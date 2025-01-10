Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Başvuru Takip Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
Başvuru takip sistemleri (ATS), işe alım görevlileri, İK ekipleri ve işe alım yöneticileri tarafından iş başvuru sahiplerini kaynak bulma, tarama ve yönetme sürecini kolaylaştırmak için kullanılan yazılım araçlarıdır. Bu sistemler, işletmelerin iş ilanları oluşturmasına ve dağıtmasına, ilgili bilgiler için özgeçmişleri analiz etmesine, görüşmeleri planlamasına ve ön yazılar ve referanslar dahil aday ayrıntılarını toplamasına olanak tanır. Ayrıca röportaj planlama, adayları sonraki adımlar hakkında bilgilendirme ve uyarı gönderme gibi görevleri de otomatikleştiriyorlar. ATS çözümleri, işe alım süresi ve işe alım maliyeti gibi işe alım ölçümlerinin izlenmesinde önemli bir rol oynayarak şirketlerin işe alım süreçlerini optimize etmesine ve işe alım yazılımından elde edilen yatırım getirisini artırmasına olanak tanır. Önde gelen başvuru sahibi izleme yazılımı genellikle iş ilanı panosu ve kariyer sitesi ilanları, aday kaynak bulma, özgeçmiş ayrıştırma, çalışan yönlendirme değerlendirmeleri, başvuru sahibi taraması, işe alım pazarlaması, röportaj planlama, aday ilişkileri yönetimi, işe alım ve işe alım veri analizi gibi daha geniş işe alım işlevleriyle bütünleşir. Bazı ATS platformları, işe alım görevlilerinin, e-postayla pazarlama, planlama ve sürekli iletişim gibi özellikler aracılığıyla potansiyel adayları proaktif olarak belirlemesine ve desteklemesine yardımcı olan aday ilişkileri yönetimi yeteneklerini de içerebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Breezy HR
breezy.hr
Sizin ve ekibinizin kullanacağı modern, zahmetsiz, uçtan uca işe alım ürünü. Breezy tüm işe alım sürecinizi kolaylaştırır; İş ilanları, iş panolarında reklam verme, mülakat planlama ve takip gibi manuel görevleri otomatikleştirerek adaylarla bağlantı kurmanız için size daha fazla zaman tanır. İşe alım süreciniz, boru hattı yönetimine yönelik benzersiz, görsel yaklaşımımız sayesinde verimliliği artıracaktır. Basit bir sürükle ve bırak arayüzü, ekibinizdeki herkesin (yani herkesin!) dakikalar içinde hazır ve çalışır durumda olacağı anlamına gelir ve Breezy Tasks hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. Adaylarla daha kısa sürede bağlantı kuracak ve daha iyi kararlar alacaksınız: Yepyeni Aday Eşleşme Skorundan (en uygun başvuru sahiplerinizi anında hesaplar) herkesi tek tip, bireysel kartlara yerleştiren birinci sınıf özgeçmiş ayrıştırmaya kadar; Herkesin bir aday hakkındaki girdisini objektif bir şekilde ele alacak şekilde esnek olan puan kartlama sistemimize ve Mülakat Kılavuzlarımıza. Ayrıca tüm bunları güçlü analizler ve raporlamayla destekliyoruz. Aynı zamanda GDPR uyumludur! Breezy ile işe alım kararlarını daha kısa sürede daha iyi alacaksınız. Gelip bizi kontrol edin.
Zoho Recruit
zoho.com
Daha hızlı işe alım, Daha iyi işe alım. Zoho Recruit, personel bulma ajansları, kurumsal İK'lar ve geçici iş gücü için çeşitli, uçtan uca işe alım çözümleri sağlamak üzere tasarlanmış, bulut tabanlı bir başvuru takip sistemidir. Sezgisel işe alma yazılımımızla işe alım işlemini zahmetsiz hale getirin.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmelere yönelik akıllı İK yazılımıdır. Freshteam ile yeni işe alımları çekebilir, işe alabilir ve işe alabilir, mevcut çalışanları işten çıkarabilir, çalışan bilgilerini yönetebilir ve izin sürelerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Freshteam, hızlı bir şekilde özelleştirilebilir bir kariyer sitesi, birden fazla ücretsiz ve premium iş ilanı panosuyla entegrasyon ve sosyal medya kanalları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla en iyi yetenekleri çekmeye ve kaynak sağlamaya yardımcı olur. Adaylar içeri girdikten sonra işe alım uzmanları, onları taramak ve röportaj yapmak, geri bildirimleri paylaşmak, birbirlerine not bırakmak ve son olarak en iyi adayları işe alıp onlara teklifler sunmak için işe alım yöneticileriyle işbirliği yapabilir. Freshteam ayrıca İK ekibinin yeni işe alınan kişileri daha ilk günden önce işe almasına olanak tanır; ister formların doldurulması, belgelerin imzalanması veya el kitaplarının dağıtılması olsun, Freshteam bunu birkaç tıklamayla yapabilir. Ayrıca işe alım görev listesi oluşturmanıza ve bunu ilgili kişilere atamanıza da olanak tanır. Gerekli tüm bilgileri toplayabilir ve (bir dizine dökülen) çalışan profilleri oluşturabilir, çalışan bilgi ve belgelerine erişim izinlerini yönetebilirsiniz, vb. çalışanların taleplerini iletmelerini, yönetici onay iş akışlarını, ekipler ve tüm organizasyon için yaklaşan izinler, devamsızlık eğilimleri ve daha fazlası hakkında hızlı bir bakış sağlayan izin raporları. Android ve iOS uygulamaları, hareket halindeyken önemli eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. Freshteam, ürünleri arasında Freshdesk Müşteri Destek Yazılımı, Freshservice BT Hizmet Yönetimi Yazılımı, Freshsales CRM Yazılımı vb. yer alan ve Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux ve dahil olmak üzere dünya çapında 150.000'den fazla işletmeye sahip Freshworks ürün ailesinin bir parçasıdır. PharmEasy.
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin işe alım işlemini ele alalım. Rippling ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışanı işe alabilir ve onun maaş bordrosunu, kurumsal kartını, bilgisayarını, avantajlarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde kurabilirsiniz.
