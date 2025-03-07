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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Serbest platformlar, şirketleri geçici roller veya özel projeler için bağımsız profesyonellerle buluşturur. Bu platformlar, işletmelerin becerilere, deneyime, konuma ve diğer kriterlere göre serbest çalışan profillerine göz atabileceği bir pazar sağlar. Şirketler ayrıca serbest çalışanlardan teklif almak için proje açıklamaları da yayınlayabilir. Bu, her büyüklükteki şirketin, özel beceriler veya ekstra insan gücü gerektiren görevleri dış kaynaklardan sağlamasına olanak tanıyarak, tam zamanlı çalışanların diğer ticari faaliyetlere odaklanmasına olanak tanır. Bazı platformlar yazma, tasarım veya programlama gibi belirli becerilere sahip serbest çalışanlar konusunda uzmanlaşırken diğerleri çok çeşitli mesleki beceriler sunar. İşletmeler genellikle birlikte çalıştıkları tüm serbest çalışanlar için ödemeleri, kullanılabilirliği ve proje tamamlamayı yönetmeye yardımcı olan serbest çalışan yönetim sistemlerinin yanı sıra serbest platformları da kullanır. Serbest çalışan bulma konusunda daha fazla yardıma ihtiyaç duyan şirketler, adaylarla doğrudan serbest platformlarda etkileşim kurmak yerine işe alım veya personel bulma ajanslarını tercih edebilir.
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Fiverr
fiverr.com
Fiverr, serbest hizmetler için çevrimiçi bir pazardır. Şirket, serbest çalışanların dünya çapında müşterilere hizmet sunması için bir platform sunmaktadır. Fiverr yardım etmek için burada. Dijital serbest hizmetler için önde gelen çevrimiçi pazar ile Fiverr, küresel bir uzak serbest çalışan ağına anında erişim sağlar. Fiverr, girişimcileri her harika fikri yapmalarına yardımcı olmak için uzmanlara bağlar. İster işinizi sıfırdan veya bir uzmana mükemmel bir iş tamamlamak için çeşitli hizmetlere ihtiyacınız olsun, Fiverr yaratıcı bir serbest çalışan dünyası sunar. Talep üzerine kaliteli bir çalışma, tam parmaklarınızın ucunda. Dünyanın en uygun fiyatlı ve verimli dijital serbest çalışan topluluğuna hoş geldiniz. 400'den fazla farklı hizmet kategorisinde binlerce serbest çalışan arayın, filtreleyin ve seçim: * Programlama ve Teknoloji: Programlama Hizmetleri, Web Sitesi Yaratıcısı, Mobil Uygulama Geliştiricileri * Grafik ve Tasarım: Uygulama Tasarımcısı, Grafik Tasarımcısı, Logo Yaratıcısı, Illustrator, Flyers & Banners Design * Dijital Pazarlama: Sosyal Medya Pazarlaması, SEO, işinizi hızlandıran sanal asistanlar * Yazma ve Çeviri: Çeviriler, Blog ve Makale Yazma, Düzeltme ve Düzenleme * Video ve Animasyon: Animasyon Tasarım Videoları, 3D Animasyon, Video Editör, Voice Over * Müzik ve Ses Şarkı Yazımı, Müzik Videoları, Yapım * İşletme Operasyonları: İş Tanıtımı ve Planlaması, Finansal Stratejiler, Kullanıcı Verileri, Markalaşma İhtiyacınız ne olursa olsun - Fiverr'da doğru serbest hizmeti bulun! Girişimciler ve işletmeler için: * Projelerinizi zamanınızda ve bütçenize teslim edin * Anında bir serbest çalışan bulun ve hazır olduğunda işe alın * Projeniz için mükemmel eşleşmeyi seçmek için Fiverr satıcı derecelendirmelerini ve müşteri incelemelerini okuyun * Her zaman tüm cephelerde açık iletişimin tadını çıkarın Serbest çalışanlar için: * Taze yeteneklere aç olan sürekli büyüyen bir girişimciler ve küresel işletmeler havuzuna erişin * Dijital pazardaki maruz kalmanızı artırarak fark edin * Hizmet kalitenizi, derecelendirme ve yanıt oranınızı iyileştirirken mobil kullanılabilirlik ile daha fazla sipariş alın Özellikler: Bir serbest çalışan bulmak hiç bu kadar basit olmamıştı. * 400'den fazla hizmet kategorisi arasından seçim yapın * Dünya çapında binlerce ileri görüşlü serbest çalışan bulun * Hareket halindeyken topun üzerinde kalmak için itme ve gelen kutusu bildirimleri alın * Alıcılar ve Satıcılar Arasındaki İletişim'e Dokunma 7/27/365 * Güvenli, verimli sistemimiz aracılığıyla kolay ödemeler yapın * Birden fazla dilde mevcut: İtalyanca, Hollandaca, Fransızca, Almanca, İspanyolca
Upwork
upwork.com
Eskiden Elance-Odesk olan Upwork, işletmelerin ve bireylerin iş yapmak için bağlandığı ABD-Amerikalı serbest çalışan bir platformdur. 2015 yılında, Elance-Odesk birleşmesi Upwork olarak yeniden markalandı ve şirketin tam adı Upwork Global Inc. Upwork şu anda Santa Clara ve San Francisco, California'da yer alıyor, ancak dünyanın dört bir yanındaki müşterilere hizmet veriyor. Upwork, on iki milyondan fazla kayıtlı serbest çalışan ve beş milyon kayıtlı müşteriye sahiptir. Her yıl 1 milyar doların üzerinde üç milyon iş, dünyanın en büyük serbest çalışan pazarı haline getiriyor.
