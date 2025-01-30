Dijital Risk Koruma (DRP) Platformları - En Popüler Uygulamalar - Brezilya

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Dijital Risk Koruması (DRP) platformu, bir kuruluşun dijital varlıklarını geleneksel güvenlik sınırlarının ötesinde bulunan dış tehditlere karşı koruyan bir siber güvenlik çözümüdür. Bu araçlar, kimlik avı saldırıları, marka kimliğine bürünme, içeriden gelen tehditler ve fikri mülkiyet hırsızlığı dahil olmak üzere dijital riskleri yönetmek için birleşik ve etkili bir yol sağlar. DRP platformları, süreci kolaylaştırarak kuruluşların marka itibarlarını, dijital varlıklarını ve hassas bilgilerini proaktif bir şekilde korumalarına olanak tanır. Güvenlik ekiplerinin çevrimiçi ortamdaki riskleri tanımlaması, izlemesi, hafifletmesi ve yönetmesi için kapsamlı çözümler olarak hizmet ederler.
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Privacy Bee
privacybee.com
5 yıl önce hesap oluşturduğunuz dosya paylaşım sitesini hatırlıyor musunuz? Hiç geri dönüp hesabınızı sildiniz mi, yoksa öylece bırakıp bir daha geri dönmediniz mi? Eğer ikincisiyse, bu, yarım on yıl sonra hala o şirketin veritabanında olduğunuz anlamına gelir. Bazı veriler yıllar önce bir şirkete serbestçe verilmiş (ve unutulmuş), ancak çoğu devasa bir veri komisyoncu ağı aracılığıyla alınıp satılıyor. Bu, çok az kişinin varlığından haberdar olduğu milyarlarca dolarlık bir gözetim endüstrisidir. Privacy Bee, veri korumada ortağınızdır. Yöneticilerinizin ve çalışanlarınızın kişisel ve iş verilerini, yanlış ellere geçmemesi için kurumsal veritabanlarından silerek temizliyoruz. Bunu, sizin adınıza kaldırma talepleri yapmak için şirketlere ve 150.000'den fazla web sitesine ulaşarak gerçekleştiriyoruz. Her silme işleminde, en hassas iş verilerinizin saldırıya uğrama olasılığı azalır! Piyasadaki en kapsamlı veri gizliliği hizmetini almak için bugün bize ulaşın.
Mandiant
mandiant.com
Mandiant, yenilikçi teknoloji ve ön saflardaki uzmanlıktan yararlanarak kuruluşları siber güvenlik saldırılarına karşı koruyan çözümler sunar.
Optery
optery.com
Tek Bir Yerde Kendinizi Düzinelerce Veri Brokerından Uzaklaştırın. Kişiselleştirilmiş Maruziyet Raporunuzu almak için ücretsiz kaydolun. Ücretli bir plana yükseltin, kaldırma işlemlerini sizin için gönderelim. 150'den fazla veri komisyoncusunu (diğer tüm hizmetlerden daha fazla) kapsıyoruz ve 30 günlük, soru sorulmayan, para iade garantisi sunuyoruz!