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bordrolarını kendileri yapıyor ve maaş bordrosu gönderilmeden önce maliyetli hataları bulup düzeltmeleri konusunda yönlendiriliyorlar. Paycom'un yazılımı, işe alım ve avantajlara kayıttan yetenek yönetimine ve daha fazlasına kadar tek bir uygulamada süreçleri kolaylaştırır, verimliliği artırır ve çalışanlara kendi İK bilgileri üzerinde yetki verir. Teknolojisi ve işyeri kültürüyle ulusal düzeyde tanınan Paycom, artık ABD'de ve uluslararası alanda her büyüklükteki işletmeye hizmet verebilmektedir. Paycom, Amerika'daki işyerinde dijital dönüşüme öncülük ediyor. Kültürümüze ve değerlerimize olan bağlılığımız bizi Fast Company tarafından Dünyanın En Yenilikçi Şirketlerinden biri, Newsweek'in Amerika'nın En Büyük İşyerlerinden biri ve Top Workplaces tarafından ABD'deki en iyi işverenlerden biri olarak seçilmemize yol açtı. Paycom'un Amerika Birleşik Devletleri genelinde (31 Aralık 2023 itibarıyla) yaklaşık 36.820 müşterisi var; bu sayı önceki yıla göre %1 artış gösterdi. 15 Nisan 2014'te Paycom, hisseleri PAYC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan halka açık bir şirket haline geldi. Şirket 2020'nin başlarında S&P 500'e katıldı.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi bulunmaktadır. 2019 yılında Gadjo C Sevilla ve Brian T. Horowitz, PC Magazine'de BambooHR'nin "rakip ürünlere göre daha pahalı" olduğunu ve "rakip çözümlerle karşılaştırıldığında fayda yönetimi (BA) özelliklerinden yoksun" olduğunu ancak "sağlam özellik seti ve kullanıcı dostu arayüzünün onu bizim sıralamamızda en üst sıraya taşıdığını" yazdı. liste".
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platformlu aday kaynak bulma, teknik değerlendirmeler, puan kartları vb. gibi harika özelliklerle donatacaktır.
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından desteklenmesidir. Sağlayıcılar size yalnızca bir ürün satacaktır. Ancak bir ortak aslında sizi ve işinizi önemser. Bir partner sizi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak için zaman ayırır. Daha iyi bir yarına giden yolu açarken, bugün işinize fayda sağlayacak en iyi çözümleri belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Ve yarın tamamen ekibinizle ilgili. Yaptığımız her şey, hedeflerinize ulaşmanıza destek olmak için tasarlandı. Sizin ve çalışanlarınızın arzuladığı kültürü oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilmeniz için birlikte günlük işlerinizin üstesinden geliyoruz. Paylocity, gerçek ortaklığı arzulayan profesyoneller için sizi bugünün görevlerinden kurtaran bir İK ve Bordro şirketidir, böylece birlikte yarının vaatlerine odaklanarak daha fazla zaman geçirebiliriz. Birlikte ilerleyelim.
WebHR
web.hr
WebHR, şirketinizdeki en önemli varlık olan çalışanlarınız için "İşe Alma"dan "Emekliliğe" kadar her şeyi kapsayan, hepsi bir arada sosyal bir İK yazılımıdır. WebHR, İK ekibinizin İK'nızı etkili ve verimli bir şekilde yönetmeye başlamasını kolaylaştıracaktır. WebHR sadece İK için değil tüm şirket için vazgeçilmez bir araçtır. WebHR, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ve Bulut Bilişim modelini temel alır.
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temelden değiştirecek. Workable bu dönüşümün ön saflarında yer alıyor ve 260 milyon adayın ve 1,5 milyondan fazla işe alınan kişinin işlenmesiyle geliştirilen tescilli yapay zekamızdan yararlanan bir ürün paketi sunuyor. Workable'ın misyonu şirketinizin İK verimliliğini 10 katına çıkarmaktır. Workable Recruiting, işe alım uzmanlarını ve işe alım yöneticilerini daha iyi hale getiren birinci sınıf bir Başvuru Takip Sistemidir. Çalışılabilir yapay zeka, kaynak bulma, tarama, e-posta gönderme, iş tanımları ve görüşme kitleri oluşturma ve daha fazlası gibi çoğu zaman harcayan görevlerde yardımcı olur. Workable, tüm önemli iş ilanı panolarıyla sıkı bir şekilde entegredir ve en iyi işe alım ekiplerinin aradığı tüm özellikleri sunar. Workable HR, çalışan verilerini güvenli bir şekilde işleyen, izinleri yöneten, maaş bordrosu ile entegre olan ve daha fazlasını tek bir yerden gerçekleştiren yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir sistemle uçtan uca çalışan yönetimine olanak tanır. Jobs by Workable, milyonlarca adayı Workable destekli şirketlerdeki fırsatlarla buluşturan bir iş ilanı kuruludur. Workable, 100'den fazla ülkede 27.000'den fazla şirketin en iyi yetenekleri bulmasına, işe almasına ve yönetmesine yardımcı oldu. İK ve işe alımda benzeri görülmemiş verimlilik iyileştirmeleri sunarak müşterilerimizin hızla gelişen teknolojik ortamda bir adım önde olmalarını sağlıyoruz.
flair HR
flair.hr
flair, yerel, küresel, uzak veya ofis tabanlı karmaşık insanlarla ilgili süreçlere yapı ve basitlik getiren, hepsi bir arada bir İK ve işe alım çözümüdür. İK ekiplerinin kuruluşlarının iş-yaşam deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. yetenek, çalışanların tüm yolculuğunu kapsar ve tamamen özelleştirilebilir. Standart özelliklerle başlayın veya her süreci kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın; seçim sizin. Sürükle ve bırak kariyer sayfası oluşturucumuz ve özelleştirilebilir aday hunilerimiz gibi işe alım özellikleriyle yetenekleri çekin ve işe alım süresini kısaltın. Kişiselleştirilmiş katılım yolculuklarıyla hevesli yeni başlayanları sadık marka savunucularına dönüştürün. Ve devamsızlık yönetimi, bordro, performans incelemeleri, zaman takibi ve daha fazlası gibi temel İK görevlerini basitleştirin. Çözümümüz Salesforce üzerine inşa edilmiştir ve dünyanın önde gelen CRM platformunun gücünden ve güvenliğinden yararlanmanıza olanak tanır. Ancak Salesforce'u kullanmıyor olsanız bile size erişim sağlayacağız. Organizasyonunuza biraz yetenek katın ve İK uyumunu yakalayın.
