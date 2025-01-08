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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İçerik Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
"İçerik Pazarlama Yazılımı", işletmelere pazarlama amacıyla içerik planlama, oluşturma, yayınlama, dağıtma ve analiz etme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. İçerik pazarlaması, açıkça tanımlanmış bir hedef kitleyi çekmek ve elde tutmak için değerli, alakalı ve tutarlı içerik oluşturmaya ve dağıtmaya ve sonuçta karlı müşteri eylemini teşvik etmeye odaklanan stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır.
Yeni Uygulama Gönder
Kajabi
kajabi.com
Kajabi, yaratıcıların ve girişimcilerin tutkularını, becerilerini ve deneyimlerini çeşitli gelir akışlarına dönüştürmek için basit çözümler sunarak başarılı çevrimiçi işletmeler kurmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur. Kajabi ile herkes zenginleştirici çevrimiçi kurslar oluşturabilir, özel üyelikler sunabilir, gelişen bir topluluk oluşturabilir, ücretsiz veya abonelikli podcast'ler oluşturabilir, kişiselleştirilmiş koçluk deneyimleri geliştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Kajabi ile aynı zamanda güçlü analizlere, kesintisiz satış ve pazarlama araçlarına, kolay ödeme seçeneklerine ve benzersiz müşteri hizmetlerine, eğitime ve topluluğa da erişebilirler.
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkileşim kurmaya daha fazla zaman ayırabiliyorlar ve interneti milyonlarca insanın keyif aldığı güzel şeylerle doldurmaya devam edebiliyorlar.
Bitly
bitly.com
Bitly bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Bitly, çevrimiçi olarak paylaşılan her bilgi parçasının önemli hedef kitlelerle bağlantı kurmasını ve eylemi tetiklemesini sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platform sunan, önde gelen küresel bir SaaS şirketidir. Bitly'nin hepsi bir arada Bağlantı Platformu, aylık 5,7 milyondan fazla aktif kullanıcıya ve dünya çapında 500.000'den fazla müşteriye (kişiler, etkileyiciler, markalar ve her büyüklükteki işletme) markalı bağlantıları, özel QR kodlarını ve bio'da bağlantı çözümlerini kullanma yetkisi veriyor Hedef kitlenin ilgisini çekmek ve kritik bildirimleri, bilgileri ve deneyimleri sunmak için güvenilir bir platform olarak. Bitly, işyeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda pazar lideri gelir, çalışanların elde tutulması ve artan inovasyon sağladığı kanıtlanmış küresel otorite olan Great Place to Work® tarafından Sertifikalı™ olmaktan gurur duymaktadır.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejilerini ve PPC anahtar kelimelerini ortaya çıkarın - Bağlantı Oluşturma: nişinizdeki en güçlü geri bağlantı fırsatlarını bulun - Anahtar Kelime Araştırması: maksimum alakalı anahtar kelime fikirleri alın ve sıralamanın ne kadar zor olacağını görün - Web Sitesi Denetimi: web sitenizde hangi SEO sorunlarını bulun ve bunları nasıl düzelteceğinizi öğrenin - İçerik Araştırması: herhangi bir konudaki en popüler içeriği keşfedin ve kendi içeriğiniz için en iyi fikirleri bulun - Sıralama Takibi: rakiplerinizinkiyle birlikte arama sıralamalarınızı takip edin - Mentions Monitoring: sizden veya markanızdan çevrimiçi olarak her bahsedildiğinde e-posta uyarıları alın. Ahrefs veritabanında 11 milyardan fazla anahtar kelime ve 400 milyardan fazla dizine eklenmiş sayfa bulunmaktadır. Bu nedenle Ahrefs, kullanıcılarına maksimum veri doğruluğu sağlayabilmektedir.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, metin yazarlığı için en iyi yapay zeka yazılımını oluşturmak amacıyla gelişmiş NLG algoritmalarını kanıtlanmış pazarlama uygulamalarıyla birleştirir. Milyarlarca satırlık metinle eğitilmiş yapay zeka algoritmalarımız, pazarlamacıların, e-ticaret girişimcilerinin ve metin yazarlarının içerikleriyle her gün daha fazlasını yapmasına yardımcı olur. DT2 Invest ve Avrupa Komisyonu'na göre TextCortex, Avrupa'nın en yeni 200 erken aşama yapay zeka girişiminden biri. Uygulama ve amaç odaklı yaklaşımımızla yalnızca hesaplama süresini değil, aynı zamanda çevre üzerindeki ayak izimizi de azaltıyoruz.
Issuu
issuu.com
Issuu, insanlara tüm dijital dağıtım kanallarında çeşitli dinamik formatlarda ilgi çekici içerikleri dönüştürme, barındırma ve paylaşma yetkisi veren dünyanın en büyük içerik yayınlama ve pazarlama platformudur. 60 milyondan fazla yayınla Issuu, 1 milyondan fazla küresel kullanıcısının bir içeriği bir kez dönüştürüp her yerde paylaşmasını kolaylaştırıyor. Issuu Story Cloud, web sitelerine ve bloglara yerleştirilecek flipbook'lar, mobil cihazlar için optimize edilmiş makaleler, sosyal medya için hareketli grafik hikayeleri, e-posta için GIF'ler ve daha fazlası dahil olmak üzere statik belgeleri pazarlama varlıklarına dönüştürerek tek bir belgeyi benzersiz derecede sürükleyici bir okuma deneyimine dönüştürür. . Her gün Issuu'ya 300.000 sayfadan fazla içerik yükleniyor ve bu da dünya çapındaki okuyucuların dergilerden gazetelere, portföylerden kataloglara kadar sevdikleri şeyleri keşfetmesine ve onlarla etkileşime geçmesine olanak tanıyor. Kurumsal pazarlamacılar ve bireysel içerik oluşturucular, tek bir kod satırı gerektirmeden mesajlarını öne ve merkeze koyan kullanıcı dostu platformu nedeniyle Issuu'yu tercih ediyor. Issuu'nun genel merkezi Palo Alto, CA'da olup, Kopenhag, Berlin ve Braga'da küresel ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiyi issuu.com'da bulabilirsiniz.
