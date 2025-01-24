Bulut İçeriği İşbirliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suudi Arabistan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bulut içeriği işbirliği yazılımı, bir işletmenin belgeleri, görüntüleri, videoları, elektronik tabloları ve diğer dosyaları için özel bulut depolama ve dosya paylaşım çözümleri olarak işlev görür. Bu araçlar, tüm kurumsal içerik için esnek ve senkronize edilebilir depolar görevi görerek içerikle ilgili tüm ihtiyaçları tek bir platformda birleştirmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcılar içeriği çeşitli cihazlarda zahmetsizce depolayabilir, paylaşabilir, oluşturabilir, üzerinde işbirliği yapabilir ve bulabilir. Bulut içeriği işbirliği çözümleri öncelikle belge yönetimi için kullanılsa da, basit dosya işlemenin ötesine geçerek çok çeşitli özellikler sunar. Daha geniş erişilebilirlik için tasarlanmış olsalar da, birçok işlevi kurumsal içerik yönetimi (ECM) yazılımıyla paylaşırlar. Daha büyük kuruluşlar için tasarlanan ECM araçları, sıkı güvenlik önlemlerini, geniş depolama kapasitelerini ve şirket içi dağıtım seçeneklerini vurgular. Bulut içeriği işbirliği araçları, ECM ve diğer içerik yönetimi sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olabilir ve içeriğin depolanması ve yönetilmesi için birleşik bir ekosisteme olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (önceden SkyDrive olarak biliniyordu), Microsoft tarafından Office'in web sürümünün bir parçası olarak işletilen bir dosya barındırma hizmeti ve senkronizasyon hizmetidir. İlk olarak Ağustos 2007'de başlatılan OneDrive, kullanıcıların Windows ayarları veya BitLocker kurtarma anahtarları gibi dosyaları ve kişisel verileri bulutta depolamasına, dosyaları paylaşmasına ve Android, Windows Phone ve iOS mobil aygıtları, Windows ve macOS bilgisayarları ve Xbox 360 ve Xbox One konsolları. Kullanıcılar Microsoft Office belgelerini OneDrive'a yükleyebilir. OneDrive, ayrı olarak veya Office 365 abonelikleriyle birlikte sunulan 100 GB, 1 TB ve 6 TB depolama seçenekleriyle 5 GB ücretsiz depolama alanı sunar.
Dropbox
dropbox.com
Dropbox, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan Amerikan şirketi Dropbox, Inc. tarafından işletilen ve bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve istemci yazılımı sunan bir dosya barındırma hizmetidir. Dropbox, 2007 yılında MIT öğrencileri Drew Houston ve Arash Ferdowsi tarafından bir başlangıç şirketi olarak, ilk finansmanı tohum hızlandırıcı Y Combinator'dan alarak kuruldu. Dropbox, 10 milyar ABD dolarını aşan değerlemesiyle ABD ve dünyadaki en değerli girişimlerden biri olarak seçildi ve Y Combinator'ın bugüne kadarki en başarılı yatırımlarından biri olarak tanımlandı. Ancak Dropbox, güvenlik ihlalleri ve gizlilik endişeleri gibi konularda da eleştirilere maruz kaldı ve tartışmalara yol açtı. Dropbox, 2014'ten beri Çin'de engelleniyor. Electronic Frontier Foundation'ın 2017 "Verilerinizi Devlet Taleplerinden Koruma" raporunda beş yıldız aldı.
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer, Hollanda merkezli internet tabanlı bir bilgisayar dosya aktarım hizmetidir. Şirket 2009 yılında Amsterdam'da Rinke Visser, Bas Beerens ve Nalden tarafından kuruldu. WeTransfer, Ekim 2018'de uygulamasını "Collect by WeTransfer" adıyla yeniden başlattı. Mayıs 2020'de Hindistan, güvenlik nedenlerini öne sürerek WeTransfer uygulamasını yasakladı.
pCloud
pcloud.com
pCloud, görüntüler, video, ses, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm dijital içeriğinize istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, herhangi bir cihazdan erişim sağlayan İsviçre bulut depolama alanıdır. Güvenlik yaklaşımı, verilerinizin güvende olduğundan ve kontrolün mümkün olduğunca sizde olduğundan emin olmaya odaklanır. pCloud'a kaydolduğunuzda dosyalarınızın ve kişisel verilerinizin depolandığı veri bölgesini seçersiniz: Amerika Birleşik Devletleri'nde (Dallas, Teksas) veya Avrupa Birliği'nde (Lüksemburg). pCloud'u 10 GB'a kadar depolama alanına sahip ücretsiz bir hesapla test edin! Tüm önemli dosyalarınızı tek bir yerde güvende ve merkezi tutun. Dünyanın her yerindeki ekip üyeleriniz, müşterileriniz vb. ile paylaşımda bulunabilir ve onlara dijital kitaplığınıza kontrollü erişim ve izinler verebilirsiniz. Her şeyin nerede olduğunu ve ne yaptığını açıkça gösteren kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Yazılım birden fazla platformda kullanılabilir: iOS ve Android cihazlar, Mac, Windows ve Linux. pCloud'u bilgisayarınıza yükleyerek (masaüstü uygulaması pCloud Drive aracılığıyla), uygulama, yerel depolama alanınızı genişleten güvenli bir sanal sürücü oluşturur. pCloud'unuzda yaptığınız her değişiklik anında bilgisayarınızda, telefonunuzda veya tabletinizde görülebilir. Tüm cihazlarınız anında senkronize edilir ve yaptığınız her güncellemeye doğrudan dosya erişimine sahip olursunuz. pCloud'un en yeni özelliği Markalı bağlantılar, indirme bağlantılarını markanızın stili ve logosuna göre özelleştirmenize olanak tanır. pCloud Crypto, dosyalarınız için en yüksek güvenlik düzeyidir. Hassas bilgilerinizi ve özel belgelerinizi buluta kaydedebilir ve istediğiniz cihazda bulundurabilirsiniz. pCloud yöneticileri dahil hiç kimsenin bu dosyalara erişimi yoktur. İstemci tarafı şifrelemeyle dosyalarınız bilgisayarınızda yerel olarak şifrelenir ve yalnızca şifrelenmiş bilgiler buluta yüklenir. Dosyalar şifreleme olmadan cihazınızdan asla ayrılmaz.
Zoho WorkDrive
zoho.com
Birlikte çalışan ekipler için çevrimiçi dosya yönetimi. Ekibinizin birlikte çalışma biçimini dönüştürün; onlara güvenli, paylaşılan bir çalışma alanı verin, böylece fikirlerinin tasarımdan gerçekleştirmeye kadar bir yuvası olsun. Ekip çalışmasını yaratın, işbirliği yapın ve gerçekleştirin.
Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında kuruldu. Box, işletmelerin içerikleri çevrimiçi olarak işbirliği yapmasını, paylaşmasını ve yönetmesini kolaylaştırır.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte, kuruluşların en değerli içeriklerini daha iyi korumalarına ve üzerinde işbirliği yapmalarına olanak tanıyan, içerik güvenliği ve yönetimine yönelik güvenli çoklu bulut platformudur. 2008 yılında kurulan Egnyte, 17.000'den fazla kuruluş için bulut içerik güvenliğini demokratikleştirerek müşterilerin veri güvenliğini artırmasına, uyumluluğu sürdürmesine, fidye yazılımı tehditlerini önlemesine ve tespit etmesine ve herhangi bir uygulamada, herhangi bir bulutta ve herhangi bir yerde çalışan verimliliğini artırmasına yardımcı oluyor. Egnyte'ın basit, anahtar teslim çözümü, BT liderlerinin kazara veri silmeden veri sızdırmaya, mevzuat uyumluluğuna, uygun yaşam döngüsü yönetimine, gizliliğe ve çok daha fazlasına kadar geniş bir yelpazedeki içerik risklerini yönetmesi ve kontrol etmesi kolaydır; üstelik tüm bunları iş kullanıcılarına sağlar. Herhangi bir buluttan, herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden daha hızlı ve daha akıllı çalışmak için ihtiyaç duydukları araçlar.
Zoho Docs
zoho.com
Ekipler ve bireyler için çevrimiçi dosya yönetimi. Ekibinizi, her şeyin gerçek zamanlı olarak herkesin kullanımına açık olduğu, güvenli ve işbirliğine dayalı bir çalışma alanına getirin. Güvenli bir şekilde oluşturun, işbirliği yapın ve işlerinizi tamamlayın.
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugün teknoloji, pazarlama, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce teknoloji destekli hizmet işletmesi Copilot'ta çalışıyor. Copilot 2020'de kuruldu, 2022'de 10 milyon dolarlık Seri A topladı ve genel merkezi New York City'de bulunuyor.
Moxo
moxo.com
Müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla harici projeleri kolaylaştırın. Moxo ile hesap alımından katılıma ve hizmete kadar iş akışlarını hızlandırın. Ortak teslimatlara ulaşmak, kilometre taşlarını takip etmek, belge alışverişinde bulunmak, onayları toplamak ve daha fazlasını gerçekleştirmek için müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla koordinasyon sağlayın. Moxo; finansal hizmetler, danışmanlık, hukuk, muhasebe, sağlık hizmetleri ve daha fazlasını içeren çok çeşitli sektörlerdeki proje çalışma alanlarına güç sağlar. Müşterilerimiz arasında Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Modelleri, Hibernia College, BNP Paribas ve daha fazlası gibi şirketler bulunmaktadır. Ekibimiz, etkileşim alanında zengin bir öncü geçmişe sahiptir: Moxo'nun kurucu ortağı ve CEO'su Subrah Iyar, Webex'in kurucu ortağı ve CEO'suydu ve Moxo'nun kurucu ortağı ve CTO'su Stanley Huang, Webex'te üst düzey mühendislik yönetimi pozisyonlarında yer aldı. Cisco Sistemleri ve WebEx.
DropSend
dropsend.com
DropSend ile büyük dosyaları ücretsiz gönderin. Dosyaları e-postayla gönderin, çevrimiçi olarak depolayın, gönderimleri ve indirmeleri kontrol edin ve işletmeniz için DropSend'i kullanın.
Sync
sync.com
Sync, bulutta güvende olmanızı ve bağlantıda kalmanızı sağlayan bir dosya depolama, paylaşım ve işbirliği platformudur. Sync.com, 2011'den bu yana dünyanın işbirliği yapabileceği güvenli bir alan sağlama misyonunu üstleniyor. Bugün, her boyutta bir milyondan fazla işletme, büyük fikirleri paylaşmak, önemli bilgileri depolamak ve oyunun kurallarını değiştiren projelerde işbirliği yapmak için Sync'in ödüllü bulut uygulamalarını ve çığır açan gizlilik koruma özelliklerini kullanıyor.
CAYA
getcaya.com
CAYA ile tüm belgeleri alın, düzenleyin ve düzenleyin. 20.000'den fazla müşteri halihazırda CAYA'yı bulutta bir belge merkezi olarak ve günlük postalarını dijitalleştirmek için kullanıyor.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit, güvenlik bilincine sahip şirketlerin dosyalarını güvenli bir şekilde yönetmesine, senkronize etmesine, imzalamasına ve paylaşmasına olanak tanıyan, uçtan uca şifrelenmiş, sıfır bilgi içeren bir içerik işbirliği platformudur. Diğer genel bulut sağlayıcılarının aksine Tresorit'in kullanıcıların dosyalarına erişimi yoktur, bu da maksimum gizliliği sağlar. - Ödünsüz güvenlik: Dosyalarınız buluta yüklediğiniz andan hedeflenen alıcıya ulaşana kadar korunur. Başka birinin dosyalarınıza yetkisiz erişim sağlaması teknik olarak imkansızdır. - Sorunsuz ve güvenli ekip çalışması: İster İK belgeleri, yasal sözleşmeler, finansal planlar veya çok gizli Ar-Ge prototipleri için kişisel veriler olsun, Tresorit son derece hassas belgelerinizin güvende kaldığı dijital bir çalışma alanı sağlar. - Güçlü kontrol ve izleme seçenekleri: Tüm kullanıcıları, bilgilerini ve etkinliklerini yönetin ve denetleyin. Tresorit, doğru çalışanların doğru dosyalara eriştiğinden emin olabilmeniz için güçlü kontrol özellikleri sunar. -Tresorit, sıkı standartlara uymanın zorunlu olduğu, sıkı düzenlemelere tabi bir sektörde faaliyet gösteren her türlü işletme için ideal tamamlayıcı çözümdür. Tresorit, GDPR, CCPA, HIPAA, TISAX, FINRA veya ITAR uyumluluğunu desteklemek için Microsoft'un çözümleriyle birlikte dağıtılabilir. İstemci tarafındaki uçtan uca şifreleme teknolojimiz, en hassas belgelerinizin her zaman koruma altında kalmasını garanti eder.
Everleagues
everleagues.com
Everleagues bir iletişim ve işbirliği platformudur. Yerel özelliklerin ve kurumsal düzeyde güvenliğin benzersiz karışımı, üretkenliği, işbirliğini, müşteri memnuniyetini ve karlılığı artıran kusursuz bir ofis içi ve müşteri hizmetleri deneyimi sunar. Sohbet, ses, video, dosya aktarımı, e-imza ve daha fazla üretkenlik aracı, Everleagues tarafından desteklenen kendi firmanızın tek bir sanal çalışma alanındadır.
FilesAnywhere
filesanywhere.com
Merkezi Bedford, Texas'ta bulunan FilesAnywhere, işletmelere yönelik bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve istemci yazılımı sunan bir bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetidir.
