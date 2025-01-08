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E-Ticaret Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
E-ticaret analiz yazılımı çevrimiçi perakendecilerin performansını izler. Şirketlerin en iyi ve en kötü performansa sahip ürünlerini belirlemelerine, alıcı ve tüketici davranışlarını izlemelerine ve işi etkileyen sorunları tespit etmelerine yardımcı olur. E-ticaret profesyonelleri bu araçları satışları artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için kullanır. Ek olarak, envanter yöneticileri bunları siparişlerin yerine getirilmesi için kullanır ve muhasebeciler bunları maliyetleri ve karlılığı izlemek için kullanır. Çoğu e-ticaret platformu raporlama ve analiz özellikleri sunsa da, e-ticaret analiz yazılımı genellikle bağımsız bir çözüm olarak sunulur. Bazı analiz yazılımı sağlayıcıları, ürünlerinde e-ticarete özgü özellikler içerir. Ancak jenerik analiz yazılımları her zaman e-ticaretin özel ihtiyaçlarını karşılamadığından bu tür ürünler bu kategoriye dahil edilmemiştir.
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Google Analytics gibi web analizi araçlarıyla birlikte çalışır. 2014 yılında kurulan Hotjar, 20 ülkede 100'den fazla ekip üyesi tarafından tamamen uzaktan çalıştırılıyor ve dünya çapında 500.000'den fazla sitede kullanılıyor.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanıcı katılımını ve kullanıcıyı elde tutmayı ölçmek için kullanılır. Mixpanel, başta SaaS olmak üzere web uygulamalarıyla çalışır ancak aynı zamanda mobil uygulamaları da destekler.
FullStory
fullstory.com
Fullstory, tıklamalar arasında gömülü olan duyguyu ortaya çıkaran ve tüketici davranışlarının ardındaki anlatılmamış hikayeyi ortaya çıkaran davranışsal bir veri platformudur. Fullstory, daha iyi dolandırıcılık algılama ve tahmin oluşturmadan gerçekten yankı uyandıran kişiselleştirme oluşturmaya kadar ürün, mühendislik ve veri ekiplerinin bir sonraki en iyi eylemi kasıtlı olarak tasarlamak için duyarlılık sinyallerini diğer veri kaynaklarına bağlamasına olanak tanır. Geleneksel web ve ürün analitiğinin ötesinde, yalnızca ne olduğunu ortaya çıkarabilen ancak nedenini ortaya çıkaramayan daha derin ve daha hızlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan Fullstory, geliri artıran anlık deneyimler oluşturmak için gereken bağlamı sağlayan tek davranışsal veri platformudur. Otomatik olarak yakalanan, dizine eklenen ve semantik olarak yapılandırılmış birinci taraf verileriyle (veri ekosisteminize veya oturum tekrarı özellikli ürün analitiğimiz aracılığıyla sunulan) Fullstory'nin davranışsal verileri, yapay zeka için hazırdır. Kuruluşlar artık veri oluşumunu analiz etmek, eksik veya yanlış verileri güncellemek, ekipler arasında veri kümelerini tanımlamak ve mevcut teknoloji yığınlarına entegre olmak için verileri yeniden biçimlendirmek için sayısız saat ve kaynak israf etmiyor. Ekipler, anlık kişiselleştirilmiş deneyimler ve gerçek zamanlı eylemlere ve verilere dayanan doğru tahminler sayesinde analize daha az, geliri artırmaya daha fazla zaman harcıyor.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass, hızla büyüyen girişimciler için oluşturulmuş dijital e-ticaret platformudur. Girişimciler bir çevrimiçi mağaza oluşturabilir, dijital ürünler satabilir, ödemeleri kabul edebilir, dolandırıcılığı engelleyebilir ve yazılımdan topluluklara ve bunların arasındaki her şeye kadar müşteri verilerini analiz edebilir.
Triple Whale
triplewhale.com
Tüm kanallarınız tek bir yerde entegre edilerek daha doğru veriler elde etmenize yardımcı oluyoruz, böylece e-ticaret işiniz için daha iyi, daha hızlı kararlar alabilirsiniz. Triple Whale dünyanın ilk hepsi bir arada e-ticaret işletim sistemidir. Güçlü veri toplamaları, görselleştirmeleri ve iyileştirilmiş ilişkilendirme takibiyle Triple Whale, e-ticaret şirketlerine önemli ölçümlere ilişkin net, hızlı ve şeffaf bir görünüm sunar. Katkı Marjı (ürüne, kampanyaya göre ayrılmış, nasıl isterseniz), gerçek AOV, getiriler, Yeni Müşteri EBM'si ve daha fazlası gibi metriklerden bahsediyoruz. Tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu hesaplamak için metriklerinizi ihtiyacınıza göre özelleştirin ve bunu gerçek zamanlı olarak izleyebileceğiniz bir kontrol paneline ekleyin. Bunu ekibinizle paylaşın, böylece medya alıcılarından CEO'ya kadar tüm şirket genelinde tek bir gerçek bilgi kaynağına sahip olabilirsiniz. Shopify, Klaviyo ve Facebook gibi en iyi uygulamalar ve ağlarla kusursuz entegrasyonlarla desteklenen Triple Whale, tüm pazarlama verilerinizi özelleştirilebilir tek bir kontrol panelinde özetleyerek iş performansınızın bütünsel bir görünümünü sunar. Triple Whale aynı zamanda hem iOS hem de Android için tam özellikli mobil uygulamalar sunan tek yazılım çözümüdür ve müşterilerin gerçek zamanlı performans verilerine her yerden, her zaman erişmesine olanak tanır. İlişkilendirme için modellenmiş verilere ve tahminlere dayanan diğer araçların aksine Triple Whale, müşteri satın alma verilerini reklam düzeyine kadar ve farklı kanallar genelinde doğrudan izlemek için kendi özel birinci taraf verilerini kullanır. Buna ek olarak Triple Whale, sınırsız kullanıcı ve mağaza entegrasyonları, otomatik e-posta ve Slack raporlaması, Ortalama, Medyan ve Mod AOV verileri, LTV ve Kohort Analizi, Ürün Yolculukları ve e-ticaret şirketlerine daha fazla şeffaflık sağlamaya adanmış diğer güçlü özelliklerden oluşan bir paket sunar. onların verileri. Triple Whale ile pazarlamacılar nihayet şunları yapabilir: - Dünyanın her yerinden, hareket halindeyken gerçek zamanlı performans verilerine erişin - Verileri karıştırmaya daha az, işletmelerini büyütmek için bunları kullanmaya daha fazla zaman ayırın - Rahat olun ve ilişkilendirmenin açık olduğunu bilerek güvenle harcama yapın noktası - Ekiplerini doğru, kullanımı kolay otomatik raporlamayla güçlendirin
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışınız hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka pazarlama platformudur. Yapay zekanın öncelikli olduğu dünya için tasarlanan Contlo, modern işletmelerin uçtan uca pazarlamalarını düzenlemek için yapay zekadan yararlanmasını sağlar. Platform, markaların müşteri yaşam boyu değerini artırmasına, müşteri etkileşimlerini artırmasına ve en değerli müşterilerini elde tutmak için son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasına yardımcı oluyor. Contlo, müşteri yaşam döngüsü boyunca sadık müşterilerle etkileşim kurarak ve daha hızlı veriye dayalı kararlar alarak satışlarını artırmak için 1000'lerce hızlı büyüyen işletme tarafından güvenilmektedir. Aşağıdakilerin yardımıyla bireysel müşteri deneyimlerini ölçmelerine ve optimize etmelerine olanak sağlamak: * Her müşteri temas noktası için otonom, kişiselleştirilmiş kampanyalar: E-posta, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook ve Instagram gibi tüm önemli pazarlama kanallarında yapay zeka destekli otonom kampanyalarla müşterilerinizle zahmetsizce etkileşime geçin. * LLM'ler tarafından desteklenen gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları: Şablonlaştırılmış otomasyon akışlarına elveda! Yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yapay zekanın, son etkileşimlerine dayalı olarak en uygun müşteri etkileşimi iş akışlarını ve müşteri yolculuklarını oluşturmasına izin verin. * Yapay Zekayı kullanarak Bire Bir Kişiselleştirme için Müşteri Segmentleri oluşturun: Davranışsal verilere, demografik bilgilere ve web sitesindeki son eylemlere dayalı olarak son derece kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş müşteri etkileşimlerini düzenleyin. * LLM, içgörüler, analizler ve otonom raporlama üretti: Yapay zeka tarafından oluşturulan içgörüler, öneriler ve otonom raporlamanın yanı sıra müşteri davranışınıza, kampanya performansınıza ve genel iş zekanıza ilişkin ayrıntılı görünürlük elde edin. * Otonom müşteri etkileşimi, Yüksek Lisans destekli sohbet robotları ve birleşik bir konuşma gelen kutusu: Facebook/Instagram/WhatsApp üzerinden sohbet yoluyla müşterilerinize kusursuz bir marka deneyimi sunun ve doğrudan tek bir kontrol panelinden telefon görüşmeleri yapın. Contlo, markaların işletmeleri etrafında güçlü bir otonom pazarlama teknolojisi yığını oluşturmasına yardımcı olmak için 200'den fazla platformla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data'nın içgörü ürünü olarak, dünyanın en büyük veri toplama platformunun benzersiz ölçeğinden, teknolojisinden ve küresel erişiminden yararlanıyoruz. Benzersiz erişimimiz, her türden markaya ve perakendeciye, çevrimiçi pazarlar ve rakipler hakkında kapsamlı, gerçek zamanlı bilgiler edinme gücü vererek benzersiz rekabet avantajı sağlar. Bright Insights ile benzersiz veri kapsamıyla veriye dayalı e-Ticaret içgörülerinden yararlanabilirsiniz. Rakiplerinizin performansını, pazar payını ve yeni ürünleri takip ederek rekabet avantajı elde edin. Kategorinizi kontrol edin, trendlerin önünde kalın ve çevrimiçi satışları artırmanıza ve stok seviyelerini zahmetsizce yönetmenize yardımcı olmak için e-ticaret operasyonlarınızı optimize edin.
