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Müşteri Veri Platformları - En Popüler Uygulamalar - Portekiz
Müşteri Veri Platformları (CDP'ler), müşteri verilerinin tek bir veritabanında birleştirilmesinde ve merkezileştirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu araçlar, pazarlama ekiplerine başarılı kampanyalar yürütmek için gereken temel bilgileri sağlar. CDP'ler, web siteleri, mobil uygulamalar ve e-posta platformları da dahil olmak üzere hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çeşitli kaynaklardan veri toplama ve her müşteriye kapsamlı bir genel bakış sunma olanağına sahiptir. Veri alımının ardından CDP'ler, kuruluşların bireysel müşteriler için en etkili sonraki adımları tahmin etmelerine olanak tanır ve işletmelerin belirli müşterileri nasıl elde tutacaklarını anlamalarına yardımcı olur. Ek olarak, CDP'ler müşteri hizmetleri ekipleri tarafından destek hizmetlerini her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlamak için kullanılabilir. Pazarlama otomasyon yazılımı, veri ambarı yazılımı ve diğer veri depolama platformlarıyla entegrasyon yetenekleri genellikle CDP'lerde bulunur.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle WebEngage, işletmelerin müşterileri etkili bir şekilde anlamasını, etkileşime geçmesini ve elde tutmasını sağlar. - MÜŞTERİ VERİLERİNİ BİRLEŞTİRİN: WebEngage, işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen müşteri verilerini birleştirmesine olanak tanır, gerçek zamanlı bilgiler sağlar ve belirli müşteri özelliklerine ve davranışlarına dayalı olarak hedeflenen kampanyalar için dinamik mikro segmentasyona olanak tanır. - ÇOK KANALLI YOLCULUKLAR: WebEngage'in sezgisel sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusu ile işletmeler, çok kanallı müşteri yolculuklarını sorunsuz bir şekilde tasarlayabilir ve otomatikleştirebilir, böylece e-posta, SMS, anlık bildirimler ve daha fazlası gibi kanallar arasında tutarlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayabilir. - HEDEFLENMİŞ KAMPANYALAR: WebEngage, işletmelere, müşteri eylemleri ve önceden tanımlanmış iş etkinlikleri tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş kampanyaları otomatikleştirme yetkisi verir. Bu, müşteri katılımını ve dönüşüm oranlarını artırmak için zamanında ve ilgili iletişimi sağlar. - YAPAY DESTEKLİ ÖNGÖRÜCÜ MODELLER: WebEngage Analytics panosu, öncelikli müşterileri segmentlere ayırmak, onlarla etkileşime geçmek ve elde tutmak, pencereleri dönüştürmek ve yatırım getirisi optimizasyonu için gerekli tüm ölçümleri güçlendirir. Bu, işletmelerin müdahalelerine ve kampanyalarına maksimum etki ve daha iyi yatırım getirisi için odaklanmalarına olanak tanır. - 1:1 KİŞİSELLEŞTİRME: WebEngage, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanır. İşletmeler, kullanıcının amacını, tercihlerini ve diğer ilgili verileri birleştirerek iletişimlerini her bir müşteriye özel hale getirebilir ve çok kanallı müşteri katılımını teşvik edebilir. Dahası ne? WebEngage platformunun entegrasyonu hızlı ve kolaydır. ESP ve MSP serisiyle uyumludur, teknik ekibin birkaç saat içinde müdahale etmesi yeterlidir. Dünya genelinde varlık: Genel merkezi Hindistan'da bulunan WebEngage, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'daki ofisleri ve varlığıyla operasyonlarını küresel olarak genişletti.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP, e-ticaret, SaaS, B2B ve Ajans pazarlamacılarının müşteri verilerini izlemesine, tanımlamasına, segmentlere ayırmasına, senkronize etmesine ve analiz etmesine yardımcı olan, kodsuz bir müşteri veri platformudur. Platform, pazarlamacıların geliştiricilerine bağlı kalmadan kanallar genelinde kişiselleştirilmiş kampanyalar düzenlemesine yardımcı oluyor. Web sitenizden, uygulamanızdan, CRM'nizden, e-postanızdan, hizmetlerinizden ve çevrimdışı kanallarınızdan istediğiniz müşteri verilerini takip edin ve birleştirin. Kimlik çözümlemeyle, anonim kullanıcıları ve onların etkinliklerini platformlar arasında eşleyebilir ve müşterilerinizin 360° görünümünü elde edebilirsiniz. Kanallar arasında mesajları zamanında tetiklemek için özel müşteri segmentleri oluşturun. Bu müşteri verilerini Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook gibi mevcut pazarlama araçlarınızla ve 180'den fazla araçla gerçek zamanlı olarak entegre edebilir ve sorunsuz bir şekilde senkronize edebilirsiniz. CustomerLabs CDP ile doğru müşteri verilerini toplayarak pazarlama kararlarınızı destekleyin.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak kabul edilmektedir. 2016, Mediacorp Canada Inc.OpenText yazılım uygulamaları, büyük şirketler, devlet kurumları ve profesyonel hizmet firmaları için içeriği veya yapılandırılmamış verileri yönetir. OpenText, ürünlerini, büyük hacimli içeriğin yönetimi, yasal gerekliliklere uyum ve mobil ve çevrimiçi deneyim yönetimi dahil olmak üzere bilgi yönetimi gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. OpenText, dünya çapında 14.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır ve NASDAQ'da (OTEX) listelenmiş, halka açık bir şirkettir. ve Toronto Menkul Kıymetler Borsası (OTEX).
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kanallar arası yolculuklarla müşteri beklentilerini aşma gücü veren, hepsi bir arada bir müşteri deneyimi ve veri platformudur (CXDP). Dotdigital ile pazarlamacılar müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, zenginleştirebilir ve segmentlere ayırabilir. Veri silolarını ortadan kaldıran Dotdigital, karar alma sürecini kolaylaştırıyor ve geniş ölçekte müşteri etkileşimi sağlayan pazarlama yaratıcılığının önünü açıyor. Güçlü yapay zeka yetenekleriyle Dotdigital, web, e-posta, SMS, WhatsApp, sohbet, push, sosyal, reklamlar ve daha fazlasında derinlemesine kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. E-ticaret, perakende, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde 4.000'den fazla markanın güvendiği Dotdigital, dünya çapındaki pazarlamacılara olanak sağlıyor. Merkezi Londra'da bulunan ve 1999 yılında kurulan Dotdigital, müşteri odaklı işletmeleri güçlendiren güvenilir, bağlantılı ve geleceğe yönelik çözümler oluşturmaya odaklanmıştır. Dotdigital.com'da daha fazla bilgi edinin.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışınız hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka pazarlama platformudur. Yapay zekanın öncelikli olduğu dünya için tasarlanan Contlo, modern işletmelerin uçtan uca pazarlamalarını düzenlemek için yapay zekadan yararlanmasını sağlar. Platform, markaların müşteri yaşam boyu değerini artırmasına, müşteri etkileşimlerini artırmasına ve en değerli müşterilerini elde tutmak için son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasına yardımcı oluyor. Contlo, müşteri yaşam döngüsü boyunca sadık müşterilerle etkileşim kurarak ve daha hızlı veriye dayalı kararlar alarak satışlarını artırmak için 1000'lerce hızlı büyüyen işletme tarafından güvenilmektedir. Aşağıdakilerin yardımıyla bireysel müşteri deneyimlerini ölçmelerine ve optimize etmelerine olanak sağlamak: * Her müşteri temas noktası için otonom, kişiselleştirilmiş kampanyalar: E-posta, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook ve Instagram gibi tüm önemli pazarlama kanallarında yapay zeka destekli otonom kampanyalarla müşterilerinizle zahmetsizce etkileşime geçin. * LLM'ler tarafından desteklenen gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları: Şablonlaştırılmış otomasyon akışlarına elveda! Yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yapay zekanın, son etkileşimlerine dayalı olarak en uygun müşteri etkileşimi iş akışlarını ve müşteri yolculuklarını oluşturmasına izin verin. * Yapay Zekayı kullanarak Bire Bir Kişiselleştirme için Müşteri Segmentleri oluşturun: Davranışsal verilere, demografik bilgilere ve web sitesindeki son eylemlere dayalı olarak son derece kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş müşteri etkileşimlerini düzenleyin. * LLM, içgörüler, analizler ve otonom raporlama üretti: Yapay zeka tarafından oluşturulan içgörüler, öneriler ve otonom raporlamanın yanı sıra müşteri davranışınıza, kampanya performansınıza ve genel iş zekanıza ilişkin ayrıntılı görünürlük elde edin. * Otonom müşteri etkileşimi, Yüksek Lisans destekli sohbet robotları ve birleşik bir konuşma gelen kutusu: Facebook/Instagram/WhatsApp üzerinden sohbet yoluyla müşterilerinize kusursuz bir marka deneyimi sunun ve doğrudan tek bir kontrol panelinden telefon görüşmeleri yapın. Contlo, markaların işletmeleri etrafında güçlü bir otonom pazarlama teknolojisi yığını oluşturmasına yardımcı olmak için 200'den fazla platformla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Journify
journify.io
Journify - Pazarlamacıların müşteri profillerini toplayıp birleştirmesine, dinamik hedef kitleleri tanımlamasına ve bunları gerçek zamanlı olarak etkinleştirmesine yardımcı olan Şekillendirilebilir Müşteri Veri Platformu.
