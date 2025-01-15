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AI Video Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filistin Bölgeleri
Yapay zeka video oluşturma yazılımı, yapay zeka ve multimedya içerik üretiminin çığır açan birleşiminin somut örneğidir. Tamamı gelişmiş yapay zeka algoritmaları tarafından yönlendirilen, kullanıcılara video içeriği oluşturma, düzenleme, depolama ve dağıtma yetkisi veren bir dizi araç ve teknolojiyi kapsar. Bu kategori, yapay zekanın videoların tasarlanmasını, üretilmesini ve dağıtılmasını şekillendirmede önemli bir rol oynadığı, gelişen dijital içerik manzarasını yansıtıyor. AI video oluşturma araçları, sıfırdan video içeriği oluşturmak için sağlam bir platform görevi görür. Kullanıcıların, yazılı metni doğal sesli konuşmaya dönüştürmek için yapay zeka teknolojisinden yararlanmasına olanak tanıyarak ses seviyesi, perde ve duygu gibi özellikler üzerinde kontrol sağlar. Kullanıcılar, ellerindeki çok sayıda içerik geliştirme aracıyla, metinden ilgi çekici video sunumlarına sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilir, video üretimini demokratikleştirebilir ve daha geniş bir izleyici kitlesi için erişilebilir hale getirebilir. Bu kategorideki düzenleme yetenekleri videoların kırpılmasını, düzenlenmesini ve işlenmesini kolaylaştırır. Kullanıcılar dosyaları çeşitli formatlarda kaydedip dışa aktarabilir, sosyal özellikler aracılığıyla içerikle etkileşime girebilir ve düzenleme sürecini kolaylaştırmak için yapay zeka destekli geliştirmelerden yararlanabilir. Bu işlevler, video prodüksiyonunun farklı aşamalarında kusursuz entegrasyonu teşvik ederek yaratıcılığı ve verimliliği artırır. AI video oluşturma araçları, oluşturma ve düzenlemenin ötesinde, kullanıcıların video dosyalarını yönetmelerine yardımcı olur; içerik yükleme, depolama, düzenleme ve paylaşma işlevleri sunar. Etiketleme ve meta veri özellikleri, organizasyonu optimize ederek kapsamlı içerik kitaplıkları arasında gezinmeyi basitleştirir. Bu özellikler, modern video prodüksiyonuyla ilgili karmaşık iş akışlarının yönetilmesi için vazgeçilmezdir. Dağıtım, kullanıcıların çeşitli kanallarda video paylaşmasına yardımcı olan araçlarla yapay zeka video oluşturmanın çok önemli bir yönüdür. Kodlama ve kod dönüştürme özellikleri, farklı platformlarla uyumluluğu sağlarken, sosyal medya ve içerik yönetim sistemleriyle entegrasyon da erişimi artırır. Bu yetenekler, içeriğin farklı hedef kitlelere göre uyarlanması ve optimize edilmesi gereken günümüzün dijital ortamının çok kanallı doğasıyla uyumludur. Yapay Zeka Video Oluşturma kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Kullanıcıların harici video malzemesine ihtiyaç duymadan AI teknolojisine dayalı video içeriği oluşturmasına olanak sağlayın. * Yazılı metni doğal görünen konuşmaya dönüştürün ve ses seviyesi, perde ve duygu gibi unsurlar üzerinde kontrol sağlayın. * Çeşitli dosya türlerinde kaydetme ve dışa aktarma seçenekleriyle birlikte videoları kırpmak, düzenlemek ve değiştirmek için araçlar sağlayın. * Açık, şeffaf ve sağlam içerik denetleme sistemleri uygulayın. * Etiketleme ve meta veri özellikleri de dahil olmak üzere video dosyalarının depolanmasını, düzenlenmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırın. * Kullanıcıların yorumlar, paylaşımlar, beğeniler vb. aracılığıyla bir veya daha fazla çalışma alanında ortak çalışmasına izin verin. * Yapay zeka video oluşturma teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını sağlamak için içerik denetleme politikalarına sahip olun.
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VEED AI Video Generator
veed.io
VEED, video prodüksiyonunu ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. 200'den fazla ülkedeki pazarlama, satış, eğitim ve geliştirme ve sosyal medyadaki müşteriler, her zamankinden 30 kat daha hızlı video oluşturuyor. VEED aşağıdakileri yapmak için gücü ekibinizin ellerine verir: * Kaliteli içeriği kaydedin * Videoları kolaylıkla düzenleyin * Otomatik olarak metne dönüştür Hantal ve pahalı düzenleme yazılımlarını öğrenmeyi veya ajanslara güvenmeyi unutun. VEED sezgisel video araçları paketinizdir. CEO'dan stajyere kadar herkes, profesyonel becerilere ihtiyaç duymadan profesyonel videolar üretmek için bunu kullanabilir. VEED Enterprise şunları yapmanızı sağlar: * Diğer ekip üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın * 30.000'den fazla hazır medya varlığı içeren bir kitaplığa erişin * Zamandan tasarruf etmek için özel şablonlar kullanın VEED, üretimi 10 kat daha verimli hale getirecek bir dizi yapay zeka aracına sahiptir. VEED AI şunları yapmanızı sağlar: * AI Avatarlarıyla metni videolara dönüştürün * Otomatik olarak doğru altyazılar oluşturun * Video ve resim arka planlarını anında kaldırın * Ve daha fazlası VEED, 3 milyondan fazla yaratıcının birinci sınıf video stratejilerini destekleyen bir yazılımdır. * VEED, otomatik altyazı, içerik algılama ve çeşitli tasarım seçenekleri gibi özellikler sunan bir video düzenleme platformudur. * Kullanıcılar sıklıkla kullanım kolaylığından, altyazı özelliğinin doğruluğundan, yaratıcı düzenleme ve profesyonel kalitede videolara olanak tanıyan tasarım seçeneklerinin çeşitliliğinden bahsediyor. * İncelemeyi yapanlar, üyelik düzeyine bağlı olarak özelliklerde sınırlamalar, ara sıra yavaş işlem süreleri ve temel planda daha gelişmiş özelliklere yönelik istek gibi sorunlarla karşılaştı.