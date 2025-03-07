İçerik Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
"İçerik Pazarlama Yazılımı", işletmelere pazarlama amacıyla içerik planlama, oluşturma, yayınlama, dağıtma ve analiz etme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. İçerik pazarlaması, açıkça tanımlanmış bir hedef kitleyi çekmek ve elde tutmak için değerli, alakalı ve tutarlı içerik oluşturmaya ve dağıtmaya ve sonuçta karlı müşteri eylemini teşvik etmeye odaklanan stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır.
Yeni Uygulama Gönder
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcıları ve diğerleri Patreon'da maaş alıyor. Devam eden finansman yoluyla, fan tabanlarını etkileşimli bir şekilde etkilemek için daha fazla zaman harcayabilirler ve milyonlarca insanın zevk aldığı güzel şeylerle interneti doldurmaya devam edebilirler.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi, yaratıcıların ve girişimcilerin tutkularını, becerilerini ve deneyimlerini çeşitli gelir akışlarına dönüştürmek için basit çözümler sunarak başarılı çevrimiçi işletmeler oluşturmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur. Kajabi ile herkes çevrimiçi kursları zenginleştirebilir, özel üyelikler sunabilir, gelişen bir topluluk yetiştirebilir, ücretsiz veya abonelik podcast'ler oluşturabilir, kişiselleştirilmiş koçluk deneyimleri geliştirebilir ve çok daha fazlası yapabilir. Kajabi ile sağlam analizlere, kesintisiz satış ve pazarlama araçlarına, kolay ödeme seçeneklerine ve eşsiz müşteri hizmetleri, eğitim ve topluluğa da erişebilirler.
Bitly
bitly.com
Bitly bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Bitly, çevrimiçi olarak paylaşılan her bilgi parçasının önemli hedef kitlelerle bağlantı kurmasını ve eylemi tetiklemesini sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platform sunan, önde gelen küresel bir SaaS şirketidir. Bitly'nin hepsi bir arada Bağlantı Platformu, aylık 5,7 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve dünya çapında 500.000'den fazla müşteriye (kişiler, etkileyiciler, markalar ve her büyüklükteki işletme) markalı bağlantıları, özel QR kodlarını ve bio'da bağlantı çözümlerini kullanma yetkisi veriyor Hedef kitlenin ilgisini çekmek ve kritik bildirimleri, bilgileri ve deneyimleri sunmak için güvenilir bir platform olarak. Bitly, işyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda pazar lideri gelir, çalışanların elde tutulması ve artan inovasyon sağladığı kanıtlanmış küresel otorite olan Great Place to Work® tarafından Sertifikalı™ olmaktan gurur duymaktadır.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejilerini ve PPC anahtar kelimelerini ortaya çıkarın - Bağlantı Oluşturma: nişinizdeki en güçlü geri bağlantı fırsatlarını bulun - Anahtar Kelime Araştırması: maksimum alakalı anahtar kelime fikirleri alın ve sıralamanın ne kadar zor olacağını görün - Web Sitesi Denetimi: web sitenizde hangi SEO sorunlarını bulun ve bunları nasıl düzelteceğinizi öğrenin - İçerik Araştırması: herhangi bir konudaki en popüler içeriği keşfedin ve kendi içeriğiniz için en iyi fikirleri bulun - Sıralama Takibi: rakiplerinizinkiyle birlikte arama sıralamalarınızı takip edin - Mentions Monitoring: sizden veya markanızdan çevrimiçi olarak her bahsedildiğinde e-posta uyarıları alın. Ahrefs veritabanında 11 milyardan fazla anahtar kelime ve 400 milyardan fazla dizine eklenmiş sayfa bulunmaktadır. Bu nedenle Ahrefs, kullanıcılarına maksimum veri doğruluğu sağlayabilmektedir.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly, kullanıcıların özel URL'leri markalamasına ve kısaltmasına olanak tanıyan, pazar lideri bağlantı yönetimi platformudur. Rebrandly, her büyüklükteki şirketin bağlantı etkileşimlerini güvenli bir şekilde yönetmesine ve ölçmesine, marka bilinirliğini artırmasına, dönüşüm oranlarını iyileştirmesine ve gelişmiş analizleri izlemesine yardımcı olur. 2015 yılında kuruldu ve merkezi ABD'de olup Roma ve Dublin'de ofisleri bulunmaktadır. Rebrandly, Versace, Toyota, PayPal ve Zillow dahil olmak üzere dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ve küresel markaya hizmet vermektedir. İleri düzey kullanıcılar ve özel projeler için Rebrandly, piyasadaki en gelişmiş ve ölçeklenebilir bağlantı yönetimi platformudur. Rebrandly, bağlantılar (SMS, işlemsel mesajlar, bağlı kuruluşlar ve etkileyiciler, tek oturum açma, oAuth ve daha fazlası) etrafında küçük ve büyük projeler oluşturmak için harika bir API seti ve uzman mühendislerin desteğini sağlar. Diğer ilgili özellikler: *UTM oluşturucu * Bağlantı yeniden hedefleme * Mobil derin bağlantı * URL koşullu yönlendirme * Açık grafik kontrolü * Yeniden markalaşan yapay zeka * Bağlantı Analizi * Özelleştirilebilir raporlar * Çoklu koltuklar, izinler ve çalışma alanları yönetimi * Çoklu alan adı yönetimi Rebrandly ile internette gezinirken doğrudan tarayıcı uzantısı aracılığıyla markalı bağlantılar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Daha sonra bunu, sınıfının en iyisi araç paketimizi kullanarak sonuçları ölçebileceğiniz kontrol panelinizde saklarlar. .link'ten .shop'a ve aradaki her şeye kadar 2.000'den fazla uzantı arasından seçim yaparak doğrudan Rebrandly'ye yeni bir alan adı kaydedebilirsiniz. Tüm kurulum işlemlerini onlar halleder ve markalı bağlantıları yalnızca birkaç dakika içinde paylaşmaya başlamanıza olanak tanır. Markalı bir bağlantı akılda kalıcıdır, telaffuz edilebilirdir ve tamamen özelleştirilebilir. Markalı bir bağlantıyla şirketler markalarının bilinirliğini artırır çünkü marka adı başkaları tarafından paylaşılsa bile bağlantının içinde yer alır. Bağlantı güvenini artırırlar ve aslında markalı bağlantılar, genel kısa URL'lerle karşılaştırıldığında tıklama oranının %39'a kadar artmasına yardımcı olabilir.