Freelancer
freelancer.com
En iyi serbest çalışanları, web geliştiricilerini ve tasarımcıları ucuz bir şekilde bulun ve işe alın. Dünyanın en büyük pazarı 50 metrelik. Saniyeler içinde alıntılar alın. İşinizi şimdi çevrimiçi olarak gönderin.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble, tasarımcıların ilham, geri bildirim, topluluk ve iş fırsatları elde ettiği yerdir ve dünya çapındaki tasarımcıları keşfedip onlarla bağlantı kurmak için en iyi kaynağınızdır.
Malt
malt.com
Malt, Avrupa'daki serbest çalışanlar için yenilikçi bir pazar yeridir. Malt ülke bazlıdır. Tamamen mevcut durumdayız: - BE: www.malt.be België (Hollanda) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Almanya (İngilizce) - ES: www.malt.es España (español) - FR: www.malt.fr Fransa (français) - FR: en.malt.fr Fransa (İngilizce) - NL: www.malt.nl Nederland (Nederlands)
Bark.com
bark.com
Bark.com yerel işletmeleri inceler ve işinizi hızlı bir şekilde halletmeniz için en iyi profesyonelleri bulmanıza yardımcı olur.
Alura Market
alura.io
Etsy Satıcıları için 1 numaralı serbest hizmet pazarı. Etsy işletmelerini, Etsy satıcılarının başarılı olmasına yardımcı olacak hizmetler sunan, denetlenmiş serbest çalışanlarla buluşturuyoruz.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur telefon ekranını sizin için yönetir. Aralarında Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs ve Nike'ın da bulunduğu yüzlerce Fortune 1000 kuruluşunun güvendiği Braintrust AIR, yetenek edinme profesyonellerini 100 kat daha etkili hale getiriyor ve şirketlerin işe alım maliyetlerinden yüzbinlerce dolar tasarruf etmesini sağlıyor.
Toptal
toptal.com
Toptal, işletmeleri profesyonel ağlarındaki üst düzey kodsuz ve düşük kodlu geliştiricilerle buluşturmak için tasarlanmış bir platformdur. Bağlantının yalnızca 48 saat içinde yapılabilmesi, Minimum Uygulanabilir Ürünün (MVP) birkaç hafta içinde doğrulanıp piyasaya sürülmesine olanak sağlar. Geliştiricilerin uzmanca denetlenmesi onları kritik görev projeleri için güvenilir bir seçim haline getiriyor. İşletmeler, katılımdan önce risksiz bir deneme yürütebilir ve yalnızca memnuniyet üzerine ödeme yapabilir. Toptal, kişiye özel uygulamalar geliştirme, otomasyon iş akışları oluşturma, üçüncü taraf API'leri entegre etme ve veritabanı performansını optimize etme yeteneğine sahip geniş bir rol yelpazesindeki profesyonelleri barındırır. Ayrıca Adalo, AirDev Canvas, Airtable, Appgyver, Appian, AppSheet, Backendless, Bubble, FlutterFlow, Glide ve daha fazlası dahil olmak üzere çok sayıda platformda uzmanlık sunuyorlar. Platform, ekibinizi belirli proje ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirme seçeneği sunar.
Contra
contra.com
Contra, kullanıcılara bağımsız çalışma özgürlüğü ve fırsatı veren bir ağ platformudur. Serbest çalışanların ve diğer bağımsız profesyonellerin kendi şartlarına göre geçimlerini sağlamalarına olanak tanıyan iş portföylerini sergileyerek, özel bir topluluk ve yönlendirme ağı aracılığıyla insanlara esnek çalışma fırsatları sağlar.
Proxify
proxify.io
Proxify'ın misyonu, dünya çapındaki en iyi geliştiricileri hak ettikleri fırsatlarla buluşturmaktır. Lansmanımızdan bu yana Proxify'ın geliştiricileri, ürünlerini ve büyüme özelliklerini geliştirmek için 1200'den fazla mutlu müşteriyle başarılı bir şekilde çalıştı. 3500'den fazla yetenekli geliştirici, hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için Proxify'a ve ağına güveniyor. Proxify, uzaktan tam zamanlı işlerle ilgilenen, destekleyici, yetenekli geliştiricilerden oluşan küresel bir ağ tarafından şekillendirilmektedir.
Arc
arc.dev
Arc, geliştiricilerin her yerden harika kariyerler oluşturmalarına yardımcı olan uzaktan kariyer platformudur. Binlerce en iyi uzaktan geliştirici işini çevrimiçi olarak tek bir yerde bulun!
Codementor
codementor.io
Gerçek dünyadaki projeler üzerinde çalışarak programlama becerilerinizi geliştirin. Projeleri tartışmak, kodları incelemek ve meslektaşlarınızdan ve mentorlardan bilgi edinmek için ücretsiz topluluğumuza katılın.
WorkGenius
workgenius.com
Olağanüstü yetenekleri hızlı ve verimli bir şekilde bulun ve işe alın. WorkGenius, piyasada öncü, uçtan uca serbest çalışan işe alma ve yönetim çözümü sunar. Daha az ödeme ve uyumluluk sorunlarıyla, sektör lideri oranlarda, incelenmiş yeteneklere daha hızlı erişim için personel alımına yenilikçi, teknoloji tabanlı bir yaklaşım sunuyoruz.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour'da istediğiniz işi halledin. Profesyonel serbest çalışanları bulmak ve birkaç dakika içinde serbest çalışan işler bulmak için ücretsiz bir iş ilanı verin! PeoplePerHour, dünyanın her yerindeki küçük işletmeleri, yeni kurulan girişimleri, girişimcileri, şirketleri, işletmeleri, KOBİ'leri ve serbest çalışanları, hizmet alıp sattıkları güvenilir bir ortamda birbirine bağlayan bir pazar yeridir.
