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E-İmza Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
E-imza yazılımı, kullanıcıların belgeler üzerinde elektronik imza toplamasına olanak tanıyarak fiziksel evrak ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu yazılım, elektronik imza gerektiren, yasal açıdan hassas belgelerin dağıtım sürecini basitleştirir. Kuruluşlar, müşterilerin, çalışanların veya ortakların imzasını gerektiren satış sözleşmeleri veya iş evrakları gibi belgeleri güvenli bir şekilde şifrelemek için e-imza yazılımını kullanır. E-imza yazılımı genellikle CRM yazılımı, ERP sistemleri, İK yönetim paketleri ve muhasebe araçları dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur. Bu entegrasyon, tekliflerin, sözleşmelerin ve tedarikçi etkileşimlerinin kusursuz yönetimini kolaylaştırır. Ek olarak, e-imza yazılımı hem yerel hem de federal yasal gereklilikleri karşılayan yerleşik güvenlik standartlarına uyar. Bu, yasal belgelerin sorunsuz alışverişini sağlar ve yazılım aracılığıyla alınan imzaların meşruiyetini ve yasal geçerliliğini garanti eder.
Yeni Uygulama Gönder
DocuSign
docusign.com
Docusign e-İmza, işletmelerin ve bireylerin neredeyse her yerden, her zaman ve neredeyse her cihazdan güvenli bir şekilde sözleşme gönderip imzalamasının yoludur. Docusign uygulamasının kullanımı kolaydır, tüm taraflar için sınırsız ücretsiz imzalama olanağı sunar ve dünya çapında milyonlarca insan tarafından güvenilmektedir. e-İmza, birçok kuruluşun bir sözleşmeyi yürütme biçimini değiştirse de, imza öncesi ve sonrası yaşam döngüsü genellikle manuel süreçler, e-tablolar ve e-postalar yoluyla yönetilir; bu da iş yapma hızını yavaşlatır, riski artırır ve müşterileri ve çalışanları sinirlendirir. Docusign CLM (Sözleşme Yaşam Döngüsü Yönetimi), kuruluşların analog manuel süreçleri dijital otomatikleştirilmiş iş akışına dönüştürerek sözleşme yaşam döngüsünü kolaylaştırmasına olanak tanır. Sonuçta iş yapma hızının artması, uyumluluğun artması ve çalışanların daha verimli olması elde edilir. Temel Özellikler: Merkezi Depo, Gelişmiş Arama ve Bul, Sürüm Kontrolü, Madde Kitaplığı, Dahili ve harici taraflarla işbirliği, Redlining, Basit ve Gelişmiş İş Akışları, Etiketleme, Mobil Erişim, Çoklu Platform entegrasyonları (Salesforce ile sıkı entegrasyon dahil).
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Belgeleri ve formları imzalatın. Kolayca. Güvenli bir şekilde. Herhangi bir yer. Tüm PDF ve e-imza çalışmalarınız için tek yer. Acrobat bunu başardı. Microsoft'un tercih ettiği e-imza çözümü ve aynı zamanda Adobe Acrobat'ın gücünü tek bir pakette içeren tek e-imza aracı olan Acrobat Sign ile iş akışlarınızı dönüştürün ve hızlandırın.
Zoho Sign
zoho.com
Zoho'nun e-imza yazılımını kullanarak iş belgelerini çevrimiçi olarak tam güvenlik ve güvenilirlikle dijital olarak imzalayın. Basit e-imza belge iş akışlarıyla işlemlerinizi otomatikleştirin. Zoho Sign; Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms dahil olmak üzere Zoho uygulamalarının yanı sıra Office 365, G Suite ve Microsoft Teams gibi diğer üçüncü taraf uygulamalarla kolayca entegre olur.
DocHub
dochub.com
DocHub, herkese belge düzenleme, imzalama, dağıtım ve form tamamlama işlemlerini kolaylaştırma yetkisi verir. DocHub ayrıca, kullanıcıların belgeleri doğrudan Google uygulamalarından içe aktarmasına, dışa aktarmasına, değiştirmesine ve imzalamasına olanak tanıyan Google Workspace ile son derece popüler bir entegrasyon da sunuyor. 2014 yılında piyasaya sürülen DocHub'a 83,3 milyondan fazla kullanıcı güvendi. Gerçek zamanlı bulut tasarrufu ve güvenli iş akışları, kullanımı kolay tek bir çözümde 500 milyondan fazla belgenin güncel ve güvenli kalmasını sağlar.
Signaturely
signaturely.com
Signaturely, belgelerin çevrimiçi olarak imzalanmasını sağlayan ücretsiz bir elektronik imza yazılımıdır. E-imzalarla dijital çağa geçerek daha akıllı ve daha hızlı çalışın. Belgeleri elle imzalamak, taramak ve e-postayla göndermek başınızı ağrıtıyor, öyle değil mi? Baş ağrısını mükemmel bir şekilde ortadan kaldırır ve sizi dijital çağa taşır.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (eski adıyla HelloSign), çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde imzalamanın ve imza istemenin sezgisel yoludur. Yeni işe alım teklif mektuplarından kredilere, satış sözleşmelerinden gizlilik sözleşmelerine kadar her türlü sözleşmeye yasal olarak geçerli imzalar ekleyin. Ödüllü bir kullanıcı arayüzü, güçlü yönetici kontrolleri, belge izleme ve kalem ve kağıt yöntemlerinden daha güvenli olan kurumsal düzeyde güvenlik, hepsi varsayılan olarak kutudan çıkar çıkmaz gelir. Daha hızlı imzalayın. Dropbox Sign, işletmelerin sözleşmeleri, imzalanması ve geri gönderilmesi ortalama 15 gün süren geleneksel kağıt bazlı sözleşmelere kıyasla ortalama %80 daha hızlı imzalamasına yardımcı olur. Belge tamamlama sayısını artırın. İzleme, otomatik hatırlatmalar ve mobil imzalama gibi özelliklerle Dropbox Sign, belge tamamlama oranlarını %96'ya kadar artırdı. Sözleşmeleri hızla gönderin. Şablonlar ve veri doğrulama gibi özelliklerle birleştirilmiş ödüllü, sezgisel bir arayüz, Dropbox'ın herkesin sözleşmeleri imza için göndermesinin hızlı ve kolay olduğu anlamına gelir. Sevdiğiniz araçlarla çalışın. Dropbox Sign, Salesforce, Slack, Oracle, HubSpot CRM, Microsoft Word gibi uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece belgeleri doğrudan favori araçlarınızdan imza için gönderebilirsiniz. Sözleşmeleri otomatik olarak dosyalayın ve saklayın. İmzalı belgeleri otomatik olarak kaydedin ve bunları Google Drive, Dropbox, Evernote, Box, OneDrive veya SharePoint gibi tercih ettiğiniz bulut depolama alanında istediğiniz zaman bulun. Her anlaşmayı mahkemede kabul edilebilir hale getirin. Her Dropbox Sign sözleşmesine, tüm tarafları koruyan ve iyileştirme maliyetlerini ve yasal zorlukları azaltan, mahkeme tarafından kabul edilebilir bir denetim kaydı eklenir. Her şeyi güvende tutun. Tüm belgeleriniz hem aktarım sırasında hem de bekleme sırasında şifreleme kullanılarak gizli tutulur. Daha derin işlevsellik ekleyin. Dropbox Sign API, güçlü e-İmza işlevselliğini doğrudan uygulamanıza, iş akışınıza veya web sitenize yerleştirir. Gömülü imzalama, özel markalama ve yerleşik şablonlar gibi özellikler, gerçekten kusursuz bir ürün içi imzalama deneyimi yaratır. Olağanüstü bir geliştirici deneyimi ve özel API destek ekibi, sektör ortalamasından 2 kat daha hızlı ortalama uygulama süresiyle güvenli, güvenilir ve zengin özelliklere sahip bir imza deneyimi elde edeceğiniz anlamına gelir.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve doldurmak veya belgeleri telefon, tablet veya bilgisayardan imzalatmak için bulut tabanlı bir çözümdür. SignEasy ile yapılan imzalar, ESIGN Yasası'nın yanı sıra eIDAS ve Avrupa Direktifi (EC/1999/93) ile de uyumludur.