Issuu
issuu.com
Issuu, insanlara tüm dijital dağıtım kanallarında çeşitli dinamik formatlarda ilgi çekici içerikleri dönüştürme, barındırma ve paylaşma yetkisi veren dünyanın en büyük içerik yayınlama ve pazarlama platformudur. 60 milyondan fazla yayınla Issuu, 1 milyondan fazla küresel kullanıcısının bir içeriği bir kez dönüştürüp her yerde paylaşmasını kolaylaştırıyor. Issuu Story Cloud, web sitelerine ve bloglara yerleştirilecek flipbook'lar, mobil cihazlar için optimize edilmiş makaleler, sosyal medya için hareketli grafik hikayeleri, e-posta için GIF'ler ve daha fazlası dahil olmak üzere statik belgeleri pazarlama varlıklarına dönüştürerek tek bir belgeyi benzersiz derecede sürükleyici bir okuma deneyimine dönüştürür. . Her gün Issuu'ya 300.000 sayfadan fazla içerik yükleniyor ve bu da dünya çapındaki okuyucuların dergilerden gazetelere, portföylerden kataloglara kadar sevdikleri şeyleri keşfetmesine ve onlarla etkileşime geçmesine olanak tanıyor. Kurumsal pazarlamacılar ve bireysel içerik oluşturucular, tek bir kod satırı gerektirmeden mesajlarını öne ve merkeze koyan kullanıcı dostu platformu nedeniyle Issuu'yu tercih ediyor. Issuu'nun genel merkezi Palo Alto, CA'da olup, Kopenhag, Berlin ve Braga'da küresel ofisleri bulunmaktadır.
Beehiiv
beehiiv.com
E-postada mevcut olan en iyi araçlara erişerek bülteninizin daha önce hiç olmadığı kadar ölçeklenmesine ve para kazanmasına yardımcı olun.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, metin yazarlığı için en iyi yapay zeka yazılımını oluşturmak amacıyla gelişmiş NLG algoritmalarını kanıtlanmış pazarlama uygulamalarıyla birleştirir. Milyarlarca satırlık metinle eğitilmiş yapay zeka algoritmalarımız, pazarlamacıların, e-ticaret girişimcilerinin ve metin yazarlarının içerikleriyle her gün daha fazlasını yapmasına yardımcı olur. DT2 Invest ve Avrupa Komisyonu'na göre TextCortex, Avrupa'nın en yeni 200 erken aşama yapay zeka girişiminden biri. Uygulama ve amaç odaklı yaklaşımımızla yalnızca hesaplama süresini değil, aynı zamanda çevre üzerindeki ayak izimizi de azaltıyoruz.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi planlamanıza ve analiz etmenize ve böylece sosyal medya verimliliğinizi ve erişiminizi artırmanıza yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama otomasyon aracıdır. 1) SocialPilot ile Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok ve VK gibi 9'dan fazla sosyal medya ağına bağlanabilirsiniz. 2) Tek bir SocialPilot hesabıyla 500'e kadar gönderi paylaşın ve 100'den fazla profile bağlanın. 3) Sosyal Medya Konuşmalarınızı Sosyal Gelen Kutusu ile yönetin. 4) Ekip İşbirliği özelliğiyle paylaşım ve planlamayı yetkilendirmek için SocialPilot hesabınıza 10'a kadar ekip üyesi ekleyin. 5) Toplu Planlama özelliği ile bir CSV yükleyerek aynı anda 100'lerce gönderiyi planlayın. 6) Bireysel sosyal hesaplar için aynı anda özelleştirilmiş gönderiler oluşturun ve daha fazla etkileşim için diğer Facebook ve Twitter profillerinden de bahsedin. 7) Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi anlaşılması kolay Sosyal Medya Analizi ve Raporlama ile analiz edin. 8) Sosyal Medya Takvimi ile görsel olarak ne zaman ve ne planladığınıza bir göz atın. 9) Hiçbir zaman yeni içerik fikirlerinin dışında kalmayın, içerik önerileri geliştirin ve bunları daha sonra kullanmak üzere taslak olarak kaydedin. Hiç bitmeyen bir kuyruk için Seçilmiş İçerik ve RSS Akışları ekleyin. 10) Artık müşterinizin sosyal medya hesabı kimlik bilgilerini beklemeyin; yalnızca onları davet edin ve Müşteri Yönetimi özelliğiyle sosyal hesaplarını zahmetsizce yönetin. 11) SocialPilot'un sağladığı URL Kısaltıcıları ile daha fazla görünürlük ve tanınma için kendi özelleştirilmiş markalı alan adlarınızı oluşturun ve uzun, istenmeyen, çirkin görünen URL'lerden kurtulun. 12) Facebook gönderilerinizi tam planladığınız anda öne çıkarın.
SEMrush
semrush.com
Semrush, küresel olarak işletmelerin arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları çalıştırmasını ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar almasını sağlayan önde gelen bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için içgörü ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme müşterisi ile. Semrush sayılarda: - 808m masaüstü etki alanı profilleri ve 32.1m mobil etki alanı profilleri - 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve günde ortalama 25 milyardan fazla url'ün - 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve tek bir anahtar kelime için 20 metreden 20 metrelik fikir - Fortune 500 şirketinin% 30'u kullanıyor Semrush onların pazarlama aracı olarak
ContentStudio
contentstudio.io
İşletmeler, ajanslar ve pazarlamacılar için en büyük güç merkezi olan ContentStudio ile sosyal medya ve içerik stratejinizi yenileyin. İçerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırın ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirin. ContentStudio yalnızca başka bir araç değildir; tüm sosyal ve blog platformlarında içerik pazarlamanızı geliştirmek için eksiksiz bir çözümdür. Web sitemizi ziyaret edin: https://contentstudio.io Neden ContentStudio'yu seçmelisiniz? Nedeni şu: İçerik Oluşturmayı Hızlandırın: Yapay zeka ile kaliteli içeriği 10 kata kadar daha hızlı üreterek sosyal medya kanallarınızın her zaman ilgi çekici gönderilerle dolu olmasını sağlayın. Hepsi Bir Arada Platform: Birden fazla araçla hokkabazlık yapmaya elveda deyin. ContentStudio, içerik keşfinden yayınlamaya kadar her şeyi tek bir çatı altında toplar. Trend Olan İçerikleri Keşfedin: Piyasada bir adım önde olun. Hedef kitlenizde yankı uyandıran trend konuları ortaya çıkarmak için gelişmiş algoritmalarımızdan yararlanın. Kusursuz Ekip İşbirliği: İçerik stratejinizi kolaylıkla planlayın ve yürütün. Platformda ekibinizle veya müşterilerinizle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Zahmetsiz Planlama: İçerik takviminizi otomatikleştirin. Gönderileri önceden planlayın ve sorunsuz bir şekilde çevrimiçi varlığınızı sürdürün. Anlayışlı Analizler: Beyaz etiketli raporlarla bilinçli kararlar alın. Neyin işe yaradığını anlamak ve stratejinizi geliştirmek için anlamlı analizlerin derinliklerine inin. Birleşik Gelen Kutusu: Tüm etkileşimlerinizi tek bir yerden yönetin. Kanallardaki yorum ve mesajlara hiçbir anı kaçırmadan yanıt verin. ContentStudio bir araçtan çok daha fazlasıdır; dijital mükemmellikte ortağınızdır. Sosyal medya stratejinizi dönüştürün ve daha önce hiç olmadığı gibi büyümeyi deneyimleyin. ContentStudio'nun gücünü benimseyin ve bırakın içeriğiniz konuşsun.