TitanFile
titanfile.com
TitanFile, ödüllü bir güvenli dosya paylaşımı ve istemci işbirliği platformudur. TitanFile'ın kullanımı e-posta kadar kolaydır; bu da verimliliğin, maliyet tasarrufunun ve daha yüksek müşteri memnuniyetinin yanı sıra güvenliği ve uyumluluğu artırır. TitanFile platformu kapsamlıdır ve güvenli dosya paylaşımı, grup işbirliği, müşteri tarafından başlatılan iş akışları ve paylaşılan posta kutuları gibi çeşitli kullanım örneklerini ve iş akışlarını destekler.
LucidLink
lucidlink.com
Yerel sürücünün kolaylığını bulutun gücüyle birleştiren LucidLink, ekibinizin tek bir paylaşılan dosya alanıyla anında, güvenli bir şekilde ve her yerden işbirliği yapmasına ve dosyaları düzenlemesine olanak tanır. * Her yerde, anında işbirliği yapın: Her yerden birlikte çalışın. Varlıklara ve proje değişikliklerine, paylaşılan dosya alanınıza kaydedildikleri anda erişin. Nerede olursanız olun en iyi işinizi yapın, küresel yeteneklerden yararlanın ve 7/24 işbirliğine dayalı bir iş akışı oluşturun. * Paylaşılan dosyalara anında erişim: İndirme veya senkronizasyonu beklemeden projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışın. Büyük dosyalar mı? Sorun değil. Medyanız anında kullanılabilir, böylece takım arkadaşlarınızın kaldığı yerden devam edebilirsiniz. * Eşsiz güvenlik: Sıfır bilgi şifrelemesi, merkezi erişim yönetimi ve SSO entegrasyonu ile dosyalarınız tamamen güvende kalır - yalnızca onlara erişmesine izin verdiğiniz kişiler tarafından görülebilir. * Kesintisiz yaratıcı iş akışları: LucidLink, halihazırda kullandığınız yaratıcı uygulamalarla çalışır, böylece öğrenecek yeni bir şey kalmaz. Premiere Pro ve Media Composer'dan DaVinci Resolve ve After Effects'e kadar en sevdiğiniz araçları kullanarak kolayca işbirliği yapın.
My MX Data
mymxdata.com
My MX Data, işletmeler için optimize edilmiş son teknoloji ürünü bir dosya paylaşım platformudur. Hız ve verimlilik için tasarlanan MX, büyük, teknik dosyaları kolaylıkla işleyerek ultra hızlı yüklemeler sunar. Sürüm kontrolü için MX Distribute ve veri merkezli sohbetler için MX Conversations gibi benzersiz özellikler işbirliğini kusursuz hale getirir. MX, ayrıntılı kullanıcı yönetimine ve kişiselleştirilmiş ayarlara olanak tanıyan güçlü yönetici kontrolleri sunar. Kapsamlı bir denetim yolu, hesap verebilirliği ve güvenliği sağlar. Veri korumasını artıran MX Enterprise sürümü, bulut tabanlı paylaşımda 'mükemmel gizlilik' sağlamak için patentli teknolojiyi kullanarak veri koruma yasalarıyla tam uyumluluk sağlar. MX, güvenli, verimli veri alışverişi için başvuracağınız çözümdür.
Pigeon
pigeondocuments.com
Müşteri belgelerinin toplanması kolay, düzenli ve güvenli hale getirildi. Güvercin belge toplama sürecinizi hızlandırır ve külfetli takip ihtiyacını ortadan kaldırır
AvePoint
avepoint.com
Güvenle İşbirliği Yapın. AvePoint, SaaS işlemlerini optimize etmek ve işbirliğini güvenli hale getirmek için en gelişmiş platformu sağlar. Dünya çapında 17.000'den fazla müşteri, Microsoft, Google, Salesforce ve diğer işbirliği ortamlarında dijital çalışma ortamını modernleştirmek için çözümlerimize güveniyor. AvePoint'in küresel kanal iş ortağı programı, 100'den fazla bulut pazarında mevcut olan çözümlerimiz ile 3.500'den fazla yönetilen hizmet sağlayıcıyı, katma değerli bayiyi ve sistem entegratörünü içermektedir. 2001 yılında kurulan AvePoint, beş kez Yılın Küresel Microsoft İş Ortağı ödülüne layık görülmüştür ve merkezi Jersey City, New Jersey'de bulunmaktadır.
Trimble Connect
connect.trimble.com
HoloLens için Trimble Connect, şantiyedeki holografik verilerin hassas şekilde hizalanmasını sağlayarak proje koordinasyonu için karma gerçeklikten yararlanıyor ve çalışanların fiziksel ortam bağlamında üst üste yerleştirilmiş modellerini gözden geçirmelerine olanak tanıyor.
Smint.io
smint.io
Marka Portalınız, Medya Merkeziniz, Basın Portalınız, Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint / OneDrive, Tenovos, Thron, DAM / Dijital Varlık Yönetimi için İçerik Satın Alma Portalı ve birden fazla kaynak. İçerikleri canlı olduğunda işletmeler gelişir. İçeriğinizi şimdi etkinleştirin!
CloudFiles
cloudfiles.io
CloudFiles, mevcut belge kitaplıklarınıza erişmenizi ve dosyalarınız ve klasörleriniz için güçlü bağlantılar oluşturmanızı sağlar. HubSpot ve Salesforce'ta analiz toplayabilir, güvenlik ekleyebilir ve her türlü otomasyonu gerçekleştirebilirsiniz CloudFiles, size bir dizi basit özellik sunar - Dosya Senkronizasyonu - Yerel sunucumuzda 2 yönlü senkronize edilmiş Google Drive, OneDrive, SharePoint, Box veya Dropbox'ınıza erişin uygulamanız veya HubSpot hesabınız Belge Güvenliği - Bağlantılara indirme, süre sonu, kimlik doğrulama ve diğer ayarları ekleyin. Dosya Görüntüleyici Etkileşimi - Belgelerinize beyaz etiketleme ve sohbet robotu ekleyin. Sayfa bazında Analitikler - Ayrıntılı ve ayrıntılı analizleri toplayın. İlgili bağlantılardan ve dosyalardan doğrudan görüntüleyin veya belge analizlerini dışa aktarın Belge Otomasyonları - HubSpot ve SalesForce'ta potansiyel müşteri segmentasyonu ve puanlama mekanizmaları oluşturmak için iş akışlarında ve listelerde belge analizlerini kullanın
JUMBOmail
jumbomail.me
İçerik alışverişinde uzmanlaşmış lider bir çevrimiçi platform. Düzenli dosya paylaşımını etkileyici bir kişisel markalı galeri açılış sayfasına dönüştürerek dosya gönderme konusunda yeniden tasarlanmış bir yaklaşım sağlar. 2010 yılında kurulan JUMBOmail Thenologies Ltd, büyük veri teknolojilerini kullanarak bulut tabanlı dosya aktarım hizmetleri sunmaktadır. Ekibimiz Tel-Aviv ve Kiev'de bulunmaktadır.