Ubersuggest
neilpatel.com
Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturma ve optimizasyon, teknik web sitesi denetimleri, sayfa içi optimizasyon, geri bağlantı analizi ve izleme, konum izleme, yerel SEO ve daha fazlasını içeren her önemli SEO görevini otomatikleştirmek için özel araçlar sunar. SE Ranking, kullanıcılara benzersiz bilgiler ve öneriler sunmak için AI ve NLP teknolojilerinden yararlanır. Yüksek kaliteli, doğru veriler sunmak, SE Ranking'in en önemli önceliklerinden biridir ve SE Ranking ekibi, kullanıcıların güvenebileceği verileri sağlamak için veri kümelerini sürekli olarak genişletir ve veri işleme algoritmalarında ince ayarlar yapar. Ekipler SE Ranking'in otomatik raporlamasından, Beyaz Etiketinden ve işbirliğine dayalı proje yönetiminden yararlanabilir. Çoğu abonelik planı, ekip üyeleri için ekstra kullanıcı koltukları ve tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak sınırsız projeler içerir. Küçük ve orta ölçekli pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanan SE Ranking'in Ajans Paketi, ajansların çıktılarını daha iyi sunmalarına yardımcı olmak için sınırsız raporlama, müşteri adayı oluşturma widget'ı, WL ve ekstra müşteri koltukları sağlar.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi planlamanıza ve analiz etmenize ve böylece sosyal medya verimliliğinizi ve erişiminizi artırmanıza yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama otomasyon aracıdır. 1) SocialPilot ile Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok ve VK gibi 9'dan fazla sosyal medya ağına bağlanabilirsiniz. 2) Tek bir SocialPilot hesabıyla 500'e kadar gönderi paylaşın ve 100'den fazla profile bağlanın. 3) Sosyal Medya Konuşmalarınızı Sosyal Gelen Kutusu ile yönetin. 4) Ekip İşbirliği özelliğiyle paylaşım ve planlamayı yetkilendirmek için SocialPilot hesabınıza 10'a kadar ekip üyesi ekleyin. 5) Toplu Planlama özelliği ile bir CSV yükleyerek aynı anda 100'lerce gönderiyi planlayın. 6) Bireysel sosyal hesaplar için aynı anda özelleştirilmiş gönderiler oluşturun ve daha fazla etkileşim için diğer Facebook ve Twitter profillerinden de bahsedin. 7) Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi anlaşılması kolay Sosyal Medya Analizi ve Raporlama ile analiz edin. 8) Sosyal Medya Takvimi ile görsel olarak ne zaman ve ne planladığınıza bir göz atın. 9) Hiçbir zaman yeni içerik fikirlerinin dışında kalmayın, içerik önerileri geliştirin ve bunları daha sonra kullanmak üzere taslak olarak kaydedin. Hiç bitmeyen bir kuyruk için Seçilmiş İçerik ve RSS Akışları ekleyin. 10) Artık müşterinizin sosyal medya hesabı kimlik bilgilerini beklemeyin; yalnızca onları davet edin ve Müşteri Yönetimi özelliğiyle sosyal hesaplarını zahmetsizce yönetin. 11) SocialPilot'un sağladığı URL Kısaltıcıları ile daha fazla görünürlük ve tanınma için kendi özelleştirilmiş markalı alan adlarınızı oluşturun ve uzun, istenmeyen, çirkin görünen URL'lerden kurtulun. 12) Facebook gönderilerinizi tam planladığınız anda öne çıkarın.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo, Windows, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilen bir AI avatar video oluşturucusudur. Metni dakikalar içinde 120'den fazla ses ve dilde profesyonel konuşmacı videolarına kolayca dönüştürün.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly, kullanıcıların özel URL'leri markalamasına ve kısaltmasına olanak tanıyan, pazar lideri bağlantı yönetimi platformudur. Rebrandly, her büyüklükteki şirketin bağlantı etkileşimlerini güvenli bir şekilde yönetmesine ve ölçmesine, marka bilinirliğini artırmasına, dönüşüm oranlarını iyileştirmesine ve gelişmiş analizleri izlemesine yardımcı olur. 2015 yılında kuruldu ve merkezi ABD'de olup Roma ve Dublin'de ofisleri bulunmaktadır. Rebrandly, Versace, Toyota, PayPal ve Zillow dahil olmak üzere dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ve küresel markaya hizmet vermektedir. İleri düzey kullanıcılar ve özel projeler için Rebrandly, piyasadaki en gelişmiş ve ölçeklenebilir bağlantı yönetimi platformudur. Rebrandly, bağlantılar (SMS, işlemsel mesajlar, bağlı kuruluşlar ve etkileyiciler, tek oturum açma, oAuth ve daha fazlası) etrafında küçük ve büyük projeler oluşturmak için harika bir API seti ve uzman mühendislerin desteğini sağlar. Diğer ilgili özellikler: *UTM oluşturucu * Bağlantı yeniden hedefleme * Mobil derin bağlantı * URL koşullu yönlendirme * Açık grafik kontrolü * Yeniden markalaşan yapay zeka * Bağlantı Analizi * Özelleştirilebilir raporlar * Çoklu koltuklar, izinler ve çalışma alanları yönetimi * Çoklu alan adı yönetimi Rebrandly ile internette gezinirken doğrudan tarayıcı uzantısı aracılığıyla markalı bağlantılar oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Daha sonra bunu, sınıfının en iyisi araç paketimizi kullanarak sonuçları ölçebileceğiniz kontrol panelinizde saklarlar. .link'ten .shop'a ve aradaki her şeye kadar 2.000'den fazla uzantı arasından seçim yaparak doğrudan Rebrandly'ye yeni bir alan adı kaydedebilirsiniz. Tüm kurulum işlemlerini onlar halleder ve markalı bağlantıları yalnızca birkaç dakika içinde paylaşmaya başlamanıza olanak tanır. Markalı bir bağlantı akılda kalıcıdır, telaffuz edilebilirdir ve tamamen özelleştirilebilir. Markalı bir bağlantıyla şirketler markalarının bilinirliğini artırır çünkü marka adı başkaları tarafından paylaşılsa bile bağlantının içinde yer alır. Bağlantı güvenini artırırlar ve aslında markalı bağlantılar, genel kısa URL'lerle karşılaştırıldığında tıklama oranının %39'a kadar artmasına yardımcı olabilir.