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP, Avrupa için Avrupa'da üretilen kolay, güvenli ve etkili Müşteri Veri Platformudur. Zeotap CDP, tüketici gizliliğini ve uyumluluğu ön planda tutarak markalara müşteri verilerini şimdi ve çerezsiz gelecekte entegre etme, birleştirme, segmentlere ayırma ve düzenleme yetkisi verir. Yalnızca 8 haftada pazarlama, satış ve hizmet alanlarında iyileştirilmiş iş sonuçları sağlayan tüketicilere kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak amacıyla pazarlamacılar için oluşturulmuş basit bir kullanıcı arayüzü sunar.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, tüm müşterilerinizin desteklediği ve ilk günden itibaren ölçeğe göre tasarlanan akıllı bir pazarlama otomasyon platformuyla daha akıllı dijital ilişkilere güç verir. Tüm teknoloji yığınınızdan, herhangi bir süre boyunca, tam ayrıntılı ayrıntılarla tüm müşteri verilerinizi merkezileştiren esnek, gerçek zamanlı bir veritabanı üzerine kurulu olan Klaviyo, dünya çapında inanılmaz derecede karmaşık ve kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmayı, sunmayı ve optimize etmeyi kolaylaştırır. e-posta, SMS, mobil uygulamalar, incelemeler, web, ücretli reklamlar ve daha fazlası. Dönüşümleri ve müşteri yaşam boyu değerini artırmak ve kendi şartlarına göre büyümek için Klaviyo'yu kullanan 130.000'den fazla ödeme yapan müşteriye katılın. Daha fazlasını klaviyo.com'da öğrenin.
Listrak
listrak.com
Listrak perakende sektörünün lider müşteri etkileşim platformudur. Listrak, kesintisiz kanallar arası düzenleme yoluyla sınıfının en iyisi e-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümlemeli pazarlama ve anında bildirimler sağlayarak 1.000'den fazla perakendeciye sonuçlar sağlıyor. Listrak'ın veri öncelikli yaklaşımı, geniş ölçekte 1:1 kişiselleştirme sunar; böylece müşteri katılımını, geliri ve yaşam boyu değeri en üst düzeye çıkarmak için mesajları doğru kanal ve cihaz kombinasyonu üzerinden tam olarak doğru zamanda gönderebilirsiniz.
mParticle AU
mparticle.com
mParticle en büyük bağımsız Müşteri Veri Platformudur. Müşteri verilerinin tüm ürün ve müşteri yaşam döngüsü boyunca bütünsel olarak yönetilmesini kolaylaştırıyoruz. SDK'lar, toplu içe aktarmalar ve iş ortağı yayınları aracılığıyla sınırsız girdiyi ve 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona sınırsız çıktıyı destekliyoruz. Veri bütünlüğünü yöneten ve izin durumlarına uymak için ayrıntılı gizlilik kontrolleri sağlayan bir veri kalitesi ve yönetim özellikleri paketi sunuyoruz. Müşteri verilerini, hedef kitle oluşturucular, öngörüler elde etmek için kodsuz hesaplamalar ve kullanıcı profili verilerini programlı bir şekilde döndürmek için API'ler gibi araçlarla etkinleştiriyoruz. Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock ve Venmo gibi şirketlerdeki ekipler, harika müşteri deneyimleri sunmak ve geniş ölçekte başarıyı engelleyen temel zorlukları çözerek büyümeyi hızlandırmak için mParticle'ı kullanıyor.
Omeda
omeda.com
Omeda, hedef kitlenizi büyütmek, etkileşime geçirmek ve para kazanmak için hepsi bir arada, kapsamlı bir pazarlama teknolojisi platformudur. Müşteri Veri Platformu (CDP), E-posta ve Pazarlama Otomasyonu, Veri ve Onay Yönetimi, Abonelik Yönetimi ve çok sayıda Entegrasyondan oluşan Omeda, hiçbir ek araca ihtiyaç duymadan geniş ölçekte gelişmiş hedef kitle büyütme kampanyaları oluşturmayı kolaylaştırır. Omeda, izleyici ilişkileri yönetiminde 40 yılı aşkın deneyime sahiptir. Müşterilerimiz için yılda 5,5 milyarın üzerinde e-posta gönderdik, 25.000'den fazla marka ve ürünü yönettik ve milyonlarca kaydı temizleyip yönettik.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services, pazar lideri bir Kişiselleştirme ve Müşteri Veri Platformu sağlayıcısıdır. Çözümlerimiz, markaların kanallardaki kullanıcı davranışlarını tanımasına, kişiselleştirilmiş öneriler sunmasına ve Müşteri Veri Platformumuz üzerinden tüm kanallardaki verileri etkinleştirmesine olanak tanır. Yüzlerce iddialı marka, daha yüksek dönüşüm oranları, daha verimli iş akışları ve daha iyi kullanıcı deneyimleri için halihazırda Raptor kullanıyor. Daha fazla bilgi için https://www.raptorservices.com/ adresini ziyaret edin.