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
PyjamaHR
pyjamahr.com
PyjamaHR, 4700'den fazla işletmenin güvendiği, dünyanın en iyi başvuru takip sistemi (ATS) ve işe alım yazılımıdır. Küresel çapta işe alım ekiplerinin karşılaştığı sıkıntılı noktalar ve zorlukların dikkatli bir analizinden sonra geliştirilen yapay zeka destekli kaynak kullanımımız ve kusursuz entegrasyonlarımız, kuruluşunuz için mükemmel adayı bulmanızı sağlar. Şaşırtıcı özelliklerinden bazıları şunlardır: * İşleri 50'den fazla ortak iş ilan panosuna yayınlayın * Yapay zeka destekli aday derecelendirmesi ve önerileri * Otomatik aday taraması * 360 derece aday karşılaştırma görünümü * Aday içe aktarma için Chrome uzantısı * Veri depolama ve yönetimi için yetenek havuzu * Kısa listelere teklif mektuplarının verilmesi * Geniş entegrasyon ekosistemi * Gelişmiş raporlama ve analitik * iOS ve Android için mobil uygulama
StaffingSoft
staffingsoft.com
İşe Alma Uzmanları ve İnsan Kaynakları Profesyonelleri için İşe Alma Yazılımı. Kuruluş çapında bir başvuru takip sistemi olan StaffingSoft, küresel çapta adayların, çalışanların ve dış tedarikçilerin yetenek alımını, elde tutulmasını ve yönetimini etkili bir şekilde entegre eden ve kolaylaştıran eksiksiz bir araç paketi sunar. Verimliliğinizi ve büyümenizi kolaylaştırmak için bizimle uzun vadeli bir ortaklık kurma fırsatına sahip olacaksınız.
Talentsquare
talentsquare.com
Talentsquare'in misyonu şirketlerin işe alımda başarılı olmasına yardımcı olmaktır. Yetenekleri kolaylıkla yönetmek ve işe almak için en yeni İK teknolojilerini sunuyoruz.
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent, insanları şirketleri, kariyerleri ve toplulukları büyütmek için birbirine bağlamak için çalışan bir yetenek edinme platformu sağlayıcısıdır. Platformumuz, kuruluşların doğru kişileri çekmesine, yönetmesine ve işe almasına yardımcı olmak için uzmanlaşmış bir dizi yazılım modülü ve yetenek kazanma çözümleri sunmaktadır. Öncü :Recruit yazılımımız, kuruluşların yetenek edinme ve stratejik büyümeyi teşvik etme konusunda proaktif bir yaklaşım benimsemesine olanak tanıyan güçlü bir aday yönetim sistemidir. :Recruit, çifte işlemleri azaltır, zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve süreç boyunca insan hatası riskini azaltır. Scout :Recruit şunları yapmanıza olanak tanır: - İşe Alım Yaşam Döngüsünü Yönetin - Markalı işe alım web sayfaları oluşturun, yönetin ve yayınlayın - Rolünüzün doğru adaylar tarafından görülmesini sağlamak için doğrudan iş kurullarına gönderin - En iyi sonuçlar için adayları kolayca tarayın - Puan verin, sıralayın ve yorum yapın Takip etmek için en iyi adaylarınızı takip edin - İşe alım süreci boyunca adayları takip edin - Favori işe alım ve İK teknolojisi çözümlerinizle entegre olun
Teamable
teamable.com
İşe almanın geleceği bugün. Büyük yetenekleri bulun ve onlarla etkileşime geçin. İster pasif kaynak bulma, yetiştirme ve mesajlaşma, ister yönlendirme olsun, şirketlerin ekipleri için doğru kişileri işe almalarına yardımcı oluyoruz.
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den fazla kuruluş, Ücret Yönetimi, İK Yardım Masası, Performans ve Gelişim ve Anketler gibi yenilikçi özelliklerle verimliliği artırma konusunda Personio'ya güveniyor. %90 müşteri memnuniyeti seviyesi ve 180'den fazla entegrasyonla destek sağlayan 300'den fazla çalışanımız var. İK ekibinizi hemen e-tablolardan stratejiye yükseltin; ücretsiz demonuzu bugün ayırtın: https://www.personio.com/webdemo/
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, en iyi çalışan deneyimi için hepsi bir arada bir İK platformudur. Çalışan yaşam döngüsünün her aşamasında İK süreçlerini kolaylaştırmak için merkezi bir çözümdür. Misyonumuz işletmelere aşağıdaki konularda yardımcı olmaktır: - İK süreçlerini basitleştirmek; - yüksek performanslı bir kültür oluşturmak; - işe alım, işe alım, çalışan katılımı, zaman takibi, izin yönetimi ve performans incelemelerini kolaylaştırın. PeopleForce, süreçlere değil insanlara odaklanırken işletmelerin ilerlemesine yardımcı olur. Güçlendirici ve keyifli bir çalışma yeri yaratın.
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme erişmenize veya bilgileri yeniden anahtarlamanıza gerek kalmaz. Zorlu işleri otomatikleştirin, uyumluluk riskini azaltın, verimliliği artırın, çalışanların kendi finansal durumlarını kontrol etmelerini sağlayın ve sağlam analizler ve öngörülerle işletmeniz hakkında daha derin bir anlayış elde edin.
Manatal
manatal.com
Manatal yeni nesil işe alım yazılımıdır. Uygulaması kolay ve en son teknolojilerle oluşturulan platform, kaynak bulmadan işe alım ve ötesine kadar işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlandı. İşe alım kanallarınızı tek bir sezgisel platforma aktararak daha iyi ve daha hızlı işe alım yapın. Yapay zeka araçlarından ve sosyal medya zenginleştirme özelliklerinden yararlanın, ekibinizi uzaktan yönetin ve işbirliğini geliştirin, eksiksiz bir raporlama paketinden, uyumluluk araçlarından (GDPR, CCPA, PDPA,...), eksiksiz bir API'den yararlanın, binlerce ücretsiz ve premium kanallar çok daha fazlası. En üstün bulut tabanlı işe alım aracıyla işe alım şeklinizi dönüştürün ve işe alım ölçümlerinizi yeni zirvelere taşıyın!
ZenHR
zenhr.com
ZenHR'de amacımız kullanıcılarımıza gönül rahatlığı sunmaktır. ZenHR sıradan bir İK yazılımı değildir; İK departmanlarının ve çalışanların Zen durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak için yaratılmış dönüştürücü bir İK deneyimidir. İş yasaları, yabancılarla ilgili düzenlemeler, sosyal sigorta ve vergi yasalarını içeren yerelleştirilmiş özelliklerimiz ve arayüzümüzle ZenHR'nin İKYS'si, MENA pazarındaki KOBİ'lerden Kurumsal müşterilere kadar herkese hizmet vermektedir.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.500 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zimyo, İK ve Bordro, Katılım, Performans, Başvuru Takibi, Katılım, LMS ve 50+ modül. Her büyüklükteki kuruluş, bu çözümlerden yararlanarak İK operasyonlarını otomatikleştirebilir, hatasız bordro yürütebilir, maaşları zamanında dağıtabilir, çalışanların katılımını, şirket içi/dışı çalışanları takip edebilir, çalışan performansını takip edebilir, özgeçmişleri ayrıştırabilir, teklif mektupları gönderebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. İK mükemmelliğini yeniden tanımlama yolculuğumuzda bize katılın.
