AI Video Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Yapay zeka video oluşturma yazılımı, yapay zeka ve multimedya içerik üretiminin çığır açan birleşiminin somut örneğidir. Tamamı gelişmiş yapay zeka algoritmaları tarafından yönlendirilen, kullanıcılara video içeriği oluşturma, düzenleme, depolama ve dağıtma yetkisi veren bir dizi araç ve teknolojiyi kapsar. Bu kategori, yapay zekanın videoların tasarlanmasını, üretilmesini ve dağıtılmasını şekillendirmede önemli bir rol oynadığı, gelişen dijital içerik manzarasını yansıtıyor. AI video oluşturma araçları, sıfırdan video içeriği oluşturmak için sağlam bir platform görevi görür. Kullanıcıların, yazılı metni doğal sesli konuşmaya dönüştürmek için yapay zeka teknolojisinden yararlanmasına olanak tanıyarak ses seviyesi, perde ve duygu gibi özellikler üzerinde kontrol sağlar. Kullanıcılar, ellerindeki çok sayıda içerik geliştirme aracıyla, metinden ilgi çekici video sunumlarına sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilir, video üretimini demokratikleştirebilir ve daha geniş bir izleyici kitlesi için erişilebilir hale getirebilir. Bu kategorideki düzenleme yetenekleri videoların kırpılmasını, düzenlenmesini ve işlenmesini kolaylaştırır. Kullanıcılar dosyaları çeşitli formatlarda kaydedip dışa aktarabilir, sosyal özellikler aracılığıyla içerikle etkileşime girebilir ve düzenleme sürecini kolaylaştırmak için yapay zeka destekli geliştirmelerden yararlanabilir. Bu işlevler, video prodüksiyonunun farklı aşamalarında kusursuz entegrasyonu teşvik ederek yaratıcılığı ve verimliliği artırır. AI video oluşturma araçları, oluşturma ve düzenlemenin ötesinde, kullanıcıların video dosyalarını yönetmelerine yardımcı olur; içerik yükleme, depolama, düzenleme ve paylaşma işlevleri sunar. Etiketleme ve meta veri özellikleri, organizasyonu optimize ederek kapsamlı içerik kitaplıkları arasında gezinmeyi basitleştirir. Bu özellikler, modern video prodüksiyonuyla ilgili karmaşık iş akışlarının yönetilmesi için vazgeçilmezdir. Dağıtım, kullanıcıların çeşitli kanallarda video paylaşmasına yardımcı olan araçlarla yapay zeka video oluşturmanın çok önemli bir yönüdür. Kodlama ve kod dönüştürme özellikleri, farklı platformlarla uyumluluğu sağlarken, sosyal medya ve içerik yönetim sistemleriyle entegrasyon da erişimi artırır. Bu yetenekler, içeriğin farklı hedef kitlelere göre uyarlanması ve optimize edilmesi gereken günümüzün dijital ortamının çok kanallı doğasıyla uyumludur. Yapay Zeka Video Oluşturma kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Kullanıcıların harici video malzemesine ihtiyaç duymadan AI teknolojisine dayalı video içeriği oluşturmasına olanak sağlayın. * Yazılı metni doğal görünen konuşmaya dönüştürün ve ses seviyesi, perde ve duygu gibi unsurlar üzerinde kontrol sağlayın. * Çeşitli dosya türlerinde kaydetme ve dışa aktarma seçenekleriyle birlikte videoları kırpmak, düzenlemek ve değiştirmek için araçlar sağlayın. * Açık, şeffaf ve sağlam içerik denetleme sistemleri uygulayın. * Etiketleme ve meta veri özellikleri de dahil olmak üzere video dosyalarının depolanmasını, düzenlenmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırın. * Kullanıcıların yorumlar, paylaşımlar, beğeniler vb. aracılığıyla bir veya daha fazla çalışma alanında ortak çalışmasına izin verin. * Yapay zeka video oluşturma teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını sağlamak için içerik denetleme politikalarına sahip olun.