Scan123
scan123.com
Scan123, evrak işleriyle uğraşmaya daha az, işletmenizin en iyi yaptığı işe daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanır. Scan123, kağıt dosyalarınızı dijitalleştirmenize, belgelerinizi bulutta güvence altına almanıza, aradığınızı hızla bulmanıza ve erişime ihtiyacı olanlarla anında paylaşmanıza yardımcı olan bir belge yönetimi çözümüdür. Artık yanlış yerleştirilmiş dosyalar yok. Artık kolayca uyum içinde kalabilir ve önemli belgeleri bulma çabasına son verebilirsiniz.
DRACOON
dracoon.com
DRACOON, Almanca konuşulan bölgede Kurumsal Dosya Paylaşımı pazar lideridir ve Almanya'nın en hızlı büyüyen SaaS şirketlerinden biridir. Platformdan bağımsız yazılımın bulut, hibrit ve şirket içi sürümü mevcuttur ve bağımsız analistler tarafından lider olarak adlandırılmıştır.
ShareDocView
sharedocview.com
ShareDocView.com, e-posta potansiyel müşterileri, analizler ve diğer birçok avantajdan yararlanmak için belgelerin bağlantılar aracılığıyla paylaşılmasına olanak tanıyan bir satış etkinleştirme aracıdır. Herkese açık olanlardan yalnızca doğrulanmış e-postalar veya şifreler aracılığıyla erişilebilenlere kadar değişen bağlantılar oluşturmak için PDF, Doküman ve PPT dosyalarını yükleyin. Markanızı tanıtmaya devam etmek için şirketinizin logosunu, renklerini ve seçtiğiniz bir web sitesinin bağlantısını ekleyin. Yeni Temmuz 2022'den beri - Şirketinizin özel alan adını (CNAME) ekleyin, örneğin docs.YOURDOMAIN.COM Dosya eklemeyi bırakın...sadece ShareDocView.com
FutureVault
futurevault.com
Geleceğe Hazır Firmalar için Akıllı Dijital Kasa Çözümleri. FutureVault, finansal hizmetler ve varlık yönetimi organizasyonlarına yönelik güvenli belge alışverişi ve Dijital Kasa çözümlerinde sektör lideridir ve Kişisel Yaşam Yönetimi Kasası™ ve İş Hayatı Yönetimi Kasası™ ile belge ve bilgi yönetimi paradigmasını değiştirir. FutureVault'un çok katmanlı platformu, belgelerin, verilerin ve bilgilerin güvenli, denetime hazır, tek bir gerçek kaynakta yönetilme biçimini önemli ölçüde iyileştirerek kurumsal, danışman ve müşteri değer önerilerini dönüştürüyor. Firmalara güç vererek FutureVault'un beyaz etiketli platformu ve mobil uygulamaları, firmaların defter ve kayıt uyumluluğunu karşılamalarına, veri gizliliğini geliştirmelerine, otomasyon ve açık API'ler ile ön ve arka ofis verimliliğini artırmalarına ve hane halkı ve gelecek nesillerle daha iyi etkileşim kurmak için gelişmiş bir dijital müşteri deneyimi sunmalarına yardımcı olur. Kurumsal müşteriler için ek verimlilik ve öngörü elde etmeye yönelik veri çıkarma ve yapay zeka odaklı modeller mevcuttur. FutureVault, 5 yıldızlı bir WealthTech sağlayıcısı ve en yenilikçi 100 küresel WealthTech çözüm sağlayıcısı arasında tanınmaktadır. * Öne Çıkan FutureVault Kullanım Örnekleri (Aşağıda): Önde gelen finansal hizmet ve varlık yönetimi kuruluşlarının, uyumluluğu karşılamak, arka ofis ve yönetim verimliliği kazanmak, müşterilerine daha fazla değer sunmak ve sonuçta zamandan ve paradan tasarruf etmek için FutureVault'u nasıl kullandığını keşfedin. * Benzersiz bir dijital müşteri deneyimi sunun: Hayatlarının en önemli belgelerini saklamayı, erişmeyi ve yönetmeyi her zamankinden daha kolay hale getirerek ailelerle (ve gelecek nesille) etkileşimi artırın. * Belgeleri müşterilere otomatik olarak teslim edin: API'ler ve SFTP'ler aracılığıyla müşterilerinize aylık ekstreleri, işe alım belgelerini, vergi belgelerini, üç aylık raporları ve diğer kritik belgeleri otomatik olarak gönderin. * Güvenli bir şekilde belge alışverişi yapın ve alın: Merkez ofis, danışmanlar, personel, müşteriler, aile üyeleri, düzenleyiciler ve güvenilir işbirlikçilerle güvenli bir şekilde belge isteyin, alın ve alın. * e-İmza iş akışlarını otomatikleştirin ve iyileştirin: İlk katılım süreçlerini otomatikleştirerek ve e-imzalı belgeleri otomatik olarak teslim ederek (ve dosyalayarak) arka ofis ve yönetim maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf edin. * Defter ve kayıt uyumluluğunu karşılayın: Kayıt tutma yönetimini iyileştirin, denetimleri kolaylaştırın ve SEC, FINRA, IIROC, OSC ve daha fazlası tarafından sağlanan defter ve kayıt düzenlemelerini güvenle karşılayın. * Kağıdı (işi) azaltın ve ortadan kaldırın: ESG uyumluluğunu karşılamak ve kağıdı (işi) tamamen ortadan kaldırmak için belge odaklı süreçleri dijitalleştirerek dijital dönüşüm girişiminize öncülük edin.
EZ File Drop
ezfiledrop.com
EZ File Drop, dosya almanın en kolay yoludur. Herhangi birinden. EZ File Drop ile herkes bir uygulamayı indirmeye, hesap oluşturmaya veya dosya izinleri konusunda strese girmeden size dosya gönderebilir. Dosyalar doğrudan Google Drive, OneDrive, Dropbox veya Box hesabınıza gider ve kullanıcıdan toplamayı seçtiğiniz kadar çok veya az bilgi kullanılarak otomatik olarak düzenlenir. Dosya gönderimleri, dosyaları sıralama, filtreleme ve indirme seçenekleriyle birlikte doğrudan EZ File Drop'ta görüntülenebilir. Tüm bu bilgileri içeren bir CSV dosyasını bile indirebilirsiniz. Google Drive kullanıyorsanız, ekip arkadaşlarınızla güçlü bir işbirliği sağlamak için tüm Gönderim verilerinin canlı bir Google E-Tablosuna otomatik olarak girilmesini sağlayabilirsiniz. EZ File Drop, güvenlik ayarları, stil ve markalama seçenekleri ve güçlü e-posta bildirimleri de dahil olmak üzere son derece özelleştirilebilir araçlardan oluşan güçlü bir paket sayesinde kullanıcıların her proje için mükemmel yükleme çözümünü kolayca oluşturmasına olanak tanır. EZ File Drop, Google Drive, Dropbox, Box veya Microsoft OneDrive için markalı bir yükleme sayfasından daha fazlasıdır. Yükleme formunuzu kullanarak, müşterileriniz dosyaları sürükleyip bırakarak yüklerler. Dosyalar seçtiğiniz bulut depolama klasöründe görünür. Hatta iOS ve Android için mobil cihazlarda da çalışır. EZ File Drop, yaratıcılar, içerik oluşturucular, hukuk ve muhasebe, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, inşaat ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerde çalışan profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturuldu.