KeldairHR
keldair.com
KeldairHR, işe alma ve işe alma ile ilgili görev ve süreçlerin çoğunu verimli bir şekilde organize etmek için oluşturulmuş, modern, akıllı, bulut tabanlı bir Başvuru Takip Sistemidir. KeldairHR platformu, İK ekiplerinin adayları bulma, işleme alma ve onlarla iletişim kurma şeklini kolaylaştırmak için eksiksiz bir özellikler paketi sunar.
Jobtoolz
jobtoolz.com
Boş pozisyonları dolduran dünyadaki en kolay işe alım aracı. KOBİ'lerin İK Yöneticilerini işe alım süreçlerinin her adımında destekliyoruz. Jobtoolz, harika bir aday deneyimine, başvuru sahibi takip sistemine (ATS) ve işe alım sürecinin her adımında işe alım uzmanlarını destekleyen işe alım pazarlamasına sahip bir işveren markası platformuna güçlü bir şekilde odaklanmaktadır.
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit, personel bulma kurumlarının, işe alım firmalarının, yönetici arama firmalarının ve şirket içi İK departmanlarının karşılaştığı benzersiz zorlukları çözmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yapay zeka işe alım teknolojisidir. Küresel olarak 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve başlıca Avrupa dilleri de dahil olmak üzere 14 dili destekleyen iSmartRecruit, kolay dağıtım ve kullanıcı dostu otomasyon konusunda üstündür. Aday tedarikinden işe alıma kadar tüm işe alım iş akışını verimli bir şekilde yönetir. 2024 yılında ATS, İşe Alma CRM'miz ve Yönetici Arama Yazılımımız, ünlü yazılım inceleme platformlarından çok sayıda ödülle onurlandırıldı ve bu, üstün işe alım çözümleri sağlamaya olan bağlılığımızın altını çizdi.
VanillaHR
vanillahr.com
VanillaHR'nin Basit İşe Alma Platformu, uçtan uca işe alım çözümü olarak hizmet veren bir başvuru takip sistemidir (ATS). Platform, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar her türlü işe alım ihtiyacına uyacak en iyi adayları bulmak, çekmek, nitelendirmek ve onlarla görüşmek için tasarlanmış kapsamlı bir özellik yelpazesi sunar. Yapay zeka tarafından desteklenen platform, işe alım süreçlerini daha verimli ve hızlı hale getirerek işe alım görevlilerinin ve işe alım yöneticilerinin, görüşmeleri planlama ve aday profillerini sıralama ve filtreleme gibi manuel görevleri otomatikleştirmesine olanak tanıyor. VanillaHR, işe alım yöneticilerine özgeçmişlerinde yer alanların ötesinde aday özelliklerine ilişkin daha fazla bilgi sağlamak için yüz ve ses analizini kullanan gelişmiş bir video görüşme aracı olan VanillaHR Meet'i sunuyor. Platform aynı zamanda doğru adayları çekmek ve daha az alakasız başvuru almak için bir kariyer sayfası oluşturucuyu da içeriyor. VanillaHR, 1'den 1000'e kadar açık pozisyonun yönetilmesine yardımcı olabilir, bu da onu yeni başlayanlar, işe alım ajansları ve her büyüklükteki işletme için mükemmel bir çözüm haline getirir. VanillaHR'ın web sitesi, kullanıcıların platformda gezinmesine ve en iyi yetenekleri işe almasına yardımcı olmak için blog, SSS ve destek merkezi gibi kaynaklar sağlar. VanillaHR'ın kapsamlı işe alım platformunun tamamını keşfetmek için 15 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcuttur.
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda toplar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderin ve beceri testleri ve doğrulamalarla riski azaltın. Bugün 7.500'den fazla işletme, ihtiyaç duydukları kişileri bulma ve işe alma konusunda Hireology'ye güveniyor.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (yaygın olarak Greenhouse olarak bilinir), merkezi New York City'de bulunan ve hizmet olarak işe alım yazılımı sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2012 yılında Daniel Chait ve Jon Stross tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılındaki tohum turunda 2,7 milyon dolar, 2014 yılındaki A serisi turunda 7,5 milyon dolar, 2015 yılındaki B serisi turunda 13,6 milyon dolar, 2015 yılındaki C serisi turunda 35 milyon dolar ve D serisi turunda 50 milyon dolar topladı. Araştırma firması CB Insights, The New York Times tarafından yaptırılan bir araştırmada Greenhouse'u, tek boynuzlu at olacağı tahmin edilen elli startup arasında, en az 1 milyar dolar değerlemeye sahip şirketler arasında listeledi.
Harri
harri.com
Harri, Frontline Çalışan Deneyimi teknolojilerinde dünya lideridir. Harri Platformu, işlerinin merkezinde hizmet olan şirketler için oluşturulmuştur ve yetenek çekme, iş gücü yönetimi, çalışan katılımı ve uyumluluk için çözümler içerir. Harri, kuruluşların işlerini yürütmek ve geliştirmek için en iyi yetenekleri akıllıca işe almalarına, elde tutmalarına ve yönetmelerine olanak tanır. Perakende ve sağlık hizmetlerinde artan büyümeyle birlikte dünya çapında 55.000'den fazla restoran ve otel lokasyonuna ve dört milyon konaklama çalışanına hizmet vermektedir. Harri, ön saflardaki ekiplerin çalışan deneyimini iyileştirme misyonuna odaklanarak dünyanın en iyi konaklama markalarının çoğuyla ilişkiler kurdu. Harri, Raising Cane's Chicken Fingers gibi önemli müşterileri memnuniyetle karşıladı ve ABD'de Subway ve İngiltere'de McDonald's için sistem çapında uygulamalar başlattı. Şirketin aktif kullanıcı tabanı her yıl ikiye katlanarak 7,2 milyon iş başvurusu, 2,6 milyon mesaj ve 237 bin iş ilanı oluşturulmasını kolaylaştırdı. .