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LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis, belirli metinleri ileten seçilmiş kişilerin son derece gerçekçi videolarını oluşturmak için en son deepfake teknolojisini ve doğal dil işlemeyi (NLP) kullanan yenilikçi bir uygulamadır.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI gelişmiş, yapay zeka odaklı bir içerik oluşturma aracıdır. Tamamı kurumsal ve kişisel iletişiminizi geliştirmek için tasarlanmış ilgi çekici metinler, özelleştirilmiş görüntüler, benzersiz ses kayıtları ve animasyonlu avatar videoları üretir. ASKtoAI ile yaratıcılığınızı dönüştürün.
Waymark
waymark.com
Waymark, hızlı ve kolay bir şekilde kişiselleştirilmiş video reklamlar oluşturmayı sağlayan AI destekli bir platformdur. Herkesin kullanımına uygundur.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
Studio Neiro AI, insan benzeri avatarlar oluşturarak metin ve ses kayıtlarını videolara dönüştüren bir platformdur.
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs, metni doğal sesli konuşmaya dönüştüren yüksek kaliteli sentetik sesler üreten bir platformdur.
Immersive Fox
immersive-fox.com
Immersive Fox, AI destekli bir platform olup, kullanıcıların dakikalar içinde video oluşturmasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüz ile video üretimini kolaylaştırır.
Pipio
pipio.ai
Pipio, yazma ve sürükleme ile profesyonel AI videoları oluşturan bir platformdur. 100'den fazla sanal aktör ve 40'tan fazla dil desteği sunar.
Atlabs
atlabs.ai
Yapay zeka ile dakikalar içinde ilgi çekici videolar oluşturun. Metin girin veya mevcut içeriği içe aktarın, parametreleri ayarlayın ve şık hareketli grafikler, B-roll'ler, altyazılar ve daha fazlasıyla markanıza özel olarak tasarlanmış profesyonel bir video elde edin.
Desk AI
desks.ai
Desk AI, yapay zeka sunucularını kullanarak kişiselleştirilmiş satış, pazarlama ve eğitim videoları oluşturmaya yönelik bir platformdur. * Müşteri Eğitimini Geniş Ölçekte Sunun * İhtiyaç Duyduğunuz Hızda Teslimat Yapın * Google İncelemelerini, PDF'yi, CSV'yi, Görselleri, Blogları kullanın * Dakikalar İçinde Veriye Dayalı Müşteri Eğitim Videoları Oluşturun Desk AI ile artık şunları yapabilirsiniz: * Mevcut #PowerPoint sunumlarını içe aktarın * Yapay zeka sunucularını, hatta dijital klonunuzu ekleyin! * İnteraktif sınavları entegre edin * Kusursuz LMS takibi için SCORM'a aktarın
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box, 140'tan fazla yerel ve hiper-yerel dilde konuşabilen 700'den fazla yapay zeka anlatıcı sunan, yapay zeka destekli bir metin okuma ve seslendirme şirketidir. Bu yapay zeka anlatıcılarının birçoğu bağlamın farkındadır ve farklı aksan ve duygulara sahip bağlamsal sesler geliştirmelerine olanak tanır. Anlatım Kutusu ile metni bir URL veya belge aracılığıyla içe aktarabilir ve tüm metin ve ses varlıklarınızı özel stüdyonuzda yönetebilirsiniz. Her AI anlatıcı, özel gereksinimlerinize göre özelleştirilebilen kendi özellikleriyle birlikte gelir. Ayrıca Narration Box, süreç boyunca size yardımcı olmak için güçlü ve hızlı yanıt veren müşteri desteği sağlar. İster projeniz için profesyonel bir seslendirmeye, ister sesli kitabınız için ilgi çekici bir anlatıcıya, ister çok dilli içeriğiniz için yerelleştirilmiş bir sese ihtiyacınız olsun, Narration Box, kapsamlı AI anlatıcı kütüphanesi ve kullanıcı dostu platformuyla kapsamlı bir çözüm sunar.