Aeroplicity
aeroplicity.com
Aeroplicity, havacılık endüstrisi için oluşturulmuş, operasyonel maliyetleri azaltan, izlenebilirliği artıran ve siber güvenliği geliştirirken aynı zamanda tedarik zincirlerinin çevre dostu olmasına ve pazarda öne çıkmasına yardımcı olan bir platformdur. Tüm CMMC, DFARS, NIST, ITAR ve EAR gerekliliklerini karşılayan, tamamen değişmez blockchain teknolojisiyle desteklenen güvenli, bulut tabanlı belge yönetim sistemimiz aracılığıyla zamandan ve paradan tasarruf etmenin en iyi yolu biziz.
Cocoon Data
cocoondata.com
Düzenlemeye tabi ve ticari açıdan hassas verileri güvende tutmak için dünya çapında Hükümetler, Şirketler ve KOBİ'lerle birlikte çalışıyoruz. Patentli Güvenli Veri Paylaşım Platformumuz (SDSP), kullanıcıların hassas verileri güvenlik duvarları dışında güvenli ve uyumlu bir şekilde işbirliği yapmasına, paylaşmasına ve kontrol etmesine olanak tanır. Müşteriler, platformumuzu kuruluşlarının siber ve veri güvenliğini güçlendirmek ve esnek ve veri odaklı bir kuruluş içinde katı uyumluluk standartlarını karşılamak için kullanıyor.
TransferChain
transferchain.io
TransferChain, sıfır bilgi şifrelemesi, dosya bölme, dağıtılmış bulut mimarileri ve blockchain yetkilendirmesi yoluyla işletmeler için en güvenli bulut depolama, dosya aktarımı ve dosya isteği yeteneklerini sağlar. Ne TransferChain ne de yetkisiz üçüncü taraflar, ister potansiyel kötü aktörler ister veri merkezleri olsun, kullanıcının özel ve gizli bilgilerine erişemez. TransferChain, hassas belgelerinizi saklamanın ve bunları harici olarak paylaşmanın en güvenli ve özel yoludur.
FileString
filestring.com
Kullanımı kolay bir dosya kontrol hizmetiyle önemli içeriklerinin dağıtımını kontrol edin
TakeTurns
taketurns.com
TakeTurns, müşteriler, satıcılar, iş ortakları gibi dış paydaşlarla belgeler ve dosyalar üzerinde işbirliği yapma şeklimizi teker teker değiştirir. TakeTurns, iki tarafın sırayla dosya ve belgeleri paylaştığı, talep ettiği veya güncellediği sıra tabanlı bir işbirliği uygulamasıdır. TakeTurns, asenkron işbirliğini gerçeğe dönüştürüyor.
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams, geleneksel veri merkezleri yerine sıfır bilgili p2p altyapısına güvenen ilk şirket olan, firmalara yönelik SaaS bulut depolama alanıdır. Önde gelen bulut sağlayıcılarının aksine, en yüksek düzeyde gizlilik sunar: Cubbit dahil hiç kimse yüklediğiniz verilere erişemez. 1. Cubbit, 3 katman güvenlik sağlayan ilk buluttur: veriler askeri düzeyde bir protokolle (AES-256) şifrelenir, parçalara bölünür ve sıfır bilgi ağı üzerinden dağıtılır. 2. Kullanımı kolay: uçtan uca şifrelemeyle korunurken dosya boyutu sınırlaması olmadan "sürükle ve bırak" tarzında saklayın, senkronize edin ve paylaşın. Fare tıklamasıyla erişim izinlerini verebilir ve geri alabilirsiniz. 3. Verileri güvenli bir şekilde yedekleyin: seçici senkronizasyonla, hangi dosyaların yalnızca bulutta tutulacağına (yer açmak!) ve hangi klasörlerin bilgisayarınızda yerel olarak depolanacağına karar verebilirsiniz. 4. Çevreci ve uygun fiyatlı: Cubbit ile sunucu çiftliği bakımına değil, gizliliğinize yatırım yaparsınız. Aslında bu bulut depolama alanı rakiplerine göre çok uygun fiyatlı ve yarı fiyatına mal oluyor. Aynı gerçek, ekibinizin depolanan her 10 TB için yılda 400 kg CO2 tasarrufu yapmasına olanak tanır.
Kloud
kloud.com
Kloud LiveDoc, bir film gibi oynatılabilen etkileşimli bir belgeyi ifade eder. Senkronizasyonlar veya toplantılar bu belgelere göre kaydedilir ve daha sonra Kloud Meeting aracılığıyla sunulabilir.
Onehub
onehub.com
Onehub, her büyüklükteki işletme için oluşturulmuş güvenli dosya depolama ve paylaşım hizmetidir. Verilerinizin banka düzeyinde şifrelenmesinin yanı sıra ayrıntılı, rol tabanlı izin yapımız, içeriğinize kimlerin erişebileceğini kontrol edebileceğiniz ve kritik iş dosyalarını güvenle paylaşabileceğiniz anlamına gelir. Onehub, dosya paylaşımınızı geliştirmek ve genişletmek için sanal veri odaları, müşteri portalları, Google Dokümanlar entegrasyonu, otomatik filigran ekleme, markalı çalışma alanları ve özel sözleşmeler gibi güçlü iş araçlarından oluşan bir paket sunar. İçerik paylaşımına daha profesyonel, gösterişli bir görünüm kazandırmak ve kendi Müşteri Portalınızı oluşturmak için Onehub Çalışma Alanınızı özelleştirin. Onehub'ın sanal veri odaları, en önemli anlaşmalarınıza ihtiyaç duyduğunuz güvenlik ve gizliliği sağlar.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon bulunmaktadır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısında yerleşiktir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. girişiminin bir girişimidir. Artık bulutta ve şirket içinde mevcuttur. Şirketimizin 2024 yılında 12 milyondan fazla kuruluşu bulunmaktadır. Bitrix24, küçük kuruluşlardan Fortune 500 şirketlerine kadar müşterilerine hizmet vermekten gurur duymaktadır.