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI aracı, işletmelerin aralarından seçim yapabileceği çok çeşitli çekici AI avatarları sunar. Bu araç, her türlü iş ihtiyacına mükemmel uyum sağlamak için çeşitli etnik kökenler, yaşlar ve tarzlarla donatılmıştır. AI Studios ayrıca bu avatarları 80'den fazla dilde sunarak onları dünya çapındaki işletmeler için küresel bir çözüm haline getiriyor. Yapay Zeka Avatarları yalnızca birden fazla etnik köken ve meslekte mevcut olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu araç aynı zamanda avatarların belirli iş ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilmesine de olanak tanıyor. AI Avatar aracı aynı zamanda Rememory, Metinden Videoya, PowerPoint'ten Videoya, ChatGPT, Yüz Değiştirme ve Metinden Konuşmaya gibi özellikleri de içerir. Bu özellikler, işletmelere daha fazla esneklik sağlayarak, videoları kolaylıkla ve verimli bir şekilde oluşturmalarına olanak tanır. DeepBrain AI aracı; finansal hizmetler, perakende, eğitim ve medya dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faydalı olabilir. Ek olarak avatarlar, eğitim videoları, nasıl yapılır videoları ve çevrimiçi video yapımı dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Genel olarak DeepBrain AI aracı, işletmelere video oluşturma ihtiyaçları için dinamik bir çözüm sunuyor. Çok yönlü ve özelleştirilebilir olması, pazarlama stratejilerini geliştirmek için yaratıcı bir yaklaşım arayan işletmeler için mükemmel bir seçimdir.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, derecelendirilmiş AI video oluşturma platformudur. Binlerce şirket bunu 120 dilde video oluşturmak için kullanıyor ve zamandan ve bütçeden %80'e kadar tasarruf sağlıyor. Accenture, BBC, Google, Amazon ve daha fazlası tarafından güvenilmektedir. Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın
Rask.ai
rask.ai
İçerik oluşturucuların ve şirketlerin videolarını 130'dan fazla dile hızlı ve verimli bir şekilde çevirmelerine olanak tanıyan tek noktadan yerelleştirme aracı Rask AI ile tanışın. "Metinden Sese" ve "Ses Klonlama" teknolojileri sayesinde, kaydetmeye veya seslendirme sanatçısı kiralamaya gerek kalmadan videolara profesyonel kalitede seslendirme ekleyebiliyorlar. Artık dublaj yaparken kendi sesinizi veya seslendirme tonunuzu koruyabilirsiniz. Nisan 2023'ün başlarında Rask AI, Product Hunt'ta Günün Ürünü ödülünü kazandı ve ilk birkaç hafta içinde proje, 10.000 kayıtla ilk kilometre taşına ulaştı! Ekip, aboneliği olan kullanıcılar için 20 dakikalık ve 100 MB sınırlarını kaldırdı. İçerik oluşturucular artık YouTube veya kurslar için uzun videoları herhangi bir kısıtlama olmaksızın kopyalayabilir. Ve harika bir şey daha: dublaj süreci üç kat daha hızlı ve daha verimli! Çok konuşmacılı algılama ve çeviri, bizi diğer hizmetlerden ayırdığına inandığımız benzersiz bir özelliktir. Rask'ın yapay zeka ekibi bu deneyimi ilk sağlayanlardan biri olmaktan gurur duyuyor. Araçlar, YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter ve TikTok gibi popüler video platformları ve sosyal medya siteleriyle tamamen entegredir. Mayıs ayı başlarında bir takım iki harika özellik ekleyecek. Dudak hareketlerini herhangi bir sese senkronize edeceksiniz. İkinci özellik özetlemedir. Veya kısaca Shorts. Yapay zeka, videodaki en vurucu anları seçecek ve bunları en heyecanlı bölümlerin bir özetine dönüştürecek. Rask AI ekibi dil engellerini ortadan kaldırır ve içerik oluşturucuların ve şirketlerin içeriklerini dünya çapında farklı hedef kitlelerle paylaşmalarına yardımcı olarak içeriklerinin potansiyel erişimini ve etkisini artırır.
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis, belirli metinleri ileten seçilmiş kişilerin son derece gerçekçi videolarını oluşturmak için en son deepfake teknolojisini ve doğal dil işlemeyi (NLP) kullanan yenilikçi bir uygulamadır.
Waymark
waymark.com
Waymark, hiçbir yaratıcı beceriye ihtiyaç duymadan dakikalar içinde çarpıcı, kişiselleştirilmiş reklamlar ve spesifik spotlar oluşturmak için tek bir komut istemi kullanan çığır açıcı yapay zeka üretim platformudur. İster medyada, ister satışta, ister bir ajansta çalışıyor olun, Waymark, iş akışlarınızda videoyu daha önce hiç olmadığı şekilde kullanmanıza olanak tanıyarak performansınızı, gelirinizi ve büyümenizi artırır. Waymark'ın gücünü deneyimleyin.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
Studio Neiro AI olarak, insan benzeri özellikler ve incelikli mikro ifadelerle dolu video avatarları oluşturma konusunda benzersiz bir yetenek sunuyoruz. Bu avatarlar, yapay zeka avatarının sesini konuşmacının benzersiz kişiliğiyle yankılanacak şekilde özelleştirme özelliğiyle birlikte markanızın senaryosunu veya konuşma sesini kusursuz bir şekilde temsil edebilir. Aşağıdaki özelliklerin sizi beklediği Studio'muzla iletişimin geleceğini deneyimleyin: * Metni 150'den fazla dilde büyüleyici videolara dönüştürün. İlgi çekici bir sunum için AI avatar yelpazemiz arasından seçim yapın, seslerini özelleştirin ve istediğiniz duyguları ayarlayın. * Her türlü iş gereksinimine göre uyarlanmış gerçekçi metinden konuşmaya (TTS) seslendirmeler oluşturmak için mükemmel olan, doğal ses sentezleme teknolojimizi deneyimleyin. * Bir ses kaydı yükleyin ve orijinal vokal ifadeleri, duyguları ve vurguları olağanüstü bir doğrulukla korurken sesi zahmetsizce değiştirin. * Gelişmiş yapay zeka avatarlarımızı ve metinden konuşmaya teknolojimizi kullanarak, hedef kitlenizle gerçekten bağlantı kuran etkili reklamlar oluşturarak pazarlama çalışmalarınızı kolaylaştırın.
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs, önde gelen AI metin-konuşma teknolojisi şirketi ve seste insan eşitliğini sağlayan ilk sentetik medya hizmetidir. İçerik oluşturucular, ürün geliştiriciler ve markalar, hikayelerini ve dijital deneyimlerini çok çeşitli ses stilleri, aksanlar ve dillerle geniş ölçekte güçlendiriyor.
