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E-posta Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
E-posta pazarlama yazılımı, işletmelerin e-posta listelerini oluşturması ve denetlemesi, abone etkileşimlerini izlerken bunları hedeflenen e-posta kampanyalarına göre bölümlere ayırması için çok önemli bir araç olarak hizmet eder. Bu araçlar, HTML ve CSS veya kullanıcı dostu WYSIWYG editörlerini kullanarak özelleştirilmiş e-postaların oluşturulmasına olanak tanır. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımıyla entegrasyon, platformun öngörü yeteneklerini geliştirir. E-posta pazarlaması, pazarlama otomasyonu araçlarında bulunan tipik bir özelliktir. Çeşitli kanalları kapsayan kapsamlı otomasyon çözümlerinin aksine, bu ürünler özellikle e-posta pazarlamasına odaklanmıştır. Alıcılar, pazarlama otomasyonu ürünleri içindeki e-posta pazarlama yeteneklerinin ayrıntılı bir araştırması için Pazarlama Otomasyonu kategori sayfasına başvurabilir.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliği ön planda tutan basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırken hiçbir şey gözden kaçmaz; hem çevik hem de güçlü bir CRM yazılımıyla ekibinizin dosyalamaya daha az, satışa ise daha fazla zaman ayırmasına olanak tanır.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Zoho Campaigns
zoho.com
Satışları artıran e-posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarından gerçek zamanlı analizlere kadar Zoho Kampanyaları her şeye sahiptir.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre, bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi, birden fazla sistemi öğrenmeye ve daha sonra bu birden fazla sistemin birlikte çalışmasını sağlamaya çalışırken çok fazla zaman ve para harcadıkları için yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradılar. SuiteDash, en sık kullanılan iş araçlarını tek bir araçta birleştirerek bu sorunu çözer.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yılı aşkın kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. AWeber, ödüllü 7/24 ABD merkezli müşteri desteğinin yanı sıra, hızlı bir şekilde duyarlı açılış sayfaları oluşturma, kişileri yükleme ve yönetme, harika e-postalar gönderme, anında anlık bildirimler gönderme ve bir teknoloji dehası olmanıza gerek kalmadan sonuçları analiz etme yeteneği sunar. . AWeber, 1.000'den fazla iş ortağı yazılım çözümüyle çalışarak müşterilerin çalışmak ve büyümek için güvendikleri uygulama ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına olanak tanır. Özel bir şirket olan AWeber'in genel merkezi Chalfont, Pennsylvania'da bulunmaktadır.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığımızla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve otomasyon, liste büyütme ve web seminerleri ve canlı yayın gibi ek iletişim araçlarıyla e-posta pazarlamanın ötesine geçen güçlü araçlarımız için GetResponse'u tercih ediyor. işletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olacak sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse MAX ve MAX², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılara yönelik çözümlerdir.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itibarıyla SendGrid 81 milyon doların üzerinde bağış topladı ve Denver, Colorado'da ofisleri var; Boulder, Kolorado; Irvine, Kaliforniya; Redwood City, Kaliforniya; ve Londra. Şirket, 16 Kasım 2017'de New York Borsası'nda halka açıldı. Twilio, Şubat 2019'da SendGrid'i satın aldı.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile müşteri portalını yönetmek, müşteri aboneliklerini yönetmek gibi işinizi kolaylaştıran özellikler sunar. Dahası, ürünlerinizi entegre ortaklık yönetim sistemiyle tanıtabilir, komisyon kuralları belirleyebilir ve ödemeleri yönetebilirsiniz vb.
ConvertKit
convertkit.com
Blogunuzu ve işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan e-posta pazarlama araçlarını ve otomasyonu edinin. 100.000'den fazla yaratıcıya katılın ve ConvertKit'i bugün deneyin.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Systeme
systeme.io
Systeme.io, çevrimiçi işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir. ÜCRETSİZ hesabınızı oluşturmak için buraya tıklayın!
SendBuzz
sendbuzz.io
SendBuzz, işletmelerin potansiyel müşterilerini alıcılara dönüştürmesine yardımcı olan çok kanallı bir soğuk destek platformudur. SendBuzz, işletme sahiplerinin ve pazarlamacıların e-posta, WhatsApp, Sosyal Medya, Metin mesajları ve daha fazlası üzerinden pazarlama ve satış desteklerini otomatikleştirebilecekleri özel akış dizileri sağlar.
Podia
podia.com
Web siteniz, e-posta pazarlamanız ve ürünleriniz. Hepsi tek çatı altında. Sizin gibi binlerce kişi tüm işlerini tek bir platformda toplamak için Podia'yı kullanıyor. Podia ücretsizdir. Ve siz büyüdükçe, büyümeye devam etmeniz için ihtiyaç duyacağınız tüm araçlara sahiptir.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch, destek, pazarlama ve satış için hepsi bir arada bir müşteri iletişim platformudur. İşletmenizi büyütmenize yardımcı olacak bir dizi aracı birleştirir: 👉 Çok kanallı canlı sohbet 👉 Sohbet robotları 👉 Paylaşılan gelen kutusu 👉 Bilgi tabanı 👉 E-posta pazarlaması 👉 Pop-up'lar 👉 CRM
SendFox
sendfox.com
İçeriğinizi entegre eden e-posta kampanyaları, otomasyonlar ve açılış sayfalarıyla hedef kitlenizi büyütün.
AdRoll
adroll.com
AdRoll'un yapay zeka odaklı pazarlama yazılımıyla, gelişmiş hedef kitle hedefleme, kanallar arası etkileşim, gelişmiş ölçüm ve ilişkilendirme özelliklerinin hepsini tek bir yerden elde edebilirsiniz. AdRoll'un büyüme platformuyla müşterilerin sevdiği bir marka oluşturun, daha fazla ziyaretçiyi müşteriye dönüştürün ve müşteri bağlılığını artırın.