Andela
andela.com
Yetenek topluluğumuz 60'tan fazla ülkede 77.000'den fazla yazılım ve 100'den fazla beceriyi içermektedir. Sizin için mühendis kaynakları buluyor, değerlendiriyor, eşleştiriyor ve işe alıyoruz.
Truelancer
truelancer.com
Truelancer.com olarak, Güvenilir Freelancerlardan oluşan küresel bir topluluk oluşturma misyonundayız. Truelancer.com, İşverenlerin işlerini halletmeleri için Profesyonelleri İşe Alabilecekleri bir Çevrimiçi Platformdur ve Serbest Çalışanlar ve Profesyoneller, dünya çapındaki gerçek müşterilerle çalışarak İş Arayabilir ve Para Kazanabilir. Müşteriler Geliştiricileri, Tasarımcıları, İçerik Yazarlarını, Sanal Asistanları, Mobil Uygulama Geliştiricilerini ve diğer birçok profesyoneli bulabilirler. BT ve Programlama, Grafik Tasarım, İçerik Yazımı, Veri Girişi, Finans, Satış, Pazarlama ve çok daha fazlası gibi çeşitli kategorilerdeki projeler Truelancer.com'da yayınlanabilir ve bulunabilir. Truelancer.com'da hesap oluşturmak, iş bulmak veya proje yayınlamak ücretsizdir.
Airtasker
airtasker.com
Airtasker (ASX: ART), iş yapılması gereken kişi ve işletmeleri çalışmak isteyen kişilerle buluşturan Avustralya'nın yerel hizmetler için önde gelen çevrimiçi pazar yeridir. İnsanların becerilerinin tam değerini anlamalarını sağlama misyonuyla Airtasker, çalışmak ve gelir elde etmek için gerçekten esnek fırsatlar yaratarak işin geleceği üzerinde olumlu bir etki yaratmayı hedefliyor. Airtasker, 2012'deki lansmanından bu yana 2 milyar dolardan fazla çalışma fırsatı sağladı ve dünya çapında 1,3 milyonun üzerinde tekil ödeme yapan müşteriye hizmet verdi.
Contently
contently.com
Contently, markaların harika hikayeler anlatmasına yardımcı olur. Güçlü kurumsal içerik pazarlama platformumuz, veriye dayalı strateji hizmetlerimiz ve birinci sınıf serbest çalışma ağımız, dünyanın en iyi markalarına, hedef kitlelerini memnun eden ve sonuçlara yön veren içerik oluşturmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Ortalama olarak, müşterilerimizin Contently ile oluşturduğu içerik, işletmeleri için her yıl 13 milyon doların üzerinde değere sahip oluyor; bu da yatırımlarının 6 katından fazla getiri sağlıyor. Harika içerik oluşturmak zordur ancak Contently bunu çok daha kolaylaştırır. Güçlü teknolojimiz size hangi hikayeleri yaratmanız gerektiğini söyler ve bu hikayeleri hayata geçirmek için sizi ödüllü yaratıcılardan oluşan bir ekiple buluşturur. Akıllı iş akışları ve yapay zeka destekli öneriler, ekibinizin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlar ve birinci sınıf analiz paketimiz, hangi içeriğin en iyi performansı gösterdiğini ortaya çıkarır ve bundan sonra ne yapmanız gerektiği konusunda size yol gösterir. Hatta içeriğinizin markanız için ne kadar değerli olduğunu size söylüyoruz.
Crowdspring
crowdspring.com
Logo tasarımı, web sitesi tasarımı, ürün tasarımı ve işletmenizin adlandırılması da dahil olmak üzere grafik tasarım konusunda dünyanın en güvenilir pazarı. %100 para iade garantisi!
Revelo
revelo.com
Her başarılı ürünün arkasında dünya standartlarında bir geliştirme ekibi vardır. ABD saat dilimlerinde, teknik ve sosyal beceriler açısından önceden incelenmiş birinci sınıf uzaktan geliştiricileri bulun, işe alın ve yönetin. Revelo, ABD merkezli şirketlerin Latin Amerika'dan uzak yazılım geliştiricilerini işe alabilecekleri en büyük çevrimiçi platformdur. Bordro, aday avantajları, vergiler ve yerel uyumluluğu etkinleştirerek yazılım geliştiricilerini işe almak için uçtan uca bir çözüm sağlıyoruz.
talent.io
talent.io
yetenek.io, teknoloji yeteneklerinin sevdikleri işi bulmasının ve şirketlerin harika teknoloji ekipleri oluşturmasının en basit yoludur. Seçici platformumuz, Avrupa'da 100.000 nitelikli teknoloji profesyonelinden ve 7.000 şirketten oluşan bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Yerinde ve uzaktan hem kalıcı hem de serbest işleri destekliyoruz ve şimdiden 6.000'den fazla adayın hak ettikleri işi bulmasına yardımcı olduk.
Codeable
codeable.io
Codeable, WordPress'in tek serbest çalışan platformudur. Müşterileri en iyi WordPress uzmanlarıyla eşleştiriyoruz. Müşterilerin herhangi bir WordPress sorununu çözmelerine yardımcı oluyoruz.