Actito
actito.com
Actito, 2000 yılında kurulmuş bir SaaS pazarlama otomasyon şirketidir. O zamanlar üç kurucu, markalar ve tüketiciler arasındaki boşluğa köprü kurmak istiyordu. Böylece pazarlamacıların artık sevdiği yazılımı geliştirmeye başladılar. Actito ile dünya çapındaki yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca müşteriyle etkileşimlerinizi saniye saniye kişiselleştirebilirsiniz. Actito, tüm pazarlama faaliyetlerini kullanımı kolay tek bir platformdan yürütmek isteyen orta ve büyük ölçekli şirketleri hedefliyor. Topladığınız tüm müşteri verileri merkezileştirilir ve bir Müşteri Veri Platformunda birleştirilir ve e-posta, mobil ve web gibi ana pazarlama kanalları aracılığıyla doğru zamanlı mesajların uyarlanması, hedeflenmesi ve kişiselleştirilmesi için kullanıma sunulur. Actito, Avrupa'nın en son genel veri koruma düzenlemelerine (GDPR) tam uyum sunarak pazarlamacılara kalıcı ve kârlı müşteri ilişkileri kurmaya odaklanma özgürlüğü tanır. Actito, Avrupa operasyonlarını Belçika'daki genel merkezinden yürütmektedir ve ayrıca Fransa ve Hollanda'da ofisleri bulunmaktadır. Actito ayrıca Kanada'da bir ofisi ile Kuzey Amerika'da da faaliyet göstermektedir. ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF ve KIA dahil olmak üzere dünya çapında 250'den fazla müşteri platformu kullanıyor.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift, markaların her müşteri etkileşiminde alakalı, bağlantılı deneyimler sunmasına yardımcı olur. Akıllı müşteri katılımına yönelik Smart Hub platformu, markalara, gerçek zamanlı veri birleştirme, hedef kitle segmentasyonu, tahmine dayalı zeka, 1:1 kişiselleştirme, çok kanallı dahil olmak üzere tüm çok kanallı yolculuk boyunca gerçek zamanlı olarak 1:1 deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunmak için eksiksiz bir araç seti sağlar. orkestrasyon ve eşsiz ölçek. Esnek, kullanımı kolay platform, herhangi bir kaynaktan gelen müşteri verilerini birleştirir, özelleştirilebilir yapay zeka ile zekanın kilidini açar ve akıllı karar almayı kullanarak temas noktalarındaki verileri gerçek zamanlı olarak etkinleştirir. Geliri artıran ve sonuç sağlayan müşteri odaklı deneyimler sunmanın yolu hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Blueshift'in Akıllı Müşteri Etkileşimi platformu, verileri birleştirerek, bilgilendirerek ve etkinleştirerek çok kanallı yolculuk boyunca ilgili, bağlantılı deneyimler sunar.
Lytics
lytics.com
Lytics, Google Cloud müşterileri ve %100 Google Cloud yerel CDP'si için birinci sınıf bir müşteri veri platformudur. Lytics CDP, bulut veri stratejinize uyan ve onu hızlandıran, şekillendirilebilir ve modern bir mimari sunar. Mevcut bulut veri ambarlarıyla entegre olan Lytics, uyumlu, genişletilebilir ve erişilebilir kapsamlı profiller oluşturmak ve sürdürmek için kimlikleri çözerek şirketlerin birleşik bir birinci taraf veri temeli oluşturmasına yardımcı olur. Lytics, ters ETL, üretken yapay zeka ve sektördeki DSP'lere ve eylem sistemlerine yönelik en kapsamlı gerçek zamanlı bağlantı kümesini kullanarak üçüncü taraf zenginleştirme ve etkinleştirme için güçlü bir ekosisteme bağlanır. Lytics'in benzersiz yaklaşımı, markaların güvenilir bir hakikat kaynağından silolar olmadan çalışmasına olanak tanır, müşteri katılımını artırmak ve yatırım getirisini artırmak için kendi müşteri verilerinden nasıl yararlanacaklarını yeniden tasarlar, iş kullanıcılarını harekete geçirmek için ihtiyaç duydukları içgörüler ve araçlarla güçlendirirken küresel standartlarla uyumluluğu da sağlar. tüketici verilerinin ikameti ve gizlilik düzenlemeleri.
Yespo
yespo.io
Yespo, orta ölçekli e-ticarete yönelik hazır araçlar ve kampanyalar sunan çok kanallı bir platformdur. Yespo, kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi oluşturmayı ve mevcut müşterilerden hızlı bir şekilde gelir elde etmeyi kolaylaştırır. E-ticaret pazarlamacıları, geliştiricilerin katılımı olmadan ürün akışlarını entegre edebilecek, önerilen 53 kampanya arasından doğru kampanyaları seçebilecek veya kendi segmentlerini ve senaryolarını oluşturabilecek. İşletmenin üçüncü taraf kaynaklarda (PostgreSQL, Big Query, Google Sheets) kullanıcı verileri varsa Yespo, müşteri profillerini bunlarla zenginleştirecektir. Bu sayede şirket tabanından en iyi şekilde yararlanacak ve aboneler de yapay zekadan en doğru ürün önerilerini alacak. Uluslararası e-ticaret, çok dilli kampanyalarla çalışmayı otomatikleştirebilecek.
mParticle EU
mparticle.com
mParticle en büyük bağımsız Müşteri Veri Platformudur. Müşteri verilerinin tüm ürün ve müşteri yaşam döngüsü boyunca bütünsel olarak yönetilmesini kolaylaştırıyoruz. SDK'lar, toplu içe aktarmalar ve iş ortağı yayınları aracılığıyla sınırsız girdiyi ve 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona sınırsız çıktıyı destekliyoruz. Veri bütünlüğünü yöneten ve izin durumlarına uymak için ayrıntılı gizlilik kontrolleri sağlayan bir veri kalitesi ve yönetim özellikleri paketi sunuyoruz. Müşteri verilerini, hedef kitle oluşturucular, öngörüler elde etmek için kodsuz hesaplamalar ve kullanıcı profili verilerini programlı bir şekilde döndürmek için API'ler gibi araçlarla etkinleştiriyoruz. Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock ve Venmo gibi şirketlerdeki ekipler, harika müşteri deneyimleri sunmak ve geniş ölçekte başarıyı engelleyen temel zorlukları çözerek büyümeyi hızlandırmak için mParticle'ı kullanıyor.
mParticle US
mparticle.com
mParticle en büyük bağımsız Müşteri Veri Platformudur. Müşteri verilerinin tüm ürün ve müşteri yaşam döngüsü boyunca bütünsel olarak yönetilmesini kolaylaştırıyoruz. SDK'lar, toplu içe aktarmalar ve iş ortağı yayınları aracılığıyla sınırsız girdiyi ve 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona sınırsız çıktıyı destekliyoruz. Veri bütünlüğünü yöneten ve izin durumlarına uymak için ayrıntılı gizlilik kontrolleri sağlayan bir veri kalitesi ve yönetim özellikleri paketi sunuyoruz. Müşteri verilerini, hedef kitle oluşturucular, öngörüler elde etmek için kodsuz hesaplamalar ve kullanıcı profili verilerini programlı bir şekilde döndürmek için API'ler gibi araçlarla etkinleştiriyoruz. Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock ve Venmo gibi şirketlerdeki ekipler, harika müşteri deneyimleri sunmak ve geniş ölçekte başarıyı engelleyen temel zorlukları çözerek büyümeyi hızlandırmak için mParticle'ı kullanıyor.
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle en büyük bağımsız Müşteri Veri Platformudur. Müşteri verilerinin tüm ürün ve müşteri yaşam döngüsü boyunca bütünsel olarak yönetilmesini kolaylaştırıyoruz. SDK'lar, toplu içe aktarmalar ve iş ortağı yayınları aracılığıyla sınırsız girdiyi ve 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyona sınırsız çıktıyı destekliyoruz. Veri bütünlüğünü yöneten ve izin durumlarına uymak için ayrıntılı gizlilik kontrolleri sağlayan bir veri kalitesi ve yönetim özellikleri paketi sunuyoruz. Müşteri verilerini, hedef kitle oluşturucular, öngörüler elde etmek için kodsuz hesaplamalar ve kullanıcı profili verilerini programlı bir şekilde döndürmek için API'ler gibi araçlarla etkinleştiriyoruz. Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock ve Venmo gibi şirketlerdeki ekipler, harika müşteri deneyimleri sunmak ve geniş ölçekte başarıyı engelleyen temel zorlukları çözerek büyümeyi hızlandırmak için mParticle'ı kullanıyor.
