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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İçerik Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya
"İçerik Pazarlama Yazılımı", işletmelere pazarlama amacıyla içerik planlama, oluşturma, yayınlama, dağıtma ve analiz etme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. İçerik pazarlaması, açıkça tanımlanmış bir hedef kitleyi çekmek ve elde tutmak için değerli, alakalı ve tutarlı içerik oluşturmaya ve dağıtmaya ve sonuçta karlı müşteri eylemini teşvik etmeye odaklanan stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır.
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Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkileşim kurmaya daha fazla zaman ayırabiliyorlar ve interneti milyonlarca insanın keyif aldığı güzel şeylerle doldurmaya devam edebiliyorlar.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi, yaratıcıların ve girişimcilerin tutkularını, becerilerini ve deneyimlerini çeşitli gelir akışlarına dönüştürmek için basit çözümler sunarak başarılı çevrimiçi işletmeler kurmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur. Kajabi ile herkes zenginleştirici çevrimiçi kurslar oluşturabilir, özel üyelikler sunabilir, gelişen bir topluluk oluşturabilir, ücretsiz veya abonelikli podcast'ler oluşturabilir, kişiselleştirilmiş koçluk deneyimleri geliştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Kajabi ile aynı zamanda güçlü analizlere, kesintisiz satış ve pazarlama araçlarına, kolay ödeme seçeneklerine ve benzersiz müşteri hizmetlerine, eğitime ve topluluğa da erişebilirler.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejilerini ve PPC anahtar kelimelerini ortaya çıkarın - Bağlantı Oluşturma: nişinizdeki en güçlü geri bağlantı fırsatlarını bulun - Anahtar Kelime Araştırması: maksimum alakalı anahtar kelime fikirleri alın ve sıralamanın ne kadar zor olacağını görün - Web Sitesi Denetimi: web sitenizde hangi SEO sorunlarını bulun ve bunları nasıl düzelteceğinizi öğrenin - İçerik Araştırması: herhangi bir konudaki en popüler içeriği keşfedin ve kendi içeriğiniz için en iyi fikirleri bulun - Sıralama Takibi: rakiplerinizinkiyle birlikte arama sıralamalarınızı takip edin - Mentions Monitoring: sizden veya markanızdan çevrimiçi olarak her bahsedildiğinde e-posta uyarıları alın. Ahrefs veritabanında 11 milyardan fazla anahtar kelime ve 400 milyardan fazla dizine eklenmiş sayfa bulunmaktadır. Bu nedenle Ahrefs, kullanıcılarına maksimum veri doğruluğu sağlayabilmektedir.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
ContentStudio
contentstudio.io
İşletmeler, ajanslar ve pazarlamacılar için en büyük güç merkezi olan ContentStudio ile sosyal medya ve içerik stratejinizi yenileyin. İçerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırın ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirin. ContentStudio yalnızca başka bir araç değildir; tüm sosyal ve blog platformlarında içerik pazarlamanızı geliştirmek için eksiksiz bir çözümdür. Web sitemizi ziyaret edin: https://contentstudio.io Neden ContentStudio'yu seçmelisiniz? Nedeni şu: İçerik Oluşturmayı Hızlandırın: Yapay zeka ile kaliteli içeriği 10 kata kadar daha hızlı üreterek sosyal medya kanallarınızın her zaman ilgi çekici gönderilerle dolu olmasını sağlayın. Hepsi Bir Arada Platform: Birden fazla araçla hokkabazlık yapmaya elveda deyin. ContentStudio, içerik keşfinden yayınlamaya kadar her şeyi tek bir çatı altında toplar. Trend Olan İçerikleri Keşfedin: Piyasada bir adım önde olun. Hedef kitlenizde yankı uyandıran trend konuları ortaya çıkarmak için gelişmiş algoritmalarımızdan yararlanın. Kusursuz Ekip İşbirliği: İçerik stratejinizi kolaylıkla planlayın ve yürütün. Platformda ekibinizle veya müşterilerinizle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Zahmetsiz Planlama: İçerik takviminizi otomatikleştirin. Gönderileri önceden planlayın ve sorunsuz bir şekilde çevrimiçi varlığınızı sürdürün. Anlayışlı Analizler: Beyaz etiketli raporlarla bilinçli kararlar alın. Neyin işe yaradığını anlamak ve stratejinizi geliştirmek için anlamlı analizlerin derinliklerine inin. Birleşik Gelen Kutusu: Tüm etkileşimlerinizi tek bir yerden yönetin. Kanallardaki yorum ve mesajlara hiçbir anı kaçırmadan yanıt verin. ContentStudio bir araçtan çok daha fazlasıdır; dijital mükemmellikte ortağınızdır. Sosyal medya stratejinizi dönüştürün ve daha önce hiç olmadığı gibi büyümeyi deneyimleyin. ContentStudio'nun gücünü benimseyin ve bırakın içeriğiniz konuşsun.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, metin yazarlığı için en iyi yapay zeka yazılımını oluşturmak amacıyla gelişmiş NLG algoritmalarını kanıtlanmış pazarlama uygulamalarıyla birleştirir. Milyarlarca satırlık metinle eğitilmiş yapay zeka algoritmalarımız, pazarlamacıların, e-ticaret girişimcilerinin ve metin yazarlarının içerikleriyle her gün daha fazlasını yapmasına yardımcı olur. DT2 Invest ve Avrupa Komisyonu'na göre TextCortex, Avrupa'nın en yeni 200 erken aşama yapay zeka girişiminden biri. Uygulama ve amaç odaklı yaklaşımımızla yalnızca hesaplama süresini değil, aynı zamanda çevre üzerindeki ayak izimizi de azaltıyoruz.