Mail Butler
mailbutler.io
Bu, gelen kutunuzu daha akıllı hale getiren e-posta eklentisi Mailbutler'dır. Mailbutler size doğrudan gelen kutunuzdan erişebileceğiniz çok sayıda kullanışlı, üretkenliği artırıcı özellik sunar. Akıllı işlevsellik sunarak Apple Mail, Gmail veya Outlook e-posta istemcinizin yerel özelliklerini geliştirir. Sizin için mesaj yazabilen yapay zeka destekli bir e-posta asistanı, planlanmış e-postanızın bilgisayarınız çevrimdışı olsa bile gönderilebilmesi için Bulut Teslimatı, alıcınızın onayını gerektirmeyen gelişmiş e-posta takibi ve güçlü bir Kişiler özelliği sunar. Bu, diğer birçok akıllı, gelen kutusunu geliştiren özelliğin yanı sıra müşteri ilişkilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır: • Akıllı Asistan: Mesajları yazan, özetleyen ve iyileştiren, görevleri ve kişileri bulan ve sizin için yanıt veren, yapay zeka destekli bir e-posta asistanı. • Daha Sonra Akıllı Gönder: E-posta teslim sürelerinizi optimize etmenize yardımcı olacak akıllı planlama işlevi. • Alıcıya Göre Optimize Edilmiş Planlama: E-postanın açılma olasılığını en üst düzeye çıkarmak amacıyla e-posta göndermeniz için en iyi zamanı önerir. • E-posta Takibi: E-postanızın veya bağlantınızın ne zaman, nerede ve ne sıklıkta açıldığını öğrenin. iCloud veya IMAP e-posta adreslerini kullananlar, birden fazla alıcıya mesaj gönderdiğinizde e-postanızı tam olarak kimin açtığını görün. Ayrıca cep telefonunuzdan takip edilen e-postalar gönderin. • Ertele: Daha az önemli olan e-postaları geçici olarak erteleyin; bunlar sizin seçtiğiniz bir zamanda yeniden görünecektir. • Kişiler: Müşteri iletişimini en üst düzeyde tutmak için kişilerinize ilişkin temel bilgileri edinin. • İmzalar: Kapsamlı yaratıcı kontrole sahip güzel ve profesyonel e-posta imzaları. • Şablonlar: Üretkenliği ve verimliliği artırmak için mesaj şablonları oluşturun. •
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve ekibinizi entegre, kullanımı kolay tek bir platformda birleştirin. Sözleşmeler, teklifler ve proje yönetiminden müşteri faturalandırmasına, gelir takibine ve kaynak yönetimine kadar. Proje Yönetimi Ekibinize proje ve görevler atayın, haftanıza öncelik verin ve projelerinizin tam olarak nasıl ilerlediğini görün. Proje bütçelerini belirleyin ve beklenmeyen maliyetlerden kaçının. Kanban görünümü, kolay faturalandırma için entegre zamanlayıcı ve verimli çalışma için harici ortaklarla işbirliği. Ekip Zaman Takibi Doğru zaman çizelgeleriyle ekibinizin takip edilen saatlerine ilişkin anında rapor alın ve kimin kapasiteyi aştığını bir bakışta görün. İşletmenizin kullanımını izleyin ve ekibinizin verimliliği ve karlılığı konusunda netlik elde edin. Projelerinizi yolunda ve bütçeye uygun tutmak için kaynaklarınızı önceden planlayın. CRM Müşterilerinizi ve projelerini tek bir yerden yönetin. Tüm notlarınız, kişileriniz, oranlarınız ve etiketlerinizle benzersiz müşteri profilleri oluşturun. Müşterilerinizi, kendileriyle paylaştığınız projelere, belgelere ve bağlantılara erişebilecekleri markalı Müşteri Portalınıza davet edin.
Foxit eSign
foxit.com
Foxit, 650 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor ve dünya çapında 200'den fazla ülkede bulunan KOBİ'lerden küresel işletmelere kadar 425.000'den fazla müşteriye satış yapıyor. Foxit eSign, önemli imzalı belgeleri hazırlamak ve toplamak için yasal olarak bağlayıcı bir e-imza hizmetidir. Eksiksiz bir e-imza çözümü sunar; belgenizi yükleyin, şablonunuzu oluşturun, alıcıları ekleyin ve gönderin. Foxit eSign, iş akışını otomatikleştirerek kullanıcının bir tarayıcı kullanarak imza süreçlerini göndermesine, imzalamasına, izlemesine ve yönetmesine olanak tanıyan kusursuz bir süreç sağlar. Tamamlandıktan sonra, yasal olarak imzalanmış bir belgenin kurcalanmaya karşı korumalı bir arşivine sahip olursunuz. İster web'den ister mobilden olsun, sözleşmeler oluşturmak ve bunları e-imzaya göndermek hızlı ve kolaydır. Foxit eSign yazılımında bulunan yararlı özelliklerden sadece birkaçı şunlardır: • Zamandan tasarruf etmek için yeniden kullanılabilir şablonlar • Toplu imzalama ve gönderme • Denetim kayıtları ve Tamamlama Sertifikaları • Fotoğrafları, ehliyeti vb. doğrudan belgelere ekleme • Şahsen imzalama • Kolay erişim ve imzalama için e-posta içi belge bağlantıları oluşturun • eİmzaları doğrudan web sitelerine entegre etmek için çevrimiçi form/yerleştirme kodu mevcuttur • Web siteniz veya uygulamanızla entegre olmak için eSign Genie REST API'lerini kullanın • Google Drive, Dropbox ve daha fazlasıyla kolayca entegre olun • Excel raporlama • Geri dönen e-posta bildirimleri • 11 farklı dilde oturum açma
Nitro
gonitro.com
Nitro, PDF yazılımı, belge yönetimi ve elektronik imzalarda küresel bir SaaS lideridir. Nitro'nun Üretkenlik Platformu, güçlü PDF araçlarını, dijital iş akışlarını, son derece güvenli e-İmzalama ve kimlik doğrulama özelliklerini içerir. Sektör lideri iş zekası ve analitik ürünü, tamamı sınıfının en iyisi müşteri başarısı ve değişim yönetimi destek ekibi tarafından desteklenen yatırım getirisini ölçer ve sürdürülebilirlik çabalarını sayısallaştırır. 157 ülkede 3 milyondan fazla lisanslı kullanıcısı ve 13.000'den fazla kurumsal müşterisiyle Nitro, Fortune 500'ün %68'ine hizmet vermekten gurur duyuyor.