Access
theaccessgroup.com
Access, yalnızca müşterilerimize hizmet etme şeklimiz, onlara kendileri için önemli olan şeyleri daha fazlasını yapma özgürlüğü verme sözümüzü yerine getirme şeklimiz açısından değil, aynı zamanda çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve yakınımızdaki hayır kurumları için de iş yönetimi yazılımının çehresini değiştiriyor. yaşadığımız ve çalıştığımız kalplerimiz. Access, 100.000'den fazla müşterinin iş yazılımlarının kullanım şeklini değiştirmesine yardımcı olarak her çalışana önemli olan şeyleri daha fazla yapma özgürlüğü verir.
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS olarak biz, işletmelerde devrim yaratma ve gelişmiş üretkenliği teşvik eden dinamik işyerleri yaratmalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Yaklaşımımız, insanlara öncelik vermek ve her bireyin profesyonel ortamında motive, değerli ve tatmin olmuş hissetmesini sağlamak üzerine kuruludur. Temelimizde, teknolojik evrime öncülük etme ve müşterilerimize gelecekteki başarı için gerekli araçları sağlama vizyonuyla hareket ediyoruz. Hizmet olarak yazılımın (SaaS) gücüyle işletmelerin katlanarak büyüme elde etmelerini desteklemeye inanıyoruz. Misyonumuz, yalnızca iş operasyonlarını basitleştirmekle kalmayıp aynı zamanda süreçleri kolaylaştıran, her alanda verimlilik ve etkinlik sağlayan ileri teknoloji çözümleri sunmaktır.
factoHR
factohr.com
İşe alımdan emekliliğe kadar her İK işlevini otomatikleştiren gelişmiş, mobil merkezli bir HCM platformu olan factoHR ile İK yönetiminizi yükseltin. Akıllı platformumuz, iş hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza olanak tanıyan eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar. Tata Steel (BSL), Mercedes Benz, Wipro, Denso Group, BSE ve Cycle Agarbatti gibi endüstri devleri dahil olmak üzere 3500'den fazla işletmeye ve 2,6 milyonluk iş gücüne katılın. Tıpkı onlar gibi %87'ye varan verimlilik artışlarını deneyimleyin. Temel Faydalar: Birleşik Platform: Sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş araçlarımızla üretkenliği artırın. Çalışan Bağlılığı: Ekipleri etkileşimde tutmak için gerçek zamanlı ruh hali analizinden yararlanın. Stratejik Büyüme: Organizasyonel başarıyı artırmak için OKR'leri ve KPI'ları uygulayın. Kaynak Optimizasyonu: Ayrıntılı vardiya ve kadro planlaması, çıktıyı en üst düzeye çıkarır. Sağlam Güvenlik: Azure'un yüksek dereceli veri güvenliğinden ve AI/ML özelliklerinden yararlanın. Veri Bütünlüğü: Kuruluşunuz genelinde tek ve tutarlı bir veri kaynağı sağlayın. Eşsiz Özellikler: Mobil Öncelikli Yaklaşım: Her zaman, her yerde erişilebilir İnteraktif Chatbot: Anında, akıllı yardım Dinamik Kontrol Panelleri: Gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir bilgiler Temassız Katılım: Gelişmiş yüz tanıma ve vardiya yönetimi Geo-Fencing: Doğru uzaktan çalışma izleme Mobil Odaklı Performans Yönetimi : Hareket halindeyken çalışan değerlendirmeleri factoHR hakkında: ISO 27001 sertifikalı bir lider olan factoHR, 2005'ten beri emeklilik sosyal hakları ve iş gücü yönetimi çözümlerinde uzmanlaşmıştır.
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, artırmasına, tanımasına ve elinde tutmasına yardımcı oluyoruz. ClearCompany'nin uçtan uca Yetenek Yönetimi platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıdı. ClearCompany, çalışanları işe almak, geliştirmek, tanımak ve elde tutmak için veri odaklı en iyi uygulamaları, uzman bilgili içeriği ve özel yazılım araçlarını entegre ederek iş başarısı elde etmek için insanları ve süreçleri birleştirir. Yetenek maksimizasyonu, İK'nın doğru planlama yapmak, insan girişimlerini kusursuz bir şekilde yürütmek ve bilinçli bir şekilde kültür oluşturmak için ihtiyaç duyduğu araçlara sahip olması durumunda elde edilir; yetenek maksimizasyonunun bu temel direkleri, Yetenek Yönetimi platformumuzun temelini oluşturur.
CareerPlug
careerplug.com
CareerPlug, 2007'den beri ABD ve Kanada'da 16.000'den fazla büyüyen şirket için işe alımları kolaylaştırmak için çalışıyor. İşe alma yazılımımızı İK dışı kişiler için tasarladık; böylece her şirket sahibi, operatör ve işe alım yöneticisi, ekipleri için doğru işe alımları yapabilir. Austin'in kalbinde büyüyen ve yenilik yapan temel misyonumuz, işe alımları kolaylaştırmak, her zaman itici gücümüz olmuştur. Sahiplerden adaylara kadar herkes için olağanüstü deneyimler yaratmanın önemine inanıyoruz. Bizim için bu, Nasıl İşe Alınır konusunda bir kılavuz sağlamak, en iyi uygulamalara erişimi kolaylaştırmak ve önemli olana odaklanabilmeniz için süreci otomatikleştirmek anlamına gelir: doğru işe alım!
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai ile hantal, modası geçmiş İK süreçlerine elveda deyin ve insan sermayesi yönetimine modern bir yaklaşımı benimseyin. Rytfit, kuruluşların iş gücünü etkili ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir çözüme sahip, yapay zeka odaklı bir İş Gücü Yönetimi platformudur. Yetenek Kazanımını bir sonraki seviyeye taşıyın; Rythire kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmıştır. İş yaratma sürecinizi birkaç saniye içinde hızlandırmak için herhangi bir iş unvanını besleyin. Rytfit'in semantik modeli, bir kuruluşun Hire'den Hire'a yalnızca 7 gün içinde geçmesine olanak tanır. RytHire platformu, manuel işe alım görevlerini ortadan kaldırmak ve işe alım sürecini kolaylaştırmak gibi özelliklere sahiptir. İş Gücü Oluşturun, Çalışanları Yeniden Haritalayın ve Elde Tutmayı Artırın - RytEngage modülü, kuruluşların yeni roller için dahili yetenekleri belirlemesine ve geliştirmesine olanak tanıyarak büyüme ve fırsat kültürünü teşvik eder. Önemli olanı ölçün - RytMeasure modülü, gerçek zamanlı olarak hedef belirleme ve izleme için merkezi bir merkez sağlar. Platform, kuruluşların iş gücünü genel iş stratejileriyle uyumlu hale getirmesine ve daha iyi iş sonuçları elde etmesine olanak tanıyor. Hepsi bir arada çözümümüzle İK süreçlerinizi kolaylaştırın, çalışanlarınızın katılımını sağlayın ve sonuçları artırın. İster küçük bir işletme ister büyük bir kuruluş olun, çözümümüz iş gücü yönetimi hedeflerinize ulaşmanıza ve genel süreçlerinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir.