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker, bir konuyla ilgili Gerçekler, İstatistikler, Sınavlar, Analizler ve Eğitim gibi metin veya içeriklerden makaralar oluşturan bir üretkenlik aracıdır. Tüm makaralar, gelişmiş yapay zeka veya sesinizin klonlanmış bir versiyonunu kullanan sesli anlatım içerir. Otomatik pilot modu ile makaraların otomatik olarak oluşturulmasını ve TikTok, YouTube Shorts ve Instagram Reels gibi platformlarda yayınlanmasını kolaylaştırır. İsteğe bağlı olarak, her makara yayınlanmadan önce insan tarafından incelenebilir. Tüm makaralarda işletmenizin adı ve logosu bulunur. * AI Komut Dosyası Oluşturma: Çeşitli metin istemlerinden veya gerçekler, istatistikler, bilgiler, içgörüler, tanıtım ve diğerleri gibi kategorilerden gerçek komut dosyaları oluşturur. * Yapay Zeka ve Klonlanmış Sesli Anlatım: Yapay zeka tarafından oluşturulan bir ses kitaplığı arasında seçim yapın veya benzersiz bir dokunuş için sesinizi klonlayın. * Makara Oluşturma için Otomatik Pilot Modu: Makaralarınız için oluşturma ve yayınlama sürecini otomatikleştirin. * Sosyal Medya Platformlarında Otomatik Yayınlama: Doğrudan TikTok, YouTube Shorts ve Instagram Reels'te yayınlayın. * Markalama Yeteneği: Marka adınızı veya logonuzu makaralara ekleyin. * Çeşitli Şablon Seçenekleri: İçerik stilinize uyacak çeşitli şablonlar arasından seçim yapın. * Basit Kullanıcı Arayüzü: Her seviyedeki kullanıcı için kullanımı kolay tasarım. * Performans Analizi: Makaralarınızın performansını izlemek ve analiz etmek için yerleşik araçlara erişin.
Captiwiz
captiwiz.com
Captiwiz, videosunu AI destekli özelleştirilebilir altyazılarla geliştiren bir uygulamadır. Kullanıcılara altyazı ekleme ve video düzenleme süreçlerini kolaylaştırır.
Feedeo
feedeo.spreading.ai
Feedeo'nun etkileşimli video platformuyla müşteri adayları oluşturun, ürünleri sergileyin, katılımı oyunlaştırın ve zahmetsizce geri bildirim toplayın.
Pareto
pareto.io
Pareto, Native Gen AI platformudur. Dünya çapında 107'den fazla ülkede, 400'ün üzerinde ödeme yapan orta ve büyük ölçekli işletme de dahil olmak üzere 500.000'den fazla kullanıcıya gururla hizmet veriyoruz. Yenilikçi atılımımız, dünyanın ilk Yapay Zeka (AI) pazarlama asistanı Tess'in tanıtımıyla geldi. Tess, verileri ve sistemleri uçtan uca otomasyon yoluyla ustaca entegre ederek insani başarıları hızlandırmada etkili oldu. Pareto ile pazarlamacılar değerli zamanlarını geri kazanarak daha stratejik ve yüksek etkili faaliyetlere odaklanmalarına olanak tanıyor. Tekrarlanan görevlere daha az katılımla daha iyi sonuçlar sağlıyoruz.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphys PRO, yüzünüzün görüntüleri, sesinizin kayıtları veya performansınızın videosu da dahil olmak üzere, yaşamınız boyunca değerli bir yüz, ses ve performans verileri portföyü oluşturmanıza yardımcı olur.
Personate AI
personate.ai
Personate, metin girerek video sunumları oluşturan yapay zeka tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, sentetik avatarlarla ilgi çekici içerikler üretebilir.
