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AI Video Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nijer
Yapay zeka video oluşturma yazılımı, yapay zeka ve multimedya içerik üretiminin çığır açan birleşiminin somut örneğidir. Tamamı gelişmiş yapay zeka algoritmaları tarafından yönlendirilen, kullanıcılara video içeriği oluşturma, düzenleme, depolama ve dağıtma yetkisi veren bir dizi araç ve teknolojiyi kapsar. Bu kategori, yapay zekanın videoların tasarlanmasını, üretilmesini ve dağıtılmasını şekillendirmede önemli bir rol oynadığı, gelişen dijital içerik manzarasını yansıtıyor. AI video oluşturma araçları, sıfırdan video içeriği oluşturmak için sağlam bir platform görevi görür. Kullanıcıların, yazılı metni doğal sesli konuşmaya dönüştürmek için yapay zeka teknolojisinden yararlanmasına olanak tanıyarak ses seviyesi, perde ve duygu gibi özellikler üzerinde kontrol sağlar. Kullanıcılar, ellerindeki çok sayıda içerik geliştirme aracıyla, metinden ilgi çekici video sunumlarına sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilir, video üretimini demokratikleştirebilir ve daha geniş bir izleyici kitlesi için erişilebilir hale getirebilir. Bu kategorideki düzenleme yetenekleri videoların kırpılmasını, düzenlenmesini ve işlenmesini kolaylaştırır. Kullanıcılar dosyaları çeşitli formatlarda kaydedip dışa aktarabilir, sosyal özellikler aracılığıyla içerikle etkileşime girebilir ve düzenleme sürecini kolaylaştırmak için yapay zeka destekli geliştirmelerden yararlanabilir. Bu işlevler, video prodüksiyonunun farklı aşamalarında kusursuz entegrasyonu teşvik ederek yaratıcılığı ve verimliliği artırır. AI video oluşturma araçları, oluşturma ve düzenlemenin ötesinde, kullanıcıların video dosyalarını yönetmelerine yardımcı olur; içerik yükleme, depolama, düzenleme ve paylaşma işlevleri sunar. Etiketleme ve meta veri özellikleri, organizasyonu optimize ederek kapsamlı içerik kitaplıkları arasında gezinmeyi basitleştirir. Bu özellikler, modern video prodüksiyonuyla ilgili karmaşık iş akışlarının yönetilmesi için vazgeçilmezdir. Dağıtım, kullanıcıların çeşitli kanallarda video paylaşmasına yardımcı olan araçlarla yapay zeka video oluşturmanın çok önemli bir yönüdür. Kodlama ve kod dönüştürme özellikleri, farklı platformlarla uyumluluğu sağlarken, sosyal medya ve içerik yönetim sistemleriyle entegrasyon da erişimi artırır. Bu yetenekler, içeriğin farklı hedef kitlelere göre uyarlanması ve optimize edilmesi gereken günümüzün dijital ortamının çok kanallı doğasıyla uyumludur. Yapay Zeka Video Oluşturma kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Kullanıcıların harici video malzemesine ihtiyaç duymadan AI teknolojisine dayalı video içeriği oluşturmasına olanak sağlayın. * Yazılı metni doğal görünen konuşmaya dönüştürün ve ses seviyesi, perde ve duygu gibi unsurlar üzerinde kontrol sağlayın. * Çeşitli dosya türlerinde kaydetme ve dışa aktarma seçenekleriyle birlikte videoları kırpmak, düzenlemek ve değiştirmek için araçlar sağlayın. * Açık, şeffaf ve sağlam içerik denetleme sistemleri uygulayın. * Etiketleme ve meta veri özellikleri de dahil olmak üzere video dosyalarının depolanmasını, düzenlenmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırın. * Kullanıcıların yorumlar, paylaşımlar, beğeniler vb. aracılığıyla bir veya daha fazla çalışma alanında ortak çalışmasına izin verin. * Yapay zeka video oluşturma teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını sağlamak için içerik denetleme politikalarına sahip olun.