MyLenio
mylenio.com
MyLenio, Küçük İşletmenizin düzgün bir şekilde organize olmasına olanak tanıyan ve en iyi endüstri standartlarına uygun olarak Google, PayPal ve SAP gibi önde gelen şirketlerle çalışmanıza olanak tanıyan hepsi bir arada bir platformdur. Platformumuz tüm süreçlerinizi organize edecek ve yönetilmesi kolay olacak şekilde entegre edecektir. MyLenio, İK + BT + Uyumluluk alanlarında en yüksek standartlara ulaşmanıza yardımcı olarak işinizi basitleştirir Küçük işletmenizi kolaylaştırın ve şirketinizi Fortune-500 Şirketleriyle çalışacak şekilde düzenleyin!
Eddy
eddy.com
Eddy, elektronik tabloları aşmış küçük işletmeler için hepsi bir arada ideal İK ve bordro platformudur. İhtiyaç duyduğunuz temel özellikleri, daha büyük sistemlerin karmaşıklığı ve ek yükü olmadan sunarak, birden fazla aracı işiniz için anlamlı bir araçta birleştirerek hayatınızı basitleştirme fırsatı verir. Eddy ile zamandan ve paradan tasarruf edin. Çalışanları işe alın, işe alın, yönetin ve ödeme yapın; hepsi tek ve basit bir sistemde.
Arcoro
arcoro.com
İnşaat şirketleri ve müteahhitlerin özel iş gücü yönetimi ihtiyaçları vardır ve Arcoro, şirketlerin bu ihtiyaçları başarıyla karşılamasını sağlayan bir modüler inşaat İK yazılımı paketi sunmaktadır. Arcoro, inşaat sektörüne odaklanan ve şirketlerin arka ofislerini, profesyonel ve vasıflı ticari işgücünü işe almasına, yönetmesine ve büyütmesine yardımcı olacak çözümler sunan tek İnsan Kaynakları teknoloji şirketidir. Arcoro'nun modül paketi şunları içerir: • Başvuru Takibi • İşe Alım • Öğrenim Yönetimi • Temel İK • Avantajlar • ExakTime zaman/devam takibi • Ücret yönetimi • Performans yönetimi ve yedekleme planlaması. Şirketler modüllerin birinden veya tümünden yararlanmayı seçebilir ve birçok müşteri bir veya iki modülle başlar ve ihtiyaçları değiştikçe veya organizasyonları büyüdükçe daha fazlasını ekler. Arcoro paketindeki modüller tamamen entegredir ancak aynı zamanda proje yönetimi, iş gücü yönetimi ve muhasebe sistemleri dahil olmak üzere diğer inşaat teknolojileriyle de entegre olurlar. Arcoro, müşterilere kusursuz bir deneyim sağlamak için diğer önde gelen inşaat teknolojisi sağlayıcılarıyla güçlü ortaklıklar sürdürüyor. Kuzey Amerika'daki her büyüklükteki 8.000'den fazla inşaat şirketi ve müteahhit, İK ihtiyaçlarını karşılama konusunda Arcoro'ya güveniyor. Her gün 1 milyondan fazla inşaat profesyoneli bir Arcoro ürününe girip çıkıyor. Arcoro, sahadaki ve ofisteki çalışanlara en iyi deneyimi sunmaya çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.arcoro.com adresimizi ziyaret edin.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanın neresinde faaliyet gösterirlerse göstersinler tüm iş gücü potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve güvenle çalışmalarına yardımcı olan deneyimler sunmaya yardımcı olur. Dayforce'un genel merkezi Toronto, Ontario ve Minneapolis, Minnesota'da bulunmaktadır ve dünya genelinde operasyonları bulunmaktadır. Şirketin iş hayatını daha iyi hale getirmeye yönelik marka vaadi, yalnızca müşterilere değil, kendi çalışanlarına ve Dayforce'un faaliyet gösterdiği topluluklara da verdiği taahhüttür. Temel ürün alanları: · HRIS · Küresel bordro, isteğe bağlı ödeme · Avantajlar · İş gücü yönetimi Zaman, katılım ve görev yönetimi dahil Yetenek kazanımı İşe alma ve işe alım dahil Yetenek yönetimi Performans yönetimi, yedekleme planlaması, ücret yönetimi, katılım anketleri ve entegre öğrenme yönetim sistemi dahil Yetenek yönetimi Gelişmiş raporlama, analiz ve gösterge tabloları Kendi İK Dayforce mobil uygulaması aracılığıyla hizmet
Vacancy Filler
vacancy-filler.co.uk
Yeni nesil ATS Vacancy Filler, işe alım görevlilerine en iyi aday deneyimini hızlı bir şekilde sunma gücü veriyor. Baştan sona otomatikleştirilmiş ve markalanmış olan bu araç, Ajans Modülü, Yetenek Havuzu, İşe Alma İsteği, SJT'ler ve Testler, Geçmiş Kontrolleri, Referanslar, Video Gösterimi ve Katılım gibi araçlarla doludur; bunların tümü güçlü BI Analytics Suite tarafından desteklenmektedir. Vacancy Filler ile çalışarak kendi Hesap Yöneticinize, İngiltere merkezli kullanıcı ve aday desteğine ve İK Sisteminizle entegrasyona sahip olacaksınız. Ve çok daha fazlası!
WorkTaps
worktaps.com
Saatlik işgücü için Çalışan Yönlendirme Yazılımı. En kaliteli işe alımların bulunmasına yardımcı olmak için çalışanların katılımını sağlamak; Daha hızlı.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik iş gücü için önde gelen İK, Bordro ve İşe Alma platformudur. Akıllı teknolojisi, franchise ve işletme sahiplerinin hızlı hareket edebilmesi, işçilik maliyetlerini azaltabilmesi ve operasyonları basitleştirebilmesi için İK görevlerini kolaylaştırıyor; üstelik hepsi tek bir yerde. Burger King, Jimmy John's, Taco Bell dahil olmak üzere en iyi 50 hızlı servis restoran markasından 46'sı, ekiplerini işe alma, elde tutma ve ödeme yapma konusunda Workstream'e güveniyor. Workstream.us adresinden daha fazla bilgi edinin.
