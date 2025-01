E-Ticaret Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

Triple Whale

Tüm kanallarınız tek bir yerde entegre edilerek daha doğru veriler elde etmenize yardımcı oluyoruz, böylece e-ticaret işiniz için daha iyi, daha hızlı kararlar alabilirsiniz. Triple Whale dünyanın ilk hepsi bir arada e-ticaret işletim sistemidir. Güçlü veri toplamaları, görselleştirmeleri ve iyileştirilmiş ilişkilendirme takibiyle Triple Whale, e-ticaret şirketlerine önemli ölçümlere ilişkin net, hızlı ve şeffaf bir görünüm sunar. Katkı Marjı (ürüne, kampanyaya göre ayrılmış, nasıl isterseniz), gerçek AOV, getiriler, Yeni Müşteri EBM'si ve daha fazlası gibi metriklerden bahsediyoruz. Tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu hesaplamak için metriklerinizi ihtiyacınıza göre özelleştirin ve bunu gerçek zamanlı olarak izleyebileceğiniz bir kontrol paneline ekleyin. Bunu ekibinizle paylaşın, böylece medya alıcılarından CEO'ya kadar tüm şirket genelinde tek bir gerçek bilgi kaynağına sahip olabilirsiniz. Shopify, Klaviyo ve Facebook gibi en iyi uygulamalar ve ağlarla kusursuz entegrasyonlarla desteklenen Triple Whale, tüm pazarlama verilerinizi özelleştirilebilir tek bir kontrol panelinde özetleyerek iş performansınızın bütünsel bir görünümünü sunar. Triple Whale aynı zamanda hem iOS hem de Android için tam özellikli mobil uygulamalar sunan tek yazılım çözümüdür ve müşterilerin gerçek zamanlı performans verilerine her yerden, her zaman erişmesine olanak tanır. İlişkilendirme için modellenmiş verilere ve tahminlere dayanan diğer araçların aksine Triple Whale, müşteri satın alma verilerini reklam düzeyine kadar ve farklı kanallar genelinde doğrudan izlemek için kendi özel birinci taraf verilerini kullanır. Buna ek olarak Triple Whale, sınırsız kullanıcı ve mağaza entegrasyonları, otomatik e-posta ve Slack raporlaması, Ortalama, Medyan ve Mod AOV verileri, LTV ve Kohort Analizi, Ürün Yolculukları ve e-ticaret şirketlerine daha fazla şeffaflık sağlamaya adanmış diğer güçlü özelliklerden oluşan bir paket sunar. onların verileri. Triple Whale ile pazarlamacılar nihayet şunları yapabilir: - Dünyanın her yerinden, hareket halindeyken gerçek zamanlı performans verilerine erişin - Verileri karıştırmaya daha az, işletmelerini büyütmek için bunları kullanmaya daha fazla zaman ayırın - Rahat olun ve ilişkilendirmenin açık olduğunu bilerek güvenle harcama yapın noktası - Ekiplerini doğru, kullanımı kolay otomatik raporlamayla güçlendirin