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VEED
veed.io
VEED, video prodüksiyonunu ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. 200'den fazla ülkedeki pazarlama, satış, eğitim ve geliştirme ve sosyal medyadaki müşteriler, her zamankinden 30 kat daha hızlı video oluşturuyor. VEED aşağıdakileri yapmak için gücü ekibinizin ellerine v...
Runway
runwayml.com
Runway, sanat, eğlence ve insan yaratıcılığının bir sonraki çağını şekillendiren uygulamalı bir yapay zeka araştırma şirketidir. Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil vid...
Opus Clip
opus.pro
OpusClip, uzun çekimlerinizi zahmetsizce tek bir tıklamayla viral kullanıma hazır kısa videolara dönüştüren üretken bir yapay zeka video düzenleme platformudur. Opus Clip, video içeriği oluşturmayı demokratikleştirme misyonuyla oluşturuldu ve yalnızca içerik oluşturma veya video düzenleme konusunda...
D-ID
d-id.com
D-ID, durağan fotoğrafları dinamik yapay zeka video anlatımlarına ve dijital insanların yer aldığı etkileşimli deneyimlere dönüştüren, üretken yapay zeka ortamında bir yenilik bağlantı noktasıdır. Güçlü API'si, Müşteri Deneyimi (CX), Pazarlama ve Öğrenme ve Geliştirme gibi sektörlerde canlı yayın ve...
HeyGen
heygen.com
Profesyonel AI videoları yalnızca yazarak, tıklayarak, sürükleyerek yapılabilir, işte bu kadar! Benzersiz özelleştirme ve kişiselleştirme deneyimiyle HeyGen'in 100'den fazla gerçekçi AI avatarı, pazarlama promosyonu, kişiselleştirilmiş satış konuşması, e-Öğrenim, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve...
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI aracı, işletmelerin aralarından seçim yapabileceği çok çeşitli çekici AI avatarları sunar. Bu araç, her türlü iş ihtiyacına mükemmel uyum sağlamak için çeşitli etnik kökenler, yaşlar ve tarzlarla donatılmıştır. AI Studios ayrıca bu avatarları 80'den fazla dilde sunarak onları dünya çap...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, derecelendirilmiş AI video oluşturma platformudur. Binlerce şirket bunu 120 dilde video oluşturmak için kullanıyor ve zamandan ve bütçeden %80'e kadar tasarruf sağlıyor. Accenture, BBC, Google, Amazon ve daha fazlası tarafından güvenilmektedir. Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun...
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacı...
Rask.ai
rask.ai
İçerik oluşturucuların ve şirketlerin videolarını 130'dan fazla dile hızlı ve verimli bir şekilde çevirmelerine olanak tanıyan tek noktadan yerelleştirme aracı Rask AI ile tanışın. "Metinden Sese" ve "Ses Klonlama" teknolojileri sayesinde, kaydetmeye veya seslendirme sanatçısı kiralamaya gerek kalma...
Reface
reface.ai
Yeniden Yüzleştirme – burada tek bir selfie ile video ve GIF'lerdeki yüzleri değiştirebilir, fotoğrafları canlandırabilir ve fotoğrafları karikatürlere dönüştürebilirsiniz.
Elai.io
elai.io
Elai.io, kurumsal öğrenmeye yönelik Hepsi Bir Arada AI video oluşturma platformudur. Fujitsu, Beiersdorf, Generali ve diğerleri gibi önde gelen şirketlerin de aralarında bulunduğu 2000'den fazla müşterinin güvendiği Elai, bir kameraya, stüdyoya veya yeşil ekrana ihtiyaç duymadan, dijital sunum yapan...
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker, bir konuyla ilgili Gerçekler, İstatistikler, Sınavlar, Analizler ve Eğitim gibi metin veya içeriklerden makaralar oluşturan bir üretkenlik aracıdır. Tüm makaralar, gelişmiş yapay zeka veya sesinizin klonlanmış bir versiyonunu kullanan sesli anlatım içerir. Otomatik pilot modu...