Simon Data
simondata.com
Simon Data, pazarlama ekiplerine, daha hızlı, daha hassas segmentasyon ve kişiselleştirme yoluyla kampanya performansını artırmak amacıyla tasarlanmış tek Müşteri Veri Platformu (CDP) ile güç veriyor. Snowflake üzerine inşa edilen ilk CDP olan Simon Veri Platformu, markaların verilere erişmeyi ve dağıtmayı zorlaştıran eski mimariden kurtulmasına olanak tanıyor. Bu nedenle Tripadvisor, Equinox, JetBlue, ASOS, Venmo ve diğer pek çok şirket, tüketicilerle bağlantı kurma konusunda Simon Data'ya güveniyor. Düşük kodlu Simon Veri Platformu, pazarlamacıların kullanımı için tasarlanmıştır ve onları veri bilimcilerine dönüştürür. Simon Data, 2022 Yerleşik Çalışmak için En İyi Yerler, Harika Çalışma Yerleri Sertifikasına sahiptir ve CDP alanında 8 kez G2 Lideridir. Daha fazla bilgi edinmek için www.simondata.com adresini ziyaret edin.
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight, işletmelerin daha fazla müşteri temas noktası oluşturmasına ve kişiselleştirme otomasyonu yoluyla marka sadakati oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri etkileşimi platformudur. Platform, kampanyaları oluşturmak ve dağıtmak için çeşitli araçların yanı sıra bu kampanyaların başarısını takip etmek için analiz ve raporlama yetenekleri içerir. Dialog Insight'ın temel avantajları arasında müşteri gruplarını segmentlere ayırma ve hedefleme, iletişimi otomatikleştirme ve kişiselleştirme ve maksimum performans için kampanyaları optimize etme yeteneği yer alır. Dialog Insight, tüm kanallarda doğru segmenti hedefleyerek ve maliyet ve zamanı azaltırken yatırım getirisini en üst düzeye çıkararak gerçek bir 1:1 müşteri deneyimi sunar.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data, kuruluşların kampanya performansını artırmak, operasyonel verimliliğe ulaşmak ve bağlantılı müşteri deneyimleriyle iş değerini artırmak için tüm müşteri verilerini kullanmasına yardımcı olur. Müşteri veri platformu çözümleri paketimiz olan Müşteri Veri Bulutu, müşteri verilerini entegre eder, kimlikleri birleştirilmiş müşteri profillerinde birleştirir, gizliliği uygular ve kişiselleştirilmiş etkileşimi teşvik etmek için Pazarlama, Hizmet, Satış ve Operasyonlar için makine öğrenimi tabanlı içgörüler ve tahminler sunar. Müşteri kazanımını, satışlarını ve elde tutmayı iyileştirin. İşletmeler ve hızlı büyüyen şirketler için en uygunuyuz çünkü karmaşık ortamlardan bağımsız olarak en hızlı değer elde etme süresini sunarken mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz. Kurumsal düzeydeki korumalarımız, şirketlerin rızayı yönetmesine ve markalar ve bölgeler genelinde riski azaltmasına yardımcı olmak için veri kalitesi, yönetim, güvenlik, gizlilik uyumluluğu ve ölçeklenebilirlik sağlar. Güçlü ve kullanıcı dostu araçlar, verimliliği artırmak ve büyümeyi desteklemek için verileri, analitiği ve iş kullanıcılarını birleştirir.
Arena
arena.im
Arena, her yerde güvenilir, canlı izleyiciler oluşturmak için birinci taraf verileriyle desteklenen yeni nesil canlı etkileşim araçlarını geliştiriyor. Çözümlerimiz (Canlı Sohbet, Canlı Blog, Arena Personas), yönettiğiniz herhangi bir platformda hızlı bir şekilde derin etkileşim oluşturmak için sosyal medyanın en popüler özelliklerinden yararlanır. 20.000'den fazla müşteri, izleyicilerini web üzerinde, uygulamalarda veya canlı etkinliklerde (veya üçünde birden) içerik, topluluk ve ticaretle etkileşime geçmek için bir araya getirme konusunda Arena'ya güveniyor.
Openprise
openprisetech.com
Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki değişikliklere daha hızlı yanıt vermenize ve gelir hedeflerinize ulaşmak için operasyonlarınızı ölçeklendirmenize olanak tanıyan tek, kodsuz bir platformdur. UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler ve Okta gibi sektör liderlerinin RevOps ekipleri, verimli ve öngörülebilir gelir elde etmek için Openprise'a güveniyor. Daha fazla bilgi için lütfen www.openprisetech.com adresini ziyaret edin.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer, küçük ve büyük B2B satış ekipleri için potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri adayı puanlama platformudur. LeadBoxer, her büyüklükteki satış ekibine, potansiyel müşterilerinin neyle ilgilendiklerine dair değerli bilgiler sağlar. Yazılım, web sitesi ziyaretçileri için otomatik olarak ziyaretçi profilleri oluşturur, çevrimiçi davranışlarına ve etkileşimlerine ilişkin verileri toplar ve ardından atanan hesap yöneticisi tarafından belirlenen parametrelere göre onlara bir potansiyel müşteri puanı atar. LeadBoxer ile satış ekipleri web sitesi ziyaretçilerini, sayfa ve video görüntülemelerini, belge indirme işlemlerini izleyebilir ve trafik kaynaklarını ölçebilir. Belirlenen satış elemanı, LeadBoxer tarafından atanan potansiyel müşteri puanını etkilemek için çeşitli potansiyel müşteri özelliklerinin (sektör, sayfa görüntüleme sayısı vb.) önemini ayarlayabilir. Bir müşteri adayı kalifiye olmaya hazır olduğunda, LeadBoxer sorumlu satış görevlisini (veya kişileri) rapor eder ve bilgilendirir. İlgili satış elemanı, olası satışların herhangi bir zamanda incelenebileceği, atanabileceği veya kaldırılabileceği LeadBoxer uygulaması aracılığıyla potansiyel müşterileriyle doğrudan iletişime geçebilir. LeadBoxer, gelişmiş bir API aracılığıyla CRM'ler ve diğer satış araçlarıyla bütünleşir.
Successeve
successeve.com
Successeve, bulut tabanlı bir Müşteri İstihbarat Platformudur. Ürün serimiz, satış, pazarlama ve müşteri başarısı ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak için müşteri yolculuğunun her aşamasında uygulanabilir puanlar ve analizler sağlar. Amacımız şirketlerin daha fazla müşteriyi dönüştürerek, elde tutarak ve genişleterek büyümelerini artırmalarına yardımcı olmaktır. Successeve ürünleri üç temel motor tarafından desteklenmektedir: verilerin merkezileştirilmesi, puanlar ve otomatikleştirilmiş eylemler.
Castled.io
castled.io
Sunucularınızda güvenli bir şekilde kilitlenen müşteri verilerini kullanarak karmaşık müşteri yolculukları ve kişiselleştirilmiş etkileşim kampanyaları oluşturun.