Clinked
clinked.com
Clinked, bulut tabanlı bir müşteri portalı ve işbirliği aracıdır. Ekiplerin, proje gruplarının ve iş müşterilerinin güvenli bir bulut ortamından belgeler ve dosyalar üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. 3 ana portal seçeneği sunuyoruz: 1. Kolay (hazır, kolayca özelleştirilebilir portal). 2. Ismarlama (özel gereksinimlerinize göre Clinked altyapısı üzerine oluşturulmuş özel portal). 3. Sanal Veri Odası. Tüm portallar, bazıları aşağıda listelenen çok çeşitli özellikler sunar. İşletme İmajınızı Geliştirin * Bağlantılı müşteri portalı özelleştirilebilir ve beyaz etiketli olabilir. * Kendi URL'nizi kullanın, ör. https://clients.sirketiniz.com. * Markalı yerel mobil uygulamalar Android ve iOS için mevcuttur. İşbirliği Yapın ve İletişim Kurun * Müşterileri gerçek zamanlı etkinlik akışları ve proje ilerleme yönetimi ile güncelleyin. * Bireysel ekip üyelerine görevler atayın veya iş yükünü birden fazla kullanıcıyla paylaşın. * Verimli tartışmalar yapın, @bahsetmeler, anında 1-2-1 ve grup sohbeti ve mikroblog kullanarak iletişim kurun. * Tam metin araması. Güvenli Müşteri Portalı * Aktarım sırasında 256 bit SSL ve bekleme sırasında AES şifreleme. * Çözümünüze güvenli erişim için iki faktörlü kimlik doğrulama. * Hesap yöneticileri denetim takibindeki tüm kullanıcı etkinliklerini görüntüleyebilir. 1 Numaralı FTP Alternatifi * Büyük dosyaları paylaşmak için dosya ve klasörleri sürükleyip bırakın. * Evrensel arama çubuğuyla dosya ve klasörleri bulun ve açın. * Belgelerinizi indirmeye gerek kalmadan canlı önizlemelerini görüntüleyin. Entegrasyonlar * Google Workspace ile yerel entegrasyon. * AdobeSign, DocuSign ve JotForm ile yerel entegrasyon. * Zapier aracılığıyla 3.000'den fazla uygulamayla görevleri ve eylemleri otomatikleştirin. * Genel API. Spesifikasyonlarınıza göre oluşturulmuş tamamen özel portal * Sağlam Clinked ISO sertifikalı altyapı üzerine kurulmuştur. * Çok çeşitli mevcut özellikler arasından seçim yapın. * İşletmenizin ihtiyaç duyduğu yeni benzersiz özellikleri ekleyin. * Kullanım durumunuza ve iş akışınıza uyacak özel kullanıcı arayüzü. * Basit tasarım süreci. * Hızlı teslimat.
Datto
datto.com
MSP'ler için özel olarak tasarlanmış güvenlik ve bulut tabanlı yazılım çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısı olan Kaseya şirketi Datto, KOBİ'lerin doğru teknolojiyle başarabileceklerinin sınırı olmadığına inanıyor. Datto'nun kanıtlanmış Birleşik Süreklilik, Ağ İletişimi ve İşletme Yönetimi çözümleri, MSP'ler için siber dayanıklılığı, verimliliği ve büyümeyi artırıyor. Entegre bir platform aracılığıyla sunulan Datto'nun çözümleri, MSP ortaklarından oluşan küresel ekosisteminin dünya çapında bir milyondan fazla işletmeye hizmet vermesine yardımcı oluyor. Datto'nun çözümleri, proaktif dinamik tespit ve önlemeden siber olaylara karşı hızlı, esnek kurtarmaya kadar, sunucularda, sanal makinelerde, bulut uygulamalarında veya verilerin bulunduğu herhangi bir yerde maliyetli kesintilere ve veri kaybına karşı koruma sağlar.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, sayfa çevirme efektiyle profesyonel çevrimiçi yayınlar oluşturmaya ve depolamaya yönelik bir yazılım ve bulut hizmetidir. PDF'lerinizi etkileşimli flipbook'lara dönüştürün ve müşterileriniz için ilgi çekici pazarlama materyalleri üretin. Belgelerinizi etkileşimli bir şekilde sunun: daha iyi müşteri etkileşimi için bağlantılar ve videolar ekleyin ve hareketli kitapları bağlantı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde paylaşın. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den fazla şirket, kullanımı kolay çevrimiçi belgeler oluşturmak, web üzerinden içerik sunmak ve iletişim süreçlerini geliştirmek için FlippingBook'u kullanıyor. Hizmet, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır ve Zapier, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre edilebilir. FlippingBook, küçük işletmelere ve Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle gibi büyük tanınmış markalara yardımcı olur.
Ftopia
ftopia.io
İşletmelerin, belgeleri ve dosyaları birden fazla kullanıcıyla paylaşmak için özel bir çalışma alanı oluşturmasına yardımcı olan çevrimiçi belge paylaşım çözümü.
Koofr
koofr.net
Koofr, ömür boyu ücretsiz depolama alanı ve birden fazla bulut hesabını (Dropbox, Google Drive, OneDrive) ve kişisel depolarınızı bağlama seçenekleriyle güvenli AB tabanlı bulut depolama alanı sunar. Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve belgelerinizi saklamanın, erişmenin ve paylaşmanın daha iyi bir yolunu keşfedin. Ücretsiz hesabınızı hemen alın!
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche, kurumsal içerik yönetimi (ECM) ve iş süreci otomasyonunun lider SaaS sağlayıcısıdır. Güçlü iş akışları, elektronik formlar, belge yönetimi ve analizler sayesinde Laserfiche işlerin yapılma şeklini hızlandırır. Laserfiche, 30 yılı aşkın bir süre önce kurumsal içerik yönetimiyle kağıtsız ofise öncülük etti. Bugün Laserfiche, 80'den fazla ülkede kuruluşların dijital işletmelere dönüşmesini sağlamak için bulut, makine öğrenimi ve yapay zeka ile yenilikler yapıyor.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe, müşteri iletişiminin, belge imzalamanın ve alışverişin güvenli hale getirilmesine ve otomatikleştirilmesine ve uyumluluğun geliştirilmesine yardımcı olur. Belgeleri güvence altına alıyor ve belge akışlarını otomatikleştiriyoruz. Güçlü e-imzadan esnek bir e-form motoruna ve yapılandırılabilir müşteri portallarına kadar kuruluşların kişisel veriler, sözleşmeler, para ve kimlik içeren iş süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olarak zamandan %90'a kadar tasarruf sağlıyoruz. İK departmanları çalışanları işe almak ve maaş bordrolarını dağıtmak için bizi kullanıyor. Satış departmanları müşterileri işe almak için bizi kullanıyor. Profesyonel hizmet firmaları müşterileriyle sözleşme imzalamak, veri toplamak ve belge alışverişinde bulunmak için bizi kullanıyor. Okullar bizi kabul süreçlerini otomatikleştirmek için kullanıyor.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud, dosya barındırma hizmetlerini oluşturmaya ve kullanmaya yönelik bir istemci-sunucu yazılımı paketidir. Nextcloud ücretsiz ve açık kaynaklıdır; bu, herkesin onu kendi özel sunucu cihazlarına kurmasına ve çalıştırmasına izin verildiği anlamına gelir. Nextcloud uygulaması işlevsel olarak Dropbox, Office 365 veya Google Drive'a benzer, ancak evdeki yerel bilgisayarlarda veya şirket dışı dosya depolama barındırma için kullanılabilir. OnlyOffice ARM işlemcilerini desteklemediğinden Office işlevselliği x86/x64 tabanlı sunucularla sınırlıdır. Tescilli hizmetlerin aksine açık mimari, kullanıcıların verileri üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlar. Orijinal ownCloud geliştiricisi Frank Karlitschek, ownCloud'u çatalladı ve Karlitschek ve orijinal ownCloud ekibinin diğer üyeleri tarafından aktif olarak geliştirilmeye devam eden Nextcloud'u yarattı. 17 Ocak 2020'de sürüm 18, Berlin'de Nextcloud Hub ürün adı altında sunuldu. İlk kez bir ofis paketi (burada OnlyOffice) doğrudan buraya entegre edildi ve Nextcloud, Microsoft Office 365 ve Google Dokümanlar ile doğrudan rekabet etme hedefinin olduğunu duyurdu. Ayrıca bu tarihte Ionos ile ortaklık duyurusu yapıldı.