Encyro
encyro.com
Encyro, güvenli dosyaları herhangi bir e-posta adresine göndermenizi sağlar. İstemcileri davet etmek, paylaşılan klasörler oluşturmak veya izinleri yapılandırmak için zaman harcamayı bırakın. Müşterilerden oturum açmalarını istemeden güvenli mesaj ve dosyalar alın. Encyro, bilgisayarda imzalamak için belgeyi incelerken (bir QR kodunu tarayarak) telefonda imzanızı çekmenize olanak tanıyan tek e-imza sağlayıcısıdır. Metin mesajı tabanlı erişim kodları ve oturum açma seçenekleri de dahil olmak üzere gelişmiş korumaya sahip elektronik imzalar isteyin. Markanızı özel yükleme sayfanızda sergileyin. Başkalarıyla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için ücretsiz Encyro hesaplarını kullanmalarına izin vererek müşterilerinizin gözünde görünürlüğünüzü artırın. Müşteri verilerini güvende tutun ve HIPAA, GLBA, FINRA, IRS, GDPR ve müşteri veri gizliliğine ilişkin diğer düzenleyici gerekliliklere uyun. Encyro'yu tarayıcınızdan veya Microsoft Outlook'tan (ücretsiz Encyro Outlook Eklentisi ile) kullanın.
signNow
signnow.com
İş akışınıza göre ölçeklenen elektronik imza. AirSlate Business Cloud'un bir parçası olan SignNow ile e-İmza iş akışları oluşturun ve ölçeklendirin. Belgeleri imzalamak için imzalayın ve gönderin, anlaşmalar oluşturun, sözleşmeler üzerinde görüşün, ödemeleri kabul edin ve iş süreçlerini otomatikleştirin.
WiseStamp
wisestamp.com
Ödüllü imza oluşturucumuzla güzel özelleştirilmiş e-posta imzaları oluşturun. E-posta imzanızı kolayca oluşturun ve düzenleyin; ÜCRETSİZDİR
Formstack
formstack.com
Formstack Forms, işletmelerin dijital formlar oluşturma ve anketler, potansiyel müşteriler, kayıtlar ve daha fazlası için veri toplama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. Temel özellikler arasında veri yönlendirme, dosya yükleme, veri şifreleme, ödeme toplama ve form analitiği yer alır. Her büyüklükteki işletme için tasarlanan Formstack Forms, kullanıcıların formlar aracılığıyla gönderilen verileri onaylamak, reddetmek ve bunlara yorum yapmak için ekiplerle işbirliği yapmasına olanak tanır. Sürükle ve bırak form oluşturucusu ile Formstack Forms, kuruluşlardaki kullanıcılara kod bilmeye gerek kalmadan markalı formlar, anketler ve iş akışları oluşturma olanağı sağlar. Daha teknik kullanıcılar için Formstack Forms, kullanıcıların ve 3. taraf uygulamaların Formstack kaynaklarına programlı olarak erişmesine olanak tanıyan açık bir API sunar. Formstack, Mailchimp, Salesforce, PayPal, Amazon S3, PowerAutomate ve daha fazlası gibi çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyona olanak tanır. Formstack aylık abonelikle mevcuttur ve destek, belgeler ve diğer çevrimiçi önlemlerle genişletilir.
Xodo Sign
eversign.com
İşyerinde, evde veya hareket halindeyken yasal olarak bağlayıcı elektronik imzalar. Belgeleri çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde onaylayın, teslim edin ve imzalayın. Eskiden eversign.
Concord
concordnow.com
Concord, tüm sözleşmeleriniz için ihtiyacınız olan tek araçtır. Uygulamalar, düzenleyiciler ve e-imza araçları arasında geçiş yaparak daha az zaman harcayın ve paradan tasarruf edin. 500.000'den fazla şirket sözleşmelerinde Concord'a güveniyor. Concord'la şunları yapabilirsiniz: * Kuruluşunuzdaki her sözleşmeyi tek bir yerden tasarlayın, müzakere edin, imzalayın ve yönetin * Concord, Word veya Google Dokümanlar üzerinde istediğiniz şekilde çalışın -Ekipleriniz, müşterileriniz ve tedarikçileriniz olmak üzere herkesle işbirliği yapın * Aylar değil, dakikalar içinde başlayın Concord'un sunduğu temel özellikler: * Her sözleşmenin doğru kişi (ve yalnızca o kişi) tarafından incelenmesini sağlayan koşullu onay iş akışları * Daha etkili sözleşme müzakereleri için özel yorumlar ve versiyonlama * Gerektiğinde sözleşmelere eklenecek tüm önceden onaylanmış maddeler için madde kütüphanesi * Sözleşme taslağı hazırlama sürecini kolaylaştıracak şablonlar * Sınırsız, ücretsiz e-imza * Sınırsız sözleşmeler
SignFree
signfree.io
SignFree, hızlı ve güvenli belge imzalama için tasarlanmış, başvurulacak e-imza çözümünüzdür. SignFree ile sınırsız belgeyi 30 saniyeden kısa sürede ücretsiz olarak imzalayabilirsiniz. Kağıt israfına elveda deyin ve sözleşmelerinizi yönetmenin daha hızlı, daha yeşil bir yolunu benimseyin. İmzaları basitleştirmek ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için bize katılın. Bugün kaydolun ve SignFree'nin zahmetsiz e-imzalarını deneyimleyin.
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
Skribble
skribble.com
Skribble ile herhangi bir belgeyi elektronik olarak yasal olarak imzalayabilirsiniz. Farklı belgeler, farklı yasal gereklilikler; Skribble'da mevcut tüm e-imza standartlarına tek kaynaktan erişirsiniz ve her duruma hazırlıklı olursunuz.
MySignature
mysignature.io
MySignature, Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365 için profesyonel ve görsel açıdan etkileyici e-posta imzaları ve Google Workspace için e-posta imza yönetimi oluşturmaya yardımcı olan çevrimiçi bir e-posta imza oluşturucudur. Teknik altyapıya gerek yok. Ayrıca, Gmail için MySignature uzantısını kullanarak e-posta açılışlarını ve tıklamalarını sınırsız olarak izlemenin keyfini çıkarın.