smartscout
smartscout.com
SmartScout, Amazon'un yukarıdan aşağıya analizini sağlayan bir yazılım aracıdır. SmartScout, ilk 20 kategoriyi ve 43.000 alt kategoriyi, marka pazar payını inceler ve markanızı büyütmek veya karlı yeniden satış fırsatları bulmak için veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak üzere ASIN performansına ilişkin temel ölçümleri sunar. SmartScout ayrıca sonuç sağlayan reklam kampanyaları oluşturmak için size ASIN trafik verilerini de gösterir. SmartScout ayrıca her satıcının ve yeniden satış geçmişinin yer aldığı bir veri tabanına sahiptir. SmartScout, işinizi büyütmek amacıyla veriye dayalı, güvenli kararlar vermeniz için size rekabet avantajı sağlar. SmartScout şimdiye kadar yapılmış en yenilikçi Amazon araştırma aracıdır!
Heap
heap.io
Heap, müşterilerinizin dijital yolculuklarını tam olarak anlamanızı sağlayan tek dijital öngörü platformudur; böylece dönüşümü, elde tutmayı ve müşteri memnuniyetini hızla artırabilirsiniz. * Müşteri deneyimini geliştirin: Kullanıcıların tam olarak nerede zorluk çektiğini tespit edin ve müşteri deneyiminde hızlı bir şekilde iyileştirmeler yaparak sezgisel, keyifli bir kullanıcı deneyimi sağlayın. * Pazara çıkış süresini hızlandırın ve ürün ve iş ekiplerinin etkisini optimize edin: Tamamen içgüdülerinize güvenmek yerine, hipotezleri test etmek ve ortaya çıktıkça soruları yanıtlamak için dijital etkileşim verilerinden yararlanın. Veriye dayalı içgörülerle yeni özellikleri ve deneyimleri güvenle pazara sunun. * Değeri giderek artan özellikler ve deneyimler oluşturun: İş sonuçlarına açıkça bağlanabilecek mühendislik yatırımları üzerinde fikir birliği oluşturmak için verilerden yararlanın. * Kullanıcı yolculuğunun tamamını anlayın: Yerel oturum tekrarı, eksiksiz veri temeli ve otomatik veri bilimi sayesinde ekiplerin kazanmak için ihtiyaç duyduğu öngörüleri yalnızca Heap ortaya çıkarabilir. 8.000'den fazla işletme, daha iyi deneyimler ve daha iyi ürünler sunarak iş etkisini artırmak için Heap'i kullanıyor. Müşteriler arasında Twilio, Logitech, Snapfish, Eventbrite, Esurance, Northwestern Mutual ve e*Trade gibi B2B SaaS, e-Ticaret ve Finansal Hizmetler alanındaki şirketler yer almaktadır.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük e-ticaret platformları için entegrasyon sorunsuzdur.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy, yerel verilere her yerden erişmenin belki de en kullanıcı dostu yoludur. 195 konumla küresel kapsama alanına sahiptir ve dünya çapında 40 milyondan fazla konut proxy'si sunmaktadır. 24 saat teknik destek, farklı proxy türleri, dört kazıma çözümü, esnek ödeme yöntemleri, genel API ve kullanımı kolay bir kontrol paneli, Smartproxy'nin piyasadaki en güvenilir proxy sağlayıcılarından biri haline gelmesinin nedenleri arasındadır. . Smartproxy'nin sizin için sunduğu önemli şeyler: - Ortalama hızı <0,5 saniye olan 40 milyondan fazla yüksek kaliteli konut IP'si. - Küresel kapsam – şehirler ve 50 ABD eyaleti dahil 195'ten fazla konumu hedefleyin. - Kullandıkça Öde seçeneği - 1 GB başına 8,5 ABD doları. - ABD ve Avrupa'dan 100.000'den fazla paylaşılan veri merkezi IP'si. - ABD'den 400 bin özel veri merkezi IP'si havuzu. - Sınırsız bağlantı ve konu. - Tam anonimlik ve güvenlik. - 30 dakikalık kalıcı oturumlar. - Kolay ödeme yönetimi için Akıllı Cüzdan. - Harika 7/24 destek. - Hızlı ve kolay proxy kurulumuna sahip kullanıcı dostu kontrol paneli. - Ayrıntılı belgeler ve bilgilendirici bir blog. - Herhangi bir plan aboneliğiyle birlikte birçok ücretsiz araç. - 14 günlük para iade seçeneği.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica, mobil uygulama kullanıcı davranışınız, uygulama içi geliriniz, mobil satın alma kampanyalarınız ve kilitlenme analizleriniz hakkında kapsamlı bir analiz sağlayan, uygun fiyatlı ve güvenilir (evet, mümkün) hepsi bir arada mobil uygulama analiz aracıdır. 2013 yılında piyasaya sürülen bu platform, dünya çapında Azur Games, METRO, Burger King ve Brave Stars gibi 60.000'den fazla mobil uygulamanın eyleme geçirilebilir bilgiler bulmasına ve uygulama gelirlerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyor. AppMetrica, birden fazla sektördeki kullanıcı edinme ekipleri, ürün yöneticileri, gelir yöneticileri ve analiz uzmanları tarafından kullanılır. Neden AppMetrica'ya geçmelisiniz: - Mevcut ürün analitiği aracınızdan, yani huniler, segmentasyon ve kullanıcı düzeyindeki verilerden daha fazla işlevselliğe ihtiyacınız var. - Kullanıcı edinme kampanyalarınızı Google Ads'ün ötesine genişletiyorsunuz ve bir MMP'ye ihtiyacınız var. - Mevcut ürün analitiğiniz veya MMP'niz çok pahalı. - Verilere boğulmuş durumdasınız ve uygulamanızın büyümesine ilişkin öngörüler bulmanın kolay bir yolunu bulmak istiyorsunuz. - 7/24 yüksek kaliteli desteğe değer veriyorsunuz. Sonuçta geçiş yapmanıza gerek yok; alternatif bir gerçek bilgi kaynağı olarak AppMetrica'yı kullanabilirsiniz. Ücretsiz bir hesap oluşturmanız yeterli. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: https://appmetrica.com
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, pazarlamacıların verileri dakikalar içinde gelir getirici kampanyalara dönüştürmesine yardımcı olan bir perakende pazarlama platformudur. İşaretle ve tıkla tahmin modellerinin yanı sıra doğrudan kampanya iş akışlarına yerleştirilen veriler sayesinde perakende pazarlamacılar, manuel süreçleri arka planda bırakabilir ve her türlü iletişimi tetikleyebilir ve her e-posta, mobil cihaz, site ve ücretli medyanın kim, ne, ne zaman, nerede bilgilerini otomatikleştirebilir. Her bir müşteri için mesaj. Express, Bass Pro Shops, Lenovo, Steve Madden, Alo Yoga ve Lulu & Georgia dahil olmak üzere 400'den fazla marka, müşteri tutma oranını hızla artırmak ve öngörülebilir gelir elde etmek için Bluecore'a güveniyor.