ContentStudio
contentstudio.io
İşletmeler, ajanslar ve pazarlamacılar için en büyük güç merkezi olan ContentStudio ile sosyal medya ve içerik stratejinizi yenileyin. İçerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırın ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirin. ContentStudio yalnızca başka bir araç değildir; tüm sosyal ve blog platformlarında içerik pazarlamanızı geliştirmek için eksiksiz bir çözümdür. Web sitemizi ziyaret edin: https://contentstudio.io Neden ContentStudio'yu seçmelisiniz? Nedeni şu: İçerik Oluşturmayı Hızlandırın: Yapay zeka ile kaliteli içeriği 10 kata kadar daha hızlı üreterek sosyal medya kanallarınızın her zaman ilgi çekici gönderilerle dolu olmasını sağlayın. Hepsi Bir Arada Platform: Birden fazla araçla hokkabazlık yapmaya elveda deyin. ContentStudio, içerik keşfinden yayınlamaya kadar her şeyi tek bir çatı altında toplar. Trend Olan İçerikleri Keşfedin: Piyasada bir adım önde olun. Hedef kitlenizde yankı uyandıran trend konuları ortaya çıkarmak için gelişmiş algoritmalarımızdan yararlanın. Kusursuz Ekip İşbirliği: İçerik stratejinizi kolaylıkla planlayın ve yürütün. Platformda ekibinizle veya müşterilerinizle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın. Zahmetsiz Planlama: İçerik takviminizi otomatikleştirin. Gönderileri önceden planlayın ve sorunsuz bir şekilde çevrimiçi varlığınızı sürdürün. Anlayışlı Analizler: Beyaz etiketli raporlarla bilinçli kararlar alın. Neyin işe yaradığını anlamak ve stratejinizi geliştirmek için anlamlı analizlerin derinliklerine inin. Birleşik Gelen Kutusu: Tüm etkileşimlerinizi tek bir yerden yönetin. Kanallardaki yorum ve mesajlara hiçbir anı kaçırmadan yanıt verin. ContentStudio bir araçtan çok daha fazlasıdır; dijital mükemmellikte ortağınızdır. Sosyal medya stratejinizi dönüştürün ve daha önce hiç olmadığı gibi büyümeyi deneyimleyin. ContentStudio'nun gücünü benimseyin ve bırakın içeriğiniz konuşsun.
Beehiiv
beehiiv.com
E-postada mevcut olan en iyi araçlara erişerek bülteninizin daha önce hiç olmadığı kadar ölçeklenmesine ve para kazanmasına yardımcı olun.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Ücretsiz AI destekli video çevirisi, dublaj, ses klonlama ve metinden konuşmaya hizmetleri. Hedef kitlenizin boyutunu 10 katına çıkarmak için bizimle 150'den fazla dile ölçeklendirin!
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir yerde görmelerine yardımcı olur. Pazarlamanızı nihayet tek bir takvimde görmek, planlamak ve paylaşmak sizin gizli silahınızdır. CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi size şu araçları sağlar: Her pazarlama projesini tek bir takvimde görselleştirin. Birleşik, gerçek zamanlı bir kayıt takvimiyle her şeyin nasıl birbirine bağlandığını bir bakışta görün. Yapay Zeka Destekli Pazarlama Zekası Asistanı ile ilk taslağı yazın, yeni fikirler üretin ve pazarlama iş akışlarınızı yükseltin. Paydaşları koruyun
Storyly
storyly.io
Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim kurmalarına ve entegrasyon sonrası herhangi bir geliştirme çabasına gerek kalmadan ilgi çekici deneyimler yaratmalarına olanak tanıyarak güçlendiriyor. Storyly, Domino's Pizza, Türk Hava Yolları, United Airlines, McDonald's, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle ve Birbank dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 40'tan fazla ülkede 300'den fazla markanın güvenini taşıyor. Storyly Stories, doğası gereği, mobil uygulamalara ve web sitelerine herhangi bir mesajı müdahaleci olmak yerine akılda kalıcı, tanıdık ve etkileşimli bir şekilde iletme fırsatı sağlar. Sezgisel stüdyosu ve kontrol paneliyle Storyly, herhangi bir mobil uygulamanın ve web sitesinin tarzına ve tasarımına uyan ilgi çekici içerik oluşturmayı da kolaylaştırır. Storyly Stories'i bir çemberden daha fazlası yapan da budur; sınırsız bir yaratıcılık, etkileşim ve bağlantı dünyası sunar.
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek araçlar, Seobility hepsi bir arada SEO yazılımını tamamlar. Sayfa içi SEO denetimi: Bir web sitesinin tüm bağlantılı sayfaları taranır ve sayfa içi optimizasyonla ilgili hatalar veya sorunlar toplanır ve açıkça görüntülenir. Her analizde sorunların nasıl çözüleceğine ve optimize edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi ve ipuçları bulunur. Web sitesinin sürekli olarak incelenmesi ve optimizasyon ilerlemesinin izlenmesi için düzenli taramalar planlanabilir. Seobity, her tarama sonrasında ayrıntılı bir rapor sunar ve ciddi sorunlar olması durumunda kullanıcıyı bilgilendirir. Backlink Analizi: Bir web sitesinin geri bağlantıları, bağlantı metinleri, yönlendiren alan adları vb. hakkında ayrıntılı raporlar. Ayrıca, yeni geri bağlantılar ve kaybolan geri bağlantılar hakkında düzenli olarak güncellenen raporlar, sayfa dışı SEO'nun bu kısmı hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar. Rakip analizi ve bağlantı kurma önerileri bu modülü tamamlar. Sıralama Takibi: Anahtar kelimeleriniz için günlük olarak güncellenen masaüstü ve mobil Google sıralama verileri. Anahtar kelime etiketleme gibi gelişmiş özellikleri kullanın; Kategorileri veya yerelleştirilmiş sonuçları analiz etmek için. Performanslarını izleyerek rakiplerinizi takip edin. Seobity SEO yazılımı, kalite ve kullanılabilirliğe net bir şekilde odaklanılarak tasarlanmıştır. Seobity, SEO profesyonellerinin yanı sıra SEO'ya yeni başlayanlar için de uygundur.