Reface
reface.ai
Reface, fotoğraflarınızı ve videolarınızı kullanarak yüz değiştirme, animasyon ve karikatürize etme imkanı sunan bir uygulamadır.
Rizzle
rizzle.com
Rizzle, podcast'lerden ve videolardan tanıtımlar, öne çıkanlar ve klipler oluşturur. Yapay zekayı kullanan Rizzle, düzenleme süresini 8+ saatten 30 dakikanın altına indiriyor. Rizzle, olağanüstü kalitede videolar sunmak için Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic ve diğerleriyle ortaklık yapıyor.
Vidext
vidext.io
Vidext, metin ile profesyonel video kurslar oluşturmanızı sağlayan bir platformdur. 40 dilde kolayca içerik güncelleme ve kişiselleştirme imkanı sunar.
Laetro
laetro.com
Projelerinizi istediğiniz zaman teslim etmek için birinci sınıf yaratıcı ekiplere sahip olun. İsteğe bağlı yaratıcı ve tasarım desteğiyle daha hızlı ilerleyin. Hiçbir ajansa gerek yok.
X-Me
x-me.ai
AI avatar videolarınızı oluşturmak için metin girişleri! Sadece 10 saniye!
Argil
argil.ai
İçerik oluşturucu ekonomisi için video oluşturma motoru - 2 dakika içinde sosyal medyanız için mükemmel bir videoya veya genel bir avatara sahip olun
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI, metni videolara dönüştüren ve video düzenleme araçları sunan bir yapay zeka platformudur. Kullanıcılar, kısa videolar oluşturabilir ve içeriği paylaşabilir.
2Moons
2moonsai.com
2Moons, FLUX gibi birden fazla motoru kullanan Görüntü nesilleri için AI araçlarına sahiptir. Bir sonraki yapay zeka yaratımınız için ilham ve fikir almak üzere 100.000 İstemden oluşan kapsamlı bir koleksiyona göz atın. 2moons, benzersiz görüntü istemleri oluşturmak ve keşfetmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Kullanıcılara vintage, Pixar'dan ilham alan tasarımlar, pop art, oyun görselleri ve daha fazlası gibi çeşitli sanat tarzlarını keşfetme yeteneği sunar. Site, içeriğini illüstrasyon, fotoğraf, soyut, doğa ve fantezi gibi kategoriler halinde düzenleyerek kullanıcılara yaratıcı ihtiyaçlarına göre çeşitli seçenekler sunuyor. 2moons düzenli olarak seçili istemleri vurgulayarak kullanıcılara yaratıcılığı teşvik etmek için yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserlerinden oluşan özel bir koleksiyon sunar. Bu istemler, çeşitli projeler için ilham kaynağı olarak hizmet ederek kullanıcıların farklı stilleri ve sanatsal olasılıkları keşfetmesine olanak tanır. Ayrıca araç, kullanıcıların özel ihtiyaçlarına uygun görsel fikirlerini kolayca bulmalarına olanak tanıyan bir arama fonksiyonu da sunarak görsel içerik oluşturmak veya geliştirmek isteyen herkes için çok yönlü bir kaynak haline geliyor. 2moons, dijital sanatçılara, tasarımcılara, fotoğrafçılara ve AI tarafından üretilen sanatla ilgilenen herkese hitap ederek, minimum çabayla profesyonel kalitede görüntüler üretmelerine olanak tanır. Çeşitli tarzlara ve ilhamlara kolay erişim sayesinde kullanıcıların deney yapabileceği ve sanatsal vizyonlarını hızla hayata geçirebileceği yaratıcı bir alandır. Platform kullanıcı dostudur ve erişim için hem ücretsiz hem de premium seçenekler sunar.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
EVE AI ile yapay zeka hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Tamamı blockchain tarafından desteklenen arkadaşlığı, yaratıcı paketi ve NFT'leri keşfedin. Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun. EVEAI, derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla performansını sürekli olarak iyileştirmek için müşteri etkileşimlerinden öğrenir.