Success.ai
success.ai
Success.ai, işletmelerin hiper büyüme elde etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada soğuk e-posta platformudur. Sınırsız potansiyel müşteri, e-posta, ısınma ve gelişmiş yapay zeka yazma yeteneklerinin kilidini açmaya odaklanan bu araç, sosyal yardım çabalarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Platform, 700 milyondan fazla doğrulanmış B2B potansiyel müşterisinden oluşan geniş bir veritabanına erişim sağlayarak kullanıcıların ideal müşterilerini zahmetsizce keşfetmelerine ve onlarla etkileşime geçmelerine olanak tanır. Bu, sektöre, şirket büyüklüğüne, konuma ve gelire göre hedeflenen müşteri kazanımını sağlayan gelişmiş filtreler ve anahtar kelimelerle tamamlanmaktadır. Success.ai ayrıca sınırsız e-posta gönderme hesapları sunarak kullanıcıların itibarlarını etkilemeden her gün binlerce e-posta göndermelerine olanak tanır. Aracın ısınma özelliği, maksimum e-posta dağıtım verimliliğinin sağlanmasına yardımcı olur ve e-postaları spam'den uzak tutarak gönül rahatlığı sağlar ve gelen kutusu teslimatını garanti eder. Yapay zeka destekli yazma işlevi, kullanıcıların özel e-postaları zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır, marka özgünlüğünü korumak ve veri odaklı bir etki yaratmak için yapay zekadan yararlanır. Yapay zeka kişiselleştirmesi, etkileşim ve yanıt oranlarını daha da artırarak kullanıcıların daha fazla fırsat yakalamasını sağlar. Ek özellikler arasında potansiyel müşteri yanıtlarını ve anlaşma kapanışlarını kolaylaştıran InboxHub ve sonuçları en üst düzeye çıkarmak için güçlü kampanya analizleri yer alır. Araç aynı zamanda e-posta gönderimini birden fazla hesap arasında organik olarak dağıtmak için gelen kutusu rotasyonunun yanı sıra teslim edilebilirliği korumak için e-posta doğrulama ve toplu alan adı testi de sunar. Genel olarak Success.ai, işletmelerin büyümelerini hızlandırmaya ve soğuk e-posta kampanyalarında maksimum etki ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan kapsamlı bir çözümdür.
Rasa.io
rasa.io
Haber bültenlerimiz, seçilmiş içerik aracılığıyla müşterilerinizin ilgisini çeker ve ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. İşletmelere, e-posta listelerindeki herkes için düzenli olarak gerçek fayda sağlamanın bir yolunu sunuyoruz. Ve sadece düzenli olarak değil, aynı zamanda uygun bir şekilde. Otomasyon sayesinde işletmeler daha fazla zaman, çaba veya para harcamak zorunda kalmadan yeni bir frekans düzeyiyle etkileşime geçebilir. Platformumuz, her gönderdiğinizde abonelerinizin her birine kişiselleştirilmiş ve tamamen özel bir bülten gönderir. Kaynakları ve konuyu siz seçersiniz, gerisini rasa.io halleder. Yapay zekamız, yalnızca haber bülteninizle en alakalı olanları almak için kaynaklarınızın ürettiği makaleleri toplar ve inceler. Daha sonra makaleler filtrelenir ve her bir aboneye kendi benzersiz ilgi alanlarına göre gönderilmek üzere belirlenir.
EcoSend
ecosend.io
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformu. Daha iyi e-posta kampanyaları göndermek, hedef kitlenizi büyütmek ve gezegeni yeniden canlandırmak için MailChimp'ten geçiş yapın.
EmailOctopus
emailoctopus.com
EmailOctopus, zengin bir e-posta pazarlama şablonları seti sunan bir e-posta pazarlama aracıdır ve kullanıcıların birkaç dakika içinde herhangi bir cihaza duyarlı kampanyalar oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcılar, damla e-posta dizileri oluşturma, kişileri içe aktarma, formlarla entegre etme ve özelleştirilmiş raporlar oluşturma olanağına sahiptir. Segmentasyon sayesinde kullanıcılar, işleri için en önemli olan müşteri verilerine dayalı, hedefi yüksek e-posta kampanyaları oluşturabilir. EmailOctopus'un otomasyon araçları, kullanıcıların zamana dayalı katılım ve damla e-posta dizileri oluşturmasına olanak tanır. Kuruluşlar, en çok okunan içeriği yeni abonelerle paylaşarak hedef kitlelerinin bloglarıyla etkileşimini sürdürebilir veya e-ticaret mağazalarının gelirini artırmak amacıyla yeni müşterileri cazip bir indirimle tanıştırmak için bir hoş geldin serisi oluşturabilir. Çözüm, kullanıcıların güzel tasarlanmış haber bültenleri veya basit, kişiselleştirilmiş düz metin e-postalar gibi duyarlı kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan geniş bir e-posta pazarlama şablonları seti içerir. EmailOctopus, kullanıcılara kampanya performansı hakkında gerçek zamanlı, derinlemesine veriler sağlar; her tıklama ve açma, geri dönme ve abonelikten çıkma işlemlerinin yanı sıra izlenir. Açılış sayfaları, satır içi ve açılır formlar ve Wordpress eklentisi, kuruluşların kod veya karmaşık entegrasyonlar olmadan e-posta adreslerini toplayacak şekilde iletişim tabanlarını büyütmelerine yardımcı olur. Geri dönme işlemlerini ele almaya yönelik araçlar, listelerdeki abonelikten çıkmaları, geri dönenleri ve şikayetleri otomatik olarak temizleyerek markaların gönderen itibarını korumasına yardımcı olur. EmailOctopus'un geliştirici API'si, mevcut ticari web sitelerine derinlemesine entegrasyona ve mevcut abone listelerini koruma becerisine olanak tanır. EmailOctopus, Zapier aracılığıyla MailChimp, Salesforce, Shopify, Eventbrite, SurveyMonkey, Gravity Forms, Ticket Tailor ve daha fazlası dahil 2.000'den fazla platform ve hizmete bağlanabilir.