WizeHire
wizehire.com
Wizehire, yenilikçi yazılımı ekibinizi güvenle büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz uygulamalı uzman desteğiyle birleştiren, ödüllü, uçtan uca bir işe alma platformudur. 18.000'den fazla işletme, ekiplerini büyütme konusunda Wizehire'a güveniyor.
Intellohire
intellohire.com
İşe Alma ve Yetenek Avcılığı/Yönetici Arama Firmaları için yeni nesil bir Yazılım. Hindistan'daki personel bulma ajansları tarafından kullanılan Intellohire, küresel İşe Alma ve Personel Alma endüstrisine yönelik SAAS tabanlı bir platformdur. Platform, personel bulma ajanslarının en son teknolojiyle işlerini artırmasına olanak tanıyor. Intellohire işe alım uzmanlarına aday etkileşimlerini yönetme, adayları kaynak bulma, adaylara iş ayrıntılarını gönderme ve hatta müşterilerden gelen geri bildirimleri yönetme konusunda yardımcı olur. Tüm işlevler tek bir merkez üssünden - Akıllı Başvuru Takip Sisteminden kontrol edilebilir.
RecruiterPM
recruiterpm.com
Gösterge tabloları, özelleştirilebilir metrikler/analitikler, küresel bilgi paylaşımı, araştırma yönetimi, çalışan ödülleri, veri ambarı, API'ler ve daha fazlasıyla ekipleri işe almak için Aday Takip Sistemi (ATS), CRM, Yapay Zeka, Proje Yönetimi ve Analitik yazılımı!
Jobspage
jobspage.co
Şirketinize özel bir kariyer sayfası oluşturun, mevcut işleri listeleyin ve başvuruları yönetin. Başvuru sahibi takip sistemimiz aday özgeçmişlerini, iletişim bilgilerini ve en iyi işe alım kararlarını vermeniz için gereken diğer bilgileri toplamanıza olanak tanır.
VIVAHR
vivahr.com
VIVAHR, ABD'deki küçük işletmelere yönelik en hızlı büyüyen Başvuru Takip Sistemidir. VIVAHR şunları kolaylaştırır: - İş İlanları Gönderme - Adayları Yönetme - Ekip üyeleriyle işbirliği yapma - Raporları/içgörüleri çalıştırma Bu kadar kolay! 50'den fazla iş ilanı panosuna ücretsiz iş ilanı vererek başlayın. Ortalama yeni müşteri 6 dakika içinde canlı bir işe sahip oluyor.
Viterbit
viterbit.com
Viterbit bir yetenek kazanma platformudur. Artık şirketler, işe alım süreçlerinin her yönünü sürekli olarak optimize etmek için verileri kullanabilir, işe alım maliyetlerini ve sürelerini azaltabilir.
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeribulut tabanlı bir İK, işe alım ve performans yönetim sistemidir. HRLocker, şirketlerin insan yönetimi ve işe alım süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyarak İK gereksinimlerini tek bir yerde düzene sokar.
Teamdash
teamdash.com
Teamdash, harika ekipleri daha hızlı işe almak için araçlarının süreçlerine uyum sağlamasına ihtiyaç duyan şirketler için mükemmel bir işe alım yazılımıdır. Kişiselleştirme yetenekleri, kullanıcı dostu olması ve işe alım gücü nedeniyle sevilen Teamdash, sonuçları ve süreçleri hızlı bir şekilde iyileştirmeyi amaçlayan şirket içi işe alım uzmanları için yükselen seçimdir.
Sympa
sympa.com
Sympa, çalışanlarınıza ve akıllı karar almaya odaklanmanızı sağlayan eksiksiz, tamamen özelleştirilebilir bir İK yazılımıdır. Çözümümüzü keşfedin ve ücretsiz bir demo rezervasyonu yaptırın.
Talent Clue
talentclue.com
Talent Clue, İnsan Kaynakları konusunda güncel bilgi sahibi olmak isteyen işe alım uzmanları için tasarlanmış en güçlü ve eksiksiz işe alım yazılımıdır. Talent Clue'yu vazgeçilmez çalışma aracı haline getiren 300'den fazla müşterisi ve 3.400'den fazla işe alım uzmanıyla 2013'ten beri piyasada yer alıyor. Tüm seçim sürecini otomatikleştirin. Kapsamlı Multiposter'ımızla cazip iş teklifleri oluşturun ve sosyal yardımları yaygınlaştırın. Süreçleri sezgisel olarak yönetin ve ayrıntılı raporlarla desteklenen birleşik bir yetenek tabanı oluşturun.
TalentLyft
talentlyft.com
Başvuru Takip Sistemi, İşe Alım Pazarlama, Kaynak Kullanımı ve Yetenek CRM çözümünü 1 platformda birleştiren işe alım yazılımı.
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef, merkezi olmayan saatlik iş gücü için özel olarak tasarlanmış SaaS tabanlı başvuru takibi ve yetenek yönetimi çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Mobil öncelikli platformumuz, işverenlerin işe alma, işe alma, eğitim ve katılımdan saatlik işçileri takip etme biçimini dönüştürmek için işe alımdan elde tutma sürecini kolaylaştırıyor. En iyi bilinen küresel markaların çoğu, yetenek yönetimi süreçlerini optimize etmek ve yönlendirmek için ihtiyaç duyulan eyleme geçirilebilir bilgileri sağlama konusunda TalentReef'e güveniyor.
Tapflow
tapflow.app
Tapflow, işe alım uzmanlarının birkaç dakika içinde LinkedIn'den olağanüstü yetenekler bulmasına yardımcı olur. LinkedIn'de filtreleme yaparak ve profilleri tek tek değerlendirerek çok fazla manuel iş yapmak yerine, Tapflow'un akıllı algoritmaları herhangi bir rol için en iyi profilleri anında belirleyebilir.
