Müşteri Veri Platformları - En Popüler Uygulamalar - Portekiz

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO, Google Analytics'in gizlilik odaklı ilk alternatifidir. 2013 yılında oluşturulan Piwik PRO Analytics Suite, kullanıcıların web, uygulama, ürün ve intranet davranışlarının izlenmesine olanak sağlar. Platform, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) dahil olmak üzere katı AB, ABD, Çin ve Rusya veri koruma yasalarına uyumu sağlar. Harika bir platformla birlikte harika müşteri hizmetleri de gelir. Uygulama ve katılımdan, ürün eğitimine, analitik danışmanlığına ve özel entegrasyonlara kadar Piwik PRO, yolculuğunuzun her adımında kişisel bir yaklaşım sunar. Piwik PRO Analytics Suite ANALİTİKLERİ Kullanıcı gizliliğinden ödün vermeden web siteleri, mobil uygulamalar, dijital ürünler ve oturum açma sonrası alanlardaki müşteri davranışını izleyin. Analiz etmek istediğiniz bilgilerin kapsamı ne olursa olsun, verilerinizi herhangi bir gecikme veya işleme sorunu yaşamadan alın. Oluşturulması kolay hedef kitle, edinme ve davranış raporları, verilerinizin hikayesini herhangi bir ekstra görselleştirme aracı olmadan anlatmasına olanak tanır. ETİKET YÖNETİCİSİ Web siteleri, dijital ürünler ve güvenli üye alanları için etiketleri, pikselleri ve JavaScript kodlarını BT ekibinizi dahil etmeden zahmetsizce yönetin. Geniş bir etiket şablonları, tetikleyiciler ve koşullar kitaplığıyla analiz yeteneklerinizi genişletin. Hangi etiketlerin önceden izin gerektirdiğini tanımlayarak gizlilik yasalarıyla uyumlu kalın ve izlemenizi kullanıcının gizlilik tercihlerine göre ayarlayın. MÜŞTERİ VERİ PLATFORMU Müşterilerinizin tüm verilerini tek bir yerde görün ve hem grup hem de birey olarak onları daha iyi anlayın. Tek bir müşteri görünümü elde etmek için CRM'den, e-ticaret platformlarından, çevrimdışından, web formlarından, mobil uygulamalardan ve diğer kaynaklardan verileri içe aktarın ve toplayın. Gizlilik ve güvenlikten ödün vermeden kanallar arası pazarlama çalışmalarınızı geliştirin. ONAY YÖNETİCİSİ Dünya çapında kullanıcı gizlilik haklarına saygı göstermek için izinleri ve veri taleplerini toplayın ve işleyin. Araçlarınızı ve web sitelerinizi AB'nin GDPR'si, Kaliforniya'nın CCPA'sı, Brezilya'nın LGPD'si ve dünya çapındaki diğer yasalarla hızlandırın. Kuruluşunuz için neler yapabileceğimizi keşfedin. Ziyaret edin: https://piwik.pro/