SolarWinds
solarwinds.com
Yardım Masası Temel Parça Paketi, Solarwinds® Web Yardım Masası ve Dameware Uzaktan Desteğinin birleşimidir. Yardım masası ve BT uzaktan destek görevlerini otomatikleştirip basitleştirerek size zaman kazandırmak için entegre olurlar. Temel özellikler: • Merkezi bildirim ve olay yönetimi • Otomatik keşif ve merkezi envanter ile BT varlık yönetimi (ITAM) • Self servis için yerleşik bilgi tabanı • BT değişiklik yönetimi ve özelleştirilebilir onay iş akışları • Raporlama, SLA uyarıları ve müşteri anketleri • Uzaktan kumanda Windows®, Mac OS® X ve Linux® sistemleri • Tam bir uzaktan oturum başlatmadan sistem izleme, olay günlüğü görüntüleme ve ağ teşhisi için yerleşik araçlar • Güvenlik duvarı dışındaki son kullanıcıları desteklemek için uzaktan erişim
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra'nın PhishLabs'ı, seçilmiş tehdit istihbaratı ve tam azaltma yoluyla Dijital Risk Koruması sağlayan bir siber tehdit istihbarat şirketidir. PhishLabs, dünyanın önde gelen markaları ve şirketleri için tek bir çözümde marka kimliğine bürünme, hesap ele geçirme, veri sızıntısı ve sosyal medya tehditlerine karşı koruma sağlar. Daha fazla bilgi için https://www.phishlabs.com adresini ziyaret edin. Fortra'nın Önemli Bir Parçası (HelpSystems'in yeni yüzü) PhishLabs, Fortra'nın kapsamlı siber güvenlik portföyünün bir parçası olmaktan gurur duyar. Fortra, sorunları yenilikçi yöntemlerle çözmek için tamamlayıcı ürünleri bir araya getirerek günümüzün karmaşık siber güvenlik ortamını basitleştiriyor. Bu entegre, ölçeklenebilir çözümler, kuruluşunuzu korurken karşılaştığınız hızla değişen zorluklara çözüm getirir. PhishLabs ve diğerlerinden gelen güçlü korumanın yardımıyla Fortra, siber güvenlik yolculuğunuz boyunca her adımınızda yanınızda olan amansız müttefikinizdir.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Uç noktadan buluta kadar birleşik bulut güvenliği. Tam görünürlük ve koruma için bulut güvenliğine yönelik birleşik aracı ve aracısız yaklaşım üzerine kurulu dünyanın tek CNAPP'si ile bulut ihlallerini durdurun ve ayrık nokta ürünlerini birleştirin. Bulutunuzu koruyoruz. Sen işini yürütürsün.
Guardz
guardz.com
Guardz, yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP'ler) için tasarlanmış, kimlik avı, fidye yazılımı saldırıları, veri kaybı ve kullanıcı riskleriyle mücadele etmek için yapay zekadan ve çok katmanlı bir yaklaşımdan yararlanarak müşterilerini gelişen dijital tehditlere karşı korumalarını sağlayan lider bir birleşik siber güvenlik çözümüdür. Teknolojimiz, kullanıcı verileri, cihazlar, e-postalar ve bulut dizinleri genelindeki algılama ve yanıt sürecini tek bir cam panelde otomatikleştirerek siber güvenliği kolaylaştırır. Guardz olarak gönül rahatlığınıza ve iş sürekliliğinize kendimizi adadık. Üst düzey siber güvenlik teknolojisini derin sigorta uzmanlığıyla entegre etmek, güvenlik önlemlerinizin sürekli olarak izlenmesini, yönetilmesini ve optimize edilmesini sağlar.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future dünyanın en büyük tehdit istihbaratı şirketidir. Kaydedilen Geleceğin İstihbarat Bulutu, rakipler, altyapı ve hedefler arasında uçtan uca istihbarat sağlar. İnterneti açık web, karanlık web ve teknik kaynaklar üzerinden indeksleyen Recorded Future, genişleyen bir saldırı yüzeyi ve tehdit ortamına yönelik gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak müşterilerin riskleri azaltmak ve işleri güvenli bir şekilde ileriye taşımak için hızlı ve güvenle hareket etmelerini sağlar. Merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri ve çalışanları bulunan Recorded Future, gerçek zamanlı, tarafsız ve eyleme geçirilebilir istihbarat sağlamak için 75'ten fazla ülkede 1.800'den fazla işletme ve devlet kuruluşuyla birlikte çalışıyor. Recordedfuture.com'da daha fazla bilgi edinin.
SOCRadar
socradar.io
SOCRadar, Harici Saldırı Yüzey Yönetimi (EASM), Dijital Risk Koruma Hizmetleri (DRPS) ve Siber Tehdit İstihbaratını (CTI) birleştiren bir Genişletilmiş Tehdit İstihbaratı (XTI) SaaS platformudur. SOCRadar, kuruluşların SOC ekiplerinin verimliliğini yanlış pozitif, eyleme geçirilebilir ve bağlamsallaştırılmış tehdit istihbaratıyla en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır.
Brandefense
brandefense.io
Brandefense kuruluşlar için proaktif bir dijital risk koruma çözümüdür. Yapay zeka destekli teknolojimiz, bilinmeyen olayları keşfetmek, riskleri otomatik olarak önceliklendirmek ve güvenliği artırmak için anında kullanabileceğiniz eyleme dönüştürülebilir istihbarat sağlamak için karanlık, derin ve yüzey web dahil olmak üzere çevrimiçi dünyayı sürekli tarar.
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