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase — işe alım yöneticilerini güçlendirmek için tasarlanmış kapsamlı bir platform. Aday katılımından değerlendirmelere ve başvuru takibine kadar işe alım sürecinizi zahmetsizce kolaylaştırın. Sorunsuz bir şekilde iletişim kurun, etkinlikleri planlayın, uzaktan görüşmeler gerçekleştirin ve verileri koruyun. Tacitbase ile optimize edilmiş iş akışını deneyimleyin. Temel Özellikler: Ortak Çalışma: Tacitbase'in esnek abonelik planlarıyla kusursuz işbirliğini benimseyin. Aday veritabanı, aday incelemesi ve başvuru takibi genelinde ekip üyeleriyle zahmetsizce işbirliği yapın. Konumdan bağımsız olarak görevleri atayın, ilerlemeyi takip edin ve gerçek zamanlı iletişimi sürdürün. Kontrollü erişim için ayrıntılı izin yönetiminin keyfini çıkarın. Aday Veritabanı: Çeşitli kaynaklardan adayları kolayca oluşturun, yönetin ve saklayın. Tacitbase, sosyal medyadan, e-postadan veya mevcut veritabanlarından sorunsuz aday organizasyonunu mümkün kılar. Aday veritabanınızı kişiselleştirilmiş sütunlarla özelleştirin ve potansiyel adayları eğitim, deneyim, beceriler ve konum gibi belirli kriterlere göre arayın. İncelemeler, başvurular ve iletişimler dahil tüm aday etkinliklerini tek bir merkezi konumdan takip edin. Aday İncelemesi: İşbirlikçi ve yapıcı aday incelemeleriyle değerlendirme sürecini basitleştirin ve hızlandırın. Her adayın niteliklerine ve işe uygunluğuna ilişkin kapsamlı bir görünüm elde ederek daha hızlı karar almayı ve işe alım kalitesini iyileştirin. Bilinçli seçimler yapın ve güçlü bir ekip oluşturun. Gizli Posta: Adaylarla ilgili tüm e-postaları tek bir yerde birleştirerek, özel bir e-posta adresi aracılığıyla adaylarla etkili bir şekilde iletişim kurun. Zamandan tasarruf etmek, aday ilişkilerini geliştirmek ve işe alım süreci boyunca kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için özelleştirilebilir e-posta şablonlarından ve otomatik iletişimden yararlanın. Zahmetsizce bağlantıda kalın. Başvuru Takibi: Sezgisel Kanban tabanlı Başvuru Takip Sistemimiz (ATS) ile işe alım süreci boyunca adayları sorunsuz bir şekilde takip edin. İşe alma sürecinizi özelleştirin, ekip üyeleriyle işbirliği yapın ve adaylarla doğrudan sistem içinde iletişim kurun. Etkin aday yönetimi ve sorunsuz bir iş akışı sağlayarak işe alım sürecini etiketler ve filtrelerle kolaylaştırın. Etkinlik Planlama: Kullanışlı etkinlik planlama özelliğimizle görüşme ve değerlendirme programlarını basitleştirin. Doğrudan Tacitbase aracılığıyla etkinlikler oluşturun, ayrıntıları belirtin ve adaylara davetiye gönderin. Takvimdeki tüm planlanmış etkinlikleri yönetin ve adaylara hatırlatıcılar göndererek kusursuz bir işe alım deneyimi sağlayın ve zamanlama çakışmalarını önleyin. Konferans Entegrasyonu: Tacitbase'in Zoom ve Google Meet gibi popüler konferans platformlarına yönelik entegrasyon yetenekleriyle güvenli uzaktan görüşmeler ve değerlendirmeler gerçekleştirin. Adayları sanal görüşmelere planlayın ve davet edin, gelecekte başvurmak üzere oturumları kaydedin ve uzaktan işe alım faaliyetlerinizi kolaylaştırın. Mesafeleri zahmetsizce aşın. Gelişmiş Arama: Adayları beceriler, deneyim, eğitim ve daha fazlası gibi belirli kriterlere göre belirlemek için gelişmiş arama filtrelerimizin gücünden yararlanın. Arama sonuçlarını çeşitli arama seçenekleri ve filtrelerle hassaslaştırarak zamandan tasarruf edin ve açılan her iş ilanı için en uygun adayların seçilmesini sağlayın. Mükemmel eşleşmeyi verimli bir şekilde bulun. Veri Güvenliği: Tacitbase'de veri güvenliği en büyük önceliğimizdir. Hassas aday bilgilerini korumak için satır düzeyinde güvenlik ve düzenli veri yedeklemeleri de dahil olmak üzere güçlü güvenlik önlemleri kullanıyoruz. Platformumuz veri koruma düzenlemelerine uygundur ve üçüncü taraf hizmetleriyle entegrasyonlar sıkı güvenlik standartlarını karşılar. Verileriniz konusunda bize güvenin. Tacitbase ile işe alım başarınızı artırın. Kolaylaştırılmış iş akışlarının, gelişmiş özelliklerin ve veriye dayalı içgörülerin gücünün kilidini açın. Tacitbase ile işe alımda en büyük avantajı deneyimleyin ve işe alım oyununuzda devrim yaratın!
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon işe alım yazılımı, güçlü başvuru takibi (ATS) ve müşteri ilişkileri (CRM) özelliklerini, kullanıcı başına aylık 67,15 ABD dolarından başlayan fiyatlarla ekipleri işe almak ve işe almak için işe alım sürecini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış tek bir işe alım çözümünde birleştirdi. Top Echelon, özgeçmiş ayrıştırma, e-posta ayrıştırma, toplu özgeçmiş yüklemeleri, özel alanlar, özel iş akışları, e-tabloları içe/dışa aktarma, kopya kontrolü, kayıt birleştirme, etiketleme, tam metin arama, özel alan araması ve isteğe bağlı olarak başvuru sahibi izleme özelliklerinin çoğunu otomatikleştirir. aday portalı. İşe alım sürecini yönetmeye yardımcı olmak için Top Echelon, özel işlem hattı aşamaları, e-posta entegrasyonu, takvim entegrasyonu, özel etkin listeler, etkinlik planlayıcı, e-posta şablonları, özel aktiviteler, raporlama, bildirim sistemi ve daha fazlasını içeren işe alım yaşam döngüsü boyunca aday iletişimi için CRM özelliklerine sahiptir. Tüm bunlar, hiçbir ek ücret ödemeden işe alım, eğitim ve destekle birlikte gelir.
Teamtailor
teamtailor.com
İster yılda bir kişiyi ister birkaç bin kişiyi işe alıyor olun, Teamtailor şirketlerin ve adayların sevdiği hepsi bir arada işe alım yazılımınızdır. Kullanımı kolay, aday odaklı yazılımımız, otomatik tetikleyiciler, analizler, üretken yapay zeka, anonim işe alma, tamamen özelleştirilebilir işe alım iş akışları, oluşturulması kolay bir kariyer sitesi ve çok daha fazlası dahil olmak üzere daha iyi işe alım için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Daha.