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlıyor. Showpad'in temel Satış İçerik Yönetimi motoru, gelir ekiplerinin yüksek etkili içeriği geniş ölçekte bulmak, yönetmek ve dağıtmak için özel olarak hazırlanmış tek noktadan bir mağaza oluşturmasına olanak tanır. Pazarlamacılar için Showpad, içeriğin benimsenmesini iyileştirmek amacıyla ekipleri markaya ait en yeni içerik etrafında doğru yönetimle hizalar ve ekiplerin doğru içeriğe daha fazla yatırım yapabilmesi için dönüşüm hunisinin alt kısmıyla ilgili bilgiler sunar. Etkinleştirme uygulayıcıları, işlevler arası uyum sağlamak ve ölçeklenebilir, hedefe yönelik eğitim kampanyaları oluşturmak için platformu kullanıyor. Satıcılar, kendilerini günümüzün satın alma ekiplerinin güvenilir danışmanları olarak konumlandırmak için tüm doğru kaynaklara erişebilir. Satın alma ekipleri, karşılaştıkları benzersiz zorlukları anlamaya ve onları portföylerindeki doğru çözüme bağlamaya daha hazırlıklı olan satıcılardan yararlanır. 50'den fazla ülkede her boyutta ve olgunluk düzeyindeki kuruluşlarla ortaklık kuran Showpad, gelir ekipleri arasında stratejik uyumu ve verimliliği destekler. Showpad, KOBİ'lerden Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson ve Coca-Cola EuroPacific Partners gibi kurumsal markalara kadar kanıtlanmış bir gelir artırıcıdır. Merkezi Chicago, IL ve Ghent, Belçika'da bulunan Showpad, çeşitli küresel iş gücü tarafından desteklenmektedir.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, çevrimiçi görünürlüğünüz üzerinde etkili bir kontrole sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir SEO araç seti olarak öne çıkıyor. Daha yüksek sıralamalar ve güçlendirilmiş çevrimiçi ticari ayak izi arayan kararlı kuruluşlar için çok önemli bir varlık. 50'yi aşan güçlü araç deposuyla Serpstat aşağıdaki konulara hitap ediyor: 🔍 Rakip İçgörüleri: Pazarınızdaki önemli oyuncuları tanıyın ve değerlendirin. 📊 İçerik Stratejisi: Değerlendirin ve Oluşturun - üst düzey, sıralama odaklı içerik elde edin. 🚀 Kapsamlı SEO Gözetimi: Google'da birinci sınıf bir konum elde etmek için her şey dahil araçlar. 🌐 Pazar Analizi ve İstihbarat: Alanınızı derinlemesine inceleyin ve öncülerin sektördeki en iyi uygulamalarını benimseyin. 💡 Reklamcılık ve Ücretli Arama Intel: Ücretli kampanyalarınızı hassaslaştırmak için rakiplerinizden bilgiler edinin. ✍️ Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi ve Analizi: Zahmetsizce makaleler oluşturun veya yeniden çalışın, meta etiketler oluşturun, dil bilgisi ve yazım kurallarını hassaslaştırın ve metinden anahtar kelimeleri çıkarın. Güçlü pazarlama genişlemesi için gerekli her şeyi kapsayan bütünsel bir SEO platformu. Sıcak Güncelleme: Serpstat ChatGPT Eklentisi ile Güçlü SEO İçgörülerinin Kilidini Açın! 🔍 Hedeflenen SEO anahtar kelimelerini keşfedin ve bunları bölgeler arasında karşılaştırın. 📊 Önemli SEO ölçümlerini ve alan adı geri bağlantı verilerini analiz edin. ✍️ Etkili içerik ve optimizasyon stratejileri oluşturmak için SEO verilerinden ve ChatGPT sinerjisinden yararlanın. SEO oyununuzu bugün ChatGPT ile yükseltin!
BL.INK
bl.ink
BL.INK, kısaltılmış URL'leri ve QR kodlarını sınırsız veri ve esneklikle destekler. BL.INK ile sınırsız veri noktası yakalayan binlerce özel bağlantı oluşturacak, böylece her kullanıcı temas noktasını ölçebilecek ve her etkileşimi mükemmelleştirebileceksiniz. Ekibinizdeki herkes, pazarlama ilişkilendirmesinin her öğesini doğru bir şekilde ölçmek için mükemmel veriler oluşturabilir. Bağlantınızı ziyaret eden her müşteri, ihtiyaç duyduğu bilgileri her zaman, kırık bağlantılar olmadan alır. Bir yarışma sona erdiğinde bağlantıyı değiştirmeniz veya sayfayı kullanıcının kendi dilinde göstermeniz mi gerekiyor? BL.INK ile çok kolay. Başka hiçbir URL kısaltıcı veya QR kodu oluşturucu mevcut araçlarınızla entegre olmaz, bozuk bağlantılardan kaçınmanıza yardımcı olmaz, bağlantıları güncellerken sıfır kesinti süresi sağlar ve kurumsal şirketlerin çalışma biçimine dayalı olarak oluşturulmuş bir platforma sahip değildir. Yalnızca BL.INK. 2008'den beri talepkar küresel markaların güvendiği.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Gerçek zamanlı içerik analiziyle içeriğinizi geliştirin, okuyucu sayınızı ve gelirinizi artırın. Daha hızlı ve daha iyi kararlar için en yenilikçi gösterge tabloları.
WebCEO
webceo.com
WebCEO, size anahtar kelime araştırması, sıralama takibi, alan adı analizi, SEO denetimleri, dahili bağlantı analizi ve geri bağlantı takibi, sosyal medya yönetimi, ücretli arama yönetimi, rakip araştırması ve daha fazlası için 23 güçlü araç sağlayan yeni nesil bir İnternet Pazarlama platformudur. Web CEO'sunun beyaz etiket özellikleri, dijital ajanslara raporları özelleştirme ve profesyonel görünmelerini sağlama özgürlüğü verir.
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar, müşteri adayı kalifikasyonu ve segmentasyonu için formlar ve kişilik testleri, satış dönüşümü için fiyat hesaplayıcıları ve dijital satış asistanları ve müşteri deneyimini ölçmek için ürün ve müşteri memnuniyeti anketlerini kolayca oluşturabilir ve yayınlayabilir. .
Anyword
anyword.com
Anyword, Amazon, Greenhouse ve IBM gibi şirketlerde 1 milyondan fazla pazarlamacı tarafından kullanılan, pazarlamacılara satışları dönüştüren ve artıran ölçeklenebilir, markaya özel içerik oluşturma yetkisi veren, yapay zeka odaklı bir Kopya Zekası ve Nesil Yapay Zeka Platformudur. Milyarlarca pazarlama veri noktası üzerinde eğitim alan Anyword, pazarlamacılara kopya performansını gerçek zamanlı olarak izlemek ve geliştirmek için kanallar arasında güçlü tahmine dayalı performans puanlaması ve analizler sunar. Anyword ile pazarlamacılar, hedef kitlenize en iyi şekilde uyan ve performansı artıran etkili metin ve mesajlaşma oluşturarak maliyetli A/B testinden ve zamandan tasarruf sağlar.
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 500 bin gazeteci ve 492 milyon soruyla ilgili içerik pazarlama verileriyle 500 binden fazla pazarlamacının stratejilerine güç veriyor.
Podia
podia.com
Web siteniz, e-posta pazarlamanız ve ürünleriniz. Hepsi tek çatı altında. Sizin gibi binlerce kişi tüm işlerini tek bir platformda toplamak için Podia'yı kullanıyor. Podia ücretsizdir. Ve siz büyüdükçe, büyümeye devam etmeniz için ihtiyaç duyacağınız tüm araçlara sahiptir.
