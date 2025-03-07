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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-imza yazılımı, kullanıcıların belgeler üzerinde elektronik imza toplamasına olanak tanıyarak fiziksel evrak ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu yazılım, elektronik imza gerektiren, yasal açıdan hassas belgelerin dağıtım sürecini basitleştirir. Kuruluşlar, müşterilerin, çalışanların veya ortakların imzasını gerektiren satış sözleşmeleri veya iş evrakları gibi belgeleri güvenli bir şekilde şifrelemek için e-imza yazılımını kullanır. E-imza yazılımı genellikle CRM yazılımı, ERP sistemleri, İK yönetim paketleri ve muhasebe araçları dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur. Bu entegrasyon, tekliflerin, sözleşmelerin ve tedarikçi etkileşimlerinin kusursuz yönetimini kolaylaştırır. Ek olarak, e-imza yazılımı hem yerel hem de federal yasal gereklilikleri karşılayan yerleşik güvenlik standartlarına uyar. Bu, yasal belgelerin sorunsuz alışverişini sağlar ve yazılım aracılığıyla alınan imzaların meşruiyetini ve yasal geçerliliğini garanti eder.
Yeni Uygulama Gönder
DocuSign
docusign.com
DocUSIGN ESIGNATIRE, işletmelerin ve bireylerin neredeyse her yerden, neredeyse her cihazdan güvenli bir şekilde anlaşma gönderme ve imzalama yoludur. DocuSign uygulaması kullanımı kolaydır, tüm taraflar için sınırsız ücretsiz imza içerir ve dünya çapında milyonlarca insan tarafından güvenilir. ESIGNATE, birçok kuruluşun bir sözleşmeyi yürütme şeklini değiştirmiş olsa da, imza öncesi ve sonra yaşam döngüsü genellikle manuel süreçler, elektronik tablolar ve e -postalar yoluyla yönetilir - iş yapma, risk ve sinir bozucu müşterileri ve çalışanları hızlandırma hızını düşürür. Docusign CLM (Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi), kuruluşların analog manuel işlemleri dijital otomatik iş akışına dönüştürerek sözleşme yaşam döngüsünü kolaylaştırmasına olanak tanır. Sonuç, iş yapma, artan uyum ve daha verimli çalışanların hızlandırılmış bir hızıdır. Temel Özellikler: Merkezi Depo, Gelişmiş Arama ve Bul, Sürüm Kontrolü, Cümle Kütüphanesi, İç ve Harici Partilerle İşbirliği, Redlining, Basit ve Gelişmiş İş Akışları, Etiketleme, Mobil Erişim, Çok Platform Entegrasyonları (Salesforce ile sıkı entegrasyon dahil).
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Belgeleri ve formları imzalayın. Kolayca. Güvenli bir şekilde. Herhangi bir yer. Tüm PDF ve e-imzanız için bir yer. Acrobat anladım. Acrobat işareti ile iş akışlarınızı dönüştürün ve hızlandırın-Microsoft'un tercih ettiği e-imza çözümü ve Adobe Acrobat'ın gücünü bir pakette de içeren tek e-imza aracı.
DocHub
dochub.com
Dochub, herkesin belge düzenleme, imzalama, dağıtım ve formların tamamlanmasını kolaylaştırması için güç verir. Dochub, kullanıcıların doğrudan Google Apps'tan belgeleri içe aktarmasına, dışa aktarmasına, değiştirmesine ve imzalamasına olanak tanıyan Google Workspace ile son derece popüler bir entegrasyon sunuyor. 2014 yılında piyasaya sürülen Dochub, 83.3 milyondan fazla kullanıcı tarafından güvenildi. Gerçek zamanlı bulut tasarrufu ve güvenli iş akışları, tek bir kullanımı kolay çözüm içinde 500 milyondan fazla belgeyi güncel ve güvenli tutar. Dochub - Dünyanın belgeleri yönetme şekli. Editör Araçları: * Metin ekle * Çiz (Kayıpsız, Vektör Tabanlı) * Vurgu * Yorum * Sil * İmza * Görüntüyü ekle * Damga vurmak * Geri Al/Yeniden Yap Sayfa Yönetimi: * Belgeleri birleştirin * Sayfaları yeniden sıralayın * Sayfaları ekleyin * Sayfaları döndür * Sayfaları sil PDF özellikleri: * Retina ekran optimize edilmiş * Kayıpsız Düzenleme (İmzalandıktan veya Düzenlendikten Sonra Orijinal Belge Kalitesini Tutar) * Formları doldurun Belge Şablonları: * Bir şablon yükleyin ... ... Eşsiz bir kopyasını ihtiyacınız olduğu kadar kolayca doldurun. ... imzalamak veya doldurmak için kopyalarını birden fazla kişiye gönderin. Belge Paylaşımı: * E -posta belgeleri * Bireyler veya kuruluşlarla bir belgede işbirliği yapın * Belgenizi 'genel' veya 'özel' yapmayı seçin * Facebook, Twitter veya başka bir yerde 'genel' belgeleri paylaşın İmza: * Herhangi bir belgeyi kolayca imzalayın ve kaydedin * Bir telefondan imzalar oluşturun ve içe aktarın * İmzalanacak başkalarına belgeler gönderin Güvenlik: * OAuth 2.0 Kimlik Doğrulaması Yalnızca hesabınıza erişebilmenizi sağlar * Veriler, son teknoloji ürünü 128 ila 256 bit EV SSL şifrelemesi kullanılarak aktarılır * Kaydedilen belgeler Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES) 256 bit simetrik anahtarlar kullanılarak saklanır ve yedeklenir Uyumluluk: * Tüm PDF'ler, Açık Office ve Microsoft Office belgeleriyle çalışır: (PDF, DOC, PPT, XLS, TXT, DOCX, PPTX ve daha birçok ...) * Belgeleri PDF veya DOC olarak dışa aktarın Belgeleri doğrudan aşağıdakilerden açın/içe aktarın: * Bilgisayarınız * Gmail ™ * Google Drive ™ * Dropbox * Herhangi bir web sayfası URL
Encyro
encyro.com
Encyro, güvenli dosyaları herhangi bir e-posta adresine göndermenizi sağlar. İstemcileri davet etmek, paylaşılan klasörler oluşturmak veya izinleri yapılandırmak için zaman harcamayı bırakın. Müşterilerden oturum açmalarını istemeden güvenli mesaj ve dosyalar alın. Encyro, bilgisayarda imzalamak için belgeyi incelerken (bir QR kodunu tarayarak) telefonda imzanızı çekmenize olanak tanıyan tek e-imza sağlayıcısıdır. Metin mesajı tabanlı erişim kodları ve oturum açma seçenekleri de dahil olmak üzere gelişmiş korumaya sahip elektronik imzalar isteyin. Markanızı özel yükleme sayfanızda sergileyin. Başkalarıyla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için ücretsiz Encyro hesaplarını kullanmalarına izin vererek müşterilerinizin gözünde görünürlüğünüzü artırın. Müşteri verilerini güvende tutun ve HIPAA, GLBA, FINRA, IRS, GDPR ve müşteri veri gizliliğine ilişkin diğer düzenleyici gerekliliklere uyun. Encyro'yu tarayıcınızdan veya Microsoft Outlook'tan (ücretsiz Encyro Outlook Eklentisi ile) kullanın.
Zoho Sign
zoho.com
Zoho'nun e-imza yazılımını kullanarak iş belgelerini çevrimiçi olarak tam güvenlik ve güvenilirlikle dijital olarak imzalayın. Basit e-imza belge iş akışlarıyla işlemlerinizi otomatikleştirin. Zoho Sign; Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms dahil olmak üzere Zoho uygulamalarının yanı sıra Office 365, G Suite ve Microsoft Teams gibi diğer üçüncü taraf uygulamalarla kolayca entegre olur.