Transitiv
transitiv.io
Dünyanın ilk tam otomatik, optimize edilmiş ve gerçek anlamda AÇIK çok kanallı pazarlama platformunu oluşturduk.
Squirro
squirro.com
Squirro, kurumsal arama, içgörüler ve otomasyon için tasarlanmış çok yönlü, üretken bir yapay zeka aracıdır. Daha büyük dil modelleri (LLM'ler) tarafından oluşturulan yanıtların doğruluğunu artıran gelişmiş bir AI çerçevesi olan Alma Artırılmış Üretim (RAG) ile oluşturulmuştur. Bu geliştirme, modelin iç anlayışını desteklemek için dış bilgi kaynaklarının dahil edilmesiyle mümkün olmaktadır. Aracın SquirroGPT bileşeni, LLM'yi sorgulamak için Anlamsal Aramayı kullanarak daha verimli ve bilinçli bir veri alma sürecini kolaylaştırır. Bir kullanıcı bir istem girdiğinde SquirroGPT, alınan veriler ve belgeler de dahil olmak üzere bilgi tabanında arama yapar. Daha sonra ilgili bilgiler LLM'ye gönderilir ve yanıt, kullanıcıya iletilmeden önce bilgi tabanına göre doğrulanır. Bu, her yanıtın kanıtlarla desteklenmesini sağlar ve düzeltme süreci hatalı yanıtları azaltır. Araç aynı zamanda veri kaynaklarını ve izin haklarını bireysel iş birimlerine uyacak şekilde tanımlama kapasitesiyle karmaşık kurumsal verilere erişilebilirlik sağlama konusunda da uzmanlaşmıştır. Kullanıcıların belgeleri açmaya gerek kalmadan verilerle etkileşim kurmasını sağlar, belgelerin tamamı yerine ilgili paragrafları analiz ederek daha kesin sonuçlar sağlar. Bu araç, kurumsal düzeyde güvenlik sunar ve geniş kitlelerin erişilebilirliği için yerleştirilebilir.
Scal-e
scal-e.com
Scal-e, markaların doğru mesajı, doğru zamanda, doğru kişiye ve doğru kanal aracılığıyla iletmesine yardımcı olur. %100 kişiye özel DataMart'ın uygulanması yoluyla, çok kanallı etkileşimleri kişiselleştirmek ve gerçek zamanlı olarak ilgili, güvenilir ve eyleme geçirilebilir bilgilere sahip olmak için tüm verileri yakalamayı ve bunları birleşik profiller etrafında düzenlemeyi mümkün kılar.
NetWise
netwisedata.com
NetWise, Markalara, Ajanslara, Platformlara, Satış ve Pazarlama profesyonellerine ve Veri Bilimi ekiplerine yönelik B2B Kitle Verilerinin lider sağlayıcısıdır. Benzersiz B2B Veri Ürünlerimiz, gerçek çok kanallı pazarlamayı mümkün kılar ve kullanmak istediğiniz her platformda, tüm pazarlama kanallarında aynı hedef kitleyi hedeflemenize olanak tanır. Tescilli B2B'den Tüketiciye Kimlik Grafiğimiz, her yerde ve her zaman aynı kişiye ulaşacağınız anlamına gelir. Ve sektördeki en büyük izleyici erişimini sağlıyoruz, nokta. Müşterilerimiz, özel segmentler ve hedef kitleler oluşturmak ve etkinleştirmek için düzenli olarak bizimle birlikte çalışır. İstihbaratı çıkarma ve onu özel iş ve hedef kitlenizin ihtiyaçları için faydalı hale getirme konusunda uzmanız. Başka hiçbir şirket bu kadar benzersiz iş verilerine kolayca erişemez. NetWise, müşterilerine ve ortaklarına benzersiz B2B veri ürünleri sunmak için birinci sınıf teknolojiyi ve geleneksel olmayan veri kümelerini kullanıyor ve biz satış, pazarlama ve reklam sektörlerindeki en deneyimli, güvenilir ve güvenilir veri şirketlerinden biriyiz.
mediarithmics
mediarithmics.io
mediarithmics, tüm CDP ve DMP kullanımlarını kapsayan açık ve entegre bir veri pazarlama altyapısı sunar. Platform ayrıca, ortaklar arasındaki verilerin geçirimsizliğini ve mevcut ve gelecekteki düzenlemelere (GDPR, Pipeda, CCPA…) uyumluluğu garanti eden Veri Ortaklıkları oluşturmak için de kullanılabilir. Teknolojimiz, her bir müşteri ve potansiyel verinin (yüz milyonlarca çevrimdışı ve çevrimiçi veri profili) sıkıştırılmadan toplanmasını sağlar ve çok kanallı kampanyaların gerçek zamanlı olarak bölümlenmesine ve düzenlenmesine olanak tanır. mediarithmics'in müşterileri, ister 360° pazarlama kişiselleştirmesi ister Veriden para kazanma kullanım durumları olsun, platformun stratejik noktalarını kişiselleştirmek için kendi algoritmalarını ekleyebilir. Biz, 2014 yılında kurulan ve her yıl uluslararası ofisler açan, teknolojiye öncelik veren bir şirketiz. Müşterilerimiz arasında büyük perakendeciler, medya grupları, iddialı ölçek büyütme şirketleri ve daha genel olarak verilerinden daha önce hiç olmadığı şekilde yararlanmak isteyen şirketler yer alıyor.
Herogi
herogi.com
Herogi, hızlı hareket eden büyük veriler üzerinde akıllı otomatikleştirilmiş eylemler için uçtan uca bir çözümdür. Üçüncü taraf hizmetleriyle kusursuz entegrasyonu ve yerleşik karmaşık olay işleme kapasitesi, teknoloji tabanlı çözümler için otomatik zeka sağlar. Herogi, olaylar meydana geldikçe olay verilerine odaklanır ve ardından zamanında harekete geçer. Olay tabanlı ve durum bilgisi olan mimarisi, müşteriye gerçek zamanlı operasyonel yanıt verme olanağı sağlar.
FLYDE
flyde.io
Çoğu işletme, veri yığınının gücünü doğru şekilde kullanmıyor ve bu da her yıl %4-7 oranında gelir kaybına neden olabiliyor. Halihazırda gelişmiş bir teknoloji yığınına (CRM, e-ticaret platformu, pazarlama otomasyon yazılımı, perakende takip teknolojisi, dijital pazarlama kampanyaları vb.) sahip olan ancak yine de iki durumda sıkıntı veya gerginlik yaşayan tüketici markalarına ve perakendecilere yardımcı olmak için FLYDE SaaS platformunu oluşturduk. : Veri dağılımı. Veri kaynakları silolarda bulunan ve birbirinden kopuk şirketler. FLYDE, tüm veri kaynaklarınızı bağlayabilen ve müşteri tabanınızın 360 ayrıntılı görünümünü içeren, gerçek zamanlı olarak üzerinde işlem yapabileceğiniz bir müşteri kontrol paneli sunabilen en kolay ve en erişilebilir müşteri veri platformudur. Geçen yüzyılın sistemleri aracılığıyla tahminler. Çoğu durumda, veri kaynakları arasında iyi bir bağlantı olsa bile, işletmeler tahmine dayalı modelleri ara sıra ve geçen yüzyılın sistemleri aracılığıyla kullanırlar. FLYDE, müşteri tutma ve yaşam boyu değerini %20 artırmaya, satış dönüşümünü en üst düzeye çıkarmaya ve sonuçta kârı ve ROAS'ı %43 artırmaya yardımcı olan kendi AI/ML odaklı tahmin modellerini platforma yerleştirdi. Bir CDP'den (Müşteri Veri Platformu) çok daha fazlasıyız ve büyük veri teknolojisi çözümleri oluşturma ve uygulama konusunda 15 yıldan fazla deneyime sahip olduğumuz için, ayırt edici varlıklarımız var: (1) yapay zekamızın erişilebilirliği ve doğruluğu, (2) akıllı ve daha yüksek yatırım getirisi ile müşteri aktivasyonunu destekleyen eyleme geçirilebilir segmentasyonlar ve (3) müşteri organizasyonlarımıza hizmet etmek için birinci sınıf bir müşteri başarısı yaklaşımı.