Anytask
anytask.com
AnyTask.com, serbest çalışanların bir banka hesabına sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırmak için Electroneum Ltd.'nin blockchain tabanlı ödeme teknolojisini kullanan ve aynı zamanda sıfır Satıcı ücreti vaat ederek diğer serbest çalışanlara kıyasla ücretlerde %20'ye kadar tasarruf sağlayan küresel bir serbest çalışma pazarıdır. Pazar yerleri. Ve Alıcı açısından bakıldığında bu her zamanki gibi bir iş. Dünyanın dört bir yanından serbest çalışanlar, işinizi dış kaynak kullanarak sizin ve işletmenizin zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olmayı teklif ediyor. Tasarım ve pazarlama hizmetlerinden yazı yazma ve kişisel yardıma kadar ihtiyacınız olan her şeyi AnyTask.com'da bulabilirsiniz.
notch
notch.financial
Notch, daha hızlı ödeme almanıza, nakit akışını iyileştirmenize ve operasyonel verimliliği artırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir alacak hesapları otomasyon yazılımıdır. Notch ile şunları yapabilirsiniz: 1) Tüm AR görevlerinizi (faturalar, ödemeler ve mutabakat) tek bir platformda yönetin. 2) Tekrarlanan AR görevlerini otomatikleştirerek, zamandan tasarruf ederek ve hataları azaltarak manuel çalışmayı ortadan kaldırın. 3) Ekibinizin yüksek değerli görevlere odaklanabilmesi için operasyonları minimum müdahaleyle sorunsuz tutun. 4) Ek personel ihtiyacını ortadan kaldırarak esnek, sezonluk fiyatlandırmayla maliyetleri azaltın. 5) Ödeme durumlarına ve ödenmemiş hesaplara ilişkin gerçek zamanlı görünürlük elde edin. Notch platformu, ödeme tahsilatı, işleme ve mutabakat, fatura yönetimi, müşteri ödeme portalı ve OCR fatura tarama dahil olmak üzere tüm AR sürecini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış bir ürün paketi sunar; bu da işletmelerin alacak hesaplarını yönetme şeklini basitleştirerek odaklanabilmelerini sağlar. Büyüme ve verimlilik üzerine. Notch'un 3 kata kadar daha hızlı ödeme almanıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Worksome
worksome.com
Güçlü dış iş gücü yönetimi: Yüklenici deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Güçlü uyumluluk ve hızlı ödemelerle bağımsız yüklenicileri yönetmek için oluşturulmuş tek araçla harici iş gücünüzü oluşturun, yönetin ve elinizde tutun.
Comeup
comeup.com
2013 yılında oluşturulan %100 online hizmet sunma platformu. Siteye göz atın, size uygun hizmeti seçin ve birkaç tıklamayla sipariş verin.
WriterAccess
writeraccess.com
En iyi serbest çalışanları işe alın ve iş akışınızı kolaylaştırın. İçerik oluşturma platformumuz size içerik pazarlamasını ölçeklendirmek, işinizi veya ajansınızı büyütmek ve çevrimiçi kazanmak için içerik pazarlamasında uzmanlaşmak için ihtiyaç duyduğunuz yetenek, araç ve eğitimi sağlar.
WittyPen
wittypen.com
WittyPen, bireylerin, start-up'ların ve işletmelerin sektörlerindeki güvenilir yazarlardan içerik almasına yardımcı olan bir platformdur.
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis, Latin Amerika'daki kıyıya yakın geliştiricileri işe almak, telafi etmek ve yönetmek için kullanılan bir teknoloji işe alım çözümüdür. Şirketler, tam zamanlı bir model altında çalışan, akıcı İngilizce konuşan 5000'den fazla uzaktan geliştiriciden oluşan ağımızdan uzman yetenekler bulabilir. Müşterilerimiz genellikle işe alım sürelerini ve masraflarını %60'tan fazla azaltırken, ekiplerini kültürel uyum, uyumlu ABD saat dilimi ve özel teknolojilerdeki uzmanlıkla genişletiyor.
Toogit
toogit.com
Toogit.com, serbest çalışanların ve işverenlerin işbirliği yapması ve akıllıca çalışması için çevrimiçi bir platformdur.