WriterX
writerx.co
WriterX, çok çeşitli yazma görevlerine yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. Yeni başlayanlardan deneyimli yazarlara kadar her seviyedeki kullanıcılar için içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Araç, içeriğin otomatik taslağını oluşturma, hatasız yazma, dil çeviri seçenekleri ve ikna edici sonuçlar için hedef kitleye özel kişiselleştirme gibi bir dizi özellik sunar. WriterX, anında ilgi çekici içerik üretimi sağlayarak yazar tıkanıklığına yardımcı olmaktan gurur duymaktadır. Blog gönderileri ve sosyal medya içeriği hazırlamaktan reklam kampanyaları için metin yazmaya kadar görevleri yerine getirebilir. WriterX'in bir diğer temel özelliği, günümüzün dijital çağındaki büyük miktardaki içeriğe olan ihtiyaca yanıt vererek mevcut içeriği yeniden kullanma veya geniş ölçekte yeni materyal oluşturma yeteneğidir. Başlamak için kullanıcılar bir şablon seçer ve konu veya ürün hakkında kısa bir açıklama sağlar; yapay zeka çeşitli içerikler oluşturur. Araç, öğrenciler, metin yazarları, blog yazarları, ürün yöneticileri, pazarlama ekipleri ve medya ajansları dahil olmak üzere çok çeşitli bir müşteri tabanı tarafından kullanılıyor. Akılda kalıcı başlıklar, ürün açıklamaları ve özelleştirilmiş incelemeler oluşturarak web görünürlüğünü artırarak SEO için kapsamlı çözümler sunar. Son olarak, kapsamlı bir işlevsellik paketi sunmasına rağmen WriterX, içerik oluşturma sürecini basitleştiren kullanımı kolay bir arayüze sahiptir.
StoryChief
storychief.io
StoryChief, ekibiniz için özel olarak B2B pazarlama ekipleri ve içerik ajansları için oluşturulmuş, içerik pazarlama yoluyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza olanak tanıyan eksiksiz bir içerik pazarlama çözümüdür. Hedef kitlenizi büyütmek ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturmak için makalelerinizi ve sosyal medya içeriğinizi merkezileştirin ve dağıtın. StoryChief ile çok kanallı yaklaşımınızı daha verimli bir şekilde kapsayarak 10 kat daha fazla potansiyel müşteri elde edersiniz. İçeriğinizin işbirliği, onaylanması ve dağıtımında 6 saatlik zaman tasarrufu sağlarsınız. Kaliteli içerik oluşturmak için ekibinizin %80 daha fazla katılımını ve motivasyonunu elde edeceksiniz.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai, tüm pazarlama kampanyalarınız için yapay zeka destekli en iyi araçtır. Kampanyalarınız için en iyi sonuçları sunmak amacıyla mükemmel hedeflemeyi ve kitleleri bulmak için yapay zeka destekli bilgiler edinin. Shakespeare.AI ile yüksek dönüşüm sağlayan metin, resim/video reklamlar ve dünyanın 1 numaralı pazarlamacıları gibi kampanya stratejileri oluşturun. Rakipleriniz karşısında size haksız bir avantaj sağlamak. * CAC'nizi %33 azaltın * Dönüşüm oranınızı %40 artırın * Dönüşüm sağlayan yüksek performanslı reklamlar oluşturun * Yapay zeka optimizasyonu ve içgörüleri edinin. Pazarlama hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Shakespeare.Ai'yi seçen 1000'den fazla kişiye katılın.
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi geliştirmek için değerli veri öngörüleri toplayın ve tek tıklamayla 100.000'e kadar anahtar kelimeyi veya URL'yi analiz edin. Marketing Miner ile sitenizdeki teknik sorunları hızlı bir şekilde tespit edebilir, hangi açılış sayfalarının ve anahtar kelimelerin en fazla trafiği getirdiğini öğrenebilir, kapsamlı bir teknik SEO denetimi ve rakip analizi gerçekleştirebilir, markanızdan bahsedilenleri ve nişinizdeki önemli anahtar kelimeleri izleyebilir, yeni ürünler bulabilirsiniz. Backlink profilinizi güçlendirmek ve başarılı bir içerik pazarlama stratejisi geliştirmek için bağlantı kurma fırsatları. Popüler özellikler: - Anahtar Kelime Araştırması - SEO Denetimi - Sıra Takibi - Rakip Analizi - Marka İzleme - Bağlantı Oluşturma - Toplu Veri Analizi - API Marketing Miner'ı neden seveceksiniz? Paranızın karşılığını inanılmaz bir şekilde alın: İyi bir sıralamaya sahip olmak için pahalı araçları seçmenize gerek yok. Marketing Miner, uygun fiyatlarla yüksek kaliteli veriler sağlar. Diğer araçlarla kusursuz entegrasyon: Kendi araçlarınızda büyük miktarda veriyle çalışmayı tercih ediyorsanız, oturum açmadan verilerinize erişmenizi sağlayan Marketing Miner'ın çok yönlü ve güçlü REST API'sini seveceksiniz! Toplu veri analizi: Marketing Miner araçları çok fazla zaman ve emek tasarrufu sağlar. 100.000'e kadar anahtar kelime, alan adı veya URL'ye ilişkin verileri hızlı bir şekilde analiz edebilirsiniz.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI, en gelişmiş AI yazarı, sosyal medya gönderi oluşturucusu ve pazarlama aracıdır. Web sitenizi, bloglarınızı ve sosyal medya varlığınızı yapay zeka ile dönüştürün.
Botify
botify.com
Botify, kurumsal web sitenizin boyutuna, ölçeğine ve karmaşıklığına göre tasarlanmış bir platformda kaçırılan fırsatları ortaya çıkarmanıza ve bunları karlı iş sonuçlarına dönüştürmenize yardımcı olur. Organik arama sürecinin her aşamasından öngörüler alın, öncelikli eylemler ve uyarılarla zamandan tasarruf edin, riski azaltın ve kritik SEO görevlerini otomatikleştirerek kaynakları en üst düzeye çıkarın.