DinMo
dinmo.com
DinMo olarak işletmelerin verinin gücünden yararlanarak gelişeceği bir dünya hayal ediyoruz. Misyonumuz, veri erişimini basitleştirmek, karmaşıklığı ortadan kaldırmak ve ekiplerin bilinçli kararlar almasını ve büyümeyi hızlandırmasını sağlayan veri odaklı bir kültürü teşvik etmektir. DinMo, doğrudan müşterilerimizin veri ambarlarından okuduğumuz gibi, herhangi bir veri depolamadan iş bilgisini kolaylaştıran hepsi bir arada bir Platform sunuyor. Bu yaklaşım, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların, veri ambarlarıyla ilgili karmaşıklıklarla karşılaşmadan verilerine sorunsuz bir şekilde erişmelerine olanak tanır. İş mantığı için tek gerçek kaynak olarak hizmet vererek, kullanıcıların üretken yapay zeka teknolojimiz aracılığıyla akıllı içgörüler elde edebilmelerini sağlıyoruz. Bu yenilikçi yaklaşım, veri analistine ihtiyaç duymadan veriye dayalı karar almayı mümkün kılar. Ayrıca platformumuz, kullanıcılara hedef kitlelerini tanımlamak ve gizli fırsatları ortaya çıkarmak için doğal dili kullanarak kod olmadan özel segmentler oluşturma olanağı sağlar. Tüm bunları eyleme geçirilebilir hale getirmek için DinMo, hedef kitleleri, müşteri etkinliklerini ve içgörüleri iş ve etkinleştirme araçlarıyla senkronize ederek bilginin yayılmasını kolaylaştırabilir ve kullanım senaryolarının büyümesine olanak sağlayabilir.
Custobar
custobar.com
Müşterileriniz bireylerdir. Onlara bu şekilde davranın. Custobar, müşterilerinizin her biri ve sizinle tanıştıkları tüm kanallarda işletmenizle nasıl etkileşimde bulundukları hakkında kapsamlı bir anlayış sunar. Tüm müşteri işlem verilerinizi topluyor, anlaşılır ve uygulanabilir hale getiriyoruz.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyon Platformudur. Müşteri verilerinizi satışa dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Session AI
sessionai.com
Session AI, önde gelen çevrimiçi perakendecilerin gizliliğe öncelik veren bir dünyada site ziyaretçilerini dönüştürmek için ihtiyaç duyduğu kritik yetenek olan Oturum İçi Pazarlamanın öncüsüdür. Patentli makine öğrenimini kullanan Session AI, beş tıklamayla satın alma amacını tahmin ederek çevrimiçi perakendecilerin, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere veya üçüncü taraf çerezlerine ihtiyaç duymadan her ziyaretçiye gerçek zamanlı olarak doğru teklifi sunmasına olanak tanır. Www.sessionai.com adresinden e-ticaret pazarlamasının geleceği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Aislelabs
aislelabs.com
Özelleştirilebilir web kayıt formları, self servis profil yönetimi, sosyal oturum açma ve tam özellikli pazarlama yetenekleriyle müşteri kimliği ve erişim yönetimi (CIAM) için hepsi bir arada platform. Web sitelerinden, mobil uygulamalardan, kişisel kayıtlardan, konuk WiFi'sinden ve diğer birçok kaynaktan çevrimiçi ve çevrimdışı kullanıcılar edinin. Kanallardaki müşteri profillerini tek bir konumda birleştirin. E-posta ve SMS kampanyaları, zengin anketler, akıllı kuponlar ve ücretli medya reklamlarını içeren yerel pazarlama yetenekleri. Davranışları anlamak ve kullanıcıları yüksek yatırım getirisi için segmentlere ayırmak için yapay zekaya (AI) sahip derin öğrenme motoru. Modern müşteriler için tasarlanmış parolasız kimlik yönetimi ve aşamalı profil oluşturma.
Splio
splio.com
Splio, pazarlama otomasyonu ile sadakat pazarlamasını birleştiren çok kanallı bir pazarlama platformudur. Splio, pazarlamacıların işlemsel ve ilişkiye dayalı sadakat programlarını çevrimiçi ve çevrimdışı olarak yönetmelerine ve ayrıca müşteri bilgisine dayalı güçlü pazarlama kampanyalarını koordine etmelerine olanak tanır. The Kooples, Kusmi Tea, Givenchy, Le Slip Français, Caudalie, Degrenne, Intersport, Longchamp, Lindt, Air China ve Cache Cache dahil olmak üzere dünya çapında 500'den fazla marka her gün Splio kullanıyor.
Propellor
propellor.ai
Propellor, verilerinizi birleştirmenize ve etkinleştirmenize olanak tanıyan, çeşitli iş sorunları karşısında verileri sınırsızca analiz etmenize olanak tanıyan bir araçtır. 200'den fazla bağlayıcıyla Propellor, farklı veri kaynaklarıyla kusursuz entegrasyon sunarak çok çeşitli veri noktalarına erişmenizi sağlar. Bu araç, terabaytlarca veriyi zahmetsizce işleyerek önemli miktarda veriyi günlük olarak işler. Propellor'un temel özelliklerinden biri, özel kullanım durumunuza göre uyarlanmış özelleştirilmiş grafikler ve gösterge tabloları oluşturma yeteneğidir. Kendi görselleştirmelerinizi oluşturma seçeneğiyle daha derin içgörüler elde edebilir ve veri analizinizi paydaşlara etkili bir şekilde iletebilirsiniz. Ek olarak Propellor, çok çeşitli genel ve ilgili grafikleri kapsayan kullanıma hazır kontrol paneli şablonları sunarak özelleştirmeye saatler harcamadan başlamanızı kolaylaştırır. Propellor, verilerinizi daha iyi analiz etmek için şunları yapmanıza olanak tanıyan veri uygulamaları sağlar: Müşterilerinizin satın alma yolculuğu veya diğer ilgili ölçümler gibi çeşitli analiz sonuçlarını inceleyin. Bu veri uygulamaları, verilerinizi daha derinlemesine incelemenize ve karar verme sürecinize bilgi verebilecek değerli öngörüleri ortaya çıkarmanıza olanak tanır. Genel olarak Propellor, verilerinizi analiz etmek ve etkinleştirmek için esnek ve özelleştirilebilir bir platform sağlayarak karar verme kontrol panellerini yeniden keşfetmeyi amaçlamaktadır. İster iş lideri, ister pazarlama lideri, büyüme yöneticisi veya ürün yöneticisi olun, Propellor özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel çözümler sunar.