VWO
vwo.com
Bir deney programını çalıştırmak zordur. Amacınız ister web sitesi dönüşümünü artırmak ister kullanıcı deneyimini geliştirmek olsun, işleri doğru yapmak için yapmanız gereken çok şey var. Bu nedenle WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp ve diğerleri gibi dünyanın önde gelen binlerce kurumsal markası, dijital deneylerini yürütmek ve ölçeklendirmek için VWO'ya güveniyor. VWO, benzersiz bir deneyim sunmak için büyüyen işletmelerin web deneyimlerini masaüstü, mobil ve diğer cihazlarda optimize etmelerine olanak tanıyan, dünyanın önde gelen web test ve dönüşüm optimizasyon platformudur. Kullanıcı içgörülerini toplamak, hipotezleri önceliklendirmek, bir yol haritası planlamak, testler yapmak, sonuçları analiz etmek - VWO, 9 metrenin tamamını kapsamanıza olanak tanır. VWO, deney kolaylığı sağlayacak şekilde özenle tasarlanmıştır. BT'den herhangi bir yardım almadan birkaç dakika içinde bir test başlatabilirsiniz. BS ve ISO gibi sertifikalara sahip VWO, tamamen GDPR uyumludur ve tasarımı ve varsayılanı itibarıyla sağlam bir güvenlik sağlar. Sektör lideri 7/24 destek ve %98 müşteri memnuniyeti oranıyla, günde bir milyar talebe hizmet verirken %100 çalışma süresi sağlayan VWO, İşletmeler için tasarlandı! VWO'nun küresel müşteri tabanı Vodafone, Samsung, Toyota ve eBay gibi markaları içeriyor ve bugüne kadar dünya çapında 4.500'den fazla markanın 600.000'den fazla deney gerçekleştirmesine yardımcı oldu.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş Akışı Otomasyonu, Analizler, Web Kancaları ve daha fazlasını içerir! Başvuracağınız çözüm. Kodsuz, sürükle ve bırak basitliği ve bir dizi dönüştürme aracı, parasal yatırım getirinizi garanti eder. 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın!
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perakendecilerin satış büyümesini hızlandırmasına, pazar payını genişletmesine ve geniş ölçekte kârlı bir şekilde rekabet etmesine olanak tanıyor. Giderek daha fazla dijital kanalın kullanıma sunulmasıyla birlikte DataWeave'in müşterileri, çevrimiçi kanallarının her birinde üstün performans ölçüm yetenekleri kazanmak için şirketin tescilli teknolojisinden yararlanıyor ve bu da onlara daha akıllı ve daha hızlı kararlar almalarına yardımcı oluyor. DataWeave'in platformu aracılığıyla sunulan benzersiz yetenekler, müşterilere gerçek zamanlı olarak fiyat rekabetçiliği, içerik kalitesi ve kıyaslama, ürün bulunabilirliği, promosyon performansı, arama ve medya payı, derecelendirme ve inceleme analizi dahil olmak üzere doğru KPI'ları sağlar; satışları ve pazar payını artırırken müşterilerin kârlı bir şekilde rekabet etmelerini sağlar. Platformun dilden bağımsız olması DataWeave'in küresel hesaplara hizmet vermesini kolaylaştırmada kritik öneme sahiptir.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow, 210.000'den fazla dijital pazarlama, UX, Ürün, Startup ve Kurumsal müşteri tarafından web sitesi deneyimlerini optimize etmek için kullanılan bir davranış analizi aracıdır. Mouseflow ile şunları yapabilirsiniz: • Ziyaretçilerinizin oturumlarının video kayıtlarını izleyerek tıklamaları arasında neler olduğunu öğrenin. • Nelerin dikkatini çektiğini anlamak için tüm sayfalarınız için otomatik olarak 6 tür ısı haritası oluşturun. • Ziyaretçilerinizin nereye ve neden düştüğünü izlemek için dönüşüm hunileri oluşturun. • Potansiyel müşteri yaratmanızı geliştirmek için form analitiğini kullanın. • Ziyaretçileriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için geri bildirim kampanyaları başlatın. • Tüm planlarda bulunan güçlü filtreleme seçenekleriyle verilerinizi ihtiyaç duyduğunuz şekilde analiz edin. • Ziyaretlerinizi sürtünme puanına göre filtreleyerek web sitenizdeki sorunları bulmak yerine çözmeye zaman ayırın; makine öğrenimi aracımız hiçbir ekstra ücret ödemeden ve tüm planlarda mevcuttur.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack, çerezsiz dünya için gelişmiş bir analiz ve otomasyon platformudur. RedTrack ile pazarlama kanallarınızdan gerçek zamanlı, doğru dönüşüm verilerini alabilirsiniz. Bir pazarlamacı veya yönetici olarak tarafsız performans analizleri alabilir, reklam israfını önleyebilir ve şirketin gelirini ölçeklendirebilirsiniz. RedTrack, bağlı kuruluş pazarlamacıları, e-ticaret işletmeleri ve pazarlama ajansları için çözüm yaratır.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer, özellikle Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir e-ticaret yönetim platformudur. İşletmelerin e-ticaret operasyonlarının çeşitli yönlerini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir çözüm sunar. MarketSyncer'ın bazı temel özellikleri şunlardır: Kapsamlı Kontrol Paneli: Pazar paylarına, ürün performansına, sevkıyat durumlarına ve envanter seviyelerine ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere temel iş ölçümlerinin birleştirilmiş bir görünümünü sağlar. Entegrasyonlar: Amazon, Shopify, eBay, Walmart ve daha fazlası gibi büyük çevrimiçi pazarlara sorunsuz bir şekilde bağlanır. Ayrıca lojistiği kolaylaştırmak için önde gelen nakliye şirketleri ile de entegre olur. Sipariş Yönetimi: Sipariş durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler sunarak işletmelerin sipariş karşılama süreçlerini izlemesine, yönetmesine ve optimize etmesine olanak tanır. Ürün Yönetimi: Ürün portföyünün tamamını yönetmek, en iyi performans gösteren markaları analiz etmek ve satış trendlerini anlamak için bir merkez. Envanter Yönetimi: İşletmelerin envanter geçmişlerini izlemesine, ürünlerin eskimesini anlamasına, en iyi markaları değerlendirmesine ve bilinçli envanter kararları almasına olanak tanır. Marka Kısıtlamaları: İşletmelerin belirli markaların belirli pazarlarda satılmasını kısıtlamasına olanak tanıyan, marka uyumluluğunu ve stratejik uyumu sağlayan benzersiz bir özellik. Özelleştirme ve Ölçeklenebilirlik: Modül bazlı abonelik fiyatlandırması sunarak işletmelerin ihtiyaçlarına özel araçları ve entegrasyonları seçmesine olanak tanır. Katılım ve Destek: Özel hesap yönetimi, kullanıcı tartışmaları için bir topluluk bölümü, geri bildirim mekanizmaları ve sağlam bir destek sistemi sunar. Özetle MarketSyncer, Kuzey Amerika pazarındaki işletmeler için verimlilik, ölçeklenebilirlik ve karlılık sağlayarak e-ticaret operasyonlarını kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Daha iyi kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi size veriyoruz. Kissmetrics, davranış tabanlı bir analiz ve e-posta otomasyon platformudur. Ürün ekiplerinin ve pazarlamacıların daha fazla müşteri kazanmasına, elde tutmasına ve büyütmesine yardımcı olmak için tasarlandı.