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlıyor. Showpad'in temel Satış İçerik Yönetimi motoru, gelir ekiplerinin yüksek etkili içeriği geniş ölçekte bulmak, yönetmek ve dağıtmak için özel olarak hazırlanmış tek noktadan bir mağaza oluşturmasına olanak tanır. Pazarlamacılar için Showpad, içeriğin benimsenmesini iyileştirmek amacıyla ekipleri markaya ait en yeni içerik etrafında doğru yönetimle hizalar ve ekiplerin doğru içeriğe daha fazla yatırım yapabilmesi için dönüşüm hunisinin alt kısmıyla ilgili bilgiler sunar. Etkinleştirme uygulayıcıları, işlevler arası uyum sağlamak ve ölçeklenebilir, hedefe yönelik eğitim kampanyaları oluşturmak için platformu kullanıyor. Satıcılar, kendilerini günümüzün satın alma ekiplerinin güvenilir danışmanları olarak konumlandırmak için tüm doğru kaynaklara erişebilir. Satın alma ekipleri, karşılaştıkları benzersiz zorlukları anlamaya ve onları portföylerindeki doğru çözüme bağlamaya daha hazırlıklı olan satıcılardan yararlanır. 50'den fazla ülkede her boyutta ve olgunluk düzeyindeki kuruluşlarla ortaklık kuran Showpad, gelir ekipleri arasında stratejik uyumu ve verimliliği destekler. Showpad, KOBİ'lerden Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson ve Coca-Cola EuroPacific Partners gibi kurumsal markalara kadar kanıtlanmış bir gelir artırıcıdır. Merkezi Chicago, IL ve Ghent, Belçika'da bulunan Showpad, çeşitli küresel iş gücü tarafından desteklenmektedir.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böylece Web sitelerinde yayınlayacak ve tanıtacak içerik hakkında kararlar alabilmek amacıyla yayıncıların, medya şirketlerinin ve haber kuruluşlarının web sitelerine kod entegre ediyor. . Ağustos 2010'da şirket, Betaworks'ten ayrı bir varlık olarak ayrıldı. Chartbeat, gerçek zamanlı veriler için Google Analytics'e alternatif olarak hem övüldü hem de eleştirildi.
Ubersuggest
neilpatel.com
Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo'nun Gelişmiş AI teknolojisi, kullanıcıların farklı milliyetler ve dillerle en gerçekçi ve kişiselleştirilmiş AI Avatar video içeriğini oluşturmalarını sağlar. Sadece Wondershare Virbo yazarak ve tıklayarak profesyonel AI sözcüsü videolarına başlayabilirsiniz. Virbo'nun 300'den fazla gerçekçi AI avatarları, pazarlama tanıtımı, kişiselleştirilmiş satış sahaları, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve nasıl yapılır videoları gibi çeşitli kullanım durumları için 120'den fazla dilde konuşan ilgi çekici sözcünüz olabilir. Dahası, pazarlama videolarından ve ürün tanıtımından öğretici videolara kadar, Virbo, herhangi bir amaca uyacak çok çeşitli göz alıcı şablonlar sunar ve mesajınızı mümkün olduğunca en çekici ve açık bir şekilde sunar-daha pahalı ve zaman alıcı kamera ekibi, video ajansları yok veya aktörler/aktrisler.
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar, müşteri adayı kalifikasyonu ve segmentasyonu için formlar ve kişilik testleri, satış dönüşümü için fiyat hesaplayıcıları ve dijital satış asistanları ve müşteri deneyimini ölçmek için ürün ve müşteri memnuniyeti anketlerini kolayca oluşturabilir ve yayınlayabilir. .
Podia
podia.com
Web siteniz, e-posta pazarlamanız ve ürünleriniz. Hepsi tek çatı altında. Sizin gibi binlerce kişi tüm işlerini tek bir platformda toplamak için Podia'yı kullanıyor. Podia ücretsizdir. Ve siz büyüdükçe, büyümeye devam etmeniz için ihtiyaç duyacağınız tüm araçlara sahiptir.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
Contentstack
contentstack.com
Contentstack, başsız CMS'nin yaratıcısıdır ve Şekillendirilebilir Dijital Deneyim Platformu (DXP) kategorisi lideridir. Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi ve Walmart gibi dünyanın dört bir yanındaki ikonik markalar, günümüzün kalabalık ve rekabetçi dijital pazarlarında gürültünün üstesinden gelmek ve benzersiz Deneyim Avantajlarını kazanmak için Contentstack'e yatırım yapıyor. Contentstack ve çalışanları kendilerini hizmet verdikleri müşterilere ve topluluklara adamıştır. Şirket, Pledge 1% ve Girls Who Code'un gururlu desteği de dahil olmak üzere, benzersiz müşteri hizmetleri ve Contentstack Cares programı aracılığıyla dünya çapında geri verme geleneğiyle tanınmaktadır.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Shareaholic
shareaholic.com
Markaların ve yayıncıların her web sitesi ziyaretinde hedef kitleleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olmaya adanmış küresel bir ekibiz. Shareaholic on yılı aşkın bir süredir bu işin içinde, yaptığımız işi seviyor ve müşterilerimizi memnun etmek için yaşıyor. Ürün paketimiz birçok prestijli küresel ödül kazandı (MIT ve Mozilla dahil) ve Kurumsal ölçekte ve kalitede yazılım geliştirme ve destekleme konusunda derin bir deneyime sahibiz. Ne gerektiğini biliyoruz; bunu her gün yaşıyor ve nefes alıyoruz.
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 500 bin gazeteci ve 492 milyon soruyla ilgili içerik pazarlama verileriyle 500 binden fazla pazarlamacının stratejilerine güç veriyor.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Ücretsiz AI destekli video çevirisi, dublaj, ses klonlama ve metinden konuşmaya hizmetleri. Hedef kitlenizin boyutunu 10 katına çıkarmak için bizimle 150'den fazla dile ölçeklendirin!
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturma ve optimizasyon, teknik web sitesi denetimleri, sayfa içi optimizasyon, geri bağlantı analizi ve izleme, konum izleme, yerel SEO ve daha fazlasını içeren her önemli SEO görevini otomatikleştirmek için özel araçlar sunar. SE Ranking, kullanıcılara benzersiz bilgiler ve öneriler sunmak için AI ve NLP teknolojilerinden yararlanır. Yüksek kaliteli, doğru veriler sunmak, SE Ranking'in en önemli önceliklerinden biridir ve SE Ranking ekibi, kullanıcıların güvenebileceği verileri sağlamak için veri kümelerini sürekli olarak genişletir ve veri işleme algoritmalarında ince ayarlar yapar. Ekipler SE Ranking'in otomatik raporlamasından, Beyaz Etiketinden ve işbirliğine dayalı proje yönetiminden yararlanabilir. Çoğu abonelik planı, ekip üyeleri için ekstra kullanıcı koltukları ve tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak sınırsız projeler içerir. Küçük ve orta ölçekli pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanan SE Ranking'in Ajans Paketi, ajansların çıktılarını daha iyi sunmalarına yardımcı olmak için sınırsız raporlama, müşteri adayı oluşturma widget'ı, WL ve ekstra müşteri koltukları sağlar.
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown, bülteninizi oluşturmanın ve çalıştırmanın en kolay yoludur. Buttondown, haber bültenleri oluşturmaya yönelik küçük ve zarif bir araçtır. Minimalist arayüz harika e-postalar yazmanızı kolaylaştırır; Otomasyon, yazım hatalarını, bozuk bağlantıları veya hatalı biçimlendirilmiş görüntüleri kontrol ederek sahip olmayı dilediğiniz editör asistanı gibi davranır; taşınabilir abonelik widget'ı, sitenizi barındırdığınız her yerden hedef kitlenizi büyütmenizi gerçekten kolaylaştırır. Ve sonra Buttondown önünüzden çekiliyor. Buttondown'ın vurgusu, karmaşık özellik kümeleri veya güçlü otomasyon yerine hız ve kullanım kolaylığıdır.