Freshpaint
freshpaint.io
Freshpaint sevgiyle "kurtarılan CDP" olarak anılır. Freshpaint ilk piyasaya sürüldüğünde, platformunu özellikle Sağlık Hizmeti sağlayıcılarına yönelik olarak yenilemeden önce kendisini genel bir müşteri veri platformu olarak konumlandırdı. Freshpaint'in Sağlık Hizmetleri Gizlilik Platformu, genel CDP'lerin aksine, kuruluşların sektör düzenlemelerine uyarken veriye dayalı pazarlama stratejileri yürütmesine yardımcı olur. Freshpaint, sağlık hizmeti sağlayıcılarının birinci taraf müşteri verilerini varsayılan olarak HIPAA uyumlu tutmalarına yardımcı olur. Bu araçları kullanabilmenizi VE HIPAA uyumlu kalmanızı sağlamak için Google, Facebook ve diğerleri tarafından kullanılan izleme teknolojisini değiştiriyoruz. Kimlik maskeleme ve izin verilenler listeleri yerleşik olup Freshpaint HIPAA'yı varsayılan olarak güvenli hale getirir. Freshpaint sağlık hizmetleri için özel olarak tasarlanmış tek müşteri veri platformudur.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore, veri yönetimi ve deneyim yönetimi çözümleri sunan ödüllü bir açık kaynaklı yazılım sağlayıcısıdır. Pimcore ile Burger King, Audi, Peugeot ve IKEA dahil olmak üzere dünya çapında binlerce müşteri, işletmeleri için önemli değer yaratan dijital deneyimler sunuyor. Pimcore, yüksek düzeyde dönüştürücü, tutarlı, bağlamsal dijital deneyimler oluşturmayı ve bunlar üzerinde yüksek hızda yenilik yapmayı, tüm dijital organizasyon genelinde tek bir platformda işbirliği yapmayı hızlı ve kolay hale getirir. Üstün pazara sürüm süresi ve benzersiz bağlantı olanağı sağlar. Lisanslı açık kaynak, her büyüklükteki ve sektördeki kuruluşların teknolojinin tam kontrolünü elinde tutmasına olanak tanır. Pimcore, 65 ülkede 110.000'den fazla şirket tarafından kullanılıyor ve Gartner Peer Insights 'Müşterilerin Seçimi' 2022/23 olarak tanınıyor.
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu uygulamaya koymasına ve büyümeyi hızlandırmasına olanak tanır. Hızlı uygulama (45 gün içinde yayında!) ve sürekli yenilik taahhüdüyle Solitics ortakları ve müşterileri, dönüşüm, elde tutma ve YBD'de olağanüstü sonuçlara tanık oluyor. Dünya çapındaki yüzlerce marka, birden fazla sektörde, Solitics'i kullanarak müşterileriyle yenilikçi ve kişisel bir şekilde, gerçek zamanlı olarak etkileşime geçiyor.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, birinci taraf bir amaç veri analizi ve müşteri yolculuğu izleme yazılımıdır. Universal Analytics'in kullanımdan kalkması ve Google Analytics'in birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasıyla birlikte mevcut müşteri takibi ortamında Salespanel, birinci taraf müşteri yolculuğu verilerini izlemek ve bunları satış ve pazarlama sistemlerine bağlamak isteyen B2B işletmeleri için mükemmel bir çözüm olarak hizmet vermektedir. . Salespanel ile potansiyel müşterilerinizi tanımlayın, takip edin, nitelendirin ve analiz edin.
Mobio
mobio.io
Mobio, merkezinde CDP bulunan Pazarlama, Satış ve Servis ekibi için hepsi bir arada bir platformdur. Ürünümüz günlük işlere yönelik olarak tasarlandı
Tealium
tealium.com
Tealium en güvenilir Müşteri Veri Platformudur (CDP). Tealium, müşterilerinizle bağlantı kurabilmeniz için verileri birbirine bağlar. Tealium, işletmelerin müşterileriyle daha iyi bağlantı kurabilmesi için müşteri verilerini web, mobil, çevrimdışı ve IoT arasında birbirine bağlar. Tealium'un anahtar teslim entegrasyon ekosistemi 1.300'den fazla yerleşik bağlantıyı destekleyerek markalara eksiksiz, gerçek zamanlı bir müşteri veri altyapısı oluşturma gücü verir. Tealium'un çözümleri arasında makine öğrenimi, etiket yönetimi, API merkezi ve müşteri verilerini daha değerli, işlem yapılabilir, gizlilikle uyumlu ve güvenli hale getiren veri yönetimi çözümlerine sahip bir müşteri veri platformu yer alıyor. Dünya çapında 850'den fazla önde gelen işletme, müşteri verileri stratejilerini güçlendirmek için Tealium'a güveniyor. Tealium'un güvenilir, esnek CDP'si, sektörün en stratejik desteğiyle birleştiğinde, işletmeniz için en iyi sonuçları elde etmenizi sağlar.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc., Web tarzı bir arayüz aracılığıyla makine tarafından oluşturulan verileri aramak, izlemek ve analiz etmek için yazılım üreten, merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan teknoloji şirketidir. Splunk Enterprise ve Enterprise Cloud çözümleri, gerçek verileri yakalar, indeksler ve ilişkilendirir. zaman verilerini grafikler, raporlar, uyarılar, gösterge tabloları ve görselleştirmeler oluşturabileceği aranabilir bir depoda tutar. Splunk, veri modellerini tanımlayarak, ölçümler sağlayarak, sorunları teşhis ederek ve iş operasyonları için zeka sağlayarak makine verilerini bir kuruluş genelinde erişilebilir hale getirir. Splunk, uygulama yönetimi, güvenlik ve uyumluluğun yanı sıra iş ve web analitiği için kullanılan yatay bir teknolojidir. Son zamanlarda Splunk, BizOps için makine öğrenimi ve veri çözümleri de geliştirmeye başladı.