WriteTextAI
writetext.ai
WordPress/WooCommerce için özel olarak tasarlanan WriteText.ai, ürün metni ve meta açıklamalarının oluşturulmasını otomatikleştirmeyi amaçlayan bir eklentidir. Tek ürünler veya toplu olarak birden fazla ürün için metin oluşturma çok yönlülüğü sunar. WordPress/WooCommerce ile kusursuz entegrasyonu sayesinde özellikle yeni başlayanlar için kullanıcı dostu bir deneyim sunar. WriteText.ai, birinci sınıf, SEO için optimize edilmiş meta başlıklar, meta açıklamaları, ürün açıklamaları ve Açık Grafik metinleri oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. İçerik oluşturma verimliliğini artırmak için 'WriteText.ai Single' ve 'WriteText.ai Bulk' modlarını sağlar. Dahası, her hesap sınırsız sayıda kullanıcıyı barındırabilir ve her büyüklükteki işletmeye hitap eden web mağazası kurulumlarını gerçekleştirebilir. WriteText.ai Single, yazarlara içerik üretimi için kapsamlı bir kapsam sunar. Yazarlar, tonu, stili ve hedef pazarı belirlemenin yanı sıra, içeriğin kendisini oluşturmadan önce derinlemesine bir anahtar kelime analizi yapabilir, anlamsal anahtar kelimeler seçebilir ve doğrudan WooCommerce'den metne hangi niteliklerin dahil edilmesi gerektiğini seçebilir. Ürüne aşinalık ve anahtar kelime analizi tamamlandıktan sonra WriteText.ai Single, yaklaşık 50 saniyede metin oluşturur. Yazar daha sonra çıktıyı WooCommerce'te yayınlamadan önce inceleyebilir. Sonuç olarak bu özellik, SEO'yu geliştirmek için ton, stil ve anahtar kelimelerin eklenmesinde tutarlılık sağlar. Ayrıca her ürünün içeriğini hedef kitlenin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirme esnekliği sağlar. Öte yandan WriteText.ai Bulk, aynı anda birden fazla ürün için metin oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu özellik, anahtar kelime analizi, semantik anahtar kelime seçimi ve her ürün için ayrı ayrı özellik seçimi gibi belirli yönlerden yoksun olsa da, yazarın seçilen tüm ürünlerde tutarlı bir üslup, stil ve nitelikler sağlamasına olanak tanır. WriteText.ai Bulk, son ürün seçimi ve hedef stil özellikleri ayarlandıktan sonra her ürün için yaklaşık 30 saniye içinde metin oluşturarak yüksek verimlilik sergiliyor. Ayrıntılı anahtar kelime analizi ihtiyacını ortadan kaldırarak, kısa bir zaman diliminde büyük miktarda ürün metni oluşturmaya ihtiyaç duyulduğunda özellikle yararlıdır. Bu nedenle WriteText.ai Bulk, hızlı ve toplu içerik oluşturma görevleri için güvenilir, zaman açısından verimli bir çözüm olarak hizmet vermektedir. Genel olarak WriteText.ai, sınırsız sayıda e-ticaret sitesine bağlantıya izin veren ve sınırsız sayıda kullanıcıyı destekleyen, zengin özelliklere sahip bir eklentidir. WooCommerce'e doğrudan metin aktarımını veya yayınlanmasını sağlar ve metne dahil edilecek ürün özelliklerinin, tonlarının ve stillerinin seçilmesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca hedef kitleyi ve metin uzunluğunu seçebilir, ayrıca içeriği kimin oluşturabileceğini, inceleyebileceğini ve yayınlayabileceğini belirtmek için kullanıcı rollerini ayarlayabilir. Temel özellikler arasında inceleme geçmişi günlüğü, toplu aktarma/yayınlama metni, özel ürün ayrıntısı ekleme ve kendi özel tonunuzu ve tarzınızı tanımlama yer alır. Kullanıcılar metin oluşturmak, yapay zekanın önerdiği hedef pazarları elde etmek, özel hedef pazarları tanımlamak ve metni yeniden yazmak için bir referans ürünü kullanabilirler. Eklenti aynı zamanda anahtar kelime analizini, anlamsal anahtar kelimeleri, anahtar kelime ve anlamsal anahtar kelime yoğunluklarını izlemenin yanı sıra çoklu mağaza desteğini de destekler. Yasal Uyarı: WriteText.ai, WordPress/WooCommerce ile çalışmak üzere geliştirilmiş bağımsız bir araçtır. WordPress/WooCommerce'e bağlı değildir veya desteklenmemektedir.
Taboola
taboola.com
Taboola dünyanın en popüler içerik keşif ve yerel reklamcılık platformudur. Kaliteli tüketicileri geniş ölçekte bulun ve hassas hedefleme ve yeniden hedefleme kullanarak alıcının yolculuğu boyunca onları besleyin. Otomatik teklif verme, trafik yönetimi ve daha fazlasını içeren, performansı ön planda tutan bir platform kullanarak satışları artırın.
NexMind
nexmind.ai
NexMind, AI tabanlı bir içerik oluşturucu ve SEO otomasyon platformudur. NLP ve anlamsal önerileri kullanarak bir dakikadan kısa sürede optimize edilmiş uzun ve kısa biçimli içerik oluşturur. Hedef kitlenize yönelik kişiselleştirilmiş içerikle web sitesi trafiğini artırın ve rakiplerinizi geride bırakın. NexMind, yalnızca işletme sahipleri için değil, aynı zamanda yüksek kaliteli içeriği hızlı bir şekilde oluşturmak ve optimize etmek isteyen pazarlama ajansları ve metin yazarları için de mükemmel bir çözümdür. Amacımız, SEO süreçlerini basitleştirmek için SEO otomasyon yazılımı olarak bilinen daha akıllı arama robotları oluşturmaktır. Markaların web sitesi sıralamasını yükseltmesine ve görünürlüğünü artırmasına yardımcı olmak için Kurumsal SEO platformu sağlıyoruz.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böylece Web sitelerinde yayınlayacak ve tanıtacak içerik hakkında kararlar alabilmek amacıyla yayıncıların, medya şirketlerinin ve haber kuruluşlarının web sitelerine kod entegre ediyor. . Ağustos 2010'da şirket, Betaworks'ten ayrı bir varlık olarak ayrıldı. Chartbeat, gerçek zamanlı veriler için Google Analytics'e alternatif olarak hem övüldü hem de eleştirildi.
MemberSpace
memberspace.com
Web sitenizde üyelikler ve dijital ürünler satın. Görünüm ve his üzerinde %100 kontrol sahibi olurken içerik kitaplıkları, topluluklar, videolar, çevrimiçi kurslar ve daha fazlası gibi istediğiniz herhangi bir ürün için üyelik oluşturun. Herhangi bir platform çalışır: Squarespace, WordPress, Webflow, Notion ve daha fazlası.
Readable
readable.com
Readable.io, web sitesi ve belge içeriğinin kalitesini artırmaya yardımcı olacak bir okunabilirlik ve yazma araçları koleksiyonudur.
AutoWrite
autowrite.app
İnsan okuyabilen tam uzunlukta SEO içeriği yazan yapay zeka. AutoWrite, SEO yazımı için en iyi AI yardımcısıdır.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, profesyonel dijital flipbook'lar oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir araç ve masaüstü yazılımıdır. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den fazla şirket, kullanımı kolay çevrimiçi belgeler oluşturmak, web üzerinden içerik sunmak ve iletişim süreçlerini geliştirmek için FlippingBook'u kullanıyor. Hizmet, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır ve Zapier, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre edilebilir. FlippingBook, küçük işletmelere ve Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle gibi büyük tanınmış markalara yardımcı olur.