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio, kullanıcıların pahalı kameralara, aktörlere veya stüdyolara ihtiyaç duymadan dakikalar içinde konuşan kafa tarzı videolar oluşturmasına ve tercüme etmesine olanak tanıyan bir AI video oluşturma aracıdır. VidVoice özelliği, 5 dilde gerçek zamanlı canlı dublaj ile 8 dile kusursuz dudak ...
Colossyan
colossyan.com
Colossyan'da öğrenmenin geleceği yapay zeka videolarıyla inşa edildi. Colossyan'ın kullanımı kolay AI video platformu, öğrenme ve geliştirme içeriği oluşturma ortamını yeniden şekillendiriyor. Novartis, Continental, WSP ve Paramount gibi önde gelen şirketlere katılın ve pahalı çekimlere, planlama g...
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai, blog yazılarınızdan otomatik olarak ilgi çekici paylaşılabilir videolar oluşturur. Sosyal medyada öne çıkmak, Google'da daha üst sıralarda yer almak ve içeriğinizi yalnızca video platformlarında paylaşmak için videoyu kullanın. Temel Faydalar: * Sosyal Medyada Öne Çıkın: Sosyal medyadaki ...
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video: Yapay zeka ile zahmetsiz video oluşturma ve dağıtım Hippo Video, uzun kayıt oturumları veya karmaşık düzenleme ihtiyacını ortadan kaldırarak işletmelerin geniş ölçekte etkili videolar oluşturmasına olanak tanır. Yapay zeka destekli platformumuz süreci kolaylaştırarak şunları yapmanızı ...
Hour One
hourone.ai
Hour One, tüm iş akışlarını yapay zeka destekli tek bir platformda merkezileştirerek işletmeler için içerik oluşturmada devrim yaratıyor. İş mesajlarınızı canlı bir şekilde canlandıran doğal hareketler içeren, pazarın en gerçekçi avatarlarıyla gurur duyuyoruz. Her markaya göre özelleştirilebilen şab...
Typecast
typecast.ai
Typecast ile Duygusal Metin Okuma özelliğine sahip AI Ses Oluşturucu, kullanıcıların metni gerçekçi konuşmaya dönüştürmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir araçtır. 400'den fazla hiper gerçekçi sesten oluşan bir kütüphaneye sahip olan bu araç, kullanıcıların içeriği tam istedikleri gibi oluşturmaların...
Personate AI
personate.ai
Personate, Sentetik İnsanları kullanan bir Yapay Zeka Video Oluşturma platformudur. Personate ile ekipleriniz için kamera olmadan Öğrenme ve Gelişim İçeriği için Video Sunumları oluşturabilir ve yalnızca metin yazarak bir İnsanın konuşmasını sağlayabilirsiniz. Bu sizi pahalı Video Prodüksiyon mali...
Immersive Fox
immersive-fox.com
Yapay zeka tarafından desteklenen metinden videoya web platformu. Videolarınızı dakikalar içinde oluşturun. Haftalar değil. Aktörlere, kameralara, ışıklara ve sonsuz düzenlemeye gerek yok.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
Studio Neiro AI olarak, insan benzeri özellikler ve incelikli mikro ifadelerle dolu video avatarları oluşturma konusunda benzersiz bir yetenek sunuyoruz. Bu avatarlar, yapay zeka avatarının sesini konuşmacının benzersiz kişiliğiyle yankılanacak şekilde özelleştirme özelliğiyle birlikte markanızın se...
Atlabs
atlabs.ai
Yapay zeka ile dakikalar içinde ilgi çekici videolar oluşturun. Metin girin veya mevcut içeriği içe aktarın, parametreleri ayarlayın ve şık hareketli grafikler, B-roll'ler, altyazılar ve daha fazlasıyla markanıza özel olarak tasarlanmış profesyonel bir video elde edin.