Matomo
matomo.org
Matomo, 190'dan fazla ülkede 1,4 milyondan fazla web sitesinde kullanılan ve 50'den fazla dile çevrilen, önde gelen açık kaynaklı web analizi platformudur. Matomo gizliliğin korunmasına, %100 veri sahipliğine ve veri örneklemesinin yapılmamasına değer verir. Bulut ve şirket içi olmak üzere iki farklı barındırma seçeneğine sahiptir. Bulut kurulum zorluklarını ortadan kaldırırken On-Premise, kendi sunucunuza yükleyebileceğiniz ücretsiz, açık kaynaklı ve kendi kendine barındırılan PHP/MySQL yazılımıdır ve bu size maksimum sağlar. esneklik. Bu birinci sınıf web analizi ve dönüşüm optimizasyon aracı, ısı haritaları, oturum kayıtları, hedefler, form analizleri, e-ticaret ve huniler gibi eksiksiz özelliklerle size en kesin bilgileri sunmak üzere tasarlanmıştır. Ziyaretçilerinizin ayrıntılarına ilişkin gerçek zamanlı güncellemeler sağlar; iş hedeflerini izlemek için hedef dönüşüm izleme özelliğine sahiptir; kullanıcının web sitenizle etkileşimini tanımlamak ve ölçmek için etkinlik takibi; ve A/B testlerini deneyerek ve çalıştırarak web sitesi kampanyalarınızı optimize etmenize yardımcı olan A/B testi. (Matomo önceden Piwik olarak biliniyordu). Daha fazla bilgi için lütfen matomo.org adresini ziyaret edin.
StoryScale
storyscale.com
Pazarlama ve satışınızı ürün odaklı yapın. Kodsuz, piksel mükemmelliğinde ürün demoları oluşturun. Demo deneyiminizi tüm cihazlarda optimize edin. StoryScale demoları, animasyonlu geçişler ve yakınlaştırmalarla sinematiktir. Pazarlama için sınıfının en iyisi, üst düzey web sitesi sunumu ve satış için kişiselleştirilmiş demolar ile StoryScale, modern gelir ekipleri için eksiksiz bir demo otomasyon çözümü sunar. • Hızlı yanıt veren teslimat ve olası satış yaratma ile web sitesi ürün turları • Güvenli paylaşım ve giden teslimat ile kişiselleştirilmiş satış demoları • Kılavuzlu ve doğrusal olmayan ürün turu yolları • Ekran düzenleme ve özelleştirme için kodsuz demo stüdyosu • Kılavuzlar ve ekran etkileşimleri kitaplığı • Canlı uygulamaları kopyalayın veya medya ekran görüntülerini kullanın • Katılımı ve demo performansını izlemek için demo analizleri • Video, e-kitaplar, bloglar ve diğer medya için içerik deneyimleri İnsanların daha iyi bir dijital satın alma deneyimini hak ettiğine inanıyoruz. Bu basit bir felsefe: Nasıl satın almak istiyorsan öyle sat.
EX.CO
ex.co
EX.CO, bir yayıncı, marka veya küçük ve orta ölçekli işletmenin web sitelerinde ek bir kişiselleştirilmiş etkileşim katmanı aracılığıyla farklı kitle segmentleriyle daha iyi etkileşim kurmasını sağlayan dünyanın önde gelen Disney destekli içerik deneyim platformudur. Bir web sitesini güncellemek ağır bir asansördür, ancak ex.co’nun sağlam, self servis platformunu kullanmak, herhangi bir geliştirici veya tasarım kaynağı olmadan yeni web sitesi deneyimleri oluşturmayı ve uygulamayı kolaylaştırır. Videodan ürün eşleştirme yolculuklarına, anketlere ve anketlere ve farklı endüstrilerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilmiş yüzlerce şablona kadar çeşitli deneyimler sunar.
Botify
botify.com
Botify, kurumsal web sitenizin boyutuna, ölçeğine ve karmaşıklığına göre tasarlanmış bir platformda kaçırılan fırsatları ortaya çıkarmanıza ve bunları karlı iş sonuçlarına dönüştürmenize yardımcı olur. Organik arama sürecinin her aşamasından öngörüler alın, öncelikli eylemler ve uyarılarla zamandan tasarruf edin, riski azaltın ve kritik SEO görevlerini otomatikleştirerek kaynakları en üst düzeye çıkarın.
WriteTextAI
writetext.ai
WordPress/WooCommerce için özel olarak tasarlanan WriteText.ai, ürün metni ve meta açıklamalarının oluşturulmasını otomatikleştirmeyi amaçlayan bir eklentidir. Tek ürünler veya toplu olarak birden fazla ürün için metin oluşturma çok yönlülüğü sunar. WordPress/WooCommerce ile kusursuz entegrasyonu sayesinde özellikle yeni başlayanlar için kullanıcı dostu bir deneyim sunar. WriteText.ai, birinci sınıf, SEO için optimize edilmiş meta başlıklar, meta açıklamaları, ürün açıklamaları ve Açık Grafik metinleri oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. İçerik oluşturma verimliliğini artırmak için 'WriteText.ai Single' ve 'WriteText.ai Bulk' modlarını sağlar. Dahası, her hesap sınırsız sayıda kullanıcıyı barındırabilir ve her büyüklükteki işletmeye hitap eden web mağazası kurulumlarını gerçekleştirebilir. WriteText.ai Single, yazarlara içerik üretimi için kapsamlı bir kapsam sunar. Yazarlar, tonu, stili ve hedef pazarı belirlemenin yanı sıra, içeriğin kendisini oluşturmadan önce derinlemesine bir anahtar kelime analizi yapabilir, anlamsal anahtar kelimeler seçebilir ve doğrudan WooCommerce'den metne hangi niteliklerin dahil edilmesi gerektiğini seçebilir. Ürüne aşinalık ve anahtar kelime analizi tamamlandıktan sonra WriteText.ai Single, yaklaşık 50 saniyede metin oluşturur. Yazar daha sonra çıktıyı WooCommerce'te yayınlamadan önce inceleyebilir. Sonuç olarak bu özellik, SEO'yu geliştirmek için ton, stil ve anahtar kelimelerin eklenmesinde tutarlılık sağlar. Ayrıca her ürünün içeriğini hedef kitlenin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirme esnekliği sağlar. Öte yandan WriteText.ai Bulk, aynı anda birden fazla ürün için metin oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu özellik, anahtar kelime analizi, semantik anahtar kelime seçimi ve her ürün için ayrı ayrı özellik seçimi gibi belirli yönlerden yoksun olsa da, yazarın seçilen tüm ürünlerde tutarlı bir üslup, stil ve nitelikler sağlamasına olanak tanır. WriteText.ai Bulk, son ürün seçimi ve hedef stil özellikleri ayarlandıktan sonra her ürün için yaklaşık 30 saniye içinde metin oluşturarak yüksek verimlilik sergiliyor. Ayrıntılı anahtar kelime analizi ihtiyacını ortadan kaldırarak, kısa bir zaman diliminde büyük miktarda ürün metni oluşturmaya ihtiyaç duyulduğunda özellikle yararlıdır. Bu nedenle WriteText.ai Bulk, hızlı ve toplu içerik oluşturma görevleri için güvenilir, zaman açısından verimli bir çözüm olarak hizmet vermektedir. Genel olarak WriteText.ai, sınırsız sayıda e-ticaret sitesine bağlantıya izin veren ve sınırsız sayıda kullanıcıyı destekleyen, zengin özelliklere sahip bir eklentidir. WooCommerce'e doğrudan metin aktarımını veya yayınlanmasını sağlar ve metne dahil edilecek ürün özelliklerinin, tonlarının ve stillerinin seçilmesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca hedef kitleyi ve metin uzunluğunu seçebilir, ayrıca içeriği kimin oluşturabileceğini, inceleyebileceğini ve yayınlayabileceğini belirtmek için kullanıcı rollerini ayarlayabilir. Temel özellikler arasında inceleme geçmişi günlüğü, toplu aktarma/yayınlama metni, özel ürün ayrıntısı ekleme ve kendi özel tonunuzu ve tarzınızı tanımlama yer alır. Kullanıcılar metin oluşturmak, yapay zekanın önerdiği hedef pazarları elde etmek, özel hedef pazarları tanımlamak ve metni yeniden yazmak için bir referans ürünü kullanabilirler. Eklenti aynı zamanda anahtar kelime analizini, anlamsal anahtar kelimeleri, anahtar kelime ve anlamsal anahtar kelime yoğunluklarını izlemenin yanı sıra çoklu mağaza desteğini de destekler. Yasal Uyarı: WriteText.ai, WordPress/WooCommerce ile çalışmak üzere geliştirilmiş bağımsız bir araçtır. WordPress/WooCommerce'e bağlı değildir veya desteklenmemektedir.