Bitly
bitly.com
Bitly bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Bitly, çevrimiçi olarak paylaşılan her bilgi parçasının önemli hedef kitlelerle bağlantı kurmasını ve eylemi tetiklemesini sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platform sunan, önde gelen küresel bir SaaS şirketidir. Bitly'nin hepsi bir arada Bağlantı Platformu, aylık 5,7 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve dünya çapında 500.000'den fazla müşteriye (kişiler, etkileyiciler, markalar ve her büyüklükteki işletme) markalı bağlantıları, özel QR kodlarını ve bio'da bağlantı çözümlerini kullanma yetkisi veriyor Hedef kitlenin ilgisini çekmek ve kritik bildirimleri, bilgileri ve deneyimleri sunmak için güvenilir bir platform olarak. Bitly, işyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda pazar lideri gelir, çalışanların elde tutulması ve artan inovasyon sağladığı kanıtlanmış küresel otorite olan Great Place to Work® tarafından Sertifikalı™ olmaktan gurur duymaktadır.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
RELAYTO
relayto.com
İçeriğinizin 100X'ini nasıl elde edersiniz? RELAYTO, statik içeriğinizi (PDF'ler, MP4'ler, resimler) ilgi çekici etkileşimli deneyimlere dönüştüren, izleyicilerin kendi yollarını seçmelerine ve kendilerini eğitmelerine olanak tanıyan 1 numaralı Etkileşimli Deneyim platformudur. Geleneksel bir sunum olarak başlayan RELAYTO destekli satın alma deneyimimize göz atın. >> https://rla.to/pitch << Etkileşimli öğeler atamak ve yayınlamak için PDF'lerinizi ve sunumlarınızı kolayca içe aktarın (ve destekleyici içerik, metin, web/sosyal içerik, resim, video ve ses ekleyin) sezgisel oluşturucumuza aktarın Masaüstü ve mobil ekranlarda anında görüntüleme için ekibinize. RELAYTO ile, içeriğinize kimin erişebileceğini kontrol etmek için güvenlik, izinler ve kullanıcı yönetimi ile donatılmış sınırsız sayıda genel ve özel etkileşimli deneyim oluşturabilirsiniz. Metrikler, izleyicilerin zamanlarını ne zaman ve nerede harcadıklarını özetleyerek 360 dijital beden dili, etkinlik ve amaç hakkında bilgiler sunar; böylece sosyal yardım çabalarınızı önceliklendirebilir ve içeriğinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. E-kitaplardan teknik incelemelere, sunumlardan tekliflere kadar RELAYTO, mevcut içeriğinizi büyüleyici ve anlayışlı hale getirmenin en basit yoludur. https://relayto.com/showcase
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlıyor. Showpad'in temel Satış İçerik Yönetimi motoru, gelir ekiplerinin yüksek etkili içeriği geniş ölçekte bulmak, yönetmek ve dağıtmak için özel olarak hazırlanmış tek noktadan bir mağaza oluşturmasına olanak tanır. Pazarlamacılar için Showpad, içeriğin benimsenmesini iyileştirmek amacıyla ekipleri markaya ait en yeni içerik etrafında doğru yönetimle hizalar ve ekiplerin doğru içeriğe daha fazla yatırım yapabilmesi için dönüşüm hunisinin alt kısmıyla ilgili bilgiler sunar. Etkinleştirme uygulayıcıları, işlevler arası uyum sağlamak ve ölçeklenebilir, hedefe yönelik eğitim kampanyaları oluşturmak için platformu kullanıyor. Satıcılar, kendilerini günümüzün satın alma ekiplerinin güvenilir danışmanları olarak konumlandırmak için tüm doğru kaynaklara erişebilir. Satın alma ekipleri, karşılaştıkları benzersiz zorlukları anlamaya ve onları portföylerindeki doğru çözüme bağlamaya daha hazırlıklı olan satıcılardan yararlanır. 50'den fazla ülkede her boyutta ve olgunluk düzeyindeki kuruluşlarla ortaklık kuran Showpad, gelir ekipleri arasında stratejik uyumu ve verimliliği destekler. Showpad, KOBİ'lerden Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson ve Coca-Cola EuroPacific Partners gibi kurumsal markalara kadar kanıtlanmış bir gelir artırıcıdır. Merkezi Chicago, IL ve Ghent, Belçika'da bulunan Showpad, çeşitli küresel iş gücü tarafından desteklenmektedir.
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Allego
allego.com
Allego, modern gelir sağlama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Allego'nun Modern Gelir Etkinleştirme platformu GO, B2B alıcılarının aradığı deneyimi tek ve kapsamlı bir platformda sunmak için satış, etkinleştirme ve pazarlama ekiplerini bir araya getiriyor. GO platformu, patentli teknolojisiyle gelir ekiplerinin doğru içeriği seçmesini, satış ekiplerinin güvenle kazanmaya hazır olmasını ve daha hızlı satış döngüleri ve daha fazla gelir için alıcılarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşim kurmasını sağlar. Allego, Dow Jones Industrial Average şirketlerinin dörtte biri, en büyük 15 ABD bankasının 5'i, en büyük 8 sigorta sağlayıcısından 4'ü, en büyük 5 küresel tıbbi cihaz şirketinden 4'ü, en büyük 10 varlık yönetimi firmasından 6'sı, En büyük 5 varlık yönetimi şirketinden 5'i ve diğer birçok küresel kuruluş. Allego.com'da satıcıları ve alıcıları kazanan gelir sağlama hakkında daha fazla bilgi edinin. İster eş zamanlı olmayan video aracılığıyla birbirlerine geri bildirimde bulunsun, ister yapay zeka destekli koçluk ve eşler arası işbirliği yoluyla becerilerini geliştirsin, yaklaşık 1 milyon profesyonel, işe alım, eğitim, işbirliği ve satış yöntemlerinde devrim yaratmak için Allego'yu kullanıyor. Allego ve inşa ettiğimiz hareket hakkında allego.com adresinden daha fazla bilgi edinin.
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai, marka topluluklarının gücünü ve üretken yapay zekayı benzersiz bir şekilde birleştirerek görsel içeriği demokratikleştirme misyonundadır. Patent bekleyen VisualGPT platformu, markaların görsel içeriği geniş ölçekte aramasına, keşfetmesine, yönetmesine, oluşturmasına, yeniden oluşturmasına, dağıtmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanır. Markalar artık görsel içeriği ücretli reklamlarda, müşteri satın alma deneyimlerinde, web sitesi etkileşiminde ve sosyal medya kampanyalarında çok az zaman ve maliyetle kullanabiliyor.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayınlamak için bir sosyal ticaret, alışveriş yapılabilir UGC ve görsel alışveriş platformudur. güven, bağlılık ve kusursuz alışveriş deneyimleri.
