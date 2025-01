E-İmza Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

Dropbox Sign

Dropbox Sign (eski adıyla HelloSign), çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde imzalamanın ve imza istemenin sezgisel yoludur. Yeni işe alım teklif mektuplarından kredilere, satış sözleşmelerinden gizlilik sözleşmelerine kadar her türlü sözleşmeye yasal olarak geçerli imzalar ekleyin. Ödüllü bir kullanıcı arayüzü, güçlü yönetici kontrolleri, belge izleme ve kalem ve kağıt yöntemlerinden daha güvenli olan kurumsal düzeyde güvenlik, hepsi varsayılan olarak kutudan çıkar çıkmaz gelir. Daha hızlı imzalayın. Dropbox Sign, işletmelerin sözleşmeleri, imzalanması ve geri gönderilmesi ortalama 15 gün süren geleneksel kağıt bazlı sözleşmelere kıyasla ortalama %80 daha hızlı imzalamasına yardımcı olur. Belge tamamlama sayısını artırın. İzleme, otomatik hatırlatmalar ve mobil imzalama gibi özelliklerle Dropbox Sign, belge tamamlama oranlarını %96'ya kadar artırdı. Sözleşmeleri hızla gönderin. Şablonlar ve veri doğrulama gibi özelliklerle birleştirilmiş ödüllü, sezgisel bir arayüz, Dropbox'ın herkesin sözleşmeleri imza için göndermesinin hızlı ve kolay olduğu anlamına gelir. Sevdiğiniz araçlarla çalışın. Dropbox Sign, Salesforce, Slack, Oracle, HubSpot CRM, Microsoft Word gibi uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece belgeleri doğrudan favori araçlarınızdan imza için gönderebilirsiniz. Sözleşmeleri otomatik olarak dosyalayın ve saklayın. İmzalı belgeleri otomatik olarak kaydedin ve bunları Google Drive, Dropbox, Evernote, Box, OneDrive veya SharePoint gibi tercih ettiğiniz bulut depolama alanında istediğiniz zaman bulun. Her anlaşmayı mahkemede kabul edilebilir hale getirin. Her Dropbox Sign sözleşmesine, tüm tarafları koruyan ve iyileştirme maliyetlerini ve yasal zorlukları azaltan, mahkeme tarafından kabul edilebilir bir denetim kaydı eklenir. Her şeyi güvende tutun. Tüm belgeleriniz hem aktarım sırasında hem de bekleme sırasında şifreleme kullanılarak gizli tutulur. Daha derin işlevsellik ekleyin. Dropbox Sign API, güçlü e-İmza işlevselliğini doğrudan uygulamanıza, iş akışınıza veya web sitenize yerleştirir. Gömülü imzalama, özel markalama ve yerleşik şablonlar gibi özellikler, gerçekten kusursuz bir ürün içi imzalama deneyimi yaratır. Olağanüstü bir geliştirici deneyimi ve özel API destek ekibi, sektör ortalamasından 2 kat daha hızlı ortalama uygulama süresiyle güvenli, güvenilir ve zengin özelliklere sahip bir imza deneyimi elde edeceğiniz anlamına gelir.