Vev
vev.design
Vev, geliştiriciler, tasarımcılar ve pazarlamacılar için oluşturulmuş yeni nesil bir web oluşturma platformudur. Kodsuzluk ile kodu birleştiren Vev, profesyonel ekiplerin en çılgın fikirlerini tam bir yaratıcı ve teknik özgürlükle web üzerinde yayınlamalarına yardımcı olur. Vev, önde gelen kuruluşların dijital pazarlama materyallerini güçlendirmelerine ve etkileşimli deneyimler oluşturmalarına olanak tanır.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it, içerik yayınlamanın zaman açısından çok daha verimli olmasını ve kuruluş içinde pazarlama ve bilgi paylaşımını etkilemesini sağlayacak yazılım ve teknolojiyi sağlar. Ayrıca milyonlarca profesyonele, pazarlamacıya ve iş zekası görevlisine günlük iyileştirme ve içerik izleme konusunda yardımcı oluyoruz. - Scoop.it Enterprise, binlerce işletme tarafından içerik pazarlaması (SEO, trafik ve potansiyel müşteri yaratma dahil) ve iş zekası için içerik iyileştirmeyi yönetmek amacıyla kullanılmaktadır. Scoop.it Content Enterprise ayrıca kuruluşlar içindeki içeriğin etkileyici bir şekilde paylaşılmasına da yardımcı olur. - Scoop.it küratörlük hizmeti, milyonlarca bireyin ve profesyonelin çevrimiçi düşünce liderliklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu çözüm, entegre sosyal paylaşım yoluyla uzmanlık göstermeye ve trafik oluşturmaya olanak tanır. Hizmetin 2011'deki lansmanından bu yana 8 milyon kullanıcı, her yıl yüz milyonlarca okuyucunun ilgisini çekecek on milyonlarca içerik yayınladı.
BL.INK
bl.ink
BL.INK, kısaltılmış URL'leri ve QR kodlarını sınırsız veri ve esneklikle destekler. BL.INK ile sınırsız veri noktası yakalayan binlerce özel bağlantı oluşturacak, böylece her kullanıcı temas noktasını ölçebilecek ve her etkileşimi mükemmelleştirebileceksiniz. Ekibinizdeki herkes, pazarlama ilişkilendirmesinin her öğesini doğru bir şekilde ölçmek için mükemmel veriler oluşturabilir. Bağlantınızı ziyaret eden her müşteri, ihtiyaç duyduğu bilgileri her zaman, kırık bağlantılar olmadan alır. Bir yarışma sona erdiğinde bağlantıyı değiştirmeniz veya sayfayı kullanıcının kendi dilinde göstermeniz mi gerekiyor? BL.INK ile çok kolay. Başka hiçbir URL kısaltıcı veya QR kodu oluşturucu mevcut araçlarınızla entegre olmaz, bozuk bağlantılardan kaçınmanıza yardımcı olmaz, bağlantıları güncellerken sıfır kesinti süresi sağlar ve kurumsal şirketlerin çalışma biçimine dayalı olarak oluşturulmuş bir platforma sahip değildir. Yalnızca BL.INK. 2008'den beri talepkar küresel markaların güvendiği.
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olarak etkileyici, etkileşimli Hikayeler, Kısa Videolar, Snap'ler ve Reklamlar oluşturmasına ve yayınlamasına olanak tanır. StorifyMe Editor'ın kullanımı kolay ve sezgiseldir ve hikaye oluşturma sürecini çok daha kolaylaştıracak çok sayıda ücretsiz ve özelleştirilebilir şablon sunar. StorifyMe Hikayelerini mobil cihazlardan web'e kadar herhangi bir platforma entegre etme fırsatı sunan StorifyMe, insanların sevdiği biçimde içerik dağıtımı için çok yönlü bir çözümdür!
Brojure
brojure.com
En sezgisel görsel hikaye anlatma yazılımı Brojure ile ilgi çekici içerikler, teklifler, sunumlar ve daha fazlasını oluşturun. Brojures şablon tasarımları ve basit arayüzü, bir tasarımcıya ihtiyaç duymadan markanız ve müşterileriniz için büyüleyici görsel hikayeler oluşturmayı, paylaşmayı ve izlemeyi kolaylaştırır.