Immersive Fox
immersive-fox.com
Yapay zeka tarafından desteklenen metinden videoya web platformu. Videolarınızı dakikalar içinde oluşturun. Haftalar değil. Aktörlere, kameralara, ışıklara ve sonsuz düzenlemeye gerek yok.
Pipio
pipio.ai
Profesyonel AI videoları oluşturmak artık yalnızca yazmak, tıklamak ve sürüklemekle çok kolay. Pipio, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilen 100'den fazla gerçekçi sanal sözcü sunar. Bu AI avatarları, farklı aksanlarla 40'tan fazla dilde konuşabilir ve pazarlama, satış, e-Öğrenim, eğitim ve daha fazlası için kişisel kameramanınız olarak hizmet verebilir. Pahalı kamera ekiplerine, yeteneklere veya ajanslara olan ihtiyacı ortadan kaldıran Pipio, bir video prodüksiyon stüdyosunu parmaklarınızın ucuna getiriyor.
Atlabs
atlabs.ai
Yapay zeka ile dakikalar içinde ilgi çekici videolar oluşturun. Metin girin veya mevcut içeriği içe aktarın, parametreleri ayarlayın ve şık hareketli grafikler, B-roll'ler, altyazılar ve daha fazlasıyla markanıza özel olarak tasarlanmış profesyonel bir video elde edin.
Desk AI
desks.ai
Desk AI, yapay zeka sunucularını kullanarak kişiselleştirilmiş satış, pazarlama ve eğitim videoları oluşturmaya yönelik bir platformdur. * Müşteri Eğitimini Geniş Ölçekte Sunun * İhtiyaç Duyduğunuz Hızda Teslimat Yapın * Google İncelemelerini, PDF'yi, CSV'yi, Görselleri, Blogları kullanın * Dakikalar İçinde Veriye Dayalı Müşteri Eğitim Videoları Oluşturun Desk AI ile artık şunları yapabilirsiniz: * Mevcut #PowerPoint sunumlarını içe aktarın * Yapay zeka sunucularını, hatta dijital klonunuzu ekleyin! * İnteraktif sınavları entegre edin * Kusursuz LMS takibi için SCORM'a aktarın
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box, 140'tan fazla yerel ve hiper-yerel dilde konuşabilen 700'den fazla yapay zeka anlatıcı sunan, yapay zeka destekli bir metin okuma ve seslendirme şirketidir. Bu yapay zeka anlatıcılarının birçoğu bağlamın farkındadır ve farklı aksan ve duygulara sahip bağlamsal sesler geliştirmelerine olanak tanır. Anlatım Kutusu ile metni bir URL veya belge aracılığıyla içe aktarabilir ve tüm metin ve ses varlıklarınızı özel stüdyonuzda yönetebilirsiniz. Her AI anlatıcı, özel gereksinimlerinize göre özelleştirilebilen kendi özellikleriyle birlikte gelir. Ayrıca Narration Box, süreç boyunca size yardımcı olmak için güçlü ve hızlı yanıt veren müşteri desteği sağlar. İster projeniz için profesyonel bir seslendirmeye, ister sesli kitabınız için ilgi çekici bir anlatıcıya, ister çok dilli içeriğiniz için yerelleştirilmiş bir sese ihtiyacınız olsun, Narration Box, kapsamlı AI anlatıcı kütüphanesi ve kullanıcı dostu platformuyla kapsamlı bir çözüm sunar.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker, bir konuyla ilgili Gerçekler, İstatistikler, Sınavlar, Analizler ve Eğitim gibi metin veya içeriklerden makaralar oluşturan bir üretkenlik aracıdır. Tüm makaralar, gelişmiş yapay zeka veya sesinizin klonlanmış bir versiyonunu kullanan sesli anlatım içerir. Otomatik pilot modu ile makaraların otomatik olarak oluşturulmasını ve TikTok, YouTube Shorts ve Instagram Reels gibi platformlarda yayınlanmasını kolaylaştırır. İsteğe bağlı olarak, her makara yayınlanmadan önce insan tarafından incelenebilir. Tüm makaralarda işletmenizin adı ve logosu bulunur. * AI Komut Dosyası Oluşturma: Çeşitli metin istemlerinden veya gerçekler, istatistikler, bilgiler, içgörüler, tanıtım ve diğerleri gibi kategorilerden gerçek komut dosyaları oluşturur. * Yapay Zeka ve Klonlanmış Sesli Anlatım: Yapay zeka tarafından oluşturulan bir ses kitaplığı arasında seçim yapın veya benzersiz bir dokunuş için sesinizi klonlayın. * Makara Oluşturma için Otomatik Pilot Modu: Makaralarınız için oluşturma ve yayınlama sürecini otomatikleştirin. * Sosyal Medya Platformlarında Otomatik Yayınlama: Doğrudan TikTok, YouTube Shorts ve Instagram Reels'te yayınlayın. * Markalama Yeteneği: Marka adınızı veya logonuzu makaralara ekleyin. * Çeşitli Şablon Seçenekleri: İçerik stilinize uyacak çeşitli şablonlar arasından seçim yapın. * Basit Kullanıcı Arayüzü: Her seviyedeki kullanıcı için kullanımı kolay tasarım. * Performans Analizi: Makaralarınızın performansını izlemek ve analiz etmek için yerleşik araçlara erişin.
Captiwiz
captiwiz.com
Yapay Zeka Destekli Altyazılarla Şaşırtıcı Videolar Oluşturun Büyüleyici altyazılar oluşturun, anahtar kelimelerinizi vurgulayın ve saniyeler içinde müzik ve animasyonlu emojiler ekleyin
Feedeo
feedeo.spreading.ai
Feedeo'nun etkileşimli video platformuyla müşteri adayları oluşturun, ürünleri sergileyin, katılımı oyunlaştırın ve zahmetsizce geri bildirim toplayın.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video, yapay zeka teknolojileriyle video çözümleri sunan ve ürünleri sayesinde %1000'e kadar daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayan bir girişimdir. Kuasar 1.1, müşterilerini derinlemesine anlayarak teklifleri kişiselleştirerek perakendecilerin satışlarını artırmalarına, yeni müşteriler edinmelerine ve mevcut müşterileri elde tutmalarına yardımcı olmak için sektördeki gelişmelerden elde edilen video verilerini bir arada kullanıyor. Ajanslar ve içerik üreticileri için en doğru içerikleri ortaya çıkaran Kuasar 1.1, içeriklerinizi daha hızlı ve daha ucuz üretmenizi sağlıyor.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphys PRO, yüzünüzün görüntüleri, sesinizin kayıtları veya performansınızın videosu da dahil olmak üzere, yaşamınız boyunca değerli bir yüz, ses ve performans verileri portföyü oluşturmanıza yardımcı olur.