Munch
getmunch.com
Munch içerik profesyonellerinin yeni evi. En son yapay zeka teknolojisini kullanarak otomatik içerik yeniden kullanım, akıllı dağıtım ve veri odaklı içerik oluşturma olanağı sağlar. Munch, son teknoloji üretken yapay zeka ve pazarlama analitiğini kullanarak uzun biçimli videolarınızdan en ilgi çeki...
X-Me
x-me.ai
AI avatar videolarınızı oluşturmak için metin girişleri! Sadece 10 saniye!
Captiwiz
captiwiz.com
Yapay Zeka Destekli Altyazılarla Şaşırtıcı Videolar Oluşturun Büyüleyici altyazılar oluşturun, anahtar kelimelerinizi vurgulayın ve saniyeler içinde müzik ve animasyonlu emojiler ekleyin
Pipio
pipio.ai
Profesyonel AI videoları oluşturmak artık yalnızca yazmak, tıklamak ve sürüklemekle çok kolay. Pipio, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilen 100'den fazla gerçekçi sanal sözcü sunar. Bu AI avatarları, farklı aksanlarla 40'tan fazla dilde konuşabilir ve pazarlama, satış, e-Öğrenim,...
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me, kullanıcıların anında dijital avatarlarla videolar üretmesini sağlayan bir araçtır. Spirit Me, metinden konuşmaya teknolojisini kullanarak gerçekçi görseller, sesler ve ifadeler içeren videolar oluşturur. Araç basit ve uygun fiyatlı olacak şekilde tasarlandı; üç dakikalık video ve iki ha...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI, hızlı transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, meta veri oluşturma ve yapay zeka ana bilgisayar etkileşimlerini etkinleştirme gibi özellikler sunarak podcast üretimini kolaylaştırmak için gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanan bir platformdur.
Gan AI
gan.ai
Yalnızca bir kez kaydedin ve videoları müşteri yolculuğu boyunca her temas noktasında her kullanıcı için geniş ölçekte kişiselleştirin. Gan.ai'den önce markalar, kullanıcının adını bir e-postaya veya SMS'e veya en iyi ihtimalle bir videonun içine metin grafiği olarak ekleyerek yalnızca kişiselleşti...
Exemplary AI
exemplary.ai
Örnek Yapay Zeka, yapay zeka destekli çok dilli transkripsiyon, çeviri ve içerik oluşturmayı tek bir platformda birleştiren hepsi bir arada içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcı dostu arayüzü; özetler, odyogramlar, altyazılar ve gerçek zamanlı Yapay Zeka Sohbet dahil olmak üzere zahmetsiz içgörü çıka...
Waymark
waymark.com
Waymark, hiçbir yaratıcı beceriye ihtiyaç duymadan dakikalar içinde çarpıcı, kişiselleştirilmiş reklamlar ve spesifik spotlar oluşturmak için tek bir komut istemi kullanan çığır açıcı yapay zeka üretim platformudur. İster medyada, ister satışta, ister bir ajansta çalışıyor olun, Waymark, iş akışları...
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis, belirli metinleri ileten seçilmiş kişilerin son derece gerçekçi videolarını oluşturmak için en son deepfake teknolojisini ve doğal dil işlemeyi (NLP) kullanan yenilikçi bir uygulamadır.
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs, önde gelen AI metin-konuşma teknolojisi şirketi ve seste insan eşitliğini sağlayan ilk sentetik medya hizmetidir. İçerik oluşturucular, ürün geliştiriciler ve markalar, hikayelerini ve dijital deneyimlerini çok çeşitli ses stilleri, aksanlar ve dillerle geniş ölçekte güçlendiriyor.