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me, kullanıcıların dijital avatarlarla anında video üretmesini sağlayan bir araçtır. Metin-konuşma teknolojisini kullanan Spirit Me, gerçekçi görseller, sesler ve ifadelerle videolar oluşturur. Araç, üç dakikalık video ve iki hisse senedi avatarı ile ücretsiz bir planın yanı sıra bir özel avatar için ayda 69 $ veya 499 $/yıl ile bir abonelik planı sunan basit ve uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Buna ek olarak, Spirit Me, bireysel ihtiyaçlara uygun çeşitli ödeme seçenekleri ve avatarlar içeren ön ödemeli bir plan sunar. Araç, dijital etkileyiciler olmak, kişiselleştirilmiş video reklamları oluşturmak ve izleyicilerini meşgul etmek isteyenler için idealdir. Spirit Me ayrıca sohbet botu entegrasyonu ve sonsuz miktarda dijital avatar içeriği üretme yeteneği sunar. Kullanıcılar haber ve tekliflerde güncel kalmak için bir e-posta listesine katılabilir. Genel olarak, Spirit Me, dijital avatar videoları oluşturmak için kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir platform sağlar.
Runway
runwayml.com
Runway, videoları hızlı bir şekilde düzenlemek ve içerik oluşturmak için AI araçları sunan, kullanıcı dostu bir platformdur.
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, içerik oluşturma, işbirliği ve sosyal medya paylaşımı için kullanılan kullanıcı dostu bir platformdur.
VEED
veed.io
VEED, video oluşturma ve düzenleme için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomatik altyazılar, AI araçları ve işbirliği özellikleri sunar.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, metni profesyonel videolara dönüştüren AI tabanlı bir video oluşturma platformudur. Kullanıcılar, özelleştirilebilir avatarlarla videolar yaratabilir.
Typecast
typecast.ai
Typecast, metni gerçekçi seslere dönüştüren bir AI ses jeneratörüdür. Kullanıcılar, 400'den fazla sesle içerik oluşturabilir ve özelleştirebilir.
Colossyan
colossyan.com
Colossyan, metinleri videolara dönüştüren AI tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar videoları kolayca oluşturabilir ve 70'ten fazla dilde özelleştirebilir.
D-ID
d-id.com
D-ID, fotoğrafları ve metinleri canlandırarak dijital avatarlar oluşturur, etkileşimli videolar ve içerikler üretir. Kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
Munch
getmunch.com
Munch, uzun videoları kısa, sosyal medya için optimize edilmiş kliplere dönüştüren bir AI platformudur.
Vidon.ai
vidon.ai
Vidon.ai, blog yazılarınızı otomatik olarak videolara dönüştüren bir AI video oluşturma platformudur. Kullanıcılar video içeriklerini kolayca yaratabilir.
Tavus
tavus.io
Tavus, uygulamalar içinde yapay zeka kopyalarının oluşturulmasını kolaylaştıran, geliştirici odaklı bir yapay zeka video araştırma aracıdır. Tavus'un kullanımı kolay API'leri sayesinde kullanıcılar, metinlerden kendilerine ait kişiselleştirilmiş videolar oluşturabilir. Bu, stüdyo kalitesinde videoların yüksek maliyetli, yüksek karmaşıklıkta kaydedilmesine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Tavus ayrıca geleneksel yöntemleri atlayarak doğal yüz hareketleri ve ifadeleriyle hiper gerçekçi konuşan kafa videoları oluşturmasıyla da övünüyor. Tavus bunun ötesinde güvenlik ve video modeli kullanımına da büyük önem veriyor. Daha sorunsuz bir geliştirme döngüsünü desteklemek amacıyla Tavus, oluşturma ve başlatma süreci boyunca hızlı yanıt veren desteğin yanı sıra kapsamlı, anlaşılması kolay belgeler sağlar. Bir AI video aracı olarak Tavus, AI ses klonlama, AI HD dudak senkronizasyonu, sınırsız ses değişkenleri, dinamik video arka planları, özel markalama ve yerleştirilebilir CTA'lar gibi özellikleri içerir. Bu, daha istikrarlı ve ölçeklenebilir AI video oluşturulmasına olanak tanır. Tavus API'leri, video düzenleme araçları, etkileyici uygulamalar, video satış uygulamaları ve eğitim sektörleri gibi çok çeşitli sektörlerde kullanılabilir.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI, işletmelerin özelleştirilebilir AI avatarları ile yüksek kaliteli videolar oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur. 80'den fazla dil desteği sunar.