Scrive
scrive.com
Scrive, elektronik imza ve kimlik doğrulama çözümleriyle anlaşmaya dayalı iş süreçlerini otomatikleştirir. 2010 yılında Stockholm'de kurulan Scrive, hızla İskandinav ülkelerinde e-işaret pazar lideri haline geldi ve Avrupa'ya doğru genişlemeye devam ediyor. Kullanım kolaylığı ve güçlü güvenlik önlemleri, sıkı düzenlemelere tabi sektörlerdeki kuruluşlar da dahil olmak üzere her büyüklükteki kuruluşun, iç verimliliği, uyumluluğu ve müşteri memnuniyetini artırmak için Scrive çözümlerine güvenmesinin temel nedenleridir. Scrive'ın sözleşme imzalama platformu eSign, her işletmeye uygun fiyatlandırma planları ve özellik paketleri veya bir API entegrasyonu olarak kutudan çıktığı haliyle mevcuttur. Temel avantajlar şunlardır: - Herhangi bir cihazda oturum açın - Maliyetli manuel görevleri ortadan kaldırın - Teslim sürelerini kısaltın - İmzalayanların kimliğini eID ile doğrulayın - Güvenlik ve uyumluluk için tasarlandı - Sözleşmelerinizin durumunu takip edin ve izleyin - Ayrıntılı denetim günlüğü/yasal kanıtlar - Belge bütünlüğünün güvenlik altına alınması blok zinciri
BoldSign
boldsign.com
BoldSign, yasal olarak bağlayıcı imzalar için belgelerin gönderilmesini hızlı, basit, güvenli ve uygun maliyetli hale getiren modern bir e-imza uygulamasıdır. Dijital imzaları kendi uygulamalarına entegre etmek isteyenler için kullanımı kolay API özel olarak tasarlanmıştır. Syncfusion'ın geliştiriciler için güçlü API'ler sağlama konusundaki 20 yıllık deneyimiyle desteklenen BoldSign, sezgisel bir kullanıcı arayüzü, geniş bir özelleştirme olanakları yelpazesi ve teknik destek ve sürekli ürün geliştirme taahhüdü sunmak için şirketin etki alanındaki derin uzmanlığından yararlanır. hiçbiri. İŞLETMELERİN BoldSign'ı SEÇMESİNİN 5 NEDENİ: * Cömert plan limitleriyle şeffaf, ölçeklenebilir fiyatlandırma. Tüm ayrıntılar https://www.boldsign.com/pricing/ adresinde. * Kusursuz bir kullanıcı deneyimi yaratan kullanıcı arayüzü tasarımına dikkat. * Büyük belgelere hızlı yanıt süreleri. * Uzaydaki diğer çözümlerden farklı olarak, uygulamalara gerçek anlamda entegrasyon için sıfırdan tasarlandı. * Syncfusion tarafından oluşturulmuş olup, geliştiricilerin zarif, güçlü uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan kurumsal düzeyde API'ler sağlama konusunda onlarca yıllık deneyimimizden yararlanır. BoldSign KURULUŞLARA YARDIMCI OLUR: * Belgeleri yasal olarak bağlayıcı imzalar için dakikalar içinde çıkararak anlaşmaları hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlayın. * Kullanıcıların takip ve kontrol etme işlemlerine daha az zaman ayırması nedeniyle önemli şeylere daha fazla zaman ayırın. * Kolaylaştırılan etkili izleme ve takipler sayesinde belgeleri zamanında imzalayın. * Yöneticilere süreç durumlarına ilişkin görünürlük sağlayarak ekiplerin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlayın. *Mevcut iş akışlarının sürdürülmesi. * Uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak üretkenliği en üst düzeye çıkarın. * Özel şablonlarla tutarlılığı ve doğruluğu artırın. * Özel markalama ve kişisel mesajlarla imzalayanların güvenini ve konforunu artırın. *Yasa ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak. * BoldSign'ın ölçeklendirme dostu fiyatlandırma modeli sayesinde bir sonraki adıma hazır olun. ANAHTAR ÖZELLİKLER VE KABİLİYETLER * Karmaşık iş akışları için tasarlandı. * Sorunsuz bir imzalama deneyimi yaratarak her adımda faydalı rehberlik. * Verimli, sorunsuz takip için otomatik hatırlatmalar. * ABD (ESIGN) ve uluslararası (eIDAS) e-imza yasalarıyla yasal olarak uyumludur. * Kurumsal düzeyde güvenlik - 256 bit AES şifreleme standartları. * Önceden yapılandırılmış şablonlar. * Özel şablon yetenekleri. * Belirli bir belgeyi / belge sınıfını kimlerin görebileceğini ayarlamak için özel izinleri yapılandırın. * Özel izinleri sergileme fırsatı. * Özel bir görünüm, ekip yöneticisinin bir ekibin belgelerini denetlemesine olanak tanır. * Toplu Bağlantılar, birden fazla kişinin aynı belgeyi belirli bir süre boyunca ayrı ayrı imzalamasına olanak tanır. * Birden fazla markayı tek hesaptan yönetin ve markayı belge düzeyinde seçin. * Bazı kullanıcılar gerekirse yazdırıp imzalamayı seçebilir. * Bir kontrol paneli kullanarak belge durumlarının takibi.
SignRequest
signrequest.com
Kendiniz imzalayın veya belgeleri imzalatın. Kolay, güvenli, yasal olarak bağlayıcı ve ücretsiz.
Signwell
signwell.com
SignWell (eski adıyla Docsketch). Belgelerinizi imzalamayı o kadar kolaylaştırın ki geri dönüş süresini yarı yarıya azaltın. SignWell, yasal olarak bağlayıcı e-imzalar ve daha hızlı belge imzalama için bir elektronik imza aracıdır.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Newoldstamp, orta ölçekli işletmeler, kuruluşlar ve ekipler için mükemmel bir e-posta imza yönetimi ve pazarlama platformudur. Tüm şirket çalışanları için, Teknik veya Tasarım Ekiplerinin katılımını gerektirmeyen hızlı ve basit imza kurulumu. Akıllı telefonlar da dahil olmak üzere başlıca e-posta istemcileri ve cihazlarla kusursuz entegrasyon. Tüm şirket e-postalarında marka tutarlı imzaları kolaylaştırın. Newoldstamp ile şunları yapabilirsiniz: Markalama gereksinimlerini karşılayan etkileşimli bir e-posta imzası oluşturun Ekibinizin tüm e-posta imzalarını tek bir yerden yönetin E-posta imza banner kampanyaları yürütün E-posta imza performansını izleyin Mevcut imza şablonlarını özelleştirin Her departman için farklı e-posta imza şablonları oluşturun Temel Özellikler: Gelişmiş e-posta imza düzenleyicisi ve oluşturucu G Suite, Exchange, Microsoft 365 entegrasyonları Merkezi imza yönetimi İmza banner yönetimi İmza analitiği Büyük e-posta istemcileriyle uyumlu Mobil uyumlu
Sertifi
sertifi.net
Sertifi, yasal olarak bağlayıcı e-İmzalardan güvenli çevrimiçi ödeme yakalama ve güvenli çevrimiçi kredi kartı yetkilendirmesi yakalamaya kadar işi kapatmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunar. Dünya çapında binlerce şirket işlerini daha hızlı kapatmak, geliri daha hızlı tahsil etmek, güvenliği ve uyumluluğu geliştirmek ve kağıtsız çalışmak için Sertifi'ye güveniyor.
Workiro
workiro.com
E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi özelliklerini benzersiz bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama; herhangi bir işi herkesle daha iyi bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail, herhangi bir kuruluş için e-posta imzalarını herhangi bir PC veya mobil cihazdan merkezi, hızlı ve sezgisel bir şekilde oluşturmaya, yönetmeye ve görüntülemeye yönelik bir web platformudur. Herhangi bir e-posta çözümüyle (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exchange) entegre olur. Ayrıca bir satış, iletişim ve pazarlama aracıdır. Trafiği bir açılışa, Pazaryerine veya E-ticarete yönlendirmek için farklı banner'ları otomatik olarak dağıtarak imzalara dinamik içerik eklemenize olanak tanır. Ayrıca kampanyaların etkilerini gerçek zamanlı olarak ölçer.
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse ücretsiz, modern ve basit bir e-İmza çözümüdür. Ücretsiz planın yanı sıra, ömür boyu anlaşma teklifi sunuyoruz; bu da bizi diğer elektronik imza uygulamalarının %90'ından fazlasından ayırıyor. DocuSign gibi güncelliğini kaybetmiş bir uygulamaya aylık ücret ödemek yerine, SignHouse için yalnızca bir kez sonsuza kadar ödeme yapabilir ve sizin gibi insanlardan oluşan bir topluluğa katılabilirsiniz.
eSignly
esignly.com
Esignly, elektronik belgelerin kolay, verimli ve güvenli bir şekilde imzalanmasına olanak tanıyan, pazardaki lider e-İmza çözümüdür. Her zaman, her yerde, her cihazdan erişilebilen her boyuttaki ve sektördeki işletme, manuel, kağıt tabanlı imza yöntemlerini Esignly'nin elektronik imzalarıyla değiştiriyor.
emSigner
emsigner.com
emSigner, bireylerin ve kuruluşların belgeleri dijital olarak imzalamasına olanak tanıyan bir elektronik belge imzalama çözümüdür. emSigner'ın gelişmiş e-İmza çözümleriyle iş akışınızı dönüştürün.