Ithire
ithire.com
Biz kimiz? ITHIRE, teknoloji sektöründeki müşterileri ve geliştiricileri birbirine bağlayan bir pazar ve işe alım platformudur. Uygulama içi mesajlaşma ve görüntülü iletişimimiz, iş takip ve izleme sistemimiz, yüksek kaliteli sonuçlarla kesintisiz bir iş akışı sağlar. Temel hizmetlerimiz şunları içerir: Hem müşteriler hem de serbest çalışanlar için hepsi bir arada platform; IThire akıllı zaman takip cihazı aracılığıyla çalışma süreci kontrolü; Ithire tarafından sertifikalandırılmış ve kontrol edilmiş Proje Yöneticisi fırsatı; Güvenli Ödemeler; Saatlik Koruma Politikası/Emanet; Etkili işbirliği için kullanıcı dostu arayüz. Daha fazlasını ithire.com'da öğrenin
Useme
useme.com
Useme, freelancerlara ödeme yapmak isteyen şirketler ve kendi şirketi olmayan, vergi faturası düzenlemek isteyen freelancerlar için hızlı ve basit bir çözüm sunuyor. Useme ile taşeronunuzla anlaşma yaptığınızda, serbest çalışanınızın kendi işi olsa da olmasa da bir vergi faturası alacaksınız. Ve en iyi kısmı? Anlaşmaların sonuçlandırılmasıyla ilgili tüm idari görevleri biz üstleniyoruz, işletme sahiplerinin ve serbest çalışanların temel faaliyetlerine odaklanmalarına olanak sağlıyoruz. Bu hizmet tüm ülkelerde mevcuttur ve hem serbest çalışanların hem de müşterilerin uluslararası işbirliklerini kolay bir şekilde kurmasına olanak tanır.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 platformu, içeriği tüm pazarlama faaliyetlerinin merkezine yerleştirir. Skyword360, tüm kanallar arası planlamanın, içerik oluşturmanın ve etkinleştirmenin bir kuruluşun genel içerik stratejisi ve pazarlama hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu içerik odaklı yaklaşımla pazarlama liderleri, markalarını farklılaştıran ve ölçülebilir sonuçlar sağlayan benzersiz ve uyumlu müşteri deneyimleri yaratma yetkisine sahip oluyor. Skyword360, içerik operasyonlarının tüm temel unsurları için araçlar sağlar: strateji, planlama, oluşturma, toplama, etkinleştirme, kişiselleştirme ve optimizasyon. 46'dan fazla ülkeden gelen uluslararası serbest çalışan topluluğu ve platformu 14 dile çevirme yeteneği sayesinde içerik operasyonları geniş ölçekte sorunsuz bir şekilde yürütülebilir.
Cad Crowd
cadcrowd.com
Cad Kalabalık | Talep üzerine 3D modelleme, CAD tasarımı ve endüstriyel tasarım için bir tasarımcı kiralayın. Hizmetler: ürün tasarımı, prototipler ve 3D animasyon.
QwidPro
qwidpro.com
Esnek Yeteneğe Erişin ve Uzaktan Ekipler Oluşturun QwidPro, işletmenizin anında yetenekleri işe almasına ve kısa vadeli veya kritik projeleriniz için uzak ekipler oluşturmasına olanak tanıyan esnek bir yetenek pazarıdır, böylece iş gücünüzü gerektiği gibi ölçeklendirebilir veya azaltabilirsiniz. 7/24 Yetenek Erişimi: İstediğiniz zaman 3000'den fazla yetenekli profesyonele erişin. Çeşitli Yetenekler: web geliştiricileri, yaratıcılar, pazarlamacılar veya finans uzmanları Hızlı ve Uygun Maliyetli Yetenek: Yetenekleri hızla ve uygun maliyetle bulun. Güvenli Ödemeler: Finansal işlemlerinizi koruyun. Anında Uzman Eşleştirmeleri: Dakikalar içinde uzmanları bulun. Rakipsiz Yetenek Değeri: Üst düzey, uygun maliyetli yeteneklere erişin. Genel Giderleri Azaltın: Operasyonel maliyetleri azaltın. Zahmetsiz İş İlanı: Kolayca iş ilanları gönderin. Özelleştirme: Özel proje gereksinimlerinize göre uyarlanmış ekipler oluşturun. İhtiyacınız olan yeteneği, ihtiyacınız olduğunda edinin!
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry, şirketlerin ve serbest çalışanların birbirini bulma ve birlikte çalışma şeklini kolaylaştırmak için Pazar Yeri ve Serbest Çalışan Yönetim Sistemini (FMS) birleştirir.
Fastwork
fastwork.id
İşinize veya işinize yardımcı olacak profesyonel serbest çalışanlar alın veya serbest Endonezya sitesinde tarafınız olarak çevrimiçi iş bulun!
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays, her ölçekteki marka için hepsi bir arada etkileyici pazarlama ve görsel içerik oluşturma platformunuzdur. İşbirliğini kolay ve sezgisel hale getirmek için tasarlanan Popular Pays, birden fazla platform veya yaratıcı temas noktasıyla uğraşmadan içerik oluşturma çabalarınızı ölçeklendirmenize ve iş etkisini artıran pazarlama kampanyaları başlatmanıza olanak tanır. İçerik oluşturucu pazarımız, marka değerlerinize ve hedef kitlenize uygun etkileyicileri ve yaratıcıları kolayca bulmanızı ve bulmanızı sağlar. Popular Pays, Meta, TikTok, Amazon ve Pinterest'in resmi ortağıdır ve Kelloggs, Kraft, Delta ve Lyft gibi markalarla çalışır.
Designhill
designhill.com
Designhill.com, işletme sahiplerinin yüksek kaliteli özel tasarımları uygun fiyatlarla bulmasına yardımcı olan çevrimiçi bir tasarım pazarıdır. Logo tasarımı, web tasarımı, sabit tasarımlar, ambalaj tasarımları (35'ten fazla tasarım kategorisi) gibi özel tasarım ihtiyaçları olan işletmeler, tasarım yarışmaları düzenleyebilir ve dünyanın her yerinden tasarımcıların sunduğu onlarca tasarım arasından seçim yapabilir. kitle kaynaklı özel tasarım pazarı ile tasarımcıların yaratıcı çalışmalarını öğrenmeleri ve sergilemeleri için yaratıcı bir platformun birleşimidir.