Smint.io
smint.io
Marka Portalınız, Medya Merkeziniz, Basın Portalınız, Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint / OneDrive, Tenovos, Thron, DAM / Dijital Varlık Yönetimi için İçerik Satın Alma Portalı ve birden fazla kaynak. İçerikleri canlı olduğunda işletmeler gelişir. İçeriğinizi şimdi etkinleştirin!
Live Center
livecenter.com
Live Center, izleyicileri çeken, okuyucuların ilgisini çeken ve editoryal ekiplerin anında canlı haber yayınını sorunsuz ve etkili bir şekilde sunmalarına olanak tanıyan esnek bir canlı bloglama çözümüdür. Diğer haber odası teknolojisiyle entegre olan Live Center, iş akışlarını kolaylaştırır. Kullanıcılar, canlı bloglarının tasarımı üzerinde tam kontrole sahiptir ve özel gönderi görselleri ile puan tabloları, seçim sonucu sayaçları vb. öğeler oluşturabilirler. Live Center'ın haber akışları makalelere, haber portallarına, uygulamalara veya ön sayfalara kolayca yerleştirilebilir. Temel özellikler: * Tamamen özelleştirilebilir blog tasarımı * İçerik bulmak ve yayınlamak için Sosyal Medya otomasyonu * Okuyucu katılımını artırmak için kendi özel gönderi görsellerinizi ve öğelerinizi kolayca oluşturun * Doğrudan düzenleyicide hızlı bir şekilde etkileşimli çizelgeler ve grafikler oluşturun * Gönderilerin gerçek zamanlı önizlemesini sağlayan duyarlı düzenleyiciye sahip sezgisel arayüz * Spor verileri, piyasa verileri vb. ile 3. taraf entegrasyonu * Gönderilerin içeriğine, önceliklendirilmesine ve sınıflandırılmasına dayalı olarak gönderilerin otomatik olarak etiketlenmesi * Okuyuculara, canlı blog gönderilerinizde en çok ele alınan konuların bir gösterge tablosu görünümünde bir gösterge tablosunu sağlamak için otomatik canlı blog özeti. * Gönderilerin özel kanallar aracılığıyla yüz binlerce okuyucuya gerçek zamanlı olarak yayınlanması * Mevcut CMS ve herhangi bir medya kitaplığı veya sistemiyle entegrasyon * Para kazanma stratejilerini destekler
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook reklamları oluşturma konusunda benzersiz bir yetenek sağlar. MavSocial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google İşletme Profilleri ve Tumblr'ı destekler.
Curatora
curatora.io
Curatora, müşterilerin hedef kitlenizin okumak istediği birinci sınıf, alakalı içeriği hemen keşfetmesine, düzenlemesine ve dağıtmasına olanak tanır.
Walls.io
walls.io
Walls.io, içeriği toplamanızı, düzenlemenizi ve özelleştirmesi kolay bir akışta görüntülemenizi sağlayan hepsi bir arada bir sosyal duvar çözümüdür. Birden fazla sosyal medya platformundan içerik toplayabilir veya hedef kitlenizin içeriği doğrudan duvarınıza göndermesine izin verebilirsiniz. Ayrıca özel yayınlarınızı akışa ekleyebilir ve hedef kitlenizin içeriği ile markanızın içeriği arasında güzel bir karışım oluşturabilirsiniz. Sosyal duvar, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin gücünden yararlanmanın ve hedef kitlenizin ilgisini çekmenin harika bir yoludur. Özel ve halka açık etkinliklerde, web sitenizde veya mağaza veya ofislerdeki sergilerde kullanabilirsiniz. Olasılıklar sonsuzdur!
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver, hiç bitmeyen içerikleri planlamayı, etkileşimi artırmayı ve müşterilerinizin siz ve rakipleriniz hakkındaki izlenimlerini dinlemeyi kolaylaştırır.
Quuu
quuu.co
Quuu, otomatik pilotta sosyal medyada paylaşabileceğiniz bir numaralı kaliteli içerik kaynağıdır. İçerik iyileştirme sizi sosyal medyadaki kitleler arasında öne çıkarır. Takipçilerinize değer ve tutarlılık sağlamanın bir yoludur. Ancak bunu düzgün bir şekilde yapmak zaman alıcı bir süreçtir; bu nedenle bunu Quuu kullanarak otomatikleştirmek, başka şeyler üzerinde çalışmak için o değerli zamanı size geri verir. Quuu, 500'den fazla ilgi alanı kategorisinde içerik seçen tek araçtır; bu, Facebook, LinkedIn ve Twitter'da hedef kitlenizle her zaman paylaşabileceğiniz alakalı gönderilerin olacağı anlamına gelir.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter, Marketo, Pardot veya Eloqua gibi mevcut bir pazarlama otomasyon yazılımı tarafından sağlanan blogu, haberleri ve RSS e-postasını otomatikleştirerek 200'den fazla B2B şirketinin web sitesi trafiğini artırır.
Vable
vable.com
Vable, özelleştirilmiş içeriği toplamanıza, filtrelemenize ve desteklediğiniz kişilere sunmanıza olanak tanıyan bir bilgi yönetimi platformudur. Vable ile bilgi profesyonelleri sonsuz kaynakları izleyebilir ve kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu tüm haber ve bilgileri içeren özelleştirilmiş bir veritabanı oluşturabilir.
SpidWit
spidwit.com
Spidwit web üzerindeki içeriği bulur ve düzenler. Sektöre özel yüksek kaliteli haberler, videolar, resimler ve alıntılar sunmak için en iyi binlerce site arasında arama yaparak zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.