odrive
odrive.com
Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP ve daha fazlasındaki dosyalarınızı senkronize edebilmeniz, paylaşabilmeniz, yedekleyebilmeniz ve şifreleyebilmeniz için tüm depolama alanına birleşik erişim
ShareFile
sharefile.com
ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenli bir şekilde erişmek, verileri paylaşmak ve zaman kazandıran iş akışları oluşturmak için herhangi bir cihazı kullanın. Basit, hızlı kurulum; BT gerektirmez. İstediğiniz boyuttaki dosyayı istediğiniz cihazda paylaşın ve gönderin: İster ofiste ister hareket halinde olun, bulut depolama sayesinde dosyalarınıza her yerden, her zaman güvenli erişime sahip olacaksınız. * Dosyalarınızın her zaman güvende olduğunu bilin: Banka düzeyinde şifreleme, dosyalarınızı, e-postalarınızı ve eklerinizi aktarım sırasında ve beklemedeyken korur. * Güvenli bir şekilde işbirliği yapın: Verilerinize kimin eriştiğini bilmek ve kontrol etmek için izleri ve yapılandırılabilir izinleri denetleyin. * Müşteri ve çalışanların işe alım sürecini optimize edin: Zaman kazandıran iş akışları, manuel evrak işlerini tek bir işbirliği noktasında azaltır. * Güvenli FTP sitesi alternatifi: Siz veya müşterileriniz için yazılım kurulumu gerekmez.
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip sohbeti, video konferans, ekran paylaşımı, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve tek bir bulut tabanlı ortak çalışma ortamında gerçek zamanlı ekip belge işbirliğini birleştirerek iletişimi, proje yönetimini, toplantıları yürütmeyi, çevrimiçi işbirliğini ve daha fazlasını kolaylaştırır. çalışma alanı.
Starchive
starchive.io
Aramaya daha az zaman ayırın. Yaratmaya daha fazla zaman ayırın. Starchive, bugünün yaratıcıları için yarının deposudur. Oluşturduğunuz şeye erişmeniz, kullanmanız ve üzerinde geliştirmeler yapmanız kolay olmalıdır. On yılı aşkın bir süre önce Bob Dylan'ın kataloğunun tamamını arşivlemek için birlikte çalıştılar. İkonik seviye yaratıcılarının içeriklerini nasıl arşivlediğini, düzenlediğini ve bunu kariyerleri için nasıl kullandığını ilk elden öğrendiler. Bu bilgiyi aldılar ve Ticari Yaratıcıların, Kültürel Yaratıcıların ve Topluluk Yaratıcılarının her ortamda aynı şeyi yapmalarını sağlayacak bir platform oluşturdular. Artık düşündüğünüz gibi çalışan bir organizasyon sisteminiz var. Starchive ile yaratımlarınızın kontrolü sizdedir. Platformları bir sanatçının zihni gibi çalışan dijital bir organizasyondur. Diğer dosya adlarının içine yerleştirilmiş dosya adlarında tuhaf kısıtlamalar yoktur. Sanatınızı başka birinin organizasyon planına uydurmanıza gerek yok. Dosya oluşturmak yerine dosyalama ve arama yaparak değerli dakikalarınızı harcamanıza gerek yok. mağaza | arşiv | küratör | paylaş | nane | para kazanmak
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync, basit, güçlü ve kullanımı kolay bir bulut dosya paylaşımı, dosya senkronizasyonu ve çevrimiçi yedekleme hizmetidir. Dropbox'tan farklı olarak SugarSync, mevcut klasör yapınızı yedeklemenizi sağlar. 30 gün boyunca ÜCRETSİZ deneyin ve bugün başlayın!
Virtru
virtru.com
Virtru, askeri düzeyde şifrelemeyi oldukça kolaylaştırır. Dünyanın en büyük bankalarından en küçük sağlık hizmetleri uygulamalarına kadar Virtru, günlük iş uygulamalarınız için esnek, uçtan uca şifrelemeyle her boyuttaki kuruluşun verilerinin kontrolünü ele almasına yardımcı olur. Açık standart Güvenilir Veri Formatını temel alan Virtru yazılımının kullanımı kolaydır ve Google Workspace/Gmail ve Microsoft 365/Outlook, Google Drive ve Salesforce, Confluence ve Zendesk gibi kurumsal uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ayrıntılı erişim kontrolleri, şirket içinde barındırılan anahtar yönetimi seçenekleri, DLP ve denetim, müşterilerimizin ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA ve GLBA/FTC Korumaları dahil en katı gizlilik ve uyumluluk gereksinimlerini bile karşılamalarına yardımcı olur. Virtru, her gün kullandığınız uygulamalara doğrudan entegre olduğundan, mevcut iş akışlarınızdan ayrılmadan hassas bilgileri tek tıklamayla şifreleyin.
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi, işletmeler için en iyi hepsi bir arada işbirliği aracıdır. Bu sadece kelimelerden ibaret değildir; Wimi özel çalışma alanlarına da sahiptir: sosyal ağ, dosya paylaşımı ve sürücü, görev yönetimi, takvim paylaşımı, anlık mesajlaşma ve video konferans. Sezgisel ve güçlü bir çözüm içinde dikkatle hazırlanmış bu tam özellikler seti sayesinde, küçük şirketlerden Fortune 500 şirketlerine kadar binlerce işletme her gün zamandan tasarruf sağlıyor ve ekiplerinin daha üretken olmasına olanak tanıyor.
Cloudup
cloudup.com
Cloudup ile video, fotoğraf, müzik, bağlantılar ve dosyalar gibi her şeyin akışını anında ve kolayca paylaşın.