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video, işletmelerin AI ile hızlı ve etkili video oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan bir platformdur.
Elai.io
elai.io
Elai.io, metin ve URL'den anında eğitim videoları oluşturmayı sağlayan AI destekli bir video oluşturma platformudur.
Hour One
hourone.ai
Saat One, gerçekçi avatarlar ve özelleştirilebilir şablonlar kullanarak kullanıcıların AI destekli videolar oluşturmasını sağlayan bir içerik üretim platformudur.
Exemplary AI
exemplary.ai
Örnek AI, yapay zeka ile çalışan çok dilli transkripsiyon, çeviri ve içerik üretimini tek bir platforma entegre eden hepsi bir arada bir içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcı dostu arayüzü, özetler, odyogramlar, altyazılar ve gerçek zamanlı AI sohbeti dahil olmak üzere zahmetsiz içgörü çıkarma ve içerik oluşturma sağlar. Ayrıca, kullanıcılar AI klipleri, platforma özgü altyazılar ve hashtag'ler oluşturabilir ve sosyal medya yayınını doğrudan platformdan basitleştirebilir. İçerik yaratıcıları, araştırmacılar, gazeteciler ve profesyoneller için mükemmel olan örnek AI, iş akışlarını kolaylaştırır, üretkenliği artırır ve en yeni AI çözümleriyle içerik erişilebilirliğini artırır.
HeyGen
heygen.com
HeyGen, metin girerek AI avatarlarıyla video oluşturmayı sağlayan bir platformdur. 40'tan fazla dilde kişiselleştirilmiş videolar üretir.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio, kullanıcıların pahalı kameralara, aktörlere veya stüdyolara ihtiyaç duymadan dakikalar içinde konuşan kafa tarzı videolar oluşturmasına ve tercüme etmesine olanak tanıyan bir AI video oluşturma aracıdır. VidVoice özelliği, 5 dilde gerçek zamanlı canlı dublaj ile 8 dile kusursuz dudak senkronizasyonu çevirileri sağlar. Yepic API, ölçeklenebilir, gerçek zamanlı video oluşturmaya olanak tanıyarak video iş akışı otomasyonunu daha verimli hale getirir. Yepic Studio, görüntüleri avatarlara dönüştüren konuşan fotoğraf özelliğiyle, avatar seçimini kullanarak videoları 68 dilde dinamik içerikle kişiselleştirebilir. VidVoice, video içeriğinin gerçek zamanlı olarak dinamik olarak kopyalanmasına olanak tanıyarak kullanıcıların dil engellerini zahmetsizce aşmasına olanak tanır. Yepic ve VidVoice'in kullanım örnekleri arasında e-ticaret, eğitim ve emlak yer alıyor. Video oluşturma aracı, G2 ve Trustpilot gibi inceleme platformlarında müşteriler tarafından yüksek puanlar aldı; kullanıcılar, kullanım kolaylığını, özelliklerinin çeşitliliğini ve kaliteli videolar oluşturmadaki etkinliğini övdü. Yepic araştırma ekibi, görsel-işitsel makine algısı araştırmalarında saygın bir kurum olan Surrey Üniversitesi'ndeki CVSSP ile ortak çalışıyor. Yepic, ekibine katılmak ve iletişimin çehresini değiştirmek isteyen, bilinçli, empatik ve meraklı kişileri aktif olarak işe alıyor.