Personate AI
personate.ai
Personate, Sentetik İnsanları kullanan bir Yapay Zeka Video Oluşturma platformudur. Personate ile ekipleriniz için kamera olmadan Öğrenme ve Gelişim İçeriği için Video Sunumları oluşturabilir ve yalnızca metin yazarak bir İnsanın konuşmasını sağlayabilirsiniz. Bu sizi pahalı Video Prodüksiyon maliyetinden kurtarır ve geleneksel yöntemlere göre daha fazla zaman tasarrufu sağlar. Personate AI, aynı anda tek bir kullanıcıya hitap eden geniş ölçekte Hiper Kişiselleştirilmiş videolarla müşteri hunisindeki dönüşümleri en üst düzeye çıkarabilir, sepetten ayrılma oranlarını azaltabilir, kaybedilen potansiyel müşterilerle yeniden etkileşime geçebilir ve müşteri deneyimini geliştirebilir.
Reface
reface.ai
Yeniden Yüzleştirme – burada tek bir selfie ile video ve GIF'lerdeki yüzleri değiştirebilir, fotoğrafları canlandırabilir ve fotoğrafları karikatürlere dönüştürebilirsiniz.
Rizzle
rizzle.com
Rizzle, podcast'lerden ve videolardan tanıtımlar, öne çıkanlar ve klipler oluşturur. Yapay zekayı kullanan Rizzle, düzenleme süresini 8+ saatten 30 dakikanın altına indiriyor. Rizzle, olağanüstü kalitede videolar sunmak için Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic ve diğerleriyle ortaklık yapıyor.
Vidext
vidext.io
İş gücünüzün katılımını sağlayan ve onlara ilham veren, kolayca güncellenebilen, tercüme edilebilen ve kişiselleştirilebilen, sunucunun yönlendirdiği video kursları oluşturun. Bunu videoyla açıklayın, tanıtın ve satın. Metin yazmanın rahatlığıyla Vidext'te bulunan 40 dilde anlatımlı video sunumları oluşturun. Aktörlere, film ekiplerine ve pahalı ekipmanlara veda edin.
Laetro
laetro.com
Projelerinizi istediğiniz zaman teslim etmek için birinci sınıf yaratıcı ekiplere sahip olun. İsteğe bağlı yaratıcı ve tasarım desteğiyle daha hızlı ilerleyin. Hiçbir ajansa gerek yok.
X-Me
x-me.ai
AI avatar videolarınızı oluşturmak için metin girişleri! Sadece 10 saniye!
Argil
argil.ai
İçerik oluşturucu ekonomisi için video oluşturma motoru - 2 dakika içinde sosyal medyanız için mükemmel bir videoya veya genel bir avatara sahip olun
2Moons
2moonsai.com
2Moons, FLUX gibi birden fazla motoru kullanan Görüntü nesilleri için AI araçlarına sahiptir. Bir sonraki yapay zeka yaratımınız için ilham ve fikir almak üzere 100.000 İstemden oluşan kapsamlı bir koleksiyona göz atın. 2moons, benzersiz görüntü istemleri oluşturmak ve keşfetmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Kullanıcılara vintage, Pixar'dan ilham alan tasarımlar, pop art, oyun görselleri ve daha fazlası gibi çeşitli sanat tarzlarını keşfetme yeteneği sunar. Site, içeriğini illüstrasyon, fotoğraf, soyut, doğa ve fantezi gibi kategoriler halinde düzenleyerek kullanıcılara yaratıcı ihtiyaçlarına göre çeşitli seçenekler sunuyor. 2moons düzenli olarak seçili istemleri vurgulayarak kullanıcılara yaratıcılığı teşvik etmek için yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserlerinden oluşan özel bir koleksiyon sunar. Bu istemler, çeşitli projeler için ilham kaynağı olarak hizmet ederek kullanıcıların farklı stilleri ve sanatsal olasılıkları keşfetmesine olanak tanır. Ayrıca araç, kullanıcıların özel ihtiyaçlarına uygun görsel fikirlerini kolayca bulmalarına olanak tanıyan bir arama fonksiyonu da sunarak görsel içerik oluşturmak veya geliştirmek isteyen herkes için çok yönlü bir kaynak haline geliyor. 2moons, dijital sanatçılara, tasarımcılara, fotoğrafçılara ve AI tarafından üretilen sanatla ilgilenen herkese hitap ederek, minimum çabayla profesyonel kalitede görüntüler üretmelerine olanak tanır. Çeşitli tarzlara ve ilhamlara kolay erişim sayesinde kullanıcıların deney yapabileceği ve sanatsal vizyonlarını hızla hayata geçirebileceği yaratıcı bir alandır. Platform kullanıcı dostudur ve erişim için hem ücretsiz hem de premium seçenekler sunar.
Hour One
hourone.ai
Hour One, tüm iş akışlarını yapay zeka destekli tek bir platformda merkezileştirerek işletmeler için içerik oluşturmada devrim yaratıyor. İş mesajlarınızı canlı bir şekilde canlandıran doğal hareketler içeren, pazarın en gerçekçi avatarlarıyla gurur duyuyoruz. Her markaya göre özelleştirilebilen şablonlarımız, ekiplerin tasarım veya düzenleme becerisine gerek kalmadan geniş ölçekte kişiselleştirilmiş içerik oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca hızlı işleme ve üst düzey güvenlik özellikleriyle Hour One, kurumsal talepler için tasarlanmış birinci sınıf içerik işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Eskiden aylar süren işler artık yalnızca birkaç dakika sürüyor ve daha yüksek etkileşim sağlıyor... Hour One ile daha sıkı değil, daha akıllıca çalışın ve etki yaratan kişiselleştirilmiş iş videoları üretin. * HourOne, kullanıcıların çeşitli şablonlar, sesler ve karakterlerle pazarlama videoları ve sunumları oluşturmasına olanak tanıyan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığını, aralarından seçim yapılabilecek ses ve karakter aralığını, hızlı işlem ve indirme süresini ve müşteri başarı ekibinin desteğini beğeniyor. * İncelemeyi yapanlar, robotik metin-konuş özelliği, sınırlı avatar seçenekleri, sıradan kullanıcılar için öğrenme eğrisi, sınırlı markalama yetenekleri, yavaş yükleme süresi ve belirli özellikler için net talimatların bulunmaması gibi sorunlarla karşılaştı.