Mail Butler
mailbutler.io
Bu, gelen kutunuzu daha akıllı hale getiren e-posta eklentisi Mailbutler'dır. Mailbutler size doğrudan gelen kutunuzdan erişebileceğiniz çok sayıda kullanışlı, üretkenliği artırıcı özellik sunar. Akıllı işlevsellik sunarak Apple Mail, Gmail veya Outlook e-posta istemcinizin yerel özelliklerini geliştirir. Sizin için mesaj yazabilen yapay zeka destekli bir e-posta asistanı, planlanmış e-postanızın bilgisayarınız çevrimdışı olsa bile gönderilebilmesi için Bulut Teslimatı, alıcınızın onayını gerektirmeyen gelişmiş e-posta takibi ve güçlü bir Kişiler özelliği sunar. Bu, diğer birçok akıllı, gelen kutusunu geliştiren özelliğin yanı sıra müşteri ilişkilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır: • Akıllı Asistan: Mesajları yazan, özetleyen ve iyileştiren, görevleri ve kişileri bulan ve sizin için yanıt veren, yapay zeka destekli bir e-posta asistanı. • Daha Sonra Akıllı Gönder: E-posta teslim sürelerinizi optimize etmenize yardımcı olacak akıllı planlama işlevi. • Alıcıya Göre Optimize Edilmiş Planlama: E-postanın açılma olasılığını en üst düzeye çıkarmak amacıyla e-posta göndermeniz için en iyi zamanı önerir. • E-posta Takibi: E-postanızın veya bağlantınızın ne zaman, nerede ve ne sıklıkta açıldığını öğrenin. iCloud veya IMAP e-posta adreslerini kullananlar, birden fazla alıcıya mesaj gönderdiğinizde e-postanızı tam olarak kimin açtığını görün. Ayrıca cep telefonunuzdan takip edilen e-postalar gönderin. • Ertele: Daha az önemli olan e-postaları geçici olarak erteleyin; bunlar sizin seçtiğiniz bir zamanda yeniden görünecektir. • Kişiler: Müşteri iletişimini en üst düzeyde tutmak için kişilerinize ilişkin temel bilgileri edinin. • İmzalar: Kapsamlı yaratıcı kontrole sahip güzel ve profesyonel e-posta imzaları. • Şablonlar: Üretkenliği ve verimliliği artırmak için mesaj şablonları oluşturun. •
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (eski adıyla HelloSign), çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde imzalamanın ve imza istemenin sezgisel yoludur. Yeni işe alım teklif mektuplarından kredilere, satış sözleşmelerinden gizlilik sözleşmelerine kadar her türlü sözleşmeye yasal olarak geçerli imzalar ekleyin. Ödüllü bir kullanıcı arayüzü, güçlü yönetici kontrolleri, belge izleme ve kalem ve kağıt yöntemlerinden daha güvenli olan kurumsal düzeyde güvenlik, hepsi varsayılan olarak kutudan çıkar çıkmaz gelir. Daha hızlı imzalayın. Dropbox Sign, işletmelerin sözleşmeleri, imzalanması ve geri gönderilmesi ortalama 15 gün süren geleneksel kağıt bazlı sözleşmelere kıyasla ortalama %80 daha hızlı imzalamasına yardımcı olur. Belge tamamlama sayısını artırın. İzleme, otomatik hatırlatmalar ve mobil imzalama gibi özelliklerle Dropbox Sign, belge tamamlama oranlarını %96'ya kadar artırdı. Sözleşmeleri hızla gönderin. Şablonlar ve veri doğrulama gibi özelliklerle birleştirilmiş ödüllü, sezgisel bir arayüz, Dropbox'ın herkesin sözleşmeleri imza için göndermesinin hızlı ve kolay olduğu anlamına gelir. Sevdiğiniz araçlarla çalışın. Dropbox Sign, Salesforce, Slack, Oracle, HubSpot CRM, Microsoft Word gibi uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece belgeleri doğrudan favori araçlarınızdan imza için gönderebilirsiniz. Sözleşmeleri otomatik olarak dosyalayın ve saklayın. İmzalı belgeleri otomatik olarak kaydedin ve bunları Google Drive, Dropbox, Evernote, Box, OneDrive veya SharePoint gibi tercih ettiğiniz bulut depolama alanında istediğiniz zaman bulun. Her anlaşmayı mahkemede kabul edilebilir hale getirin. Her Dropbox Sign sözleşmesine, tüm tarafları koruyan ve iyileştirme maliyetlerini ve yasal zorlukları azaltan, mahkeme tarafından kabul edilebilir bir denetim kaydı eklenir. Her şeyi güvende tutun. Tüm belgeleriniz hem aktarım sırasında hem de bekleme sırasında şifreleme kullanılarak gizli tutulur. Daha derin işlevsellik ekleyin. Dropbox Sign API, güçlü e-İmza işlevselliğini doğrudan uygulamanıza, iş akışınıza veya web sitenize yerleştirir. Gömülü imzalama, özel markalama ve yerleşik şablonlar gibi özellikler, gerçekten kusursuz bir ürün içi imzalama deneyimi yaratır. Olağanüstü bir geliştirici deneyimi ve özel API destek ekibi, sektör ortalamasından 2 kat daha hızlı ortalama uygulama süresiyle güvenli, güvenilir ve zengin özelliklere sahip bir imza deneyimi elde edeceğiniz anlamına gelir.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve ekibinizi entegre, kullanımı kolay tek bir platformda birleştirin. Sözleşmeler, teklifler ve proje yönetiminden müşteri faturalandırmasına, gelir takibine ve kaynak yönetimine kadar. Proje Yönetimi Ekibinize proje ve görevler atayın, haftanıza öncelik verin ve projelerinizin tam olarak nasıl ilerlediğini görün. Proje bütçelerini belirleyin ve beklenmeyen maliyetlerden kaçının. Kanban görünümü, kolay faturalandırma için entegre zamanlayıcı ve verimli çalışma için harici ortaklarla işbirliği. Ekip Zaman Takibi Doğru zaman çizelgeleriyle ekibinizin takip edilen saatlerine ilişkin anında rapor alın ve kimin kapasiteyi aştığını bir bakışta görün. İşletmenizin kullanımını izleyin ve ekibinizin verimliliği ve karlılığı konusunda netlik elde edin. Projelerinizi yolunda ve bütçeye uygun tutmak için kaynaklarınızı önceden planlayın. CRM Müşterilerinizi ve projelerini tek bir yerden yönetin. Tüm notlarınız, kişileriniz, oranlarınız ve etiketlerinizle benzersiz müşteri profilleri oluşturun. Müşterilerinizi, kendileriyle paylaştığınız projelere, belgelere ve bağlantılara erişebilecekleri markalı Müşteri Portalınıza davet edin.
Formstack
formstack.com
Formstack Forms, işletmelerin dijital formlar oluşturma ve anketler, potansiyel müşteriler, kayıtlar ve daha fazlası için veri toplama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. Temel özellikler arasında veri yönlendirme, dosya yükleme, veri şifreleme, ödeme toplama ve form analitiği yer alır. Her büyüklükteki işletme için tasarlanan Formstack Forms, kullanıcıların formlar aracılığıyla gönderilen verileri onaylamak, reddetmek ve bunlara yorum yapmak için ekiplerle işbirliği yapmasına olanak tanır. Sürükle ve bırak form oluşturucusu ile Formstack Forms, kuruluşlardaki kullanıcılara kod bilmeye gerek kalmadan markalı formlar, anketler ve iş akışları oluşturma olanağı sağlar. Daha teknik kullanıcılar için Formstack Forms, kullanıcıların ve 3. taraf uygulamaların Formstack kaynaklarına programlı olarak erişmesine olanak tanıyan açık bir API sunar. Formstack, Mailchimp, Salesforce, PayPal, Amazon S3, PowerAutomate ve daha fazlası gibi çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyona olanak tanır. Formstack aylık abonelikle mevcuttur ve destek, belgeler ve diğer çevrimiçi önlemlerle genişletilir.