DocuX
docux.ai
Belgelerinizi ve sözleşmelerinizi otomatik pilota alın. DocuX, belgelerinizin ve sözleşmelerinizin tüm yaşam döngüsünü (oluşturma ve işbirliğinden e-İmzalama ve uzun vadeli arşivlemeye kadar) yönetmenize olanak tanıyan yapay zeka destekli tek platformdur. Belgelerinize otomatik olarak öncelik veren ve gerekli onayları ve e-İmzaları sizin için toplayan akıllı Çalışma Alanımızla işlerinizi saatler yerine dakikalar içinde tamamlayın. 500'den fazla yerleşik, yasal olarak incelenmiş sözleşme, form, sözleşme, politika ve daha fazla şablon arasından seçim yapın. (Değeri 50.000 doların üzerindedir, tüm ücretli planlarda ekstra ücret olmadan mevcuttur.) DocuX, varsayılan olarak tüm kullanıcılara banka düzeyinde güvenlik sunar. Mevcut araç ve platformlarınızı sadece birkaç tıklamayla DocuX ile entegre edebilirsiniz. DocuX kullanan ekipler üretkenlikte %80'e varan artış, maliyette %70 azalma ve anlaşmaların 10 kat daha hızlı sonuçlandığını bildiriyor Dokümanlarınızın ve sözleşmelerinizin kontrolünü nasıl geri alabileceğinizi, verimliliği en üst düzeye nasıl çıkarabileceğinizi ve abonelik maliyetlerini en aza indirebileceğinizi görmek için bir demo rezervasyonu yapın.
DottedSign
dottedsign.com
Belgeleri DottedSign ile web'de, iOS ve Android cihazlarda yasal olarak uygulanabilir bir şekilde çevrimiçi imzalayın. İlk elektronik imzanızı bugün yakalayın!
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic, çalışanlarınızın e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmenize ve günlük e-posta trafiğini güçlü bir pazarlama kanalına dönüştürmek için bunları pazarlama banner'larıyla genişletmenize olanak tanır. Mailtastic, Fortune 500+ şirketleri de dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki her büyüklükteki müşteri tarafından, e-posta imzalarının tam pazarlama potansiyelinden yararlanması, böylece pazarlama girişimlerini genişletmesi ve yeni potansiyel müşterilerle bağlantı kurması konusunda güvenmektedir. E-posta imza pazarlamasıyla gelir elde etmeye nasıl başlayabileceğinizi görmek için bugün bir demo rezervasyonu yapın.
Opensense
opensense.com
Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS, iş akışlarını daha hızlı hale getirmek için tasarlanmış bir elektronik imza çözümüdür. Çeşitli platformlarda kullanımı kolay, güvenli ve güvenilirdir.
inSign
getinsign.com
Elektronik İmza Yazılımı, belgelerin imzalanmasını hızlı ve kolay hale getirir. inSign, eIDAS ve ZertES'e göre gelişmiş (AES) ve nitelikli elektronik imzaları (QES) destekler. İmza yasal olarak güvenli ve kanıtlanabilir. İmzalama tarayıcıda veya uygulama aracılığıyla mümkündür; kurulum gerekmez. inSign'daki diğer popüler özellikler: - Form düzenleyici - Word Eklentisi - Bireysel yapılandırma - Belge şablonları - Denetim raporu - REST-API - Ve daha fazlası...
Exclaimer
exclaimer.com
Profesyonel e-posta imzaları oluşturun ve yönetin. E-posta imza yönetimi çözümlerimiz, kuruluşunuzun e-posta imzalarını tasarlamayı ve kontrol etmeyi kolaylaştırır.
Signable
signable.co.uk
Signable'ın elektronik imza yazılımı, yasal olarak bağlayıcı ve güvenli çevrimiçi belgeleri saniyeler içinde göndermenize yardımcı olur. Bugün e-İmzalarla başlayın!
DocVerify
docverify.com
DocVerify, güçlü bir eSign ve uzaktan çevrimiçi noter tasdiki (RON) çözümüyle imzaları ve noter onayını dijital çağa taşıyor. Artık yasal olarak bağlayıcı belgeleri güvenilir, çevrimiçi bir ortamda güvenli bir şekilde imzalayabilir, yönetebilir ve saklayabilirsiniz. DocVerify'ın onaylı ve sertifikalı e-noter aracı, yazılım indirme veya donanım satın alma gerektirmez. Bu elektronik noter tasdikine erişim internet ve standart bir tarayıcı üzerinden mümkündür. Güvenilir DocVerify platformuyla geri dönüş sürelerini hızlandırın, maliyetleri azaltın ve işlemlerin ilerlemesini sağlayın. Sözleşmeler ve diğer ticari belgeler için DocVerify'ın elektronik imza araçları zengin seçenekler sunar. Dijital imzalama yazılımı, imza almayı kolaylaştırabilir veya şirketinizin mevcut sistemlerine entegre edilebilir. DocVerify, 60 yıldır ipotek sektörüne güç veren, sektör lideri teknoloji, veri ve analiz şirketi Black Knight tarafından sunulmaktadır.
Signority
signority.com
Signority, yazdırma-imzalama-tarama işleminin yerini alan bir e-İmza ve belge iş akışı otomasyon yönetimi aracıdır. 2010 yılında kurulan Signority, HIPAA uyumludur ve Kuzey Amerika'nın sağlık, personel, kar amacı gütmeyen kuruluş ve eğitim sektörlerinde lider bir e-İmza sağlayıcısıdır. Şablonlar, toplu imzalama ve toplu imzalama gibi zaman kazandıran özellikler sayesinde gününüzü yapmanız gerekenlere odaklanarak geçirebilirsiniz. Sektör lideri desteğimiz bot merkezli değil, insan odaklıdır. Böylece acil yardıma ihtiyacınız olduğunda canlı bir kişiyle konuşabilirsiniz. Signority'nin kullanımı çok kolay olduğu için katılım basittir ve bir gün içinde yapılabilir. Ayrıca, ekibinizin eğitime ihtiyacı varsa bu genellikle 10 iş günü içinde planlanabilir.