Pangea.app
about.pangea.app
Birinin uygun olup olmadığını anlamanın en iyi yolu, onu tam zamanlı olarak işe almadan önce onunla bir proje üzerinde çalışmaktır. Pangea'da, işe alım sözleşmesini kolay ve sorunsuz hale getiriyoruz; tam zamanlı birini işe alırsanız herhangi bir fiyat farkı veya dönüştürme ücreti olmadan. Rol, sektör deneyimi ve geçmiş projelere göre seçilmiş yeteneklerimize göz atın. Yeteneklerimiz tasarım, büyüme, operasyonlar, ürün ve mühendislik alanlarında ortalama 2-5 yıldan fazla deneyime sahiptir ve esas olarak ABD'de bulunmaktadır.
Cinode
cinode.com
Kim bilir ne var, kim müsait, ne satabilirim? Şu anda eksik olduğunuz satış, teslimat ve becerilere ilişkin önemli bilgileri sağlıyoruz. Cinode, danışmanlığınızın büyümesini hızlandıracak hepsi bir arada platformdur. İskandinav ülkelerinde en iyi tercih olmamızın bir nedeni var.
Xolo
xolo.io
Xolo, iş kurma, KDV uyumlu faturalama, muhasebe, vergi raporlama, işletme giderleri ve daha fazlası için yerel ve küresel çözümler sunan, tamamen sololara yönelik bir iş motorudur.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno, bir işletmenin yüklenici bulmak, işe almak, yönetmek ve ödeme yapmak için ihtiyaç duyduğu tek platformdur. Serbest Çalışan Yönetim Sistemini 100.000'den fazla endüstri onaylı yüklenicinin yer aldığı seçkin bir pazar yeri ile birleştiren YunoJuno, İK, İşe Alma Yöneticileri, Finans ve Hukuk ekiplerini tek bir yerde bir araya getirir. Platformumuz, yetenek kaynaklarından uyumluluk kontrollerine, belgelere, ödemelere ve içgörülere kadar dünyanın önde gelen şirketlerine maliyetleri azaltmada, işe alım sürelerini hızlandırmada ve 150'den fazla ülkede yanlış sınıflandırmaya karşı koruma sağlamada yardımcı olur. Platformu ücretsiz olarak keşfedin veya bugün bir demo rezervasyonu yaptırın - PepsiCo, Depop ve dünyanın önde gelen 12.000'den fazla şirketinin yüklenicilerle zahmetsizce çalışmak için YunoJuno'yu nasıl kullandığını görün.
Turing
turing.com
Turing, karmaşık verileri yöneten kuruluşlar için üretken yapay zeka ürünleri ve çözümleri oluşturur ve dağıtır. Küresel ticari kuruluşların güvendiği insan zekası iş zorluklarını çözüyor ve üretkenliği artırıyoruz.
Worksible
worksible.com
Geleneksel çalışma ve eğitim şeklini değiştirmek isteyen bir girişim. Hem kişisel hem de profesyonel olarak büyümek için gerekli tüm araçlara erişim. Worksible'a kaydolun ve hizmetlerinizi serbest çalışan olarak yükleyin, böylece müşteriler veya şirketler sizi bulabilir ve işe alabilir. Ayrıca onlardan bir şeyler öğrenmek, birlikte projeler yürütmek vb. için diğer kullanıcılarla ağ kurabilir ve onlarla bağlantı kurabilirsiniz. Firmalar, freelancerların başvurması ve teklif göndermesi gereken projelerini yayınlayabilecek.
Lemon.io
lemon.io
Lemon.io, güvenilir geliştiricileri talep üzerine işe almak için başvurulan serbest çalışma platformudur. Ağımıza katılmak için başvuran her geliştiriciyi test ediyoruz. Bu, ekibinize uygun olup olmadıklarını anlamaya çalışan düzinelerce CV ve GitHub hesabını incelemek yerine gerçekten önemli olana, yani işinize odaklanacağınız anlamına gelir. Adaylarımızın her birinin inceleme sürecimizin 5 aşamasını geçmesi gerekiyor: 1. Geçmiş kontrolü 2. İngilizce yeterlilik testi 3. Kodlama becerileri değerlendirmesi 4. Gerçek hayattaki test görevi 5. Canlı röportaj Tanıştığımız biriyle çalışmaya başlayacaksınız bizzat tanıştık. İşte bu şekilde doğru adayları piyasadaki herkesten daha hızlı sunabiliyoruz. 500'den fazla startup'ın ve dijital ajansın yenilikçi ürünlerini geliştirmelerine, ölçeklendirmelerine ve artan iş yüklerine ayak uydurmalarına yardımcı olduk. Hızlı bir düzeltmeye mi ihtiyacınız var, tam zamanlı bir pozisyonu doldurmak mı istiyorsunuz veya bir QA mühendisine mi ihtiyacınız var? Seni koruduk! Ücretsiz fiyat teklifinizi isteyin ve bugün projeniz üzerinde çalışan bir geliştirici bulun.
Zerys
zerys.com
Zerys basit, güçlü, ödüllü bir içerik planlama ve üretim platformudur. İçeriğinizi planlamanıza, en iyi yazma yeteneklerini bulmanıza ve okuyucularınızın tıklamak, okumak ve paylaşmak isteyeceği özel, optimize edilmiş bloglar, teknik incelemeler ve e-kitaplar oluşturmanıza olanak tanır!