Scrive
scrive.com
Scrive, elektronik imza ve kimlik doğrulama çözümleriyle anlaşmaya dayalı iş süreçlerini otomatikleştirir. 2010 yılında Stockholm'de kurulan Scrive, hızla İskandinav ülkelerinde e-işaret pazar lideri haline geldi ve Avrupa'ya doğru genişlemeye devam ediyor. Kullanım kolaylığı ve güçlü güvenlik önlemleri, sıkı düzenlemelere tabi sektörlerdeki kuruluşlar da dahil olmak üzere her büyüklükteki kuruluşun, iç verimliliği, uyumluluğu ve müşteri memnuniyetini artırmak için Scrive çözümlerine güvenmesinin temel nedenleridir. Scrive'ın sözleşme imzalama platformu eSign, her işletmeye uygun fiyatlandırma planları ve özellik paketleri veya bir API entegrasyonu olarak kutudan çıktığı haliyle mevcuttur. Temel avantajlar şunlardır: - Herhangi bir cihazda oturum açın - Maliyetli manuel görevleri ortadan kaldırın - Teslim sürelerini kısaltın - İmzalayanların kimliğini eID ile doğrulayın - Güvenlik ve uyumluluk için tasarlandı - Sözleşmelerinizin durumunu takip edin ve izleyin - Ayrıntılı denetim günlüğü/yasal kanıtlar - Belge bütünlüğünün güvenlik altına alınması blok zinciri
WiseStamp
wisestamp.com
Ödüllü imza oluşturucumuzla güzel özelleştirilmiş e-posta imzaları oluşturun. E-posta imzanızı kolayca oluşturun ve düzenleyin; ÜCRETSİZDİR
Signaturely
signaturely.com
Signaturely, belgelerin çevrimiçi olarak imzalanmasını sağlayan ücretsiz bir elektronik imza yazılımıdır. E-imzalarla dijital çağa geçerek daha akıllı ve daha hızlı çalışın. Belgeleri elle imzalamak, taramak ve e-postayla göndermek başınızı ağrıtıyor, öyle değil mi? Baş ağrısını mükemmel bir şekilde ortadan kaldırır ve sizi dijital çağa taşır.
MySignature
mysignature.io
MySignature, Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365 için profesyonel ve görsel açıdan etkileyici e-posta imzaları ve Google Workspace için e-posta imza yönetimi oluşturmaya yardımcı olan çevrimiçi bir e-posta imza oluşturucudur. Teknik altyapıya gerek yok. Ayrıca, Gmail için MySignature uzantısını kullanarak e-posta açılışlarını ve tıklamalarını sınırsız olarak izlemenin keyfini çıkarın.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve doldurmak veya belgeleri telefon, tablet veya bilgisayardan imzalatmak için bulut tabanlı bir çözümdür. SignEasy ile yapılan imzalar, ESIGN Yasası'nın yanı sıra eIDAS ve Avrupa Direktifi (EC/1999/93) ile de uyumludur.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse ücretsiz, modern ve basit bir e-İmza çözümüdür. Ücretsiz planın yanı sıra, ömür boyu anlaşma teklifi sunuyoruz; bu da bizi diğer elektronik imza uygulamalarının %90'ından fazlasından ayırıyor. DocuSign gibi güncelliğini kaybetmiş bir uygulamaya aylık ücret ödemek yerine, SignHouse için yalnızca bir kez sonsuza kadar ödeme yapabilir ve sizin gibi insanlardan oluşan bir topluluğa katılabilirsiniz.
BoldSign
boldsign.com
BoldSign, yasal olarak bağlayıcı imzalar için belgelerin gönderilmesini hızlı, basit, güvenli ve uygun maliyetli hale getiren modern bir e-imza uygulamasıdır. Dijital imzaları kendi uygulamalarına entegre etmek isteyenler için kullanımı kolay API özel olarak tasarlanmıştır. Syncfusion'ın geliştiriciler için güçlü API'ler sağlama konusundaki 20 yıllık deneyimiyle desteklenen BoldSign, sezgisel bir kullanıcı arayüzü, geniş bir özelleştirme olanakları yelpazesi ve teknik destek ve sürekli ürün geliştirme taahhüdü sunmak için şirketin etki alanındaki derin uzmanlığından yararlanır. hiçbiri. İŞLETMELERİN BoldSign'ı SEÇMESİNİN 5 NEDENİ: * Cömert plan limitleriyle şeffaf, ölçeklenebilir fiyatlandırma. Tüm ayrıntılar https://www.boldsign.com/pricing/ adresinde. * Kusursuz bir kullanıcı deneyimi yaratan kullanıcı arayüzü tasarımına dikkat. * Büyük belgelere hızlı yanıt süreleri. * Uzaydaki diğer çözümlerden farklı olarak, uygulamalara gerçek anlamda entegrasyon için sıfırdan tasarlandı. * Syncfusion tarafından oluşturulmuş olup, geliştiricilerin zarif, güçlü uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan kurumsal düzeyde API'ler sağlama konusunda onlarca yıllık deneyimimizden yararlanır. BoldSign KURULUŞLARA YARDIMCI OLUR: * Belgeleri yasal olarak bağlayıcı imzalar için dakikalar içinde çıkararak anlaşmaları hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlayın. * Kullanıcıların takip ve kontrol etme işlemlerine daha az zaman ayırması nedeniyle önemli şeylere daha fazla zaman ayırın. * Kolaylaştırılan etkili izleme ve takipler sayesinde belgeleri zamanında imzalayın. * Yöneticilere süreç durumlarına ilişkin görünürlük sağlayarak ekiplerin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlayın. *Mevcut iş akışlarının sürdürülmesi. * Uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak üretkenliği en üst düzeye çıkarın. * Özel şablonlarla tutarlılığı ve doğruluğu artırın. * Özel markalama ve kişisel mesajlarla imzalayanların güvenini ve konforunu artırın. *Yasa ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak. * BoldSign'ın ölçeklendirme dostu fiyatlandırma modeli sayesinde bir sonraki adıma hazır olun. ANAHTAR ÖZELLİKLER VE KABİLİYETLER * Karmaşık iş akışları için tasarlandı. * Sorunsuz bir imzalama deneyimi yaratarak her adımda faydalı rehberlik. * Verimli, sorunsuz takip için otomatik hatırlatmalar. * ABD (ESIGN) ve uluslararası (eIDAS) e-imza yasalarıyla yasal olarak uyumludur. * Kurumsal düzeyde güvenlik - 256 bit AES şifreleme standartları. * Önceden yapılandırılmış şablonlar. * Özel şablon yetenekleri. * Belirli bir belgeyi / belge sınıfını kimlerin görebileceğini ayarlamak için özel izinleri yapılandırın. * Özel izinleri sergileme fırsatı. * Özel bir görünüm, ekip yöneticisinin bir ekibin belgelerini denetlemesine olanak tanır. * Toplu Bağlantılar, birden fazla kişinin aynı belgeyi belirli bir süre boyunca ayrı ayrı imzalamasına olanak tanır. * Birden fazla markayı tek hesaptan yönetin ve markayı belge düzeyinde seçin. * Bazı kullanıcılar gerekirse yazdırıp imzalamayı seçebilir. * Bir kontrol paneli kullanarak belge durumlarının takibi.