Re4m
re4m.io
Re4m, marka ekiplerinin, tasarımcıların ve yerel pazarlamacıların ilham verici, performanslı içerik ve yaratıcı kampanyaları geniş ölçekte planlamasına, üretmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir yaratıcı platformdur. Deneyimli pazarlama uygulayıcılarından oluşan bir ekip tarafından oluşturulan Re4m, ilk fikirden içeriğin yayınlanmasına ve tanıtılmasına kadar birbirinden kopuk ve hantal yaratıcı üretim süreçlerini kolaylaştırır. Re4m'in kalbinde, işletmelere, ekiplere ve bireylere her türlü içerik (dijital videolar, pdf'ler, resimler, canlı web siteleri, tasarım dosyaları vb.) hakkında gerçek zamanlı etkileşimli geri bildirim verme yetkisi veren görsel bir işbirliği motoru bulunmaktadır. İçerik doğru, uyumlu ve onaylandıktan sonra Re4m, içeriğin 3. taraf çözümlere yayınlanmasını sağlamak için kapalı döngü süreçleri sağlar.
EasyContent
easycontent.io
EasyContent, içerik süreçlerini verimli bir şekilde kolaylaştırmak için otomatikleştirilmiş iş akışları, gerçek zamanlı işbirliği ve gelişmiş içerik yönetimi sunan, içerik işlemleri için lider bir platformdur. Platformun basit ve verimli kullanımına izin vererek kullanıcı deneyimine odaklanıyoruz. Belirli kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirme, daha yüksek kullanıcı katılımına katkıda bulunan ana unsurlardan biridir. Kullanıcıların içeriklerinin arama motorlarındaki görünürlüğünü artırmalarına yardımcı olan SEO araçları sunuyoruz. Platform çeşitli içerik formatlarını desteklemektedir. Ek olarak, müşteri desteği ve eğitim kaynaklarının varlığı, kullanıcıların sorunları kolayca çözmelerine ve yazma becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Platform, aynı proje üzerinde çalışan ekipler için idealdir çünkü tüm adımları tek bir yerden yönetmelerine olanak tanır.
Blogely
blogely.com
Blogely, kapsamlı araştırma, kesintisiz yazma deneyimi, eksiksiz içeriğin her şey dahil organizasyonu, teknik olmayanlar için basit sayfa içi SEO, intihal tarayıcısına kolay erişim ve elbette CMS'de (WordPress, Ghost, Medium,) kolay yayınlama ile ilgilidir. vb.) platformlar. Blogcuların, blog içeriğini ve SEO'yu daha verimli ve etkili bir şekilde düzenleyerek web sitesi trafiğini organik olarak artırmalarına yardımcı olur.
Fugo
fugo.ai
Fugo, her büyüklükteki işletmenin küçük ve büyük ekranlı ağlar için içeriği uzaktan kolayca yönetmesine olanak tanıyan akıllı, bulut tabanlı bir Dijital Tabela İçerik Yönetim Yazılımıdır (CMS). Modern ve kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü ile 1 veya 100 ekranı kontrol etmek basittir.
Juicer
juicer.io
Juicer, işletmelere ve bireylere, sosyal medya içeriğini web sitelerinde sorunsuz bir şekilde düzenleme ve sergileme olanağı tanıyan, başvurulacak sosyal medya toplama aracıdır. İçeriği Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/ Twitter, YouTube ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sosyal hesaplardan zahmetsizce çeker. Kolay kurulum ve özelleştirme seçenekleriyle Juicer'ın sosyal duvarları, kullanıcıların seçilmiş, markalı ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği web sitelerinde sergilemesine olanak tanır. Araç, içerik kontrolü için denetleme filtreleri sağlar ve sosyal etkileşime ilişkin gerçek zamanlı bilgiler için gelişmiş bir analitik kontrol paneli içerir; bu, onu platformlar arasında marka görünürlüğünü merkezileştirmek ve geliştirmek için kapsamlı bir çözüm haline getirir. Meyve Sıkacağı Faydaları: - Sektörde on yıllık deneyime sahip köklü ve güvenilir çözüm - 15'ten fazla sosyal medya platformuyla kusursuz entegrasyon - Sezgisel ve hızlı yönetim sağlayan akışlar ve hesaplar için kolay kurulum - Denetleme ve filtreleme seçenekleri aracılığıyla içerik üzerinde tam kontrol - Markanın eşsiz estetiğine uyum sağlayacak özel tasarım - Tutarlı ve çekici bir yayın görünümü sağlayan önceden tasarlanmış temaların seçimi - Verimliliği artıran otomatik içerik güncellemeleriyle müdahalesiz yönetim - Kullanıcı katılımını ve yayın performansını izlemeye yönelik gelişmiş analiz araçları - İşletmeler ve bireyler için çok yönlü planlar ve kurumsal plan için kullandıkça öde fiyatlandırma modeli - Diğer web siteleri ve uygulamalarla kusursuz entegrasyon için özelleştirilebilir widget'lar ve API desteği
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video içeriklerine ve para kazanma stratejilerine sahip olma yetkisi veren, ödüllü, yayıncıya öncelik veren bir video teknolojisi platformudur.
Automata
byautomata.io
Automata'nın içerik zenginleştirme platformu, pazarlamacıların blog gönderileri, teknik incelemeler, web seminerleri ve vaka çalışmaları gibi içerikleri, çeşitli formatlarda birden fazla kanalda yeniden amaçlanıp dağıtılacak birden fazla ek içerik parçasına dönüştürmesine yardımcı olur.
Practina
practina.com
Practina, işletmelerin birden fazla platformda güçlü bir varlık oluşturmasına ve erişimi artırmasına yardımcı olan bir yapay zeka sosyal medya pazarlama aracıdır. Practina, otomatik gönderi oluşturmadan bunları planlamaya, akıllı reklam kampanyaları oluşturmaya ve ideal hedef kitlenizi hedeflemeye kadar sosyal medya pazarlamasının tüm yönlerini kapsar. Practina, işletmeler için sosyal pazarlamayı otomatikleştirir ve aynı zamanda kanıtlanmış sonuçlar sağlar. Sosyal medya hayatımızı dönüştürürken Practina, doğru hedef kitleyi hedefleyerek ve gerçek katılım sağlayarak işletmelerin başarılı olmasına yardımcı olmaya devam ediyor.
The Juice
thejuicehq.com
Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ve rezonans bulun.