Feedcoyote
feedcoyote.com
FeedCoyote, serbest çalışanları ekipler inşa etmek, karmaşık projeler üzerinde işbirliği yapmak, alt sözleşme, kaynakları paylaşmak ve daha fazla para kazanırken yerleşik proje yönetimi araçlarıyla birlikte daha fazla para kazanan AI destekli profesyonel bir işbirliği ağıdır. Küratörlü serbest ağımız, yerleşik proje yönetimi araçlarıyla birleştiğinde ekonomik izolasyonla mücadele ediyor ve kullanıcılarımız için verimlilik ve kazanç potansiyelini artırıyor. Dünya çapında 1,5 milyar freelancanın işlerini birlikte geliştirmeleri ve büyütmeleri için güçlendirme görevindeyiz. Verimlilik araçlarını merkezileştirerek ve topluluğun gücü ile sorunsuz işbirliği sağlayarak serbest çalışmayı yeniden şekillendiriyoruz.
LaborX
laborx.com
LaborX, bireyleri iş fırsatlarıyla buluşturan ve kripto para birimiyle ödeme almalarını sağlayan küresel bir işe alım platformudur. Akıllı sözleşmeler, İtibar ve Anlaşmazlık çözüm sistemlerini destekleyerek her iki tarafın yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlar.
SolveCube
solvecube.com
Dünya çapında 14'ten fazla alanda yarı zamanlı, kısa vadeli veya kalıcı roller için şirketlerin alan uzmanlarını bulmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü yapay zeka yetenek pazarı.
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer, işletmelerin Yazarlar, Tasarımcılar, Geliştiriciler, Pazarlamacılar ve çok daha fazlası gibi profesyonel serbest çalışanları işe alabileceği ve Milleri Öne Çıkarabileceği bir serbest çalışma platformudur. Bu, %0 işlem ücreti, herhangi bir hizmet ücreti veya başka gizli ücretler almayan yeni bir serbest çalışma web sitesidir. Ayrıca cazip bir nakit geri ödeme sistemi var. Müşteriler platformda harcadıkları tutarın %2'sini geri kazanacaklar. Diğer rakip platformlarla karşılaştırıldığında serbest çalışanlar için de birçok avantaj var. Perfectlancer, serbest çalışanlarına ayda 20 ücretsiz teklif sunuyor. Bu, yeni serbest çalışanlara yönelik 50 hoş geldin teklifine ek olarak verilmektedir. Ayrıca komisyon yalnızca %14'tür ve bu, büyük rakip platformlardan önemli ölçüde daha düşüktür.
Zoopup
zoopup.com
Bize Zoopup'un önemli olduğu Zoopup, Zoopup'un hizmetlerinin fiyatını adlandırarak projelere teklif vermek için bir mağazaya yürüdüğü sanal bir plaza. Serbest çalışanlar, ürünlerini veya hizmetlerini müşterilerin ziyaret edebilecekleri, göz atabilecekleri ve satın alabilecekleri bir fiyata satmak için kendi mağazalarını açar. Sonra herkesin katılmakta özgür olduğu yarışmaların yapıldığı bir arcade var ve müşteri en iyi projeyi seçiyor ve onlara ödül veriyor. Serbest piyasaya ve ticarete saygı duyan herhangi bir gelişen pazar gibi, Zoopup Plaza, ticaret becerisine sahip tüm mesleklerden gelen tüccarları ve tüccarın sunduğu özel malları (yani becerileri) arayan müşterileri memnuniyetle karşılıyor. Zoopup, serbest istihdam için şeffaflık ve istikrar üzerine inşa edilmiş bir piyasa yapısı oluşturmak için piyasada artan bir ihtiyaca yanıt olarak kuruldu. Platformun amacı, yetenekleri anlamlı ve kazançlı fırsatlarla bağlamak için fırsatlar yaratmaktır. Müşteriler ve serbest çalışanlara, konser ekonomisinin bağımsız katılım modelinde gezinmelerine yardımcı olmak için istikrar, çeşitlilik ve fırsatlar sunuyoruz. Zoopup plaza içinde, serbest çalışanların resmi rehberlik arayanlara beceri kursları sunabileceği yollar var. Tüm sistem, herkes için uygulanabilir beklentileri artıracak sonsuz ilişkiler ve etkileşimler tarafından tutulur. Büyürdünüz ve sizinle birlikte büyüyoruz Serbest piyasa, piyasadaki en iyi yetenekle çalışmak ve premium ürün ve hizmet deneyimi yaratmak için büyük MNC'ler, başlangıç ve KOBİ'ler için bol miktarda fırsat yarattı. Uzun vadeli geliştirme projesi, kısa vadeli görev veya hızlı bir kerelik tasarım gereksinimi olsun, vizyonlarının birliği üzerinde işbirliği yapmak için yetenekleri ve müşterileri bir araya getiriyoruz. Zoopup platformu, yarışmalara katılmak, portföyler aracılığıyla göz atarak ve proje için doğru insan karışımını bularak, eğitim programları göndererek ve sadece iş satarak ve satın alarak işbirliğini teşvik etmek için tasarlanmıştır. Coğrafyalar, endüstriler, uzmanlık ve deneyim tarafından yaratılan sınırları aşıyoruz ve tamamen hükümet olan katılım kurallarını yeniden yazmak için yetenek ve ihtiyaç. Zoopup Beceri geliştirme için yeni iş fırsatları ve yolları bulmak için sürekli olarak araştırılabilen sağlam bir katılım platformu. Zoopup İşgücünüz İster tek bir projeniz, sınırlı zaman etkileşiminiz olsun, yeni pazarlara girmeden önce uzman danışmanlığına ihtiyacınız var veya geçici personel çözümlerine ihtiyacınız var, bağımsız yetenek için zoopup rezervuarını keşfedebilir ve gereksinimlerinizi hızlı ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Önceden tasarlanmış katılım modellerimiz, idari engelden geçmenizi ve iş presto'ya inmenizi sağlamak için daha hızlı işe alım sürecini kolaylaştırır. Dinamik katılımlara doğru Dinamik katılımları teşvik eden nedir? Beceri setlerinin sahip olduğu her beceriyi kullanan endüstriler ve girişimlerin dinamik uygulaması, yeni beceri oluşturma fırsatları ne kadar çeşitli olursa olsun, beceri paylaşım ittifaklarını en son gelişmelerle uyuşmak için karşılıklı fayda için ittifaklar oluşturuyorlar, dinamik katılımları deneyimleyebileceği ve mükemmellik fırsatlarından yararlanabileceği platformdur.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple, saatlik ücretleri 30 ila 100 ABD Doları arasında değişen, en iyi %1'lik serbest geliştirici ve tasarımcılardan oluşan bir ağdır
OpenTalent
opentalent.co
Geleneksel yetenek havuzu çözümlerinin sınırlamalarından bıktınız mı? OpenTalent, gelecek roller için potansiyel aday havuzunu yakalamak ve sürdürmek için yenilikçi, kullanımı kolay bir yol sunuyor.