Stackline
stackline.com
Markaları ve müşterileri birbirine yakınlaştırarak ticaretin geleceğini destekleme misyonuyla yola çıkan Stackline, dünyanın en yenilikçi markaları için tam dönüşüm hunisine bağlı ilk ticaret platformudur. Stackline'ın tescilli sinir ağları ve derin öğrenme sistemleri, dönüşümsel çok kanallı öngörüleri ortaya çıkarır ve görselleştirir, pazar lideri reklam performansını güçlendirir ve alışveriş yolculuğunun her adımını etkinleştirir. Marka liderleri, ürün yenilikçileri ve performans pazarlamacıları, giderek daha karmaşık hale gelen perakende ekosisteminde karlı büyümeyi desteklemek için Stackline'a güveniyor. 2014 yılında Seattle'da kurulan Stackline, 7.000 küresel marka için değer yaratan 250'den fazla bağlantılı ticaret profesyonelini istihdam ediyor.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerinizi anlamak için öncelikle onların tüm etkileşimlerini anlamanız gerekir. Müşterilerimizin her birini derinlemesine anlayan Sweet Analytics, benzersiz kişiselleştirme araçlarımızla onlara daha etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir. Tek Müşteri Görünümü Sweet Analytics'in kalbinde pazardaki en gelişmiş Tek Müşteri Görünümlerinden biri yer alır. Mevcut tüm entegrasyonları kullanarak, markanızla olan tüm etkileşimler için gösterge tablolarımız aracılığıyla kolayca erişilebilen eksiksiz bir müşteri profili oluşturuyoruz. Sweet Tracker™ Tescilli teknolojimiz, tarafsız ilişkilendirme sağlayarak ve satışları web etkileşimlerine bağlayarak gezinme davranışını Tek Müşteri Görünümü ile birleştirmemize olanak tanır. Gerçek zamanlı müdahaleler ve cihazlar arası takip yeteneği sayesinde kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunabiliyoruz. İlişkilendirme Pazarlamanın Kutsal Kasesini Ele Almak Sweet, satışların gerçekliği ile pazarlama platformlarının yalanları arasındaki tek gerçek noktasını sağlar. Pazarlama yatırımınızın yatırım getirisini daha doğru bir şekilde değerlendirmenize yardımcı oluyoruz.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP, e-ticaret, SaaS, B2B ve Ajans pazarlamacılarının müşteri verilerini izlemesine, tanımlamasına, segmentlere ayırmasına, senkronize etmesine ve analiz etmesine yardımcı olan, kodsuz bir müşteri veri platformudur. Platform, pazarlamacıların geliştiricilerine bağlı kalmadan kanallar genelinde kişiselleştirilmiş kampanyalar düzenlemesine yardımcı oluyor. Web sitenizden, uygulamanızdan, CRM'nizden, e-postanızdan, hizmetlerinizden ve çevrimdışı kanallarınızdan istediğiniz müşteri verilerini takip edin ve birleştirin. Kimlik çözümlemeyle, anonim kullanıcıları ve onların etkinliklerini platformlar arasında eşleyebilir ve müşterilerinizin 360° görünümünü elde edebilirsiniz. Kanallar arasında mesajları zamanında tetiklemek için özel müşteri segmentleri oluşturun. Bu müşteri verilerini Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook gibi mevcut pazarlama araçlarınızla ve 180'den fazla araçla gerçek zamanlı olarak entegre edebilir ve sorunsuz bir şekilde senkronize edebilirsiniz. CustomerLabs CDP ile doğru müşteri verilerini toplayarak pazarlama kararlarınızı destekleyin.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Çözüm, kurumsal düzeyde ETL veri entegrasyonu, ölçeklenebilir veri depolama ve herhangi bir iş veya müşteri veri senaryosuna ve dahili/harici raporlama yapılandırmasına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış iş uyumlu veri görselleştirmesi sağlar. İş ortaklarımız, ekiplerinin ortak analiz uzantısı olarak çalışan özel hesap yöneticileri ve isteğe bağlı BI yapılandırma uzmanlarıyla içlerinin rahat olmasını sağlar. Basitçe söylemek gerekirse, ideal raporlama vizyonunuza sürekli olarak ulaşılmasını sağlıyoruz. Arena Calibrate, Amex, Gentle Dental, National Golf Foundation, Proud Moments ABA, RFPIO, Entrust, Hyster-Yale, Airgap ve Fourth gibi markalar ve ajanslar tarafından güvenilmektedir. Aşağıda Arena Calibrate hakkında daha fazla bilgi edinin: - Kapsamlı tam yığın BI yazılımı, Çevrimiçi ve Çevrimdışı Reklamcılık, E-posta Pazarlama, Web Sitesi Analitiği, Talep Oluşturma, e-Ticaret, CRM/Satış ve diğer veri alanlarında tek bir gerçek raporlama kaynağı sağlar. - İşletmeniz veya müşterileriniz için ölçeklenebilir veri depolama. - 40'tan fazla tak ve çalıştır konektörü + otomatik veri hatları. - Çevrimdışı veya bağlayıcı bulunmayan diğer verileri sorunsuz bir şekilde entegre eder. - Raporlama doğruluğunu sağlamak için değerli veri temizleme ve hijyen desteğiyle birlikte gelişmiş platformlar arası veri harmanlama ve hizalama. - Pazarlama huninizin genel durumunu hızlı bir şekilde anlamanıza ve müşteri adayı oluşturma, MQL'ler, SQL'ler, CAC ve ROAS üzerindeki etkiyi artırmanıza olanak tanır. - Ekibiniz veya ajansınız için ortak bir BI uzantısı olarak çalışan, bütçe dostu hesap yöneticileri ve isteğe bağlı BI yapılandırma uzmanları. Web sitesini ziyaret edin: https://www.calibrate.thearena.ai
Springbot
springbot.com
Springbot, küçük e-Ticaret işletmeleri için mükemmel hepsi bir arada çözümdür. Platformumuz pazarlama çalışmalarınızı basitleştirir: site trafiğine odaklanmanıza, alışveriş yapanlarla etkileşim kurmanıza ve dönüşüm hunisinin tamamı boyunca geliri ölçmenize yardımcı olur. Önceden hazırlanmış şablonlar, kolay sürükle ve bırak düzenleyicileri ve otomatik özelliklerle pazarlama stratejinizi zahmetsizce optimize edebilirsiniz. Springbot'un gücünü bugün deneyimleyin ve e-Ticaret işinizin gelişmesini izleyin.