UpContent
upcontent.com
Seçilmiş içerikle güven oluşturun ve ilişkileri derinleştirin. Potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştürmeye yardımcı olan ilgili üçüncü taraf içeriğini keşfetmenin, işbirliği yapmanın ve dağıtmanın daha iyi bir yolu. UpContent'in patent bekleyen teknolojisi, içerik aramak için harcanan süreyi ortalama %65 oranında azaltmaya yardımcı olur ve hem bağımsız bir uygulama hem de birinci sınıf bir Hootsuite İçerik Kaynağı ve Akışı olarak mevcuttur. UpContent'in önerileri dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından sosyal medya, e-posta pazarlama ve web sitesi dönüştürme çabalarını güçlendirmek ve orijinal içerik oluşturmalarını desteklemek için kullanılıyor. Teknoloji, yalnızca ihtiyaç duyulan özellikleri bütçenize uygun bir fiyat noktasında sunmak üzere tasarlanmış bir dizi plan sunar.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it, içerik yayınlamanın zaman açısından çok daha verimli olmasını ve kuruluş içinde pazarlama ve bilgi paylaşımını etkilemesini sağlayacak yazılım ve teknolojiyi sağlar. Ayrıca milyonlarca profesyonele, pazarlamacıya ve iş zekası görevlisine günlük iyileştirme ve içerik izleme konusunda yardımcı oluyoruz. - Scoop.it Enterprise, binlerce işletme tarafından içerik pazarlaması (SEO, trafik ve potansiyel müşteri yaratma dahil) ve iş zekası için içerik iyileştirmeyi yönetmek amacıyla kullanılmaktadır. Scoop.it Content Enterprise ayrıca kuruluşlar içindeki içeriğin etkileyici bir şekilde paylaşılmasına da yardımcı olur. - Scoop.it küratörlük hizmeti, milyonlarca bireyin ve profesyonelin çevrimiçi düşünce liderliklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu çözüm, entegre sosyal paylaşım yoluyla uzmanlık göstermeye ve trafik oluşturmaya olanak tanır. Hizmetin 2011'deki lansmanından bu yana 8 milyon kullanıcı, her yıl yüz milyonlarca okuyucunun ilgisini çekecek on milyonlarca içerik yayınladı.
Paper.li
paper.li
Paper.li Kişisel Pazarlama Platformu ile bir pazarlama ekibinin işini tek başınıza ve cep telefonunuzdan dakikalar içinde yapabilirsiniz. Günlük kişiselleştirilmiş içeriğe, yeni bir web sitesine, sosyal planlamaya ve basit bir haber bülteni oluşturucuya sahip olacaksınız.
Storylane
storylane.io
Storylane, B2B pazarlama ve Satış Mühendisliği ekiplerinin ürünlerini yakalamasına ve ilgi çekici demolar ve Ürün Turları oluşturmasına olanak tanır. Storylane'in size yardımcı olabileceği bazı pazarlama ve satış kullanım senaryoları aşağıda verilmiştir: Pazarlama: Ürün Turları - Ürününüz için rehberli tur oluşturabilir ve pazarlama web sitenize yerleştirebilirsiniz. Bu, PLG'yi artırmanıza ve dönüşüm huninizdeki nitelikli potansiyel müşterileri artırmanıza yardımcı olacaktır. (Not: Potansiyel müşteri formunu da gömebilirsiniz) E-posta Kampanyaları - Ürününüzün yeni özelliklerini veya belirli akışını göstermek için e-posta kampanyalarınıza ürün turu gönderin. Satışlar: Demo geride bırakılanlar - Potansiyel müşteriniz için özelleştirilmiş, ürününüzün rehberli + tıklanabilir bir demosunu oluşturun ve bunu onlara demo geride bırakılanlar olarak gönderin. Bu, şampiyon alıcınızın ürününüzü içselleştirmesine ve anlaşmaları hızlandırmasına yardımcı olacaktır. Canlı Demolar - Storylane demolarını keşif çağrılarında veya çeşitli POC aşamalarında gösterin. Satış temsilcileriniz tutarlı demo akışını takip edecek şekilde eğitilebilir. Satış öncesi: Satış öncesi ekibinizin yeni demoları dakikalar içinde başlatmasını sağlayarak demo yeteneklerinizi ölçeklendirin. Storylane ile, birden fazla demo ortamı oluşturma konusundaki geleneksel karmaşıklıklar olmadan, satış ekibinizin her alıcıya kişiselleştirilmiş demo deneyimleri sunmasına yardımcı olabileceksiniz.
Tourial
tourial.com
Tourial, pazara açılma ekiplerinin etkileşimli demolar ve Demo Merkezleri oluşturmasına ve bunları her yere dağıtmasına olanak tanır. Demo Merkezleri, dönüşüm hunisinin en tepesinden aşağıya kadar alıcılarınızı her zamankinden daha hızlı ve daha iyi eğitmenizi sağlar. Potansiyel müşterilerinizin ihtiyaç duydukları en önemli bilgileri bulmaları, ekipleriyle paylaşmaları ve size önem verdikleri konularla ilgili verileri sağlamaları için kişiselleştirilmiş bir içerik merkezidir. Etkileşimli demolarınızı herhangi bir kanala yerleştirin veya paylaşın ve potansiyel müşterileri daha hızlı dönüştürün, satış hattını etkileyin ve anlaşma döngülerini hızlandırın.