Runway
runwayml.com
Runway, sanat, eğlence ve insan yaratıcılığının bir sonraki çağını şekillendiren uygulamalı bir yapay zeka araştırma şirketidir. Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacılara, ajanslarındaki çeşitli araçlarda medya yayınlamak veya düzenlemek için harcayacakları saatleri geri verirken, güçlükleri en aza indirirsiniz.
Typecast
typecast.ai
Typecast ile Duygusal Metin Okuma özelliğine sahip AI Ses Oluşturucu, kullanıcıların metni gerçekçi konuşmaya dönüştürmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir araçtır. 400'den fazla hiper gerçekçi sesten oluşan bir kütüphaneye sahip olan bu araç, kullanıcıların içeriği tam istedikleri gibi oluşturmalarına olanak tanır. Hikaye anlatımı, sunum, ürün pazarlama, eğitim videoları, YouTube videoları ve eğitim dahil olmak üzere farklı amaçlara yönelik çeşitli özellikler ve işlevler sunar. Typecast'in Yapay Zeka Ses Oluşturucusu, kullanıcıların video içeriklerini büyüleyici seslerle güçlendirmelerine olanak tanıyan gerçekçi Yapay Zeka sesleri ve avatarları sağlamak üzere tasarlanmıştır. ve ilgi çekici ses. Kullanıcılar kolayca bir karaktere rol verebilir, istedikleri metni yazabilir, ses stilini seçebilir ve oluşturulan sesi indirebilir. Araç ayrıca sesli kitaplar, eğitim, satış, belgeseller, eğitim ve oyun gibi farklı kategoriler için metinden sese şablonlar sunarak kullanıcıların başlamalarını kolaylaştırır. Typecast'in AI Ses Oluşturucusunu kullanmanın en önemli avantajlarından biri, yeteneğidir. Zamandan tasarruf etmek ve üretim maliyetlerindeki sıkıntıyı ortadan kaldırmak için. Araç, ekran kaydı ve post prodüksiyon düzenleme ihtiyacını ortadan kaldırdığı için kullanıcıların oyuncu tutmasına, film ekibini yönetmesine veya bir stüdyo kiralamasına gerek yok. Kullanıcıların yazılı içeriklerini doğrudan platforma yazmalarına, yapıştırmalarına veya içe aktarmalarına olanak tanıyan basit ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.Genel olarak Typecast'in AI Ses Oluşturucusu, kullanıcılara içerik oluşturmak için geniş bir seçenek yelpazesi sunan web tabanlı bir platformdur. insan benzeri sanal avatarlara sahip yüksek kaliteli video içeriği. Duygusal metinden sese ayarlar, geniş bir seslendirme aktörleri kütüphanesi ve kusursuz bir düzenleme deneyimi sunar. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleriyle Typecast'in AI Ses Oluşturucusu, videolarını gerçekçi ve ilgi çekici sesle geliştirmek isteyen içerik oluşturucular için değerli bir araçtır.
Colossyan
colossyan.com
Colossyan'da öğrenmenin geleceği yapay zeka videolarıyla inşa edildi. Colossyan'ın kullanımı kolay AI video platformu, öğrenme ve geliştirme içeriği oluşturma ortamını yeniden şekillendiriyor. Novartis, Continental, WSP ve Paramount gibi önde gelen şirketlere katılın ve pahalı çekimlere, planlama gecikmelerine ve düşük katılıma elveda deyin. Colossyan, geleneksel üretimin maliyetinin çok altında bir maliyetle ve yalnızca metinden oluşan materyalden daha yüksek verimlilikle yapay zekayı kullanarak eğitim videoları oluşturmanıza olanak tanır. * Metinden videolar oluşturun Metinlerden, PDF'lerden, profesyonelce tasarlanmış şablonlardan veya yapay zeka destekli bir İstemden Videoya aracını kullanarak etkili videolar oluşturun. İlgi çekici kullanıma hazır şablonlar, yerelleştirme araçları ve basit ve sezgisel bir video düzenleyiciyle tamamlanan Colossyan'ın gelişmiş metinden konuşmaya teknolojisinin gücünden yararlanın. * Mükemmel yapay zeka sunucunuzu seçin Colossyan, 100'den fazla en iyi kalitede AI avatarından oluşan kapsamlı ve çeşitli bir kütüphane sunarak videolarınızı hiper gerçekçi sunumcularla kişiselleştirmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Tek bir sahnede birden fazla avatarla senaryo tabanlı öğrenme pratiği yapmak için Colossyan'ın benzersiz Konuşmalar özelliğinden yararlanın veya Colossyan'ın Özel Yapay Zeka Avatar eklentisiyle kendinize ait bir Yapay Zeka sunucusu oluşturun. * Dört tıklamayla yerelleştirin 70'ten fazla dilde ve aksanda videolar üretin ve otomatik çeviri özelliğimizi kullanarak Colossyan videolarınızı yalnızca dört tıklamayla kolayca çevirin. * Colossyan'ı ücretsiz deneyin 14 günlük risksiz deneme sürümümüzle Colossyan farkını yaşayın. Yapay zeka destekli video öğrenimiyle ekibinizin potansiyelini ortaya çıkarın.
D-ID
d-id.com
D-ID, durağan fotoğrafları dinamik yapay zeka video anlatımlarına ve dijital insanların yer aldığı etkileşimli deneyimlere dönüştüren, üretken yapay zeka ortamında bir yenilik bağlantı noktasıdır. Güçlü API'si, Müşteri Deneyimi (CX), Pazarlama ve Öğrenme ve Geliştirme gibi sektörlerde canlı yayın ve etkileşimli etkileşimlerin merkezinde yer alan gerçek zamanlı video oluşturmayı etkinleştirme becerisi açısından benzersizdir. Self-servis Creative Reality™ Studio ve mobil uygulamalar, D-ID'nin yenilikçi kapsamını genişleterek, yapay zeka tarafından oluşturulan videoların oluşturulmasını ve özelleştirilmesini basitleştirir ve D-ID'nin dijital iletişimi zenginleştirme konusundaki kararlılığını somutlaştırır.
Munch
getmunch.com
Munch içerik profesyonellerinin yeni evi. En son yapay zeka teknolojisini kullanarak otomatik içerik yeniden kullanım, akıllı dağıtım ve veri odaklı içerik oluşturma olanağı sağlar. Munch, son teknoloji üretken yapay zeka ve pazarlama analitiğini kullanarak uzun biçimli videolarınızdan en ilgi çekici, trend ve etkili klipleri çıkarır.
