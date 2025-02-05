Kalabalık Test Araçları - En Popüler Uygulamalar - Slovenya

Useberry

useberry.com

Useberry, ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca kullanıcı geri bildirimlerini ve içgörülerini sorunsuz bir şekilde toplayan tek noktadan ürün araştırma platformudur. İlk fikirlerden ve tasarımlardan prototip oluşturmaya ve web sitesi oluşturmadan bilgi mimarisini iyileştirmeye kadar Useberry, kullanıcı tarafından doğrulanan dijital ürünler oluşturmanıza olanak sağlar. Useberry olarak misyonumuz, hızlı ve verimli kullanıcı testi çalışmaları yürütmek için ürün ekiplerini sağlam, kullanımı kolay bir platformla güçlendirmektir. Bir dizi gelişmiş analitik araç sunarak, kullanıcı içgörülerini tasarım sürecinize entegre etmenizi kolaylaştırıyor ve genel kullanıcı deneyimini geliştiriyoruz. Useberry ile kullanıcı geri bildirimlerini uygulanabilir tasarım stratejilerine dönüştürebilir, kullanıcı beklentilerini karşılayabilir ve aşabilirsiniz. Microsoft, Dell, Envato ve Accenture gibi küresel markalar tarafından benimsenen Useberry, UI/UX öncülerinin, çevik ürün yöneticilerinin, yenilikçi pazarlamacıların ve proaktif ürün ekiplerinin başvuracağı platformdur. Temel Özellikler: 1. Sorunsuz Entegrasyonlar: Useberry, Figma, Adobe XD, ProtoPie, InVision, Marvel ve Sketch gibi önde gelen prototip oluşturma platformlarıyla entegre olarak verimliliği en üst düzeye çıkaran ve işbirliğini teşvik eden akıcı bir iş akışı sağlar. 2. Prototipler ve Web Siteleri için Kullanılabilirlik Testi: Useberry, diğerlerinin yanı sıra Açık Analitik, Tek Görevler ve 5 Saniyelik testler dahil olmak üzere çeşitli kullanılabilirlik test araçları sunar. Bu, ürününüzün kullanılabilirliğinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına olanak tanır. 3. Bilgi Mimarisi Çalışmaları: Kart Sıralama ve Ağaç Testi yoluyla Useberry, web sitenizi veya uygulamanızı kullanıcılarınıza hitap edecek şekilde düzenlemenize ve yapılandırmanıza yardımcı olur. 4. Katılımcı Havuzu: Dünya çapında 34 ülkeden tüketiciler, profesyoneller ve ulaşılması zor hedef kitlelerden oluşan çeşitli, incelenmiş ve doğrulanmış bir karışıma erişim kazanın. En niş ve zorlu test ihtiyaçlarını bile karşılamak için yüzlerce özellik profili oluşturulmuştur. 5. Bağlantıyı Paylaşma: Bir bağlantıyı paylaşarak kendi katılımcılarınızı kolayca toplayın. E-posta ve sosyal medya yoluyla paylaşın veya web sitenize yerleştirin. Sizin hedef kitleniz, sizin seçiminiz. 6. Tıklama Takibi: Prototipinizdeki ve web sitenizdeki her tıklamanın veya dokunuşun ısı haritaları da dahil olmak üzere grafiksel bir temsilini alın. Kullanıcılarınızın kullanıcı arayüzünün hangi öğeleriyle etkileşimde bulunduğunu analiz edin ve doğru kullanıcı deneyimi iyileştirmelerini yapın. 7. Kayıtlar: Fare hareketi de dahil olmak üzere kullanıcılarınızın gezinme ve etkileşimlerinin her adımını izleyin. Kullanıcınızın yüzünü, sesini ve ekranını yakalayan zengin video analizlerini geri alın. 8. Kullanıcı Akışları: Kullanıcının bir ekrandan diğerine giden yolunun görselleştirilmesini sağlayın. Kullanıcılarınızın nasıl davrandığını ve ayrılmaya karar verdiklerinde hangi ekranlarda olduklarını keşfedin. 9. Anketler: Useberry, tek ve çoklu seçim seçenekleri, görüş ölçekleri ve açık sorularla anket yapma olanağı sağlar. 10. Metrikler: Görev tamamlama oranları, görevde geçirilen süre ve yanlış tıklama oranlarıyla kullanıcı davranışına ilişkin zengin niceliksel bilgiler elde edin. Useberry ile yalnızca bir ürün geliştirmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda hedef kitlenizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, kullanıcı merkezli bir dijital deneyim yaratıyor ve aynı zamanda değerli zamandan, emekten ve kaynaklardan tasarruf ediyorsunuz.