Akamai
akamai.com
Akamai, kullanıcılar ve işletmeler için çevrimiçi deneyimleri optimize etmeye odaklanan önde gelen bir içerik dağıtım ağı (CDN) ve bulut servis sağlayıcısıdır. Temel Özellikler: * İçerik Teslimatı: Akamai, web içeriğinin ve uygulamalarının teslimatını hızlandırarak küresel olarak kullanıcılar için hızlı ve güvenilir erişim sağlar. * Güvenlik Çözümleri: Platform, çevrimiçi tehditlere karşı korunmak için DDOS koruması ve web uygulaması güvenlik duvarları dahil güçlü güvenlik özellikleri sunar. * Edge Computing: Akamai, verileri kullanıcılara daha yakın işlemek, performansı iyileştirmek ve gecikmeyi azaltmak için kenar hesaplamasını kullanır. * Ölçeklenebilirlik: İşletmeler çevrimiçi operasyonlarını Akamai’nin farklı ihtiyaçlara göre uyarlanmış esnek çözümleriyle kolayca ölçeklendirebilir.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, sayfa çevirme efektiyle profesyonel çevrimiçi yayınlar oluşturmaya ve depolamaya yönelik bir yazılım ve bulut hizmetidir. PDF'lerinizi etkileşimli flipbook'lara dönüştürün ve müşterileriniz için ilgi çekici pazarlama materyalleri üretin. Belgelerinizi etkileşimli bir şekilde sunun: daha iyi müşteri etkileşimi için bağlantılar ve videolar ekleyin ve hareketli kitapları bağlantı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde paylaşın. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den fazla şirket, kullanımı kolay çevrimiçi belgeler oluşturmak, web üzerinden içerik sunmak ve iletişim süreçlerini geliştirmek için FlippingBook'u kullanıyor. Hizmet, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır ve Zapier, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre edilebilir. FlippingBook, küçük işletmelere ve Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle gibi büyük tanınmış markalara yardımcı olur.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir yerde görmelerine yardımcı olur. Pazarlamanızı nihayet tek bir takvimde görmek, planlamak ve paylaşmak sizin gizli silahınızdır. CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi size şu araçları sağlar: Her pazarlama projesini tek bir takvimde görselleştirin. Birleşik, gerçek zamanlı bir kayıt takvimiyle her şeyin nasıl birbirine bağlandığını bir bakışta görün. Yapay Zeka Destekli Pazarlama Zekası Asistanı ile ilk taslağı yazın, yeni fikirler üretin ve pazarlama iş akışlarınızı yükseltin. Paydaşları koruyun
MemberSpace
memberspace.com
Web sitenizde üyelikler ve dijital ürünler satın. Görünüm ve his üzerinde %100 kontrol sahibi olurken içerik kitaplıkları, topluluklar, videolar, çevrimiçi kurslar ve daha fazlası gibi istediğiniz herhangi bir ürün için üyelik oluşturun. Herhangi bir platform çalışır: Squarespace, WordPress, Webflow, Notion ve daha fazlası.
Storylane
storylane.io
Storylane, B2B pazarlama ve Satış Mühendisliği ekiplerinin ürünlerini yakalamasına ve ilgi çekici demolar ve Ürün Turları oluşturmasına olanak tanır. Storylane'in size yardımcı olabileceği bazı pazarlama ve satış kullanım senaryoları aşağıda verilmiştir: Pazarlama: Ürün Turları - Ürününüz için rehberli tur oluşturabilir ve pazarlama web sitenize yerleştirebilirsiniz. Bu, PLG'yi artırmanıza ve dönüşüm huninizdeki nitelikli potansiyel müşterileri artırmanıza yardımcı olacaktır. (Not: Potansiyel müşteri formunu da gömebilirsiniz) E-posta Kampanyaları - Ürününüzün yeni özelliklerini veya belirli akışını göstermek için e-posta kampanyalarınıza ürün turu gönderin. Satışlar: Demo geride bırakılanlar - Potansiyel müşteriniz için özelleştirilmiş, ürününüzün rehberli + tıklanabilir bir demosunu oluşturun ve bunu onlara demo geride bırakılanlar olarak gönderin. Bu, şampiyon alıcınızın ürününüzü içselleştirmesine ve anlaşmaları hızlandırmasına yardımcı olacaktır. Canlı Demolar - Storylane demolarını keşif çağrılarında veya çeşitli POC aşamalarında gösterin. Satış temsilcileriniz tutarlı demo akışını takip edecek şekilde eğitilebilir. Satış öncesi: Satış öncesi ekibinizin yeni demoları dakikalar içinde başlatmasını sağlayarak demo yeteneklerinizi ölçeklendirin. Storylane ile, birden fazla demo ortamı oluşturma konusundaki geleneksel karmaşıklıklar olmadan, satış ekibinizin her alıcıya kişiselleştirilmiş demo deneyimleri sunmasına yardımcı olabileceksiniz.
AutoWrite
autowrite.app
İnsan okuyabilen tam uzunlukta SEO içeriği yazan yapay zeka. AutoWrite, SEO yazımı için en iyi AI yardımcısıdır.
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek araçlar, Seobility hepsi bir arada SEO yazılımını tamamlar. Sayfa içi SEO denetimi: Bir web sitesinin tüm bağlantılı sayfaları taranır ve sayfa içi optimizasyonla ilgili hatalar veya sorunlar toplanır ve açıkça görüntülenir. Her analizde sorunların nasıl çözüleceğine ve optimize edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi ve ipuçları bulunur. Web sitesinin sürekli olarak incelenmesi ve optimizasyon ilerlemesinin izlenmesi için düzenli taramalar planlanabilir. Seobity, her tarama sonrasında ayrıntılı bir rapor sunar ve ciddi sorunlar olması durumunda kullanıcıyı bilgilendirir. Backlink Analizi: Bir web sitesinin geri bağlantıları, bağlantı metinleri, yönlendiren alan adları vb. hakkında ayrıntılı raporlar. Ayrıca, yeni geri bağlantılar ve kaybolan geri bağlantılar hakkında düzenli olarak güncellenen raporlar, sayfa dışı SEO'nun bu kısmı hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar. Rakip analizi ve bağlantı kurma önerileri bu modülü tamamlar. Sıralama Takibi: Anahtar kelimeleriniz için günlük olarak güncellenen masaüstü ve mobil Google sıralama verileri. Anahtar kelime etiketleme gibi gelişmiş özellikleri kullanın; Kategorileri veya yerelleştirilmiş sonuçları analiz etmek için. Performanslarını izleyerek rakiplerinizi takip edin. Seobity SEO yazılımı, kalite ve kullanılabilirliğe net bir şekilde odaklanılarak tasarlanmıştır. Seobity, SEO profesyonellerinin yanı sıra SEO'ya yeni başlayanlar için de uygundur.
Anyword
anyword.com
Anyword, Amazon, Greenhouse ve IBM gibi şirketlerde 1 milyondan fazla pazarlamacı tarafından kullanılan, pazarlamacılara satışları dönüştüren ve artıran ölçeklenebilir, markaya özel içerik oluşturma yetkisi veren, yapay zeka odaklı bir Kopya Zekası ve Nesil Yapay Zeka Platformudur. Milyarlarca pazarlama veri noktası üzerinde eğitim alan Anyword, pazarlamacılara kopya performansını gerçek zamanlı olarak izlemek ve geliştirmek için kanallar arasında güçlü tahmine dayalı performans puanlaması ve analizler sunar. Anyword ile pazarlamacılar, hedef kitlenize en iyi şekilde uyan ve performansı artıran etkili metin ve mesajlaşma oluşturarak maliyetli A/B testinden ve zamandan tasarruf sağlar.