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai, blog yazılarınızdan otomatik olarak ilgi çekici paylaşılabilir videolar oluşturur. Sosyal medyada öne çıkmak, Google'da daha üst sıralarda yer almak ve içeriğinizi yalnızca video platformlarında paylaşmak için videoyu kullanın. Temel Faydalar: * Sosyal Medyada Öne Çıkın: Sosyal medyadaki yeni blog yayınınıza bir tanıtım videosu paylaşın. Potansiyel müşteriler video tüketmeyi tercih ediyor ve paylaşılma olasılığı 3 kat daha fazla. * Google'da daha üst sıralarda yer alın: Google video içeriğini seviyor! Blog yazılarınıza video yerleştirerek sıralamalarınızı ve bekleme sürelerinizi artırın. * Hedef kitlenizi sınırlandırın: İçeriğinizi yeni bir hedef kitleye yeniden sunmak için içeriğinizi yalnızca TikTok ve YouTube gibi video platformlarında paylaşın. Nasıl çalışır: * Videolar blog yayınınızdan saniyeler içinde otomatik olarak oluşturulur. * Sadece makalelerin URL'sini girin ve oluştur'a tıklayın! * Videoyu oluşturmak için makalenizin başlıkları, metni ve görselleri kullanılacaktır. * Metninizi okumak için süper gerçekçi AI seslendirmelerimizden birini seçin. * Size tam kontrol sağlamak için manuel olarak da video oluşturabilirsiniz. Ne tür videolar hazırlayabilirim? * Blog gönderisi teaserı: Bir makalenin girişini paylaşın ve makalenin tamamını web sitenizde okumanızı isteyin. Bu videolar, yalnızca metin/resim gönderilerine göre daha yüksek tıklama oranına sahip olduklarından yeni blog gönderinizi paylaşmak için mükemmeldir. * İncelemeler / Vaka çalışmaları: Bırakın müşteri incelemeleri ve vaka çalışmaları kendi adına konuşsun. Metin tabanlı referansları videoya dönüştürür. * Nasıl Yapılır: Pazarlama, eğitim veya destek için saatler değil dakikalar içinde açıklayıcı videolar oluşturun. * Duyurular: Yeni özellikler veya iş ilanları hakkındaki haberleri hedef kitlenizle daha ilgi çekici bir video formatında paylaşın. Video SEO'yu hızla artırabilir: * Özellik parçacıkları: Video içeren sayfaların özellik parçacıkları olarak seçilme şansı daha yüksektir. * Tıklama oranını artırın: Video içeren sayfalar bazen arama motoru sonuç sayfasında videonun küçük resmini gösterir. Bu, 1. sonuç olmasanız bile TO'nuzu hızla artırabilir. * Daha geniş erişim: Video içeren siteler Google görselinde ve Google video aramada gösterilecek ve erişiminiz genişletilecektir. * Daha uzun kalma süresi: Kalma süresi, ziyaretçilerin sitenizde geçirdiği süredir. Arama sıralamalarınız için önemli bir ölçümdür. Videolar daha ilgi çekici olduğundan ve gözden geçirilemediğinden, bekleme süresini ve sıralamanızı büyük ölçüde artırabilirler. * Daha az rekabet: Google video içeriğini seviyor! Sıralamak istediğiniz her anahtar kelime için 100'lerce makale var, ancak yalnızca bir avuç video var. Video, sosyal takipçilerinizi artırır: * Hedef kitlenizi büyütün: Birçok platform metin/resim yerine videoyu teşvik eder. Görülme ve paylaşılma olasılığı daha yüksektir. İçeriğinizi daha geniş bir kitleye gösterme. * Öne çıkın: Video göz alıcı ve ilgi çekicidir; mevcut içeriğinizden kaydırmayı durduran videolar oluşturun. * Tıklama oranını artırın: Video daha kişisel hissettirir ve daha fazla değeri önceden paylaşmanıza olanak tanır, bu da web sitenizin tıklama oranını artırır. * Yalnızca video platformları: Çoğu platform yalnızca videoya izin verir, daha geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmek için metninizi videoya dönüştürün. Bloglarınızı YouTube, TikTok, Instagram ve daha fazlasında paylaşın!
Tavus
tavus.io
Tavus, uygulamalar içinde yapay zeka kopyalarının oluşturulmasını kolaylaştıran, geliştirici odaklı bir yapay zeka video araştırma aracıdır. Tavus'un kullanımı kolay API'leri sayesinde kullanıcılar, metinlerden kendilerine ait kişiselleştirilmiş videolar oluşturabilir. Bu, stüdyo kalitesinde videoların yüksek maliyetli, yüksek karmaşıklıkta kaydedilmesine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Tavus ayrıca geleneksel yöntemleri atlayarak doğal yüz hareketleri ve ifadeleriyle hiper gerçekçi konuşan kafa videoları oluşturmasıyla da övünüyor. Tavus bunun ötesinde güvenlik ve video modeli kullanımına da büyük önem veriyor. Daha sorunsuz bir geliştirme döngüsünü desteklemek amacıyla Tavus, oluşturma ve başlatma süreci boyunca hızlı yanıt veren desteğin yanı sıra kapsamlı, anlaşılması kolay belgeler sağlar. Bir AI video aracı olarak Tavus, AI ses klonlama, AI HD dudak senkronizasyonu, sınırsız ses değişkenleri, dinamik video arka planları, özel markalama ve yerleştirilebilir CTA'lar gibi özellikleri içerir. Bu, daha istikrarlı ve ölçeklenebilir AI video oluşturulmasına olanak tanır. Tavus API'leri, video düzenleme araçları, etkileyici uygulamalar, video satış uygulamaları ve eğitim sektörleri gibi çok çeşitli sektörlerde kullanılabilir.