StoryScale
storyscale.com
Pazarlama ve satışınızı ürün odaklı yapın. Kodsuz, piksel mükemmelliğinde ürün demoları oluşturun. Demo deneyiminizi tüm cihazlarda optimize edin. StoryScale demoları, animasyonlu geçişler ve yakınlaştırmalarla sinematiktir. Pazarlama için sınıfının en iyisi, üst düzey web sitesi sunumu ve satış için kişiselleştirilmiş demolar ile StoryScale, modern gelir ekipleri için eksiksiz bir demo otomasyon çözümü sunar. • Hızlı yanıt veren teslimat ve olası satış yaratma ile web sitesi ürün turları • Güvenli paylaşım ve giden teslimat ile kişiselleştirilmiş satış demoları • Kılavuzlu ve doğrusal olmayan ürün turu yolları • Ekran düzenleme ve özelleştirme için kodsuz demo stüdyosu • Kılavuzlar ve ekran etkileşimleri kitaplığı • Canlı uygulamaları kopyalayın veya medya ekran görüntülerini kullanın • Katılımı ve demo performansını izlemek için demo analizleri • Video, e-kitaplar, bloglar ve diğer medya için içerik deneyimleri İnsanların daha iyi bir dijital satın alma deneyimini hak ettiğine inanıyoruz. Bu basit bir felsefe: Nasıl satın almak istiyorsan öyle sat.
KAWO
kawo.com
KAWO, Çin'in önde gelen Pazarlama SaaS oyuncularından biridir ve Çin'in sosyal medya ekiplerini mükemmelliğe ulaşmaları için güçlendirmek amacıyla en kullanıcı dostu yazılım platformunu oluşturmaya kendini adamıştır. WeChat, Weibo, Douyin ve Kuaishou'da pazarlama ekiplerinin içeriği etkili bir şekilde işbirliği yapması, planlaması, yönetmesi ve analiz etmesi için merkezi bir merkez sağlar; Çin'deki dört büyük sosyal medya kanalı. Yerel sosyal medya ortamındaki benzersiz uzmanlığı, müşteri içgörüleri ve düzenlemeleri, 500'den fazla küresel markanın Çin sosyal medya platformlarında başarıya ulaşmasına yardımcı oldu.
Blogely
blogely.com
Blogely, kapsamlı araştırma, kesintisiz yazma deneyimi, eksiksiz içeriğin her şey dahil organizasyonu, teknik olmayanlar için basit sayfa içi SEO, intihal tarayıcısına kolay erişim ve elbette CMS'de (WordPress, Ghost, Medium,) kolay yayınlama ile ilgilidir. vb.) platformlar. Blogcuların, blog içeriğini ve SEO'yu daha verimli ve etkili bir şekilde düzenleyerek web sitesi trafiğini organik olarak artırmalarına yardımcı olur.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack, başsız CMS'nin yaratıcısıdır ve Şekillendirilebilir Dijital Deneyim Platformu (DXP) kategorisi lideridir. Alaska Airlines, ASICS, Burberry, Mattel, Mitsubishi ve Walmart gibi dünyanın dört bir yanındaki ikonik markalar, günümüzün kalabalık ve rekabetçi dijital pazarlarında gürültünün üstesinden gelmek ve benzersiz Deneyim Avantajlarını kazanmak için Contentstack'e yatırım yapıyor. Contentstack ve çalışanları kendilerini hizmet verdikleri müşterilere ve topluluklara adamıştır. Şirket, Pledge 1% ve Girls Who Code'un gururlu desteği de dahil olmak üzere, benzersiz müşteri hizmetleri ve Contentstack Cares programı aracılığıyla dünya çapında geri verme geleneğiyle tanınmaktadır.
Spott
spott.ai
İnternette başarılı olmak için 3 şeyi çok iyi yapmalısınız. 1. Harika içerikler oluşturun 2. Bunu hedef kitlenizin bulunduğu kanallarda yayınladığınızdan emin olun 3. Hedef kitlenize ilham verdikten sonra, onların etkileşim yoluyla dönüşüm gerçekleştirmelerine izin vererek bu ilhama göre hareket etmelerine izin verdiğinizden emin olun. SPOTT bu 3. adıma odaklanıyor. Değer önerimiz: SPOTT, çok kanallı bir ortamda işlem yapılabilir ve ölçülebilir hale getirerek kullanıcıların yayınlanan içerikten daha fazla değer elde etmelerine olanak tanıyan bir çözümdür. Spott yazılımımızla (360°) resimlere, pdf'lere ve videolara alışveriş yapılabilir bağlantılar ekleyebilir, bülten abonelikleri, pdf belgelerini bağlayın veya en son promosyonunuzla gösteriş yapın. Tüm resimlerinize ve videolarınıza kolayca etkileşimli bir katman ekleyebilirsiniz. Videolarınızı, kataloglarınızı ve görsellerinizi etkileşimli hale getirin. Harekete geçirici mesajlar ekleyin, ürünleri etiketleyin, bülten abonelikleri alın ve dönüşümleri artırın. Spott ile içeriğinizi uygulanabilir ve ölçülebilir hale getiren etkileşimli öğeler ekleyerek yayınlanmış pdf'lerinizden, görsellerinizden ve videolarınızdan daha fazla yararlanacaksınız.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. 8x8, ActiveCampaign ve Cognism gibi şirketlerdeki yüzlerce gelir ekibi, daha fazla satış hattı oluşturmak ve anlaşmaları daha hızlı kapatmak için HockeyStack'i kullanıyor.
Silktide
silktide.com
Silktide, tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlama ile web sitenizi daha iyi hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Silktide, her yıl binlerce müşteri tarafından on milyonlarca web sitesini analiz etmek için kullanılıyor. İçerik, erişilebilirlik, pazarlama, mobilite, hız ve yasal uyumluluk da dahil olmak üzere web'deki varlığınızın neredeyse her yönünü ele alıyoruz. Canlı platform gösterimini görmek için web sitemizi ziyaret edin.