WriterX
writerx.co
WriterX, çok çeşitli yazma görevlerine yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. Yeni başlayanlardan deneyimli yazarlara kadar her seviyedeki kullanıcılar için içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Araç, içeriğin otomatik taslağını oluşturma, hatasız yazma, dil çeviri seçenekleri ve ikna edici sonuçlar için hedef kitleye özel kişiselleştirme gibi bir dizi özellik sunar. WriterX, anında ilgi çekici içerik üretimi sağlayarak yazar tıkanıklığına yardımcı olmaktan gurur duymaktadır. Blog gönderileri ve sosyal medya içeriği hazırlamaktan reklam kampanyaları için metin yazmaya kadar görevleri yerine getirebilir. WriterX'in bir diğer temel özelliği, günümüzün dijital çağındaki büyük miktardaki içeriğe olan ihtiyaca yanıt vererek mevcut içeriği yeniden kullanma veya geniş ölçekte yeni materyal oluşturma yeteneğidir. Başlamak için kullanıcılar bir şablon seçer ve konu veya ürün hakkında kısa bir açıklama sağlar; yapay zeka çeşitli içerikler oluşturur. Araç, öğrenciler, metin yazarları, blog yazarları, ürün yöneticileri, pazarlama ekipleri ve medya ajansları dahil olmak üzere çok çeşitli bir müşteri tabanı tarafından kullanılıyor. Akılda kalıcı başlıklar, ürün açıklamaları ve özelleştirilmiş incelemeler oluşturarak web görünürlüğünü artırarak SEO için kapsamlı çözümler sunar. Son olarak, kapsamlı bir işlevsellik paketi sunmasına rağmen WriterX, içerik oluşturma sürecini basitleştiren kullanımı kolay bir arayüze sahiptir.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook reklamları oluşturma konusunda benzersiz bir yetenek sağlar. MavSocial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google İşletme Profilleri ve Tumblr'ı destekler.
Content Harmony
contentharmony.com
Content Harmony'nin içerik pazarlama iş akışı, ekibinizin, çoğu ekibin kullandığı manuel süreçten %50-80 daha hızlı, son derece ayrıntılı içerik pazarlama özetleri oluşturmasına yardımcı olur. Arama amacını, rakiplerin anahtar kelimelerini ve konu profillerini, belge ana hatlarını, kullanıcı sorularını, yetkili kaynakları ve grafik ve videoya yönelik görsel içerik gereksinimlerini hızlı bir şekilde analiz etmenize yardımcı oluyoruz. Daha sonra yapay zeka odaklı konu modelimizi kullanarak içeriğinizi optimize edebilir, içeriğinizdeki eksik alt konuları hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz. İş akışımız, ekibinizin 20 tarayıcı sekmesini ve Google Dokümanlar'a saatler süren kopyalama ve yapıştırma işlemlerini bir kenara bırakmasına olanak tanır, böylece daha iyi performans gösteren içerik pazarlama varlıkları oluşturmaya odaklanabilirsiniz.
Brandlive
brandlive.com
Televizyonun büyüsünü, yüksek video deneyimleri yaratma platformunuz olan Brandlive ile web seminerlerinize, etkinliklerinize ve toplantılarınıza getirin. Aylık web seminerleri, ürün lansmanları, yatırımcı toplantıları veya yılın en büyük etkinliği olsun, şirketlerin sıkıcıdan bingeworthy'ye kadar herhangi bir ölçek ve karmaşıklıkta proje almasına yardımcı oluyoruz. BrandLive, müşterilerimizin inanılmaz içerik oluşturmalarını, düşünceli satıcıları ve harcamaları azaltmalarını sağlayan benzersiz bir yazılım ve hizmet kombinasyonu sunar - hepsi en önemli kitlelerini harekete geçirir.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
Contently
contently.com
Contently, markaların harika hikayeler anlatmasına yardımcı olur. Güçlü kurumsal içerik pazarlama platformumuz, veriye dayalı strateji hizmetlerimiz ve birinci sınıf serbest çalışma ağımız, dünyanın en iyi markalarına, hedef kitlelerini memnun eden ve sonuçlara yön veren içerik oluşturmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Ortalama olarak, müşterilerimizin Contently ile oluşturduğu içerik, işletmeleri için her yıl 13 milyon doların üzerinde değere sahip oluyor; bu da yatırımlarının 6 katından fazla getiri sağlıyor. Harika içerik oluşturmak zordur ancak Contently bunu çok daha kolaylaştırır. Güçlü teknolojimiz size hangi hikayeleri yaratmanız gerektiğini söyler ve bu hikayeleri hayata geçirmek için sizi ödüllü yaratıcılardan oluşan bir ekiple buluşturur. Akıllı iş akışları ve yapay zeka destekli öneriler, ekibinizin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlar ve birinci sınıf analiz paketimiz, hangi içeriğin en iyi performansı gösterdiğini ortaya çıkarır ve bundan sonra ne yapmanız gerektiği konusunda size yol gösterir. Hatta içeriğinizin markanız için ne kadar değerli olduğunu size söylüyoruz.
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, süreçlerinizi ve araçlarınızı tek bir kişiselleştirilmiş müşteri çalışma alanında düzenler (Evet, gerçekten). Artık haftalarca e-posta kovalamaya gerek yok; bu yalnızca tek bir dijital odaya giden tek bağlantı, hepsine hükmediyor. Ayrıca müşteri yolculuğundaki kör noktaları ortaya çıkararak daha önce hiç görülmemiş içgörülere de erişebilirsiniz; bu da daha fazla kontrol sahibi olmanıza, tüm paydaşlarla etkileşime geçmenize, verimliliği artırmanıza ve… daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur. Aracımız güzeldir, kullanımı basittir ve ücretsiz deneme süresi vardır, kredi kartı veya deneme süresi yoktur - bugün Aligned'e kaydolun ve kendiniz görün.
Content Launch
contentlaunch.com
HARİKA İçerik Planlamanın ve Sipariş Vermenin En Kolay Yolu AJANSLAR VE KOBİ'LER İÇİN İÇERİK PAZARLAMA PLATFORMU Content Launch, basitleştirilmiş bir içerik keşif ve dağıtım platformudur.