Nitro
gonitro.com
Nitro, PDF yazılımı, belge yönetimi ve elektronik imzalarda küresel bir SaaS lideridir. Nitro'nun Üretkenlik Platformu, güçlü PDF araçlarını, dijital iş akışlarını, son derece güvenli e-İmzalama ve kimlik doğrulama özelliklerini içerir. Sektör lideri iş zekası ve analitik ürünü, tamamı sınıfının en iyisi müşteri başarısı ve değişim yönetimi destek ekibi tarafından desteklenen yatırım getirisini ölçer ve sürdürülebilirlik çabalarını sayısallaştırır. 157 ülkede 3 milyondan fazla lisanslı kullanıcısı ve 13.000'den fazla kurumsal müşterisiyle Nitro, Fortune 500'ün %68'ine hizmet vermekten gurur duyuyor.
Signority
signority.com
Signority, yazdırma-imzalama-tarama işleminin yerini alan bir e-İmza ve belge iş akışı otomasyon yönetimi aracıdır. 2010 yılında kurulan Signority, HIPAA uyumludur ve Kuzey Amerika'nın sağlık, personel, kar amacı gütmeyen kuruluş ve eğitim sektörlerinde lider bir e-İmza sağlayıcısıdır. Şablonlar, toplu imzalama ve toplu imzalama gibi zaman kazandıran özellikler sayesinde gününüzü yapmanız gerekenlere odaklanarak geçirebilirsiniz. Sektör lideri desteğimiz bot merkezli değil, insan odaklıdır. Böylece acil yardıma ihtiyacınız olduğunda canlı bir kişiyle konuşabilirsiniz. Signority'nin kullanımı çok kolay olduğu için katılım basittir ve bir gün içinde yapılabilir. Ayrıca, ekibinizin eğitime ihtiyacı varsa bu genellikle 10 iş günü içinde planlanabilir.
Opensense
opensense.com
Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!
Foxit eSign
foxit.com
Foxit, 650 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor ve dünya çapında 200'den fazla ülkede bulunan KOBİ'lerden küresel işletmelere kadar 425.000'den fazla müşteriye satış yapıyor. Foxit eSign, önemli imzalı belgeleri hazırlamak ve toplamak için yasal olarak bağlayıcı bir e-imza hizmetidir. Eksiksiz bir e-imza çözümü sunar; belgenizi yükleyin, şablonunuzu oluşturun, alıcıları ekleyin ve gönderin. Foxit eSign, iş akışını otomatikleştirerek kullanıcının bir tarayıcı kullanarak imza süreçlerini göndermesine, imzalamasına, izlemesine ve yönetmesine olanak tanıyan kusursuz bir süreç sağlar. Tamamlandıktan sonra, yasal olarak imzalanmış bir belgenin kurcalanmaya karşı korumalı bir arşivine sahip olursunuz. İster web'den ister mobilden olsun, sözleşmeler oluşturmak ve bunları e-imzaya göndermek hızlı ve kolaydır. Foxit eSign yazılımında bulunan yararlı özelliklerden sadece birkaçı şunlardır: • Zamandan tasarruf etmek için yeniden kullanılabilir şablonlar • Toplu imzalama ve gönderme • Denetim kayıtları ve Tamamlama Sertifikaları • Fotoğrafları, ehliyeti vb. doğrudan belgelere ekleme • Şahsen imzalama • Kolay erişim ve imzalama için e-posta içi belge bağlantıları oluşturun • eİmzaları doğrudan web sitelerine entegre etmek için çevrimiçi form/yerleştirme kodu mevcuttur • Web siteniz veya uygulamanızla entegre olmak için eSign Genie REST API'lerini kullanın • Google Drive, Dropbox ve daha fazlasıyla kolayca entegre olun • Excel raporlama • Geri dönen e-posta bildirimleri • 11 farklı dilde oturum açma
signNow
signnow.com
İş akışınıza göre ölçeklenen elektronik imza. AirSlate Business Cloud'un bir parçası olan SignNow ile e-İmza iş akışları oluşturun ve ölçeklendirin. Belgeleri imzalamak için imzalayın ve gönderin, anlaşmalar oluşturun, sözleşmeler üzerinde görüşün, ödemeleri kabul edin ve iş süreçlerini otomatikleştirin.
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS, iş akışlarını daha hızlı hale getirmek için tasarlanmış bir elektronik imza çözümüdür. Çeşitli platformlarda kullanımı kolay, güvenli ve güvenilirdir.
Signer HQ
signerhq.com
Signer HQ ile sözleşme imzalama sürecinizi basitleştirin ve imzaları kovalamak için daha az zaman harcayın.
Sigsync
sigsync.com
Sigsync e-posta imza hizmeti en iyi şekilde sadece üç kelimeyle anlatılabilir. Office 365 için merkezi, şirket çapında ve web tabanlı bir imza hizmetidir. Merkezileştirilmiş olarak, şirketinize ait tüm e-posta imzalarınızı tek bir yerden oluşturmanıza ve yönetmenize olanak sağladığı anlamına gelir. Şirket çapındaki imza, imzadaki değişiklikleri veya güncellemeleri dakikalar içinde kullanıma sunmanıza olanak tanır. Web tabanlı bir hizmet olduğundan platform bağımsızdır ve karmaşık kurulumlara gerek kalmadan tüm cihazlarda çalışır.
GLOSIGN
glosign.co.kr
Glosign, imza iş akışınızı kolaylaştıran ve dijitalleştiren bulut tabanlı bir e-İmza çözümüdür. Glosign'ın Toplu Gönderim ve Bağlantı Gönderiminden Dahili Onay ve Özel Markalamaya kadar çeşitli özellikleriyle. Glosign ile dünya çapında 200.000'den fazla kişi ve 10.000 kuruluş daha kolay anlaşarak zamandan ve paradan tasarruf sağlıyor.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. Bu, potansiyel müşteri oluşturma araçlarını, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını belirlemek için analitikleri ve web sitesi dönüşümü ve müşteri yönetimi için tek bir çözüm sağlamak üzere bir CRM'yi birleştirerek yapılır. Vizyonumuz, çevrimiçi potansiyel müşteri yaratma ve iletişimin sınırlarını zorlamaya odaklanmış, dünya çapında lider bir şirket olmaktır. İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım olmak istiyoruz. Serviceform Finlandiya merkezli bir SaaS şirketidir. Mümkün olan en iyi potansiyel müşteri yaratma araçlarını ve analiz araçlarını geliştirmeye kararlıyız. İşletme sahiplerinin bilinçli kararlar almasına ve işletmelerini öngörülebilir şekilde büyütmesine olanak sağlamak istiyoruz. Teknolojimiz hakkında, şirketlerin satış, pazarlama ve müşteri destek süreçlerini basitleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılım platformu sağlıyoruz. • İhtiyacınız olan tek 6 web sitesi dönüştürme aracı: Chatbot, Canlı sohbet, Dinamik form, Konuşma açılış sayfası, Etkileşim sohbet robotu, Açılır pencere ve Kayan çubuk. • Yönetim araçları: Flex xRM, Ourly Toplantı planlayıcısı, Web sitesi analitiği ve Çerez banner'ı. • İletişim araçları: Sosyal gelen kutusu, E-posta ve SMS kampanya oluşturucu.