Klar
getklar.com
Klar, e-Ticaret işiniz için Tek Gerçeğin Kaynağıdır. Klar ile tüm verilerinizi tek bir yerde merkezileştirebilir ve bunları gerçekliğinize göre özelleştirebilirsiniz. İşletmenizi e-tablolar üzerinde yürütmeye son verin; zamandan tasarruf edin ve Klar ile nasıl kârlı bir şekilde büyüyebileceğiniz konusunda netlik kazanın. Güvenle kararlar alabilmeniz için büyük ve küçük tüm sorularınızı yanıtlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Klar, Shopify, Klaviyo, Google Analytics ve Facebook ve Google reklam hesaplarınız gibi tüm veri kaynaklarınızı bir araya getirerek size geliriniz ve kârınız, müşteriyi elde tutma, müşteri edinme ve tüm müşteri yolculuğu hakkında raporlar ve bilgiler sunar. Bununla,... ... gelirlerinizi ve kârlılığınızı derinlemesine inceleyerek birim ekonominizi iyileştirebilirsiniz... tüm pazarlama kanallarınızdaki verileri tek bir yerde toplayarak ve tüm boyutlarda eşleştirerek satın alma işleminizi ölçeklendirebilirsiniz... Doğru zamanda doğru eylemi gerçekleştirmek için davranış kalıplarını analiz ederek yüksek CLV'ye sahip müşterileri belirleyin ve destekleyin... Hedeflere göre günlük performansı takip ederek ve veri kaynaklarındaki eğilimleri kolayca tespit ederek kontrolü elinizde tutun Klar, çok özel bir iş türü için tasarlanmıştır . Birden fazla ürün satan ve kar elde etmek için müşterilerini elinde tutması gereken 10 ila 100 çalışanı olan E-Ticaret mağazaları. Bu düzeyde odaklanma ve birden fazla markayı 8 rakama çıkarma konusundaki deneyimimiz, Klar'a işletmenizin karşılaştığı benzersiz zorluklara uyum sağlama esnekliği verir ve her raporun sizin için alakalı ve bilgilendirici olmasını sağlar. Başlamak için araç yığınınızı (Shopify, Klaviyo, Google Analytics ve reklam hesaplarınız gibi) birkaç tıklamayla entegre edin, mağaza gerçekliğinizi bir araya getirin ve yapılandırın; büyümek için ihtiyaç duyacağınız tüm raporları anında almaya hazırsınız. senin işin.
edrone
edrone.me
Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ticaret pazarlama bulutu ile onları (Pazarlama Otomasyonu) meşgul etmektir. Sistem iki bölümden oluşur: Learn & Engage. Öğrenin: gelişmiş istatistikler, RFM segmentasyonu ve müşteri başına ayrıntılı görünüm (sosyal medya istatistikleriyle bile). Etkileşime geçin: Terk edilmiş kartların kurtarılması, öneriler gönderilmesi ve Müşteri İstihbaratı algoritmalarımıza dayalı çapraz satışla gelirin artırılması da dahil olmak üzere 20 gönderilmeye hazır senaryo. Pazarlama Makinesi basit bir öneri çerçevesinden daha fazlasıdır: bir öneriyi segmentlere ayırma fikrinin her e-ticarette uygulanmasını kolaylaştırır.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez, çevrimiçi işletmelerin sızdıran hunileri anında düzeltmek ve geliri artırmak için kullandığı gizli silahtır. Platform, yerinde tüketici yolculuğunun her adımını aydınlatıyor ve gizli sürtüşme noktalarını ortaya çıkarmak ve önceliklendirmek için makine öğrenimini kullanıyor; gelir liderlerine, dönüşüm düşüşlerine ve gelir kaybına neden olan sorunları anında tespit etmek için ısı arayan bir füze sunuyor. • Çevrimiçi dönüşümlere zarar veren kritik sorunları belirleyin (gerçek zamanlı) • Anında ilgilenilmesi gereken öğelere öncelik verin (gelir kaybına ve etkilenen kullanıcılara göre) • Webeyez'in veri tabanlı içgörülerini kullanarak hızlı bir şekilde yürütün SaaS platformu, her etkinlik için gerçek zamanlı raporlama ve uyarılar sağlar. ayrıca çevrimiçi dönüşümler üzerindeki mali etki ve gerçek gelir kaybı ($$) da ölçülür. Webeyez, Oturum Kayıtlarını ve her etkinliğin tüm teknik ayrıntılarını sağlar. Webeyez uygulaması sorunsuzdur ve sonuçlar anında alınır (Magento, WooCommerce ve Google Etiket Yöneticisi (GTM) ve herhangi bir JavaScript tabanlı site için tek tıklamayla eklentiler).
Graas
graas.ai
Graas, Pazaryerleri, Marka web siteleri, Reklamlar ve Envanter genelinde kapsamlı analiz için 100'den fazla platformdan verileri bir araya getirir.
Conversios
conversios.io
Conversios, Woocoomerce, Shopify ve Magento'daki E-ticaret Mağazalarına yönelik kodsuz bir Google Analytics ve Piksel Entegrasyon Aracıdır. Bir tıklamayla 10.000'den fazla ürünü senkronize etmenize yardımcı olan bir ürün akışı yöneticisi özelliği sunar! Conversios, 50.000'den fazla aktif kullanıcıyla Woocommerce, Shopify ve Magento olmak üzere 3 farklı platformda varlığını sürdürüyor. Tek tıklamayla Google Etiket Yöneticisi Uygulaması ile aracımız, her e-ticaret metriğini izlemenize ve dinamik yeniden pazarlama yapmanıza yardımcı olur! Conversios yakın zamanda Facebook Dönüşüm API'sini zengin özelliklere sahip ürününe ekledi. Bu, insanların Facebook Pixel'in yapamadığı ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olacaktır! Google Analytics 4 ile Facebook Pixel'i tek tıklamayla entegre edin. Daha fazlasını öğrenmek için web sitemize göz atın!
Littledata
littledata.io
Littledata, daha fazla müşteriyi takip ederek Google, Meta ve Klaviyo kampanyalarının performansını artırıyor En iyi Shopify markaları, pazarlama kanallarını optimize etmek ve daha fazla geliri takip etmek için Littledata'ya güveniyor. Littledata, geliri Google Analytics (GA4), Google Ads, Klaviyo, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok, Pinterest ve daha fazlasındaki müşteri verileriyle birleştirir. Veri uzmanları tarafından veri uzmanları için oluşturulan sunucu tarafı izlemeyle en iyi birinci taraf verilerini birleştirerek kampanyalarınızı ve analizlerinizi güçlendirin. Google, Meta, Klaviyo ve daha fazlasını bağlayarak her kanalı optimize edin Ekibinizi platformda kullanabilecekleri birinci taraf verileriyle güçlendirin Müşteri yaşam boyu değerini (LTV) takip ederek yüksek değerli müşterileri hedefleyin Dönüşüm API'si (CAPI) Google Analytics'inizi (GA4) tam Gelişmiş E-ticaret verileriyle güçlendirin
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes, Ürün Bilgi Yönetimi (PIM), Feed / Kanal Yönetimi ve Dijital Raf Analitiğini tek bir merkezi sistemde birleştirerek tüm satış kanallarında bütünsel optimizasyona olanak sağlar. shopvibes böylece Avrupa genelinde çok kanallı satışlarda markaları, üreticileri ve perakendecileri destekliyor. Shopvibes ile ilgili tüm ürün bilgileri merkezi ve dijital olarak yönetilebilir ve tüm satış kanalları ve iş ortakları için optimize edilebilir. Bulut tabanlı çözümümüz, ilgili tüm paydaşların işbirliği içinde birlikte çalışmasına olanak tanır. Shopvibes, merkezi bir veri yapısı aracılığıyla veri kalitesini artırmak için benzersiz işlevler sunar. Böylece ürün verileri kanallar, satış ortakları veya ürün çeşitleri için özel olarak optimize edilebilir. Yapay zekanın yardımıyla veri optimizasyonu için net eylem önerileri verilmektedir. Verilerin tüm kanallara ve ortaklara yayınlanması, manuel hazırlık veya işleme gerek kalmadan tamamen otomatiktir. Bu, alışveriş hissini %90'a varan oranda azaltır ve aynı zamanda tüm kanallarda maksimum ve tutarlı veri kalitesi sağlar. Analitik özelliklerinin yardımıyla önemli bilgiler vurgulanır ve doğrudan çözüme uygulanabilir. Sonuç olarak analizler doğrudan uygulanıyor ve potansiyellerden daha hızlı yararlanılıyor. shopvibes'in sezgisel hepsi bir arada çözümü, Avrupa çapında birden fazla kanalda birden fazla ürün satan küçük ve orta ölçekli markalar, üreticiler ve perakendeciler için mükemmel şekilde tasarlanmıştır.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch, veri dönüşümü ve optimizasyonunu yardım ve tavsiyeyle birleştiren bir Yem Pazarlama çözümüdür. Tüccarların ve Acentelerin e-ticaret kanallarında başarılı olmalarını sağlar. DataFeedWatch ile ürün feed'i dosyanızı optimize edin ve ürünleri 60'tan fazla ülkedeki farklı kanallara yayın! Ürün akışını iyileştirerek Google Alışveriş, Facebook, Instagram, Amazon, eBay ve daha birçok kanaldaki reklam kampanyalarının performansını da artıracaksınız! Ürün listesini optimize etmek satışlarınızı hızlandırır ve genel kampanya yatırım getirinizi artırır. DataFeedWatch, alışveriş akışlarınız için karmaşık kuralları kolaylıkla oluşturmanıza olanak tanır. 15 günlük ücretsiz deneme ve 7/24 destek!