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me, kullanıcıların anında dijital avatarlarla videolar üretmesini sağlayan bir araçtır. Spirit Me, metinden konuşmaya teknolojisini kullanarak gerçekçi görseller, sesler ve ifadeler içeren videolar oluşturur. Araç basit ve uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlandı; üç dakikalık video ve iki hazır avatar içeren ücretsiz bir planın yanı sıra ayda 69 ABD Doları veya yıllık 499 ABD Doları tutarında bir özel avatar için abonelik planı sunuyor. Ayrıca Spirit Me, bireysel ihtiyaçlara uygun çeşitli ödeme seçenekleri ve avatarlar içeren Ön Ödemeli bir plan sunar. Araç, dijital etki sahibi olmak, kişiselleştirilmiş video reklamlar oluşturmak ve izleyicilerinin ilgisini çekmek isteyenler için idealdir. Spirit Me ayrıca chatbot entegrasyonu ve sonsuz miktarda dijital avatar içeriği oluşturma yeteneği de sunuyor. Kullanıcılar haberler ve tekliflerden haberdar olmak için bir e-posta listesine katılabilirler. Genel olarak Spirit Me, dijital avatar videoları oluşturmak için kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir platform sağlar.
Elai.io
elai.io
Elai.io, kurumsal öğrenmeye yönelik Hepsi Bir Arada AI video oluşturma platformudur. Fujitsu, Beiersdorf, Generali ve diğerleri gibi önde gelen şirketlerin de aralarında bulunduğu 2000'den fazla müşterinin güvendiği Elai, bir kameraya, stüdyoya veya yeşil ekrana ihtiyaç duymadan, dijital sunum yapan kişiler tarafından dakikalar içinde anlatılan etkileşimli video içeriği oluşturmanıza olanak tanır. Elai ile şunları yapabilirsiniz: * Metin veya URL girişlerinden eğitim videoları oluşturun. * Videolarınızı saniyeler içinde 75'ten fazla dile çevirin. * AI Storyboard ile eğitim senaryolarını sıfırdan oluşturun. * Videolarınıza etkileşimli testler ve iş akışları ekleyin. * 80'den fazla yüksek kaliteli avatardan oluşan bir kütüphaneye erişin. * Videolardan veya fotoğraflardan özel dijital avatarlar oluşturun. * 28'den fazla dilde sesinizi klonlayın. * Dinamik konuşmalar ve senaryoya dayalı öğrenme için birden fazla avatar ekleyin. * API ile Kişiselleştirilmiş video içeriği oluşturun Ve çok daha fazlası!
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI gelişmiş, yapay zeka odaklı bir içerik oluşturma aracıdır. Tamamı kurumsal ve kişisel iletişiminizi geliştirmek için tasarlanmış ilgi çekici metinler, özelleştirilmiş görüntüler, benzersiz ses kayıtları ve animasyonlu avatar videoları üretir. ASKtoAI ile yaratıcılığınızı dönüştürün.
Exemplary AI
exemplary.ai
Örnek Yapay Zeka, yapay zeka destekli çok dilli transkripsiyon, çeviri ve içerik oluşturmayı tek bir platformda birleştiren hepsi bir arada içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcı dostu arayüzü; özetler, odyogramlar, altyazılar ve gerçek zamanlı Yapay Zeka Sohbet dahil olmak üzere zahmetsiz içgörü çıkarma ve içerik oluşturma olanağı sağlar. Ek olarak kullanıcılar AI Klipler, platforma özel altyazılar ve hashtag'ler oluşturarak doğrudan platformdan sosyal medya paylaşımını basitleştirebilirler. İçerik oluşturucular, araştırmacılar, gazeteciler ve profesyoneller için mükemmel olan Exemplary AI, son teknoloji AI çözümleriyle iş akışlarını kolaylaştırır, üretkenliği artırır ve içerik erişilebilirliğini geliştirir.
HeyGen
heygen.com
Profesyonel AI videoları yalnızca yazarak, tıklayarak, sürükleyerek yapılabilir, işte bu kadar! Benzersiz özelleştirme ve kişiselleştirme deneyimiyle HeyGen'in 100'den fazla gerçekçi AI avatarı, pazarlama promosyonu, kişiselleştirilmiş satış konuşması, e-Öğrenim, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve nasıl yapılır gibi çeşitli kullanım durumları için farklı aksanlarla 40'tan fazla dilde konuşan ilgi çekici konuşmacınız olabilir. videolar. Artık pahalı ve zaman alıcı kamera ekibi, video ajansları veya aktörler/aktrisler yok. Artık elinizde kişisel bir video stüdyosu var! * Ürün, kullanıcıların yapay zeka avatarları ve metinden konuşmaya işleviyle videolar oluşturmasına olanak tanıyan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığını, avatarların ve dudak senkronizasyonunun kalitesini ve video oluşturma hızını beğeniyor. * İncelemeyi yapanlar müşteri hizmetleriyle ilgili sorunları, önizlemelerdeki gizli sınırları, pahalı kredi sistemini ve video çeviri özelliğiyle ilgili sorunları belirtti.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio, kullanıcıların pahalı kameralara, aktörlere veya stüdyolara ihtiyaç duymadan dakikalar içinde konuşan kafa tarzı videolar oluşturmasına ve tercüme etmesine olanak tanıyan bir AI video oluşturma aracıdır. VidVoice özelliği, 5 dilde gerçek zamanlı canlı dublaj ile 8 dile kusursuz dudak senkronizasyonu çevirileri sağlar. Yepic API, ölçeklenebilir, gerçek zamanlı video oluşturmaya olanak tanıyarak video iş akışı otomasyonunu daha verimli hale getirir. Yepic Studio, görüntüleri avatarlara dönüştüren konuşan fotoğraf özelliğiyle, avatar seçimini kullanarak videoları 68 dilde dinamik içerikle kişiselleştirebilir. VidVoice, video içeriğinin gerçek zamanlı olarak dinamik olarak kopyalanmasına olanak tanıyarak kullanıcıların dil engellerini zahmetsizce aşmasına olanak tanır. Yepic ve VidVoice'in kullanım örnekleri arasında e-ticaret, eğitim ve emlak yer alıyor. Video oluşturma aracı, G2 ve Trustpilot gibi inceleme platformlarında müşteriler tarafından yüksek puanlar aldı; kullanıcılar, kullanım kolaylığını, özelliklerinin çeşitliliğini ve kaliteli videolar oluşturmadaki etkinliğini övdü. Yepic araştırma ekibi, görsel-işitsel makine algısı araştırmalarında saygın bir kurum olan Surrey Üniversitesi'ndeki CVSSP ile ortak çalışıyor. Yepic, ekibine katılmak ve iletişimin çehresini değiştirmek isteyen, bilinçli, empatik ve meraklı kişileri aktif olarak işe alıyor.