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
Concord
concordnow.com
Concord, tüm sözleşmeleriniz için ihtiyacınız olan tek araçtır. Uygulamalar, düzenleyiciler ve e-imza araçları arasında geçiş yaparak daha az zaman harcayın ve paradan tasarruf edin. 500.000'den fazla şirket sözleşmelerinde Concord'a güveniyor. Concord'la şunları yapabilirsiniz: * Kuruluşunuzdaki her sözleşmeyi tek bir yerden tasarlayın, müzakere edin, imzalayın ve yönetin * Concord, Word veya Google Dokümanlar üzerinde istediğiniz şekilde çalışın -Ekipleriniz, müşterileriniz ve tedarikçileriniz olmak üzere herkesle işbirliği yapın * Aylar değil, dakikalar içinde başlayın Concord'un sunduğu temel özellikler: * Her sözleşmenin doğru kişi (ve yalnızca o kişi) tarafından incelenmesini sağlayan koşullu onay iş akışları * Daha etkili sözleşme müzakereleri için özel yorumlar ve versiyonlama * Gerektiğinde sözleşmelere eklenecek tüm önceden onaylanmış maddeler için madde kütüphanesi * Sözleşme taslağı hazırlama sürecini kolaylaştıracak şablonlar * Sınırsız, ücretsiz e-imza * Sınırsız sözleşmeler
Workiro
workiro.com
E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi yeteneklerini benzersiz bir şekilde birleştiren-herhangi bir iş yapmanıza yardımcı olan herhangi biriyle, daha iyi bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama. Ekibinize, kesintisiz üretkenliğin kilidini açmak için sezgisel, güvenli, hepsi bir arada bir platform sağlayarak uzlaşmadan işbirliği yapması, iletişim kurması ve uzlaşmadan çalışması için güçlendirin. Asla pist kaybetmeyin. Workiro NetSuite ile bütünleşir, böylece takımlar işbirliği yapabilir, onaylayabilir ve her zamankinden daha hızlı kaydedebilir.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe, müşteri iletişimini güvence altına almaya ve otomatikleştirmeye, belge imzalamaya ve değişim ve uyumluluğu geliştirmeye yardımcı olur. Belgeleri güvence altına alıyoruz ve belge akışlarını otomatikleştiriyoruz. Güçlü bir e-imzadan, esnek bir e-form motoru aracılığıyla yapılandırılabilir müşteri portallarına kadar, kuruluşların kişisel verileri, sözleşmeleri, para ve kimliği içeren iş süreçlerini düzenlemelerine yardımcı olarak, dahil olan zamanın% 90'ını tasarruf eder. İK departmanları bizi çalışanlara dahil etmek ve ödeme kaymaları dağıtmak için kullanır. Satış departmanları bizi yerleşik müşteriler için kullanır. Profesyonel hizmet firmaları bizi sözleşmeler imzalamak, veri yakalamak ve müşterileriyle belge alışverişi yapmak için kullanırlar. Okullar bizi kabul süreçlerini otomatikleştirmek için kullanır.
Advocat
advocat.ai
Advocat AI, sözleşme oluşturma, müzakere, e-imza ve sözleşme deposudur. Riski azaltırken sözleşmeleri daha hızlı taşımak için Advocat AI'yı kullanın.
GoodSign
goodsign.io
Kullandıkça öde e-İmzalar. Abonelik gerekmez. Yalnızca kullandığınız kadar ödediğiniz ilk dijital imza çözümü. Belgelerde, özelliklerde veya kullanıcılarda sınırlama yoktur. Ayrıca küresel ısınmanın engellenmesine yardımcı olmak için dünya çapında 1 milyon ağaç dikme misyonumuz da var. Bu, GoodSign satışları tarafından finanse edilmektedir. Her satışın %20'si ağaç dikmeye gidiyor!
SignFree
signfree.io
SignFree, hızlı ve güvenli belge imzalama için tasarlanmış, başvurulacak e-imza çözümünüzdür. SignFree ile sınırsız belgeyi 30 saniyeden kısa sürede ücretsiz olarak imzalayabilirsiniz. Kağıt israfına elveda deyin ve sözleşmelerinizi yönetmenin daha hızlı, daha yeşil bir yolunu benimseyin. İmzaları basitleştirmek ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için bize katılın. Bugün kaydolun ve SignFree'nin zahmetsiz e-imzalarını deneyimleyin.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst, iş formlarınızı ve belgelerinizi tek bir basit, güvenli çevrimiçi platformda yönetmenin kolay yoludur. DocuFirst, bir e-imza çözümünden çok daha fazlasıdır! Güçlü belge yönetimi yetenekleri sağlamanın yanı sıra, işletmelerin formları doldurmak için gereken verileri toplamasına ve depolamasına olanak tanıyoruz.
SuiteFiles
suitefiles.com
Belge oluşturma, ortak çalışma ve imzalama işlemlerinin tümü tek bir noktada. SuiteFiles, muhasebe ve profesyonel hizmet firmaları için güçlü ancak basit bir belge yönetimi yazılımıdır. İş akışlarımız, küçük ve orta ölçekli firmaların müşterileriyle birlikte büyümek için tam olarak ihtiyaç duyduğu şeydir. Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 ve daha fazlasıyla entegre olarak günlük faaliyetlerinizi destekliyoruz. Her büyüklükteki firmaya, büyüme yörüngesinde bulundukları noktada onları karşılayan kurumsal düzeyde çözümler ve hizmetler sunma misyonundayız. Sonuç? Ekibinizin ve müşterilerinizin kullanmaktan gerçekten keyif alacağı, kullanıcı dostu, ölçeklenebilir, sağlam bir platform. Ürün geliştirme ve müşteri destek ekiplerimiz duyarlıdır; bu, SuiteFiles'tan en iyi şekilde yararlanmanız için insanların size yatırım yaptığı anlamına gelir. SuiteFiles ile belge yönetimi ihtiyaçlarınız karşılanır ve BT yükünüz kaldırılarak faturalandırılabilir saatleri artırmanıza ve müşterilerinizle ilişkilerinizi güçlendirmenize olanak sağlanır. SuiteFiles ile işlerini iyileştiren 1000'den fazla verimlilik odaklı profesyonel hizmet firmasıyla (ve %99,6 yenileme oranıyla), sizin için bariz seçim biziz. Sizi sektör lideri uygulamalara bağlayan eksiksiz iş akışı çözümleri ve kapsamlı entegrasyonlarla operasyonlarınızı ayrıştırın. SuiteFiles'ın kapsamlı özellikleri ve işlevleri, çalışanlarınızın memnuniyeti göz önünde bulundurularak 10 ila 500 kişilik ekipler için tasarlanmıştır. Yıllar geçtikçe, entegrasyonlar, otomasyonlar, imzalama ve e-posta yönetimi ile uçtan uca süreçleriniz için yazılımımızı mükemmelleştirerek, uygulama atlama ve normalde ihtiyaç duyacağınız birden fazla abonelik ücretini ortadan kaldırdık. Veri sahipliğinizi elinizden almadan, kolay üçüncü taraf paylaşımını en ileri güvenlikle birleştiriyoruz. Firmanızın her gün gerçekleştirmesi gereken bilgileri organize etmenin, merkezileştirmenin ve bunlardan yararlanmanın karmaşıklığını basitleştirdik. Çalışma saatlerinizi dosyalarla uğraşmak yerine müşterilerinize hizmet ederek ve işinizi büyüterek geçirmelisiniz. Bu nedenle, ekibinizin iki gün gibi kısa bir sürede çalışır duruma gelmesi için SuiteFiles'ı hızlı, eksiksiz veri taşıma ve katılımla tasarladık. Ayrıca akıllı arayüzümüzün kullanımı kolaydır ve sürekli olarak iyileştirilmiştir. Gereksiz ileri geri gidişleri, süreç gecikmelerini, ortak çalışma yükünü ve birden fazla araç arasında geçiş yapmayı ortadan kaldırarak zaman tasarrufumuz artar. Müşterilerimiz, çalışan başına haftada 5 saat tasarruf ettiklerini bildiriyor. Bu, personel başına yıllık 6 ½ TZE hafta demektir!
eSignly
esignly.com
Esignly, elektronik belgelerin kolay, verimli ve güvenli bir şekilde imzalanmasına olanak tanıyan, pazardaki lider e-İmza çözümüdür. Her zaman, her yerde, her cihazdan erişilebilen her boyuttaki ve sektördeki işletme, manuel, kağıt tabanlı imza yöntemlerini Esignly'nin elektronik imzalarıyla değiştiriyor.