EasySendy Pro
easysendy.com
EasySendy Pro, dijital pazarlama ekiplerine yönelik hibrit bir e-posta pazarlama platformudur. Birden fazla e-posta dağıtım API'si geçiş hizmeti sağlayıcısıyla entegre olur ve e-posta kampanyalarının, isteğe bağlı e-postalar listesine teslim edilmesini sağlar. Test e-posta teslimatlarını geçiş sunucuları arasında bölebilir, e-posta listesi temizliği yapabilir, e-posta ısınması ve kontrol raporları yapabilir, e-posta tıklamalarını izleyebilir ve her bir e-posta kampanyasını açabilirsiniz. Aynı zamanda akıllı otomatik yanıtlayıcı ve e-posta listesi bölümlendirmesine de sahiptir. EasySendy ile otomatik yanıtlayıcılar ve otomatik damla e-posta kampanyaları aracılığıyla aboneleriniz ve müşterilerinizle etkileşime geçmek için çeşitli kampanyalar başlatabilirsiniz. Ayrıca Facebook messenger abonelerinizi yönetebilir ve onlarla etkileşim kurabilirsiniz. Web sitenizden e-posta abonelerini yakalamak, özel abone sayfaları oluşturmak, sürükle ve bırak düzenleyiciyle e-posta şablonları oluşturmak, damla e-posta otomasyon akışı oluşturmak, abone segmentasyonu filtrelemesi yapmak için Web Pop Formları ekleyebilirsiniz. Uygulamanızı / web sitenizi API, Google Analytics, WordPress ve Zapier aracılığıyla bağlayın. EasySendy, orta ölçekli işletme markası Aritic ile işbirliği içinde, küçük işletmelerin müşterilerini ve ekiplerini EasySendy uygulamasında verimli bir şekilde yönetmeleri için bir dizi gelişmiş pazarlama otomasyonu özelliği, işlemsel e-posta dağıtım API'si ve hepsi bir arada CRM sunuyor. Yani dijital veya fiziksel ürünler üretiyorsanız, hizmet sağlıyorsanız, yazılım geliştiriyorsanız ve çevrimiçi pazarlama/satış yapıyorsanız EasySendy tam size göre.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, kelimenin tam anlamıyla Gmail'inizin ve diğer Google Workspace uygulamalarınızın içinde yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini geliştirmesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olur. İşletmeler NetHunt CRM ile 5 kat büyüyor, müşteri hikayelerini kontrol edin - https://nethunt.com/case-studies
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Hoppy Copy, özellikle pazarlamacılar için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir e-posta yazma platformudur. Kullanıcının zamandan ve emekten tasarruf etmesine odaklanarak, damlamalar ve haber bültenleri de dahil olmak üzere çok çeşitli e-posta pazarlama kampanyaları için etkili içerik oluşturulmasına yardımcı olur. İlgi çekici e-postalar oluşturmak için bir Yapay Zeka Metin Yazarı, çoklu e-posta dizileri yazmak için bir E-posta Dizisi Oluşturucu ve görsel açısından zengin haber bültenleri tasarlamak için bir Haber Bülteni Oluşturucu içerir. Araç aynı zamanda kullanıcıların güzel hazırlanmış e-postalar göndermesine yardımcı olacak bir E-posta Yayınlama özelliğini de içerir. Ayrıca Hoppy Copy, kullanıcıların rakiplerinin e-postalarını izlemesine olanak tanıyarak kendi stratejilerini geliştirmeleri için önemli bilgiler sunuyor. ChatGPT gibi bir sistemi taklit eden bir AI Sohbet aracı, pazarlamaya yardımcı olmak için mevcuttur. Araçlarını, sırasıyla tasarlamaya, düzenlemeye ve yeniden kullanıma hazırlamaya yardımcı olan AI Image Creator, AI Copy Editor ve AI Content Converter gibi özellikleri içerecek şekilde genişletiyor. Ek kaynaklar tasarım ve yazı şablonları şeklinde sağlanır. Oluşturulan içeriğin spam klasörlerine düşmemesini sağlamak için bir spam kontrolü de mevcuttur. Kullanıcılar, e-posta oluşturmanın yanı sıra, ürün açıklamalarından Facebook ve Google reklamlarına kadar diğer pazarlama içeriği türleri için de Hoppy Copy'yi kullanabilir.
Customerly
customerly.io
Müşterilerinize hak ettikleri desteği verin. Müşteri, işinizi büyütürken ve ölçeklendirirken müşterilerinize birinci sınıf destek sunmaya devam etmenizi kolaylaştırır
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor by Marigold, pazarlamacıların güzel ve kişiselleştirilmiş e-postalar göndermesine olanak tanıyan, abonelerle etkileşimi artırmak ve sadık okuyucu ve dönüşümleri teşvik etmek için güvenilir bir kanal oluşturan basit bir e-posta pazarlama aracıdır. Güzel şablonlar, sürükle ve bırak oluşturucu ve etkileşime dayalı segmentasyon, pazarlamacıların hedeflenen içeriği herhangi bir teknik uzmanlığa gerek duymadan geniş abone listelerine sunmasına olanak tanır.