Gan AI
gan.ai
Yalnızca bir kez kaydedin ve videoları müşteri yolculuğu boyunca her temas noktasında her kullanıcı için geniş ölçekte kişiselleştirin. Gan.ai'den önce markalar, kullanıcının adını bir e-postaya veya SMS'e veya en iyi ihtimalle bir videonun içine metin grafiği olarak ekleyerek yalnızca kişiselleştirilmiş metin tabanlı kampanyalar yapabiliyordu. Gan.ai ile kullanıcının adı (ve diğer değişkenler) videodaki aktör tarafından dile getirilebiliyor ve bu da markaların pazarlama kampanyalarında çok daha yüksek etkileşime, dönüşümlere, tıklama oranlarına ve marka hatırlanabilirliğine yol açıyor. Gan.ai, yalnızca tek bir video kaydıyla, sanki her izleyici için kişisel olarak kaydedilmiş gibi, markaların ses ve dudak senkronizasyonunda değişen değişkenlerle bu videonun yüzlerce, binlerce veya milyonlarca kişiselleştirilmiş kopyasını oluşturmasına olanak tanır. Yapay zeka dudak senkronizasyonu ve ses senkronizasyonu modelleri, bir videonun belirli bölümlerini gerçek zamanlı olarak şablonlaştırır ve bunu platformlar arasında yerel olarak kullanıcılara sunar. Samsung, Zomato, vivo, EyeCare Partners, Mumbai Kızılderilileri, MPL ve Swiggy gibi kurumsal markalar Gan.ai'yi ünlüler, liderler ve diğer paydaşlarla hiper-kişisel video kampanyaları yürütmek, kullanıcıların adlarını, konumlarını, sipariş öğelerini, yakındaki mağazalar, potansiyel satış adaylarının adları vb. - TO'ları, yatırım getirisini, kampanyaların etkisini ve rezervasyon yapılan dönüşümleri/toplantıları en üst düzeye çıkarma. E-posta, SMS, sosyal medya, WhatsApp, videodan önce gösterilen reklamlar, IPTV, mobil uygulamalar, kişiselleştirilmiş ödeme ve açılış sayfaları veya markaların ihtiyaç duyduğu herhangi bir şey olsun, Gan.ai onunla entegre olur.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip, uzun çekimlerinizi zahmetsizce tek bir tıklamayla viral kullanıma hazır kısa videolara dönüştüren üretken bir yapay zeka video düzenleme platformudur. Opus Clip, video içeriği oluşturmayı demokratikleştirme misyonuyla oluşturuldu ve yalnızca içerik oluşturma veya video düzenleme konusunda uzmanlığa sahip olanlar için değil, anlatacak bir hikayesi veya paylaşma tutkusu olan herkes için erişilebilir olmasını sağladı.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyimler oluşturmak, etkinlik içeriğini yeniden düzenlemek ve amaç verilerinden yararlanmak için Goldcast'ten yararlanıyor. Gerçek izleyici etkileşimi, marka gelişimi ve gelir artışı için etkinliklerinizi Goldcast ile geliştirin; temel etkinliklerin ötesine geçerek web seminerlerinden ve ürün tanıtımlarından gelir artırıcı katılımlara, düşünce liderliği panellerine ve yüz yüze akşam yemeklerine kadar.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI, hızlı transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, meta veri oluşturma ve yapay zeka ana bilgisayar etkileşimlerini etkinleştirme gibi özellikler sunarak podcast üretimini kolaylaştırmak için gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanan bir platformdur.
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video: Yapay zeka ile zahmetsiz video oluşturma ve dağıtım Hippo Video, uzun kayıt oturumları veya karmaşık düzenleme ihtiyacını ortadan kaldırarak işletmelerin geniş ölçekte etkili videolar oluşturmasına olanak tanır. Yapay zeka destekli platformumuz süreci kolaylaştırarak şunları yapmanızı sağlar: * Dakikalar içinde profesyonel videolar oluşturun: Hippo Video, hızlı bir şekilde gösterişli videolar oluşturmak için Metinden Videoya, Etkileşimli İnsan Avatarları ve Ekran ve Web Kamerası kayıt seçenekleri sunar. * Daha geniş bir kitleye ulaşın: Özel arka planlar, CTA'lar ve çok dilli özelliklerle video deneyimlerini kişiselleştirin. İzleyicilerin dünya çapında ilgisini çekin ve farklı tercihlere hitap edin. * Etkileşim etkinliğini artırın: Statik içeriğin ötesine geçin. Etkileşimli videolarımız izleyicilerin CTA'lar, formlar, anketler ve anketlerle harekete geçmesine olanak tanıyarak onları büyülemelerini sağlar. * Verimliliği artırın: Video üretimini otomatikleştirin, mevcut içeriği (bloglar, belgeler, sunumlar) ilgi çekici formatlara dönüştürün ve ekibinizin değerli zamanından tasarruf edin. Ekiplerinizi Departmanlar Arasında Güçlendirin: * GTM etkisini artırın: Satış ve pazarlama stratejinizi geliştirmek için etkili video e-postalar, açıklayıcılar ve demolar oluşturun. * Öğrenme ve Geliştirmeyi Geliştirin: Daha etkili bir öğrenme deneyimi için ilgi çekici ve etkileşimli eğitim videoları geliştirin. * Müşteri hizmetlerini iyileştirin: SSS'ler, bilgi bankası makaleleri ve ürün demoları içeren kapsamlı bir video kitaplığı oluşturarak desteğin iş yükünü azaltın. * Erişimi geniş ölçekte kişiselleştirin: Yapay zeka destekli şablonları kullanarak daha geniş bir kitle için kişiselleştirilmiş videolar hazırlayın ve daha derin bağlantıları teşvik edin. * Geliştiricilere güç verin: Hippo Video SDK ile video yeteneklerini mevcut platformunuza entegre edin.
Pareto
pareto.io
Pareto, Native Gen AI platformudur. Dünya çapında 107'den fazla ülkede, 400'ün üzerinde ödeme yapan orta ve büyük ölçekli işletme de dahil olmak üzere 500.000'den fazla kullanıcıya gururla hizmet veriyoruz. Yenilikçi atılımımız, dünyanın ilk Yapay Zeka (AI) pazarlama asistanı Tess'in tanıtımıyla geldi. Tess, verileri ve sistemleri uçtan uca otomasyon yoluyla ustaca entegre ederek insani başarıları hızlandırmada etkili oldu. Pareto ile pazarlamacılar değerli zamanlarını geri kazanarak daha stratejik ve yüksek etkili faaliyetlere odaklanmalarına olanak tanıyor. Tekrarlanan görevlere daha az katılımla daha iyi sonuçlar sağlıyoruz.