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx, bireyler, çalışanlar, KOBİ'ler ve şirketler için dijital depolama ve varlık yönetimi platformu sağlayan bir SaaS girişimidir. Sezgisel, güvenli ve verimli işbirliğine olanak tanıyan, Hindistan yapımı bir hizmettir. DigiBoxx, 2020'deki başlangıcından bu yana, bireylere yönelik rekabetçi fiyatlandırma planları ve KOBİ'ler ve şirketlere yönelik özelleştirilebilir paketlerle 1 Milyonun üzerinde kalp kazandı.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense, dünyanın en gelişmiş şirketlerinin karar verme süreçlerindeki belirsizliği ortadan kaldırma yöntemidir. Kanıtlanmış yapay zeka üzerine kurulu pazar zekası ve arama ile AlphaSense, hisse senedi araştırmaları, şirket kayıtları, etkinlik transkriptleri, uzman çağrıları, haberler, ticari dergiler ve müşterilerin kendi araştırma içerikleri de dahil olmak üzere güvenilir bir kamu ve özel içerik evreninden ilgili bilgileri hızlı bir şekilde sunar. Merkezi New York City'de bulunan AlphaSense, ABD, İngiltere, Finlandiya, Hindistan ve Singapur'daki ofislerinde 1.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir.
AODocs
aodocs.com
AODocs, belge yönetimini ve içerik süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir içerik hizmetleri platformudur. Bulutta doğan bu platform, çeviklik ve ölçeklenebilirlik sunarak işletmelerin gelişen ihtiyaçlarına uyarlanabilir hale geliyor. Ayrıca mevcut sistemlerle kolay entegrasyon sağlayarak iş akışı verimliliğini artırır. AODoc'lar ile kuruluşlar, üretken yapay zeka kullanarak belge süreçlerini otomatikleştirebilir. Bu, kritik belgelerin kontrol edilebileceği, organizasyonel süreçlerin yönetilebileceği ve içeriğin, manuel müdahale olmadan yapılandırılmış verilere dönüştürülebileceği anlamına gelir. Bu otomasyon yeteneği, zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur ve insan hatası olasılığını ortadan kaldırır. AODocs, çeşitli endüstrilere ve departmanlara hitap eder. Yaşam bilimleri, finansal hizmetler, kamu ve üretim gibi sektöre özel ihtiyaçlara odaklanarak kişiye özel çözümler sağlar. Ayrıca insan kaynakları, hukuk, muhasebe, borç hesapları ve BT dahil olmak üzere departmana özgü işlevler sunar. Platform, kullanıcıları desteklemek için diğer araçlarla entegrasyonlar, fiyatlandırma kılavuzu, müşteri incelemeleri, başarı gibi bir dizi ek kaynak sağlar. hikayeler ve bir kaynak kütüphanesi. Kapsamlı bir güvenlik merkezi, veri korumayı sağlar ve yardım için teknik destek yönergeleri mevcuttur. AODocs, daha kişiselleştirilmiş destek için profesyonel hizmetler ve görsel öğrenme için bir video merkezi sunar. Kullanıcıların ilgili bilgileri ve güncellemeleri bulması için bir bilgi tabanına ve durum sayfasına erişilebilir. Şirketin web sitesi şirket, ortakları, kariyerleri ve iletişim bilgileri hakkında daha fazla ayrıntı sağlar. Özetle AODocs, işletmelerin süreçleri otomatikleştirmesine, verimliliği artırmasına ve belgelerini etkili bir şekilde düzenlemesine olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir belge yönetimi ve içerik hizmetleri platformu sağlar.
SuiteFiles
suitefiles.com
Belge oluşturma, ortak çalışma ve imzalama işlemlerinin tümü tek bir noktada. SuiteFiles, muhasebe ve profesyonel hizmet firmaları için güçlü ancak basit bir belge yönetimi yazılımıdır. İş akışlarımız, küçük ve orta ölçekli firmaların müşterileriyle birlikte büyümek için tam olarak ihtiyaç duyduğu şeydir. Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 ve daha fazlasıyla entegre olarak günlük faaliyetlerinizi destekliyoruz. Her büyüklükteki firmaya, büyüme yörüngesinde bulundukları noktada onları karşılayan kurumsal düzeyde çözümler ve hizmetler sunma misyonundayız. Sonuç? Ekibinizin ve müşterilerinizin kullanmaktan gerçekten keyif alacağı, kullanıcı dostu, ölçeklenebilir, sağlam bir platform. Ürün geliştirme ve müşteri destek ekiplerimiz duyarlıdır; bu, SuiteFiles'tan en iyi şekilde yararlanmanız için insanların size yatırım yaptığı anlamına gelir. SuiteFiles ile belge yönetimi ihtiyaçlarınız karşılanır ve BT yükünüz kaldırılarak faturalandırılabilir saatleri artırmanıza ve müşterilerinizle ilişkilerinizi güçlendirmenize olanak sağlanır. SuiteFiles ile işlerini iyileştiren 1000'den fazla verimlilik odaklı profesyonel hizmet firmasıyla (ve %99,6 yenileme oranıyla), sizin için bariz seçim biziz. Sizi sektör lideri uygulamalara bağlayan eksiksiz iş akışı çözümleri ve kapsamlı entegrasyonlarla operasyonlarınızı ayrıştırın. SuiteFiles'ın kapsamlı özellikleri ve işlevleri, çalışanlarınızın memnuniyeti göz önünde bulundurularak 10 ila 500 kişilik ekipler için tasarlanmıştır. Yıllar geçtikçe, entegrasyonlar, otomasyonlar, imzalama ve e-posta yönetimi ile uçtan uca süreçleriniz için yazılımımızı mükemmelleştirerek, uygulama atlama ve normalde ihtiyaç duyacağınız birden fazla abonelik ücretini ortadan kaldırdık. Veri sahipliğinizi elinizden almadan, kolay üçüncü taraf paylaşımını en ileri güvenlikle birleştiriyoruz. Firmanızın her gün gerçekleştirmesi gereken bilgileri organize etmenin, merkezileştirmenin ve bunlardan yararlanmanın karmaşıklığını basitleştirdik. Çalışma saatlerinizi dosyalarla uğraşmak yerine müşterilerinize hizmet ederek ve işinizi büyüterek geçirmelisiniz. Bu nedenle, ekibinizin iki gün gibi kısa bir sürede çalışır duruma gelmesi için SuiteFiles'ı hızlı, eksiksiz veri taşıma ve katılımla tasarladık. Ayrıca akıllı arayüzümüzün kullanımı kolaydır ve sürekli olarak iyileştirilmiştir. Gereksiz ileri geri gidişleri, süreç gecikmelerini, ortak çalışma yükünü ve birden fazla araç arasında geçiş yapmayı ortadan kaldırarak zaman tasarrufumuz artar. Müşterilerimiz, çalışan başına haftada 5 saat tasarruf ettiklerini bildiriyor. Bu, personel başına yıllık 6 ½ TZE hafta demektir!
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