Sender
sender.net
Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmeye mükemmel şekilde uyar. E-ticaret platformları için özel olarak hazırlanmış entegrasyonlar sayesinde, bir ürünün URL'sini kopyalayıp yapıştırarak bültenlerinize kolayca ürün ekleyebilirsiniz; Sender, ürün resimlerini, açıklamalarını, fiyatlarını ve daha fazlasını otomatik olarak çıkaracaktır. Blogcular ve bilgi pazarlamacıları, Sender'ın kapsamlı otomasyon özelliklerini kullanabilir ve haber bültenlerini sosyal medya takipçileriyle paylaşabilir ve sonuçları takip edebilir. Ayrıca Sender, anlık bildirimler, işlemsel ve otomatik e-posta dizileri, API entegrasyonları ve kullanımı kolay sürükle&bırak abonelik formu oluşturucu ile en iyi pazarlama sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olacak birçok ek özellik sunar. Bu özelliklerin tümü, her ay 2.500 aboneye 15.000'e kadar e-posta gönderilmesine olanak tanıyan cömert ÜCRETSİZ-SONSUZA KADAR planı da dahil olmak üzere tüm Sender planlarında mevcuttur.
Transpond
transpond.io
Aboneleri yönetin, güzel şablonlar tasarlayın, otomatik e-postalar oluşturun ve kampanyaları gönderip izleyin. Son teknoloji bir pazarlama platformu olan Transpond'a hoş geldiniz. Transpond'u deneyin - Kullanımı kolay pazarlama paketi. Müşterilerinize göndermek ve işinizi büyütmek için dikkat çekici iletişimler oluşturun.
Litmus
litmus.com
Turnusol, pazarlamacıların her gönderimi nasıl değerlendirdiğini gösterir. Gönderdiğiniz her e-postayı oluşturmanıza, kişiselleştirmenize, test etmenize, incelemenize ve analiz etmenize olanak tanıyan teknoloji yığınınızın temel bir bileşenidir. Pek çok şirket farkında bile olmadan bozuk e-postalar gönderiyor, sonuçları gerçekten iyileştirmek için gereken daha derin içgörüleri kaçırıyor ve e-postaları geniş ölçekte kişiselleştirme konusunda zorlanıyor. Litmus ile giden her mesajı oluşturmanın, test etmenin ve ona güvenmenin daha iyi bir yolunu elde edersiniz. Bu nedenle Fortune 100'ün %80'i dahil 700.000'den fazla pazarlama profesyoneli bize yöneldi. Ve bu şekilde %98'lik bir müşteri memnuniyeti oranına ulaştık. Turnusol. Her gönderimin önemli olmasını sağlayın.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell, B2B kuruluşlarının daha fazla anlaşma kazanmak için birlikte çalışmasına yardımcı olan, hepsi bir arada bir CRM ve e-posta pazarlama platformudur. Her kullanıcı için yeterince basit ve her işletme için yeterince gelişmiş olan Nutshell, ayrı satış ve pazarlama araçlarıyla hokkabazlık yapmaktan yorulan ve yazılımlarını yönetmesi için tam zamanlı bir yöneticiye ödeme yapmak istemeyen ekipler için tasarlandı. Her Nutshell aboneliği, sınırsız CRM kişileri ve veri depolama, tamamen özelleştirilebilir raporlama araçları, ücretsiz veri taşıma yardımı ve birinci sınıf canlı destek içerir ve bunların tümü son derece uygun bir fiyata sunulur. Nutshell, Google Workspace/Gmail, Microsoft Office/Outlook, QuickBooks Online, Intercom ve Slack dahil olmak üzere küçük işletmelerin halihazırda kullandığı yazılımlarla entegre olur. Nutshell ayrıca satış temsilcilerinin sahadayken iletişim bilgilerini oluşturmasına, aramasına ve düzenlemesine olanak tanıyan yerel iPhone ve Android uygulamaları da sunuyor. 2010 yılında piyasaya sürülen Nutshell, dünya çapında binlerce işletmeye hizmet vermektedir ve hem kullanıcı dostu hem de uygun fiyatlı olması açısından en iyi CRM olarak adlandırılmıştır.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük e-ticaret platformları için entegrasyon sorunsuzdur.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol, çok yönlü bir açılır pencere oluşturucuya sahip bir e-posta pazarlama platformudur. E-ticaret markalarının sürekli müşterileri çekmesine yardımcı olur. Uygulama, satıcılara özel tekliflerin tanıtımını yapmak, sepetten ayrılmayı önlemek, anketler yürütmek, e-posta toplamak, kişileri yönetmek, e-posta pazarlama otomasyonları oluşturmak ve e-posta yayınları göndermek için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Getsitecontrol'ün resmi bir Shopify uygulaması, bir WordPress eklentisi ve bir Wix uygulaması vardır. Ancak Squarespace, Bigcommerce, Magento ve diğerleri de dahil olmak üzere diğer tüm web sitesi platformlarında çalışır.
