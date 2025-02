AI Video Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tonga

SpiritMe

spiritme.tech

Spirit Me, kullanıcıların dijital avatarlarla anında video üretmesini sağlayan bir araçtır. Metin-konuşma teknolojisini kullanan Spirit Me, gerçekçi görseller, sesler ve ifadelerle videolar oluşturur. Araç, üç dakikalık video ve iki hisse senedi avatarı ile ücretsiz bir planın yanı sıra bir özel avatar için ayda 69 $ veya 499 $/yıl ile bir abonelik planı sunan basit ve uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Buna ek olarak, Spirit Me, bireysel ihtiyaçlara uygun çeşitli ödeme seçenekleri ve avatarlar içeren ön ödemeli bir plan sunar. Araç, dijital etkileyiciler olmak, kişiselleştirilmiş video reklamları oluşturmak ve izleyicilerini meşgul etmek isteyenler için idealdir. Spirit Me ayrıca sohbet botu entegrasyonu ve sonsuz miktarda dijital avatar içeriği üretme yeteneği sunar. Kullanıcılar haber ve tekliflerde güncel kalmak için bir e-posta listesine katılabilir. Genel olarak, Spirit Me, dijital avatar videoları oluşturmak için kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir platform sağlar.