FORTVISION
fortvision.com
FORTVISION'ın pazarlama otomasyonu ve web kişiselleştirme platformuyla satışlarınızı artırın, daha fazla e-posta abonesi edinin ve hedef kitlenize dinamik, kişiselleştirilmiş içerik gösterin. FORTVISION, etkileşimi ve dönüşüm oranlarını tek bir yerde iyileştirmenin en akıllı yoludur. Kişiselleştirilmiş otomasyonlarla kullanıcıların dikkatini çekin ve özelleştirilmiş site içi dinamik öğeler, e-posta, SMS, WhatsApp, reklamlar ve açılış sayfaları aracılığıyla daha fazla satış elde edin. FORTVISION, harici CRM yazılımı da dahil olmak üzere dahili ve harici veri kaynaklarını kullanarak tüm satış ve pazarlama dönüşümlerinizi geliştirebileceğiniz tek adrestir. Eklentimizle veriler, kullanıcının coğrafi konumuna, trafik kaynağına, çevrimiçi davranışına, satın alma geçmişine ve daha fazlasına göre toplanır, analiz edilir ve bölümlere ayrılır. Çok kanallı pazarlama otomasyonu ve web kişiselleştirmeyi kullanan FORTVISION, sepetten vazgeçme çözümleri, dönüşüm optimizasyonu ve akıllı analizler sunar. Web kişiselleştirme: FORTVISION'un web kişiselleştirme yazılımıyla potansiyel müşteriler yaratın ve dönüşümleri artırın. Ziyaretçilerinizin gezinme veya alışveriş deneyimini kişiselleştirmek, kârlılığınızı olumlu yönde etkilemede uzun bir yol kat edecektir. FORTVISION ile herhangi bir öğeyi veya içeriği kişiselleştirebilirsiniz. Ziyaretçinin profiline veya siteyle olan etkileşimine göre öğeler ekleyin veya değiştirin. Ziyaretçilerinize tarama tercihlerine göre ürün ve içerik önerin. Veri: FORTVISION ile tüm verileriniz tek bir yerden bağlanır, yönetilir ve buna göre otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. Veri platformumuz dahili ve harici veri kaynaklarından beslenerek, daha doğru öngörüler ve daha akıllı kararlar almak için bu kaynaklardan yararlanmanıza olanak tanır. Verileri segmentasyona dönüştürün, kullanıcıları siteyle etkileşimine göre önceden tanımlanmış kitlelere atayın ve doğru zamanda doğru kitleyi hedefleyin. Ardından, segmentlerine göre kişiselleştirilmiş içerik göstererek kullanıcılarınızın ilgisini çekmeye başlayın. Pazarlama otomasyonu: E-posta, SMS ve WhatsApp pazarlama kampanyalarını kullanarak hedef kitlenizin ilgisini çekin, satışları artırın ve müşteri tutma oranını artırın. Otomasyon kampanyaları oluşturduğunuzda FORTVISION mesai saatleri dışında da sizin için çalışır. İlk katılım karşılama e-postası otomasyon akışları, alışveriş sepetini terk etme hatırlatma SMS otomasyonları, bireysel
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, çevrimiçi görünürlüğünüz üzerinde etkili bir kontrole sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir SEO araç seti olarak öne çıkıyor. Daha yüksek sıralamalar ve güçlendirilmiş çevrimiçi ticari ayak izi arayan kararlı kuruluşlar için çok önemli bir varlık. 50'yi aşan güçlü araç deposuyla Serpstat aşağıdaki konulara hitap ediyor: 🔍 Rakip İçgörüleri: Pazarınızdaki önemli oyuncuları tanıyın ve değerlendirin. 📊 İçerik Stratejisi: Değerlendirin ve Oluşturun - üst düzey, sıralama odaklı içerik elde edin. 🚀 Kapsamlı SEO Gözetimi: Google'da birinci sınıf bir konum elde etmek için her şey dahil araçlar. 🌐 Pazar Analizi ve İstihbarat: Alanınızı derinlemesine inceleyin ve öncülerin sektördeki en iyi uygulamalarını benimseyin. 💡 Reklamcılık ve Ücretli Arama Intel: Ücretli kampanyalarınızı hassaslaştırmak için rakiplerinizden bilgiler edinin. ✍️ Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi ve Analizi: Zahmetsizce makaleler oluşturun veya yeniden çalışın, meta etiketler oluşturun, dil bilgisi ve yazım kurallarını hassaslaştırın ve metinden anahtar kelimeleri çıkarın. Güçlü pazarlama genişlemesi için gerekli her şeyi kapsayan bütünsel bir SEO platformu. Sıcak Güncelleme: Serpstat ChatGPT Eklentisi ile Güçlü SEO İçgörülerinin Kilidini Açın! 🔍 Hedeflenen SEO anahtar kelimelerini keşfedin ve bunları bölgeler arasında karşılaştırın. 📊 Önemli SEO ölçümlerini ve alan adı geri bağlantı verilerini analiz edin. ✍️ Etkili içerik ve optimizasyon stratejileri oluşturmak için SEO verilerinden ve ChatGPT sinerjisinden yararlanın. SEO oyununuzu bugün ChatGPT ile yükseltin!
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayınlamak için bir sosyal ticaret, alışveriş yapılabilir UGC ve görsel alışveriş platformudur. güven, bağlılık ve kusursuz alışveriş deneyimleri.
OneMob
onemob.com
Onemob, saniyeler içinde güzel mikrositler oluşturmak, paylaşmak ve izlemek için en üst düzey bir arada platform! İster satış, pazarlama, müşteri başarısı veya içerik yaratıcısı olsun, Onemob sosyal yardımınızı yükseltmek ve daha fazla dikkat, katılım ve yanıt almak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. OneMob'un güçlü mikrosit üreticisi, içerik yükleyicisi ve yönetim özellikleriyle, markanızı ve içeriğinizi profesyonel ve ilgi çekici bir şekilde sergileyen çarpıcı, özelleştirilmiş mikrositler oluşturabilirsiniz. Mikrositlerinizi markanıza uyacak şekilde özelleştirmek ve kitlenizi hedeflemek için çok çeşitli şablonlara ve etiketleme seçeneklerine erişebileceksiniz. Ancak hepsi bu değil - Onemob, içeriğinizi bir profesyonel gibi oluşturmanıza, paylaşmanıza ve izlemenize yardımcı olacak özelliklerle doludur. Onemob'un mobil, web ve ekran kaydedici ile hareket halindeyken videolar oluşturabilir ve içeriğinizi mükemmelleştirmek için yerleşik komut dosyası teleprompter ve video düzenleme araçlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, video onayları ve katılım izleme ile, kitlenizin içeriğinizle nasıl etkileşime girdiğini tam olarak görebilir ve stratejinizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Onemob, Salesforce için CRM entegrasyonu, dinamikler, hubSpot ve daha fazlası ve Zoom, Google Drive, Box ve Dropbox ile içerik entegrasyonu dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce ve InsideSales için yerel bir eklenti ile en sevdiğiniz e -posta ve satış araçlarından kolayca içerik oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Ve en iyi yanı, Onemob ile ücretsiz olarak başlayabilirsiniz! Ücretsiz planı, temel özelliklerinin çoğuna erişim sunar, böylece onemob risksiz deneyebilir ve içerik oyununuzu nasıl dönüştürebileceğini görebilirsiniz.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Gerçek zamanlı içerik analiziyle içeriğinizi geliştirin, okuyucu sayınızı ve gelirinizi artırın. Daha hızlı ve daha iyi kararlar için en yenilikçi gösterge tabloları.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI, en gelişmiş AI yazarı, sosyal medya gönderi oluşturucusu ve pazarlama aracıdır. Web sitenizi, bloglarınızı ve sosyal medya varlığınızı yapay zeka ile dönüştürün.
Connatix
connatix.com
Connatix, dünyanın hikayelerini zahmetsiz, güçlendirici ve ilham verici çözümlerle güçlendiren bir video teknolojisi şirketidir. Tescilli bir tam yığın platformu aracılığıyla Connatix, bir yayıncının bir reklamverene premium video envanteri ve hassas derin bağlamsal ™ hedeflemesi sunarken video sunmasına, para kazanmasına, analiz etmesine ve oluşturmasına yardımcı olur. İnovasyonun ön saflarında yer alan Connatix, gelirleri optimize etme ve kampanyalar arasında alaka düzeyi, verimlilik ve ölçeklendirme sağlama gücünden yararlanır. Connatix şu anda binlerce site ve önde gelen marka ve ajans arasında 350'den fazla yayıncı grubuyla çalışıyor. Özel sermaye destekli işletme, Inc. 5000 en hızlı büyüyen şirketlerin listesine dahil edildi ve art arda iki yıl boyunca Adexchanger Programmatik Güç Oyuncusu seçildi. 2014 yılında kurulan Connatix'in merkezi New York'ta bulunuyor ve küresel ayak izini Londra, Cluj-Napoca ve Tel Aviv'deki ofislerle genişletmeye devam ediyor.
© 2025 WebCatalog, Inc.