Levitate
levitate.ai
ShareFile'ın yaratıcısı Jesse Lipson tarafından 2017 yılında kurulan Levitate, küçük işletmelerin en iyi yaptıkları işe, yani ilişkiler kurmaya odaklanmasına yardımcı oluyor. Levitate, küçük işletmelerin müşterileriyle özgün ilişkiler kurmasına ve sürdürmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, iletişim halinde olan bir pazarlama aracıdır. Levitate'in platformu, kullanıcıların geniş ölçekte kişisel e-postalar göndermesine, müşterilerle metin yoluyla iletişim halinde kalmasına, anket göndermesine, toplantılar planlamasına, kişileri hakkındaki önemli gerçekleri hatırlamasına ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla iş hedeflerine ulaşmalarına olanak tanır; bunların tümünü, sizin tarafınızdan özel olarak hazırlanmış bir pazarlama koçuyla gerçekleştirir. taraf.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend, işletmelere ve geliştiricilere yönelik iletişim yazılımıdır. Önemli kişilerle konuşmanıza yardımcı olmak için SMS, MMS, Ses, Çevrimiçi Posta, E-posta ve Faks sunuyoruz. ClickSend, Avustralya, Filipinler, İngiltere, Amerika, Vietnam ve ötesinde çalışan 100'den fazla kişiden oluşan yetenekli ekibimiz tarafından desteklenmektedir. ClickSend araçları dünya çapında en güvenilir markalar, kuruluşlar ve geliştiricilerden bazıları tarafından kullanılmaktadır. Çünkü kullanımı, otomatikleştirilmesi ve entegrasyonu kolaydır. ClickSend, güvenli ve güvenilir bir platform aracılığıyla 7/24 yararlı destek ve ışık hızında teslimat sunar. ClickSend'in müşterileri, ClickSend Kontrol Paneli, mobil uygulama, esnek API veya entegrasyonlar aracılığıyla mesaj gönderir. ClickSend, küçük işletmelerden kuruluşlara kadar 232'den fazla doğrudan operatör bağlantısıyla dünya çapında milyarlarca mesaja güç sağlar. Ayrıca ClickSend her zaman kullandıkça öde yöntemidir. İşte bu yüzden ClickSend iş iletişimlerinin çözümüdür. ClickSend, Müşteri İletişim Bulutu Sinch'in bir parçasıdır.
Salesforge
salesforge.ai
Soğuk e-posta şablonlarına veda edin ve programlı soğuk e-posta desteğine merhaba deyin! Salesforge, e-posta teslimatınızı korurken soğuk e-posta erişimini geniş ölçekte kişiselleştirme ihtiyacını karşılayarak her satış ekibine hedeflerine ulaşma konusunda en yüksek olasılığı veren, hepsi bir arada süper bir satış yürütme uygulamasıdır. Kritik satış etkinliklerine karar vermek için makine öğrenimi, her dilde mesajlaşmayı geliştirmek ve çeşitli satış noktası çözümlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak, dolayısıyla üstün dönüşüm oranları sağlamak.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks, hepsi bir arada eksiksiz bir müşteri etkileşim platformudur. Ekipler için Yapılacaklar, Müşteri Yönetimi yetenekleri, otomatik iş akışları oluşturma, e-posta atama, düzenli kalmak için e-postaları etiketleme ve dahili notlar ekleme gibi özellikler, e-posta iş yükünüzü hafifletmeye ve ekibinizin e-postalarının yükünü hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca Helpmonks, her planda Canlı Sohbet seçeneğine ve e-posta kampanyaları ve otomatik e-posta tetikleyicileri için güçlü bir E-posta Pazarlama Platformuna sahiptir. Üstelik Helpmonks, SaaS (barındırılan), özel Bulut sunucuları ve Şirket İçi (kendi kendine barındırılan) seçenekleri gibi birden fazla dağıtım modeli sunan tek paylaşılan gelen kutusu aracıdır ve kullanıcı başına değil, posta kutusu başına fiyatlandırılır. Helpmonks, ekibinizin e-posta konuşmalarında işbirliği yapmasına olanak tanıyan paylaşılan bir posta kutusu yazılımıdır. Helpmonks, tüm paylaşılan posta kutularınızı merkezi bir konumda kullanılabilir hale getirir, böylece kuruluşunuz tüm ekip e-postalarınıza ilişkin şeffaflık ve bilgi kazanır. Her ekip üyesi için. Ofiste, evde veya uzaktaki ekipler için. Ayrıca Helpmonks her e-posta sağlayıcısıyla çalışır, böylece zaten bildiğiniz ve kullandığınız araçları kullanmaya devam edebilirsiniz.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo, her şekil ve büyüklükteki şirket için tasarlanmış entegre iş uygulamalarından oluşan bir bulut platformudur. Satış ve pazarlamadan faturalandırma ve desteğe ve aradaki her şeye kadar Apptivo'nun uygulamalarını kullanarak neredeyse tüm ticari görevleri yönetmenize olanak tanır. Apptivo'da uygulama başına fiyatlandırma yoktur; Kullanıcı başına aylık yalnızca 10 ABD Dolarından başlayan fiyatlarla tüm platforma erişebilirsiniz. Apptivo'yu ister tek bir uygulama için ister tüm işletmenizi yönetmek için kullanın, kuruluşunuza inanılmaz değer katacaktır. Uygulamaları müşteri yaşam döngüsünün tamamını kapsar: * Pazarlama: Hedeflenen kişi listeleri oluşturun, e-posta kampanyaları oluşturup gönderin ve analizleri izleyin. * Satış: Güçlü iletişim yönetimi, satış hattı, otomasyon ve raporlama ile eksiksiz CRM yeteneği. * Yardım Masası: E-posta entegrasyonu, web portalı ve zaman takibine sahip güçlü bir biletleme sistemi. * Proje Yönetimi: Gantt şemaları aracılığıyla proje programlarını yönetin, zamanı ve kilometre taşlarını takip edin ve harcanan çabayı faturalandırın. * Saha Hizmeti: İş emri ataması ve gönderilmesi, mobil fotoğraf, zaman ve malzeme yakalama ve faturalandırma. * Teklif Verme ve Faturalandırma: Profesyonel teklifler oluşturun ve entegre faturalandırma ve yinelenen fatura özellikleriyle bunları müşterinize e-postayla gönderin. * Sipariş Yönetimi: Teklifleri siparişlere dönüştürün, envanteri ve gönderileri takip edin ve ürününüz için müşteriye fatura düzenleyin. * Tedarik ve Tedarik Zinciri: Satıcıları yönetin, satın alma siparişlerini ve faturalamayı takip edin ve envanteri yönetin. Apptivo, dünya çapında 193 ülkeden yüzbinlerce işletme tarafından kullanılıyor ve milyar dolarlık işletmelere kadar bağımsız danışmanları bünyesinde barındırabiliyor. Apptivo'nun esnekliği, onu üç temel farklılaştırıcı özelliğinden biridir: Uygun Fiyatlılık, Esneklik ve Yetenek. Tek bir fiyata sunulan tüm iş uygulamaları paketiyle, sistemi her türlü uygulama için esnek kılan sınıfının en iyisi yapılandırma yetenekleriyle birlikte, değerleri açısından benzersiz bir yetenek sağlayan geniş bir uygulama yelpazesinde zengin ve güçlü özellikler sunar. işletme.