Pareto
pareto.io
Pareto, Native Gen AI platformudur. Dünya çapında 107'den fazla ülkede, 400'ün üzerinde ödeme yapan orta ve büyük ölçekli işletme de dahil olmak üzere 500.000'den fazla kullanıcıya gururla hizmet veriyoruz. Yenilikçi atılımımız, dünyanın ilk Yapay Zeka (AI) pazarlama asistanı Tess'in tanıtımıyla ge...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Vidext
vidext.io
İş gücünüzün katılımını sağlayan ve onlara ilham veren, kolayca güncellenebilen, tercüme edilebilen ve kişiselleştirilebilen, sunucunun yönlendirdiği video kursları oluşturun. Bunu videoyla açıklayın, tanıtın ve satın. Metin yazmanın rahatlığıyla Vidext'te bulunan 40 dilde anlatımlı video sunumları ...
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI gelişmiş, yapay zeka odaklı bir içerik oluşturma aracıdır. Tamamı kurumsal ve kişisel iletişiminizi geliştirmek için tasarlanmış ilgi çekici metinler, özelleştirilmiş görüntüler, benzersiz ses kayıtları ve animasyonlu avatar videoları üretir. ASKtoAI ile yaratıcılığınızı dönüştürün.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphys PRO, yüzünüzün görüntüleri, sesinizin kayıtları veya performansınızın videosu da dahil olmak üzere, yaşamınız boyunca değerli bir yüz, ses ve performans verileri portföyü oluşturmanıza yardımcı olur.
Desk AI
desks.ai
Desk AI, yapay zeka sunucularını kullanarak kişiselleştirilmiş satış, pazarlama ve eğitim videoları oluşturmaya yönelik bir platformdur. * Müşteri Eğitimini Geniş Ölçekte Sunun * İhtiyaç Duyduğunuz Hızda Teslimat Yapın * Google İncelemelerini, PDF'yi, CSV'yi, Görselleri, Blogları kullanın * Dakika...
Tavus
tavus.io
Tavus, uygulamalar içinde yapay zeka kopyalarının oluşturulmasını kolaylaştıran, geliştirici odaklı bir yapay zeka video araştırma aracıdır. Tavus'un kullanımı kolay API'leri sayesinde kullanıcılar, metinlerden kendilerine ait kişiselleştirilmiş videolar oluşturabilir. Bu, stüdyo kalitesinde videol...
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box, 140'tan fazla yerel ve hiper-yerel dilde konuşabilen 700'den fazla yapay zeka anlatıcı sunan, yapay zeka destekli bir metin okuma ve seslendirme şirketidir. Bu yapay zeka anlatıcılarının birçoğu bağlamın farkındadır ve farklı aksan ve duygulara sahip bağlamsal sesler geliştirmelerine ...
Rizzle
rizzle.com
Rizzle, podcast'lerden ve videolardan tanıtımlar, öne çıkanlar ve klipler oluşturur. Yapay zekayı kullanan Rizzle, düzenleme süresini 8+ saatten 30 dakikanın altına indiriyor. Rizzle, olağanüstü kalitede videolar sunmak için Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic ve diğerleriyle ortaklık yapıyor.
Feedeo
feedeo.spreading.ai
Feedeo'nun etkileşimli video platformuyla müşteri adayları oluşturun, ürünleri sergileyin, katılımı oyunlaştırın ve zahmetsizce geri bildirim toplayın.
Argil
argil.ai
İçerik oluşturucu ekonomisi için video oluşturma motoru - 2 dakika içinde sosyal medyanız için mükemmel bir videoya veya genel bir avatara sahip olun
Laetro
laetro.com
Projelerinizi istediğiniz zaman teslim etmek için birinci sınıf yaratıcı ekiplere sahip olun. İsteğe bağlı yaratıcı ve tasarım desteğiyle daha hızlı ilerleyin. Hiçbir ajansa gerek yok.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video, yapay zeka teknolojileriyle video çözümleri sunan ve ürünleri sayesinde %1000'e kadar daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayan bir girişimdir. Kuasar 1.1, müşterilerini derinlemesine anlayarak teklifleri kişiselleştirerek perakendecilerin satışlarını artırmalarına, yeni müşteriler edinm...