Contractify
contractify.io
Contractify, sözleşmelerin çevrimiçi olarak e-imzalanması, yönetilmesi ve otomatikleştirilmesi sürecini basitleştiren bir sözleşme yönetimi yazılımıdır. Ekiplerin etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır ve hukuk ekipleri, finans ekipleri ve iş liderleri için özel olarak tasarlanmış çeşitli özellikler sunar. Yazılım, üç tür elektronik imza desteğiyle sözleşme oluşturmayı, müzakere etmeyi ve dijitalleştirmenin yanı sıra onay iş akışlarını ve e-imzalamayı da kolaylaştırır. Ayrıca, yapay zeka teknolojisi aracılığıyla sözleşme PDF'lerinden kritik verilerin çıkarılması ve sözleşme zaman çizelgelerinin oluşturulması da dahil olmak üzere imzalama sonrası yönetim yetenekleri sağlar. Contractify, sözleşmeleri zahmetsizce oluşturmak ve özelleştirilebilir oyun kitapları ile yasal taslak hazırlamayı otomatikleştirmek için AI teknolojisini kullanıcının uzmanlığıyla birleştiren kullanıcı dostu bir taslak hazırlama asistanı sunar. Çeşitli departmanlardaki meslektaşlarla işbirliğine olanak tanır ve standart iş sözleşmesi şablonlarından oluşan kapsamlı bir kitaplık sunar. Yazılım, DocuSign ve Connective gibi önde gelen sağlayıcılarla entegrasyon yoluyla dijital imzaları destekleyerek kullanıcıların sözleşmeleri çevrimiçi olarak güvenli ve hızlı bir şekilde imzalamasına olanak tanır. Ayrıca otomatik iş akışlarıyla onay süreçlerini kolaylaştırır ve iç ve dış paydaşlar arasında işbirlikçi katılımı teşvik eder. Contractify'ın Ada adlı yapay zeka sözleşme veri analisti, sözleşme verilerini PDF'lerden çıkarabilir ve sözleşmeleri etkili bir şekilde yönetmek için otomatik takip görevleri sağlayabilir. Yazılım kişiselleştirilmiş demolar sunuyor ve akıllı sözleşme yönetimi yetenekleri nedeniyle sektör liderleri tarafından övgüyle karşılanıyor. Fiyatlandırma aylık 147 €'dan başlıyor ve şirket müşteri desteği sağlıyor ve Belçika, Hollanda ve Fransa'da lokasyonları var.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. Bu, potansiyel müşteri oluşturma araçlarını, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını belirlemek için analitikleri ve web sitesi dönüşümü ve müşteri yönetimi için tek bir çözüm sağlamak üzere bir CRM'yi birleştirerek yapılır. Vizyonumuz, çevrimiçi potansiyel müşteri yaratma ve iletişimin sınırlarını zorlamaya odaklanmış, dünya çapında lider bir şirket olmaktır. İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım olmak istiyoruz. Serviceform Finlandiya merkezli bir SaaS şirketidir. Mümkün olan en iyi potansiyel müşteri yaratma araçlarını ve analiz araçlarını geliştirmeye kararlıyız. İşletme sahiplerinin bilinçli kararlar almasına ve işletmelerini öngörülebilir şekilde büyütmesine olanak sağlamak istiyoruz. Teknolojimiz hakkında, şirketlerin satış, pazarlama ve müşteri destek süreçlerini basitleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılım platformu sağlıyoruz. • İhtiyacınız olan tek 6 web sitesi dönüştürme aracı: Chatbot, Canlı sohbet, Dinamik form, Konuşma açılış sayfası, Etkileşim sohbet robotu, Açılır pencere ve Kayan çubuk. • Yönetim araçları: Flex xRM, Ourly Toplantı planlayıcısı, Web sitesi analitiği ve Çerez banner'ı. • İletişim araçları: Sosyal gelen kutusu, E-posta ve SMS kampanya oluşturucu.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe, müşteri iletişiminin, belge imzalamanın ve alışverişin güvenli hale getirilmesine ve otomatikleştirilmesine ve uyumluluğun geliştirilmesine yardımcı olur. Belgeleri güvence altına alıyor ve belge akışlarını otomatikleştiriyoruz. Güçlü e-imzadan esnek bir e-form motoruna ve yapılandırılabilir müşteri portallarına kadar kuruluşların kişisel veriler, sözleşmeler, para ve kimlik içeren iş süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olarak zamandan %90'a kadar tasarruf sağlıyoruz. İK departmanları çalışanları işe almak ve maaş bordrolarını dağıtmak için bizi kullanıyor. Satış departmanları müşterileri işe almak için bizi kullanıyor. Profesyonel hizmet firmaları müşterileriyle sözleşme imzalamak, veri toplamak ve belge alışverişinde bulunmak için bizi kullanıyor. Okullar bizi kabul süreçlerini otomatikleştirmek için kullanıyor.
Sigsync
sigsync.com
Sigsync e-posta imza hizmeti en iyi şekilde sadece üç kelimeyle anlatılabilir. Office 365 için merkezi, şirket çapında ve web tabanlı bir imza hizmetidir. Merkezileştirilmiş olarak, şirketinize ait tüm e-posta imzalarınızı tek bir yerden oluşturmanıza ve yönetmenize olanak sağladığı anlamına gelir. Şirket çapındaki imza, imzadaki değişiklikleri veya güncellemeleri dakikalar içinde kullanıma sunmanıza olanak tanır. Web tabanlı bir hizmet olduğundan platform bağımsızdır ve karmaşık kurulumlara gerek kalmadan tüm cihazlarda çalışır.
Letsignit
letsignit.com
%98 müşteri memnuniyeti ve dünya çapında 1.000.000'den fazla kullanıcısıyla Letsignit, pazarlama ve BT ekiplerinin marka tutarlılığı elde etmek, potansiyel müşteri yaratmayı teşvik etmek ve çalışan katılımını artırmak için çalışanların e-posta imzalarını optimize etmesine yardımcı olan güçlü bir çözümdür. 10 yılı aşkın bir süredir Microsoft Altın Ortağıyız ve ISO/IEC 27001:2017 ve ISO/IEC 27018:2019 sertifikalarıyla BT güvenliğinde en yüksek küresel standartları sağlıyoruz. Sınıfının en iyisi sürükle ve bırak tasarımcımızla, hedefe yönelik ve takip edilebilir pazarlama banner'larıyla hızlı bir şekilde özelleştirilmiş imzalar oluşturabilirsiniz; etkinlikleri tanıtın, sosyal medyaya bağlanın, toplantılar planlayın… seçenekler sonsuzdur! Belirli kişiler, departmanlar, coğrafyalar/diller veya yan kuruluşlar için imzalar oluşturabilir ve atayabilirsiniz. Aktif dizininize bağlandığı için güncellenmesi ve dağıtılması kolaydır. Kuzey Amerika ve Avrupa'daki küresel ekibimizle haftanın 5 günü, günün 24 saati İngilizce, Fransızca ve İspanyolca müşteri desteği sunuyoruz.
FuseSign
fusesign.com
Uygun fiyatlı, güvenli ve kullanımı kolay Dijital İmzalama aracı. FuseSign profesyonel hizmet sektörü için özel olarak tasarlanmıştır. Belgeleri imzalanacak şekilde gönderin ve günlerce değil, birkaç dakika içinde geri alın. Yasal olarak bağlayıcıdır ve çok çeşitli belgeler için kullanılabilir. FuseSign'ı 14 gün boyunca ücretsiz deneyin ve FuseSign'ın neden ihtiyaç duyacağınız tek dijital imzalama aracı olduğunu öğrenin.
Mekari Sign
mekarisign.com
Güvenli ve entegre sözleşme imzalama yazılımıyla anlaşmaları daha hızlı tamamlayın Sözleşmeleri tek bir birleşik platformda hazırlayın, gönderin ve imzalayın. Sertifikalı bir dijital imza ve Peruri'nin resmi eMeterai'si ile tüm sözleşmeleri daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde tamamlayın.
DocuFirst
docufirst.com
DocuFirst, iş formlarınızı ve belgelerinizi tek bir basit, güvenli çevrimiçi platformda yönetmenin kolay yoludur. DocuFirst, bir e-imza çözümünden çok daha fazlasıdır! Güçlü belge yönetimi yetenekleri sağlamanın yanı sıra, işletmelerin formları doldurmak için gereken verileri toplamasına ve depolamasına olanak tanıyoruz.