Sendy
sendy.co
Sendy, Amazon Simple Email Service (SES) aracılığıyla izlenebilir e-postalar göndermenize olanak tanıyan, kendi kendine barındırılan bir e-posta bülteni uygulamasıdır. Bu, teslim edilebilirlikten ödün vermeden son derece düşük bir fiyata kimliği doğrulanmış toplu e-postalar göndermenizi mümkün kılar.
Campaigner
campaigner.com
Maliyetin çok altında gelişmiş e-posta pazarlama özellikleri. Ek pazarlama paketi masrafı olmadan işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan tüm temel ve gelişmiş e-posta pazarlama özellikleri. Campaigner'ı bugün deneyimleyin!
Markate
markate.com
Markate.com: Ev Hizmetleri Sağlayıcıları için güçlü CRM, İş Yönetimi ve Pazarlama Otomasyonu araçları Markate uygulaması uygun fiyatlı, mobil kullanıma hazır, kullanımı kolay, uçtan uca bir yönetim çözümü arayan her hizmet işletmesi için idealdir. Markate'in işletmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenin. * Markate ile Sizin İşiniz, Sizin Yolunuz Markate, iş hedeflerinize ulaşmak için birlikte çalışarak sizinle ortak çalışır. * Verimlilik için Operasyonlarınızı Kolaylaştırın Evrak işlerini azaltmak, süreçleri otomatikleştirmek ve zamanınızı boşa çıkarmak için tasarlandı. * İhtiyaçlarınıza Uygun Ekonomik, Esnek Çözümler Küçük işletmeleri güçlendirmek, masrafları en aza indirirken daha verimli çalışmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. * Zamanı, Kaynakları ve Karı En Üst Düzeye Çıkarın İşletmenizi gerçekten ileriye taşıyan şeylere odaklanabilmeniz için operasyonlarınızı basitleştirmek için burada. * Müşterileri Ömür Boyu Tutun Başarılı işinizin çok önemli bir yönü olan müşteriyi elde tutmayı artırmak için tasarlanmış pazarlama araçlarıyla donatılmıştır.
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email, 2010 yılında kurulmuş bir Kanada-Polonya şirketidir. Yıllarca müşterilere e-posta hizmetleri sağladıktan sonra, bugün Elastic Email, en uygun maliyetli e-posta API'si üzerine kurulmuş muhteşem bir e-posta pazarlama platformudur. SMTP Aktarımı, sağlam HTTP API'si, sezgisel kullanıcı arayüzü, 7/24 küresel destek ve küçük işletmeler düşünülerek tasarlanan fiyatlandırmayla Elastic Email, e-posta kampanyalarınızı oluşturmanız ve göndermeniz konusunda sizi teşvik eder ve destekler. İşletmenizi ölçeklendirmek ve müşterilerinizle daha derin ilişkiler kurmak için kapsamlı modern araçların ve akıllı çözümlerin gücünden yararlanın. Daha fazlasına mı açsınız? İşletmenizi Elastic Email hizmetleriyle nasıl entegre edebileceğinizi görmek için Elastic Email entegrasyon sayfasını ziyaret edin.
GoSquared
gosquared.com
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformu. Daha iyi e-posta kampanyaları göndermek, hedef kitlenizi büyütmek ve gezegeni yeniden canlandırmak için MailChimp'ten geçiş yapın.
Big Mailer
bigmailer.io
Uygun Fiyatlı E-posta Pazarlama Platformu - Toplu + Damlama + İşlemsel - 1.000 Kişiye Kadar Ücretsiz BigMailer tüm önemli e-posta kampanya türlerini destekler (toplu, otomasyon, damlama, otomatik yanıtlayıcılar, e-postaya rss ve işlemsel) ve yüksek hacimli gönderenlerin tüm e-postalarını birleştirmesine olanak tanır faaliyetleri tek platformda Yerleşik marka yönetimi, ajanslar, büyük ekipler, çok ürünlü işletmeler ve birden fazla projeye sahip yapımcılar için optimize edilmiş iş akışlarına olanak tanır. Uygun izin düzeyine sahip sınırsız kullanıcı veya istemciyi davet edin ve erişimi istediğiniz zaman değiştirin. Ajans ve kurumsal planlarda beyaz etiket seçeneği mevcuttur. Geri dönmeler, abonelikten çıkmalar ve şikayetler otomatik olarak ele alınır. Desteğe başvurmadan istediğiniz zaman listeleri dışa aktarmaya veya silmeye yönelik self servis seçeneği. E-posta şablonu yönetimi için esnek seçenekler - Sürükle ve bırak düzenleyicimizle mobil cihazlar için optimize edilmiş güzel şablonlar oluşturun veya mevcut markalı şablonlarınızı yönetmek ve zengin metin veya kod olarak düzenlemek için klasik düzenleyicimizi kullanın. Şablonlarınızda kullanmak üzere sınırsız görsel barındırın. Seçilen şablonları markalar arasında paylaşın. Tüm hesaplar ücretsiz katmanda başlar, CC gerekmez.