Legalesign
legalesign.com
Legalesign, sözleşmeleri çevrimiçi olarak göndermek, imzalamak ve yönetmek için kullanılan İngiltere merkezli bir e-İmza yazılımıdır. Şirketler Legalesign'ı önemli verimlilik ve finansal faydalar elde etmek, yazıcı ihtiyacını ortadan kaldırarak ve her yerden imza atmalarını sağlayarak müşterilerinin memnuniyetini artırmak ve son fakat bir o kadar da önemlisi, her yerde uzun süredir sıkıntı çeken personelin üzerindeki yorucu evrak işlerinin yükünü hafifletmek için kullanıyor. Legalesign müşterileri arasında hukuk firmaları, sigorta şirketleri, emlak firmaları, işe alım uzmanları, muhasebeciler ve daha birçok kişi bulunmaktadır. Legalesign, müşterilerimize maksimum değer sunmak için sıfırdan inşa edilmiştir. İş yazılımının tarife fiyatı genellikle kullanım maliyetleriyle (benimseme maliyeti, eğitim maliyeti, günlük kullanım süresi ve değişim maliyeti) çok daha fazladır. Legalesign, baştan sona bu maliyetleri en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır; böylece müşterilerimizin en fazla değeri en alt satıra kadar görmeleri sağlanır: sözleşmelerin gönderilmesiyle zaman kaybetmemeniz için günlük eylemlerde gereksiz tıklamaların ortadan kaldırılmasından sözleşmelerin tamamına kadar yatay ve dikey olarak sorunsuz ve kolay bir şekilde ölçeklendirme yapmanızı sağlayan sistem mimarisi. Çalışma süresini ve güvenilirliği sağlamak ve önemli olan yerde hizmet sunmak için perde arkası sistemlere büyük yatırım yapıyoruz.
DottedSign
dottedsign.com
Belgeleri DottedSign ile web'de, iOS ve Android cihazlarda yasal olarak uygulanabilir bir şekilde çevrimiçi imzalayın. İlk elektronik imzanızı bugün yakalayın!
GoFormz
goformz.com
GoFormz, her sektör ve büyüklükteki ekiplerin kullandığı, dijital formlar oluşturmak ve veri toplamak için kullanılan bir platformdur. Ekipler, GoFormz'un çevrimiçi form oluşturucusunu kullanarak mevcut formları dijital hale getirebilir veya sıfırdan yeni formlar oluşturabilir; kod gerekmez. GoFormz, kullanıcılara mevcut bir formun dijital versiyonunu oluşturma yetkisi veren, herhangi bir kullanıcının (teknik yeterliliklerine bakılmaksızın) benzersiz iş ihtiyaçlarını karşılayan dijital ve çevrimiçi formları zahmetsizce oluşturmasına olanak tanıyan tek dijital form çözümüdür. Formlar, e-İmzalar, dosya ekleri, tablolar, kontrol listeleri, anlık hesaplamalar, gerekli alanlar ve daha birçokları dahil olmak üzere çeşitli güçlü alan ve özelliklerle kolayca donatılabilir. Dijital formlarınız telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda ve çevrimiçi olarak bilgisayardan doldurulabilir. GoFormz mobil uygulamaları çevrimdışı olarak tamamen işlevseldir ve konumları ne kadar uzakta olursa olsun kullanıcıların çalışmalarına kesintisiz devam etmelerine olanak tanır. Formları kuruluşunuz dışındaki kişilerle paylaşabilir, GoFormz'a giriş yapmadan bile formları doldurmalarına ve tamamlamalarına olanak tanıyabilirsiniz. GoFormz ayrıca tamamlanmış formların belirlenen kişilere gönderilmesi, bağlı veritabanlarının ve kontrol panellerinin güncellenmesi ve formların entegre sistemlere yüklenmesi gibi rutin görevleri ve iş akışlarını da otomatikleştirebilir. İşletmeler, bu görevleri otomatikleştirerek belge onayları, yetkilendirmeler, bordro faaliyetleri, kalite güvencesi ve diğer birçok faaliyet için kolaylaştırılmış süreçleri hızlı ve verimli bir şekilde hızla uygulayabilir. Dijital formlarınız ayrıca Salesforce, Google Suite, Microsoft 365, Procore, Box ve çok daha fazlası gibi diğer iş uygulamalarınızla da doğrudan entegre edilebilir. Tamamlanan dijital formlar ve toplanan veriler, bağlantılı sistemlerdeki ilgili araçlara ve kayıtlara anında yüklenebilir ve hatta veriler dijital formlarınıza geri gönderilebilir, bu da gelişmiş iletişim, gelişmiş operasyonel verimlilik ve artan görünürlük sağlar. GoFormz'un ödüllü müşteri destek ekibi, ihtiyaç duyduğunuzda yardıma hazırdır. GoFormz ayrıca kullanıcıların platform temellerinde hızlı bir şekilde uzmanlaşmalarını ve GoFormz Sertifikalı olmalarını sağlayan ücretsiz bir sertifika kursu da sunmaktadır.
CINCEL
cincel.digital
CİNCEL, dijital imza (imza imza + gelişmiş imza), sertifikasyon (NOM-151 Zaman Damgaları + Blockchain Noter Onay + Denetim Ayak İzi) gibi hizmetlerle 300.000'den fazla kişinin anlaşma ve süreçleri hızlandırmasına olanak tanıyan hepsi bir arada güven platformudur. kimlik (Biyometrik Doğrulama + Arka Plan Kontrolü) ve belge yönetimi (CLM). CİNCEL, müşteri odaklı iş akışlarını ve işe alımları yasal uyumluluk ve yasal kesinlik ile kolaylaştırır. Dolandırıcılık ve bürokrasinin azaltılmasına, Meksika ve LATAM (ISO/IEC + NOM151 + NIST + AICPA) yasalarına uymayan pahalı, karmaşık ve riskli araçların değiştirilmesine olanak tanır.