WhatSales
whatsales.io
WhatSales, satıcı sorularınızı yanıtlamanıza yardımcı olacak basit, kullanımı kolay ve kullanıcı dostu bir web paneli ve uygulamasıdır! WhatSales'in amacı daha akıllı satış kararları vermenize yardımcı olmaktır.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee, pazarlama kampanyalarını optimize etmeye ve işinizi ölçeklendirecek şekilde geliştirmeye yönelik hepsi bir arada izleme çözümüdür. Kullanıcıların kampanyaları daha yüksek düzeyde izlemesine, ölçmesine ve geliştirmesine olanak tanıyan doğru ve eyleme dönüştürülebilir verilere odaklanıyoruz. TrackBee olarak reklam verilerinin %100 takibini sağlayarak ve bu bilgileri Facebook, Pinterest ve Google gibi reklam platformlarına geri göndererek sorunsuz bir deneyim sağlıyoruz. Bu, yalnızca satışların kaynağı hakkında tam şeffaflık sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda reklam platformlarının algoritmalarını bu değerli verilere göre hassaslaştırmasına da olanak tanıyor. Reklamverenler bu değerli bilgileri kullanarak stratejilerini hassaslaştırabilir ve optimize edebilir. Platform ayrıca kullanıcıların pazarlama çabalarının performansını gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak tanır. Gerçek zamanlı reklam kontrol paneliyle reklamların, e-postaların ve diğer tanıtım faaliyetlerinin nasıl performans gösterdiği netleşir. Bu, daha iyi sonuçlar için anında ayarlamalar ve optimizasyonlar yapılmasını mümkün kılar. İster deneyimli olun ister reklamcılığa yeni başlıyor olun, TrackBee pazarlama performansınızı geliştirmek için ihtiyacınız olan araçları ve bilgileri sağlar. Doğru veriler, kapsamlı analizler ve etkili optimizasyon yetenekleriyle TrackBee, pazarlama başarısı elde etmek için mükemmel bir ortaktır. Satışlarınızla ilgili tam şeffaflığı deneyimleyin, reklam kampanyalarını maksimum etkinlik için optimize edin ve güçlü izleme ve analiz yeteneklerini kullanın. Tahminlere elveda deyin ve TrackBee ile verilere dayalı kararların geleceğine hoş geldiniz!
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo, her e-ticaret ekibi için bir yürütme merkezidir. Misyonumuz, pazaryerlerinde satış yapan tüm kategorilerdeki girişimcilerin ve markaların otomasyon, araştırma ve işbirliği ile gelirlerini artırmalarına olanak sağlamaktır. Bir veya daha fazla pazaryerindeki küçük, orta veya büyük her büyüklükteki satıcı, gelirlerini ölçeklendirmek için Epsilo'dan yararlanabilir.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire, perakendecilere çevrimiçi alışveriş yapanları satın alma hunisi boyunca yönlendiren ve onları ekosistem içinde tutan veri odaklı, akıllı müşteri yolculuğu optimizasyon çözümleri sunuyor. Müşteri içgörülerinden yararlanan Salesfire, işletmelerin sahadaki etkileşimi artırmasına, kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirmesine ve gelir artışını artırmasına olanak tanır. Salesfire, birinci taraf veri toplamadan gelişmiş analizlere kadar daha fazla müşteri belirlemek, yeniden hedeflemeyi geliştirmek ve ziyaretçi verilerini satışa dönüştürmek için yapay zekanın gücünden yararlanıyor.
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox'ın Yapay Zeka Arama, Yapay Zeka Navigasyonu, Yapay Zeka Önerisi ve Analizler ve Deneyleme çözümleri, dönüşüm oranını ve geliri artırmak için alışveriş deneyimini iyileştirir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 anlamı anlamak için en son arama teknolojisini kullanır. Vektör, büyük dil modelleri (LLM'ler) ve GPT teknolojisini birleştirerek, ilgili ürün sonuçlarını döndürmek için genel bir cümlenin arkasındaki amacı ortaya çıkarabilir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻'nin İlgili Ürünler, İlgili Anahtar Kelimeler ve İlgili Kategoriler modülleri etkileşimi artırır ve alışveriş yapanların yalnızca 1 tıklamayla arama amaçlarını hassaslaştırmalarına yardımcı olur. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱, ortalama sipariş değerini artıran ilgili önerilerle alışveriş yapanlara kataloğunuzu keşfetme konusunda ilham verir. Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 çözümünüzü anlaşılır ölçümler, sık A/B testleri ve kişiselleştirilmiş arama uzmanı desteğiyle optimize edebilir.
ChannelSight
channelsight.com
Her ürün, her yolculuk, her KPI için lider e-Ticaret İstihbarat Platformu. ChannelSight, dünyanın en başarılı perakende markalarıyla iş birliği yaparak onların çevrimiçi satışlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır. Kombine edebileceğiniz veya tek başına kullanabileceğiniz ürünlerimiz arasında şunlar bulunmaktadır: Nereden Alınır Teknoloji, Alışveriş Yapılabilir Medya ve Dijital Raf. Yazılımımız, e-Ticaret markalarının mükemmel bir müşteri deneyimi sunmasına, ayrıntılı bilgiler toplamasına ve birinci sınıf bir markayı sürdürmesine olanak tanır. Müşterilerimizle 'önce ortaklık' yaklaşımını benimseyen özel marka performansı ekibimiz, hedeflerimize birlikte ulaşmamızı sağlar.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync®, Ürün İçeriği Orkestrasyonunda liderdir ve 60'tan fazla ülkede 14.000'den fazla şirketin, ticaretin gerçekleştiği her yerde doğru, tutarlı ve alakalı etkili içeriğin oluşturulmasını ve dağıtımını basitleştirmesine olanak tanır. 1WorldSync, teknoloji platformu ve uzman hizmetleri aracılığıyla, CPG/perakende, Kendin Yap, tüketici elektroniği, sağlık ve gıda hizmeti endüstrilerindeki önde gelen marka ve perakendecilerin karşılaştığı, geliri etkileyen ürün içeriği zorluklarını çözmektedir. 1WorldSync, ISO Sertifikasyonu 27001'i alan tek ürün içerik sağlayıcılarından ve GDSN Veri Havuzlarından biridir. Daha fazla bilgi için lütfen www.1worldsync.com adresini ziyaret edin.