INBOX
useinbox.com
Kendi pazarlama stratejinizi oluşturun Saniyeler içinde gönderin E-posta pazarlama kampanyalarını gönderin ve analiz edin. Ücretsiz planınıza sınırsız krediyle başlayın. Bir ömür boyu bedava! Ücretsiz kaydolun Fiyatlara bakın INBOX, diğer tüm araçlardan daha güçlü özelliklere ve esnekliğe sahip bir e-posta pazarlama aracıdır Kullanımı Kolay | Abonelerinizin hayran kalacağı e-posta pazarlaması oluşturun
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, pazarlamacıların verileri dakikalar içinde gelir getirici kampanyalara dönüştürmesine yardımcı olan bir perakende pazarlama platformudur. İşaretle ve tıkla tahmin modellerinin yanı sıra doğrudan kampanya iş akışlarına yerleştirilen veriler sayesinde perakende pazarlamacılar, manuel süreçleri arka planda bırakabilir ve her türlü iletişimi tetikleyebilir ve her e-posta, mobil cihaz, site ve ücretli medyanın kim, ne, ne zaman, nerede bilgilerini otomatikleştirebilir. Her bir müşteri için mesaj. Express, Bass Pro Shops, Lenovo, Steve Madden, Alo Yoga ve Lulu & Georgia dahil olmak üzere 400'den fazla marka, müşteri tutma oranını hızla artırmak ve öngörülebilir gelir elde etmek için Bluecore'a güveniyor.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark, dünyanın her yerindeki işletmelerin müşterileriyle ilişkilerini alevlendirmesine yardımcı olma misyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur. * DÖNÜŞTÜREN E-POSTALAR OLUŞTURUN Her beceri düzeyindeki kullanıcılar, sonuç sağlayan e-posta kampanyaları oluşturabilir. Sezgisel, kodsuz e-posta oluşturucu, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gücüyle bir araya gelerek hedef kitlenizde yankı uyandıran mesajlar göndermeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Sıfırdan başlayın veya hazır şablonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplıktan seçim yapın. * LİSTENİZİ BÜYÜTÜN Listenizi büyütmek ve ilginizi çekmek için özel açılış sayfaları, formlar ve anketler oluşturun. Yeni abonelerin ilgisini çekmek için herkes Benchmark Email'in basit potansiyel müşteri yaratma araçlarını kullanabilir. Veya Zapier ile sevdiğiniz öncü araçlara bağlanın. * ERİŞİMİ KİŞİSELLEŞTİRİN Görsel oluşturucudaki otomasyon iş akışlarını kullanarak zamanında, kişiselleştirilmiş e-posta içeriği gönderin. Kişilerinizin davranışına veya özelliklerine göre e-postaları tetikleyin. * BAŞARIYI OPTİMİZE EDİN VE ÖLÇÜN Raporlama araçları en iyi performans gösteren kampanyalara ilişkin bilgi verirken, a/b testi temel ölçümlerinizi iyileştirmeniz için bir araç sağlar. Onlarca yıldır Benchmark Email, dünya çapındaki işletmelere hedef kitlelerine ulaşmalarına yardımcı olacak akıllı e-posta pazarlama araçları sağlıyor.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş Akışı Otomasyonu, Analizler, Web Kancaları ve daha fazlasını içerir! Başvuracağınız çözüm. Kodsuz, sürükle ve bırak basitliği ve bir dizi dönüştürme aracı, parasal yatırım getirinizi garanti eder. 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın!
Cakemail
cakemail.com
İnsanların istediği e-postaları iletmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar. Pazarlama ve işlem e-postaları göndermek için ihtiyaç duyduğunuz araçlarla ve sürekli destekle hedef kitlenizin ilgisini çekin ve işinizi büyütün.
MailUp
mailup.com
MailUp, E-posta, SMS ve Mesajlaşma Uygulamaları pazarlama kampanyalarını oluşturmak, otomatikleştirmek ve özelleştirmek için basit ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Dünya çapında 10.000'den fazla müşterinin güvendiği bu ürün, pazarlama stratejileriniz için gelişmiş otomasyon özellikleri ve türünün en iyisi teknolojiyi sunar. Çok kanallı pazarlama ihtiyaçları için eksiksiz bir çözüm: bültenler, işlem e-postaları, abonelik formları, açılış sayfaları, promosyonlar, SMS, Mesajlaşma Uygulamaları (Facebook Messenger ve Telegram) ve çok daha fazlası! Sürükle ve bırak e-posta oluşturucusunu deneyin, pazarlama yığınınızı entegre edin, birkaç saniye içinde otomatik çok kanallı iş akışları oluşturun ve kampanya performansınızı ayrıntılı raporlar aracılığıyla izleyin. Doğuştan İtalyan, mesleği gereği uluslararası. 2003 yılında kurulan MailUp, yıllar geçtikçe büyüyerek İtalya'da pazar lideri haline geldi ve dünya çapında 5 şubesi ile 50'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Dünya çapında 10.000'den fazla şirket, Dijital Pazarlama faaliyetlerinde stratejik bir ortak olarak MailUp'a güveniyor. MailUp, mesajlarınızın maksimum düzeyde iletilebilmesini sağlamak için en iyi altyapıyı ve uluslararası sertifikaları sunar. Güçlü mesajlaşma platformu, günlük pazarlama kampanyalarınızın sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacak bir dizi araçla tamamlanmaktadır. Cremona (İtalya) ve Silikon Vadisi'ndeki teknoloji merkezlerindeki ekipleri esnek, ölçeklenebilir, entegre yazılım geliştirmede ön saflarda yer almaktadır.
