Bulut Erişim Güvenliği Aracısı (CASB) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Wing Security

wing.security

Wing, sağlam bir güvenlik duruşu sağlarken kuruluşlara SaaS'ın tüm potansiyelinden yararlanma gücü verir. SSPM çözümümüz, benzersiz görünürlük, kontrol ve uyumluluk yetenekleri sunarak herhangi bir kuruluşun SaaS ile ilgili modern tehditlere karşı savunmasını güçlendirir. Wing'in otomatikleştirilmiş güvenlik yetenekleri sayesinde CISO'lar, güvenlik ekipleri ve BT uzmanları, daha önce manuel ve hataya açık süreçlere harcanan haftalarca süren çalışmalardan tasarruf sağlar. Yüzlerce küresel şirketin güvendiği Wing, 280.000'den fazla SaaS satıcısını kapsayan sektör lideri SaaS uygulama veritabanımızdan elde edilen eyleme dönüştürülebilir güvenlik bilgileri sağlar. Bu, SaaS uygulama güvenliğinden yararlanmanın en güvenli ve en etkili yolunu ortaya çıkarıyor Wing Security, İsrail Savunma Kuvvetleri eski CISO'su ve Siber Savunma Başkanı tarafından kullanıcılara SaaS uygulama güvenliği için ihtiyaç duydukları otomatik, self servis araçları sağlama vizyonuyla kuruldu.