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
ThinkMetric, e-ticaret şirketlerinin pazarlama ilişkilendirmesini çözmesine ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur. E-ticaret pazarlamacılarını güçlendirmek için tasarlanan ThinkMetric, en büyük e-ticaret ve pazarlama platformlarıyla entegre olur, böylece kolayca veri toplayabilir, reklamları izleyebilir ve performansı analiz edebilirsiniz. ThinkMetric'in yapay zeka destekli ilişkilendirmesiyle tüm pazarlama kanallarınızın performansını takip edin ve müşterilerinizin gerçekte nereden geldiğini anlayın.
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri modelleriyle geleceğe hazır pazarlama ölçümüne öncülük ediyor. ChannelMix ile, sorgulamayı veya kodlamayı öğrenmeye gerek kalmadan pazarlama harcamaları, hedefler, yatırım getirisi ve daha fazlası üzerinde tam görünürlük ve kontrol elde edeceksiniz. - ChannelMix, SQL veya kodlama bilgisi gerektirmez; ekibimiz sizin için veri bağlantılarını yönetir ve onarır. Müşteriler, ChannelMix ile verileri analize hazırlama sürelerinde %90'a kadar azalma gördü. - Tüm veriler, ChannelMix ekibi tarafından sizin için yönetilen özel bir veri ambarında (Amazon Redshift, Google BigQuery) saklanır. Veri yönetimi yükünü ekibinizin üzerinden alıyoruz. - ChannelMix, seçtiğiniz BI veya görselleştirme aracıyla entegre olur: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin ve daha fazlası. Hızlı başlangıçlı kontrol panellerimiz sayesinde, 3 günden daha kısa bir sürede bir raporlama çözümünü çalışır hale getirebilirsiniz. - Platform %100 ABD merkezli bir ekip tarafından desteklenmektedir. Müşteriler aynı gün yanıtla hesap yönetimi ve veri desteği alırlar.
Tracify
tracify.ai
Tracify, tüm pazarlama faaliyetlerinizi (çok kanallı) takip etmek ve ilişkilendirmek için e-ticaret şirketlerine özel bir yazılımdır. Devrim niteliğindeki bir izleme teknolojisi kullanılarak kullanıcılar, modellemeye veya Google Analytics'e (%100 GDPR uyumlu) gerek kalmadan takip edilebilir. Tracify, her kanalın (Meta, TikTok, Google, Native, Mail, Influencer) performansına ilişkin farklı bilgiler sunan çeşitli ayrıntılı kontrol panelleri sunmanın yanı sıra tüm bu kanalları bütünsel olarak bir araya getirerek müşteri yolculuğunu şeffaf bir şekilde sunar.
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks ajanslar, medya şirketleri ve markalar için en üst düzey pazarlama otomasyon platformudur. Veri yönetimi, raporlama, analiz, iş akışı yönetimi, SEO ve daha fazlasını içeren kapsamlı araç paketimiz daha iyi verimlilik sağlar.
OWOX
owox.com
OWOX BI lider bir veri demokratikleştirme platformudur. * Demokratikleşme sıfır öğrenme eğrisiyle ilgilidir: denetlenebilir erişim, iyi bilinen arayüz ve karar verme kültürü. +150 bin dijital analist, veri silolarını parçalamak ve iş kullanıcılarına ihtiyaç duydukları raporları sağlamak için OWOX BI'ı kullanıyor. Tescilli teknolojimiz, e-Ticaret, SaaS, Finans ve ABD ve AB genelindeki diğer sektörlerdeki markalar için kesintisiz veri toplama, hazırlama ve etkinleştirme sağlar. Şirket Web Sitesi www.owox.com
MikMak
mikmak.com
MikMak, çok kanallı markalar için e-Ticaret hızlandırma konusunda önde gelen küresel bir platformdur ve ürün üreticilerinin ve CPG şirketlerinin tüketicilerinin çevrimiçi davranışlarını anlamalarına, pazarlama paralarının en iyi kullanımını belirlemelerine ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olmak için analitik ve e-Ticaret etkinleştirme yazılımı sağlar.
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS, e-ticaret mağazalarını farklı veri bilimi modelleriyle analiz ederek müşterilerimize gelirlerini ölçeklendirmelerine, bütçelerini optimize etmelerine ve analizlerde zamandan ve paradan tasarruf etmelerine yardımcı olacak eyleme dönüştürülebilir bilgiler, tahminler ve öneriler sunar.
Radix
radixhaven.com
Radix Haven analiz platformuyla gerçek zamanlı içgörüleri takip edin. İşletmenizi anlamak için 100'den fazla KPI. 14 günlük ücretsiz deneme sürümünü edinin.
Foxintelligence
foxintelligence.io
Güvenilir ve gizlilik öncelikli. Foxintelligence, e-ticaretin etkinliğini ölçer. Hiçbir şey tahmin edilmez, her şey gerçek işlemlere dayanmaktadır. Güvenilir içgörülere erişin.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow bir pazar analitiğidir SAAS, markaların ve perakendecilerin fiyatlandırma, promosyonlar, rakipler, pozisyonlar, raf payı, incelemeler, ürün içerikleri ve marka uyumluluğu ile ilgili milyonlarca ürün verisini analiz etmesine olanak tanır; böylece pazarın her yönünü izleyebilir, kontrol edebilir ve analiz edebilirler. aynı zamanda değişikliklere tepki verir ve gelirleri ve karlılığı en üst düzeye çıkarır. Bu, halihazırda faydalı olan içgörülerimiz, kendimize ait esnek BI platformumuz ve yapılandırılabilir otomasyonlarımız, uyarılarımız ve entegrasyonlarımız aracılığıyla gerçekleştirilir.
StackTome
stacktome.com
StackTome, E-TİCARET işletmelerine aşağıdakileri sağlayan bir İnceleme Yönetim Çözümüdür: SEO'yu geliştirmek için sitenizdeki 1000'lerce sayfaya semantik olarak alakalı inceleme içeriği enjekte ederek organik trafiği artırın. Müşteri deneyimi analitiğiyle müşterinizin deneyimini neyin yönlendirdiğini anlayın. Olumsuz geri bildirimlere hızlı bir şekilde yanıt verin ve çevrimiçi itibarınızı yönetmek için en iyi yorumları sosyal içerik olarak kullanın.
Elevar
getelevar.com
Elevar, pazarlama ve analiz verileriniz genelindeki içgörüleri anında ortaya çıkarır. E-ticaret ve pazarlama analitiği uzmanları.
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index, organik ve sponsorlu arama performansını büyük ölçüde artıran kanıtlanmış bir sistemle ajansların ve markaların perakende e-ticarette üstün büyüme elde etmelerine yardımcı olur. Tescilli yeni nesil analizler ve uzman perakende medya danışmanlığı, hem ajansların hem de markaların büyüme fırsatlarını keşfedip önceliklendirmesine, listeleri ve kampanyaları optimize etmek için stratejik planlar oluşturmasına ve optimizasyonların etkinliğini ölçmesine yardımcı olan sistem olan AI Accelerator'ın temelini oluşturuyor. Rakiplerinin aksine, Analytic Index'in çözümleri tüm büyük çevrimiçi perakendecileri kapsar, bütünsel rekabet verileri sunar ve anında değer sağlar. Analytic Index ile çalışan ajanslar ve markalar, e-ticarette zamandan tasarruf etmelerine, tam şeffaflık kazanmalarına ve satışları artırmalarına yardımcı olan amansız bir müttefik kazanır.