Flexmail
flexmail.be
Flexmail, e-posta pazarlamasını kolaylaştırdı: ihtiyaçlarınıza göre özel postalar ve kampanyalar tasarlar, sizin için önemli olan kişilere ulaşır ve doğru sonuçlardan öğrenirsiniz. Listenizdeki her bir kişi için büyük resmi görün, bilgileri formlar ve açılış sayfalarıyla bir araya getirin, özelleştirilmiş mesajlar oluşturun ve otomasyonla takip edin. Flexmail, çok dilli iletişimi tamamen destekler ve size en iyi teslimatı sunar.
SendX
sendx.io
SendX, pazarlamacılar ve işletme sahipleri için Sezgisel, Uygun Fiyatlı ve Zengin Özellikli bir E-posta Pazarlama Yazılımıdır. SendX, pazarlamacılara sektördeki en basit kullanıcı arayüzlerinden birini sunma olanağı sağlamaktan gurur duymaktadır. SendX, her planla sınırsız e-posta gönderimi, güçlü otomasyon yetenekleri, 7x24 canlı destek ve türünün en iyisi e-posta teslimi sağlar. Dünya çapında 3000'den fazla şirket, E-posta Pazarlama konusunda SendX'e güveniyor. **14 günlük ücretsiz denemeyle başlayın (kredi kartı gerekmez). **Fiyatlandırma ayda 7,49 ABD dolarından başlar Temel Özellikler ve Avantajlar: - Sınırsız E-posta Kampanyası Gönderin - Formlar ve açılır pencerelerle E-posta Listenizi Oluşturun - Güçlü Otomasyon Araçları - Sürükle ve Bırak E-posta Düzenleyiciyle Tasarım (kodlama gerekmez) - Türünün En İyisi E-posta Teslim Edilebilirliği (e-postaların birincil gelen kutusuna teslim edilmesini sağlayın - Ücretsiz Geçiş Hizmeti (e-posta pazarlama hesabınızı herhangi bir ESP'den ücretsiz olarak taşıyacağız) - Dünya çapında 3000'den fazla şirket tarafından güvenilir - 14 günlük Ücretsiz Deneme (kredi kartı gerekmez, anında kurulum)
MadMail
madmail.allapps.io
Usta E-posta Pazarlama Artık Basitleşti Allapps.io'nun MadMail'i ile e-posta pazarlama kampanyalarınızda devrim yaratın. Müşterileriniz, müşterileriniz veya potansiyel müşterileriniz olsun, hedef kitlenizle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun ve etkileşimi yeni boyutlara taşıyın. Etkileyici e-postalar oluşturun, alıcılarınızı büyüleyin ve olağanüstü sonuçlar elde edin. Özellikler: 👉 Zahmetsiz Kampanya Oluşturma: Kullanıcı dostu şablonlar ve özelleştirme seçenekleriyle göz alıcı e-postalar tasarlayın. 👉 Segmentasyon ve Hedefleme: Gelişmiş segmentasyon sayesinde doğru hedef kitleye hassas bir şekilde ulaşın. 👉 Otomasyon: Potansiyel müşterileri, yerleşik kullanıcıları ve daha fazlasını geliştirmek için otomatik iş akışları ayarlayın. 👉 İlgi Çekici İçerik: Dikkat çekmek için resimler, videolar ve etkileşimli öğeler ekleyin. 👉 Analizler ve Analizler: Ayrıntılı e-posta performans ölçümleriyle değerli bilgiler elde edin. 👉 Duyarlı Tasarım: E-postalarınızın her cihazda harika görünmesini sağlayarak kullanıcı deneyimini artırın. 👉 Kişiselleştirme: Her alıcının değerli hissetmesini sağlamak için kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturun. 👉 Liste Yönetimi: Maksimum etki için kişilerinizi verimli bir şekilde düzenleyin ve yönetin. 👉 A/B Testi: Daha yüksek dönüşüm oranları için farklı unsurları test ederek kampanyalarınızı optimize edin. MadMail ile sadece e-posta göndermekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda anlamlı bağlantılar da kuruyorsunuz. Pazarlama stratejinizi yükseltin ve işletmenizin gelişmesini izleyin. MadMail'i bugün deneyin ve etkili e-posta pazarlamasının gücünü deneyimleyin.
Glue Up
glueup.com
Glue Up, tek bir yerden etkinlikler, üyelikler ve diğer dijital araçlar aracılığıyla topluluğunuzu oluşturmanıza ve büyütmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir CRM platformudur. Glue Up'ın hepsi bir arada platformu en iyi CRM, etkinlik yönetimi, üyelik yönetimi, e-posta pazarlaması, proje yönetimi, eğitim yönetimi, anketler, finans ve diğer üretkenlik araçlarını entegre eder. Glue Up'ın bulut çözümleri, biri kuruluşlara, diğeri topluluklara yönelik olmak üzere iki mobil uygulamayla birlikte gelir. Çözümler dernekler, Ticaret Odaları, etkinlik organizatörleri ve topluluklarına daha iyi hizmet etme arzusundaki tüm üye tabanlı kuruluşlar için mükemmeldir; hatta şahsen buluşmak her zaman mümkün olmasa da. 2020'nin pandemik Glue Up'ı aynı zamanda Hızlı Ağ İletişimi, Topluluk Katılımı Çözümü veya Web Semineri Katılımı Çözümü gibi gelişmiş katılım özellikleriyle donatılmıştır.