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Eğitim ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımı, eğitim kurumlarının çeşitli idari ve akademik işlevlerini kolaylaştırmak ve entegre etmek için tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür. Bu yazılım, kabul, öğrenci kaydı, katılım izleme, derecelendirme, ders yönetimi ve finansal yönetim gibi süreçlerin verimli yönetimini kolaylaştırır.
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Skool
skool.com
Skool, çevrimiçi kursları, toplulukları ve etkinlik programlarını tek bir platformda birleştirerek yönetimi kolaylaştırır.
Teachmint
teachmint.com
Teachmint, sınıf yönetimi, katılım takibi ve çevrimiçi kayıt gibi özellikler sunan, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir eğitim platformudur.
Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard, okulların idari ve akademik süreçlerini otomatikleştiren bir okul yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıt, katılım ve performans izleme sunar.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Frontline Education, eğitim kurumları için işe alım, zaman takibi, devamsızlık yönetimi ve mesleki gelişim gibi işlemleri yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia, okul yönetimi ve iletişim için dijital bir çözümdür. Ebeveynler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar, yükseköğretim kurumlarına yönelik öğrenci bilgi sistemleri ve yönetim çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, etkinlik yönetimi ve hibe yönetimi gibi işlemleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır.
Skolaro
skolaro.com
Skolaro, okulların yönetim işlerini kolaylaştıran kapsamlı bir okul ERP yazılımıdır. Öğrenci bilgileri, katılım, sınav ve ücret yönetimi gibi sistemler sunar.
EdPrime
edprime.co
EdPrime, eğitim yönetiminde tüm süreçleri basit ve verimli hale getiren çok katmanlı bir yazılımdır. Öğrenci, öğretmen ve yönetim arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
Fekara
fekara.com
Fekara, küçük okullar için ücretsiz bir bulut tabanlı okul yönetim yazılımıdır. Kayıt, devamsızlık, sınav ve sonuç kartlarını yönetir.
TUIO
tuiopay.com
TUIO, okul ve eğitim kurumları için bulut tabanlı bir öğrenim yönetim sistemidir; finansal işlemleri otomatikleştirir, kayıt ve ödemeleri basit hale getirir.
NEOGOV
neogov.com
NEOGOV, kamu sektörü için insan kaynakları yönetimi ve işgücü yönetimi sağlayan bir platformdur. İşe alım, eğitim ve performans yönetimini otomatikleştirir.
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal, eğitim kurumlarının yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir ERP yazılımıdır. Okul kayıtları, katılım ve ücret yönetimi gibi işlemleri düzenler.
Edunext
edunext.co
Edunext, eğitim kurumlarının yönetim süreçlerini kolaylaştıran, entegre olabilen, esnek ve kullanıcı dostu bir LMS platformudur.
APL nextED
aplnexted.com
APL nextED, kadro ve kadro dışı öğretim elemanlarının verilerini yönetmek ve raporlamak için kapsamlı bir Fakülte Yönetim Sistemi (FMS) sunmaktadır.
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