Noogata
noogata.com
Noogata'nın AI e-Ticaret platformu, Amazon'daki rakiplerden daha iyi performans göstermeleri için CPG'leri ve dijital markaları stratejik içgörüler ve rekabet zekasıyla güçlendiriyor. Güçlü bir yapay zeka büyüme asistanıyla, e-ticaret profesyonellerinin veya ekiplerinin ilgili bilgileri keşfedip çıkarması, harekete geçmesi ve dijital rafınız genelinde performans artışını ölçmesi artık çok kolay. Amazon için dünyanın ilk yapay zeka asistanı, tek bir basit akışla içgörüler, rekabetçi uyarılar ve büyüme odaklı öneriler sunuyor. Büyük ekipler için Noogata, tek bir platformda planlamanıza, strateji oluşturmanıza, görev atamanıza ve harekete geçmenize olanak tanır. Bugün herkes Amazon işini yapay zekanın gücüyle büyütebilir. Tahmin yok, stres yok, yalnızca olumlu etki yaratan içgörüler var. Amazon'un büyümesi için yapay zekanın gücünün kilidini açın: - Markanızı olumlu yönde etkilemek için harekete geçebileceğiniz öngörüler ve stratejiler edinin - Rakip markaları bulun ve dijital rafınız için pazar payını izleyin - Organik dönüşümü teşvik etmek ve görünürlüğü artırmak için ürün içeriğini optimize edin - Aramadan yararlanın rakiplerinizin önünde trend fırsatları - Ürününüzün ilgili rakip ürünlerle nasıl rekabet ettiğini anlayın - Yatırım getirisini artırmak ve ACoS'yi azaltmak için reklam stratejilerine tersine mühendislik yapın Satışlarda hiper büyümenin kilidini nasıl açabileceğinizi, dijital raf performansını nasıl iyileştirebileceğinizi ve Amazon işinizi Amazon'un gücüyle nasıl büyütebileceğinizi keşfedin AI.
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit, Amazon Satıcılarının işlerinin karlılığını ve performansını gerçek zamanlı olarak analiz etmesine ve içgörüleri eyleme dönüştürmesine yardımcı olan bir B2B yazılımıdır.
Polar Analytics
polaranalytics.com
Polar Analytics, markaların verilerini derinlemesine incelemelerinin ve işlerinin nasıl gittiğini anlamalarının en kolay yoludur. Geçiş veya kurulum gerekmez. Tüm ağır işleri sizin için yapıyoruz. Tüm veri kaynaklarınızı tek tıklamayla bağlayın, dakikalar içinde bilinçli kararlar alın ve manuel raporlamaya elveda deyin. Polar, Supermetrics + Data Studio + A Data-Scientist'in tek bir uygulamada toplanmasına eşdeğerdir. Fanjoy, Hero Cosmetics, Soko Glam, AYBL ve From Future dahil 1500'den fazla Shopify mağazasının güvendiği mağaza. Platformu şu amaçlarla kullanabilirsiniz: - Müşteri Edinmeyi optimize edin ve performans pazarlamasını daha etkili bir şekilde yönetin - Raporlamanızı otomatikleştirin ve CSV'leri bir daha asla indirmeyin - Shopify Mağazaları için elde tutma ve tekrarlanan siparişlere ilişkin en güçlü görünümlerle Elde Tutma ve YBD'yi artırın - Gelişmiş raporlarla satışları iyileştirin on Product Analytics - Gelişmiş e-posta pazarlama raporlarıyla Etkileşim pazarlamasını iyileştirin İşte elde edeceğiniz şey: 10'dan fazla Veri Bağlayıcı Shopify, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads için önceden oluşturulmuş entegrasyonlarla e-Ticaret ve pazarlama verilerinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın , Pinterest Reklamları, Tiktok Reklamları, Snapchat Reklamları, Klaviyo ve Google E-Tablolar. Hepsi Bir Arada Uygulanabilir Analitik Kontrol Paneli Pazarlama harcamalarınızı, CAC'yi (Edinme Maliyetleri), LTV'yi (Müşteri Yaşam Boyu Değeri), Kohortları, ROAS'ı ve daha fazlasını izlemek ve iyileştirmek için ihtiyacınız olan tüm önemli gelişmiş raporları alın. Çoklu Marka ve Çoklu Shopify Mağazası yetenekleri Uygulamadaki tüm Shopify mağazalarınızdaki verileri toplayın. Bir ajans veya e-ticaret girişim stüdyosuysanız, bu verileri Ülkeye veya markaya göre segmentlere ayırmak için görünümler oluşturun Akıllı Uyarılar ve Öngörüler En önemli KPI'larınız için akıllı uyarılar ayarlayabilirsiniz: dönüşüm oranındaki düşüş, Müşteri Edinme Maliyetindeki artış vb. E-posta veya Slack yoluyla anında bildirim alın. E-posta ve Slack Anlık Görüntü raporları E-posta veya Slack Anlık Görüntülerini planlayın. İstediğiniz metrikleri ve sıklığı seçin ve bunları ekibinizle paylaşın. Sınırsız Kullanıcı Kontrol panelini ekip üyeleriyle, yüklenicilerle veya yatırımcılarla paylaşın. En önemli KPI'larınıza görünürlük kazandırın ve ekibinizi bir sonraki adıma göre hizalayın. Ajans Planları Ajans hizmetlerinizin bir parçası olarak analiz ve Raporlama sağlayın. Müşteri tutma oranını artırmak ve manuel raporlama yaparken zamandan tasarruf etmek için tüm müşterilerinizi tek bir yerde merkezileştirin.
Daasity
daasity.com
Daasity, çok kanallı tüketici markalarının veri odaklı olmasını sağlar. Analistler ve mühendisler tarafından oluşturulan Daasity platformu, e-Ticaret, Amazon, perakende ve toptan satış yoluyla satış yapan tüketici markalarının çeşitli veri mimarisini, analizlerini ve raporlama ihtiyaçlarını destekler. Daasity'yi kullanan kuruluş genelindeki ekipler, teknoloji yığınlarındaki araçlardan ve gelecekteki veri ihtiyaçlarının nasıl değişebileceğinden bağımsız olarak tüm verilerinin merkezi ve normalleştirilmiş bir görünümüne sahip oluyor. Daasity, 60'tan fazla entegrasyonumuz ve platformun 1600'den fazla marka için nasıl daha kârlı bir büyüme sağladığı hakkında daha fazla bilgi için Daasity.com adresimizi ziyaret edin.
Air360
air360.io
Esnek CRO analizi için başvurulacak platform. Air360, CRO çalışmalarını hızlandırmak için dijital ekiplerin kullanıcı davranışını çözümlemesine yardımcı olan bir kullanıcı deneyimi analiz platformudur. Analizi basitleştirir, gizli davranışları ortaya çıkarır ve dönüşümü artırmak için hızlı fırsatları belirler.
Peel Insights
peelinsights.com
Peel, Shopify'daki e-ticaret mağazaları için veri analizini otomatikleştirerek markaların müşterilerinin 2. ve 3. önemli satın alımlarından daha fazlasını almasına yardımcı oluyor. Platform, pazarlama operatörlerinden liderliğe kadar kuruluşunuzdaki her paydaş için görsel formatta kolayca erişilebilen eksiksiz bir elde tutma odaklı ölçümler ve raporlar paketi sağlar. Peel Analytics, Kohort Analizi, Ürün Analizi, Sipariş Analizi, Abonelik Analizi, Reklam Performansı ve daha fazlasını içeren bir dizi Gelir ve Elde Tutma Metrikleri sağlar. Yalnızca birkaç tıklamayla bu analizlerden herhangi biri bir rapor olarak kaydedilebilir ve okunması kolay ve bir bakışta içgörü elde edilmesi kolay özel bir analiz panosuna eklenebilir. Kullanıcılar, en açıklayıcı müşteri davranışına ulaşmak için Peel'deki bu analizleri müşteri etiketleri, ürün türleri, indirim kodları, şehirler, UTM parametreleri vb. gibi doğrudan Shopify'dan alınan boyutlara sahip düzinelerce kullanımı kolay filtreye göre segmentlere ayırabilir. desenler. Shopify için sınırsız özelleştirmeyle daha derin analizler elde edin, ayrıntılı müşteri Kitleleri oluşturun ve daha fazla müşteriyi elde tutmak ve büyümek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri tek bir platformda bulun.