StoryScale
storyscale.com
Pazarlama ve satışınızı ürün odaklı yapın. Kodsuz, piksel mükemmelliğinde ürün demoları oluşturun. Demo deneyiminizi tüm cihazlarda optimize edin. StoryScale demoları, animasyonlu geçişler ve yakınlaştırmalarla sinematiktir. Pazarlama için sınıfının en iyisi, üst düzey web sitesi sunumu ve satış için kişiselleştirilmiş demolar ile StoryScale, modern gelir ekipleri için eksiksiz bir demo otomasyon çözümü sunar. • Hızlı yanıt veren teslimat ve olası satış yaratma ile web sitesi ürün turları • Güvenli paylaşım ve giden teslimat ile kişiselleştirilmiş satış demoları • Kılavuzlu ve doğrusal olmayan ürün turu yolları • Ekran düzenleme ve özelleştirme için kodsuz demo stüdyosu • Kılavuzlar ve ekran etkileşimleri kitaplığı • Canlı uygulamaları kopyalayın veya medya ekran görüntülerini kullanın • Katılımı ve demo performansını izlemek için demo analizleri • Video, e-kitaplar, bloglar ve diğer medya için içerik deneyimleri İnsanların daha iyi bir dijital satın alma deneyimini hak ettiğine inanıyoruz. Bu basit bir felsefe: Nasıl satın almak istiyorsan öyle sat.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Consensus
goconsensus.com
Consensus, dünyanın önde gelen şirketlerinin ön satışları ölçeklendirmek, satış ekiplerini güçlendirmek ve satın alma deneyimini geliştirmek için kullandığı Akıllı Demo Otomasyon Platformudur. Satış öncesi ve teknik satış ekipleri, tekrarlanan ürün demolarını otomatikleştirerek, bu zamanı daha yüksek değerli faaliyetlere yeniden tahsis etmelerine olanak tanır. Alıcılar, görmek istediklerine göre uyarlanmış dijital, etkileşimli ve isteğe bağlı video demolarıyla onlara rehberlik eden daha iyi bir deneyime sahip oluyor. Bu, paydaşları otomatik olarak ortaya çıkarır ve niteliksiz demoları ortadan kaldırır; bu da satış döngülerini %29'dan %68'e kadar önemli ölçüde kısaltır ve kapatma oranlarını %44'e kadar artırır. Şu şekilde çalışır: -Temsilciler müşterilere bir demo bağlantısı gönderir -Müşteriler kendileri için en önemli konuları seçer -Consensus bu seçimlerden özel bir demo oluşturur ve her konu için destekleyici içerik içerir (temsilciler tarafından önceden seçilmiştir) -Müşteriler paylaşır diğer paydaşlarla demo bağlantısı -Temsilciler her görüş, her paylaşım, her paydaşın önceliği hakkında rapor alabilir -Ve artık temsilci satın alma kararında yer alan herkesi biliyor Alıcılar daha eğitimli ve daha özgüvenli, bu da tanıtım ve satış yapmayı çok daha kolay hale getiriyor Temsilci.
Navattic
navattic.com
Navattic, pazara açılma ekiplerine anında etkileşimli ürün demoları oluşturma gücü veriyor. Yüzlerce satış ve pazarlama ekibinin, satış ve pazarlama hunisi genelinde ürün odaklı büyüme girişimlerini güçlendirmesine yardımcı oluyoruz: - Web Sitesi Ziyaretçilerini Dönüştürün: Tıklamak isteyen yeni bir CTA potansiyel müşterisi ile daha nitelikli potansiyel müşteriler elde edin. - Potansiyel Müşterileri İlgilendirin ve Eğitin: Potansiyel müşterilere, anında değer elde etme süresi sağlayan, özel ürün odaklı kampanyalar sunun. - Tekrarlanabilir Demolar Sunun: Teknik bilgisi olmayan satıcıların demoları kolayca özelleştirmesine ve geniş ölçekte sunmasına olanak tanıyın. Web sitemizde Navattic'i kendiniz deneyin: https://www.navattic.com/
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşturmaya yönelik beyaz etiketli bir çözümle güçlendiriyor. Hepsi 7/24 özel müşteri hizmetleriyle destekleniyor ve %100 insandan oluşuyor. InEvent entegre platformu konaklama ve konaklama, seyahat ve lojistik, web yayıncılığı, canlı katılım, sorunsuz kayıt, dinamik ağ oluşturma, güçlü pazarlama otomasyonu, özel web siteleri ve mobil uygulamalar, gerçek zamanlı analizler, yüksek güçlü işaretçiler ve 100'den fazla diğer özelliği içerir. etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere güç katın. Dünya çapında 2 milyondan fazla katılımcı ve 60 milyonun üzerinde yayın dakikası ile 50.000'den fazla etkinliğe ve web seminerine başarıyla hizmet verdik. İster bir web seminerine, ister sanal uygulamalı toplantıya, ister bir ay sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olun, esnek çözümümüz ideal etkinliğinizin hayata geçmesine yardımcı olacaktır.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly'nin İçerik Yönetim Motoru, kuruluşların doğru içeriği keşfetmesine, filtrelemesine ve doğru kişiye doğru zamanda kişiselleştirmesine olanak tanır.