Secured Signing
securedsigning.com
Güvenli İmzalama, işletmelerin belgeleri elektronik olarak imzalamasına yardımcı olan bir dijital imza ve uzaktan çevrimiçi noter yazılımıdır. Belgeleri imzalamanın güvenli, kullanışlı ve uygun maliyetli bir yoludur ve küresel olarak çok sayıda sektör düzenlemesiyle uyumludur. 2010 yılında kurulan ve merkezi Auckland, Yeni Zelanda'da bulunan bir dizi özellik sunuyoruz: Dijital imzalar: Güvenli İmzalama, belgelerin orijinalliğini ve bütünlüğünü sağlayan güvenilir, kurcalamaya dayanıklı bir dijital imza (PKI) teknolojisi kullanır. Uzaktan çevrimiçi noter tasdiki: Güvenli İmzalama, belgelerin elektronik olarak imzalanmasına ve noter tasdiki yapılmasına olanak tanıyan uzaktan çevrimiçi noter tasdik hizmetleri sunar. Belge izleme: Güvenli İmzalama, imzalanan tüm belgelerin durumunu izler, böylece kimin ne zaman imzaladığını kolayca görebilirsiniz. Hatırlatıcılar: Güvenli İmzalama, belirli bir tarihe kadar bir belgeyi imzalamamış olan imzalayanlara hatırlatıcılar gönderebilir. Raporlama: Güvenli İmzalama, imzalanan tüm belgeler hakkında ayrıntılı raporlar sağlar, böylece imzalama etkinliğinizi ve uyumluluğunuzu takip edebilirsiniz. Güvenli İmzalama, belgeleri elektronik olarak imzalaması gereken her boyuttaki işletme için iyi bir seçenektir. Belgeleri imzalamanın güvenli, kullanışlı ve uygun maliyetli bir yoludur ve çeşitli sektör düzenlemeleriyle uyumludur. Güvenli İmzalamanın bazı avantajları şunlardır: Güvenlik: Güvenli İmzalama, belgelerin orijinalliğini ve bütünlüğünü sağlayan güvenilir bir dijital imza (PKI) teknolojisi kullanır. Bu, belgeleri elektronik olarak imzalamanın güvenli ve güvenilir bir yolu olmasını sağlar. Kolaylık: Güvenli İmzalama, belgeleri elektronik olarak imzalamayı kolaylaştırır. İnternet bağlantınız olduğu sürece istediğiniz zaman, istediğiniz yerden belge imzalayabilirsiniz. Uyumluluk: HIPAA, GDPR ve MISMO dahil olmak üzere bir dizi sektör düzenlemesiyle uyumludur. Bu, düzenlemeye tabi sektörlerdeki işletmeler için belgeleri imzalamanın güvenli ve emniyetli bir yolu olmasını sağlar. Uygun maliyetli: Kurulum ücreti yoktur ve yalnızca ihtiyacınız olan özellikler için ödeme yaparsınız. Güvenli İmzalama, Bullhorn, Microsoft Outlook, Gmail, RecruitOnline, JobAdder, FastTrack360 ve daha fazlası gibi çeşitli üçüncü taraf sistemlerle entegrasyonu kolaylaştırır. Diğer özellikler arasında e-posta bildirimleri, şablonlar, merkezi bir kontrol paneli, özel markalama, raporlama ve hatırlatıcılar bulunur. Güvenli İmzalamayı destekleyen kullanıcıya özel X509 PKI dijital imza teknolojisi, imza sahiplerinin ve belgelerin orijinalliğini sağlar. İmza belgeyi mühürler, böylece herhangi bir değişiklik imzayı geçersiz kılar. 2002 tarihli Yeni Zelanda Elektronik İşlemler Yasası ve ilgili uluslararası mevzuata uygunluk, dünya çapında geçerlilik ve yasal uygulanabilirliği garanti eder. Güvenli İmzalamayı benimseyen kuruluşlar, maliyetlerde önemli bir azalma, eksiksiz ve doğru belgelerin hızlı bir şekilde teslim edilmesi, kısa ve etkili bir iş süreci ve son derece memnun müşteriler deneyimliyor.
GoFormz
goformz.com
GoFormz, her sektör ve büyüklükteki ekiplerin kullandığı, dijital formlar oluşturmak ve veri toplamak için kullanılan bir platformdur. Ekipler, GoFormz'un çevrimiçi form oluşturucusunu kullanarak mevcut formları dijital hale getirebilir veya sıfırdan yeni formlar oluşturabilir; kod gerekmez. GoFormz, kullanıcılara mevcut bir formun dijital versiyonunu oluşturma yetkisi veren, herhangi bir kullanıcının (teknik yeterliliklerine bakılmaksızın) benzersiz iş ihtiyaçlarını karşılayan dijital ve çevrimiçi formları zahmetsizce oluşturmasına olanak tanıyan tek dijital form çözümüdür. Formlar, e-İmzalar, dosya ekleri, tablolar, kontrol listeleri, anlık hesaplamalar, gerekli alanlar ve daha birçokları dahil olmak üzere çeşitli güçlü alan ve özelliklerle kolayca donatılabilir. Dijital formlarınız telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda ve çevrimiçi olarak bilgisayardan doldurulabilir. GoFormz mobil uygulamaları çevrimdışı olarak tamamen işlevseldir ve konumları ne kadar uzakta olursa olsun kullanıcıların çalışmalarına kesintisiz devam etmelerine olanak tanır. Formları kuruluşunuz dışındaki kişilerle paylaşabilir, GoFormz'da oturum açmadan bile formları doldurmalarına ve tamamlamalarına olanak tanıyabilirsiniz. GoFormz ayrıca tamamlanmış formların belirlenen kişilere gönderilmesi, bağlı veritabanlarının ve kontrol panellerinin güncellenmesi ve formların entegre sistemlere yüklenmesi gibi rutin görevleri ve iş akışlarını da otomatikleştirebilir. İşletmeler, bu görevleri otomatikleştirerek belge onayları, yetkilendirmeler, bordro faaliyetleri, kalite güvencesi ve diğer birçok faaliyet için kolaylaştırılmış süreçleri hızlı ve verimli bir şekilde hızla uygulayabilir. Dijital formlarınız ayrıca Salesforce, Google Suite, Microsoft 365, Procore, Box ve çok daha fazlası gibi diğer iş uygulamalarınızla da doğrudan entegre edilebilir. Tamamlanan dijital formlar ve toplanan veriler, bağlantılı sistemlerdeki ilgili araçlara ve kayıtlara anında yüklenebilir ve hatta veriler dijital formlarınıza geri gönderilebilir, bu da gelişmiş iletişim, gelişmiş operasyonel verimlilik ve artan görünürlük sağlar. GoFormz'un ödüllü müşteri destek ekibi, ihtiyaç duyduğunuzda yardıma hazırdır. GoFormz ayrıca kullanıcıların platform temellerinde hızlı bir şekilde uzmanlaşmalarını ve GoFormz Sertifikalı olmalarını sağlayan ücretsiz bir sertifika kursu da sunmaktadır.
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO, şirketinize merkezi bir e-posta imza yönetimi sağlar. SIGNandGO ile tasarlanan imza banner'ı marka bilinirliğini artırır. Kişiye özel imza tasarımları ile marka kimliğinizi yansıtan dijital kartvizitlere sahip olursunuz. E-posta imza çözümü SIGNandGO ile imzalar daha profesyonel bir görünüme kavuşuyor. SIGNandGO, kurumsal e-posta yönetiminizi merkezi olarak düzenlemenize yardımcı olur ve İK departmanlarının takibini kolaylaştırır. Böylece çalışanların imzaları her zaman güncel ve kusursuz bir tasarıma sahip oluyor. OWA tarafından desteklenen, bulut tabanlı ve gelişmiş bir kurumsal imza yönetimi sunar ve Office 365 e-posta imzasıyla uyumluluk sağlar. Bu sayede kolay bir kurumsal e-posta yönetimine sahip olursunuz ve tüm imzalarınız kusursuz olur.
