırılabilir. Platform, soğuk giden, LinkedIn etkileşimi, satış geliştirme, Gelen potansiyel müşteri yanıtı, gelen giden giden, müşteri genişletme ve daha fazlası gibi çeşitli kullanım örneklerini destekler. Ayrıca araç, satış ekibi toplantılarının rezervasyonunu otomatikleştirmeye yardımcı olmak için temel RevTech sistemleriyle entegre olarak gelir operasyonları stratejinizi basitleştirir.
Writecream
writecream.com
Writecream, Google reklamları, açılış sayfaları, ürün açıklamaları, blog gönderileri, sosyal medya ve daha fazlası için sizin için metin yazmak amacıyla gelişmiş makine öğrenimini kullanan yenilikçi, yapay zeka destekli bir pazarlama aracıdır. Ayrıca, Outbound pazarlama kampanyaları için ilgi çekici, kişiselleştirilmiş tanıtımlar oluşturmak amacıyla Writecream'i kullanabilirsiniz.
PerfectEssayWriter.AI
perfectessaywriter.ai
PerfectEssayWriter.AI, 11196'dan fazla öğrencinin güvendiği ve Yahoo, NewsDirect, Bezinga ve diğerleri gibi önde gelen haber kaynaklarında yer alan yapay zeka makale yazma aracı. Platformu, yazma becerilerini geliştirmek ve akademik başarıya ulaşmak isteyen öğrencilerin hızla başvurduğu yer haline geldi. Aracı, öğrencilere kusursuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmak ve yüksek kaliteli makaleler ve diğer yazılı ödevler oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getirmek için tasarlanmıştır.