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek araçlar, Seobility hepsi bir arada SEO yazılımını tamamlar. Sayfa içi SEO denetimi: Bir web sitesinin tüm bağlantılı sayfaları taranır ve sayfa içi optimizasyonla ilgili hatalar veya sorunlar toplanır ve açıkça görüntülenir. Her analizde sorunların nasıl çözüleceğine ve optimize edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi ve ipuçları bulunur. Web sitesinin sürekli olarak incelenmesi ve optimizasyon ilerlemesinin izlenmesi için düzenli taramalar planlanabilir. Seobity, her tarama sonrasında ayrıntılı bir rapor sunar ve ciddi sorunlar olması durumunda kullanıcıyı bilgilendirir. Backlink Analizi: Bir web sitesinin geri bağlantıları, bağlantı metinleri, yönlendiren alan adları vb. hakkında ayrıntılı raporlar. Ayrıca, yeni geri bağlantılar ve kaybolan geri bağlantılar hakkında düzenli olarak güncellenen raporlar, sayfa dışı SEO'nun bu kısmı hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar. Rakip analizi ve bağlantı kurma önerileri bu modülü tamamlar. Sıralama Takibi: Anahtar kelimeleriniz için günlük olarak güncellenen masaüstü ve mobil Google sıralama verileri. Anahtar kelime etiketleme gibi gelişmiş özellikleri kullanın; Kategorileri veya yerelleştirilmiş sonuçları analiz etmek için. Performanslarını izleyerek rakiplerinizi takip edin. Seobity SEO yazılımı, kalite ve kullanılabilirliğe net bir şekilde odaklanılarak tasarlanmıştır. Seobity, SEO profesyonellerinin yanı sıra SEO'ya yeni başlayanlar için de uygundur.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly, kullanıcıların özel URL'leri markalamasına ve kısaltmasına olanak tanıyan, pazar lideri bağlantı yönetimi platformudur. Rebrandly, her büyüklükteki şirketin bağlantı etkileşimlerini güvenli bir şekilde yönetmesine ve ölçmesine, marka bilinirliğini artırmasına, dönüşüm oranlarını iyileştirmesine ve gelişmiş analizleri izlemesine yardımcı olur. 2015 yılında kuruldu ve merkezi ABD'de olup Roma ve Dublin'de ofisleri bulunmaktadır. Rebrandly, Versace, Toyota, PayPal ve Zillow dahil olmak üzere dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ve küresel markaya hizmet vermektedir. İleri düzey kullanıcılar ve özel projeler için Rebrandly, piyasadaki en gelişmiş ve ölçeklenebilir bağlantı yönetimi platformudur. Rebrandly, bağlantılar (SMS, işlemsel mesajlar, bağlı kuruluşlar ve etkileyiciler, tek oturum açma, oAuth ve daha fazlası) etrafında küçük ve büyük projeler oluşturmak için harika bir API seti ve uzman mühendislerin desteğini sağlar. Diğer ilgili özellikler: *UTM oluşturucu * Bağlantı yeniden hedefleme * Mobil derin bağlantı * URL koşullu yönlendirme * Açık grafik kontrolü * Yeniden markalaşan yapay zeka * Bağlantı Analizi * Özelleştirilebilir raporlar * Çoklu koltuklar, izinler ve çalışma alanları yönetimi * Çoklu alan adı yönetimi Rebrandly ile internette gezinirken doğrudan tarayıcı uzantısı aracılığıyla markalı bağlantılar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Daha sonra bunu, sınıfının en iyisi araç paketimizi kullanarak sonuçları ölçebileceğiniz kontrol panelinizde saklarlar. .link'ten .shop'a ve aradaki her şeye kadar 2.000'den fazla uzantı arasından seçim yaparak doğrudan Rebrandly'ye yeni bir alan adı kaydedebilirsiniz. Tüm kurulum işlemlerini onlar halleder ve markalı bağlantıları yalnızca birkaç dakika içinde paylaşmaya başlamanıza olanak tanır. Markalı bir bağlantı akılda kalıcıdır, telaffuz edilebilirdir ve tamamen özelleştirilebilir. Markalı bir bağlantıyla şirketler markalarının bilinirliğini artırır çünkü marka adı başkaları tarafından paylaşılsa bile bağlantının içinde yer alır. Bağlantı güvenini artırırlar ve aslında markalı bağlantılar, genel kısa URL'lerle karşılaştırıldığında tıklama oranının %39'a kadar artmasına yardımcı olabilir.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturma ve optimizasyon, teknik web sitesi denetimleri, sayfa içi optimizasyon, geri bağlantı analizi ve izleme, konum izleme, yerel SEO ve daha fazlasını içeren her önemli SEO görevini otomatikleştirmek için özel araçlar sunar. SE Ranking, kullanıcılara benzersiz bilgiler ve öneriler sunmak için AI ve NLP teknolojilerinden yararlanır. Yüksek kaliteli, doğru veriler sunmak, SE Ranking'in en önemli önceliklerinden biridir ve SE Ranking ekibi, kullanıcıların güvenebileceği verileri sağlamak için veri kümelerini sürekli olarak genişletir ve veri işleme algoritmalarında ince ayarlar yapar. Ekipler SE Ranking'in otomatik raporlamasından, Beyaz Etiketinden ve işbirliğine dayalı proje yönetiminden yararlanabilir. Çoğu abonelik planı, ekip üyeleri için ekstra kullanıcı koltukları ve tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak sınırsız projeler içerir. Küçük ve orta ölçekli pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanan SE Ranking'in Ajans Paketi, ajansların çıktılarını daha iyi sunmalarına yardımcı olmak için sınırsız raporlama, müşteri adayı oluşturma widget'ı, WL ve ekstra müşteri koltukları sağlar.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi planlamanıza ve analiz etmenize ve böylece sosyal medya verimliliğinizi ve erişiminizi artırmanıza yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama otomasyon aracıdır. 1) SocialPilot ile Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok ve VK gibi 9'dan fazla sosyal medya ağına bağlanabilirsiniz. 2) Tek bir SocialPilot hesabıyla 500'e kadar gönderi paylaşın ve 100'den fazla profile bağlanın. 3) Sosyal Medya Konuşmalarınızı Sosyal Gelen Kutusu ile yönetin. 4) Ekip İşbirliği özelliğiyle paylaşım ve planlamayı yetkilendirmek için SocialPilot hesabınıza 10'a kadar ekip üyesi ekleyin. 5) Toplu Planlama özelliği ile bir CSV yükleyerek aynı anda 100'lerce gönderiyi planlayın. 6) Bireysel sosyal hesaplar için aynı anda özelleştirilmiş gönderiler oluşturun ve daha fazla etkileşim için diğer Facebook ve Twitter profillerinden de bahsedin. 7) Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi anlaşılması kolay Sosyal Medya Analizi ve Raporlama ile analiz edin. 8) Sosyal Medya Takvimi ile görsel olarak ne zaman ve ne planladığınıza bir göz atın. 9) Hiçbir zaman yeni içerik fikirlerinin dışında kalmayın, içerik önerileri geliştirin ve bunları daha sonra kullanmak üzere taslak olarak kaydedin. Hiç bitmeyen bir kuyruk için Seçilmiş İçerik ve RSS Akışları ekleyin. 10) Artık müşterinizin sosyal medya hesabı kimlik bilgilerini beklemeyin; yalnızca onları davet edin ve Müşteri Yönetimi özelliğiyle sosyal hesaplarını zahmetsizce yönetin. 11) SocialPilot'un sağladığı URL Kısaltıcıları ile daha fazla görünürlük ve tanınma için kendi özelleştirilmiş markalı alan adlarınızı oluşturun ve uzun, istenmeyen, çirkin görünen URL'lerden kurtulun. 12) Facebook gönderilerinizi tam planladığınız anda öne çıkarın.