DocuX
docux.ai
Belgelerinizi ve sözleşmelerinizi otomatik pilota alın. DocuX, belgelerinizin ve sözleşmelerinizin tüm yaşam döngüsünü (oluşturma ve işbirliğinden e-İmzalama ve uzun vadeli arşivlemeye kadar) yönetmenize olanak tanıyan yapay zeka destekli tek platformdur. Belgelerinize otomatik olarak öncelik veren ve gerekli onayları ve e-İmzaları sizin için toplayan akıllı Çalışma Alanımızla işlerinizi saatler yerine dakikalar içinde tamamlayın. 500'den fazla yerleşik, yasal olarak incelenmiş sözleşme, form, sözleşme, politika ve daha fazla şablon arasından seçim yapın. (Değeri 50.000 doların üzerindedir, tüm ücretli planlarda ekstra ücret olmadan mevcuttur.) DocuX, varsayılan olarak tüm kullanıcılara banka düzeyinde güvenlik sunar. Mevcut araç ve platformlarınızı sadece birkaç tıklamayla DocuX ile entegre edebilirsiniz. DocuX kullanan ekipler üretkenlikte %80'e varan artış, maliyette %70 azalma ve anlaşmaların 10 kat daha hızlı sonuçlandığını bildiriyor Dokümanlarınızın ve sözleşmelerinizin kontrolünü nasıl geri alabileceğinizi, verimliliği en üst düzeye nasıl çıkarabileceğinizi ve abonelik maliyetlerini en aza indirebileceğinizi görmek için bir demo rezervasyonu yapın.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail, herhangi bir kuruluş için e-posta imzalarını herhangi bir PC veya mobil cihazdan merkezi, hızlı ve sezgisel bir şekilde oluşturmaya, yönetmeye ve görüntülemeye yönelik bir web platformudur. Herhangi bir e-posta çözümüyle (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exchange) entegre olur. Ayrıca bir satış, iletişim ve pazarlama aracıdır. Trafiği bir açılışa, Pazaryerine veya E-ticarete yönlendirmek için farklı banner'ları otomatik olarak dağıtarak imzalara dinamik içerik eklemenize olanak tanır. Ayrıca kampanyaların etkilerini gerçek zamanlı olarak ölçer.
Xodo Sign
eversign.com
İşyerinde, evde veya hareket halindeyken yasal olarak bağlayıcı elektronik imzalar. Belgeleri çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde onaylayın, teslim edin ve imzalayın. Eskiden eversign.
RSign
rsign.com
RSign®, on yılı aşkın süredir dünya lideri olan RPost®'un e-imza platformudur. RSign®, özellik zenginliğini şık kullanım kolaylığı ve geniş ölçekte uygun fiyatla birleştirir. RSign'a özgü olan, tüm belge, form veya iş akışı senaryolarınızı karşılarken ortak e-imzalamayı basit ve otomatik hale getirme yeteneğidir. RSign'ın uzmanlaştığı konu: E-İmzalar Kolaylaştı. Hem gönderen hem de imzalayan için daha kolay e-imza deneyimi. • RSign, imzalayanların herhangi bir masaüstü veya mobil web tarayıcısını kullanarak rehberli bir imzalama sürecinde belgeleri tamamlayıp imzalamaları için imzalama sürecini basit ve kolay hale getirir. RSign, daha basit bir kullanıcı tasarımı, özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü, paylaşılabilir şablonlar, gerçek zamanlı raporlama ve daha fazlasıyla birlikte gelir. Adli Denetim İzini içeren İmza Sertifikası. Kimliği doğrulanabilir denetim takibine sahip kayıtlar. • RSign® patentleri, e-imza kaydına yerleştirilmiş en sağlam, doğrulanabilir denetim izini sağlar. RSign, alıcı sistemlerden bağımsız olarak tüm iletim takibini, içeriğini ve zaman damgalarını sağlayan, adli kayıt görevi görebilen ve kendi kendini doğrulayabilen bir İmza Sertifikası sunar. Dünya çapında kabul gören bir kanıt formatı olan İmza Sertifikası, imzalanan sözleşmeye ek olarak veya ayrı olarak eklenebilir ve RSign API'leri kullanılarak sistemlere aktarılabilir. Şifreleme ve RSign Gelen Kutusu ile Gizlilik.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign, belgeler ve elektronik imza doğrulama konusunda tüm sorunlarınızın çözümüdür. VeriDoc Sign, VeriDoc Global tarafından yıllar içinde geliştirilen patentli doğrulama teknolojisini kullanır. Dünyanın her yerindeki kuruluşlara blockchain ile güvenli elektronik imza çözümleri sağlar. VeriDoc Sign, hem kamu hem de özel sektörün önde gelen şirketlerinden bazılarına elektronik imza ve belge çözümleri sunmaktadır. Blockchain doğrulama teknolojimiz dünya çapında 90'dan fazla ülkede patentlidir ve kuruluşlara makul fiyatlandırmayla en iyi e-imza çözümünü sunmalarında yardımcı olur. Müşterilerimize en iyi hizmetleri sunmak için çalışıyoruz; Kuruluşlar gereksiz bekleme saatlerini ortadan kaldırarak değerli zamandan tasarruf edebilir. VeriDoc Sign ile kuruluşunuzun verimliliği ve üretkenliği artacaktır. VeriDoc e-imza çözümlerinin faydaları, sonsuz kullanıcıların önemli belgeleri doğrulamasına ve bunları gerekli kişilere göndermesine olanak tanır. Blockchain üzerinde elektronik olarak imzalanmış belgeler için zaman damgalarını ve karmaları doğrulama avantajı sağlayan VeriDoc Sign araçlarıyla yanlış yapmış olamazsınız. Cep telefonunuzla bir QR kodunu tarayın; doğrulama sayfasında orijinal belgeyi görebilirsiniz. VeriDoc Sign'ın kaçıramayacağınız diğer özellikleri: Erişim kontrolü Yasal olarak kabul edilebilir Kurcalamaya dayanıklı blockchain güvenliği Uygun fiyatlı
FuseSign
fusesign.com
Uygun fiyatlı, güvenli ve kullanımı kolay Dijital İmzalama aracı. FuseSign profesyonel hizmet sektörü için özel olarak tasarlanmıştır. Belgeleri imzalanacak şekilde gönderin ve günlerce değil, birkaç dakika içinde geri alın. Yasal olarak bağlayıcıdır ve çok çeşitli belgeler için kullanılabilir. FuseSign'ı 14 gün boyunca ücretsiz deneyin ve FuseSign'ın neden ihtiyaç duyacağınız tek dijital imzalama aracı olduğunu öğrenin.
Crossware
crossware365.com
Şirketinizden ayrılan her e-postaya tutarlı ve uyumlu imzalar, sorumluluk reddi beyanları ve markalama eklemenizi sağlayacak güçlü bir araç mı arıyorsunuz? Ödüllü aracımız Crossware Mail Signature (Microsoft 365, Microsoft Exchange ve HCL Domino için) sizin için çözümdür. Hangi cihazdan gönderiyor olursanız olun, her e-postaya şık, uyumlu ve kişiselleştirilmiş imzalar otomatik olarak eklenir. Basit bir sürükle ve bırak görsel düzenleyicisiyle mükemmel imzanızı oluşturmak kolaydır veya biraz daha teknik bilgi edinin ve kaynak kod düzenleyicimizle imzanızı HTML'de oluşturmaya geçin. İmza aracımız, imzaların dinamik ve akıllı olmasını sağlamak amacıyla sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu, bağlama duyarlı ve şirketinizin benzersiz gereksinimlerine göre özelleştirilmiş anlamına gelir. Basit kural oluşturucumuzla imzalarınızın ne zaman, nerede ve nasıl uygulanacağını kontrol eden kurallar oluşturabilir ve uygulayabilirsiniz. Active Directory alanlarına, alıcı adreslerine, tarihlere ve daha fazlasına dayalı olarak imzaların veya imza bloklarının (imzanızın daha küçük bir kısmı) uygulanmasına yönelik kuralları hızla oluşturun. Son derece özel veya karmaşık bir kurala ihtiyacınız varsa kuralları C# dilinde de yazabilirsiniz. Crossware Mail Signature, her bir imzayı veya imza bloğunu kimin düzenleyebileceğini kontrol etmenizi sağlar; imzanızı istenmeyen değişikliklere karşı güvende tutmak için yalnızca pazarlama ekibinin reklam başlığı bölümünü düzenlemesine ve hukuk ekibinin yasal sorumluluk reddi beyanını düzenlemesine izin vermeyi seçebilirsiniz. Crossware Mail Signature, baştan sona son derece güvenli olacak şekilde tasarlandı. E-postalarınızı saklamayız, kopyalamayız ve bunları Microsoft Azure Veri Merkezlerinde güvenli bir şekilde işlemeyiz. Daha fazla güvenlik için Crossware Mail Signature'ı ayarlarken seçtiğiniz Microsoft Veri Merkezini de belirleyebilirsiniz. Özellikler: - E-posta üstbilgilerinize ve altbilgilerinize logolar, grafikler, reklam afişleri, sosyal medya simgeleri, Active Directory alanları, sorumluluk reddi beyanları ve metin ekleyin. - Güçlü kurallarla imzalarınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ve nasıl uygulayın. - Her cihazda ve e-posta istemcisinde imzalar. - İmzanızın her parçasını ayrı ayrı kontrol edilen bloklarla kontrol edin. - Görsel / HTML kod düzenleyici - Alıcılara ve gönderenlere göre imzaları gerçek zamanlı olarak önizleyin. - İmzaları Outlook'ta görüntüleyin ve imzalarınızı Gönderilmiş Öğeler'de görün. - Akıllı ve dinamik imza uygulaması - Dağıtım yapacağınız Microsoft Veri Merkezinizi seçin - Tarayıcı tabanlı düzenleyicimizle istediğiniz zaman, istediğiniz yerde düzenleyin Bizi dünyanın önde gelen imza çözümü yapan şeyin ne olduğunu öğrenin - Ücretsiz Denemenizi şimdi başlatın!