Allego
allego.com
Allego, modern gelir sağlama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Allego'nun Modern Gelir Etkinleştirme platformu GO, B2B alıcılarının aradığı deneyimi tek ve kapsamlı bir platformda sunmak için satış, etkinleştirme ve pazarlama ekiplerini bir araya getiriyor. GO platformu, patentli teknolojisiyle gelir ekiplerinin doğru içeriği seçmesini, satış ekiplerinin güvenle kazanmaya hazır olmasını ve daha hızlı satış döngüleri ve daha fazla gelir için alıcılarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşim kurmasını sağlar. Allego, Dow Jones Industrial Average şirketlerinin dörtte biri, en büyük 15 ABD bankasının 5'i, en büyük 8 sigorta sağlayıcısından 4'ü, en büyük 5 küresel tıbbi cihaz şirketinden 4'ü, en büyük 10 varlık yönetimi firmasından 6'sı, En büyük 5 varlık yönetimi şirketinden 5'i ve diğer birçok küresel kuruluş. Allego.com'da satıcıları ve alıcıları kazanan gelir sağlama hakkında daha fazla bilgi edinin. İster eş zamanlı olmayan video aracılığıyla birbirlerine geri bildirimde bulunsun, ister yapay zeka destekli koçluk ve eşler arası işbirliği yoluyla becerilerini geliştirsin, yaklaşık 1 milyon profesyonel, işe alım, eğitim, işbirliği ve satış yöntemlerinde devrim yaratmak için Allego'yu kullanıyor. Allego ve inşa ettiğimiz hareket hakkında allego.com adresinden daha fazla bilgi edinin.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it, içerik yayınlamanın zaman açısından çok daha verimli olmasını ve kuruluş içinde pazarlama ve bilgi paylaşımını etkilemesini sağlayacak yazılım ve teknolojiyi sağlar. Ayrıca milyonlarca profesyonele, pazarlamacıya ve iş zekası görevlisine günlük iyileştirme ve içerik izleme konusunda yardımcı oluyoruz. - Scoop.it Enterprise, binlerce işletme tarafından içerik pazarlaması (SEO, trafik ve potansiyel müşteri yaratma dahil) ve iş zekası için içerik iyileştirmeyi yönetmek amacıyla kullanılmaktadır. Scoop.it Content Enterprise ayrıca kuruluşlar içindeki içeriğin etkileyici bir şekilde paylaşılmasına da yardımcı olur. - Scoop.it küratörlük hizmeti, milyonlarca bireyin ve profesyonelin çevrimiçi düşünce liderliklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu çözüm, entegre sosyal paylaşım yoluyla uzmanlık göstermeye ve trafik oluşturmaya olanak tanır. Hizmetin 2011'deki lansmanından bu yana 8 milyon kullanıcı, her yıl yüz milyonlarca okuyucunun ilgisini çekecek on milyonlarca içerik yayınladı.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook reklamları oluşturma konusunda benzersiz bir yetenek sağlar. MavSocial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google İşletme Profilleri ve Tumblr'ı destekler.
ShareThis
sharethis.com
ShareThis web sitesi araçları, eklentileri ve uygulamaları, tüketici katılımını ve trafiği artırmak, internetteki insanların en geniş ve en derin duygularını yakalamak için üç milyondan fazla web sitesi tarafından kullanılıyor. Bu duygular ve sinyaller, insanları daha iyi anlamak için gerçek zamanlı olarak gözlemlenir ve günlük olarak işlenir; böylece sosyal veriler, insanlara veya müşterilere ilişkin bütünsel bir bakış açısı gerektiren herhangi bir işletme için eyleme geçirilebilir hale gelir. ShareThis Share Buttons, 40'tan fazla sosyal kanalda tek tıklamayla paylaşıma olanak tanıyan ücretsiz, kurulumu kolay bir araçtır. Yayıncılara içeriklerinin canlılığını artırma, kitlelerini büyütme ve etkileşimi artırma konusunda güç veriyorlar. Paylaşma düğmelerini deneyin: sharethis.com/platform/share-buttons/ Web sitenizi güçlendirmenin daha fazla yolunu mu merak ediyorsunuz? Takip düğmeleri, Tepki düğmeleri, Rıza Yönetimi Platformu ve Sosyal Akış dahil olmak üzere web sitesi araçlarımızdan oluşan paketimize göz atın.
Storylane
storylane.io
Storylane, B2B pazarlama ve Satış Mühendisliği ekiplerinin ürünlerini yakalamasına ve ilgi çekici demolar ve Ürün Turları oluşturmasına olanak tanır. Storylane'in size yardımcı olabileceği bazı pazarlama ve satış kullanım senaryoları aşağıda verilmiştir: Pazarlama: Ürün Turları - Ürününüz için rehberli tur oluşturabilir ve pazarlama web sitenize yerleştirebilirsiniz. Bu, PLG'yi artırmanıza ve dönüşüm huninizdeki nitelikli potansiyel müşterileri artırmanıza yardımcı olacaktır. (Not: Potansiyel müşteri formunu da gömebilirsiniz) E-posta Kampanyaları - Ürününüzün yeni özelliklerini veya belirli akışını göstermek için e-posta kampanyalarınıza ürün turu gönderin. Satışlar: Demo geride bırakılanlar - Potansiyel müşteriniz için özelleştirilmiş, ürününüzün rehberli + tıklanabilir bir demosunu oluşturun ve bunu onlara demo geride bırakılanlar olarak gönderin. Bu, şampiyon alıcınızın ürününüzü içselleştirmesine ve anlaşmaları hızlandırmasına yardımcı olacaktır. Canlı Demolar - Storylane demolarını keşif çağrılarında veya çeşitli POC aşamalarında gösterin. Satış temsilcileriniz tutarlı demo akışını takip edecek şekilde eğitilebilir. Satış öncesi: Satış öncesi ekibinizin yeni demoları dakikalar içinde başlatmasını sağlayarak demo yeteneklerinizi ölçeklendirin. Storylane ile, birden fazla demo ortamı oluşturma konusundaki geleneksel karmaşıklıklar olmadan, satış ekibinizin her alıcıya kişiselleştirilmiş demo deneyimleri sunmasına yardımcı olabileceksiniz.
Paper.li
paper.li
Paper.li Kişisel Pazarlama Platformu ile bir pazarlama ekibinin işini tek başınıza ve cep telefonunuzdan dakikalar içinde yapabilirsiniz. Günlük kişiselleştirilmiş içeriğe, yeni bir web sitesine, sosyal planlamaya ve basit bir haber bülteni oluşturucuya sahip olacaksınız.
Smint.io
smint.io
Marka Portalınız, Medya Merkeziniz, Basın Portalınız, Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint / OneDrive, Tenovos, Thron, DAM / Dijital Varlık Yönetimi için İçerik Satın Alma Portalı ve birden fazla kaynak. İçerikleri canlı olduğunda işletmeler gelişir. İçeriğinizi şimdi etkinleştirin!