Botify
botify.com
Botify, kurumsal web sitenizin boyutuna, ölçeğine ve karmaşıklığına göre tasarlanmış bir platformda kaçırılan fırsatları ortaya çıkarmanıza ve bunları karlı iş sonuçlarına dönüştürmenize yardımcı olur. Organik arama sürecinin her aşamasından öngörüler alın, öncelikli eylemler ve uyarılarla zamandan tasarruf edin, riski azaltın ve kritik SEO görevlerini otomatikleştirerek kaynakları en üst düzeye çıkarın.
NexMind
nexmind.ai
NexMind, AI tabanlı bir içerik oluşturucu ve SEO otomasyon platformudur. NLP ve anlamsal önerileri kullanarak bir dakikadan kısa sürede optimize edilmiş uzun ve kısa biçimli içerik oluşturur. Hedef kitlenize yönelik kişiselleştirilmiş içerikle web sitesi trafiğini artırın ve rakiplerinizi geride bırakın. NexMind, yalnızca işletme sahipleri için değil, aynı zamanda yüksek kaliteli içeriği hızlı bir şekilde oluşturmak ve optimize etmek isteyen pazarlama ajansları ve metin yazarları için de mükemmel bir çözümdür. Amacımız, SEO süreçlerini basitleştirmek için SEO otomasyon yazılımı olarak bilinen daha akıllı arama robotları oluşturmaktır. Markaların web sitesi sıralamasını yükseltmesine ve görünürlüğünü artırmasına yardımcı olmak için Kurumsal SEO platformu sağlıyoruz.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo, Windows, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilen bir AI avatar video oluşturucusudur. Metni dakikalar içinde 120'den fazla ses ve dilde profesyonel konuşmacı videolarına kolayca dönüştürün.
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
Ubersuggest
neilpatel.com
Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).
KAWO
kawo.com
KAWO, Çin'in önde gelen Pazarlama SaaS oyuncularından biridir ve Çin'in sosyal medya ekiplerini mükemmelliğe ulaşmaları için güçlendirmek amacıyla en kullanıcı dostu yazılım platformunu oluşturmaya kendini adamıştır. WeChat, Weibo, Douyin ve Kuaishou'da pazarlama ekiplerinin içeriği etkili bir şekilde işbirliği yapması, planlaması, yönetmesi ve analiz etmesi için merkezi bir merkez sağlar; Çin'deki dört büyük sosyal medya kanalı. Yerel sosyal medya ortamındaki benzersiz uzmanlığı, müşteri içgörüleri ve düzenlemeleri, 500'den fazla küresel markanın Çin sosyal medya platformlarında başarıya ulaşmasına yardımcı oldu.
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead, etkileyicileri, markaları ve yayıncıları içeriklerinden satış elde etmelerine olanak tanıyan bir SaaS aracıdır.
InPowered
inpowered.ai
inPowered'ın yapay zeka platformu, markaların içerik pazarlama yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Yapay Zeka ve uzun yıllara dayanan makine öğrenimi ile desteklenen İçerik Zekası ve İçerik Dağıtımı çözümleri, pazarlamacıların özel verileri toplamasına ve bunları gerçek yatırım getirisi sağlamak için kullanmasına olanak tanır; marka algısını olumlu yönde değiştirir, yerinde gerçekleştirilen eylemleri artırır, müşteri yaratmayı ve kullanıcı katılımını artırır.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus, iş akışını kolaylaştırmak ve pazarlama ekipleri için ölçeklenebilir pazarlama stratejileri sağlamak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir yaratıcı ve pazarlama platformudur. Seçme ve işbirliğinden oluşturma, dağıtım, analiz ve uygulamalara kadar uzanan kapsamlı bir dizi özellik sunar. Creatosaurus'un dikkate değer özelliklerinden biri, kullanıcıların birkaç dakika içinde geniş ölçekte pazarlama kopyaları oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka içerik yazıcısıdır. Ayrıca güzel grafikler oluşturmak için sürükle ve bırak işlevine ve ücretsiz stok görsellere ve şablonlara erişime sahip, kullanımı kolay bir tasarım düzenleyici sağlar. Platform, kullanıcıların sosyal medya iş akışlarını optimize etmek için hashtag'leri bulmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir hashtag yöneticisinin yanı sıra, kullanıcıların daha sonra kullanmak üzere alıntıları aramasına ve kaydetmesine olanak tanıyan bir fiyat teklifi bulucu içerir. Ayrıca farklı platformlarda sosyal medya gönderilerini planlama olanağı da sunar. Creatosaurus, farklı ekiplere ve küresel yaratıcı bireylere sahip şirketler için oluşturulmuş olup yaratıcılar ve pazarlamacılar için merkezi bir çalışma alanı sağlamaktadır. Bir dizi araç ve özelliği tek bir yerde sunarak üretkenliği ve yaratıcılığı birleştirmeyi, verimli işbirliğini mümkün kılmayı ve genel hikaye anlatma sürecini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Platform, diğer popüler uygulamalarla derin entegrasyonlarla desteklenerek kullanıcıların favori araçlarına bağlanmalarına ve işlerinden haberdar olmalarına olanak tanıyor. Her ekip üyesi için şeffaf ve basit bir deneyim sunacak şekilde kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Creatosaurus dünya çapındaki etkileyiciler, yaratıcılar, yayıncılar, startuplar ve markalar tarafından pazarlama stratejilerinde güçlü bir araç olarak kullanılıyor. Tüm yaratıcı ve pazarlama ihtiyaçları için eksiksiz bir çözüm sunmayı amaçlayarak kullanıcıların etkili hikayeler anlatmaya odaklanmasını sağlarken diğer her şeyi platform hallediyor.
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World Platformu, katılımı ve gelir fırsatlarını artırmaya yönelik anketler, testler, anketler ve tartışmalar gibi uygulamalardan oluşur.
Vev
vev.design
Vev, ekiplerin en heyecan verici web konseptlerini tam bir yaratıcı ve teknik özgürlükle gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni bir web oluşturucu türü.