Gan AI
gan.ai
Yalnızca bir kez kaydedin ve videoları müşteri yolculuğu boyunca her temas noktasında her kullanıcı için geniş ölçekte kişiselleştirin. Gan.ai'den önce markalar, kullanıcının adını bir e-postaya veya SMS'e veya en iyi ihtimalle bir videonun içine metin grafiği olarak ekleyerek yalnızca kişiselleştirilmiş metin tabanlı kampanyalar yapabiliyordu. Gan.ai ile kullanıcının adı (ve diğer değişkenler) videodaki aktör tarafından dile getirilebiliyor ve bu da markaların pazarlama kampanyalarında çok daha yüksek etkileşime, dönüşümlere, tıklama oranlarına ve marka hatırlanabilirliğine yol açıyor. Gan.ai, yalnızca tek bir video kaydıyla, sanki her izleyici için kişisel olarak kaydedilmiş gibi, markaların ses ve dudak senkronizasyonunda değişen değişkenlerle bu videonun yüzlerce, binlerce veya milyonlarca kişiselleştirilmiş kopyasını oluşturmasına olanak tanır. Yapay zeka dudak senkronizasyonu ve ses senkronizasyonu modelleri, bir videonun belirli bölümlerini gerçek zamanlı olarak şablonlaştırır ve bunu platformlar arasında yerel olarak kullanıcılara sunar. Samsung, Zomato, vivo, EyeCare Partners, Mumbai Kızılderilileri, MPL ve Swiggy gibi kurumsal markalar Gan.ai'yi ünlüler, liderler ve diğer paydaşlarla hiper-kişisel video kampanyaları yürütmek, kullanıcıların adlarını, konumlarını, sipariş öğelerini, yakındaki mağazalar, potansiyel satış adaylarının adları vb. - TO'ları, yatırım getirisini, kampanyaların etkisini ve rezervasyon yapılan dönüşümleri/toplantıları en üst düzeye çıkarma. E-posta, SMS, sosyal medya, WhatsApp, videodan önce gösterilen reklamlar, IPTV, mobil uygulamalar, kişiselleştirilmiş ödeme ve açılış sayfaları veya markaların ihtiyaç duyduğu herhangi bir şey olsun, Gan.ai onunla entegre olur.
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai, içerik üreticilerinin videolarını 130'dan fazla dile hızlıca çevirmesine ve profesyonel seslendirme eklemesine olanak tanıyan bir yerelleştirme aracıdır.
OpusClip
opus.pro
OpusClip, uzun videoları tek tıklamayla kısa kliplere dönüştüren yapay zeka tabanlı bir video düzenleme platformudur.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, B2B pazarlama etkinlikleri için kullanıcı dostu bir yönetim platformudur. Sanal ve yüz yüze etkinlikleri kolayca düzenleme olanağı sunar.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI, AI araçları ile podcast üretimini kolaylaştıran, transkripsiyon, konuşmacı tanıma ve meta veri oluşturma gibi özellikler sunan bir platformdur.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video, yapay zeka teknolojileriyle video çözümleri sunan ve ürünleri sayesinde %1000'e kadar daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayan bir girişimdir. Kuasar 1.1, müşterilerini derinlemesine anlayarak teklifleri kişiselleştirerek perakendecilerin satışlarını artırmalarına, yeni müşteriler edinmelerine ve mevcut müşterileri elde tutmalarına yardımcı olmak için sektördeki gelişmelerden elde edilen video verilerini bir arada kullanıyor. Ajanslar ve içerik üreticileri için en doğru içerikleri ortaya çıkaran Kuasar 1.1, içeriklerinizi daha hızlı ve daha ucuz üretmenizi sağlıyor.
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