Zoopsign
zoopsign.com
Zoop Sign e-İmza ve belge izleme çözümleriyle sözleşme yönetimini basitleştirin, güvenliği artırın ve iş akışlarını optimize edin. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign, belgeler ve elektronik imza doğrulama konusunda tüm sorunlarınızın çözümüdür. VeriDoc Sign, VeriDoc Global tarafından yıllar içinde geliştirilen patentli doğrulama teknolojisini kullanır. Dünya çapındaki kuruluşlara blockchain ile güvenli elektronik imza çözümleri sağlar. VeriDoc Sign, hem kamu hem de özel sektörün önde gelen şirketlerinden bazılarına elektronik imza ve belge çözümleri sunmaktadır. Blockchain doğrulama teknolojimiz dünya çapında 90'dan fazla ülkede patentlidir ve kuruluşlara makul fiyatla en iyi e-imza çözümünü sunmalarında yardımcı olur. Müşterilerimize en iyi hizmetleri sunmak için çalışıyoruz; Kuruluşlar gereksiz bekleme saatlerini ortadan kaldırarak değerli zamandan tasarruf edebilir. VeriDoc Sign ile kuruluşunuzun verimliliği ve üretkenliği artacaktır. VeriDoc e-imza çözümlerinin faydaları, sonsuz kullanıcıların önemli belgeleri doğrulamasına ve bunları gerekli kişilere göndermesine olanak tanır. Blockchain üzerinde elektronik olarak imzalanmış belgeler için zaman damgalarını ve karmaları doğrulama avantajı sağlayan VeriDoc Sign araçlarıyla yanlış yapmış olamazsınız. Cep telefonunuzla bir QR kodunu tarayın; doğrulama sayfasında orijinal belgeyi görebilirsiniz. VeriDoc Sign'ın kaçıramayacağınız diğer özellikleri: Erişim kontrolü Yasal olarak kabul edilebilir Kurcalamaya dayanıklı blockchain güvenliği Uygun fiyatlı
WeSign
wesign.com
Geçerli kabul edilen diğer e-İmza türleri Dijital imza ve e-İmza dışında, yaygın olarak kabul görmeye başlayan başka elektronik imza türleri de vardır.
Signmee
signmee.com
Daha Hızlı Oturum Kapatmak için Çevrimiçi Anlaşma Formları Herkes için bir Gelen Kutusu ile çevrimiçi form oluşturucu, posta gönderici ve e-İmzalayıcı
Agrello
agrello.io
Agrello ile daha akıllı çalışın Dijital dönüşüm yolculuğunuza bizimle başlayın! İster zaman zaman dijital belgeleri imzalamanız, ister şirketinizin tüm yasal belgelerini yönetmeniz gerekiyorsa, size yardımcı olmak için buradayız. // Stres olmadan ve öğrenmeden başlayın Yeni araçlar sıklıkla yeni beceriler ve eğitim gerektirir. Agrello'da durum böyle değil. Favori aracınızı kullanın ve imzalanmaya hazır belgeleri Agrello'ya yükleyin. Tüm imzalayanlar ve görüntüleyenler eklendikten sonra gerisini biz halledeceğiz. Bu arada başka şeylere odaklanabilmeniz için sizi imzalama süreci hakkında bilgilendireceğiz! // Size kolaylık sağlayan sezgisel kontrol paneli Bazen gerekli tüm imzaların toplanması daha fazla zaman alır. Agrello'nun belge kontrol paneli, hangi anlaşmaların biraz zorlanması gerektiği ve hangilerinin başarıyla tamamlandığı konusunda size net ve anında geri bildirim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Elinizdeki bu fazladan zamanla ne yapacağınıza gerçekten bakmalısınız! // Toplu oluşturma, dinamik şablonlar Bu sinir bozucu, tekrarlanan görevlerden bazılarını kaldırmanıza yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yinelenen sözleşmeler için şablonlar, eksik verileri formlar aracılığıyla toplamak ve hatta CRM'nizi ve diğer araçları bağlayarak tam imza sürecini otomatikleştirmek - bunlar, daha acil konulara odaklanmanıza olanak tanıyan özelliklerden sadece birkaçıdır. // Güvenli bir şekilde işbirliği yapın Hassas belgelerin ileri geri e-postayla gönderilmesi ciddi bir güvenlik riski oluşturur. Agrello'nun ekosistemi güvenli işbirlikleri için tasarlanmıştır. İşinizin her zaman güvende olduğunu bilerek ortaklarınızı davet edin, taslakları yükleyin, belgeleri ortaklarınızla birlikte inceleyin ve imzalayın. //Yasal olarak bağlayıcıdır Dijital imza dünyası her geçen gün daha da karmaşık hale geliyor. Neyse ki ulusal e-Kimliğinizi veya Agrello'nun uluslararası kabul görmüş gelişmiş elektronik imzasını (AdES) kullanabilirsiniz.
SuiteFiles
suitefiles.com
Belge oluşturma, ortak çalışma ve imzalama işlemlerinin tümü tek bir noktada. SuiteFiles, muhasebe ve profesyonel hizmet firmaları için güçlü ancak basit bir belge yönetimi yazılımıdır. İş akışlarımız, küçük ve orta ölçekli firmaların müşterileriyle birlikte büyümek için tam olarak ihtiyaç duyduğu şeydir. Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 ve daha fazlasıyla entegre olarak günlük faaliyetlerinizi destekliyoruz. Her büyüklükteki firmaya, büyüme yörüngesinde bulundukları noktada onları karşılayan kurumsal düzeyde çözümler ve hizmetler sunma misyonundayız. Sonuç? Ekibinizin ve müşterilerinizin kullanmaktan gerçekten keyif alacağı, kullanıcı dostu, ölçeklenebilir, sağlam bir platform. Ürün geliştirme ve müşteri destek ekiplerimiz duyarlıdır; bu, SuiteFiles'tan en iyi şekilde yararlanmanız için insanların size yatırım yaptığı anlamına gelir. SuiteFiles ile belge yönetimi ihtiyaçlarınız karşılanır ve BT yükünüz kaldırılarak faturalandırılabilir saatleri artırmanıza ve müşterilerinizle ilişkilerinizi güçlendirmenize olanak sağlanır. SuiteFiles ile işlerini iyileştiren 1000'den fazla verimlilik odaklı profesyonel hizmet firmasıyla (ve %99,6 yenileme oranıyla), sizin için bariz seçim biziz. Sizi sektör lideri uygulamalara bağlayan eksiksiz iş akışı çözümleri ve kapsamlı entegrasyonlarla operasyonlarınızı ayrıştırın. SuiteFiles'ın kapsamlı özellikleri ve işlevleri, çalışanlarınızın memnuniyeti göz önünde bulundurularak 10 ila 500 kişilik ekipler için tasarlanmıştır. Yıllar geçtikçe, entegrasyonlar, otomasyonlar, imzalama ve e-posta yönetimi ile uçtan uca süreçleriniz için yazılımımızı mükemmelleştirerek, uygulama atlama ve normalde ihtiyaç duyacağınız birden fazla abonelik ücretini ortadan kaldırdık. Veri sahipliğinizi elinizden almadan, kolay üçüncü taraf paylaşımını en ileri güvenlikle birleştiriyoruz. Firmanızın her gün gerçekleştirmesi gereken bilgileri organize etmenin, merkezileştirmenin ve bunlardan yararlanmanın karmaşıklığını basitleştirdik. Çalışma saatlerinizi dosyalarla uğraşmak yerine müşterilerinize hizmet ederek ve işinizi büyüterek geçirmelisiniz. Bu nedenle, ekibinizin iki gün gibi kısa bir sürede çalışır duruma gelmesi için SuiteFiles'ı hızlı, eksiksiz veri taşıma ve katılımla tasarladık. Ayrıca akıllı arayüzümüzün kullanımı kolaydır ve sürekli olarak iyileştirilmiştir. Gereksiz ileri geri gidişleri, süreç gecikmelerini, ortak çalışma yükünü ve birden fazla araç arasında geçiş yapmayı ortadan kaldırarak zaman tasarrufumuz artar. Müşterilerimiz, çalışan başına haftada 5 saat tasarruf ettiklerini bildiriyor. Bu, personel başına yıllık 6 ½ TZE hafta demektir!