Segment
segment.com
Segment, şirketlerin birinci taraf müşteri verilerinden yararlanmasına yardımcı olan bir müşteri veri platformudur (CDP). Platformu, tüm ekipler için güvenilir verilere erişimi demokratikleştirir ve veri toplamayı standartlaştırmak, kullanıcı kayıtlarını birleştirmek ve müşteri verilerini ihtiyaç duyulan herhangi bir sisteme yönlendirmek için eksiksiz bir araç seti sunar. Intuit, FOX, Instacart ve Levi's gibi 20.000'den fazla şirket, gerçek zamanlı kararlar almak, büyümeyi hızlandırmak ve etkileyici kullanıcı deneyimleri sunmak için Segment'i kullanıyor. Segment ile birinci taraf müşteri verilerinizi toplayabilir, dönüştürebilir, gönderebilir ve arşivleyebilirsiniz. Segment, veri toplama ve yeni araçlara bağlanma sürecini basitleştirerek verilerinizi kullanmaya daha fazla, toplamaya daha az zaman ayırmanıza olanak tanır. Bir kullanıcı arayüzlerle etkileşimde bulunduğunda meydana gelen olayları izlemek için Segment'i kullanabilirsiniz. "Arayüzler", Segment'in sahip olduğunuz tüm dijital mülkler için kullandığı genel kelimedir: web siteniz, mobil uygulamalarınız ve bir sunucuda veya OTT cihazında çalışan işlemler. Segment'te etkileşim verilerini yakaladığınızda, bunları (genellikle gerçek zamanlı olarak) pazarlama, ürün ve analiz araçlarınıza ve ayrıca veri ambarlarına gönderebilirsiniz. Çoğu durumda yeni araçlara bağlanmak için izleme kodunuza dokunmanıza bile gerek kalmaz.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago, CEO'lar için yalın ancak güçlü, güvenilir gelir artırma ortakları olmak isteyen, etki yaratmaya aç e-Ticaret pazarlama ekiplerine yönelik bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Yapay zeka odaklı çözümlerimiz halihazırda 50 ülkede 2000'den fazla orta ölçekli işletmenin yanı sıra Vodafone, Lacoste, New Balance ve Victoria's Secret gibi birçok tanınmış küresel marka tarafından benimsendi. SALESmanago, üç ilkeden yararlanarak gelir artışını en üst düzeye çıkarma ve e-Ticaret KPI'larını iyileştirme vaadini yerine getiriyor: (1) Sıfır ve Birinci Taraf Verilerine dayalı özgün müşteri ilişkileri oluşturmak için Müşteri Yakınlığı; (2) Hiperkişiselleştirme sayesinde üstün Omnichannel müşteri deneyimi sağlamak için Hassas Uygulama; ve (3) Maksimum etki için pragmatik ve daha hızlı karar almayı mümkün kılan insan ve yapay zeka tabanlı rehberliği birleştiren Büyüme Zekası. Daha fazla bilgi: www.salesmanago.com
Plumb5
plumb5.com
Web, Mobil, e-posta ve SMS üzerinden çok kanallı pazarlama kampanyaları başlatın. Anlık bildirimleri ve Uygulama İçi Mesajlaşmayı kolaylıkla kullanın. Plumb5, pazarlamacıların kullanıcı katılımını sürdürmelerine ve akıllı pazarlama stratejileri aracılığıyla kullanıcıları geri kazanmalarına yardımcı olan gerçek zamanlı bir Müşteri Etkileşimi platformudur. Yapay zeka destekli Pazarlama Otomasyonu
Planhat
planhat.com
Planhat, içgörü sağlamak, iş akışını yönetmek ve müşteri deneyimini artırmak için oluşturulmuş bir müşteri platformudur. Planhat, müşteri başarısını ve müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmak için dünya çapında yüzlerce modern teknoloji şirketinin işlerini müşterileri etrafında odaklamasına yardımcı oluyor. CSM'den üst düzey yöneticilere kadar herkes için tasarlanan platform, müşteri verilerinizi birleştirmenize, hedefler ve ideal sonuçlar belirlemenize ve oyun kitapları, otomasyon ve işbirliği gibi özelliklerle müşteri yolculuğunu geliştirmenize olanak tanır. Şirket 2014 yılında İsveç'in Stockholm kentinde kuruldu ve Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya Pasifik'te 100'den fazla kişiden oluşan bir ekibe sahip. Daha fazlasını www.planhat.com adresinde okuyun.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO, Google Analytics'in gizlilik odaklı ilk alternatifidir. 2013 yılında oluşturulan Piwik PRO Analytics Suite, kullanıcıların web, uygulama, ürün ve intranet davranışlarının izlenmesine olanak sağlar. Platform, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA) dahil olmak üzere katı AB, ABD, Çin ve Rusya veri koruma yasalarına uyumu sağlar. Harika bir platformla birlikte harika müşteri hizmetleri de gelir. Uygulama ve katılımdan, ürün eğitimine, analitik danışmanlığına ve özel entegrasyonlara kadar Piwik PRO, yolculuğunuzun her adımında kişisel bir yaklaşım sunar. Piwik PRO Analytics Suite ANALİTİKLERİ Kullanıcı gizliliğinden ödün vermeden web siteleri, mobil uygulamalar, dijital ürünler ve oturum açma sonrası alanlardaki müşteri davranışını izleyin. Analiz etmek istediğiniz bilgilerin kapsamı ne olursa olsun, verilerinizi herhangi bir gecikme veya işleme sorunu yaşamadan alın. Oluşturulması kolay hedef kitle, edinme ve davranış raporları, verilerinizin hikayesini herhangi bir ekstra görselleştirme aracı olmadan anlatmasına olanak tanır. ETİKET YÖNETİCİSİ Web siteleri, dijital ürünler ve güvenli üye alanları için etiketleri, pikselleri ve JavaScript kodlarını BT ekibinizi dahil etmeden zahmetsizce yönetin. Geniş bir etiket şablonları, tetikleyiciler ve koşullar kitaplığıyla analiz yeteneklerinizi genişletin. Hangi etiketlerin önceden izin gerektirdiğini tanımlayarak gizlilik yasalarıyla uyumlu kalın ve izlemenizi kullanıcının gizlilik tercihlerine göre ayarlayın. MÜŞTERİ VERİ PLATFORMU Müşterilerinizin tüm verilerini tek bir yerde görün ve hem grup hem de birey olarak onları daha iyi anlayın. Tek bir müşteri görünümü elde etmek için CRM'den, e-ticaret platformlarından, çevrimdışından, web formlarından, mobil uygulamalardan ve diğer kaynaklardan verileri içe aktarın ve toplayın. Gizlilik ve güvenlikten ödün vermeden kanallar arası pazarlama çalışmalarınızı geliştirin. ONAY YÖNETİCİSİ Dünya çapında kullanıcı gizlilik haklarına saygı göstermek için izinleri ve veri taleplerini toplayın ve işleyin. Araçlarınızı ve web sitelerinizi AB'nin GDPR'si, Kaliforniya'nın CCPA'sı, Brezilya'nın LGPD'si ve dünya çapındaki diğer yasalarla hızlandırın. Kuruluşunuz için neler yapabileceğimizi keşfedin. Ziyaret edin: https://piwik.pro/
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS, verilerinin raporlama ve analiz için mükemmel hale getirilmesine yardımcı olmak amacıyla 17 yılı aşkın süredir pazarlama ekiplerini desteklemektedir. Platformumuz, "En İyi Genel Pazarlama Kampanyası Yönetimi Çözümü" dalında 2019 MarTech Çığır Açan Ödüller kazananı
Totango
totango.com
Totango, çapraz işlevli kurumsal ekiplerin üretkenliği, elde tutmayı ve genişletmeyi artırmasına yardımcı olmak için sınırsız ölçeklenebilirlik ve benzersiz değer elde etme süresi sağlayan, işletmelerin büyüyemeyeceği müşteri başarısı yazılımıdır. Sektördeki en iyi uygulamalarla bütünleştirilmiş önceden oluşturulmuş müşteri başarısı programları, müşteri yolculuğunun her aşamasında başlamayı, işinize göre özelleştirmeyi ve kritik iş sonuçlarına ulaşmayı hızlı ve kolay hale getirir. SAP, Github, Schneider Electric ve Aircall dahil olmak üzere dünyanın en büyük müşteri başarısı ekipleri, müşteri sağlığının 360 derecelik bir görünümü için müşteri verilerini entegre etmek, müşteri portföylerini işbirliği içinde yönetmek ve müşterileriyle proaktif ve akıllı bir şekilde etkileşim kurmak için Totango'yu kullanıyor .
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynakları, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu platformlarını birleştirir.
Kevel
kevel.com
Kevel, sponsorlu listeler, şirket içi promosyonlar, yerel reklamlar ve daha fazlası için özel reklam platformlarını hızlı bir şekilde oluşturmak için gereken altyapı API'lerini sunarak markaların kullanıcı öncelikli bir şekilde yeni gelir elde etmesine olanak tanır. Kevel, her çevrimiçi perakendecinin ve yayıncının gizlilik odaklı reklam geliri akışları ekleyebilmesi ve İnternet'i Google, Amazon, Facebook ve diğer dijital tekellerden geri alabilmesi gerektiği vizyonuna kendini adamıştır. Ticketmaster, Yelp, Strava, Klarna ve daha pek çok müşteri Kevel'de zaten başarılı reklam platformları başlattı. Daha fazla bilgiyi www.kevel.com adresinde bulabilirsiniz.