Mekorma
mekorma.com
Her hafta incelemenizi ve imzalamanızı bekleyen o büyük çek yığınından sıkıldınız mı? Mekorma Elektronik İmzalarla zamandan ve emekten tasarruf edin. Acumatica Cloud ERP sisteminizdeki ödemeleri ve dijitalleştirilmiş fatura görüntülerini inceleyin. Bir düğmeye tıklayarak, gönderilmeye hazır olanı onaylayabilirsiniz; çekler uygun imzayla yazdırılır, kalem gerekmez.
OKdokument
okdokument.com
İşletmeler ve serbest çalışanlar için en hızlı elektronik imza Belgeleri çevrimiçi imzalayın, e-imzaları entegre edin, kağıt gündeminizi dijitalleştirin ve müşterilerinizden ve iş ortaklarınızdan uzaktan imza isteyin.
Virtual Cabinet
virtualcabinet.com
Sanal Kabine, yasal kabul edilebilirlik için standartlara uyarken evraklarını yok etmek ve kağıtsız bir ofis oluşturmak isteyenler için gönül rahatlığı sağlamak için tam sürüm kontrolü ve denetim izine sahip tam entegre bir belge yönetim sistemidir. Sanal Kabine, belgenizin daha kolay bulunmasını sağlayan birçok ek arama tesisi ile güvenli bir belge mağazası sağlar. Arka ofis sistemleriyle tam olarak entegre olur ve her türlü elektronik dosyanın müşteri kaydına geri bağlanma yeteneğine sahiptir. Tepsilerdeki kullanıcı aracılığıyla taranan belgeler için yönlendirme tesisleri sağlar, kuruluşunuzun etrafında taranan verilerin dağıtılmasını sağlar ve barındırılan veya ince istemci çözümlerini kullanırken taramak isteyenler için özel uzaktan tarama olanaklarına sahiptir. Sanal Kabine, şirketinizin tüm belgeleri kontrol etmesini, bilgileri paylaşmasını, üretkenliği artırmasını ve anında yatırım getirisi ile arşivlemesini sağlar
GreenSign
greensign.io
Elektronik imzalar, belgeleri istediğiniz zaman, istediğiniz yerden güvenli bir şekilde imzalayıp göndermenize olanak tanır. Bu, fiziksel evrakları yazdırma, tarama ve postalama ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan ve zahmetten tasarruf etmenizi sağlar. GreenSign, departmanların işlerini daha hızlı, daha az riskle, daha düşük maliyetlerle ve müşteriler ve çalışanlar için daha iyi deneyimlerle yapmalarına yardımcı olmak için çeşitli entegrasyon yolları sunar. GreenSign çözümü dinamik, kodsuz güçlü web formlarını, API entegrasyonlarını ve uygulamalar ve CRM'lerle entegrasyonu içerir.
inSign
getinsign.com
Elektronik İmza Yazılımı, belgelerin imzalanmasını hızlı ve kolay hale getirir. inSign, eIDAS ve ZertES'e göre gelişmiş (AES) ve nitelikli elektronik imzaları (QES) destekler. İmza yasal olarak güvenli ve kanıtlanabilir. İmzalama tarayıcıda veya uygulama aracılığıyla mümkündür; kurulum gerekmez. inSign'daki diğer popüler özellikler: - Form düzenleyici - Word Eklentisi - Bireysel yapılandırma - Belge şablonları - Denetim raporu - REST-API - Ve daha fazlası...
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN, hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu çözümüyle belge imzalama süreçlerini kolaylaştıran birinci sınıf bir elektronik imza yazılımıdır. Bugün ücretsiz denemeye kaydolarak KONSIGN'ın rahatlığını yaşayın. KONSIGN, e-imzalara ek olarak gelişmiş belge yönetimi yetenekleri ve Google Drive gibi popüler bulut depolama hizmetleriyle kusursuz entegrasyon sunar. Bu, belgeleri herhangi bir cihazdan zahmetsizce düzenlemenize, erişmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyarak sorunsuz iş akışları sağlar. Konsign'ın yenilikçi yaklaşımı kağıtsız bir ortama katkıda bulunurken zamandan, paradan ve kaynaklardan tasarruf sağlar. Bu son teknoloji ürünü platform, evrak işlerini yalnızca birkaç tıklamayla tamamlamanıza olanak tanıyarak daha kritik görevlere odaklanmanıza olanak tanır. Konsign yalnızca belge imzalamayı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda kağıt tüketimini azaltarak ve çevre dostu uygulamaları teşvik ederek sürdürülebilirliğe olan bağlılığını da gösteriyor. Verimli iş operasyonları ve daha yeşil bir gelecek için KONSIGN'ı seçin.
BlueInk
blueink.com
Blueink ile eSign: Kalitenin Maliyet Verimliliğiyle Buluştuğu Yer. Yüksek e-İmza maliyetlerine elveda deyin. Blueink'in güvenli, uygun fiyatlı ve imza dostu e-İmza çözümlerini seçin.
Signulu
signulu.com
Signulu, her büyüklükteki işletme için belge imzalamayı kolaylaştıran bir elektronik imza yazılımıdır. Kolay, güvenli ve yasal.
Zoopsign
zoopsign.com
Zoop Sign e-İmza ve belge izleme çözümleriyle sözleşme yönetimini basitleştirin, güvenliği artırın ve iş akışlarını optimize edin. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın
Exclaimer
exclaimer.com
Profesyonel e-posta imzaları oluşturun ve yönetin. E-posta imza yönetimi çözümlerimiz, kuruluşunuzun e-posta imzalarını tasarlamayı ve kontrol etmeyi kolaylaştırır.
EZsign
ezsign.ca
eZsign'ı ÜCRETSİZ deneyin. Esnek fiyatlandırma planları. Üst düzey güvenlik. Kanadalı işletmeler için tasarlanmıştır.
Signwell
signwell.com
SignWell (eski adıyla Docsketch). Belgelerinizi imzalamayı o kadar kolaylaştırın ki geri dönüş süresini yarı yarıya azaltın. SignWell, yasal olarak bağlayıcı e-imzalar ve daha hızlı belge imzalama için bir elektronik imza aracıdır.
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