OpenTrain
opentrain.ai
Yapay Zeka Veri Etiketleme Pazarı: 110'dan fazla ülkede ve herhangi bir alan uzmanlığında denetlenmiş Yapay Zeka Eğitmenlerini/veri etiketleyicilerini bulun, işe alın ve güvenli bir şekilde ödeme yapın. OpenTrain AI -Global Ağın Temel Özellikleri: Çok sayıda alan, dil ve veri açıklaması disiplininde çeşitli uzmanlıklara sahip, 110'dan fazla ülkeden AI Eğitmenleri ve veri etiketleyicilerinden oluşan 1 numaralı açık ağına erişin. -Kapsamlı Yetenek Çözümleri: Her türlü proje ölçeğine veya karmaşıklığına uygun olanı bulmak için hem Serbest Yapay Zeka Eğitmenlerine hem de Dış Kaynaklı Veri Etiketleme Sağlayıcılarına kaynak sağlayın. -Güvenli Küresel Ödemeler: AI Eğitmenlerinize dünya çapında ödeme yapmak için emanet kilometre taşı ödeme sistemimizi kullanın. Müşteriler, proje aşamaları başarıyla tamamlanıp onaylanana kadar fonlar güvenli bir şekilde emanette tutularak tüm önemli kredi kartlarıyla ödeme yapabilir. -Verimli Ödeme Sistemi: Sistemimiz 110'dan fazla ülkede otomatik ödemeleri destekleyerek herhangi bir yapay zeka eğitimi gereksinimi için çeşitli ve küresel yeteneklerin tek bir platformdan işe alınmasını kolaylaştırır. OpenTrain AI: Yapay Zeka Geliştiricileri ve Yapay Zeka Eğitmenlerinin Geleceği İnşa Etmek İçin Bağlantı Kurduğu Yer
Laksie
laskie.com
Yüksek kaliteli eşleşmeleri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde elde eden binlerce şirkete ve iş arayanlara katılın. Yetenek için: Harika şirketlerin size başvurmasını sağlayın. Laskie'nin ücretsiz araçları, iş aramanızı daha hızlı, daha verimli ve daha az stresli hale getirmek için tasarlanmıştır. Şirketler için: Yüksek kaliteli adayları daha hızlı bulun. Sadece bir özgeçmişten daha fazla veriyle binlerce adaya anında erişin. Başlamak birkaç dakika sürer. Laskie.com'da bugün kaydolun!
Vicoland
vicoland.com
Vicoland, SAP Fieldglass müşterilerinin yeni bir tedarikçi türü aracılığıyla profesyonel hizmet SOW projelerinin maliyetini, kalitesini ve hızını artırmasına olanak tanır: Sanal Şirketler - diğer adıyla "Vicos". Vico'lar, gerçek şirketler gibi hareket eden, ancak en iyi uzmanların görevlendirilmesi için %0 genel gider ve %100 esnekliğe sahip serbest çalışan ekiplerdir. Bu çözüm, SAP'nin startup inovasyonlarına yatırım yapan ve hızlandıran stratejik iş birimi SAP.iO tarafından geliştirildi ve/veya finanse edildi.
Wripple
wripple.com
Wripple, modern pazarlama iş gücü için isteğe bağlı bir yetenek platformudur ve serbest çalışan ilişkilerini tek bir yerden yönetmek için incelenmiş yetenek ve yazılımlardan oluşan özel bir pazar sunar. Platformun pazarı, daha fazla hız, verimlilik ve esneklik için markaları ve reklam ajanslarını yüksek vasıflı, isteğe bağlı yeteneklerle buluşturuyor. Müşteriler, stratejiden tasarıma, medya ve teknolojiye kadar 25'ten fazla proje türünde 45'ten fazla rolde bireysel serbest çalışanlar ve hazır ekipler bulabilir ve kiralayabilir. Wripple, 2018 yılında dijital güç merkezi Razorfish'in yöneticileri tarafından kuruldu. Geleneksel ajansların ve dijital firmaların emektarları olan kurucu ortaklar, teknolojideki bir kesintinin dijital hizmetleri sonsuza kadar ve daha iyiye doğru değiştirebileceğini fark ettiler. Wripple sayesinde müşteriler seçkin ajans yeteneklerine hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde sahip oluyor. Yetenek, açık ve esnek bir ortamda daha iyi iş çıkarır.
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