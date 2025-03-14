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Kalabalık Test Araçları - En Popüler Uygulamalar

Kitle kaynaklı test olarak da bilinen Kitle Test Araçları, şirketlerin bireysel kullanıcılardan oluşan geniş bir ağ kullanarak yazılımları, web sitelerini ve uygulamaları test etmesine olanak tanır. Bu yazılım, şirketleri çeşitli test kullanıcılarıyla buluşturarak onların yazılıma veya uygulamalara kendi cihazlarında erişmesine ve bunları test etmesine olanak tanır. Dijital çağda, kullanıcı kalabalığı doğal olarak çeşitli cihaz türleri ve ayarları üzerinden test yapacağından, çok çeşitli test ortamları oluşturma yeteneği nedeniyle kitle testi çok değerlidir. Kitle kaynaklı test yazılımı özellikle DevOps ekipleri için faydalıdır. Geliştiricilere, ürün halka açıklanmadan önce yazılımlar, web siteleri, uygulamalar ve hedef uç noktaları hakkında kullanıcılardan doğrudan geri bildirim sağlar. Ek olarak, kitle kaynaklı test çözümü günlük kaydı yetenekleri içeriyorsa geliştiriciler, test sırasında karşılaşılan hataları teşhis etmek için bu günlükleri analiz edebilir. Bu tür kullanıcı testleri, test otomasyon yazılımı ve diğer test araçlarıyla birlikte gerçekleştirilebilir. Özünde kitle kaynaklı testler, otomatik kontrollerden ziyade insan değerlendirmesini içeren harici bir emsal kod incelemesi biçimi olarak hizmet eder.

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Prolific

Prolific

prolific.com

Prolific, araştırmacılara kaliteli veri toplama imkanı sunan bir platformdur. Farklı katılımcılardan veri toplayarak projeleri destekler.

Synack

Synack

synack.com

Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing, uygulamaların kalitesini arttırmak için gerçek cihazlarda test yaparak kullanıcı deneyimi ve yerelleştirme süreçlerini değerlendirir.

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

YesWeHack, güvenlik açıklarını tespit edip raporlamak için 45,000'den fazla etik hackerı şirketlerle buluşturan bir hata ödül platformudur.

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd, kuruluşların güvenlik açıklarını tanımlamak için güvenlik araştırmacılarıyla işbirliği yaptığı kitle kaynaklı bir güvenlik platformudur.

BugBase

BugBase

bugbase.ai

BugBase, güvenlik açıklarını belirlemek ve yönetmek için sürekli değerlendirme yapan bir platformdur. Güvenlik tehditlerini analiz eder ve izlemeye yardımcı olur.

Lyssna

Lyssna

lyssna.com

Lyssna, işletmelerin uzaktan kullanıcı araştırması yaparak anketler, kullanılabilirlik testleri ve görüşmelerle hedef kitlelerini anlamalarını sağlayan bir platformdur.

Inspectiv

Inspectiv

inspectiv.com

Inspectiv, potansiyel güvenlik açıklarını tespit etmek için kapsamlı bir platform sunar. Kullanıcı dostu deneyimle, güvenlik yönetimini kolaylaştırır.

Useberry

Useberry

useberry.com

Useberry, ürün geliştirme sürecinde kullanıcı geri bildirimleri toplamak ve analiz etmek için kapsamlı bir platformdur.

Testlio

Testlio

testlio.com

Testlio, otomatik ve manuel test yaklaşımlarını birleştirerek yazılım test süreçlerini optimize eden bir kalite yönetim platformudur.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti, kuruluşların siber güvenliğini artırmak için yetenekli araştırmacılardan yararlanan, hata ödül programları sunan bir platformdur.

UNGUESS

UNGUESS

unguess.io

UNGUESS, dijital çözümler için etkili test ve içgörü sağlayan bir kalabalık test platformudur. Yetenekli kişilerin katılımıyla gerçek veriler elde edilir.

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